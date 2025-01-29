7 nejlepších softwarových nástrojů pro dodržování standardu SOC 2 v roce 2025

Soulad s bezpečnostními rámci, jako je System and Organization Controls 2 (SOC 2), funguje jako ochranný štít pro citlivá data. Kybernetické bezpečnostní hrozby jsou každým dnem sofistikovanější a správná bezpečnostní opatření jsou nejlepším způsobem, jak se proti nim chránit.
Nejde pouze o etickou povinnost vůči zákazníkům, ale také o zásadní obchodní povinnost. Porušení ochrany dat může vést ke ztrátě důvěrných informací a ztrátě důvěry zákazníků. V některých oblastech dokonce existují zákonné požadavky na zabezpečení dat podle standardů konkrétního rámce.
Dnešní technologické systémy zpracovávají velké množství dat z mnoha různých zdrojů. Sledovat vše a přitom dodržovat předpisy může být úkol hodný Herkula. Naštěstí existují softwarové produkty, které mohou mnoho z těchto úkolů automatizovat a díky nimž je dodržování předpisů v oblasti dat mnohem snáze dosažitelným cílem.
V tomto článku se budeme zabývat nejlepšími produkty pro zabezpečení vašich dat podle standardu SOC 2. Některé z těchto nástrojů podporují také další standardy zabezpečení dat, které možná budete muset dodržovat!
Co je to shoda s SOC 2?
SOC 2 je rámec, který definuje kritéria pro správu zákaznických dat podle pěti zásad důvěryhodných služeb. Těmito zásadami jsou bezpečnost, dostupnost, integrita zpracování, důvěrnost a soukromí.
Soulad s normou SOC 2 je nezbytný pro všechny podniky, které ukládají data zákazníků v cloudu. Zajišťuje bezpečnost a integritu informací. Dosažení a udržení souladu s normou SOC 2 zákazníkům a zainteresovaným stranám dokazuje, že organizace disponuje robustními bezpečnostními kontrolami na ochranu jejich dat.
Co byste měli hledat v softwaru pro dodržování standardu SOC 2?
Při hledání nástrojů pro dodržování standardu SOC 2 pro vaši společnost bude vaší prioritou zjednodušení časově náročného procesu auditu tak, aby dobře zapadal do vašeho stávajícího pracovního postupu a kultury. Existují však i další důležité funkce, na které je třeba se zaměřit, například:
- Automatizovaný sběr důkazů: Díky omezení ručního sběru důkazů vám software ušetří čas a zefektivní audity.
- Nástroje pro hodnocení rizik: Pravidelné hodnocení rizik je jedním z nejdůležitějších aspektů kybernetické bezpečnosti, proto je užitečné mít k dispozici důkladnou sadu nástrojů pro tento účel.
- Správa dodavatelů: Externí dodavatelé mohou být zdrojem bezpečnostních zranitelností. Software, který si vyberete, by vám měl pomoci vyhodnotit bezpečnost dodavatelů.
- Moduly školení v oblasti bezpečnosti: Školení je prvním krokem k vytvoření pevných základů bezpečnosti, ať už se jedná o úvodní zaškolení zaměstnanců nebo průběžné školení v oblasti bezpečnosti.
- Automatizované monitorování: Automatizace snižuje potřebu manuální práce a zajišťuje nepřetržitou shodu díky nepřetržitému přehledu o vaší shodě.
- Vlastní ovládací prvky: Možnost přizpůsobit ovládací prvky vašim konkrétním obchodním potřebám pomůže zajistit, že software poroste spolu s vaším podnikáním.
- Integrace s technologickým stackem: Zajištění kompatibility vašeho softwaru pro dodržování předpisů s ostatními nástroji ve vašem stacku vám umožní načítat data z více zdrojů.
- Rychlé auditní funkce: Dobré nástroje pro zajištění souladu s SOC 2 umožňují rychlejší audity díky efektivnímu zpracování žádostí o důkazy a omezení komunikace s auditory.
7 nejlepších softwarů pro dodržování standardu SOC 2
Výběr správného softwaru pro dodržování standardu SOC 2 může vaší společnosti poskytnout náskok při vývoji úspěšného programu dodržování předpisů, který odpovídá měnícím se standardům. Abychom vám pomohli najít správný software pro zabezpečení a dodržování předpisů pro vaši společnost, sestavili jsme tento seznam nejlepších možností na trhu.
1. Drata
Drata automatizuje dodržování předpisů pro podniky, což jim usnadňuje dosažení a udržení souladu s SOC 2. Tato platforma klade velký důraz na svou schopnost automaticky shromažďovat důkazy z technologické infrastruktury společnosti.
Pro mnoho organizací je to časově náročný proces. Jeho automatizace urychluje proces dodržování předpisů a zároveň zajišťuje, že shromážděné důkazy jsou přesné a aktuální. Pro rychle rostoucí společnosti je to nezbytnost, protože jim to umožňuje prokázat svým zákazníkům, jak vážně berou bezpečnost a dodržování předpisů, aniž by to vyžadovalo značné množství manuální práce.
Nejlepší funkce Drata
- Automatizuje sběr důkazů a testování pomocí odborně navržených nástrojů pro automatizaci shody.
- Spravuje SOC 2 a další rámce, jako jsou ISO 27001, HIPAA, GDPR a další, prostřednictvím centralizovaného umístění.
- Zajišťuje trvalou shodu s předpisy a zvýšenou bezpečnost dat prostřednictvím nepřetržitého monitorování.
- Nabízí možnosti přizpůsobení, které se přizpůsobí vašim potřebám v závislosti na velikosti vaší společnosti, včetně přizpůsobení rámce a kontroly.
- Tým odborníků na bezpečnost a dodržování předpisů společnosti Drata vám rychle poskytne potřebnou pomoc.
- Integruje se s jiným softwarem, aby dále automatizoval sběr důkazů a udržoval shodu s předpisy.
Omezení Drata
- Někteří uživatelé považují cenu za vysokou pro podniky s jednoduchými potřebami.
- Někteří zákazníci hledají lepší nástroje pro spolupráci
Ceny Drata
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Drata
- G2: 4,9/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Podívejte se na tyto alternativy Drata!
2. JupiterOne
Tento software také přistupuje k budování bezpečnostního programu komplexně. Díky integraci s celou technologickou infrastrukturou podniku nabízí JupiterOne lepší řízení rizik.
Díky těmto integracím může software automaticky shromažďovat důkazy pro audity shody. To usnadňuje správu shody a poskytuje klid. Software také obsahuje nástroje pro správu dodavatelů, které pomáhají zmírnit rizika spojená s přibíráním externích dodavatelů.
Nejlepší funkce JupiterOne
- Automaticky vyhledává a sleduje všechna aktiva v různých zdrojích dat a poskytuje jediné místo pro data týkající se shody.
- Poskytuje výkonné vyhledávání prostřednictvím jazyka JupiterOne Query Language, který umožňuje rychlejší vyhledávání a analýzu informací o dodržování předpisů.
- Usnadňuje identifikaci vztahů mezi aktivy pomocí grafické vizualizace.
- Umožňuje detailní segmentaci bezpečnostních dat pomocí přizpůsobitelného a komplexního značkování.
- Podporuje nepřetržitou shodu s předpisy tím, že mapuje aktiva na bezpečnostní standardy a umožňuje přizpůsobení standardů a mapování.
- Umožňuje uživatelům vytvářet dashboardy pro hlášení o stavu zabezpečení a nastavovat upozornění na různé bezpečnostní události.
Omezení JupiterOne
- Uživatelé shledali počáteční fázi učení poněkud náročnou.
- Někteří zákazníci vyjádřili přání mít více možností integrace.
Ceny JupiterOne
- Navždy zdarma pro jednoho uživatele
- Základní verze: od 1 000 USD/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Plus: od 1 250 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: od 1 600 USD/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze JupiterOne
- G2: 4,9/5 (5 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
3. Vanta
Tento produkt zjednodušuje proces dodržování předpisů pro společnosti s automatizovanými řešeními pro dodržování předpisů. Vanta pomáhá podnikům připravit se na audity dodržování předpisů pro SOC 2 nebo jeden z dalších oblíbených bezpečnostních rámců.
Tento software vytváří hodnocení připravenosti, které firmám umožňuje pochopit jejich aktuální pozici a proaktivní způsoby zlepšení. Díky průběžnému sledování hodnocení rizik se mohou firmy lépe připravit na případné audity.
Nejlepší funkce Vanta
- Nabízí hodinové testy pro sledování stavu vaší bezpečnostní situace a poskytuje upozornění na jakékoli nesrovnalosti.
- Zahrnuje předem připravené integrace a API pro vytváření vlastních připojení, která umožňují holistický pohled na soulad dat.
- Zefektivňuje proces auditu, zjednodušuje výběr auditorů a umožňuje provádění auditů přímo z platformy.
- Automatizuje až 90 % práce nutné pro více rámců, čímž zajišťuje efektivní dodržování předpisů a řízení rizik.
- Umožňuje vytváření vlastních rámců pro konkrétní kontroly a zásady.
- Umožňuje podnikům proaktivně sdílet podrobnosti o svém programu zabezpečení a dodržování předpisů, aby si vybudovaly důvěru u zainteresovaných stran.
Omezení Vanta
- Cena je o něco vyšší, než by si někteří lidé přáli.
- Zabere to chvíli, než se seznámíte se všemi možnostmi.
Ceny Vanta
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Vanta
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (16 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Vanta!
4. Thoropass
Tento software pro zajištění souladu s normou SOC2 klade velký důraz na správu přístupu. Thoropass zajišťuje, že přístup k citlivým systémům a datům mají pouze oprávněné osoby. Můžete například sledovat a zrušit přístup bývalých zaměstnanců, čímž zajistíte, že obchodní data zůstanou v bezpečí i po odchodu zaměstnanců.
Thoropass samozřejmě nabízí i řadu dalších funkcí (dostatečných k pokrytí všech vašich potřeb v oblasti dodržování předpisů). Rozsáhlá sada integrací zajišťuje ucelený přehled o vašem bezpečnostním stavu.
Nejlepší funkce Thoropass
- Nabízí řešení pro dodržování předpisů specifická pro jednotlivé výzvy, takže podniky získají správnou podporu v oblasti dodržování předpisů v každé fázi tohoto procesu.
- Podporuje více rámců, včetně SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA a GDPR, a to vše na jedné platformě.
- Zajišťuje bezproblémový průběh auditu díky 100% správě auditu v rámci platformy a v průměru o 67 % rychlejšímu času potřebnému k provedení auditu.
- Integruje se s jiným softwarem za účelem shromažďování dat a důkazů, které jsou důležité pro proces dodržování předpisů.
- Poskytuje interní odborníky připravené nabídnout včasnou podporu a strategie připravené na budoucnost pro dlouhodobé potřeby v oblasti dodržování předpisů.
Omezení Thoropass
- Někteří uživatelé požadují více možností automatizace.
- Rozhraní může být v některých oblastech nepohodlné.
Ceny Thoropass
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Thoropass
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
5. Secureframe
Secureframe si klade za cíl pomáhat podnikům dosáhnout souladu s některými z nejpřísnějších bezpečnostních standardů na světě. Jeho síla spočívá v automatizovaných funkcích pro zajištění souladu, které snižují časově náročnou práci spojenou se shromažďováním důkazů.
Výkonné algoritmy umělé inteligence, které pomáhají uživatelům ve všech aspektech bezpečnosti, rozšiřují možnosti tohoto softwaru. Nástroje pro onboardingu a offboardingu navíc udržují zaměstnance v obraze. Sledování přijetí zásad zajišťuje, že všichni dodržují bezpečnostní zásady organizace.
Nejlepší funkce Secureframe
- Nabízí nepřetržité sledování aktiv a zaměstnanců na jednom místě a poskytuje přehled o tom, kdo má přístup k citlivým údajům.
- Zvyšuje bezpečnost pomocí nástrojů pro správu selhávajících kontrol, hodnocení rizik a zlepšení bezpečnostní situace.
- Využívá umělou inteligenci k automatizaci manuálních úkolů a zefektivnění správy bezpečnosti, rizik a shody.
- Automatizuje a zefektivňuje celý proces dodržování předpisů, což podnikům umožňuje rychle dosáhnout souladu s předpisy.
- Podporuje řadu bezpečnostních a soukromých standardů, včetně SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR a dalších.
Omezení Secureframe
- Někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobení.
- Chybí některé integrace, které zákazníci požadují.
Ceny Secureframe
- Základní informace: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- Růst: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- Premium: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Secureframe
- Capterra: 5/5 (4 recenze)
6. Scytale
Scytale je další platforma, kde AI hraje významnou roli v přístupu k řízení rizik. Nástroje AI této společnosti dokážou s velkou přesností předvídat potenciální rizika, což umožňuje proaktivnější přístup k jejich řešení.
Scytale také poskytuje organizacím registr rizik, který jim umožňuje učinit sledování a řízení potenciálních hrozeb základním kamenem jejich bezpečnostního programu. Tento přístup je obzvláště výhodný pro rychle rostoucí společnosti, které možná nemají zdroje na neustálé sledování svých technologií.
Nejlepší funkce Scytale
- Poskytuje ovládací prvky, které můžete přizpůsobit vaší organizaci, a zajišťuje tak přesné splnění požadavků na dodržování předpisů.
- Nabízí nástroje pro školení v oblasti bezpečnostního povědomí, které zlepšují připravenost a minimalizují potenciální problémy s dodržováním předpisů.
- Automatizuje proces shromažďování důkazů, ověřuje je podle klíčových auditorských standardů a nabízí nepřetržité monitorování kontrolních mechanismů.
- Poskytuje šablony zásad schválené auditory pro snazší ladění a sladění bezpečnostních zásad a protokolů.
- Umožňuje spolupráci s bezpečnostními auditory při správě celého procesu přímo ze softwaru.
- Poskytuje automatizace, které zajišťují, že během procesů přijímání a propouštění zaměstnanců nedochází k žádným bezpečnostním mezerám.
Omezení Scytale
- Někteří uživatelé požadují více možností exportu
- Navigace není tak intuitivní, jak by si někteří zákazníci přáli.
Ceny Scytale
- Startup: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- Růst: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Scytale
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 recenzí)
7. Apptega
Apptega je kompletní řešení pro vytvoření bezpečnostního programu. Nabízí sadu nástrojů pro dodržování předpisů, které podnikům usnadňují dodržování více než 30 standardních rámců, včetně SOC 2.
Hlavním cílem produktu je snížit složitost a náklady spojené se správou kybernetické bezpečnosti. Za tímto účelem intuitivní platforma společnosti eliminuje potřebu tabulek nebo dokumentů Word tím, že nabízí kompletní řešení pro správu, rizika a dodržování předpisů (GRC). Většina sledování dodržování předpisů je automatická a nepřetržitá, rychle identifikuje bezpečnostní mezery a poskytuje plán nápravných opatření.
Nejlepší funkce Apptega
- Podporuje více než 30 standardních rámců, jako jsou SOC 2, CMMC, PCI a ISO27001.
- Poskytuje nástroje pro rychlou identifikaci bezpečnostních mezer a nabízí plán nápravných opatření.
- Nabízí nástroje, které vám pomohou předcházet kybernetickým hrozbám díky funkcím pro správu rizik, rizik dodavatelů a auditů, které jsou ihned připraveny k použití.
- Poskytuje intuitivní komplexní platformu GRC, která eliminuje potřebu tabulek a dokumentů Word.
- Zvyšte efektivitu o více než 50 % díky okamžitému porovnání všech rámců shody.
Omezení Apptega
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní není tak intuitivní, jak by mohlo být.
- Několik recenzentů by uvítalo širší sadu funkcí.
Ceny Apptega
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Apptega
- G2: 4,7/5 (54+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (21 recenzí)
Chraňte svůj tým pomocí spolehlivého procesu dodržování předpisů
V výše uvedených recenzích jste viděli několik skvělých nástrojů pro dodržování standardu SOC 2. Také jste viděli, kolik z nich klade důraz na správu dodavatelů. Pokud využíváte služby třetích stran, musíte se ujistit, že dodržují příslušné bezpečnostní standardy.
Ať už si vyberete jakýkoli software pro zajištění souladu s SOC 2, využijte jej na maximum tím, že jej integrujete do nástrojů pro správu produktů a úkolů v ClickUp.
Bezpečnostní politika ClickUp bere dodržování bezpečnostních rámců vážně, takže můžete věřit, že data, která v programu ukládáte, zůstanou v bezpečí.
Zatímco výkonné nástroje pro zvýšení produktivity v bezplatném softwaru pro správu projektů ClickUp zajistí efektivní spolupráci vašich týmů a hladký průběh práce, naši odborníci na bezpečnost budou pracovat v pozadí, abyste měli jistotu, kterou potřebujete. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!