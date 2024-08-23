OKR vs. Smart Goals: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Věčná debata v kruzích projektového managementu se často točí kolem základní otázky: Měli bychom upřednostňovat inovace nebo realizaci? Ačkoli jsou pro úspěch nezbytné obě, optimální rovnováha se může výrazně lišit v závislosti na konkrétním kontextu, organizační kultuře a cílech projektu.
Dva oblíbené rámce, které mohou organizacím pomoci vyvážit inovace a realizaci, jsou cíle a klíčové výsledky (OKR) a specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle.
OKR, s jejich důrazem na ambiciózní výsledky, mohou inspirovat týmy k nekonvenčnímu myšlení a dosahování hvězdných cílů. Bez struktury a jasnosti cílů SMART však může jejich realizace selhat.
Naopak SMART cíle mohou poskytnout jasný plán, ale pokud jsou příliš úzce zaměřené, mohou bránit inovacím. Optimální strategie často spočívá v nalezení správné rovnováhy mezi těmito dvěma přístupy.
Pravděpodobně čelíte podobné výzvě. Pojďme prozkoumat, které rámce pro stanovení cílů odpovídají cílům vaší organizace!
Uděláme to tak, že uvedeme některé vlastnosti cílů OKR a SMART, diskutujeme o jejich výhodách a nevýhodách, rozdílech, klíčových výsledcích, použití a aplikaci.
Co jsou cíle SMART?
SMART cíle, běžně používané jako zkratka, jsou jasné cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené, navržené tak, aby poskytovaly zaměření a směr pro dosažení požadovaných výsledků.
SMART cíle jsou:
- Konkrétní: Stanovte jasné a transparentní cíle, abyste eliminovali nejednoznačnost.
- Měřitelné: Vytvořte procesy pro efektivní sledování pokroku.
- Dosažitelné: Stanovte si realistické a dosažitelné cíle.
- Relevantní: Sladěte cíle s různými obchodními cíli, aby všichni táhli za jeden provaz.
- Časově ohraničené: Stanovte termíny a podle toho určete priority úkolů.
Rámec SMART vykonává náročnou práci a pomáhá týmům organizovat, kategorizovat a sledovat úkoly, aby nic nezůstalo opomenuto.
Obecné cíle vs. cíle SMART: příklad
Obecný cíl: „Zlepšit spokojenost zákazníků.“
Tento cíl je obecný a postrádá konkrétnost. Neposkytuje jasné pokyny pro měření nebo akci.
Cíl SMART: „Zvýšit spokojenost zákazníků o 20 % v příštím čtvrtletí snížením průměrné doby odezvy na dotazy zákazníků o 15 % a zavedením průzkumu spokojenosti zákazníků s cílem dosáhnout skóre NPS (net promoter score) 75 %.“
Tento cíl je SMART, protože je:
- Konkrétní: Jasně definuje, co je třeba zlepšit (spokojenost zákazníků) a o kolik (20 %).
- Měřitelné: Zvýšení spokojenosti zákazníků a zkrácení doby odezvy jsou kvantifikovatelné metriky.
- Dosažitelné: Cíl je realistický a lze jej dosáhnout ve stanoveném časovém rámci.
- Relevantní: Zlepšení spokojenosti zákazníků je v souladu s celkovými obchodními cíli.
- Časově ohraničené: Cíl má konkrétní termín (v příštím čtvrtletí).
Výhody a nevýhody cílů SMART
Bez ohledu na to, jak populární je daný koncept nebo rámec, má své výhody i nevýhody. Pojďme se na ně podívat.
Výhody
Kritéria SMART nedávají prostor pro clickbait! Poskytují vám jasnou cestu k dosažení vašich cílů a udržují vaši motivaci. Zde je návod, jak na to:
- SMART cíle poskytují směr a jasnost a fungují jako váš kompas.
- Definují váš cíl konkrétně a nenechávají prostor pro pochybnosti.
- Jejich měřitelná kritéria umožňují sledovat pokrok, poskytují hmatatelné důkazy o úspěchu a zdůrazňují oblasti, které je třeba zlepšit.
- Jejich relevance vás sladí s vašimi ambicemi a zajistí, že vaše cíle budou v souladu s vašimi hodnotami a potřebami.
- Jejich časově ohraničené termíny vytvářejí naléhavost, zabraňují prokrastinaci a podporují důsledné jednání.
Nevýhody
V životě nic neprobíhá podle dokonalého plánu. To platí i pro cíle SMART. Nejsou dokonalé a někdy mohou působit příliš rigidně.
- SMART cíle se mohou úzce zaměřovat na individuální výkon a podceňovat společný cíl organizace.
- Mohou ztratit svou relevanci, pokud nebudou pravidelně revidovány a aktualizovány.
- SMART cíle slouží spíše jako pouhý vzor pro zaznamenávání cílů a méně se zaměřují na použitelnost.
- Mohou vyžadovat zdlouhavý proces plánování, který manažery odvádí od samotné realizace.
Co jsou OKR?
OKR (cíle a klíčové výsledky) jsou rámec pro řízení výkonu, který pomáhá stanovit a sledovat jasné, měřitelné a ambiciózní cíle (úkoly).
Manažeři a vedoucí pracovníci musí při přidělování úkolů a cílů mezi různé úrovně a týmy v rámci společnosti balancovat na tenkém laně. Robustní rámec pro stanovování cílů, jako je OKR, může tento proces zjednodušit.
Jednotlivci, týmy a organizace je používají k dosažení souladu, zvýšení výkonu a produktivity.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon OKR v Excelu, Wordu a ClickUp
Struktura OKR
Struktura OKR je jednoduchá, ale účinná. Skládá se z následujících komponent:
Cíle: Jedná se o „co“ vašich cílů. Představují to, čeho chcete dosáhnout, a měly by být konkrétní, konkrétní a kvalitativní. Stanovují celkový směr konečného obchodního cíle.
Klíčové výsledky: Tyto výsledky tvoří „jak“ na vaší cestě k dosažení cílů. Zahrnují kroky a milníky vašeho plánu a musí být kvantitativní, dosažitelné a měřitelné.
OKR: příklad
Cíl: Zvýšit podíl na indickém trhu se smartphony o 10 % v příštím fiskálním roce.
Klíčové výsledky:
- Zvyšte povědomí o značce: Dosáhněte 50% míry uznání značky mezi uživateli smartphonů v městech 1. úrovně.
- Rozšiřte distribuční kanály: Navázat spolupráci s alespoň pěti novými maloobchodními řetězci a online tržišti.
- Uvedení nové produktové řady: Představte nový model smartphonu střední třídy s inovativními funkcemi, který osloví širší publikum.
Výhody a nevýhody OKR
Jsou OKR revoluční změnou, nebo jen dalším módním rámcem? Podívejme se na některé klady a zápory, abychom to zjistili.
Výhody
OKR nabízí účinný přístup ke zlepšení výkonu týmu a organizace. Zde je důvod:
- OKR přinášejí jasnost a vytvářejí společný formát, který mohou všichni dodržovat a přispívat k němu.
- Rozdělují složité cíle na zvládnutelné kroky a udržují členy týmu soustředěné.
- Zajišťují sladění týmu, podporují týmovou práci, hladkou komunikaci a spolupráci.
- Pomáhají vám sledovat pokrok v dosažení klíčových výsledků a vnášejí mezi zaměstnance pocit jistoty a úspěchu.
Nevýhody
Ačkoli OKR mohou být velmi účinné, přinášejí s sebou i určité výzvy:
- V rychle se měnícím tržním prostředí a obchodních podmínkách může být obtížné stanovit konkrétní a měřitelné cíle.
- Členové týmu nemusí mít pocit sounáležitosti nebo nemusí rozumět významu cvičení OKR.
- OKR se mohou zaměřovat na výsledky založené na datech a ignorovat dlouhodobé dopady.
- Pokud se o cílech často nediskutuje, může dojít k nesouladu cílů.
Najít rovnováhu mezi ambicemi a praktičností je umění. Ne každý cíl lze dokonale kvantifikovat. Podívejme se nyní na to, jak se OKR liší od SMART cílů.
Hlavní rozdíly mezi OKR a SMART cíli
Ačkoli OKR i SMART cíle kladou důraz na soustředění se na proces stanovování cílů, liší se v několika klíčových aspektech. Pomůžeme vám s výběrem.
Zaměření a flexibilita
OKR jsou svou povahou flexibilní a lze je kombinovat a transformovat podle potřeb podniku, aktualizací, cílů, expanze a obnovení. OKR se zaměřují spíše na požadovaný výsledek než na proces.
Na druhou stranu cíle SMART se zaměřují na detaily výsledku a jsou spíše statické. Po počáteční fázi stanovení cílů je nelze měnit, aniž by to vyvolalo revizi celé strategie.
Měření a odpovědnost
Cíle SMART jsou obecně navrženy tak, aby měřily jednu metriku, zatímco OKR mohou měřit více metrik.
V rámci SMART je jasné, kdo je vlastníkem každého cíle, zatímco OKR podporují kolektivní dosažení cílů a sdílené vlastnictví.
Použití a aplikace
Cíle SMART jsou ideální pro jednotlivce, hodnocení podniků , krátkodobé projekty nebo úkoly, měřitelné výsledky a hodnocení výkonu. Lze je použít ke studiu prodeje, metrik zákaznických služeb, termínů projektů a osobních milníků.
OKR se nejlépe hodí pro organizační sladění, porozumění metrikám, plánování dlouhodobých cílů , sledování pokroku a podněcování inovací.
Zde jsou rozdíly v kostce:
|Funkce
|OKR
|Cíle SMART
|Zaměření
|Orientované na výsledky, flexibilní
|Konkrétní, statické, orientované na proces
|Měření
|Více metrik
|Jednotná metrika
|Odpovědnost
|Sdílené vlastnictví
|Individuální odpovědnost
|Použití
|Organizační sladění, dlouhodobé plánování
|Individuální výkon, krátkodobé projekty
Příklady OKR vs. SMART cíle
Pojďme se podívat, jak tyto dva rámce fungují v oblasti marketingu, abychom získali jasnější představu o rozdílech mezi OKR a SMART cíli.
Zvažte příklad OKR, kde je naším cílem zlepšit marketingové aktivity a přilákat nové zákazníky.
Takto bude vypadat cíl OKR:
- Cíl: Zvýšit povědomí o značce o 25 % pomocí sociálních médií a mediálního pokrytí.
- Klíčový výsledek 1: Zvýšit viditelnost značky na sociálních médiích
- Klíčový výsledek 2: Dosáhnout 10 milionů zobrazení, aby značku vidělo velké množství potenciálních zákazníků.
- Klíčový výsledek 3: Vytvořte pozitivní publicitu značky zajištěním mediálního pokrytí v předních publikacích, což povede k důvěryhodnosti značky a důvěře zákazníků.
Takto bude vypadat cíl SMART:
- Konkrétní: Zvýšit míru otevření e-mailů, aby se rozšířil dosah publika a zvýšila konverze.
- Měřitelné: Zvýšit tuto míru o 20 %.
- Dosažitelné: Optimalizujte předměty e-mailů, personalizujte jejich obsah a přilákejte zákazníky bezplatnými zdroji.
- Relevantní: Vytvářejte lepší e-mailové kampaně a přispívejte k celkovým marketingovým cílům.
- Časově ohraničené: Propojte se přes LinkedIn a každý čtvrtek v 7:00 EST posílejte e-maily pro příští čtvrtletí.
Co mají OKR a SMART cíle společného?
Stanovení cíle založeného výhradně na principech jednoho rámce je jako stavba křehkého mostu, který se může kdykoli zřítit a vrátit vás zpět na začátek.
Pojďme se tedy podívat, v čem se cíle OKR a SMART shodují a hodí se pro váš styl podnikání.
Oba pomáhají vytvářet měřitelné cíle.
Klíčová složka OKR, tzv. klíčové výsledky, umožňuje manažerům sledovat a měřit cíle. Kritéria SMART také umožňují měřitelnost, takže můžete sledovat pokrok v každém kroku.
Oba jsou časově ohraničené.
Jak OKR, tak SMART cíle vyžadují stanovení přesných termínů a milníků pro dosažení cílů. Vyvolávají také soustředění a naléhavost při řešení úkolů a projektů.
Oba znamenají sladění
Oba systémy kladou důraz na význam sladění cílů s širšími záměry, což směřuje úsilí týmu k dosažení požadovaných výsledků.
Je důležité si uvědomit, jak OKR a SMART cíle vyhovují různým potřebám v oblasti stanovování cílů. Jak ale vybrat správný rámec, abyste dosáhli svého cíle?
Výběr správného rámce
Cesta k obchodnímu a organizačnímu úspěchu zahrnuje více než jen stanovení cílů. Musíte je stanovit správně.
Volba mezi cíli SMART a OKR není pouze otázkou zaškrtávání políček na seznamu úkolů; jde o výběr přístupu, který nejlépe odpovídá kultuře, cílům a dynamice týmu vaší organizace.
Při porovnávání cílů SMART a OKR zvažte následující faktory, abyste se mohli rozhodnout.
Organizační kultura
OKR se nejlépe hodí pro agilní, dynamické a inovativní obchodní prostředí, které upřednostňuje ambiciózní cíle. Na druhou stranu kritéria SMART jsou vhodná pro tradičně strukturované organizace, které kladou důraz na jasné a měřitelné cíle a individuální výkon.
Typ práce
Výběr modelu závisí také na povaze cíle a složitosti úkolů. OKR jsou ideální pro komplexní práci, jako je studium více metrik cílů se zaměřením na výsledky. Model SMART je nejvhodnější pro jednodušší, kvantifikovatelné, krátkodobé projekty s jasnými výstupy a výsledky.
Strategické sladění
OKR podporují strategické sladění tím, že zajišťují, aby úsilí každého člena týmu přímo přispívalo k dosažení cílů organizace. Cíle SMART mají za cíl stanovit jasné a měřitelné cíle, které vyžadují výslovné úsilí členů týmu, aby se sladili s širší strategií společnosti.
Přečtěte si také: 12 nejlepších softwarů pro stanovení cílů pro týmy
Jakmile si vyberete rámec, dalším krokem je efektivní realizace těchto přístupů.
Jak implementovat OKR a SMART cíle
Zde je několik kroků a strategií, které můžete při implementaci těchto přístupů použít.
- Definujte organizační cíle: Upřesněte cíle na základě potřeb, které vám pomohou soustředit se na konečnou vizi a poslání společnosti.
- Školení a vzdělávání: Zvyšte kvalifikaci zaměstnanců pomocí vhodných školení, znalostí, softwarových nástrojů OKR a dovedností, aby jejich úsilí nebylo zbytečné a směřovalo ke společnému cíli.
- Transparentnost a komunikace: Diskutujte se svými zaměstnanci o cílech, milnících a výzvách, abyste podpořili spolupráci a efektivní týmovou práci.
- Flexibilita: Udržujte rámec dostatečně flexibilní, aby odolal konkurenci a měnícím se obchodním cílům, podmínkám projektů, preferencím zákazníků a tržním trendům.
Co kdybychom vám řekli, že můžete změnit svou strategii stanovování cílů pouhým přechodem na komplexní řešení pro správu projektů, jako je ClickUp?
Tento výkonný nástroj nabízí speciální funkci Cíle a různé šablony pro stanovení cílů, které vám umožní stanovit ambiciózní cíle, rozdělit je na měřitelné klíčové výsledky a sledovat svůj pokrok v reálném čase. S ClickUpem můžete vizualizovat své cíle, přidělovat úkoly a spolupracovat se svým týmem, abyste zajistili, že všichni budou pracovat na společném cíli a splní a překročí vaše cíle v oblasti produktivity.
1. Stanovte si cíle
ClickUp Goals vám umožňuje přidávat měřitelné cíle s klíčovými výsledky, delegovat úkoly a sledovat pokrok pomocí procentuálního dokončení a ukazatelů pokroku. Tyto funkce podporují vaše úsilí o dosažení i těch nejambicióznějších cílů v daných termínech.
Aby byl každý cíl měřitelný, přidejte k němu cíle. Tyto cíle vám pomohou sledovat metriky úspěchu a soustředit se na akce, které vedou k dosažení výsledků. Mezi tyto cíle patří například:
- Číslo (např. počet stažení e-knihy z poslední marketingové kampaně)
- Pravda/lež: (Např. zda je nový proces zapracování nových zaměstnanců bez chyb a připraven k nasazení)
- Procento: (např. procentní nárůst tržeb za poslední čtvrtletí)
- Měna: (např. cíl snížení nákladů prostřednictvím automatizace v tomto čtvrtletí)
💡Tip pro profesionály: V rámci každého seznamu cílů vytvořte úkoly ClickUp pro své klíčové výsledky. Přidejte konkrétní podrobnosti, nastavte termíny, přiřaďte je členům týmu a sledujte pokrok.
Vytvořte vlastní pole pro sledování konkrétních metrik nebo dat souvisejících s vašimi cíli SMART, jako je procento dokončení, údaje o prodeji nebo hodnocení spokojenosti zákazníků.
Dále můžete vytvářet složky, do kterých si můžete zapisovat a třídit nové cíle OKR, sledovat sprintové cykly, prohlížet si scorecardy pokroku zaměstnanců a porovnávat výsledky v různých časových osách.
Objevte „co“ a „jak“ svého projektu/cíle okamžitě pomocí této snadno použitelné a přizpůsobitelné šablony složky ClickUp OKR.
Šablona složky ClickUp OKR nastíňuje základní strukturu vývoje OKR. Analyzuje vaše akce a pomáhá vám pochopit, jak přispívají k motivu, zejména při řízení velkého týmu. Zde jsou její funkce:
- Vlastní zobrazení: Prohlížejte si a upřednostňujte cíle pomocí několika možností zobrazení, jako je seznam, tabule, kalendář a aktivita.
- Vlastní stavy: Získejte přehled o stavu svých cílů a dosavadním pokroku a aktualizujte kategorie, jako jsou „Na dobré cestě“, „Nezahájeno“ a „Ohroženo“.
- Vlastní pole: Získejte kontext pomocí vlastních přístupů, jako jsou iniciativa, typ položky OKR, primární tým, pokrok a čtvrtletí, které umožňují konzistentní hodnocení výkonu a podrobnou analýzu.
2. Sledujte pokrok
Při hodnocení OKR nebo SMART cílů ve srovnání se skutečným výkonem se vaši zaměstnanci potýkají s větším množstvím dat, než jsou schopni zpracovat. Právě v tomto případě se ClickUp Dashboards ukazuje jako neocenitelný pomocník, který kategorizuje úkoly podle jejich příslušných pruhů postupu, termínů splnění, nevyřízených úkolů, stavu projektu a dalších parametrů, a poskytuje tak přehledný celkový pohled.
Bonus: Zde je podrobný návod, pokud potřebujete pomoc s vytvořením OKR Dashboardu.
Funkce Dashboards vám pomůže:
- Identifikujte své nesplněné cíle, které vyžadují zlepšení.
- Sledujte pokrok a motivujte zaměstnance tím, že zdůrazníte stav projektu, dokončené úkoly a zvýšené metriky týmového úsilí při dosahování cílů.
- Udržujte všechny na stejné vlně šířením informací o nejnovějších aktualizacích projektu a úkolech.
3. Spolupracujte a komunikujte
Pomocí vláknových komentářů a diskusí v rámci úkolů komunikujte se svým týmem, sdílejte aktualizace a řešte případné problémy. Nastavte závislosti mezi úkoly, abyste zajistili, že klíčové výsledky budou dokončeny ve správném pořadí a ve stanoveném časovém rámci.
4. Zefektivněte úkoly
Pokud se vám vše výše uvedené jeví jako spousta ruční práce, představte si, že máte virtuálního asistenta, který mnoho z těchto časově náročných úkolů automatizuje.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný asistent s umělou inteligencí, který analyzuje vaši stávající práci, pomáhá vám s brainstormingem a generuje personalizované cíle, úkoly a termíny, čímž vám šetří čas a úsilí.
Díky pokročilým algoritmům ClickUp Brain shromažďuje a analyzuje data z vašeho pracovního prostoru ClickUp a identifikuje vzorce, trendy a příležitosti. Tyto informace pak využívá k vytváření přizpůsobených návrhů cílů, které jsou v souladu s cíli a pracovní zátěží vašeho týmu. ClickUp Brain navíc dokáže automaticky generovat úkoly související s vašimi cíli, pomáhá vám je řadit podle důležitosti a naléhavosti a navrhuje realistické termíny.
S ClickUp Brain můžete zefektivnit svůj pracovní postup, zvýšit produktivitu a efektivněji dosahovat svých cílů. Je to váš partner poháněný umělou inteligencí pro stanovování cílů a správu úkolů.
Šablona SMART cílů ClickUp
Dalším nástrojem, který zjednodušuje stanovování cílů a správu úkolů pro dosažení a sledování vašich ročních, čtvrtletních, týdenních a dokonce i denních cílů, je šablona ClickUp SMART Goals.
Tato šablona může být vaším pomocníkem, koučem i kritikem zároveň.
Podníťte excelentnost, nezmeškejte žádné novinky, odhalte chyby a zvládněte časový management s šablonou ClickUp SMART Goals. Zde jsou hlavní prvky šablony:
- Vlastní stavy: Vytvářejte úkoly, jako jsou Dokončeno, Skvělé, Mimo plán, Pozastaveno a Podle plánu, a zároveň sledujte pokrok každého cíle.
- Vlastní pole: Kategorizujte a přiřaďte metadata kritických cílů do 12 vlastních atributů. Tato funkce vám umožní zachytit podstatné detaily a optimalizovat dosahování cílů.
- Vlastní zobrazení: Rychlý přístup k předem připraveným konfiguracím pro cíle SMART, odhad úsilí potřebného k dosažení cíle, pracovní listy, celofiremní cíle a průvodce pro nové zaměstnance – vše jediným kliknutím, vše v rámci ClickUp.
- Projektové řízení: Využijte funkce jako sledování času, značkování, upozornění na závislosti, e-mailová oznámení atd., abyste mohli vytvořit plán „Go; Get Em!“, který bude v souladu s vašimi prioritami úkolů.
4. Kontrolujte a zlepšujte výkonnost
Naplánujte si pravidelné kontroly, abyste mohli zkontrolovat své OKR a SMART cíle, zhodnotit pokrok a provést potřebné úpravy. Můžete se spolehnout na připomenutí a opakující se úkoly v ClickUp, díky kterým nikdy nezmeškáte tyto kontroly výkonu a budete na dobré cestě k úspěchu projektu.
Šablona rámce OKR od ClickUp dále zjednodušuje cestu k dosažení cílů. Umožňuje vám vizualizovat celkový obraz na první pohled a vybrat oblasti, které vyžadují pozornost během fáze přezkoumání a úprav.
Postupujte takto:
- Vlastní stavy: Odškrtávejte úkoly a sledujte každý cíl pomocí sekcí jako Dokončeno, Probíhá a K provedení.
- Vlastní pole: Využijte možnosti přizpůsobení a ukládejte důležité informace pomocí nástrojů, jako jsou OKR typ, oddělení, pokrok, OKR bod a tým.
- Vlastní zobrazení: Udržujte přehlednost a snadný přístup díky čtyřem různým konfiguracím ClickUp, jako jsou Globální OKR, Průvodce pro začátečníky, Tabulka pokroku OKR a Časová osa.
- Projektové řízení: Buďte první, kdo se dozví o aktualizacích e-mailů, upozorněních na závislosti, možnostech sledování a dalších funkcích, abyste mohli vybrat oblasti, které vyžadují pozornost.
Postupováním podle těchto kroků a využitím funkcí ClickUp můžete efektivně implementovat OKR a SMART cíle, abyste zvýšili výkonnost svého týmu a dosáhli cílů své organizace.
Upřednostněte stanovení cílů s ClickUp
Tak co, už jste se rozhodli mezi OKR a SMART cíli? Nebo vyzkoušíte hybridní přístup?
Upřímně řečeno, oba rámce mají své výhody. Cíle SMART fungují nejlépe pro taktické a krátkodobé cíle, zatímco OKR vynikají při stanovování celofiremních ambicí.
Stanovení cílů však není procházka růžovým sadem. Vzpomínáte si na ten pocit vzrušení, když jste si stanovili nový cíl? Okamžitě se dostaví vlna motivace, recept na úspěch se zdá být naprosto jasný, ale pak, někde v průběhu cesty, vás zasáhne realita.
Právě v tomto ohledu mohou nástroje a funkce ClickUp znamenat významný rozdíl. ClickUp poskytuje komplexní platformu pro správu cílů a pomáhá vám orientovat se ve složitosti cílů SMART i OKR pro firemní cíle, takže můžete činit informovaná rozhodnutí na základě dat a metrik, nikoli na základě dohadů.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes, je to zdarma!