10 úžasných alternativ a konkurentů Plutio v roce 2025

Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Plutio, abychom vám pomohli najít tu nejvhodnější. Připravte se tedy na to, že vaše pracovní život bude příjemnější.
Co je alternativa k Plutio?
Plutio je komplexní platforma pro řízení podniku. Různé alternativy k Plutio v tomto seznamu nabízejí podobná komplexní řešení pro řízení podniku, klientů a projektů.
Zde jsou některé ze společných funkcí, které jsme hledali ve vašem příštím nástroji pro řízení podniku:
- Nástroje pro řízení projektů
- Nástroje pro spolupráci týmů v reálném čase
- Vytváření nabídek
- Vytváření faktur
- Zpracování plateb
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
- Optimalizace a automatizace pracovních postupů
V zásadě by váš další nástroj pro řízení podniku nebo projektů měl poskytovat flexibilní prostor pro řešení administrativních úkolů, aby vám zbývalo více času na důležitější věci.
Co byste měli hledat v alternativách k Plutio?
Při hledání nejlepší alternativy Plutio pro váš tým nebo podnikání je třeba dbát na několik klíčových funkcí:
- Přesné nástroje pro sledování času, které zvýší produktivitu
- Automatizace, díky které můžete každodenní úkoly nastavit na autopilota a ušetřit tak každý měsíc několik hodin času.
- Integrovaný software nebo funkce pro řízení podniku a provozu
- Komplexní knihovna šablon pro různé případy použití
- Funkcemi nabitý CRM software pro efektivní správu potenciálních zákazníků
- Formuláře a průzkumy pro sledování spokojenosti klientů
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji
- Vytváření a zpracování faktur
- Správa úkolů, plánování a sledování pokroku
- Intuitivní uživatelské rozhraní s přizpůsobitelnými zobrazeními
- Software a nástroje pro plánování pracovní síly
10 nejlepších alternativ k Plutio, které můžete použít
Víte, jak důležité je sjednotit vaše obchodní a projektové potřeby na jedné platformě. Bez dalších okolků se tedy podívejme na 10 nejlepších alternativ k Plutio, které transformují váš pracovní postup a zefektivní vaše podnikání.
1. ClickUp
Pokud potřebujete komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která vám pomůže efektivně organizovat a prioritizovat úkoly, je pro vás ideální ClickUp. Tento oblíbený nástroj pro správu projektů obsahuje všechny funkce, které podniky i malé firmy potřebují ke správě zdrojů, spolupráci a zefektivnění pracovních postupů jakéhokoli druhu.
Plně přizpůsobitelné úkoly ClickUp jsou jednou z jeho nejlepších funkcí, která projektovým manažerům umožňuje stanovovat priority akčních položek, nastavovat připomenutí, sledovat výsledky a informovat všechny členy týmu o postupu úkolů.
Dashboardy ClickUp jsou také vysoce přizpůsobitelné a užitečné pro vytvoření perfektní řídící stanice pro jakýkoli projekt. Využijte je pro přehledy na vysoké úrovni, hlubší vhledy, lepší správu zdrojů a zvýšenou produktivitu v celé vaší firmě.
Spojte dashboardy s náhledy a získáte neomezené možnosti správy svých projektů. Například:
- Board view je ideální volbou pro agilní pracovní postupy, Kanban tabule a Ganttovy diagramy.
- Zobrazení seznamu vám poskytne lepší přehled o termínech a úkolech.
- Kalendářový náhled pomáhá týmům a majitelům firem získat přehled o jejich pracovním toku.
- Vlastní zobrazení vám umožňují transformovat jakoukoli existující možnost na základě toho, co váš tým potřebuje a nepotřebuje.
A konečně je tu ClickUp AI, jedinečný asistent využívající umělou inteligenci, který je přizpůsobený pro řízení projektů. Nechte ClickUp AI shrnout schůzky v Docs, generovat úkoly v Tasks, nastínit milníky projektu, navrhnout e-maily zákaznické podpory a dokončit vaši práci rychleji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Knihovna šablon obsahuje více než 1 000 šablon se vším, co potřebujete pro řízení projektů. Například šablona ClickUp Project Management Dashboard Template vám umožňuje vytvořit přehledný pohled na pokrok vašeho týmu, aby projekty probíhaly hladce.
- AI asistent přizpůsobený všem aspektům řízení projektů – od zpráv o stavu až po projektové briefy, ClickUp AI zvládne vše.
- Více než 100 předem připravených automatizací, které vám umožní nastavit automatický chod pracovních postupů, rutinních úkolů, předávání projektů a dalších činností, a navíc možnost vytvořit si vlastní.
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello a dalších. Vše, co nemáme, můžete vytvořit pomocí Zapier (není vyžadováno API).
- Kompatibilní s téměř všemi zařízeními a operačními systémy, včetně desktopových aplikací pro macOS, Windows a Linux, mobilních aplikací pro Android a iOS a webového přístupu pro populární prohlížeče.
Omezení ClickUp
- Některé recenze zmiňují, že členové týmu se při seznamování s funkcemi ClickUp občas potýkají s určitou náročností (řeší se bezplatnými tutoriály pro všechny funkce).
- Někteří zákazníci uvádějí, že je nutné přizpůsobit nastavení, protože s výchozím nastavením dostávají příliš mnoho oznámení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc za uživatele při roční platbě; 10 $/měsíc za uživatele při měsíční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. HoneyBook
HoneyBook je softwarová platforma pro řízení podniků určená pro kreativní podnikatele, startupy a majitele malých firem. Nabízí mimo jiné nástroje pro řízení projektových cílů, správu úkolů, fakturaci a zpracování plateb.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Software pro klientský portál nabízí funkce zasílání zpráv, zpracování plateb a kontrolu souborů.
- Knihovna šablon obsahuje například šablony pracovních plánů, které vám pomohou rychleji zaznamenávat úkoly s menším počtem opakovaných úkonů.
- Automatizační panel vám umožňuje aplikovat vlastní automatizace na jakoukoli část životního cyklu vašeho projektu.
- Integrace s nástroji jako Gmail, Calendly, QuickBooks a Zapier pro sjednocení vašeho pracovního postupu.
Omezení HoneyBook
- Někteří uživatelé hlásí zmatek při odesílání e-mailů a potíže s určením, zda e-mail byl úspěšně odeslán.
- Recenze některých projektových manažerů uvádějí, že členové týmu mají potíže s přechodem na HoneyBook z jiného softwaru pro řízení projektů.
Ceny HoneyBook
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 39 $/měsíc na uživatele
- Premium: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. Dubsado
Dubsado je platforma pro správu projektů určená pro freelancery a malé podniky, které chtějí zefektivnit své provozní činnosti. Nabízí jednoduchý, přizpůsobitelný software pro správu projektů s klientským portálem, který usnadňuje organizaci, fakturaci, smlouvy, komunikaci a další činnosti.
Nejlepší funkce Dubsado
- Funkce pro spolupráci, jako jsou role pro více uživatelů, individuální oprávnění a přizpůsobené panely, zlepšují komunikaci a efektivitu týmu.
- Řešení pro vytváření nabídek a fakturaci na míru s možností vytvářet doplňkové balíčky pro konkrétní profesionální služby, aby si klienti mohli vybrat, které možnosti chtějí.
- Automatizace e-mailů, plánování pozvánek a vytváření formulářů pomáhá zefektivnit pracovní dny.
- Integrace s nástroji jako Zapier, Xero a QuickBooks, aby všichni byli na stejné vlně.
Omezení Dubsado
- Některé uživatelské recenze zmiňují nedostatek rozmanitosti typů faktur.
- Recenze některých projektových manažerů uvádějí zmatek a přetížení při nastavování pracovních postupů.
Ceny Dubsado
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Premier: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dubsado
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Dubsado!
4. SuiteDash
SuiteDash je software pro správu práce pro firmy všech velikostí a oblíbená alternativa k Plutio. Nabízí funkce jako odhady využití zdrojů, sledování času, automatické fakturace, komunikace v reálném čase a přizpůsobitelné pracovní postupy. ?
Nejlepší funkce SuiteDash
- Mezi výkonné funkce pro fakturaci patří pokročilé fakturace, digitální nabídky, online platby, možnosti předplatného a další.
- Software pro klientský portál umožňuje personalizované klientské panely pro sdílení souborů, spolupráci a komunikaci.
- Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování zajišťuje přidělování úkolů a přizpůsobenou automatickou komunikaci.
- Integrace se Zapierem, WordPressem, Google Kalendářem a dalšími oblíbenými platformami pomáhá sjednotit úkoly projektového řízení na jediném dashboardu.
Omezení SuiteDash
- Někteří uživatelé hlásí problémy s e-maily pro komunikaci s klienty, které jsou označovány jako spam.
- Recenze některých firem zmiňují strmou křivku učení pro členy jejich týmů a projektové manažery.
Ceny SuiteDash
- Cena: 19 $/měsíc na uživatele
- Thrive: 49 $/měsíc na uživatele
- Pinnacle: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SuiteDash
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
5. 17hats
17hats je komplexní řešení pro správu podnikání určené pro majitele malých firem a podnikatele a je oblíbenou alternativou k Plutio. Využijte jej pro vše od účetnictví a komunikace s klienty až po detailní správu projektů a sledování pokroku.
Nejlepší funkce 17hats
- Dashboardy, stránky projektů, kontaktní karty a tagy pomáhají udržovat projekty organizované pro efektivní pracovní postupy.
- Kompletní sada CRM zahrnuje šablony pro získávání potenciálních zákazníků, okamžitou reakci na potenciální zákazníky, platební plány, online plánování a další.
- Automatizované e-maily pro komunikaci se zákazníky, seznamy úkolů a vytváření úkolů s mnoha možnostmi přizpůsobení.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Fundy, QuickBooks a Zoom.
Omezení 17hats
- Recenze od produkčních společností poukazují na nedostatek specializovaných funkcí pro řízení projektů.
- Některé recenze zmiňují potíže s nastavením softwaru pro použití s jejich týmy a projektovými manažery.
Ceny 17hats
- Essentials: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Premier: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze 17hats
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
6. Paperbell
Paperbell je nástroj pro řízení projektů určený pro kouče a další profesionály poskytující služby. Je navržen tak, aby zefektivnil procesy koučování, aby se podnikatelé mohli soustředit na koučování svých klientů.
Nejlepší funkce Paperbell
- Funkce CRM zahrnují plánování, správu klientů, fakturaci, podepisování smluv a nástroje pro spolupráci.
- Šablony pomáhají vytvářet online balíčky koučování, které motivují klienty k plánování, platbám a využívání služeb.
- Automatizované e-maily zajišťují komunikaci s klienty a generování potenciálních zákazníků, což pomáhá rozvoji podnikání.
- Integrace s Xero, Sage, Wave Accounting a dalšími oblíbenými účetními nástroji.
Omezení Paperbell
- Někteří uživatelé uvádějí, že jejich klienti preferují platby za coachingové plány prostřednictvím platforem, které nejsou podporovány integracemi Paperbell.
- Některé recenze zmiňují potřebu vylepšit vizuální design stránek určených pro klienty.
Ceny Paperbell
- Předplatné Paperbell: 57 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paperbell
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
7. Freedcamp
Freedcamp je nástroj pro správu projektů určený pro freelancery, podnikatele a malé firmy. Nabízí řadu nástrojů, které pomáhají snížit čas a energii potřebnou pro správu podnikání a projektů.
Jak název napovídá, Freedcamp nabízí bezplatný tarif. Díky tomu je jednou ze tří alternativ Plutio v tomto seznamu, které nabízejí bezplatné předplatné, přičemž dalšími dvěma jsou ClickUp a Teamwork. ?
Nejlepší funkce Freedcampu
- Přizpůsobitelné kalendáře umožňují sledovat více projektů různé velikosti na jednom praktickém místě.
- Funkce pro správu projektů zahrnují možnosti pro vytváření úkolů, sledování milníků, přehled projektů a další.
- Funkce pro spolupráci, jako je přidávání značek, komentářů a diskuzí, pomáhají zefektivnit pracovní postupy každého člena týmu.
- Integrace se Slackem, Dropboxem, Zapierem a dalšími oblíbenými platformami, které vše spojují dohromady.
Omezení Freedcampu
- Některé uživatelské recenze zmiňují potřebu jednoduššího nastavení a dalších návodů, aby se zkrátila doba potřebná k osvojení systému.
- Recenze některých uživatelů uvádějí omezenou funkčnost mobilní aplikace.
Ceny Freedcamp
- Zdarma
- Pro: 2,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 19,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freedcamp
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
8. Teamwork
Teamwork je software pro řízení projektů určený pro firmy a freelancery. Jeho funkce jsou zaměřeny na klientské operace a týmovou spolupráci a zahrnují nástroje pro onboardování klientů, správu úkolů, sledování času a další.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Sledování rozpočtu vám umožňuje nastavit a sledovat rozpočty pro každý projekt klienta.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy umožňují uživatelům vybrat si funkce, které vyhovují konkrétním potřebám každého projektu a člena týmu.
- Funkce automatizace mohou provádět akce, jako je vytváření úkolů, přiřazování úkolů a vytváření oznámení.
- Integrace s oblíbenými platformami, jako jsou Dropbox, Google Drive, Trello, Slack a Zapier, pomáhá zefektivnit pracovní postupy.
Omezení týmové práce
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přístupem a dokončováním závislých úkolů.
- Recenze některých projektových manažerů zmiňují nekonzistentní API s pomalými odezvami.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Starter: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
9. Bonsai
Bonsai je platforma pro řízení podnikání určená pro freelancery, podnikatele a živnostníky. Používejte ji ke správě administrativních úkolů, fakturaci klientům, sledování času, vytváření smluv, zasílání nabídek a dalším činnostem.
Nejlepší funkce Bonsai
- Funkce správy smluv umožňují uživatelům vytvářet vlastní smlouvy, používat šablony, přijímat elektronické podpisy a uchovávat je v bezpečí díky cloudovému úložišti.
- Funkce fakturace umožňují uživatelům vytvářet faktury, naplánovat automatické upomínky plateb a přijímat platby prostřednictvím oblíbených poskytovatelů.
- Díky automatizačním funkcím můžete nastavit automatické upomínky plateb, fakturaci, sledování času, sledování nabídek a správu smluv.
- Integrace s Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe a PayPal
Omezení Bonsai
- Někteří uživatelé uvádějí potřebu přizpůsobeného fakturačního systému, smluv a dalších pokročilých funkcí CRM.
- Recenze některých uživatelů zmiňují dlouhé zpoždění při zpracování plateb a nedostatek okamžitých transakcí.
Ceny Bonsai
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bonsai
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
10. ManyRequests
ManyRequests je platforma zákaznických služeb pro podnikatele a agentury. Nabízí klientský portál a funkce jako platební formuláře, virtuální asistence, live chat a zasílání zpráv na sociálních sítích.
Nejlepší funkce ManyRequests
- Nástroje orientované na klienta, které vylepšují pracovní postupy a zlepšují například generování potenciálních zákazníků, plánování schůzek a zadávání dat.
- Vícekanálová podpora umožňuje zpracovávat požadavky zákazníků z živého chatu, sociálních médií, e-mailů a dalších zdrojů.
- Aplikace virtuálního asistenta poskytuje nepřetržitou podporu, vyřizuje dotazy zákazníků a žádosti o podporu.
- Integrace s nástroji jako Slack, HubSpot, Stripe a Shopify usnadňuje správu úkolů zákaznické podpory.
Omezení ManyRequests
- Někteří uživatelé hlásí potíže s používáním funkcí kvůli pomalé odezvě.
- Nedostatek uživatelských recenzí na populárních recenzních platformách
Ceny ManyRequests
- Starter: 99 $/měsíc pro dva uživatele
- Základní verze: 149 $/měsíc pro pět uživatelů
- Pro: 399 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze ManyRequests
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Jste připraveni transformovat svůj pracovní postup?
V dnešním vysoce konkurenčním obchodním světě musíte najít výhodu, abyste zůstali před konkurencí.
S nejlepšími nástroji pro řízení projektů a CRM softwarem na dosah ruky budete připraveni řídit složité projekty, přidělovat úkoly, spolupracovat se svým týmem a udržovat spokojenost svých klientů. ?
Je čas zjistit, co tyto nástroje mohou udělat pro vaše podnikání, pracovní postupy a zisky. Zjistěte to zdarma a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!