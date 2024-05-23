50 nápadů na firemní dárky, kterými můžete vyjádřit uznání zaměstnancům

Když nastoupíte do nové organizace, pravděpodobně dostanete koš s dárky, jako jsou hrnky, příslušenství k notebookům, kancelářské potřeby a někdy dokonce i balíček s občerstvením. Páni, necítíte se tak oceněni?!
Firemní dárky jsou jedním z nejlepších způsobů, jak zaměstnancům ukázat, že jsou ceněni. Jedná se o rozdávání dárků zaměstnancům, klientům nebo partnerům za účelem zvýšení morálky, vyjádření vděčnosti za dobrou práci a vytvoření dobré pověsti vaší společnosti.
S každým dalším dnem se firemní dárky stávají osobnějšími a udržitelnějšími!
Společnosti se začaly zaměřovat na dárky, které rezonují s příjemcem, jako jsou netradiční nebo pečlivě vybrané zážitky, místní řemeslné výrobky, výrobky pro péči o sebe, ekologické dárky atd.
Technologie také hraje svou roli, protože digitální dárkové karty nabízejí flexibilní možnosti, které lze snadno využít na dálku. Jde o to, aby vaše gesta zanechala trvalý pozitivní dojem.
Proto jsou dárky typu „jedna velikost pro všechny“ passé! Firemní dárky na míru si získávají na popularitě, protože dávají příjemcům pocit moci. Personalizovaný přístup pěstuje vděčnost, zvyšuje motivaci a zajišťuje, že si dárky příjemci opravdu užijí. Je to výhodné jak pro firmy, tak pro příjemce.
Pokud hledáte inspiraci pro firemní dárky, tento průvodce vám pomůže objevit 50 nejlepších nápadů, které jsme shromáždili od našich vlastních kolegů (a profesionálů v oblasti dárků).
Uvedeme také výhody a nevýhody dárků, které je třeba zvážit, a nástroje, které vám pomohou správně naplánovat perfektní firemní dárek.
50 nápadů na firemní dárky, které zaměstnanci opravdu ocení
Firemní dárky jsou především o personalizaci. Můžete koupit jeden nebo více dárků, vytvořit balíček a poděkovat svým zaměstnancům, váženým klientům a strategickým partnerům.
Než začnete plánovat své jedinečné firemní dárky pro zaměstnance, je dobré nejprve určit počet osob, které dárky obdrží.
Kromě toho můžete také zvážit, zda před nákupem dárků nezohlednit názory všech prostřednictvím ankety nebo dotazníku!
Tip pro profesionály: Využijte software pro zapojení zaměstnanců k provedení průzkumu a zjistěte, jaké dárky by vaši zaměstnanci nejvíce ocenili!
Pojďme se podívat na nejlepší firemní dárky!
1. Personalizované bezdrátové nabíjecí podložky
Nechte své zaměstnance zbavit se kabelů a užít si uklizený stůl nebo noční stolek díky elegantní bezdrátové nabíjecí podložce. Stačí na podložku položit telefon, sluchátka nebo chytré hodinky a sledovat, jak se nabíjejí, aniž byste museli hledat kabely.
Toto je promyšlený dárek pro vaše zaměstnance, pokud během pracovního dne intenzivně využívají chytré gadgety. Zajistí, že jim nikdy nedojde baterie.
2. Brýle blokující modré světlo
Tyto brýle pomáhají bojovat proti namáhání očí a zlepšují spánek. Jsou také stylovým doplňkem!
Tyto brýle filtrují škodlivé modré světlo vyzařované obrazovkami, které narušuje spánkové vzorce a způsobuje bolesti hlavy. Jsou ideální pro každého, kdo tráví dlouhé hodiny před počítačem nebo telefonem.
Můžete také rozeslat dotazníky svým zaměstnancům, aby si mohli přizpůsobit své brýle výběrem z několika barevných variant, typů skel a dioptrických hodnot.
3. Sluchátka s potlačením hluku
Tento skvělý firemní dárek může zaměstnancům pomoci blokovat rušivé vlivy a zlepšit jejich soustředění.
Jedná se o jeden z nejlepších dárků pro zvýšení produktivity – revoluční novinku pro ty, kteří pracují v otevřených kancelářských prostorech nebo se potřebují soustředit při cestování. Sluchátka s potlačením hluku vytvářejí klidné prostředí, ve kterém mohou lidé pracovat nebo relaxovat bez přerušení.
Zvažte spolupráci s různými značkami, abyste získali nejlepší nabídku na hromadné objednávky firemních dárků. Zeptejte se také svých zaměstnanců na jejich preference, pokud jde o barvu a kompatibilitu se smartphony/gadgety.
4. Personalizované láhve na vodu
Ekologická a praktická, vysoce kvalitní opakovaně použitelná láhev na vodu podporuje hydrataci a snižuje závislost na jednorázových plastech.
Vyberte si láhev s integrovanou ocelovou slámkou nebo hubičkou pro snadné pití a zvažte izolaci, která udrží nápoje teplé nebo studené po delší dobu.
Zaregistrujte svou společnost do programu hromadných nákupů. Láhve můžete také personalizovat logem vaší společnosti a jmény zaměstnanců.
5. Chytré reproduktory
Díky chytrému reproduktoru mohou vaši zaměstnanci ovládat chytrá světla, přehrávat hudbu a poslouchat podcasty. Tyto reproduktory také nabízejí informace bez použití rukou.
Vaši zaměstnanci mohou tyto reproduktory také využít k relaxaci, pořádání domácích večírků a užívání si zaslouženého volna!
6. Dárkové karty do kaváren
Personalizovaná dárková karta do kavárny je velmi žádaným firemním dárkem. Pokud načasujete své dárkové karty na sváteční nebo prázdninové období, dáte zaměstnancům promyšlený bonus, který jim pomůže ušetřit peníze a zároveň si užít radostné chvíle!
Tyto dárkové karty lze použít k nákupu kávových zrn, speciálních čajů, různých druhů pečiva nebo dokonce obědů. Tato možnost dárku vyhovuje mnoha preferencím a zajišťuje, že si každý přijde na své.
Doplňte je zdravým košíkem s občerstvením, dortíky na špejli, mini cupcakes nebo reklamními předměty, jako jsou cestovní hrnky nebo izolované termosky s monogramem, které je personalizují.
7. Balíčky lázeňských dnů
Balíček lázeňského dne je perfektním dárkem, který vašim zaměstnancům poskytne luxusní zážitek uvolňující od stresu.
Tento luxusní dárek jim umožní odpočinout si při uklidňujících masážích, omlazujících kosmetických procedurách nebo jiných hýčkacích ošetřeních. Můžete si být jisti, že vaši zaměstnanci se vrátí do práce omlazení a připraveni čelit jakékoli výzvě.
8. Víkendové výlety
Překvapte svůj tým víkendovým pobytem v okouzlujícím penzionu nebo luxusním resortu. Tento únik z každodenní rutiny jim umožní vytvořit trvalé vzpomínky s jejich blízkými.
Víkendový výlet vyvolá pocit pohody a uznání. Vaši zaměstnanci mohou prozkoumat malebné městečko s uměleckými galeriemi, dopřát si lázeňské procedury, po kterých se budou cítit jako v bavlnce, nebo prostě relaxovat u bazénu s osvěžujícím nápojem.
9. Ochutnávky vín
Darujte svým zaměstnancům řízenou degustaci v místním vinařství. Tento sofistikovaný výlet jim poskytne skvělý zážitek, při kterém budou moci ochutnat různá vína, rozvinout svůj vkus a ocenit umění výroby vína. Mohou si také zakoupit kompletní kolekci vín na míru.
Tento dárek také nabízí jedinečnou příležitost k budování týmu, která vašim zaměstnancům umožní rozvíjet kamarádství a vytvořit nezapomenutelný společný zážitek.
10. Prémiové dárkové krabičky s alkoholem
Prémiové lihoviny jsou sofistikovaným dárkem, který můžete darovat vrcholovému managementu vaší společnosti.
Prémiové lihoviny symbolizují luxus a exkluzivitu. Díky pečlivě vybranému výběru špičkových whisky, bourbonů z malých sérií nebo stařených tequil můžete vyjádřit vděčnost za neocenitelný přínos vedoucích pracovníků k růstu a úspěchu organizace.
11. Koše s gurmánskými potravinami
Lahodné koše s potravinami jsou vždy vítaným dárkem! Oslovte vkus a preference svého týmu pomocí pečlivě sestaveného koše s gurmánskými dobrotami.
Do dárkových košů můžete přidat řemeslné sýry, gurmánské čokolády nebo speciální občerstvení. Tento promyšlený dárek ukazuje vaši snahu odměnit tvrdou práci vašich zaměstnanců.
12. Virtuální kurzy vaření s celebritním kuchařem
Zaměstnanci, kteří milují vaření, ocení dárek, díky kterému se mohou setkat se svým oblíbeným kuchařem!
Můžete si rezervovat online kurz vaření s renomovaným šéfkuchařem. Například Nigella Lawson, Jamie Oliver nebo kdokoli jiný, kdo vašim zaměstnancům dopřeje jedinečný zážitek!
Tato interaktivní zkušenost umožní vašim zaměstnancům naučit se nové kulinářské dovednosti, objevit vzrušující kuchyně a společně (virtuálně!) připravit lahodné jídlo. Jedná se o zábavnou a poutavou teambuildingovou aktivitu, která podporuje kreativitu, spolupráci a pocit úspěchu.
13. Ručně vyráběné hodinky
Při výběru ručně vyráběných hodinek zohledněte styl a vkus svých zaměstnanců. Pro klasického manažera mohou být ideální volbou elegantní hodinky s minimalistickým designem a vysoce kvalitním koženým řemínkem.
Pro ty, kteří preferují modernější estetiku, by mohly být skvělou volbou pilotní hodinky s výrazným ciferníkem a luminiscenčními ručičkami.
Můžete také zohlednit jejich koníčky a zájmy. Například plavec by mohl upřednostňovat hodinky s vodotěsností a chronografickými funkcemi.
Bez ohledu na jejich preference jsou ručně vyráběné hodinky dárkem, který bude po mnoho let ceněn, zejména pokud je darujete při návratu zaměstnance nebo jako vánoční dárek vrcholovému managementu.
14. Luxusní golfové sady
Golfová sada s vlastním monogramem je promyšleným a jedinečným firemním dárkem, zejména pro vaše klienty a partnery.
Tento dárek můžete také přizpůsobit přidáním golfových míčků na míru, vstupenek do golfového areálu, personalizovaných lekcí golfu s profesionálem, luxusní golfové tašky nebo vylepšení sady holí.
15. Vybrané sady pro péči o sebe
Rozmazlete své zaměstnance personalizovanými sadami pro péči o sebe. Vytvořte krásně zabalené krabičky s luxusními koupelovými bombami, aromaterapeutickými svíčkami, éterickými oleji nebo vysoce kvalitními produkty pro péči o pleť.
Jelikož tyto sady vycházejí vstříc individuálním preferencím, proveďte průzkum, abyste získali přehled, a načasujte své dárky na příležitosti jako Mezinárodní den žen nebo Mezinárodní den mužů. Tyto oblíbené firemní dárky podporují relaxaci a pohodu a dokazují, že vám záleží na zdraví a spokojenosti vašich zaměstnanců.
16. Personalizované předplatné knih
Podporujte lásku svých zaměstnanců ke čtení pomocí personalizovaných předplatných knih.
Zaměstnancům, kteří milují historii, můžete darovat historické bestsellery od autorů, jako je Ken Follett. Lidem, kteří milují vaření, můžete darovat kuchařky od kulinářských mistrů, jako je Yotam Ottolenghi.
Můžete si připlatit za personalizaci těchto krabiček přidáním doplňků, jako jsou svíčky, fan fiction, záložky do knih nebo personalizované papírnické potřeby, jako jsou diáře s monogramem a gravírovaná pera.
17. Předplatné do muzea nebo galerie
Dopřejte svým zaměstnancům svět kultury v podobě předplatného do muzea nebo galerie.
Darujte jim vstupenky nebo předplatné, aby mohli prozkoumat nejnovější výstavy v muzeu nebo si prohlédnout instalace současného umění.
Tato členství podporují kreativitu a vzdělávací příležitosti a zároveň umožňují vašim zaměstnancům věnovat se volnočasovým aktivitám.
18. Dárkové poukázky do restaurací
Darujte svým zaměstnancům dárkové poukázky do luxusních restaurací. Můžete je rozdávat těsně před svátky, aby si mohli užít luxusní večeři s rodinou a přáteli.
Tyto dárkové karty můžete také dobít před svátky nebo k narozeninám zaměstnanců. S těmito dárkovými kartami můžete svým zaměstnancům dopřát dobré jídlo a kvalitní čas strávený s jejich blízkými.
19. Charitativní dary
Vytvořte smysluplný dopad tím, že darujete charitativní organizaci jménem svých zaměstnanců. Nechte své zaměstnance vybrat si cause, která je zajímá.
Mezi důvody může patřit dobrovolnictví na ochranu životního prostředí s organizacemi jako The Nature Conservancy nebo podpora ochrany zvířat s ASPCA (Americká společnost pro prevenci týrání zvířat).
Toto pozorné gesto jim umožňuje přispět na dobročinné účely, které jim nejvíce leží na srdci, a zároveň ukazuje závazek vaší společnosti k sociální odpovědnosti a vytváří pozitivní sociální dopad.
20. Předplatné boxů/členství
Pomozte svým zaměstnancům rozšířit jejich dovednosti pomocí předplatného boxu nebo členství v online kurzu, který je naučí nové dovednosti.
Aplikace jako Duolingo, Coursera, Google a Meta a služby jako Skillshare Kits nebo KiwiCo nabízejí kurátorské zážitky pro výuku programování, fotografie, cizích jazyků a mnoho dalšího.
Tyto předplacené zážitky poskytují potřebné materiály a zdroje, které vašim zaměstnancům pomohou vydat se na cestu učení.
21. Luxusní sady županů a pantoflí
Dopřejte svým zaměstnancům luxusní župan a pantofle, které mohou využít po práci. Můžete vybrat měkké župany z příjemných, prodyšných materiálů, jako je bavlna nebo fleece.
Tyto župany mají často šálový límec, praktické kapsy a pohodlnou kapuci, která vás zahřeje. Župany doplňte pohodlnými pantoflemi s podšívkou z umělé kožešiny nebo paměťovou pěnou.
Tato kombinace nabídne vašim zaměstnancům tolik potřebnou relaxaci a pomůže jim zbavit se stresu v pohodlí jejich domovů.
22. Vstupenky na koncerty nebo sportovní utkání
Budujte týmového ducha tím, že darujete vstupenky na sportovní utkání nebo koncerty různým oddělením nebo týmům.
Nechte své zaměstnance fandit jejich oblíbenému baseballovému týmu nebo zpívat s jejich oblíbenou kapelou na koncertě.
Takové zážitky se ukážou jako přínosné pro budování týmového ducha, který se promítne do pozitivního pracovního prostředí v kanceláři.
23. Antistresové míčky s logem společnosti
Antistresové míčky zlepšují náladu v práci, protože umožňují zaměstnancům zbavit se stresu. Můžete darovat antistresové míčky s logem společnosti, aby lidé měli možnost fyzicky se zbavit úzkosti během pracovní doby.
Můžete si objednat hromadný nákup přizpůsobených antistresových míčků s logem společnosti nebo posláním, které dodají zábavný nádech a podpoří povědomí o značce.
24. Členství v posilovně
Investujte do zdraví a pohody svých zaměstnanců členstvím v posilovně.
Ať už se jedná o místní řetězec fitness center nebo butikové fitness studio, tato předplacená výhoda je motivuje k tomu, aby upřednostňovali svou fyzickou kondici.
Tato členství pomohou vašim zaměstnancům zvládat stres, což povede k produktivnější a motivovanější pracovní síle.
25. Stravovací služby v kanceláři
Zjednodušte si nabitý program a podpořte zdravé stravování předplatným kancelářské stravovací služby.
Některé společnosti poskytují slevy na hromadné objednávky a dodávají předem porcovaná, personalizovaná jídla.
Díky podávání jídel v kanceláři mohou zaměstnanci ušetřit drahocenný čas a peníze, které by jinak utratili za objednávání denních obědů nebo hledání restaurací v okolí.
Pohodlí a rozmanitost možností, které nabízejí stravovací služby, povzbuzují zaměstnance k zdravému výběru jídla během pracovního dne, což přispívá k jejich celkovému blahu.
26. Sady na přípravu horké čokolády
Dalším skvělým nápadem na dárek je sada na přípravu horké čokolády. Můžete také darovat tematické dárkové sady, zejména během oslav Dne díkůvzdání nebo Velikonoc.
Můžete přidat gurmánský kakaový prášek, marshmallows, drcené cukrové tyčinky a barevné posypky. Můžete také rozdávat karty s recepty na různé příchutě, jako je horká čokoláda s mátou peprnou nebo mexická horká čokoláda s kapkou kajenského pepře.
27. Koše s řemeslně vyráběnou kávou/čajem
Darujte koše s řemeslně vyráběnou kávou/čajem zaměstnancům, kteří tyto nápoje milují. Přidejte do nich nejlepší řemeslně vyráběnou kávu na světě, například čerstvě pražená zrna od Counter Culture Coffee nebo exotické sypané čaje od Harney & Sons.
Vaše dárkové krabičky mohou také obsahovat gurmánské doplňky, jako je ochucený med, sušenky nebo biscotti.
Takový dárek přesahuje rámec typické kávy v plechovce a obohacuje přestávky zaměstnanců. Umožňuje jim také odpočinout si a načerpat energii během pracovního dne.
28. Přenosné projektory
Obohaťte zážitky svých zaměstnanců z domácí zábavy tím, že jim darujete přenosný projektor a vestavěné reproduktory.
Značky jako Anker nebo XGIMI nabízejí kompaktní, lehké projektory, které jsou ideální pro filmové večery, prezentace nebo hraní videoher. Tento univerzální gadget umožňuje promítat obsah na jakoukoli zeď nebo povrch a vytváří tak zábavný a pohlcující zážitek doma.
29. Fitness náramky/trackery
Dejte svým zaměstnancům možnost převzít kontrolu nad svými zdravotními a fitness cíli pomocí fitness náramku nebo trackeru.
Mezi oblíbené možnosti patří Fitbit nebo Apple Watch, které nabízejí funkce jako počítání kroků, sledování kalorií, monitorování srdečního tepu a analýzu spánku.
Tato technologie jim umožňuje sledovat jejich pokrok, zůstat motivovaní a činit informovaná rozhodnutí o svém zdraví a pohodě. Přijetím aktivnějšího životního stylu mohou vaši zaměstnanci přímo přispět k budování zdravější a šťastnější pracovní síly.
30. Luxusní dárkové krabičky pro kutily
Personalizujte svůj přístup pomocí luxusních dárkových krabiček, které si sami vyrobíte. Přizpůsobte dárek konkrétním zájmům a preferencím zaměstnanců.
Pro zaměstnance, kteří milují technologii, jsou dobrou volbou bezdrátová nabíjecí podložka, držák na telefon do auta a brýle blokující modré světlo.
Na druhou stranu můžete pro každého, kdo má rád kávu, sestavit výběr ochucených kávových zrn, francouzský presovač a cestovní hrnek.
Tento přístup vám umožňuje vytvořit jedinečné dárky, které zdůrazňují vaši pozornost vůči vašim týmům. Přidáním osobního doteku, který přesahuje předem připravené dárkové koše, učiníte tento gesto pro vaše zaměstnance ještě významnějším.
31. Předplatné hobby boxů
Výzkumné společnosti nabízejí široký výběr kurátorských předplatných boxů zaměřených na koníčky, jako je malování, dřevoobrábění nebo domácí vaření piva.
Tyto krabice přinášejí každý měsíc překvapení v podobě balíčku plného kvalitních materiálů a návodů na projekty. Zaměstnanci se tak cítí povzbuzeni k objevování nových zájmů, učení se novým dovednostem a kreativnímu vyžití mimo práci.
32. Ergonomické kancelářské židle
Investujte do dlouhodobého pohodlí a komfortu svých zaměstnanců a pořiďte jim ergonomické kancelářské židle.
Nahraďte jejich staré židle kvalitními ergonomickými židlemi, které podporují správné držení těla, snižují bolesti zad a zlepšují celkový komfort během pracovního dne.
Tato investice dokazuje váš zájem o jejich zdraví a bezpečnost, což vede ke zvýšení produktivity práce.
33. Bezplatné terapeutické sezení
Upřednostněte duševní zdraví a emoční pohodu svých zaměstnanců a darujte jim bezplatné terapeutické sezení. Díky partnerství s telemedicínskou službou, jako je Talkspace nebo BetterHelp, mohou zaměstnanci na dálku komunikovat s licencovanými terapeuty, což jim nabízí pohodlný a důvěrný způsob, jak řešit stres, úzkost nebo jiné problémy duševního zdraví.
Tato cenná výhoda ukazuje závazek vaší společnosti podporovat jejich pohodu a vytvářet pracovní prostředí, které upřednostňuje zdraví.
34. Dárkové karty na vybavení domácnosti
Zlehčete svým zaměstnancům pracovní zátěž a dejte jim možnost vyřídit víkendové povinnosti díky dárkové kartě na vybavení domácnosti.
Mezi oblíbené možnosti patří H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe’s nebo dokonce železářství specializující se na konkrétní potřeby, jako jsou instalatérské nebo elektrické potřeby.
Tato dárková karta jim poskytuje flexibilitu při nákupu materiálů pro projekty vylepšení domova, což jim umožňuje přizpůsobit si svůj životní prostor a vyřešit úkoly, které dosud odkládali.
35. Stojany na stůl
Podporujte pohyb a bojujte proti nepříznivým účinkům dlouhodobého sezení pomocí stojacího stolku.
Tento univerzální nástroj umožňuje zaměstnancům snadno přeměnit jejich stávající stůl na pracovní stanici ve stoje, což jim nabízí flexibilitu střídat během dne sezení a stání.
Stojací stoly mohou zlepšit držení těla, snížit bolesti zad a zvýšit hladinu energie, což vede k zdravějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí.
Profesionální tip: Zatímco odměňujete své nejlepší zaměstnance jedinečnými dárky, vylepšete své programy uznání pomocí nejlepšího softwaru pro uznání zaměstnanců!
36. Workshopy/kurzy zaměřené na rozvoj dovedností
Podporujte týmovou práci a kreativitu vstupenkami na workshop nebo kurz zaměřený na konkrétní dovednost, jako je keramika, dřevořezba nebo výroba šperků.
Populární místní studia nebo online platformy, jako je Skillshare, nabízejí zajímavé workshopy pro začátečníky i zkušené studenty.
To pomůže zaměstnancům naučit se nové dovednosti a získat pocit úspěchu, zatímco se budou věnovat teambuildingovým aktivitám. Je to vynikající způsob, jak se sblížit s kolegy v zábavném a interaktivním prostředí.
37. Rostliny na stůl a návody k péči
Pokud chcete zlepšit kvalitu vzduchu ve vašem pracovišti, pořiďte si rostliny na stůl a doplňte je podrobnými pokyny pro péči.
Mezi oblíbené možnosti patří sukulenty, které nevyžadují velkou péči, nebo rostliny čistící vzduch, jako jsou hadí rostliny a mírové lilie.
Příručky pro péči pomohou zaměstnancům udržovat jejich rostliny a udržet je naživu. To posílí odpovědné chování a zároveň rozjasní jejich pracovní prostor.
38. Koučovací sezení pro profesní rozvoj
Investujte do kariérního růstu svých zaměstnanců a povzbuďte je, aby plně rozvinuli svůj potenciál pomocí koučování v oblasti profesního rozvoje.
Setkání s certifikovanými kouči jim může pomoci identifikovat kariérní cíle, vytvořit osobní plán rozvoje a posílit důvěru ve své profesionální schopnosti.
39. Sluneční brýle na míru
Darujte svým zaměstnancům sluneční brýle na míru a přizpůsobte je podle jejich preferovaných stylů obrub, odstínů skel a možností gravírování.
Hledejte značky, které umožňují přizpůsobení, aby bylo zajištěno dokonalé padnutí a osobní dotek.
Tento promyšlený dárek poskytne ochranu očí před sluncem a zároveň bude stylovým doplňkem, který mohou nosit i mimo práci. Zvažte značky, které nabízejí sportovní sluneční brýle, abyste získali výhodnou nabídku.
40. Ergonomické klávesnice a podložky pod zápěstí
Podporujte dlouhodobé pohodlí a předcházejte zraněním z přetížení pomocí ergonomické klávesnice a podložky pod zápěstí.
Společnosti jako Logitech a Microsoft nabízejí ergonomicky navržené klávesnice s rozděleným rozložením a nastavitelnými funkcemi. Ty zajišťují správné držení rukou a zápěstí při psaní.
Podpůrná opěrka zápěstí snižuje tlak a namáhání, čímž vytváří pohodlnější a produktivnější pracovní prostředí.
41. Profesionální focení portrétů
Investujte do profesionálních focení portrétů svých zaměstnanců, abyste jim pomohli vyjádřit jejich jedinečnou osobnost a vytvořit si osobní značku.
Tento dárek jim poskytuje vysoce kvalitní fotografie, které mohou použít pro své online profily, životopisy a stránky na LinkedIn.
Vyleštěná profilová fotografie vytvoří silný první dojem na vaše zaměstnance a pomůže jim vyniknout v profesionálním světě. Najměte si služby profesionálního fotografa, který vám pomůže zdokonalit místo focení a vizuální estetiku.
42. Personalizované stolní lampy
Pomozte svým zaměstnancům zlepšit jejich soustředění pomocí personalizované stolní lampy s nastavitelnou jasností a teplotou barev.
Mezi oblíbené možnosti patří lampy značek jako BenQ nebo Philips, které mají funkce napodobující přirozené denní světlo a snižující namáhání očí. Tyto lampy vytvářejí pracovní prostředí podporující produktivitu zaměstnanců.
Například chladnější barevné teploty mohou zlepšit soustředění při úkolech vyžadujících koncentraci, zatímco teplejší tóny mohou vytvořit uvolněnější atmosféru pro čtení nebo brainstorming.
43. Vysoce kvalitní stolní ventilátory nebo přenosné čističky vzduchu
Investice do kvalitních stolních ventilátorů nebo přenosných čističek vzduchu zvyšuje pohodlí a spokojenost zaměstnanců.
Stolní ventilátory jsou praktické v horkém počasí a čističky vzduchu zlepšují kvalitu vzduchu v interiéru tím, že redukují alergeny.
Tato řešení vytvářejí pohodlnější a zdravější pracovní prostředí, zvyšují produktivitu a soustředění. Tyto dárky můžete přizpůsobit podle atmosféry ve vaší kanceláři a potřeb zaměstnanců.
44. Bezplatné lékařské prohlídky
Nabídkou bezplatných celkových lékařských prohlídek dáváte přednost zdraví svých zaměstnanců a zdůrazňujete svůj závazek k jejich blahu.
Zvažte spolupráci s místním poskytovatelem zdravotní péče, abyste svým zaměstnancům mohli darovat preventivní péči, která jim pomůže včas odhalit zdravotní problémy.
45. Mezinárodní cesty sponzorované společností
Darujte jim firemní zahraniční zájezd, abyste mezi svými zaměstnanci vytvořili dlouhodobé kamarádské vztahy. Tuto jedinečnou odměnu pro zaměstnance můžete dát nejlepším pracovníkům za dokončení projektu pro klienta.
Můžete je poslat prozkoumat starobylé ruiny v Římě, zažít pulzující kulturu Tokia nebo si užít dechberoucí krajinu na Islandu.
Tyto výlety vytvoří silného týmového ducha, rozšíří obzory a poskytnou skutečně nezapomenutelný zážitek.
46. Sady pro přípravu koktejlů/nealkoholických koktejlů
Sada na přípravu koktejlů je krásným způsobem, jak poděkovat svým zaměstnancům. Můžete také zvážit darování sady na přípravu nealkoholických koktejlů zaměstnancům, kteří nepijí alkohol.
Vyhledejte společnosti, které nabízejí kurátorské boxy obsahující prémiové lihoviny, mixéry, ozdoby a recepty na přípravu lahodných koktejlů nebo nealkoholických koktejlů doma.
Zaměstnanci zde najdou jedinečné příležitosti k prozkoumání světa mixologie, experimentování s novými chutěmi a ohromení hostů při domácích setkáních.
47. Chytré cestovní sady
Darujte svým zaměstnancům možnost cestovat chytřeji díky chytré cestovní sadě. Značky jako Samsonite nebo Briggs & Riley nabízejí sady zavazadel s vestavěnými USB porty pro nabíjení a GPS trackery.
Do dárkových balíčků můžete také přidat další chytré cestovní gadgety, bezdrátové nabíjecí podložky, sluchátka s potlačením hluku a přenosné Wi-Fi hotspoty.
Tento promyšlený dárek vašim zaměstnancům usnadní a zefektivní cestování.
Zároveň jim poskytne všechny nezbytné nástroje pro hladký a příjemný zážitek z cestování.
48. Dárkové karty na domácí spotřebiče
Ulehčete svým zaměstnancům domácí práce a vylepšete jejich životní prostor dárkovou kartou na domácí spotřebiče.
Vyberte si dárkové karty z oblíbených možností, včetně maloobchodníků, jako jsou Best Buy nebo Lowe's. Tyto obchody nabízejí mnoho spotřebičů, jako jsou kávovary, mixéry a chytré kuchyňské spotřebiče.
Tyto dárkové karty mohou zaměstnancům pomoci ušetřit peníze za drahé domácí spotřebiče.
49. Luxusní nákupní dárkové karty
Luxusní dárková karta je symbolem vašeho uznání. Dopřejte svým partnerům nebo klientům luxus a darujte jim dárkové karty do luxusního obchodního domu nebo internetového obchodu.
Obchody jako Nordstrom, Bloomingdale's a Neiman Marcus nabízejí široký výběr značkového oblečení, doplňků a kosmetických produktů. Zaměstnanci si mohou dopřát nákupní horečku a pořídit si něco speciálního.
50. All-inclusive charcuterie desky
Dopřejte svým partnerům v zasedací místnosti gurmánský kulinářský zážitek v podobě all-inclusive talíře s uzeninami, který jim bude doručen přímo do kanceláře nebo domů.
Podívejte se na společnosti jako Hickory Farms nebo Mouth Crafted, které nabízejí vynikající charcuterie desky s řemeslnými sýry, uzeninami, gurmánskými džemy, olivami a slanými sušenkami.
Doufáme, že tento seznam nápadů na dárky pozitivně ovlivní vaše úsilí a vaši zaměstnanci, partneři a klienti se budou cítit dobře odměněni.
Nyní se podívejme na výhody a nevýhody firemních dárků, protože jejich výběr vyžaduje pečlivé zvážení a plánování.
Výhody a nevýhody firemních dárků
Firemní dárky jsou více než jen jednoduchá transakce; pomáhají vám budovat silné pracovní vztahy tím, že pravidelně odměňujete své zaměstnance. Podívejme se na jejich mnoho výhod.
Výhody
- Větší uznání a ocenění zaměstnanců: Promyšlený dárek zaměstnancům ukazuje, že si ceníte jejich tvrdé práce a přínosu, což vytváří pocit sounáležitosti a motivuje je k většímu nasazení.
- Zvýšená angažovanost a spokojenost zaměstnanců: Dárky, které podporují wellness, zdůrazňují váš závazek k fyzickému a duševnímu zdraví. Dárky nebo zážitky související s koníčky mohou inspirovat zaměstnance k tomu, aby se věnovali svým zálibám mimo práci, což vede k angažovanější a vyváženější pracovní síle.
- Zlepšení firemní kultury: Firemní dárky pěstují kulturu štědrosti a uznání uvnitř společnosti. Zaměstnanci, kteří se cítí oceněni, spolupracují efektivněji a budují silnější vztahy se svými kolegy.
- Posílení vztahů a loajality: Vhodně načasovaný dárek může upevnit stávající partnerství a vybudovat důvěru u potenciálních klientů.
- Zvýšení povědomí o značce a jejího uznání: Dárek s logem značky odráží vaše odhodlání udržet vaši značku na špičce. To má obzvláště velký dopad na nové a dlouhodobé klienty.
- Lepší komunikace a spolupráce: Originální firemní dárky mohou sloužit jako podnět k rozhovoru, zejména během schůzek s klienty nebo na odborných akcích.
- Lepší zážitek z akce: Dárky pro účastníky, jako jsou tašky s propagačními předměty z konference nebo personalizované láhve na vodu, vytvářejí nezapomenutelnější a příjemnější zážitek z akce.
- Lepší propagace značky: Dárky s logem značky vám umožňují propagovat vaši značku a zvýšit povědomí a uznání mezi účastníky. Tyto dárky obvykle zahrnují praktické předměty, které lze používat dlouho po skončení akce, čímž udržují vaši značku v popředí.
- Lepší příležitosti k navazování kontaktů: Dárky na akcích mohou sloužit jako prostředek k prolomení ledů mezi účastníky. To může usnadnit navazování kontaktů a vést k cenným obchodním spojení.
Ačkoli firemní dárky nabízejí řadu výhod, existují i některé potenciální nevýhody, které byste měli zvážit:
Nevýhody
- Nevhodný výběr: Špatně zvolený dárek může mít opačný účinek, vyslat nesprávný vzkaz nebo působit neosobně.
- Rozpočtové otázky: Firemní dárky mohou být drahé, zejména pokud se jedná o velký počet příjemců.
- Vnímané úplatky: V některých případech mohou být nákladné dárky mylně interpretovány jako pokusy ovlivnit obchodní rozhodnutí.
- Závist a nespravedlnost: Nekonzekventní postupy při rozdávání dárků mohou vést k pocitům závisti nebo nelibosti mezi zaměstnanci.
- Otázky udržitelnosti: Zbytečné nebo nehospodárné dárky přispívají k environmentálním problémům.
Takto můžete tyto nevýhody překonat:
- Klíčem je personalizace: Věnujte čas personalizaci dárků na základě preferencí, zájmů nebo stravovacích omezení příjemců.
- Upřednostňujte zážitky: Darování zážitků, jako jsou workshopy, kurzy nebo vstupenky na akce, vytváří trvalé vzpomínky.
- Stanovte jasná pravidla: Vypracujte firemní politiku dárků, která stanoví rozpočtová omezení, vhodné typy dárků a kategorie příjemců.
- Zaměřte se na pozornost: Upřímný vzkaz výrazně zvyšuje hodnotu jednoduchého dárku.
- Podporujte charitativní dárcovství: Darujte jménem příjemce na charitu, která je mu blízká, a prokažte tak sociální odpovědnost.
Jak spravovat firemní dárky
Sledování četných příjemců, příležitostí, rozpočtových prostředků a podrobností o dárcích může být časově náročné a zdrcující, zejména při ručním vyplňování tabulek nebo roztříštěných e-mailech.
Kromě toho vyžaduje zajištění promyšlených a personalizovaných dárků pečlivý průzkum a úsilí. Velmi důležité je také zajistit, aby lidé dostali své dárky včas.
Všechny tyto úkony však můžete snadno zvládnout pomocí ClickUp!
Díky robustním nástrojům a špičkové technologii ClickUp můžete firemní dárky učinit hodnotnými a působivými.
Pojďme se podívat, jak tyto funkce co nejlépe využít ke zlepšení vašich firemních dárkových aktivit.
1. Proveďte průzkum a naplánujte strategii firemních dárků
Firemní dárky vyžadují průzkum, jako je vytvoření seznamu zaměstnanců, sepsání individuálních preferencí, zaznamenání kontaktních údajů, přidělení rozpočtu, zajištění včasného doručení a personalizace dárkových předmětů. Tyto úkoly můžete zjednodušit pomocí softwaru pro správu projektů ClickUp!
Proces darování můžete efektivně proměnit v plynulý a působivý zážitek. Pro každou darovací iniciativu (narozeniny zaměstnanců, poděkování klientům nebo vánoční dárky) vytvořte v ClickUp speciální projekt. Ten centralizuje všechny úkoly, dokumenty, chaty a sledování pokroku související s cyklem darování.
Můžete použít více než 15 flexibilních zobrazení ClickUp k prohlížení firemních dárků celé vaší společnosti jakýmkoli způsobem, který chcete. Pomocí tabulkového zobrazení můžete vytvořit celou databázi jmen zaměstnanců nebo klientů, kontaktních údajů, preferencí dárků a termínů doručení a dokonce zaznamenat minulé firemní dárky, které jim byly zaslány.
Nejlepší na tom je, že Activity View vám umožňuje sledovat práci členů vašeho týmu v seznamu, složce, prostoru nebo pracovním prostoru. Můžete sledovat, které dárky již byly doručeny, které jsou ještě v pořadí na doručení a které teprve čekají na objednání.
Můžete také rychle zobrazit komentáře, úpravy a aktualizace, sledovat pokrok vašeho HR týmu v oblasti firemních dárků a efektivně řešit nepředvídané problémy.
Pomocí funkce Chat View v ClickUp můžete komunikovat v reálném čase, přidělovat členům týmu úkoly, jako je vyhledávání dodavatelů, diskutovat o rozpočtech a sledovat své cíle pro každou příležitost k darování dárků. Můžete také sdílet odkazy na nápady na dárky, posílat obrázky nejlepších nabídek a sdílet podrobné videoklipy s porovnáním cen dárků.
2. Sladění zdrojů pro sledování procesu darování
Nyní, když jste naplánovali, prozkoumali a sepsali, co darujete svým zaměstnancům, je čas přidělit rozpočty, najít dodavatele, obstarat dárky, zajistit způsob doručení a postarat se o to, aby dárky byly doručeny včas a bez poškození.
ClickUp obsahuje nástroj pro tvorbu formulářů, který vám pomůže vytvářet a odesílat formuláře zaměstnancům, klientům, partnerům a dokonce i dodavatelům firemních dárků, aby plnily různé funkce:
- Shromážděte informace o preferencích ohledně dárků, adresách, dalších kontaktních údajích a předpokládaném termínu doručení dárků.
- Nabídněte svým klientům několik dárkových možností, ze kterých si mohou vybrat, pomocí dynamických ankety nebo otázek s více možnostmi odpovědí.
- Shromažďujte osobní údaje od partnerů, abyste mohli na firemní dárky umístit monogram.
- Získejte nabídky, rozpočty, možnosti firemních dárků a personalizační funkce zasláním formulářů svým dodavatelům.
- Vytvořte formuláře pro zpětnou vazbu ohledně spokojenosti zaměstnanců, klientů a partnerů s firemními dárky, které jim byly zaslány.
Sledujte výdaje přímo při nákupu dárků – pomocí vlastních polí. Členové týmu pověření nákupem mohou nahrávat účtenky a propojit je s konkrétním příjemcem nebo kategorií dárků v rámci projektu.
Využijte panely ClickUp Dashboards, abyste získali přehled o alokaci rozpočtu a trendech výdajů v reálném čase. Můžete snadno sledovat, kolik bylo utraceno v každé kategorii, a identifikovat oblasti, kde je možné provést úpravy, abyste se vešli do svého celkového rozpočtu na dárky.
3. Zefektivněte firemní dárky pro tým HR
S pomocí specializované platformy pro podporu lidských zdrojů, jako je ClickUp HR Management Software, můžete organizovat celý proces náboru, hodnocení výkonu, strategie dárků a získávání talentů.
Zde je vše, co pro vás tento HR software může udělat:
- Plánujte, dosahujte a sledujte své cíle v oblasti lidských zdrojů na jednom místě
- Získejte špičkové talenty pomocí systému, který organizuje kandidáty, žádosti a oslovování uchazečů.
- Ušetřete čas díky šablonám pro HR, přizpůsobeným stavům a automatizacím, které za vás posouvají kandidáty vaším procesem.
- Pomozte novým zaměstnancům rychleji se zapojit do práce díky řešení pro zaškolení, které je vybaví pro úspěch.
- Zefektivněte školení pomocí sledovatelných úkolů, dokumentů, komentářů pro spolupráci a zpětné vazby
Kombinujte tuto platformu s ClickUp Docs, abyste mohli s týmem v reálném čase brainstormovat a zaznamenávat nápady na dárky. Můžete ji také použít k ukládání informací o dodacích lhůtách dodavatelů (jak dlouho jim trvá vyřízení objednávek) a historii objednávek u každého dodavatele. To pomáhá při plánování a předcházení překvapením na poslední chvíli.
Ace Corporate Gifting s ClickUp
Pokud jsou firemní dárky promyšlené, přesahují rámec jednoduché krabičky s mašlí!
Stává se strategickým nástrojem k pěstování vděčnosti, posilování loajality a zanechání trvalého pozitivního dojmu. Vaši zaměstnanci se cítí oceněni a motivováni, když obdrží dobře zvolený dárek, který uznává jejich tvrdou práci a přínos.
Vaši klienti se cítí oceněni a je větší pravděpodobnost, že budou pokračovat v úspěšné spolupráci s vaší organizací.
Správa úspěšného programu firemních dárků však může být náročná, zejména pro větší organizace. Žonglování s rozpočty, sledování detailů a zajištění včasného doručení mnoha příjemcům se může rychle stát nepřehledným.
ClickUp vám umožňuje vytvořit speciální projekty pro každý cyklus dárků. Platforma efektivně spravuje celý proces, od brainstormingu nápadů na dárky, sledování doručení a měření spokojenosti příjemců až po spolupráci mezi členy týmu.
Kromě toho můžete platformu využít pro komunikaci s dodavateli a díky integrovaným funkcím pro správu zdrojů se můžete ujistit, že nepřekročíte rozpočet.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaké jsou trendy v oblasti firemních dárků pro rok 2024?
Mezi nejoblíbenější dárkové trendy pro rok 2024 patří firemní dárky s udržitelnými produkty, nákup dárků od malých podniků, výběr dárků pro péči o sebe a mnoho dalšího.
2. Co je firemní dárek?
Firemní dárek je symbolický dárek, který společnosti dávají svým klientům, zaměstnancům nebo partnerům jako projev dobré vůle, často s logem nebo značkou společnosti.
3. Co je přijatelný obchodní dárek?
Vhodný firemní dárek zohledňuje postavení příjemce a jeho kulturní preference a je v souladu s firemními zásadami pro rozdávání dárků. Dárky by neměly být extravagantní ani vést ke střetu zájmů.