10 nejlepších alternativ PandaDoc pro správu dokumentů v roce 2025

Pokud jste se potýkali s těžkopádnými smlouvami, nepřehlednými nabídkami a nekonečnými e-mailovými konverzacemi, pravděpodobně jste narazili na PandaDoc – platformu pro správu dokumentů, která má za cíl zefektivnit váš pracovní postup.
Ačkoli PandaDoc vyniká jako software pro elektronické podpisy s uživatelsky přívětivým rozhraním, jeho základní plán nemusí obsahovat pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení, které potřebujete. Navíc se PandaDoc zaměřuje na tvorbu dokumentů a digitální podpisy, což může vyžadovat další nástroje pro zvýšení produktivity pro správu jiných úkolů.
Abychom vám pomohli s výběrem, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ PandaDoc pro správu dokumentů s optimalizovanými návrhy elektronického podepisování a automatizací pracovních postupů. Pečlivě jsme prozkoumali jejich klíčové funkce a ceny, abychom vám pomohli najít řešení, které bude perfektně vyhovovat vašim potřebám.
Co byste měli hledat v alternativách k PandaDoc?
Od nabídek a smluv po faktury a objednávky – dokumentace je základem každé obchodní interakce a rozhodnutí. Správa této papírové agendy však může být značně náročná, zpomalovat pracovní postupy a bránit produktivitě.
Právě zde přicházejí na řadu systémy pro správu dokumentů (DMS), jako je PandaDoc. Stávají se digitálním centrem pro vytváření, úpravy, sdílení a podepisování dokumentů.
Ačkoli je PandaDoc oblíbenou volbou, nemusí být ideální pro každou firmu.
Při výběru alternativ k PandaDoc zvažte následující faktory:
- Funkce elektronického podpisu: Hledejte intuitivní pracovní postupy, možnosti více podpisů a robustní bezpečnostní možnosti.
- Úprava a tvorba dokumentů: Nástroj musí obsahovat předem připravené šablony a nástroje pro spolupráci, abyste mohli snadno vytvářet a upravovat dokumenty.
- Integrace: Zhodnoťte, jak dobře se nástroj integruje s vašimi stávajícími pracovními postupy a nástroji, jako jsou CRM, automatizace marketingu nebo platformy pro řízení projektů.
- Ceny: Vyberte si cenovou strukturu, která odpovídá vašim potřebám a rozpočtu.
- Snadné použití: Vyberte si intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zajistí hladké přijetí.
10 nejlepších alternativ PandaDoc, které můžete použít
S ohledem na tyto faktory se podívejme na 10 nejlepších alternativ PandaDoc, které můžete v roce 2024 použít:
1. Signaturely
Signaturely je uživatelsky přívětivá a cenově dostupná platforma pro elektronické podpisy, která nabízí nahrávání dokumentů pomocí drag-and-drop, přizpůsobení značky a sledování dokumentů v reálném čase.
Nahrajte své dokumenty v různých formátech, včetně PDF, dokumentů Word a obrázků. Poté do dokumentu přidejte pole pro podpis, textová pole a další prvky.
Můžete také požádat podepisující osoby o další informace, jako je jejich jméno, e-mailová adresa a datum narození.
Signaturely bezpečně ukládá vaše podepsané dokumenty v cloudu. Můžete k nim přistupovat kdykoli z jakéhokoli zařízení. Můžete také posílat upomínky podepisujícím, pokud dokument ještě nepodepsali.
Nejlepší funkce Signaturely
- Podepište se zadáním svého jména, nakreslením podpisu nebo nahráním jeho obrázku, aniž byste museli opustit aplikaci.
- Umožněte svému týmu spolupracovat na dokumentu a schválit jeho finální verzi před odesláním.
- Uložte si svůj podpis pro rychlý přístup
- Rychlé vyplňování formulářů díky automatizovaným polím a průvodcům
- Vytvářejte právní dokumenty a smlouvy pomocí předem připravených šablon, které byly zkontrolovány odborníky.
Omezení Signaturely
- Chybí podpora více jazyků
- Ukládání šablon může být náročné
- Omezené možnosti úprav šablon
Ceny Signaturely
- Osobní: 20 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Signaturely
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
2. DocuSign
DocuSign je průkopníkem v oblasti elektronických podpisů a nabízí komplexní platformu s výkonnými funkcemi, včetně pokročilého směrování dokumentů, automatizace pracovních postupů a integrace s předními obchodními aplikacemi. Je to jedna z nejoblíbenějších alternativ PandaDoc v současnosti.
Sdílejte a podepisujte dokumenty elektronicky z jakéhokoli zařízení pouhým klepnutím na obrazovku. DocuSign poté zachytí podpis a vloží jej do souboru.
Spravujte celý životní cyklus smluv pomocí funkce CLM (Contract Lifecycle Management) platformy a vyberte si ideální možnost ověření identity, abyste zajistili autentičnost.
Nejlepší funkce DocuSign
- Integrujte své smlouvy s aplikacemi podle svého výběru: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom a dalšími.
- Poskytněte lepší uživatelský zážitek díky přizpůsobenému brandingu a responzivnímu podepisování. Umožněte svým týmům rychle připravovat, směrovat a schvalovat smlouvy pomocí sdílených šablon a společných komentářů.
- Vyřešte i ty nejnáročnější výzvy v oblasti smluv pomocí konfigurovatelných pracovních postupů.
- Chraňte své smlouvy pomocí bezpečnostních a compliance kontrol na podnikové úrovni.
Omezení DocuSign
- Omezené přizpůsobení
- Špatná uživatelská zkušenost na mobilních zařízeních
Ceny DocuSign
- Osobní: 15 $/měsíc
- Standard: 45 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: 65 $/měsíc na uživatele
- Vylepšené plány: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DocuSign
- G2: 4,5/5 (více než 2200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 8500 recenzí)
3. HelloSign (Dropbox Sign)
HelloSign, nyní známý jako Dropbox Sign, je jednoduchá platforma pro elektronické podpisy, která je ideální pro jednotlivé uživatele a malé podniky hledající alternativy k PandaDoc.
Přeneste pole pro podpisy do dokumentu na místo, kde je chcete mít. Můžete také přidat další pole, například textová pole a zaškrtávací políčka.
Podepisujte dokumenty prstem, myší nebo nahraným obrázkem podpisu. Každý podepsaný dokument má nezaměnitelný auditní záznam, který ukazuje, kdo dokument podepsal, kdy jej podepsal a jakou IP adresu použil.
Nejlepší funkce HelloSign (Dropbox Sign)
- Odesílejte a podepisujte smlouvy až o 80 % rychleji.
- Získejte důkaz o přístupu k dokumentům, jejich kontrole a podpisu pomocí auditních stop.
- Uzavřete obchody rychleji a zlepšete míru dokončení díky integraci Salesforce a mobilnímu podepisování.
- Zrychlete proces přijímání zaměstnanců díky předvyplněným formulářům, intuitivnímu digitálnímu podepisování a sledování.
- Požadujte právně závazné digitální podpisy ve velkém měřítku pomocí opakovaně použitelných šablon a funkcí hromadného odesílání.
Omezení HelloSign (Dropbox Sign)
- Příležitostné potíže s umístěním podpisových polí při vytváření dokumentu
- Potíže se zarovnáním různých polí při přípravě dokumentu
- Nedosahuje úrovně charakteristického brandingu a vzhledu některých online aplikací.
Ceny HelloSign (Dropbox Sign)
- Essentials: 20 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze HelloSign (Dropbox Sign)
- G2: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1400 recenzí)
4. GetAccept
GetAccept je platforma pro podporu prodeje, která jako součást své širší sady funkcí nabízí elektronické podpisy. Nabízí také integraci s CRM systémy a dalšími prodejními nástroji.
Nahrajte nabídky, smlouvy a další prodejní materiály do Deal Rooms od GetAccept. Vaše prodejní týmy a zainteresované strany pak mohou k materiálům přistupovat a prohlížet si je podle vlastního uvážení, zanechávat komentáře a klást otázky.
Jakmile budou vaše zainteresované strany připraveny, přesuňte své dokumenty do virtuální smluvní místnosti. Poté můžete smlouvy elektronicky podepsat a obě strany mohou sledovat jejich průběh.
Nejlepší funkce GetAccept
- Získejte podepsané dokumenty v reálném čase a výrazně zkraťte prodejní cykly.
- Umožňuje uživatelům vytvářet dokumenty, používat opakovaně použitelné šablony nebo nahrávat soubory PDF.
- Spravujte role všech zúčastněných stran a vytvářejte konkrétní pracovní postupy pro pořadí podpisů.
- Zajistěte si, že nepřijdete o žádné obchody díky automatickým připomenutím e-mailem nebo SMS.
- Nechte si zaslat oznámení, jakmile bude dokument podepsán, a snadno přistupujte k podepsaným dokumentům.
Omezení GetAccept
- Omezené šablony smluv
- Uživatelé hlásili chyby a výkyvy v uživatelském rozhraní.
- Doba načítání je delší, než je optimální.
Ceny GetAccept
- Bezplatná zkušební verze
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GetAccept
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
5. SignEasy
SignEasy je platforma pro elektronické podpisy určená především pro mobilní zařízení, kterou lze snadno používat na jakémkoli zařízení. Nabízí bezplatný tarif s omezenými funkcemi. Stačí několik kliknutí a můžete nahrát dokument, přidat pole pro podpis a odeslat jej k podpisu.
Signeasy používá standardní bezpečnostní protokoly k ochraně vašich dokumentů a dat. To zahrnuje šifrování v klidu i při přenosu a dvoufaktorové ověřování.
Elektronické podpisy Signeasy jsou právně závazné ve většině zemí po celém světě. To znamená, že dokument podepsaný pomocí Signeasy je stejně platný jako dokument podepsaný perem a papírem. ??
Nejlepší funkce SignEasy
- Digitalizujte a zefektivněte pracovní postupy související s dokumenty pro zákazníky a zaměstnance.
- Získejte 100% právně platné digitální podpisy, které splňují různé globální právní předpisy týkající se elektronických podpisů, jako jsou ESIGN Act, eIDAS atd.
- Nahrajte více formátů souborů, jako jsou PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG a HTML.
- Importujte dokumenty přímo z cloudových úložišť, jako jsou Dropbox, Google Drive, OneDrive a Box.
- Podepisujte dokumenty ve svém místním jazyce
Omezení SignEasy
- Uživatelé hlásili časté chyby při přihlašování.
- Omezené možnosti úprav
- Odesílání dokumentů k elektronickému podepsání z iPadu nebo mobilní aplikace může být matoucí.
Ceny SignEasy
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 36 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SignEasy
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
6. Adobe Sign
Adobe Sign je výkonná platforma pro elektronické podpisy od společnosti Adobe, která se hladce integruje s dalšími produkty Adobe, jako je Acrobat Pro.
Vytvářejte a ukládejte své elektronické podpisy a spravujte nastavení a předvolby podpisu v uživatelsky přívětivém rozhraní. Můžete nahrát jakýkoli typ dokumentu, například soubory PDF, dokumenty Word a dokonce i obrázky, a poté je odeslat ostatním k podpisu.
AdobeSign hladce spolupracuje s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Microsoft Office, Salesforce, Google Drive a Dropbox.
Nejlepší funkce Adobe Sign
- Odesílejte dokumenty k podpisu, sledujte jejich stav a sbírejte je bez nutnosti stahování nebo registrace.
- Snadno upravujte a přidávejte text a obrázky a měňte formátování ve svých PDF souborech pomocí Acrobat Pro.
- Převádějte skeny, obrázky, webové stránky a soubory Microsoft do formátu PDF, ke kterým máte přístup, které můžete sdílet a na kterých můžete pracovat odkudkoli.
Omezení Adobe Sign
- Chybí pohodlné nastavení „data“
- Program může při získávání nového podpisu na zařízení vykazovat chyby.
- Omezená flexibilita při používání šablon pro elektronické podpisy
Ceny Adobe Sign
- Acrobat Standard: 22,99 $/měsíc na uživatele
- Acrobat Pro: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Acrobat Standard for Teams: 14,99 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Řešení Acrobat Sign: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Sign
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1100 recenzí)
7. DigiSigner
DigiSigner je nákladově efektivní platforma pro elektronické podpisy, která nabízí širokou škálu funkcí, včetně přizpůsobení značky, hromadného podepisování a integrace s oblíbenými nástroji.
DigiSigner splňuje všechny hlavní zákony týkající se elektronických podpisů, včetně ESIGN, UETA a eIDAS. Tento nástroj používá 256bitové šifrování k ochraně vašich dokumentů a podpisů. Vaše data jsou také bezpečně uložena v cloudu.
Nejlepší funkce DigiSigner
- Vytvářejte ručně psané, právně závazné podpisy pomocí myši, nahráním obrázku svého podpisu nebo pouhým zadáním svého jména.
- Vložte podpisy do své aplikace pomocí rozhraní API DigiSigner.
- Pozvěte další osoby k podpisu a nechte si zaslat oznámení, až tak učiní.
- Ukládejte své dokumenty bezpečně za firewallem a ověřujte každý požadavek.
Omezení DigiSigner
- Postrádá robustní funkce pro organizaci dokumentů.
- Tyto nástroje mají zastaralé webové uživatelské rozhraní.
- Omezený počet podpisů povolených za měsíc
Ceny DigiSigner
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým: 50 $
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DigiSigner
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
8. SignRequest
SignRequest je open-source platforma pro elektronické podpisy, která nabízí vysoký stupeň přizpůsobení a kontroly. Je ideální pro vývojáře a technicky zdatné uživatele, kteří chtějí vytvářet pracovní postupy pro elektronické podpisy a hledají alternativy k PandaDoc.
Funguje hladce s oblíbenými nástroji, jako jsou Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox a Zapier. Chrání také vaše dokumenty pomocí šifrování SSL, bezpečného úložiště a auditních stop.
Díky funkci šablon SignRequest můžete ušetřit ještě více času. Jednou připravte opakující se dokumenty s vlastním pořadím podpisů, nastavením oznámení a výchozími zprávami a poté je podle potřeby znovu použijte.
Nejlepší funkce SignRequest
- Vyberte způsob autorizace a identifikujte jednotlivé uživatele, kteří musí podepsat.
- Spravujte, sledujte a ukládejte všechny žádosti o podpis v aplikaci Microsoft My Documents.
- Spolupracujte se svými kolegy v Teams a zajistěte, aby všichni měli vždy potřebný přístup k relevantním dokumentům.
Omezení SignRequest
- Potíže s navigací v mobilním zobrazení
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Změna velikosti textových polí je neohrabaná a někdy i nepoužitelná.
- Podepisování v Excelu a běžný export dokumentů vyžadují úpravy.
Ceny SignRequest
- Profesionální: 9,85 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16,42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SignRequest
- G2: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
9. Zoho Sign
Zoho Sign je komplexní řešení pro elektronické podpisy od společnosti Zoho, oblíbeného poskytovatele podnikového softwaru. Nabízí elektronické podpisy, šablony dokumentů a automatizaci pracovních postupů a je jednou z cenově dostupnějších alternativ PandaDoc.
Nahrajte dokumenty z počítače, cloudového úložiště nebo jiných aplikací. Můžete přidat pole, do kterých příjemci mohou vepsat podpis, iniciály nebo vyplnit informace.
Zoho Sign můžete integrovat s obchodními aplikacemi, jako jsou CRM, účetní nástroje a software pro správu projektů. Vytvořte automatizované pracovní postupy pro odesílání dokumentů dalšímu příjemci k podpisu, jakmile předchozí příjemce dokument podepíše.
Nejlepší funkce Zoho Sign
- Automatizujte své úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu.
- Digitálně podepisujte dokumenty nebo odesílejte dokumenty a sbírejte podpisy od ostatních.
- Podepisujte obchodní dokumenty digitálně pomocí osobních USB tokenů a digitálních certifikátů.
- Spravujte své obchodní dokumenty kdekoli na cestách pomocí mobilních aplikací Zoho Sign.
Omezení Zoho Sign
- Omezené možnosti přizpůsobení a šablony
- Omezení nastavení a struktury na úrovni účtu
Ceny Zoho Sign
- Zdarma
- Standard: 9,60 $/měsíc na uživatele
- Professional: 14,46 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,28 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Sign
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
10. Honeybook
HoneyBook je platforma pro CRM a správu projektů speciálně navržená pro freelancery a malé podniky. Součástí jejího funkčního vybavení jsou i elektronické podpisy.
Tuto platformu můžete využít ke zpracování všech fází interakce s klienty, od generování potenciálních zákazníků a rezervací až po správu projektů, fakturaci a zpracování plateb.
Vytvářejte formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, vstupní stránky a dotazníky, abyste přilákali nové klienty. Spravujte schůzky, zasílejte nabídky a sbírejte podpisy klientů online. Zasílejte profesionální faktury, přijímejte online platby a automatizujte upomínky plateb.
Navíc můžete nastavit automatizované pracovní postupy, které zefektivní běžné úkoly a ušetří vám čas.
Nejlepší funkce Honeybook
- Vytvářejte a odesílejte faktury a neprůstřelné smlouvy k podpisu.
- Spouštějte automatické odpovědi, následné kroky a úkoly.
- Podepisujte smlouvy elektronicky a odesílejte platby
- Využijte přizpůsobitelné interaktivní nabídky k prezentaci své značky.
Omezení Honeybook
- Funkce plánování působí trochu neohrabaně.
- Zbytečné kroky v uživatelském toku
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Honeybook
- Starter: 19 $/měsíc
- Essentials: 39 $/měsíc
- Premium: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Honeybook
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 580 recenzí)
Další nástroje pro správu dokumentů
Zatímco Pandadoc a podobné platformy se zaměřují na elektronické podpisy a výměnu dokumentů, platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, nabízejí komplexnější řešení pro zvýšení produktivity.
Rozmanitá sada funkcí ClickUp zefektivňuje celý váš pracovní postup napříč procesy. Na jedné platformě můžete provádět vše od onboardingu klientů přes dokončení projektů a plánování schůzek až po organizaci e-mailů.
To je obzvláště užitečné pro firmy a poskytovatele profesionálních služeb, kteří mají kromě sběru digitálních podpisů a analýzy dokumentů i další požadavky na dokumentaci. ClickUp vám umožňuje spravovat veškerou dokumentaci, takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: vaše odborné znalosti a vztahy s klienty.
Získejte ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která zahrnuje výkonnou funkci Docs s funkcemi založenými na umělé inteligenci, jako je automatické formátování, návrhy gramatiky a nástroje pro spolupráci v reálném čase.
Ačkoli platforma v současné době nenabízí nativní funkci elektronického podpisu, lze ji snadno integrovat do vašich oblíbených aplikací. Jedná se o univerzální možnost pro týmy, které potřebují funkce pro správu dokumentů a projektů na jedné platformě.
Tento nástroj také nabízí funkce pro efektivní zapojení a správu klientů .
ClickUp je vynikající nástroj pro správu dokumentů z několika důvodů:
- Integrované pracovní postupy : Propojte dokumenty s úkoly, spouštěči a automatizací, zefektivněte pracovní postupy související s dokumenty a zajistěte, aby všichni pracovali s nejnovějšími verzemi.
- Asistent psaní s podporou umělé inteligence : Brainstormujte, vytvářejte a vylepšujte své dokumenty pomocí podnětů a návrhů založených na vašem záměru a roli.
- Intuitivní rozhraní: Využijte různé funkce platformy bez ohledu na své technické znalosti.
- Přizpůsobení a flexibilita: Vytvářejte krásné a informativní dokumenty s bohatými možnostmi formátování, vnořenými stránkami a vloženými widgety. Uspořádejte dokumenty do složek a prostorů pro optimální kategorizaci a kontrolu přístupu.
- Šablony smluv ClickUp : Vytvářejte smlouvy pomocí předem připravených šablon ClickUp během několika sekund. Najdete zde také šablony pro obchodní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozvíjejte nápady v reálném čase pomocí kolaborativních tabulek.
- Získejte okamžitý přehled o své práci díky reportům a ClickUp Dashboards.
- Spravujte úkoly ze všech úhlů pomocí 15 přizpůsobitelných zobrazení
- Přizpůsobte stavy úkolů podle potřeb vašeho projektu
- Vytvářejte dokumenty od nuly, upravujte nebo personalizujte stávající dokumenty, propojujte je s pracovními postupy a odesílejte dokumenty – vše v jediném procesu.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
Výběr správného řešení pro správu dokumentů
Pokud jde o elektronické podpisy, existuje řada alternativ k PandaDoc, z nichž každá má své specifické funkce. Podniky, které usilují o dlouhodobý růst, však mohou těžit z komplexních řešení s širšími možnostmi.
S ohledem na to se ClickUp jeví jako vynikající alternativa k PandaDoc. Nabízí širší škálu funkcí než jiné alternativy PandaDoc, od přizpůsobitelných zobrazení úkolů a dashboardů až po robustní nástroje pro spolupráci.
Působivé funkce umělé inteligence ClickUp urychlují různé úkoly související s dokumenty, jako je shrnování dokumentů, generování obsahu a kontrola gramatických chyb.
Pečlivě zvažte výhody a nevýhody, abyste se mohli informovaně rozhodnout a najít ideální řešení.
Celkově je ClickUp univerzální a škálovatelný nástroj, který lze použít pro mnoho úkolů souvisejících se správou dokumentů. Je to dobrá volba pro týmy všech velikostí, které potřebují centrální místo pro ukládání, spolupráci a správu svých dokumentů. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.