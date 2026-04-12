Екипите, които използват изолирани електронни таблици за проследяване на фактури, могат да прекарват 3–5 допълнителни часа седмично в събиране на данни за историята на плащанията. Това е ценно време, което би могло да бъде използвано за събиране на дължимите суми.

За да ви помогнем да възвърнете контрола, сме подбрали пет безплатни шаблона за проследяване на просрочените фактури. Независимо дали търсите инструмент, който да се интегрира с ежедневните задачи на екипа ви, или просто електронна таблица, с която да започнете, тези опции ще ви помогнат да се справите с хаоса и да получавате плащанията си навреме.

5 безплатни шаблона за проследяване на просрочените фактури на един поглед

🔎 Знаете ли? Данните на Федералния резерв показват, че 51% от работодателите в САЩ се сблъскват с неравномерен паричен поток просто защото е толкова трудно да съберат дължимите им суми.

Какво представлява шаблонът за проследяване на просрочените фактури?

Инструментът за проследяване на просрочените фактури е специализирано средство, което организира вашите неплатени фактури в категории, базирани на времето, наречени „групи по просрочване“. Той ви показва точно колко време всяка една от тях е просрочена. Представете си го като финансова карта, която подчертава кои плащания са сигурни и кои изискват незабавното ви внимание.

Един добър шаблон за проследяване на просрочените фактури обикновено включва:

Информация за клиента: Името и данните за контакт, които ви са необходими за последващите действия

Данни за фактурата: Номер на фактурата, дата на издаване и условия за плащане

Категории за просрочване: Категории, базирани на времето, които показват колко е просрочена всяка фактура (например: Текущи, 1–30 дни, 31–60 дни)

Проследяване на сумите: Първоначалната сума, всички получени плащания и неизплатеното салдо

🧠Интересен факт: 56% от малките предприятия имат неплатени фактури, като средният размер на дължимите суми е 17 500 долара на фирма. Ако преследвате тези плащания реактивно, прогнозите ви за паричния поток са като стрелба на сляпо, а критичните фактури неизбежно остават на заден план.

Този хаотичен подход води до разпиляване на работата, при което губите часове в търсене на информация в различни таблици и имейл кореспонденции. Всъщност, проучването Work Trend Index на Microsoft установи, че 62% от служителите се сблъскват с проблема с времето, прекарано в търсене на данни.

Шаблонът за проследяване на просрочените плащания въвежда структура във вашите вземания, като ви показва точно кои плащания са просрочени, за да можете ефективно да определите приоритетите си при събирането им.

🔎Знаете ли? Просрочените фактури засягат средно 43% от продажбите на кредит в B2B сектора за американските компании. Това подчертава фрагментираната среда, в която фирмите се борят с ликвидността просто защото системите им за събиране на вземания не могат да се справят с обема.

5-те най-добри шаблона за проследяване на просрочените фактури

Ключът е да намерите шаблон, който отговаря на вашия работен процес, е лесен за използване от вашия екип и може да се персонализира с разрастването на вашия бизнес.

Избрахме пет от най-добрите шаблони за проследяване на просрочените фактури, за да ви помогнем да вземете решение. Три от тях са създадени в ClickUp, за да се създаде свързан работен процес, докато другите две са традиционни електронни таблици за екипи, които предпочитат проста опция за изтегляне.

1. Шаблон за фактури от ClickUp

Вземете безплатен шаблон

Шаблонът за фактури на ClickUp превръща фактурите от статични записи в проследими единици. Вместо ръчно да проверявате всяка сметка, получавате свързан работен процес с ясни етапи и видимост за всички клиенти. Можете да разделите плащанията по статус, да ги групирате по клиенти и да ги прехвърляте напред, без да изграждате нова система от нулата всеки месец.

Използвайте този шаблон, за да:

Организирайте фактурите по клиент, статус или падежна дата, за да поддържате видимост на сметките с висока стойност

Разделете плащанията на ясни етапи, за да знаете винаги кои са чакащите, платените или забавените

Управлявайте повтарящи се цикли на фактуриране, без да се налага да преконфигурирате работните процеси всеки път

Записвайте и филтрирайте данни от фактури с помощта на персонализираните полета на ClickUp за по-добро проследяване и отчитане

Превключвайте между различните изгледи в ClickUp , като изглед „Табло“ или изглед „Календар“ , за да следите сроковете и потока на плащанията

💰Идеално за: Екипи, които се занимават с нарастващ обем фактури за множество клиенти и платежни цикли.

2. Шаблон за задължения към доставчици от ClickUp

Вземете безплатен шаблон

Изходящите плащания често се обработват на групи – преглеждат се в края на седмицата или точно преди крайните срокове. Това прави лесно да пропуснете отстъпки за ранно плащане, да платите една и съща фактура два пъти или да загубите контрол върху паричния поток.

Можете обаче да използвате шаблона за задължения към доставчици на ClickUp, за да организирате задълженията си в стъпка по стъпка. Всяка фактура преминава през етапи на проверка, одобрение и плащане с ясни контролни точки.

Можете да проследите къде е заседнало плащането, кой трябва да предприеме действия и какво предстои, без да разчитате на ръчни последващи действия или разпръснати записи.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте фактурите на доставчиците през определени етапи като получаване, проверка и плащане, за да избегнете забавяния

Планирайте задълженията към доставчици въз основа на падежни дати и статус на одобрение, за да избегнете такси за закъснение или прибързана обработка

Стандартизирайте процеса на преглед и одобрение на фактурите, за да не се пропускат задължителните проверки

Създайте обща картина на предстоящите и извършените плащания с помощта на таблата на ClickUp за по-добро планиране

Създайте връзки между задачите с ClickUp Dependencies , за да подредите финансовите задачи по такъв начин, че изходящите плащания да съответстват на постъпващите средства

💰Идеално за: Финансови и оперативни екипи, които се нуждаят от структуриран работен процес за одобрение и плащане, за да управляват фактурите на доставчиците без закъснения или грешки.

💡Съвет от професионалист: С течение на времето данните за задълженията започват да разкриват тенденции, въз основа на които можете да предприемете действия – доставчици, които постоянно издават фактури със закъснение, или месеци, в които плащанията достигат пик. Проблемът е, че тази информация остава скрита, освен ако някой не я извлича и анализира редовно. Таблото на ClickUp представя тези данни във формат, който можете да прегледате без да се налага да ровите из данните. Можете да проследявате колко сте платили на всеки доставчик във времето и да поддържате текущ преглед на просрочените и изплатените плащания. Това ви осигурява ясен отчет, към който да се позовавате по време на преговори или при планиране на бюджета, без да се налага да изготвяте анализа отначало всеки път. Използвайте AI Cards, за да добавите отчети и анализи, базирани на изкуствен интелект, към вашите табла в ClickUp AI Cards ви помагат да стигнете до отговорите по-бързо. Можете да генерирате обобщение за представянето на доставчиците преди среща за преглед или да зададете директни въпроси като „Кои доставчици са увеличили фактурирането през последното тримесечие?“ Резултатите са свързани с вашите действителни данни за плащанията, така че работите с факти, а не с приблизителни оценки. Това се оказва полезно при планирането на бюджета, преговорите с доставчиците и графикът за плащания. Вземате тези решения с ясна представа за случващото се, вместо да се опитвате да го възстановите под натиск.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за прогнозиране на паричния поток за планиране на финансите ви

3. Шаблон за история на плащанията от ClickUp

Създайте единен източник на информация за всяка платежна транзакция с шаблона за история на плащанията на ClickUp

Без ясни записи за плащанията може да се наложи да събирате информация от фактури, банкови извлечения и стари съобщения. Шаблонът за история на плащанията в ClickUp ви помага да поддържате ясни записи.

Той съхранява всяко плащане, свързано с неговата фактура, дата и контекст, на едно място. Можете бързо да прегледате как клиентът е плащал във времето, да проверите за частични плащания и да се позовете на точни транзакции, когато е необходимо.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте частични, забавени и извършени плащания с точни записи за всяка транзакция

Поддържайте централизиран регистър на плащанията, свързани с фактурите, за бърза проверка

Открийте сезонните тенденции с изгледа „Времева линия“ на ClickUp

Филтрирайте и анализирайте минали транзакции или поведението на клиентите при плащанията с помощта на ClickUp Brain

Записвайте подробности за плащанията, като метод, референтни номера и бележки, с помощта на персонализираните полета на ClickUp

💰Идеално за: Фрийлансъри и екипи, които се нуждаят от надеждна история на плащанията, за да се справят с увереност с разговорите с клиенти, споровете и планирането на плащанията.

Арнолд Роджърс, мениджър „Обслужване на клиенти“ в Launch Control, управлява финансите с ClickUp:

„Интегрирахме се с Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell и др. Това ни позволява да проследяваме финансите, задържането на клиенти, отчетите и данните за клиентите на едно място, тъй като можем да извличаме информация от всички инструменти, които използваме, и да я събираме в ClickUp за по-голяма лекота на работа, без да се налага да ангажираме всички отдели и да отнемаме от времето им.“

„Интегрирахме се с Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell и др. Това ни позволява да проследяваме финансите, задържането на клиенти, отчетите и данните за клиентите на едно място, тъй като можем да извличаме информация от всички инструменти, които използваме, и да я събираме в ClickUp за по-голяма лекота на работа, без да се налага да ангажираме всички отдели и да отнемаме от времето им.“

4. Шаблон за проследяване на фактури за Excel от Vertex42

чрез Vertex42

Не всеки екип се нуждае от цялостна система за управление на фактури. Понякога приоритетът е прост: съберете всички фактури на едно място, вижте кои са просрочените и не усложнявайте прекалено процеса.

В такъв случай шаблонът за проследяване на фактури за Excel на Vertex42 може да бъде идеалното решение. Той ви предоставя структуриран начин да регистрирате фактури, да проследявате падежни дати и да виждате просрочените плащания с един поглед, без да се налага да настройвате работни потоци или да се научавате да работите с нов софтуер. С вградените формули и филтриране можете да сортирате по клиент, да маркирате просрочените плащания и да генерирате бързи обобщения, когато е необходимо.

Използвайте този шаблон, за да:

Проследявайте всички фактури в една работна книга, за да избегнете разпръснати записи в различни файлове

Следете просрочените плащания с помощта на вградени категории за просрочване и автоматични изчисления

Филтрирайте фактурите по клиент или статус, за да прегледате бързо конкретни сметки

Създавайте прости отчети за фактуриране, като изолирате данните за конкретните клиенти

Поддържайте подреден, готов за печат регистър за отчитане или офлайн употреба

⚠️Важно е обаче да отбележим ограниченията. Няма функции за сътрудничество в реално време, всички данни трябва да се въвеждат ръчно и не можете да използвате автоматизация на работния процес за последващи действия. Това е надежден вариант, ако предпочитате познатия работен процес с електронни таблици и не се нуждаете от свързани, автоматизирани функции.

💰Идеално за: Фрийлансъри или малки екипи, които предпочитат проста система на базата на електронни таблици без излишна сложност.

💡Използвайте ClickUp Brain MAX, за да ускорите работния процес по събиране на вземания. Помолете го да състави имейл за последващи действия за конкретна сума по фактура и период на просрочване (30, 60, 90+ дни). Можете дори да използвате Talk to Text, за да диктувате контекста („състави второ напомняне за плащане за Acme Corp, 4200 долара, просрочено с 60 дни“) и да получите имейл, готов за изпращане, за секунди. Създавайте бързо персонализирани имейли за проследяване с ClickUp Brain MAX

5. Шаблон за отчет за просрочени плащания от CFI

чрез CFI

Ако сте финансов специалист, който трябва да представи данните за вземанията си пред заинтересованите страни, шаблонът за отчет за просрочените плащания на CFI е точно за вас.

Той организира вземанията в стандартни категории за просрочване и е съобразен с обичайните счетоводни формати, така че можете да представяте данните по начин, който е лесен за преглед и предприемане на действия. Той поддържа и изчисления като съмнителни сметки, което ви помага да преминете от основно проследяване към финансова оценка.

Използвайте този шаблон, за да:

Категоризирайте вземанията в групи по давност, за да подчертаете ясно риска от просрочване

Изготвяйте структурирани отчети, които са готови за преглед от заинтересовани страни или одит

Оценете съмнителните сметки въз основа на това колко дълго фактурите остават неплатени

Сравнете салдата на клиентите за различни периоди, за да идентифицирате сметките с висок риск

Поддържайте ясен, стандартизиран формат за последователно финансово отчитане

⚠️Недостатъците тук са подобни на тези при други решения, базирани на електронни таблици. Това е статичен шаблон, който изисква ръчно актуализиране, няма управление на работния процес и не поддържа сътрудничество в екип в реално време. Това е чудесен избор, когато представянето и спазването на счетоводните стандарти са вашите основни приоритети.

💰Идеално за: Финансови екипи и анализатори, които се нуждаят от структурирани отчети за просрочените плащания за вземане на решения, одити или презентации пред заинтересовани страни.

Как да използвате шаблоните за проследяване на просрочените фактури

Изтеглянето на шаблон е лесната част. Ползата идва от това колко последователно го използвате за проследяване, преглед и предприемане на действия по просрочените фактури. Няколко малки решения за настройка могат да го превърнат в система, на която екипът ви разчита всяка седмица.

Определете периоди на просрочване: Задайте ясни времеви диапазони като „Текущи“, „1–30“, „31–60“ и „Над 60 дни“ въз основа на вашите условия за плащане

Добавете пълни данни за фактурите: въведете данни за клиента, дати на фактурите, падежни дати и суми, за да поддържате надеждно проследяване

Настройте изчисленията за просрочвания: Автоматизирайте изчисленията на просрочванията, за да избегнете ръчни грешки и несъответствия

Създавайте изгледи според ролите: Филтрирайте фактурите по клиент, сума или статус, за да може всеки член на екипа да вижда това, което е важно за него

Автоматизирайте напомнянията: Задействайте последващи действия, когато фактурите превишат праговете за просрочване, вместо да разчитате на паметта си

Провеждайте седмични прегледи: Проверявайте редовно отчетите за просрочените плащания, за да забележите закъсненията, преди те да се влошат

Ускорете последващите действия с изкуствен интелект: Генерирайте имейли с напомняния и обобщения, за да поддържате последователна комуникация

📌 Предимство на ClickUp: Автоматизирайте работния процес по проследяване Повечето екипи се ограничават до напомняния. Все пак някой трябва да провери фактурата, да реши какво да се прави по-нататък и да актуализира системата за проследяване. Автоматизациите на ClickUp се отличават в този случай. Можете да зададете правила като: когато фактура премине в категорията 31–60 дни, да я присвоите на собственика на сметката, да повишите приоритета и да публикувате коментар за последващо действие. Ако просрочването надхвърли 60 дни, ескалирайте случая или задействайте автоматично изпращане на имейл с актуална информация. Тези напомняния ускоряват работата без необходимост от ръчни действия. С готовите шаблони за автоматизация или AI Automation Builder можете да настроите всичко това за минути. След като системата заработи, фактурите не остават в застой между прегледите. Те преминават през последващи действия, отговорности и ескалация въз основа на реалните условия, без никой да трябва да проследява всяка стъпка.

📚 Прочетете също: Усъвършенствайте проследяването на фактури с ClickUp

Проследявайте фактури и получавайте плащанията си по-бързо с ClickUp

Истинският проблем с проследяването на фактури не е само самото проследяване — той е фрагментирането на работата между множество несвързани инструменти. Това фрагментиране означава, че винаги работите без пълен контекст.

Това постоянно превключване между задачи забавя процеса на събиране на вземания, води до дублиране на работата и прави невъзможно поддържането на единен източник на информация. В резултат екипът ви прекарва повече време в търсене на информация, отколкото в действителното събиране на плащанията.

ClickUp елиминира тази хаотичност с конвергентното си работно пространство с изкуствен интелект. Това е единна платформа, където проекти, документи, разговори и анализи съжителстват с контекстуален изкуствен интелект, който разбира вашата работа.

Вместо просто статичен списък с просрочени плащания, получавате свързан, автоматизиран работен процес. Вижте просрочените фактури, прегледайте свързаните задачи, прегледайте историята на комуникацията с клиента и получите достъп до оригиналните договори – всичко това, без да напускате ClickUp. Ето как преминавате от реактивно преследване на плащания към проактивно управление на паричния поток.

Започнете да управлявате паричния си поток с пълен контекст, като се регистрирате безплатно в ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между просрочените вземания и просрочените задължения?

Проследяването на възрастта на вземанията следи парите, които клиентите дължат на вашия бизнес, като ви помага да управлявате паричните постъпления. Проследяването на възрастта на задълженията следи парите, които вашият бизнес дължи на доставчиците, което ви помага да управлявате паричните разходи и да избегнете такси за закъснение.

Колко често екипите трябва да преглеждат отчета за просрочените фактури?

Повечето финансови екипи преглеждат отчета за просрочените плащания всяка седмица, за да следят просрочените фактури, преди те да се превърнат в сериозни проблеми. Въпреки това, за фирми с голям обем на транзакции ежедневните прегледи може да се окажат по-ефективни.

Мога ли да проследявам просрочените фактури без да използвам Excel таблици?

Да, можете да получите шаблони за проследяване на просрочените фактури с мощни функции, които липсват в електронните таблици, от платформи за управление на работата като ClickUp. Те включват вградени автоматизации за напомняния, сътрудничество в реално време за вашия екип и анализи, задвижвани от изкуствен интелект, за да ускорите работния си процес.