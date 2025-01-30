10 nástrojů umělé inteligence pro affiliate marketing v roce 2025 (bezplatné i placené)

Jako affiliate marketéři propagujete služby nebo produkty jiných společností výměnou za provizi. Jedná se o skvělou dohodu, která vám umožňuje soustředit se výhradně na marketingovou strategii namísto inovace produktů nebo zákaznické podpory.
A pokud budete hrát správně, získáte tučné odměny za doporučení, protože propojíte zájemce o nákup s vaším affiliate programem. 💰
Nevýhodou je, že pro správné provádění affiliate marketingu musíte vytvořit hodně obsahu, což je časově náročné. Od e-mailových kampaní a sociálních médií až po vstupní stránky potřebujete využít každou výhodu, abyste zvýšili zapojení, konverze a provize.
Proč tedy nevyzkoušet nástroj AI pro affiliate marketing? Tyto nástroje využívají technologii umělé inteligence k generování obsahu, analýze dat, segmentaci publika a řešení dalších časově náročných úkolů pouhým kliknutím myši. 🖱️
Ne všechny nástroje založené na umělé inteligenci však stojí za váš čas. V tomto průvodci prozkoumáme různé klíčové funkce špičkových nástrojů umělé inteligence pro affiliate marketing, pomůžeme vám najít spolehlivou možnost a ukážeme vám 10 příkladů, které vám pomohou posunout vaše affiliate marketingové kampaně na vyšší úroveň.
Co je to nástroj AI pro affiliate marketing?
Nástroj AI marketingu integruje algoritmy strojového učení s zpracováním přirozeného jazyka (NLP), aby automatizoval náročné úkoly pouhými několika kliknutími. Namísto automatizace založené na spouštěčích se tento nástroj učí za běhu a zpracovává složitější úkoly pro váš tým, jak mu dodáváte data. 💡
Pokročilá automatizace pracovních postupů je jen jedním z mnoha způsobů, jakými AI mění affiliate marketing. Kromě zefektivnění marketingových aktivit nyní affiliate marketéři konkrétně používají nástroje AI pro:
- Analýza doporučení: Nástroje AI analyzují data, aby zjistily, které zdroje doporučení mají větší šanci na konverzi, takže se můžete soustředit pouze na slibné potenciální zákazníky.
- Reklamní kampaně: Potřebujete konverze z Facebook Ads? Nástroje AI pro affiliate marketing optimalizují vaše reklamy v reálném čase tak, aby zohledňovaly preference vaší cílové skupiny.
- Vstupní stránky: AI analyzuje chování uživatelů a navrhuje úpravy vstupních stránek s cílem zvýšit konverze.
- Popisy produktů v e-commerce: AI je ideální pro psaní poutavých popisů produktů bez pravopisných chyb.
Vaše affiliate podnikání nemá čas na ztrácení. Využijte nástroje AI pro affiliate marketing k optimalizaci pracovních postupů, personalizaci (a zrychlení) tvorby obsahu a škálování kampaní bez námahy. 🏋️
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro affiliate marketing?
K úspěšné realizaci své affiliate marketingové strategie budete možná potřebovat celou řadu různých AI nástrojů, ale i tak doporučujeme hledat AI nástroje s těmito funkcemi:
- Optimalizace pro vyhledávače (SEO): Vyhledávače jsou pro affiliate partnery základním zdrojem příjmů. Hledejte nástroje, které zvládají výzkum klíčových slov, tvorbu obsahu a optimalizaci pro chytrou strategii interního propojování.
- Uživatelsky přívětivá platforma: Čím jednodušší je použití, tím rychleji uvidíte přínos svého AI affiliate marketingového nástroje.
- Šablony: Umělá inteligence za vás sice udělá spoustu práce, ale šablony vám ušetří ještě více času. Hledejte nástroje, které obsahují spoustu šablon, aby bylo vytváření obsahu snadné jako jedno kliknutí.
- Nástroj pro psaní s umělou inteligencí: V affiliate marketingu je obsah králem. Hledejte nástroj s funkcemi pro generování obsahu pro příspěvky na sociálních médiích, scénáře videí, e-mailový marketing a další. Dobře se hodí také nástroj pro kontrolu plagiátů.
10 nejlepších AI nástrojů pro affiliate marketing
Kombinace placených a bezplatných nástrojů AI pro affiliate marketing výrazně posílí vaše affiliate marketingové úsilí. Pokud je nejvyšší čas zvýšit konverze a prodeje v e-commerce, zde je 10 nejlepších nástrojů AI pro tento účel.
1. ClickUp
Vypadá vaše marketingová technologie dost těžkopádně? Požadovat od svého týmu, aby přepínal mezi spoustou různých platforem, je recept na ztrátu času a špatné výsledky – zejména v rychle se rozvíjejícím affiliate marketingu.
Vyzkoušejte ClickUp, oblíbený nástroj pro správu projektů, který spojuje tabule, dokumenty, úkoly, kalendáře, cíle a nástroje AI pod jednou střechou.
Marketingové týmy spoléhají na ClickUp při spolupráci na tabulkách, kontrole obsahu v dokumentech a vizualizaci svého pokroku v přizpůsobených panelech. ClickUp má dokonce vlastní nástroj AI pro affiliate marketing.
Použijte ClickUp AI kdekoli na platformě k generování:
- Nápady na kampaně
- Stručné informace o obsahu
- Blogy
- Případové studie
- E-maily
Můžete dokonce požádat AI, aby shrnula obsah nebo zkontrolovala vaše e-mailové kampaně, zda neobsahují překlepy. Tato AI je přizpůsobena potřebám marketérů, takže získáte velmi konkrétní pomoc při zefektivnění vaší pracovní zátěže.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte všechny doporučení, potenciální zákazníky a zákazníky v marketingovém ClickUp CRM.
- Vyberte si z více než 100 automatizací ClickUp založených na spouštěčích.
- Sledujte pokrok svého týmu a cíle celé organizace v ClickUp Goals.
- Přístup k šablonám ClickUp pro rychlé vytváření plánů obsahu AI, redakčních kalendářů, pokynů pro značku a marketingových plánů.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI není bezplatný nástroj AI pro affiliate marketing – pro přístup k této funkci potřebujete placený účet.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže začátečníci se zpočátku mohou cítit trochu ztraceni.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Anyword
Nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, jako je ChatGPT, vám vygenerují text, ale ten pravděpodobně nebude přizpůsoben vašim cílům affiliate marketingu nebo směrnicím vaší značky. Anyword tento problém řeší. Stačí zadat vaše směrnice, kanály a cíle a platforma pomocí prediktivní analýzy zkontroluje, zda váš text splňuje požadavky. 🎯
Anyword má model umělé inteligence s přizpůsobeným bodováním, který přizpůsobuje své výstupy podle toho, jak jej trénujete. Ukazuje vám také texty s nejlepším výkonem, takže si jednoduše vyberete své oblíbené z vítězů.
Nejlepší funkce Anyword
- Díky rozšíření Performance Boost Extension tohoto marketingového workflow nástroje lze pracovat na ChatGPT, Notion AI, Canva a dalších platformách.
- Přepište neefektivní reklamní texty
- Automaticky testujte reklamní texty metodou A/B, jakmile naučíte AI tón vaší značky.
- Vymýšlejte nápady na obsah optimalizovaný pro SEO, názvy blogů a další.
Jakákoli omezení slov
- Někteří uživatelé by si přáli, aby platforma měla propojení s WordPressem.
- Ostatní uživatelé říkají, že AI není dokonalá a někdy nepochopí zadání.
Ceny Anyword
- Starter: 39 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Data-Driven: 79 $/měsíc za tři licence, fakturováno ročně
- Podnikání: 249 $/měsíc za tři licence, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 380 recenzí)
3. Frase
Frase se prezentuje jako AI nástroj pro affiliate marketing zaměřený na SEO. Jeho funkce AI Writer generuje obsah a prohledává Google, aby ověřila všechny informace. Nástroj SEO Research od Frase je také užitečný pro analýzu vašich konkurentů a vytváření blogů, které předčí konkurenci.
Nejlepší funkce Frase
- Zobrazte metriky SERP na kartě Výzkum a získejte přehled o svých výkonnostních cílech.
- Vytvářejte osnovy na základě výsledků vyhledávačů
- Pište poutavé nadpisy pomocí AI
- Optimalizujte stávající obsah pomocí intuitivního tématického modelu Frase.
Omezení Frase
- Platforma není příliš intuitivní, proto je dobré si před jejím použitím prohlédnout řadu výukových videí.
- Uživatelé varují před spoléháním se na funkci automatického ukládání, protože nefunguje vždy.
Ceny Frase
- Solo: 12,66 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturováno ročně
- Základní: 38,25 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturováno ročně
- Tým: 97,75 $/měsíc pro tři uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,9/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
4. Sprout Social
Sociální média jsou jedním z nejlepších bezplatných AI nástrojů pro affiliate marketing. Jsou vaší jednosměrnou jízdenkou k provizím – pokud vytváříte poutavý obsah.
Sprout Social je inteligentní platforma pro správu sociálních médií, která poskytuje marketingové analýzy, sociální obchodování, sledování odkazů a další funkce. Umělá inteligence Sprout využívá 10 let historických dat k vytváření a optimalizaci textů.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Integrace se všemi hlavními sociálními sítěmi
- Provádějte sentimentální a textovou analýzu díky integraci OpenAI.
- Rychle reagujte na data o aktivitě na sociálních médiích za posledních až 10 let.
- Vytvořte si upozornění Spike Alert, abyste měli přehled o nových konverzacích.
Omezení Sprout Social
- Je to drahé
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné získat zákaznickou podporu.
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilé: 499 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 560 recenzí)
5. LiveChat
Affiliate marketing není snadná práce, zejména pokud propagujete drahé produkty. LiveChat vám nabízí chatbot, který vám pomůže navázat vztahy se zákazníky, budovat důvěru a (snad) zvýšit konverze. 🏆
Jedná se o platformu zákaznických služeb, která kombinuje e-mail, SMS, váš web a zprávy na sociálních médiích na jednom místě. Pokud má vaše cílová skupina často otázky týkající se produktů, které propagujete, použijte AI Assist od LiveChat k aktualizaci tónu a vyhnutí se překlepům ve všech zákaznických chatech.
Nejlepší funkce LiveChatu
- Vytvářejte souhrny chatů jedním kliknutím
- LiveChat propojuje zástupce zákaznického servisu s lidmi a zdroji, aby urychlil komunikaci se zákazníky.
- Použijte AI Assist k rozšíření a přeformulování svých chatů.
- LiveChat AI automaticky opravuje pravopisné a gramatické chyby.
Omezení LiveChatu
- Několik uživatelů uvádí, že systém je chybový.
- Jiní říkají, že je těžké získat zákaznickou podporu.
Ceny LiveChat
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Tým: 41 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze LiveChat
- G2: 4,5/5 (740+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
6. AdCreative
Reklama je drahá, ale je to nejlepší způsob, jak rychle generovat affiliate potenciální zákazníky. AdCreative nejenže vytváří texty pro reklamní kampaně, ale dokonce pomocí umělé inteligence vytváří i vizuální prvky reklam. Pokud váš grafik nemá čas na přizpůsobení grafiky, je tento AI marketingový nástroj skvělým doplňkem vaší MarTech sady. ✨
Nejlepší funkce AdCreative
- Prohlédněte si nejúspěšnější reklamy svých konkurentů pomocí Competitor Insights AI.
- AdCreative vytvoří obrázky, texty a další materiály pro vaše marketingové kampaně.
- Vytvářejte obsah pro sociální sítě Facebook, Instagram, Pinterest a X.
- AdCreative analyzuje vaše stávající reklamy a navrhuje vylepšení.
Omezení reklamních kreativ
- Pokud nebudete ve svých pokynech velmi konkrétní, nástroj bude generovat opakující se obrázky.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma není skutečnou umělou inteligencí, protože se silně opírá o šablony.
Ceny AdCreative
- Starter: 21 $/měsíc
- Premium: 44 $/měsíc
- Ultimate: 74 $/měsíc
- Scale-Up: 111 $/měsíc
Hodnocení a recenze AdCreative
- G2: 4,3/5 (510+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 120 recenzí)
7. GetResponse
Potřebujete získat více odpovědí na e-maily? GetResponse vám pomůže dosáhnout cílů vašeho marketingového projektu a ještě více. Začalo to jako platforma pro e-mailový marketing, ale dnes vytváří webové stránky, vstupní stránky, SMS kampaně, placené reklamy a dokonce i konverzní trychtýře.
Pomocí AI Email Generatoru můžete několika kliknutími vytvářet optimalizované zprávy a předměty e-mailů. Platforma dokonce zahrnuje doporučení produktů založená na AI, což je skvělé pro e-commerce.
Nejlepší funkce GetResponse
- Vizualizujte svůj konverzní trychtýř od začátku do konce
- Vytvářejte vlastní marketingové automatizace pomocí nástroje pro tvorbu drag-and-drop.
- GetResponse usnadňuje vytváření živých webových chatů se zákazníky.
- Vytvářejte vysoce konverzní vstupní stránky pomocí nástroje pro tvorbu webových stránek bez nutnosti programování.
Omezení GetResponse
- Někteří uživatelé by si přáli, aby GetResponse mělo lepší integraci.
- Jiní měli problémy s přesností dat.
Ceny GetResponse
- E-mailový marketing: 15,60 $/měsíc, fakturováno ročně
- Marketingová automatizace: 48,40 $/měsíc, fakturováno ročně
- E-commerce marketing: 97,6 $/měsíc, fakturováno ročně
- GetResponse MAX: 999 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,2/5 (více než 620 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
8. Jasper
Jasper AI je oblíbený nástroj umělé inteligence pro affiliate marketing, protože se hodí pro mnoho různých použití. Použijte jej pro digitální marketingové texty, prezentační skripty a další – v tónu, který nejlépe odpovídá identitě vaší značky.
Marketingové nástroje AI od Jasperu jsou tím, v čem tento software opravdu vyniká. Má schopnost generovat různé prostředky pro affiliate marketingové kampaně, zejména v procesu tvorby obsahu. Stačí jen zadat zadání a software se o vše postará. ✍️
Nejlepší funkce Jasperu
- Jasper analyzuje váš tón hlasu a pravidla formátování.
- Integrace se Zapier, Webflow a Google Sheets
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a označujte položky, které jsou připraveny k revizi.
- Vytvořte si vlastní dynamické šablony
Omezení Jasperu
- Jasper někdy opakuje obsah.
- Uživatelé říkají, že funkce tónu hlasu ještě není zcela dokonalá.
Ceny Jasper
- Creator: 39 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Týmy: 99 $/měsíc za tři místa, fakturováno ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
9. Lumen5
Lumen5 je jedinečný nástroj AI pro affiliate marketing, protože se specializuje na video obsah. Zatímco vytvoření videa obvykle vyžaduje spoustu času a zdrojů, Lumen5 umožňuje generovat videa v profesionální kvalitě díky síle AI. Nemusíte ani umět editovat: stačí jednoduše přetáhnout myší a dosáhnout marketingového úspěchu. 🤩
Nejlepší funkce Lumen5
- Převádějte své nejoblíbenější blogy na AI videa
- Vytvářejte videa ve stylu „mluvící hlava“
- Použijte šablony, obrázky a videozáznamy Lumen5 pro profesionální vzhled za kratší dobu.
- Algoritmus automaticky určuje délku každého klipu, umístění textu a kompozici scény.
Omezení Lumen5
- Lumen5 se specializuje na repurposing obsahu, takže nutně nemusí přinášet nic nového.
- Chybí mu funkce pro strategii, plánování obsahu a analytiku, takže budete stále potřebovat samostatný marketingový tech stack.
Ceny Lumen5
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Starter: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
10. Brandwatch
Stejně jako Sprout Social je Brandwatch nástrojem umělé inteligence pro affiliate marketing přizpůsobeným sociálním médiím. Tuto platformu lze použít k výzkumu poptávky spotřebitelů, sledování účtů vaší značky, vytváření obsahu a interakci s vaší cílovou skupinou. Nabízí také informace o konverzacích založené na GPT, asistenta pro psaní textů a informace o marketingu obsahu.
Nejlepší funkce Brandwatch
- Vyhledávejte a spravujte influencery na jedné platformě
- Spolupracujte se svým týmem ve sdíleném marketingovém kalendáři.
- Ukládejte všechna digitální aktiva do sdílené knihovny Brandwatch.
- Vytvořte si karty s profily publika, abyste vždy věděli, s kým komunikujete.
Omezení Brandwatch
- Někteří uživatelé tvrdí, že analytika a filtrování dat jsou poměrně omezené.
- Jiní by si přáli, aby platforma měla více nativních integrací.
Ceny Brandwatch
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Brandwatch
- G2: 4,4/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 220 recenzí)
Pořiďte si AI asistenta pro psaní, který za vás udělá vše
Affiliate marketing nemusí vyžadovat hodiny ruční práce. S nástrojem AI, jako je ClickUp, nikdy nebylo snazší sjednotit marketingový tým, ušetřit čas a zvýšit konverzní poměry ve všech reklamních kampaních. 🙌
Využijte sílu automatizací ClickUp, AI, šablon a dalších funkcí ve svém příštím affiliate programu: Vytvořte si svůj pracovní prostor ClickUp zdarma.