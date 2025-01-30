10 nejlepších nástrojů pro správu, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC) v roce 2025

Správa, rizika a dodržování předpisů (GRC) je systém kontrol a rovnováhy, který umožňuje podnikům zvýšit bezpečnostní standardy, minimalizovat rizika narušení dat a splnit regulační požadavky.
Organizace musí dodržovat mnoho předpisů, včetně GDPR, PCI-DSS, CCPA a SOX. Software GRC slaďuje IT infrastrukturu s obchodními cíli a zároveň řídí rizika a splňuje standardy compliance.
V dnešní době mají i malé podniky globální působnost. V takové situaci musí dodržovat mezinárodní předpisy a připravit se na hrozby, které by mohly ohrozit jejich provoz, pokud nebudou v souladu s GRC.
Software GRC vám umožňuje vytvářet, koordinovat a monitorovat politiky a kontroly a mapovat regulační a interní požadavky na dodržování předpisů. Tato řešení nabízejí SaaS na bázi předplatného, automatizují procesy a zvyšují efektivitu vašeho týmu správy a řízení, přičemž snižují složitost.
Tento článek pojednává o 10 nejlepších nástrojích pro správu, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC) pro rok 2024, včetně jejich funkcí, nevýhod a cen.
Co byste měli hledat v softwaru GRC?
Při hledání softwaru pro dodržování předpisů vyberte nástroje GRC, které zjednodušují časově náročné audity pro posuzování rizik, správu dodržování předpisů a interní audity pro dodržování předpisů a rizikových standardů. Navíc by měly odpovídat vašim stávajícím pracovním postupům, obchodním procesům a kultuře.
- Správa a automatizace pracovních postupů: Nástroj GRC, který si vyberete, by měl být schopen automatizovat běžné pracovní postupy, jako je hlášení rizik a kontrol v reálném čase. Měl by umožňovat nepřetržité monitorování kontrol (CCM), shromažďování důkazů a získávání informací z jiných systémů podle vámi zvoleného harmonogramu.
- Kontinuální monitorování kontrol (CCM): CCM umožňuje kontinuální nebo časté monitorování vašich kontrol za účelem ověření účinnosti vašeho rámce GRC při snižování rizik.
- Bezpečnost na podnikové úrovni a snadné použití: Jelikož všechny své zranitelnosti ukládáte na platformu GRC, potřebujete nástroj, který zajistí bezpečnost vašich dat a zároveň vám umožní efektivně pracovat. Vyberte si nástroje s integrovanými nativními funkcemi podobnými Excelu, abyste neztráceli čas zjišťováním, jak GRC řešení funguje. Hledejte nástroje pro spolupráci, které vám umožní vytvářet úkoly, spravovat týmy a zachovat bezpečnost.
- Škálovatelnost: Škálování dodržování předpisů je složitý a časově náročný proces. Používání tabulek k provozování podnikového programu GRC ztěžuje přidávání dalších rámců GRC, shromažďování důkazů a udržování procesů dodržování předpisů. Vyberte si software GRC, který se přizpůsobí růstu vaší firmy, abyste zůstali v souladu s předpisy a v bezpečí bez ohledu na velikost organizace.
- Reporting: Díky reportingu ve vašich nástrojích GRC můžete v jednotném datovém prostředí sledovat klíčové kontroly, nejvýznamnější rizika a správu incidentů. Vaše platforma GRC by měla všechna tato data zjednodušit a shromáždit do dashboardů, které slouží jako jediný zdroj pravdivých informací v celé organizaci.
- Integrace třetích stran: Pro integrované řízení rizik ve vašem programu řízení rizik a dodržování předpisů by váš software GRC měl komunikovat s ostatními nástroji ve vašem technologickém stacku, jako je software pro správu právních záležitostí a software pro řízení rizik. Platforma by měla být integrována s vašimi mobilními aplikacemi, projektovým řízením a dalšími nástroji pro dodržování předpisů a reporting, aby byl zajištěn přesný a včasný tok informací.
10 nejlepších nástrojů pro správu, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC), které můžete použít
Zde je náš seznam softwaru GRC, který vašemu týmu umožní udržovat dodržování předpisů bez namáhavé ruční práce nebo nepružných zastaralých řešení.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu dodržování předpisů a řízení projektů. Díky přizpůsobitelným a funkčním vlastnostem a integrovaným šablonám koordinuje ClickUp všechny vaše programy řízení rizik a dodržování předpisů na jednom místě. Bez ohledu na velikost vašeho týmu můžete tento nástroj GRC používat ke sledování aktualizací projektů, řízení rizik a spolupráci na jednom místě.
Ušetřete svému týmu starosti s používáním více nástrojů pro hodnocení rizik, audit interních procesů a řízení projektů, protože ClickUp vše kombinuje. Z plynulého řízení práce budou těžit všichni, ať už se jedná o malý tým nebo větší organizaci.
Pracovní prostor ClickUp nabízí mnohem více než průměrná řešení GRC.
Analýza pracovních postupů, více než 100 integrací, digitální tabule a dokumenty pro spolupráci od ClickUp vám pomohou udržet pořádek a snížit rizika ve vašem programu řízení podnikových rizik. Zde je návod, jak na to.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dashboardy: Získejte přehled o všech aspektech procesu řízení auditu, požadavcích na dodržování předpisů a rámci GRC v jednom přizpůsobitelném dashboardu ClickUp. S více než 50 widgety navrženými tak, aby je bylo možné přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu, si vyberte informace, které chcete vidět, a způsob, jakým je chcete vizualizovat.
- Šablona plánu projektu dodržování předpisů: Tuto šablonu můžete použít ke koordinaci všech svých aktivit v oblasti dodržování předpisů na jednom místě. Od identifikace a posouzení požadavků na dodržování předpisů až po měření vašeho programu dodržování předpisů a přijímání nápravných opatření – s touto šablonou můžete dělat vše.
- Dokumenty: Seznam všech předpisů a rámců, které musíte dodržovat, najdete v ClickUp Docs. Přiřaďte role a odpovědnosti, abyste zajistili dodržování každého rámce GRC, sledování změn členem týmu a řešení problémů.
- Zobrazení Ganttova diagramu: Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám umožňuje vytvářet časové osy pro každý projekt řízení rizik. Nastavte časové osy, přiřaďte úkoly jednotlivým členům týmu a označte další týmy v komentářích týkajících se dalších otázek, jako jsou právní a finanční záležitosti.
- Šablony pro hodnocení rizik: Tyto šablony ušetří projektovému manažerovi čas tím, že upozorní na potenciální rizika ještě předtím, než tým začne na projektu pracovat. Například šablona Value Risk Matrix Template od ClickUp vám umožní vytvořit matici rizik pro každé možné riziko a zajistit tak proaktivní řízení rizik.
Nevýhody ClickUp
- Pomalá odezva
- Pokročilé funkce, jako je ClickUp AI, jsou k dispozici v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Pathlock
Stejně jako většina nástrojů GRC poskytuje Pathlock kompletní přehled o porušeních vládních předpisů a správě dodržování předpisů. Zefektivněte své programy dodržování předpisů pomocí automatizovaného reportingu, abyste minimalizovali a zmírnili rizika.
Přidejte do svých systémů řízení rizik a dodržování předpisů nové aplikace, abyste včas odhalili porušení přístupu.
Řešení společnosti Pathlock pro řízení rizik a dodržování předpisů vyžaduje minimální nastavení a údržbu. Zlepšete svou bezpečnost, maximalizujte produktivitu a získejte přehled o tom, jak dodržujete průmyslové a vládní předpisy.
Nejlepší funkce Pathlock
- Kontinuální, škálovatelné a automatizované monitorování řízení pro správu rizik napříč aplikacemi a bezpečnostní rizika
- Automatizujte interní audity a snižte tak prudce rostoucí náklady na audity a kontroly díky automatizaci, bohatým datům a lepší koordinaci mezi zúčastněnými stranami a aplikacemi.
- Kompletní sada aplikací pro správu přístupu s analýzou rizik přístupu, zajištěním souladu, vylepšenou správou přístupu a správou rolí.
Nevýhody Pathlock
- Strmá křivka učení pro začínající uživatele
- K zahájení používání Pathlocku potřebujete technickou podporu.
Ceny Pathlock
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pathlock
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Systém Fusion Framework
Cloudový software GRC Fusion Framework System vám umožňuje vytvářet dynamické programy pro zajištění kontinuity podnikání prostřednictvím integrace dat, služeb, systémů a postupů.
Software Fusion pro řízení rizik se integruje s různými obchodními zdroji, aby se přizpůsobil strategickým cílům vaší organizace a zajistil dodržování předpisů.
Sladěte strategické cíle vaší organizace, zajistěte dodržování předpisů a získejte optimální přehled díky prediktivní analytice. Je speciálně navržen pro udržování správy, hodnocení rizik a řízení incidentů.
Nejlepší funkce systému Fusion Framework
- Software pro řízení rizik udržuje všechna vaše data propojená a zlepšuje mezifunkční sladění.
- Využijte technologickou odolnost provozu k plnění měnících se regulačních požadavků.
- Systém Fusion pro řízení krizí a incidentů poskytuje uživatelům praktické informace, které jim pomáhají přizpůsobit se změnám, vyhnout se narušením a zlepšit výkonnost podniku.
Nevýhody systému Fusion Framework
- Používá se především pro zajištění kontinuity podnikání a zmírnění rizik, ale postrádá nástroje pro strategii GRC.
- Implementátoři by strávili spoustu času konfigurací funkcí pro řízení rizik.
- Chybí transparentní cenová struktura
Ceny systému Fusion Framework
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze systému Fusion Framework
- G2: 4,4/5 (101 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (45 recenzí)
4. Riskonnect
Služba a nástroj GRC společnosti Riskonnect usnadňují dodržování regulačních požadavků v odvětvích maloobchodu, zdravotnictví, pojišťovnictví a výroby. Tuto softwarovou platformu pro dodržování předpisů můžete použít pro řízení rizik, sledování rizikových událostí, správu správy, správu předpisů o ochraně osobních údajů a zmírňování rizik pomocí interních a externích auditů.
Stejně jako jiné nástroje GRC pomáhá Riskonnect se správou dokumentů tím, že ukládá dokumenty důležité pro podnikání, aby zefektivnil procesy řízení rizik.
Nejlepší funkce Riskonnect
- Můžete sledovat své firemní a právní zásady, abyste se vyhnuli pokutám a dalším škodám.
- Odstraňte bariéry a zajistěte plynulou komunikaci od první linie až po vrcholové vedení, aby opatření na všech úrovních splňovala očekávání.
- Zaznamenávejte problémy, incidenty a úpravy dokumentů s jasnou auditní stopou.
Nevýhody Riskonnect
- Výstup kvantitativní analýzy vypadá neohrabaně a vyžaduje vylepšení.
- Tento nástroj funguje pouze v prohlížeči Internet Explorer, nikoli na iPadu.
Ceny Riskonnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Riskonnect
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. IBM OpenPages
IBM OpenPages je jednotná platforma GRC, která zjednodušuje proaktivní správu rizik a dodržování předpisů.
IBM OpenPages zjednodušuje správu dat, hodnocení rizik a dodržování předpisů pro váš program řízení podnikových rizik.
IBM OpenPages® je škálovatelné řešení pro dodržování předpisů založené na umělé inteligenci, které běží na jakémkoli cloudu s IBM Cloud Pak® for Data. Centralizujte své izolované funkce řízení rizik v jediném prostředí, abyste mohli identifikovat, sledovat, reportovat a zmírňovat rizika v současném dynamickém prostředí.
Spravujte dodržování předpisů pro současnost a připravte se na budoucnost pomocí plně rozšiřitelné podnikové platformy GRC, kterou lze škálovat až na tisíce uživatelů.
Nejlepší funkce IBM OpenPages
- Uživatelské rozhraní zaměřené na úkoly zjednodušuje složité procesy a akce s minimálním školením.
- Funkci GRC workflow můžete použít k provádění přednastavených případů použití podle plánu a na vyžádání.
- Vytvoření účinné strategie GRC s přehledem o rizicích v celé organizaci pomocí dynamických grafů, zpráv a dashboardů je snadné.
Nevýhody IBM OpenPages
- Uživatelé si stěžují, že tráví spoustu času vytvářením reportů, k čemuž potřebují MS Excel a PowerPoint.
- Integrace s jinými nástroji, jako jsou auditingové nástroje, správa průzkumů a software pro dodržování předpisů SOC-2, je náročná.
Ceny IBM OpenPages
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM OpenPages
- G2: 4/5 (51 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. LogicManager
Software LogicManager pro řízení podnikových rizik propojuje všechny oblasti správy podniku a slouží jako jediný zdroj pravdivých informací pro organizaci. Můžete identifikovat oblasti s vysokým operačním rizikem a zóny podvodů propojením dat napříč odděleními, včetně interních auditů, bezpečnosti informací, GRC a financí.
Integrovaný software LogicManager pro správu rizik navíc odstraňuje bariéry mezi jednotlivými odděleními a pomáhá vám vytvořit efektivní program GRC. Tento software je navržen tak, aby vám pomohl sladit strategické cíle s provozními cíli a poskytl vám ucelený přehled o vašich bezpečnostních rizicích.
Nejlepší funkce LogicManager
- Integrovaný software pro řízení rizik vám pomůže odhalit zranitelnosti napříč silosovými systémy a přiřadit kontrolní činnosti pomocí předem připravených knihoven rizik.
- Identifikujte kritická rizika ve vaší organizaci pomocí editovatelných a objektivních kritérií pro hodnocení rizik.
- Poskytujte svým stakeholderům smysluplné zprávy s přehledy nejvýznamnějších rizik a přizpůsobenými dashboardy, které jim pomohou činit rozhodnutí s ohledem na rizika.
Nevýhody LogicManager
- Omezené možnosti vlastního vykazování po interním auditu
- Jelikož nástroj nabízí pouze tři úrovně rizika a kontrol, je obtížné získat podrobné údaje.
Ceny LogicManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicManager
- G2: 4,4/5 (51 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (22 recenzí)
7. Standard Fusion
Nástroj GRC pro správu dodržování předpisů StandardFusion pomáhá společnostem v oblastech technologie, zdravotnictví, finančních služeb, výroby, státní správy a maloobchodu udržovat dodržování předpisů.
Zjednodušte všechny aspekty procesu interního auditu, ať už provádíte audit kontrol nebo požadavků. Spravujte stav interního a externího auditu a dokumentujte požadavky na centralizované platformě.
Od ostatních nástrojů GRC se liší tím, že na StandardFusion můžete rychle spustit a spravovat více auditů a současně sledovat jejich průběh.
Nejlepší funkce StandardFusion
- Mějte všechny důkazy potřebné pro správu auditů na jedné platformě.
- Sledujte všechny své audity v reálném čase, získejte kompletní protokoly událostí a historii verzí, abyste mohli sledovat historické audity.
- Definujte, dokumentujte, kontrolujte a podávejte zprávy o programech dodržování předpisů a spravujte kontroly specifické pro danou organizaci.
Nevýhody StandardFusion
- Možnost širší integrace s dalšími nástroji pro dodržování předpisů a zabezpečení
- Chybí dostatečné možnosti reportování
Ceny StandardFusion
- Starter: 1 500 $/měsíc
- Profesionální: 2 500 $/měsíc
- Enterprise: 4 500 $/měsíc
- Enterprise+: 8 000 USD/měsíc
Hodnocení a recenze StandardFusion
- G2: 4,6/5 (40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. ServiceNow Governance Risk and Compliance
Program správy rizik společnosti ServiceNow podporuje odolné podniky díky rozhodnutím zohledňujícím rizika, která jsou součástí každodenní práce. Tento software GRC propojuje vaše podnikání, bezpečnost a IT prostřednictvím centrální platformy.
Nejlepší na tom je, že ServiceNow se integruje s vaším stávajícím softwarem, včetně konsolidátorů obsahu, poskytovatelů bezpečnostních skóre a řešení pro obchodní procesy.
Řízení rizik společnosti ServiceNow úzce spolupracuje se správou služeb a bezpečnostními operacemi a přináší integrovaný přístup k řízení rizik.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Jednotné datové prostředí s podrobnou analýzou dat na míru
- Monitorování, automatizace a analýza v reálném čase pro rychlejší reakce
- Kontinuální řízení operačních rizik pro minimalizaci ztrát
Nevýhody ServiceNow
- Méně integrací API ve srovnání s jinými nástroji GRC
- Strmá křivka učení
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,3/5 (782 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (227 recenzí)
9. SAI360
Software GRC od SAI360 zefektivňuje proces řízení rizik, takže můžete s důvěrou a soustředěním přijímat vhodná rizika ve správný čas. Ukládejte, spravujte a extrahujte data o rizicích v rámci celé společnosti pomocí tohoto škálovatelného softwaru pro řízení rizik, ESG a udržitelnosti.
Nejlepší funkce SAI360
- Předkonfigurované moduly GRC monitorují, skenují a předcházejí narušením.
- Zobrazte mezery v dodržování předpisů, přijímejte rychlá rozhodnutí k optimalizaci svého programu řízení rizik a dodržování předpisů pomocí přizpůsobitelných zpráv.
- Zajistěte kontinuitu podnikání, spravujte kritické aktivity dodavatelů a snižte čas strávený řešením hrozeb pro soukromí a bezpečnost dat pomocí SAI360.
Nevýhody SAI360
- Zastaralé uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek
- Pro pokročilé přizpůsobení může být nutné zaplatit za profesionální služby.
Ceny SAI360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAI360
- G2: 4/5 (121 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. SAP GRC
Získejte včasné a prediktivní informace o anomáliích a potenciálních rizicích a nepřetržitě monitorujte subjekty, kybernetické hrozby a dodržování kritických procesů pomocí SAP GRC.
Použití nástrojů SAP pro GRC k automatizaci opakujících se úkolů v oblasti auditu a řízení dodržování předpisů vám poskytne přehled o monitorování kontrol v reálném čase.
SAP nabízí flexibilní řešení pro monitorování kybernetických hrozeb, kontrolu dat, správu identit a přístupů a kontrolu ochrany soukromí, která zajistí bezpečnost vašich systémů v neustále se měnícím regulačním a obchodním prostředí.
Nejlepší funkce SAP GRC
- Kontrolujte klíčové procesy a spravujte dodržování předpisů prostřednictvím dokumentace, hodnocení, testování a nápravy kritických procesních rizik.
- Využijte prediktivní schopnosti k informování o obchodních procesech a operacích.
- Správa identit a přístupů chrání vaše duševní vlastnictví a reputaci v celé organizaci.
Nevýhody SAP GRC
- Implementátoři potřebují specializované znalosti a školení v oblasti SAP.
- Pomalý výkon a zamrzání systému při zpracování velkých objemů dat
Ceny SAP GRC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP GRC
- G2: 4,2/5 (62 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (32 recenzí)
Spravujte správu, rizika a dodržování předpisů ve vaší organizaci pomocí nejlepších nástrojů GRC, jako je ClickUp.
Zatímco mnoho platforem GRC spravuje rizika a dodržování předpisů, vy potřebujete softwarové řešení GRC, které to dokáže bez narušení vaší stávající technologické infrastruktury.
ClickUp vám jako nástroj GRC nabízí to nejlepší z obou světů: optimalizuje vaše rámce správy, rizik a dodržování předpisů a zároveň včas odhaluje provozní rizika a rizika související s dodržováním předpisů.
Tento nástroj GRC je vhodný pro začátečníky, takže jej může používat kdokoli z vašeho týmu bez předchozích technických znalostí. Zefektivněte proces řízení rizik pomocí přizpůsobitelných funkcí, jako jsou dashboardy a cíle. Používejte předem připravené šablony pro dodržování předpisů a šablony projektové dokumentace k pravidelnému sledování pokroku vaší organizace v oblasti řízení rizik.
Nejlepší na tom je, že zmírnění rizik na ClickUp vás nebude stát ani cent.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte sledovat své procesy dodržování předpisů.