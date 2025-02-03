ClickUp blog
10 úžasných alternativ a konkurentů Plutio v roce 2025

Engineering Team
3. února 2025

Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Plutio, abychom vám pomohli najít tu nejvhodnější. Připravte se tedy na to, že vaše pracovní život bude příjemnější.

Co je alternativa k Plutio?

Plutio je komplexní platforma pro řízení podniku. Různé alternativy k Plutio v tomto seznamu nabízejí podobná komplexní řešení pro řízení podniku, klientů a projektů.

Zde jsou některé ze společných funkcí, které jsme hledali ve vašem příštím nástroji pro řízení podniku:

  • Nástroje pro řízení projektů
  • Nástroje pro spolupráci týmů v reálném čase
  • Vytváření nabídek
  • Vytváření faktur
  • Zpracování plateb
  • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
  • Optimalizace a automatizace pracovních postupů

V zásadě by váš další nástroj pro řízení podniku nebo projektů měl poskytovat flexibilní prostor pro řešení administrativních úkolů, aby vám zbývalo více času na důležitější věci.

Co byste měli hledat v alternativách k Plutio?

Při hledání nejlepší alternativy Plutio pro váš tým nebo podnikání je třeba dbát na několik klíčových funkcí:

  • Přesné nástroje pro sledování času, které zvýší produktivitu
  • Automatizace, díky které můžete každodenní úkoly nastavit na autopilota a ušetřit tak každý měsíc několik hodin času.
  • Integrovaný software nebo funkce pro řízení podniku a provozu
  • Komplexní knihovna šablon pro různé případy použití
  • Funkcemi nabitý CRM software pro efektivní správu potenciálních zákazníků
  • Formuláře a průzkumy pro sledování spokojenosti klientů
  • Integrace s dalšími oblíbenými nástroji
  • Vytváření a zpracování faktur
  • Správa úkolů, plánování a sledování pokroku
  • Intuitivní uživatelské rozhraní s přizpůsobitelnými zobrazeními
  • Software a nástroje pro plánování pracovní síly

10 nejlepších alternativ k Plutio, které můžete použít

Víte, jak důležité je sjednotit vaše obchodní a projektové potřeby na jedné platformě. Bez dalších okolků se tedy podívejme na 10 nejlepších alternativ k Plutio, které transformují váš pracovní postup a zefektivní vaše podnikání.

1. ClickUp

Alternativy k Plutio: Zobrazení seznamu a zobrazení tabule v ClickUp
Proměňte své řízení projektů s ClickUp – je to dokonalá all-in-one platforma pro zvýšení produktivity týmů a firem.

Pokud potřebujete komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která vám pomůže efektivně organizovat a prioritizovat úkoly, je pro vás ideální ClickUp. Tento oblíbený nástroj pro správu projektů obsahuje všechny funkce, které podniky i malé firmy potřebují ke správě zdrojů, spolupráci a zefektivnění pracovních postupů jakéhokoli druhu.

Plně přizpůsobitelné úkoly ClickUp jsou jednou z jeho nejlepších funkcí, která projektovým manažerům umožňuje stanovovat priority akčních položek, nastavovat připomenutí, sledovat výsledky a informovat všechny členy týmu o postupu úkolů.

Dashboardy ClickUp jsou také vysoce přizpůsobitelné a užitečné pro vytvoření perfektní řídící stanice pro jakýkoli projekt. Využijte je pro přehledy na vysoké úrovni, hlubší vhledy, lepší správu zdrojů a zvýšenou produktivitu v celé vaší firmě.

Spojte dashboardy s náhledy a získáte neomezené možnosti správy svých projektů. Například:

  • Board view je ideální volbou pro agilní pracovní postupy, Kanban tabule a Ganttovy diagramy.
  • Zobrazení seznamu vám poskytne lepší přehled o termínech a úkolech.
  • Kalendářový náhled pomáhá týmům a majitelům firem získat přehled o jejich pracovním toku.
  • Vlastní zobrazení vám umožňují transformovat jakoukoli existující možnost na základě toho, co váš tým potřebuje a nepotřebuje.

A konečně je tu ClickUp AI, jedinečný asistent využívající umělou inteligenci, který je přizpůsobený pro řízení projektů. Nechte ClickUp AI shrnout schůzky v Docs, generovat úkoly v Tasks, nastínit milníky projektu, navrhnout e-maily zákaznické podpory a dokončit vaši práci rychleji.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Knihovna šablon obsahuje více než 1 000 šablon se vším, co potřebujete pro řízení projektů. Například šablona ClickUp Project Management Dashboard Template vám umožňuje vytvořit přehledný pohled na pokrok vašeho týmu, aby projekty probíhaly hladce.
  • AI asistent přizpůsobený všem aspektům řízení projektů – od zpráv o stavu až po projektové briefy, ClickUp AI zvládne vše.
  • Více než 100 předem připravených automatizací, které vám umožní nastavit automatický chod pracovních postupů, rutinních úkolů, předávání projektů a dalších činností, a navíc možnost vytvořit si vlastní.
  • Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello a dalších. Vše, co nemáme, můžete vytvořit pomocí Zapier (není vyžadováno API).
  • Kompatibilní s téměř všemi zařízeními a operačními systémy, včetně desktopových aplikací pro macOS, Windows a Linux, mobilních aplikací pro Android a iOS a webového přístupu pro populární prohlížeče.

Omezení ClickUp

  • Některé recenze zmiňují, že členové týmu se při seznamování s funkcemi ClickUp občas potýkají s určitou náročností (řeší se bezplatnými tutoriály pro všechny funkce).
  • Někteří zákazníci uvádějí, že je nutné přizpůsobit nastavení, protože s výchozím nastavením dostávají příliš mnoho oznámení.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)

2. HoneyBook

Alternativy k Plutio: Domovská stránka HoneyBook
prostřednictvím HoneyBook

HoneyBook je softwarová platforma pro řízení podniků určená pro kreativní podnikatele, startupy a majitele malých firem. Nabízí mimo jiné nástroje pro řízení projektových cílů, správu úkolů, fakturaci a zpracování plateb.

Nejlepší funkce HoneyBook

  • Software pro klientský portál nabízí funkce zasílání zpráv, zpracování plateb a kontrolu souborů.
  • Knihovna šablon obsahuje například šablony pracovních plánů, které vám pomohou rychleji zaznamenávat úkoly s menším počtem opakovaných úkonů.
  • Automatizační panel vám umožňuje aplikovat vlastní automatizace na jakoukoli část životního cyklu vašeho projektu.
  • Integrace s nástroji jako Gmail, Calendly, QuickBooks a Zapier pro sjednocení vašeho pracovního postupu.

Omezení HoneyBook

  • Někteří uživatelé hlásí zmatek při odesílání e-mailů a potíže s určením, zda e-mail byl úspěšně odeslán.
  • Recenze některých projektových manažerů uvádějí, že členové týmu mají potíže s přechodem na HoneyBook z jiného softwaru pro řízení projektů.

Ceny HoneyBook

  • Starter: 19 $/měsíc na uživatele
  • Essentials: 39 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 79 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze HoneyBook

  • G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)

3. Dubsado

Alternativy k Plutio: Projektový dashboard Dubsado
prostřednictvím Dubsado

Dubsado je platforma pro správu projektů určená pro freelancery a malé podniky, které chtějí zefektivnit své provozní činnosti. Nabízí jednoduchý, přizpůsobitelný software pro správu projektů s klientským portálem, který usnadňuje organizaci, fakturaci, smlouvy, komunikaci a další činnosti.

Nejlepší funkce Dubsado

  • Funkce pro spolupráci, jako jsou role pro více uživatelů, individuální oprávnění a přizpůsobené panely, zlepšují komunikaci a efektivitu týmu.
  • Řešení pro vytváření nabídek a fakturaci na míru s možností vytvářet doplňkové balíčky pro konkrétní profesionální služby, aby si klienti mohli vybrat, které možnosti chtějí.
  • Automatizace e-mailů, plánování pozvánek a vytváření formulářů pomáhá zefektivnit pracovní dny.
  • Integrace s nástroji jako Zapier, Xero a QuickBooks, aby všichni byli na stejné vlně.

Omezení Dubsado

  • Některé uživatelské recenze zmiňují nedostatek rozmanitosti typů faktur.
  • Recenze některých projektových manažerů uvádějí zmatek a přetížení při nastavování pracovních postupů.

Ceny Dubsado

  • Starter: 20 $/měsíc na uživatele
  • Premier: 40 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Dubsado

  • G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy Dubsado!

4. SuiteDash

Alternativy k Plutio: Dashboard SuiteDash
prostřednictvím SuiteDash

SuiteDash je software pro správu práce pro firmy všech velikostí a oblíbená alternativa k Plutio. Nabízí funkce jako odhady využití zdrojů, sledování času, automatické fakturace, komunikace v reálném čase a přizpůsobitelné pracovní postupy. ?

Nejlepší funkce SuiteDash

  • Mezi výkonné funkce pro fakturaci patří pokročilé fakturace, digitální nabídky, online platby, možnosti předplatného a další.
  • Software pro klientský portál umožňuje personalizované klientské panely pro sdílení souborů, spolupráci a komunikaci.
  • Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování zajišťuje přidělování úkolů a přizpůsobenou automatickou komunikaci.
  • Integrace se Zapierem, WordPressem, Google Kalendářem a dalšími oblíbenými platformami pomáhá sjednotit úkoly projektového řízení na jediném dashboardu.

Omezení SuiteDash

  • Někteří uživatelé hlásí problémy s e-maily pro komunikaci s klienty, které jsou označovány jako spam.
  • Recenze některých firem zmiňují strmou křivku učení pro členy jejich týmů a projektové manažery.

Ceny SuiteDash

  • Cena: 19 $/měsíc na uživatele
  • Thrive: 49 $/měsíc na uživatele
  • Pinnacle: 99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze SuiteDash

  • G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)

5. 17hats

Alternativy k Plutio: dashboard 17Hats
via 17hats

17hats je komplexní řešení pro správu podnikání určené pro majitele malých firem a podnikatele a je oblíbenou alternativou k Plutio. Využijte jej pro vše od účetnictví a komunikace s klienty až po detailní správu projektů a sledování pokroku.

Nejlepší funkce 17hats

  • Dashboardy, stránky projektů, kontaktní karty a tagy pomáhají udržovat projekty organizované pro efektivní pracovní postupy.
  • Kompletní sada CRM zahrnuje šablony pro získávání potenciálních zákazníků, okamžitou reakci na potenciální zákazníky, platební plány, online plánování a další.
  • Automatizované e-maily pro komunikaci se zákazníky, seznamy úkolů a vytváření úkolů s mnoha možnostmi přizpůsobení.
  • Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Fundy, QuickBooks a Zoom.

Omezení 17hats

  • Recenze od produkčních společností poukazují na nedostatek specializovaných funkcí pro řízení projektů.
  • Některé recenze zmiňují potíže s nastavením softwaru pro použití s jejich týmy a projektovými manažery.

Ceny 17hats

  • Essentials: 15 $/měsíc na uživatele
  • Standard: 30 $/měsíc na uživatele
  • Premier: 60 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze 17hats

  • G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)

6. Paperbell

Poznámky k klientům v Paperbell
prostřednictvím Paperbell

Paperbell je nástroj pro řízení projektů určený pro kouče a další profesionály poskytující služby. Je navržen tak, aby zefektivnil procesy koučování, aby se podnikatelé mohli soustředit na koučování svých klientů.

Nejlepší funkce Paperbell

  • Funkce CRM zahrnují plánování, správu klientů, fakturaci, podepisování smluv a nástroje pro spolupráci.
  • Šablony pomáhají vytvářet online balíčky koučování, které motivují klienty k plánování, platbám a využívání služeb.
  • Automatizované e-maily zajišťují komunikaci s klienty a generování potenciálních zákazníků, což pomáhá rozvoji podnikání.
  • Integrace s Xero, Sage, Wave Accounting a dalšími oblíbenými účetními nástroji.

Omezení Paperbell

  • Někteří uživatelé uvádějí, že jejich klienti preferují platby za coachingové plány prostřednictvím platforem, které nejsou podporovány integracemi Paperbell.
  • Některé recenze zmiňují potřebu vylepšit vizuální design stránek určených pro klienty.

Ceny Paperbell

  • Předplatné Paperbell: 57 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Paperbell

  • G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)

7. Freedcamp

Přiřazování úkolů uživatelům ve Freedcampu
prostřednictvím Freedcamp

Freedcamp je nástroj pro správu projektů určený pro freelancery, podnikatele a malé firmy. Nabízí řadu nástrojů, které pomáhají snížit čas a energii potřebnou pro správu podnikání a projektů.

Jak název napovídá, Freedcamp nabízí bezplatný tarif. Díky tomu je jednou ze tří alternativ Plutio v tomto seznamu, které nabízejí bezplatné předplatné, přičemž dalšími dvěma jsou ClickUp a Teamwork. ?

Nejlepší funkce Freedcampu

  • Přizpůsobitelné kalendáře umožňují sledovat více projektů různé velikosti na jednom praktickém místě.
  • Funkce pro správu projektů zahrnují možnosti pro vytváření úkolů, sledování milníků, přehled projektů a další.
  • Funkce pro spolupráci, jako je přidávání značek, komentářů a diskuzí, pomáhají zefektivnit pracovní postupy každého člena týmu.
  • Integrace se Slackem, Dropboxem, Zapierem a dalšími oblíbenými platformami, které vše spojují dohromady.

Omezení Freedcampu

  • Některé uživatelské recenze zmiňují potřebu jednoduššího nastavení a dalších návodů, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení systému.
  • Recenze některých uživatelů uvádějí omezenou funkčnost mobilní aplikace.

Ceny Freedcamp

  • Zdarma
  • Pro: 2,49 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 8,99 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 19,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Freedcamp

  • G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)

8. Teamwork

Stránka Project Health od Teamwork
prostřednictvím Teamwork

Teamwork je software pro řízení projektů určený pro firmy a freelancery. Jeho funkce jsou zaměřeny na klientské operace a týmovou spolupráci a zahrnují nástroje pro onboardování klientů, správu úkolů, sledování času a další.

Nejlepší funkce pro týmovou práci

  • Sledování rozpočtu vám umožňuje nastavit a sledovat rozpočty pro každý projekt klienta.
  • Přizpůsobitelné pracovní postupy umožňují uživatelům vybrat si funkce, které vyhovují konkrétním potřebám každého projektu a člena týmu.
  • Funkce automatizace mohou provádět akce, jako je vytváření úkolů, přiřazování úkolů a vytváření oznámení.
  • Integrace s oblíbenými platformami, jako jsou Dropbox, Google Drive, Trello, Slack a Zapier, pomáhá zefektivnit pracovní postupy.

Omezení týmové práce

  • Někteří uživatelé hlásí potíže s přístupem a dokončováním závislých úkolů.
  • Recenze některých projektových manažerů zmiňují nekonzistentní API s pomalými odezvami.

Ceny za týmovou práci

  • Navždy zdarma
  • Starter: 8,99 $/měsíc na uživatele
  • Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
  • Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
  • Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze týmové práce

  • G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)

9. Bonsai

Dashboard Bonsai
prostřednictvím Bonsai

Bonsai je platforma pro řízení podnikání určená pro freelancery, podnikatele a živnostníky. Používejte ji ke správě administrativních úkolů, fakturaci klientům, sledování času, vytváření smluv, zasílání nabídek a dalším činnostem.

Nejlepší funkce Bonsai

  • Funkce správy smluv umožňují uživatelům vytvářet vlastní smlouvy, používat šablony, přijímat elektronické podpisy a uchovávat je v bezpečí díky cloudovému úložišti.
  • Funkce fakturace umožňují uživatelům vytvářet faktury, naplánovat automatické upomínky plateb a přijímat platby prostřednictvím oblíbených poskytovatelů.
  • Díky automatizačním funkcím můžete nastavit automatické upomínky plateb, fakturaci, sledování času, sledování nabídek a správu smluv.
  • Integrace s Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe a PayPal

Omezení Bonsai

  • Někteří uživatelé uvádějí potřebu přizpůsobeného fakturačního systému, smluv a dalších pokročilých funkcí CRM.
  • Recenze některých uživatelů zmiňují dlouhé zpoždění při zpracování plateb a nedostatek okamžitých transakcí.

Ceny Bonsai

  • Starter: 25 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Bonsai

  • G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)

10. ManyRequests

Stránka požadavků na služby ManyRequests
via ManyRequests

ManyRequests je platforma zákaznických služeb pro podnikatele a agentury. Nabízí klientský portál a funkce jako platební formuláře, virtuální asistence, live chat a zasílání zpráv na sociálních sítích.

Nejlepší funkce ManyRequests

  • Nástroje orientované na klienta, které vylepšují pracovní postupy a zlepšují například generování potenciálních zákazníků, plánování schůzek a zadávání dat.
  • Vícekanálová podpora umožňuje zpracovávat požadavky zákazníků z živého chatu, sociálních médií, e-mailů a dalších zdrojů.
  • Aplikace virtuálního asistenta poskytuje nepřetržitou podporu, vyřizuje dotazy zákazníků a žádosti o podporu.
  • Integrace s nástroji jako Slack, HubSpot, Stripe a Shopify usnadňuje správu úkolů zákaznické podpory.

Omezení ManyRequests

  • Někteří uživatelé hlásí potíže s používáním funkcí kvůli pomalé odezvě.
  • Nedostatek uživatelských recenzí na populárních recenzních platformách

Ceny ManyRequests

  • Starter: 99 $/měsíc pro dva uživatele
  • Základní verze: 149 $/měsíc pro pět uživatelů
  • Pro: 399 $/měsíc pro 10 uživatelů

Hodnocení a recenze ManyRequests

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

Jste připraveni transformovat svůj pracovní postup?

V dnešním vysoce konkurenčním obchodním světě musíte najít výhodu, abyste zůstali před konkurencí.

S nejlepšími nástroji pro řízení projektů a CRM softwarem na dosah ruky budete připraveni řídit složité projekty, přidělovat úkoly, spolupracovat se svým týmem a udržovat spokojenost svých klientů. ?

Je čas zjistit, co tyto nástroje mohou udělat pro vaše podnikání, pracovní postupy a zisky. Zjistěte to zdarma a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!

