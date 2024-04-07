Copy.ai vs. ChatGPT: Který nástroj AI je lepší?

Ačkoli technologie, na které jsou založeny, není zrovna nová, nástroje AI v posledních několika letech doslova ovládly svět a zdá se, že jsou tu, aby zůstaly. Podle průzkumu spotřebitelů provedeného časopisem Forbes více než polovina respondentů uvedla, že řešení založená na AI zlepší kvalitu a kreativitu obsahu v různých kontextech.
Dva AI nástroje, o kterých se často mluví, jsou Copy.ai a ChatGPT. Oba dokážou generovat obsah podobný lidskému, jsou snadno použitelné a mohou vám ušetřit spoustu času!
Oba nástroje se však v mnoha ohledech liší a nabízejí odlišné sady funkcí, díky nimž si zajistily jedinečné místo v oblasti umělé inteligence.
V tomto článku se ponoříme do debaty Copy. ai vs. ChatGPT, podrobně probereme oba soutěžící a pomůžeme vám vybrat si svého favorita. Představíme také třetí možnost, která vám umožní dosáhnout bezkonkurenční produktivity a efektivity díky umělé inteligenci. 🏃
Co je Copy.ai?
Copy. ai je AI-založený copywriter, chatbot a nástroj pro odstranění prázdných stránek založený na velkém jazykovém modelu (LLM) GPT-3. Je určen především pro marketingové a prodejní týmy, spisovatele, správce sociálních médií a kohokoli, kdo by mohl těžit z posílení kreativity. 💪
Jedním z důvodů raketového nárůstu popularity Copy.ai jsou jeho funkce přizpůsobení. Tento nástroj vám umožňuje vytvářet personalizovaný obsah, který přesně odpovídá vašim cílům!
Funkce Copy.ai
Čím je Copy.ai tak výjimečný? Podívejme se na jeho hlavní funkce! 🎖️
2. Hlas značky
Mnoho profesionálů se vyhýbá používání nástrojů AI, protože se obávají, že generovaný obsah „zničí“ jedinečný hlas a identitu jejich společnosti. Aby tyto obavy rozptýlila, nabízí Copy.ai možnost zvanou Brand Voice (Hlas značky) – díky ní můžete zachovat autentičnost a zvýšit konzistenci napříč všemi platformami.
Tato šikovná funkce vám v podstatě umožňuje „naučit“ algoritmy Copy.ai jedinečnému hlasu vaší značky tím, že s nimi sdílíte několik úryvků z vašeho originálního obsahu. Nástroj je analyzuje, aby přesně pochopil, co hledáte, a tyto znalosti pak použije jako základ pro generování budoucího obsahu. 😎
1. Vylepšete
Výhody Copy.ai můžete využít pouze tehdy, pokud do jeho AI ucha zašeptáte správné věci. Jinými slovy, musíte zadat správné pokyny, aby vám nástroj mohl poskytnout správné odpovědi.
Díky funkci Improve od Copy.ai se nemusíte starat o přesnost svých zadání, protože to za vás vyřeší tento nástroj.
Tato fantastická možnost je k dispozici v Copy. ai Chat, kde můžete generovat jakýkoli typ obsahu, po kterém vaše srdce touží. Hlavním účelem funkce Improve je zlepšit přesnost vašich zadání a zajistit, abyste dostali výsledky na míru.
Použití této možnosti je hračka. Stačí otevřít chat Copy.ai a zadat svůj příkaz, aniž byste se museli starat o jeho vzhled. Poté stiskněte tlačítko „Vylepšit“ v levém dolním rohu textového pole a sledujte, jak nástroj dělá svou práci. V případě potřeby přidejte kontext, odešlete příkaz a užijte si přesný a přizpůsobený obsah.
3. Infobase
Další funkcí, díky které je Copy.ai týmovým hráčem, je Infobase – centrální úložiště, kde můžete ukládat informace o své společnosti, produktech, marketingových kampaních, hodnotových nabídkách, pokynech pro značku, projektové dokumentaci a dalších.
Proč byste to měli udělat? Pokud chcete pomocí Copy.ai generovat vysoce kvalitní obsah, který je relevantní, můžete čerpat informace ze své Infobáze. Tímto způsobem přidáte kontext ke svým podnětům, aniž byste museli psát stále dokola stejné věci.
Díky tomu může Copy.ai generovat personalizovaný obsah. Tato fantastická funkce, která neomezuje počet položek v Infobase, vám umožní ušetřit čas a zajistit konzistentnost obsahu.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Pro: 36 $/měsíc za pět licencí
- Tým: 186 $/měsíc za 20 licencí
- Růst: 1 000 $/měsíc za 75 licencí
- Rozsah: 3 000 $/měsíc za 200 licencí
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Co je ChatGPT?
ChatGPT (zkratka pro Chat Generative Pretrained Transformer) je chatbot založený na umělé inteligenci, který v listopadu 2022 uvedla na trh společnost OpenAI. Zpráva o tomto fantastickém nástroji se od té doby šíří jako požár a získala mu status ikony umělé inteligence.
Nenechte se zmást jednoduchým rozhraním – ChatGPT je neuvěřitelně výkonný nástroj pro generování obsahu pomocí umělé inteligence. Je založen na průlomových modelech GPT-3. 5 a GPT-4, přičemž druhý z nich je k dispozici pouze pro uživatele verze Pro.
Robustní technologie, na které je chatbot založen, mu umožňuje poskytovat přesné a správné odpovědi na podněty a otázky konverzačním způsobem. Ať už hledáte nástroj, který dokáže generovat obsah, pomáhat s podporou zákazníků nebo odpovídat na otázky, ChatGPT může být vaším cenným spojencem.
Funkce ChatGPT
Proč se svět tak nadchl pro ChatGPT? Podívejme se, co tento populární nástroj nabízí.
1. Konverzační paměť
Jednou z hlavních funkcí ChatGPT a důvodem, proč jej milují miliony uživatelů, je jeho konverzační paměť. Řekněme, že chcete, aby vám ChatGPT dal příklad slavného zpěváka, a on odpoví Taylor Swift. Pokud chcete získat další příklad, stačí zadat něco základního, jako například „další“, a nástroj vyplní prázdné místo a zobrazí jméno jiného zpěváka. 💃
Zjednodušeně řečeno, ChatGPT má paměť, která mu umožňuje porozumět a zapamatovat si kontext z předchozích zpráv, aniž byste jej museli neustále opakovat. Díky tomu můžete rychle získat přesné odpovědi.
Tuto funkci můžete také použít k upřesnění svých zadání. Pokud jste například použili zadání „dej mi příklad populárního zpěváka“, můžete později napsat něco jako „Ne, myslel jsem populárního rockového zpěváka“, aby ChatGPT čerpal z archivů rockového žánru.
2. Hlasové konverzace
V září 2023 začala společnost OpenAI zavádět novou funkci ChatGPT nazvanou hlasové konverzace. Díky této průlomové novince již nejste omezeni pouze na psaní konverzací s ChatGPT – můžete dokonce vést hlasové chaty!
Mluvíte s ChatGPT a on vám odpovídá hlasem, který jste si vybrali. Poslechněte si pohádku na dobrou noc, dozvíte se něco o památce nebo si nechte sestavit a nadiktovat recept.
Tato funkce je založena na novém modelu text-to-speech, který dokáže během několika sekund generovat lidský hlas z textu. OpenAI na této funkci spolupracovalo s profesionálními dabéry, takže hlasy jsou velmi kvalitní.
3. Možnosti práce s obrázky
Díky této praktické nové funkci můžete přeskočit psaní tím, že ChatGPT pošlete fotografii a požádáte jej o poskytnutí více kontextu a podrobností. 📸
Můžete například vyfotit památku a požádat ChatGPT, aby vám o ní sdělil několik zajímavých faktů. Nebo můžete vyfotit svou ledničku a požádat nástroj, aby vám navrhl recepty z dostupných ingrediencí.
OpenAI tuto funkci zavádí postupně od konce září 2023, aby ji mohlo neustále vylepšovat a poskytovat uživatelům ještě lepší zážitek.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- + četné flexibilní možnosti, které můžete zahrnout do svého plánu; více informací najdete na webových stránkách OpenAI.
Copy.ai vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Copy.ai a ChatGPT jsou přední nástroje umělé inteligence nabité funkcemi, které jsou navrženy tak, aby zlepšily produktivitu, zefektivnily pracovní postupy a pozvedly vaši tvorbu obsahu. Proto může být výběr vítěze v souboji Copy.ai vs. ChatGPT docela výzvou. Podívejme se, jak si tyto dva nástroje vedou ve třech klíčových aspektech – rozhraní, přizpůsobitelnost a šablony.
1. Rozhraní
Nástroj může mít všechny možné vychytávky, ale nic z toho nemá význam, pokud jeho rozhraní není intuitivní.
Ačkoli se mohou pochlubit působivými funkcemi a celou řadou praktických využití založených na pokročilých technologiích, Copy.ai i ChatGPT mají jednoduché rozhraní. Nejsou zde žádné problémy, jako je nepřehledné rozvržení, špatná navigace nebo obtěžující vyskakovací reklamy.
Ať už si vyberete jakýkoli nástroj, díky přehledným možnostem s ním nebudete mít žádné potíže. To je vlastně jeden z důvodů, proč jsou oba nástroje tak populární – jsou sice založeny na nejmodernějších technologiích, ale jejich používání je snadné pro každého, i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní.
2. Možnosti přizpůsobení výzev
Ve druhém kole souboje ChatGPT vs. Copy.ai jsme se zaměřili na funkce přizpůsobení příkazů. Umožňují vám tyto nástroje vylepšit vaše příkazy, abyste dosáhli lepších výsledků? Ano, rozhodně!
ChatGPT má konverzační paměť a umožňuje uživatelské opravy. To znamená, že si pamatuje vaše předchozí pokyny a využívá tyto znalosti k poskytování informovaných odpovědí. Navíc vám umožňuje upřesnit vaše pokyny pomocí dalších detailů.
Ačkoli ChatGPT je bezesporu působivý, Copy.ai má v tomto kole navrch. Díky funkci Improve tento nástroj automaticky vylepšuje vaše zadání, aniž byste se museli jakkoli zapojovat. Navíc vám umožňuje přizpůsobit hlas vaší značky pro autentické sdělení.
Copy. ai vám přináší další skvělou funkci s názvem More Like This. Můžete si uložit své oblíbené nápady generované tímto nástrojem a poté je použít jako základ pro vytváření nových.
3. Šablony
Šablony s předem připravenými pokyny vám pomohou komunikovat s nástroji AI a zajistí, že trefíte správný tón a získáte požadovaný výstup.
Copy.ai má knihovnu s více než 100 přizpůsobitelnými šablonami pro různé účely, od vytváření blogových příspěvků po přizpůsobování reklam na Facebooku a popisků na Instagramu pro vaši cílovou skupinu. Tyto šablony jsou k dispozici ve všech tarifech (včetně bezplatné verze, ale mohou platit určitá omezení).
Jelikož se Copy.ai zaměřuje především na tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro marketing, prodej a sociální média, jeho šablony vyhovují potřebám těchto konkrétních týmů.
ChatGPT nabízí šablony promptů pouze v rámci plánu Enterprise a najdete je v adresáři šablon. V adresáři můžete také vytvářet vlastní návrhy promptů a sdílet je s členy týmu.
Copy. ai v tomto kole vítězí díky své rozsáhlé knihovně šablon, která není uzamčena za nejvyšší úrovní předplatného, jak je tomu v případě ChatGPT.
Copy.ai vs. ChatGPT na Redditu
Podívejme se, co o Copy.ai a ChatGPT říkají uživatelé Redditu.
Jeden uživatel dal svůj hlas ChatGPT kvůli jeho komplexnosti:
„I přes občasné výpadky během špičky v USA, zejména když pracuji na osobních projektech po pracovní době, stále považuji ChatGPT za nejkomplexnější nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který je k dispozici. Ačkoli by bylo ideální vše zjednodušit na jedné platformě, chápu potřebu flexibility. Jako uživatel nechci plýtvat penězi, pokud platformu nevyužívám a nedostávám za své peníze odpovídající hodnotu.“
Jiný uživatel zmínil, že dává přednost Copy.ai, ale neposkytl podrobné vysvětlení:
„100% copy. ai je lepší než chatgpt. Směju se pokaždé, když někdo použije ChatGPT. “
Ostatní uživatelé se shodují, že ideálním řešením je kombinace obou nástrojů:
„Kombinace ChatGPT a Copy.ai je dobrá. Pro copywriting a sociální média dávám přednost Copy.ai.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Copy. ai vs. ChatGPT
Copy.ai a ChatGPT jsou fantastické nástroje, ale slouží k různým účelům. Copy.ai pomáhá s generováním obsahu a zaměřuje se na marketing a prodej, zatímco ChatGPT se zaměřuje na dynamické konverzace a poskytování odpovědí na otázky.
To znamená, že vaše volba se nakonec scvrkne na kompromis v určitých funkcích. Co když vám řekneme, že existuje alternativa k Copy.ai a ChatGPT, která vám umožní využít sílu umělé inteligence, spravovat projekty, úkoly a dokumenty a hladce spolupracovat s vaším týmem? Tento nástroj se jmenuje ClickUp!
Nasadíme si detektivní klobouky a prozkoumáme vynikající funkce této výjimečné platformy pro zvýšení produktivity, abychom pochopili, proč byste ji měli začít používat co nejdříve. 🕵️
1. ClickUp AI
ClickUp AI je výkonný asistent psaní založený na umělé inteligenci, který vám pomůže dokončit úkoly, zvýšit produktivitu a ušetřit čas! ⏰
Tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí vám umožňuje:
- Vytvářejte e-maily
- Shrňte a vylepšete text
- Brainstormujte nápady pro blogové příspěvky a popisky na sociálních médiích
- Vytvořte zadání projektu
- Generujte texty pro programy schůzek
To je jen špička ledovce – ClickUp AI je tu vždy, když vám chybí kreativita nebo inspirace k psaní nebo úpravám obsahu.
Pomáhá různým oddělením, od marketingu a prodeje po lidské zdroje a projektový management. S ClickUp AI můžete zvýšit efektivitu celého svého týmu a dosáhnout více za méně času, aniž byste museli slevit z kvality.
2. ClickUp Docs
Ať už se věnujete jakékoli práci, pravděpodobně máte co do činění s velkým množstvím dokumentů. S ClickUp Docs můžete vytvářet, sdílet a upravovat dokumenty, propojovat je s pracovními postupy a úkoly a kategorizovat je bez námahy. 😏
Kromě toho můžete ClickUp Docs použít jako digitální kartotéku pro ukládání dokumentů a přístup k nim, kdykoli budete chtít.
ClickUp Docs nabízí funkce jako komentáře a úpravy v reálném čase, které podporují komunikaci a spolupráci v týmu a pomáhají vám snadno sledovat pokrok.
Tato jedinečná funkce správy dokumentů s přizpůsobitelnými oprávněními pro přístup a sdílení a snadnou synchronizací pracovních postupů může být přesně to, co váš tým potřebuje, aby minimalizoval riziko ztráty důležitých dokumentů a maximalizoval produktivitu.
3. Úkoly ClickUp
Efektivní správa úkolů je pro týmy zásadní. Bez ní vaši kolegové nemají ponětí, co mají do termínu udělat, což může vést pouze k problémům.
Proto vám ClickUp Tasks nabízí sadu klíčových funkcí, které usnadňují správu úkolů. Vytvářejte, spravujte a sledujte úkoly pro jakýkoli projekt, ať už se jedná o stavebnictví nebo vývoj softwaru.
Využijte více než 35 ClickApps k přizpůsobení svých pracovních postupů, vytváření automatizací úkolů, zanechávání dalších pokynů pro více členů týmu prostřednictvím komentářů a používání vlastních polí a závislostí úkolů k přizpůsobení propojených procesů ve správném pořadí.
Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, abyste mohli sledovat své úkoly a projekty z různých perspektiv a v případě potřeby provést změny, které zvýší produktivitu a zaručí úspěch.
ClickUp: Kombinace umělé inteligence a projektového řízení
ClickUp je komplexní nástroj, který nabízí fantastického asistenta pro psaní založeného na umělé inteligenci a robustní funkce pro správu projektů a úkolů. Díky své přizpůsobitelnosti může být ClickUp cenným spojencem pro každý tým, který chce dosáhnout více a podávat lepší výkony s minimálním úsilím.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a dosáhněte hvězdné produktivity během chvilky! ⭐