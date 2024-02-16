Nejlepší podcasty o content marketingu pro vás a váš tým

Vaše zkušenosti s obsahovým marketingem vás naučily, že inovace jsou jedním z klíčů k úspěchu.
Inovace vychází z intenzivního učení a výzkumu. Jak se můžete udržet v obraze a zůstat relevantní, když se chování spotřebitelů a trendy neustále mění?
Podcasty o obsahovém marketingu jsou skvělým způsobem, jak zůstat informován o tom, co se dnes děje v oblasti marketingu.
V těchto podcastech obvykle vystupují odborníci, profesionálové z oboru a přední osobnosti, kteří sdílejí své poznatky, praktické tipy, případové studie a osvědčené postupy, aby pomohli marketérům a firmám efektivně využívat obsah jako nástroj k dosažení jejich marketingových cílů.
Podcasty vám pomohou zůstat v obraze ohledně nejnovějších trendů, poučit se z úspěšných kampaní obsahového marketingu a využít získané znalosti k vylepšení vaší vlastní tvorby obsahu a marketingových aktivit. Nejlepší na podcastech je, že se k nim můžete přihlásit a poslouchat jakoukoli epizodu kdykoli, ať už cestujete do práce nebo děláte domácí práce.
Ale je tu jeden háček – s tak velkým množstvím dostupných podcastů o digitálním marketingu, jak vybrat ty, které byste si neměli nechat ujít?
Sestavili jsme seznam nejlepších marketingových podcastů pro content marketéry, abyste se mohli učit od odborníků a udržet si náskok před konkurencí.
Nejlepší podcasty o content marketingu pro marketéry
Připravte si sluchátka! Zde je 10 nejlepších podcastů o content marketingu, které by každý marketér měl přidat do svého playlistu.
1. Všichni nenávidí marketéry
Moderátor: Louis Grenier
Everyone Hates Marketers je praktický marketingový podcast pro ty, kteří mají dost rušivých digitálních marketingových strategií.
Grenier rozhovory s marketéry a podnikateli, kteří se zavázali k etickým marketingovým praktikám. Zaměřuje se na to, aby posluchačům pomohl naučit se, jak zvýšit návštěvnost webových stránek a počet potenciálních zákazníků, získat více zákazníků a generovat udržitelný zisk prostřednictvím efektivního marketingu.
Podcast se zabývá různými marketingovými tématy, se zvláštním důrazem na obsahový marketing.
Proč se nám líbí?
Grenier má více než deset let zkušeností v oblasti marketingu pro společnosti jako Hotjar a Dropbox, kde dosáhl úspěšných marketingových výsledků. Rozhovory s ním vedli známí odborníci jako Seth Godin, Benji Hyam a Joanna Wiebe.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Tento podcast stojí za to poslouchat!
2. Online marketing snadno a rychle
Moderátorka: Amy Porterfield
Amy Porterfield je online obchodní mentorka s více než desetiletou zkušeností v oblasti online marketingu. Je generální ředitelkou multimiliónového online podniku a autorkou bestsellerů podle žebříčku NY Times.
V podcastu Online Marketing Made Easy rozebírá Amy velké nápady a strategie na praktické postupy krok za krokem, které vám pomohou vylepšit váš obsah, marketing na sociálních médiích, konverzní poměry a strategie automatizace marketingu.
Její rady pomáhají posluchačům rychleji dosáhnout jejich marketingových cílů.
Proč se nám líbí?
Díky Amyině odhodlání, odborným znalostem a upřímné touze pomáhat ostatním je Online Marketing Made Easy cenným zdrojem informací pro všechny, kteří chtějí posílit svou online přítomnost a dosáhnout růstu a úspěchu ve svém podnikání.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Epizody Amy vám nejen pomohou vytvořit nové nápady, ale také vám poskytnou podrobný návod, jak dosáhnout úspěchu.
3. GaryVee Audio Experience
Moderátor: Gary Vaynerchuk
Gary Vaynerchuk je jedním z nejvlivnějších tvůrců obsahu v oblasti marketingu, který zastává několik rolí jako podnikatel, generální ředitel, investor a řečník.
Poslechněte si podcast The GaryVee Audio Experience, kde najdete hlavní projevy o marketingu a podnikání, ukázky z jeho videosérie DAILYVEE, zajímavé rozhovory a další exkluzivní příspěvky, které vybral.
Gary nabízí osvěžující upřímné postřehy, které rezonují s posluchači a inspirují je k dosažení jejich cílů.
Proč se nám líbí?
Gary Vaynerchuk má dlouholeté zkušenosti v oblasti marketingu, během nichž úspěšně vybudoval několik podniků a spolupracoval se značkami z žebříčku Fortune 1000, aby upoutal pozornost spotřebitelů prostřednictvím své reklamní agentury poskytující komplexní služby.
Ve svém podcastu velkoryse sdílí své zkušenosti a pravidelně přináší postřehy od zkušených odborníků v oboru.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Ať už teprve začínáte nebo jste podnikatelem již delší dobu, tento podcast je právě pro vás.
4. Podcast Social Pros
Moderátoři: Daniel Lemin a Hannah Tooker
Social Pros je nejdéle vysílaný podcast o marketingu na sociálních médiích, který se může pochlubit impozantním archivem více než 600 epizod. Podcast čerpá cenné poznatky od předních odborníků v oboru sociálních médií a předává je jednotlivcům, kteří touží po kariérním růstu v této oblasti.
Poslechněte si exkluzivní informace ze zákulisí o vnitřním fungování týmů sociálních médií v předních organizacích, jako jsou Google, Reddit, Glossier, Lyft a další.
Zjistěte, jak tyto týmy řeší nábor zaměstnanců, provoz, sociální média a měření účinnosti programů na sociálních médiích.
Proč se nám líbí?
Podcast Social Pros Podcast zdůrazňuje lidskou stránku sociálních médií a přináší vám praktické marketingové tipy a strategie, které jsou podnětné a připravené k okamžitému použití.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Toto je naprosto úžasný poslech pro každého, kdo se zabývá komunikací nebo sociálními médii!!
5. Podcast ProBlogger
Moderátor: Darren Rowse
Vytváření poutavého obsahu, který skutečně přináší konverze, není snadný úkol a blogeři tuto výzvu dobře znají.
A právě v tom vám pomůže podcast ProBlogger!
Tento podcast nabízí příjemnou směsici epizod plných nejlepších marketingových tipů, poučných případových studií a praktických výzev.
Podcast slouží jako vaše virtuální učebna, kde se naučíte umění vytvářet pozoruhodný obsah, přilákat oddané čtenáře na svůj blog, zvýšit zapojení a proměnit svou vášeň v zisk. I když Darren po roce 2020 nevydal žádnou novou epizodu, starší epizody podcastu obsahují bohatství znalostí a moudrosti, které jsou stále relevantní.
Seznam hostů je impozantní a zahrnuje přední osobnosti oboru, jako jsou Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin a Sujan Patel.
Proč se nám líbí?
Darren, zkušený blogger od roku 2002, se nejen živí blogováním na plný úvazek, ale každý měsíc dosahuje na svých blozích více než 5 milionů čtenářů.
Díky tomuto jedinečnému pohledu mohl sledovat, jak se blogování vyvíjelo, a pochopit, jak můžete svůj blog konzistentně zpeněžovat i uprostřed neustálých změn. V podcastu se o tyto neocenitelné poznatky velkoryse podělí.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Tento podcast byl ideální pro člověka s obsedantně kompulzivní poruchou, jako jsem já. Opravdu mi dodal hodně sebevědomí.
6. Obsah a konverzace
Moderátor: Ross Hudgens
Content and Conversation je podcast od Siege Media, přední agentury zabývající se obsahovým marketingem se zaměřením na SEO se sídlem v San Diegu. Tento podcast je vaším zdrojem informací pro pochopení toho, jak můžete integrovat svou strategii obsahového marketingu s SEO.
Tento nově vznikající podcast si získává pozornost, protože se podrobně zabývá složitostmi realizace, což vedlo k výraznému nárůstu návštěvnosti webových stránek.
Poslechněte si tento podcast a získejte informace o tom, co ovlivňuje hodnocení obsahu, a objevte účinné strategie, jak zajistit sdílení vašeho obsahu.
Proč se nám líbí?
Podcast pokrývá mnoho témat, včetně obsahového marketingu, SEO, e-mailového oslovování a marketingu na Redditu. Díky technikám, které prokazatelně přinášejí hmatatelné výsledky, je tento podcast neocenitelným průvodcem, pokud se snažíte zvýšit viditelnost a dopad svého obsahu.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Skvělé tipy pro SEO a obsah, které vám pomohou vylepšit vaši strategii obsahového marketingu.
7. Tajemství ziskovosti e-mailových seznamů (dříve Tajemství vyprávění příběhů)
Moderátor: Jules Dan
Pokud jste kouč, konzultant nebo info-marketér a chcete zvýšit prodej prostřednictvím e-mailového marketingu, Email List Profit Secrets je pro vás ideálním zdrojem informací. Tento podcast vám pomůže:
- Získejte více zákazníků
- Zvyšte tržby na zákazníka
- Zlepšete retenci zákazníků
Dan vás naučí, jak vytvářet e-mailové sekvence, které osloví vaše publikum, vyprávějí příběhy a podporují konverze.
Proč se nám líbí?
Jules Dan má za sebou působivou bilanci, kdy svým klientům pomohl vydělat 15 milionů dolarů. Jeho podcast se zaměřuje na přeměnu e-mailových seznamů na zisková aktiva, přičemž klade důraz na klíčový prvek důvěry.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Kdo by neměl rád dobrý příběh? Tento podcast není výjimkou – má skvělou energii a poskytuje skvělé informace.
8. This Old Marketing s Joe Pulizzim a Robertem Rosem
Moderátoři: Joe Pulizzi a Robert Rose
Content Marketing Institute (CMI) je důvěryhodným zdrojem informací o obsahovém marketingu a This Old Marketing je jejich podcast o obsahovém marketingu.
Tento týdenní podcast, který moderují dva renomovaní odborníci na obsahový marketing, se zabývá nejnovějšími trendy, novinkami a radami v oblasti obsahového marketingu.
Pořad byl poprvé spuštěn v roce 2013, na konci roku 2017 byl na krátkou dobu pozastaven, ale v roce 2019 se triumfálně vrátil. Od té doby Pulizzi a Rose aktivně podporují obnovení podcastu.
Proč se nám líbí?
Joe Pulizzi, známý jako „kmotr obsahového marketingu“, je některými považován za původce pojmu „obsahový marketing“. Ve spolupráci se spolumoderátorem poskytuje komplexní pohled na nejdůležitější trendy v oblasti marketingu, obsahové strategie a publikování.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Joe a Robert mi pomohli porozumět neustále se měnícímu světu marketingu, podnikání a obsahu.
9. Dlouhá hra
Moderátoři: Alex Birkett, Allie Decker a David Khim
Podcast The Long Game nabízí udržitelnější přístup k obsahovému marketingu. Moderátoři vedou podrobné rozhovory s odborníky na obsahový marketing.
Zabývají se tématy od psaní na volné noze po budování týmu a optimalizaci konverzí.
Moderátoři navíc oživují obsah pravidelnými epizodami „z kuchyně“, ve kterých mezi sebou vedou živé debaty o různých nápadech v oblasti content marketingu.
Proč se nám líbí?
Tento podcast se odlišuje tím, že zkoumá základní mentální modely, rámce a principy, které formují myšlení hostů. Rozhovory se snaží jít nad rámec aktuálních taktik a zkoumají dlouhodobé strategie odborníků v dané oblasti.
Epizody, které musíte slyšet
- Blogování je podceňováno, využití odborných znalostí v obsahu a škálování v konkurenčním prostředí s Natem Mathersonem (Positional)
- Vliv umělé inteligence na obsah, vyhledávání, učení a další oblasti (Learning to Change)
- Budování komunit pro B2B značky, jak se stát lídrem v marketingu a být privilegovaný s Kash Miah
Co říkají posluchači
Vynikající zdroj pro marketéry, kteří chtějí zlepšit své dovednosti.
10. The Marketing Companion
Moderátor: Mark Schaefer
The Marketing Companion je zábavný podcast, který se zabývá trendy, strategiemi a taktikami digitálního marketingu. Trvale se umisťuje mezi 1 % nejlepších podcastů na iTunes!
Epizody obsahují poutavé rozhovory a interview s odborníky, které přinášejí neocenitelné poznatky o dynamickém a neustále se vyvíjejícím světě content marketingu. Můžete se spolehnout na Schaeferův humor, který oživí i složitá marketingová témata.
Každá epizoda podcastu The Marketing Companion je plná praktických a užitečných tipů, strategií a příkladů z reálného života, které můžete okamžitě aplikovat ve svých marketingových aktivitách.
Proč se nám líbí?
Podcast vám zajistí, že budete dobře vybaveni k tomu, abyste se vypořádali s výzvami a příležitostmi v odvětví obsahového marketingu. Někdy obsahuje také neformální rozhovory s anekdotami, odkazy na popkulturu a osobními zkušenostmi.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
The Marketing Companion se rychle stal mým oblíbeným podcastem!
Obsahový marketing s ClickUp
Každý tým zabývající se obsahovým marketingem potřebuje robustní nástroje pro efektivní správu interních procesů – od tvorby obsahu přes distribuci až po měření výsledků.
ClickUp je komplexní softwarová platforma pro obsahový marketing s řadou nástrojů a funkcí, které zjednodušují pracovní postupy v oblasti obsahového marketingu a zvyšují celkovou efektivitu. Zde jsou klíčové funkce, které mohou výrazně prospět každému digitálnímu marketérovi:
Projektové řízení
Týmy zabývající se obsahem neustále žonglují s několika projekty, zainteresovanými stranami a marketingovými OKR. Právě v takových případech se hodí nástroj pro správu projektů.
Platforma pro správu marketingových projektů ClickUp pomáhá týmům lépe spolupracovat tím, že propojuje pracovní postupy, dokumenty a dashboardy v reálném čase. Díky tomu všichni pracují rychleji, efektivněji a šetří čas.
Využijte tabule ClickUp k spolupráci s celým týmem a využijte kreativní sílu každého člena. Vytvářejte s týmem plány a pracovní postupy, aby všichni byli na stejné vlně.
Propojte své marketingové plány s plány uvedení na trh a rozdělte je na úkoly s jasně stanovenými odpovědnými osobami a časovými harmonogramy. Tímto způsobem budou všichni členové vašeho marketingového týmu vědět, kde se v projektu nacházejí a jakého pokroku dosahují.
K vizualizaci pracovních postupů svého týmu můžete také využít ClickUp Dashboards. Pro rychlou analýzu si prohlédněte stav svých úkolů a projektů pomocí grafů a tabulek. Získejte například vizuální přehled o tom, jak si různé kampaně vedou na základě demografických údajů.
Další účinnou strategií pro zefektivnění vašich marketingových aktivit je použití šablon úkolů. Šablona úkolů je předem navržený rámec, který slouží k efektivnímu seřazení, prioritizaci, organizaci a sledování úkolů nebo aktivit.
Šablony úkolů ClickUp jsou výkonným nástrojem pro zefektivnění vašeho pracovního postupu. Tyto šablony lze přizpůsobit pro různé úkoly, od hlášení chyb až po blogové příspěvky a vstupní stránky. Využívání těchto šablon umožňuje automatizovat mnoho redundantních úkolů, což šetří čas a zajišťuje konzistentnost vaší práce.
ClickUp nabízí různé pohledy pro vizualizaci a interakci s úkoly a projekty. Ať už se jedná o zobrazení seznamu, kalendáře, kanbanové tabule nebo Ganttova diagramu, můžete si vybrat formát, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
To umožňuje týmům zabývajícím se obsahovým marketingem efektivně organizovat své kampaně a plány, čímž se zvyšuje produktivita a spolupráce v rámci týmu.
Redakční kalendář
Každý obsahový tým potřebuje kalendář, aby mohl sledovat všechny aktivity související s tvorbou obsahu a marketingem. Můžete si stáhnout některé šablony kalendáře obsahu, provést několik úprav podle svých požadavků a hned je začít používat!
Naplánujte, jaký obsah publikovat, kdy a jak často, s pomocí šablony redakčního kalendáře ClickUp. Pomůže vám vizualizovat vaše denní, týdenní a měsíční publikační plány, abyste měli připravené zdroje a nikdy nezmeškali termíny.
Pomoc umělé inteligence
Psaní je nejdůležitější součástí jakékoli aktivity v oblasti content marketingu. Vytváření kvalitního obsahu však vyžaduje mnoho času a úsilí.
Kdykoli potřebujete pomoc s marketingovými texty, využijte AI Writing Assistant od ClickUp Brain. Pomůže vám s jakoukoli úlohou související s tvorbou obsahu, zkrátí čas strávený výzkumem a dokonce zabrání tvůrčí krizi díky podnětům a osnovám podloženým výzkumem.
Pokud dáváte přednost psaní vlastních textů, doporučujeme nechat si je zkontrolovat někým dalším. A kdo by byl lepší než AI asistent ClickUp, který vaše texty upraví a nabídne návrhy na vylepšení?
Spolupráce
Marketing je týmový sport; content marketeři musí spolupracovat s více lidmi v reálném čase, aby dosáhli výsledků. Autoři, redaktoři, správci sociálních médií, stratégové obsahu a další musí být na stejné vlně, aby mohli realizovat úspěšné obsahové strategie a marketingové kampaně.
S ClickUp Docs může na stejném dokumentu pracovat více lidí současně. To pomáhá všem být na stejné vlně a efektivně spolupracovat.
Přizpůsobte dokumenty pomocí vnořených stránek, možností stylů a formátovacích nástrojů pro vylepšené marketingové prezentace. Vaši kolegové mohou přispívat komentáři a návrhy.
Spolupracujte v reálném čase s členy týmu, což usnadňuje plynulou týmovou práci a výměnu nápadů. Označujte se navzájem, kdykoli je to potřeba, abyste dokončili práci nebo vyjasnili pochybnosti. To je obzvláště užitečné, když pracujete s krátkými termíny.
Bezpečně sdílejte dokumenty pomocí nastavení ochrany soukromí a spravujte oprávnění pro efektivní spolupráci. Tím zajistíte, že tajné nebo nové marketingové nápady zůstanou pouze u relevantních zainteresovaných stran.
Do toho, týme Content!
Podcasty jsou skvělým způsobem, jak získávat informace a znalosti při každodenní práci. Výzvou je najít podcasty, které odpovídají vašim potřebám a mohou vám přinést největší přidanou hodnotu. Doufáme, že vám v tom pomůže náš seznam nejlepších podcastů o content marketingu.
Poté, co získáte znalosti z těchto podcastů, zvažte nástroje, které vám pomohou je implementovat. ClickUp je výkonný nástroj pro správu projektů, který mnoho týmů používá ke správě svých aktivit v oblasti content marketingu.
Ať už potřebujete pracovat na strategii uvedení produktu na trh nebo plánovat marketingové aktivity zaměřené na zákazníky, ClickUp nabízí řadu funkcí a připravených šablon pro marketingové plánování, které vám a vašemu týmu pomohou tento proces zrychlit, zjednodušit a zefektivnit.
A pokud plánujete spustit podcast, můžete se podívat na šablony podcastů, abyste jej mohli lépe naplánovat a spravovat.
Začněte s ClickUpem a zaregistrujte se hned teď!
Časté dotazy
1. Co jsou podcasty v obsahovém marketingu?
Podcasty o obsahovém marketingu jsou audio programy, které poskytují cenné informace, postřehy nebo zábavu cílové skupině. Jsou účinným prostředkem, jak mohou firmy oslovit své publikum, budovat povědomí o značce a sdílet odborné znalosti v pohodlném a přístupném formátu.
2. Jaký typ marketingu je podcast?
Podcast je forma obsahového marketingu, která umožňuje firmám nebo jednotlivcům oslovit a přilákat publikum prostřednictvím zvukového obsahu. Slouží k různým marketingovým účelům, včetně budování autority, zvyšování povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků a poskytování výhod SEO prostřednictvím přepisů.
Podcasty mohou také integrovat další strategie, jako je influencer marketing nebo sponzorství, v závislosti na cílech tvůrců.
3. Jsou podcasty dobrým marketingovým nástrojem?
Podcasty mohou být velmi účinným marketingovým nástrojem pro firmy i jednotlivce. Poskytují jedinečnou platformu pro budování autority značky, oslovení širšího publika a navázání přímého kontaktu s posluchači.
Poutavá povaha audio obsahu pomáhá zprostředkovat cenné informace nebo zábavu a vytváří silné pouto s publikem. Podcasty navíc přispívají k viditelnosti značky a budování komunity a lze je zpeněžit prostřednictvím sponzorství nebo propagace produktů.
Podcasty jsou přizpůsobivým a dostupným médiem, které nabízí všestranný způsob, jak vylepšit marketingové strategie.