Как да създадете система за проследяване на плащанията на клиентите, за да поддържате добра организация

Ако работите с клиенти, със сигурност сте запознати с този проблем: работата е свършена, но парите не винаги пристигат навреме.

Разбира се, това ви дразни. Но то също така тихо нарушава паричния поток, бизнес планирането и доверието.

Според QuickBooks 73% от малките и средните предприятия (МСП) са съобщили, че са засегнати негативно от забавени плащания.

Най-лошото е, че това може да остане незабелязано, докато не стане твърде късно. Ето защо се нуждаете от система за контрол, която да открива проблемите навреме. Ето защо се нуждаете от система за проследяване на плащанията на клиентите.

В този наръчник ще разгледаме защо проследяването на плащанията е важно, какво всъщност е система за проследяване на плащанията на клиенти и как съвременните екипи преминават от таблици към други методи, за да поддържат организация и да получават плащанията си навреме.

Защо е важно да проследявате плащанията на клиентите

Закъснелите плащания рядко се дължат на лоши намерения. Обикновено те са резултат от нефункциониращи системи. Фактурите се загубват в пощенските кутии, условията за плащане са неясни или проследяването им се проваля, когато екипите са заети с изпълнението на работата си.

За фрийлансърите и малките екипи това създава постоянен психически натиск: Изпратих ли тази фактура? Платена ли е? Трябва ли да я проследя или да изчакам?

Пропуснатите фактури са още по-лоши. Те не само забавят приходите, но и ги заличават. Без надежден начин да проследявате какво е фактурирано, какво е дължимо и какво е просрочено, загубата на приходи става изненадващо често срещана — особено когато се занимавате с много клиенти или аванси.

Как забавените плащания се отразяват на паричния поток и отношенията с клиентите

Едно е да имате проблеми с паричния поток поради липса на клиенти. Друго е да ги имате поради несъответствие във времето между завършването на работата и събирането на парите. Дори забавяне от 15-30 дни може да принуди бизнеса да се обърне към резервите си, да забави наемането на персонал или да отложи плащанията към доставчиците.

Има и цена на взаимоотношенията.

Непоследователните последващи действия изглеждат непрофесионални

Прекалено агресивните напомняния подкопават доверието

Когато проследяването на плащанията се извършва в главата на някого или чрез разпръснати инструменти, комуникацията с клиентите става реактивна, вместо да бъде спокойна и последователна.

Структурираният инструмент за проследяване ви позволява да следите с яснота, контекст и увереност.

Защо само електронните таблици не са достатъчни за разрастващите се бизнеси

Ако смятате, че електронните таблици са достатъчно добри за управление на плащанията ви, имаме новини за вас.

94% от бизнес таблиците съдържат критични грешки в данните.

И това не е изненадващо, когато знаете, че те разчитат на ръчни актуализации и не предлагат вградена отчетност.

С нарастването на броя на клиентите, електронните таблици стават все по-нестабилни. Една пропусната актуализация, един остарял филтър и финансовата ви картина се обърква.

Разрастващите се бизнеси се нуждаят от проследяване на плащанията, което е свързано с реалните работни процеси – проекти, собственици, срокове и комуникация. Това е разликата между проследяването на плащанията и действителното им управление.

Какво е система за проследяване на плащанията на клиенти?

Системата за проследяване на плащанията на клиенти е система за наблюдение на изпратените фактури, получените плащания, неизплатените суми и падежните дати на множество клиенти на едно място. Тя предоставя на екипите информация в реално време за това, което е фактурирано, какво е просрочено и какво се нуждае от последващи действия.

На основно ниво това може да се направи с помощта на електронни таблици или шаблони.

📌 За фрийлансърите, например, това работи при управлението на двама или трима клиенти. Когато обаче в играта влязат аванси, междинни плащания и частични плащания, започват да се появяват проблеми.

📌 Агенциите се сблъскват с друг проблем: множество заинтересовани страни, многостепенно одобрение и приходи, свързани с изпълнението на проекти. Те се нуждаят от проследяване на плащанията, свързано с проекти, сметки и собственици, а не само с фактури. Ето защо агенциите преминават по-рано към автоматизирани системи за проследяване.

⭐ Представен шаблон

Шаблонът за история на плащанията от ClickUp централизира всички ваши данни за плащания, така че можете да записвате, наблюдавате и организирате плащанията на клиенти и доставчици на едно място. Той показва историята на плащанията във времето, помага за ранното откриване на проблеми и елиминира необходимостта от ръчно въвеждане на данни или разпръснати таблици. Получете безплатен шаблон Шаблонът за история на плащанията на ClickUp ви позволява да проследявате плащанията към фрийлансъри, клиенти и служители на заплата на едно място. Ето защо ще ви хареса: Записвайте плащанията изчерпателно с помощта на персонализирани полета като сума, метод, номер на разписка и дата.

Визуализирайте лесно историята чрез различни изгледи (таблици, формуляри, таблици с клиенти)

Организирайте се за справки и прогнози със статуси, които проследяват отворените и завършените плащания.

Опростете работните процеси с опции за филтриране, сортиране и автоматично сортиране.

Система за проследяване на плащанията на клиенти срещу счетоводен софтуер

Сега може би си мислите, че точно това прави и счетоводният софтуер, нали? Тогава защо ми е нужен специален инструмент за проследяване на плащанията на клиентите?

Кратният отговор е, че двата инструмента са различни. Ето как:

Функция Система за проследяване на плащанията на клиентите Счетоводен софтуер Цел Проследявайте статуса на фактурите и последващите действия Управлявайте счетоводството, данъците и съответствието с нормативните изисквания Фокус Оперативна прозрачност и синхронизиране на паричния поток Финансова отчетност и точност на счетоводството Потребител Фрийлансъри, оперативни екипи, мениджъри на клиентски сметки Финансови и счетоводни екипи Автоматизация Напомняния за плащания, актуализации на статуса, собственост Сравняване, счетоводни книги, данъчни правила Най-подходящо за използване, когато Трябва да следите кой на кого какво дължи и кога. Нуждаете се от одитирани финансови отчети

Счетоводният софтуер е създаден за счетоводство, спазване на нормативните изисквания и финансова отчетност. Системата за проследяване на плащанията на клиенти, от друга страна, е фокусирана върху ежедневната видимост и проследяване.

Единият ви помага да приключите счетоводството. Другият ви помага да получите плащанията си навреме.

Това ще ви стане по-ясно, когато ви покажем как да създадете система за проследяване на плащанията на клиентите за вашия бизнес.

Как да създадете система за проследяване на плащанията на клиентите (която действително работи в голям мащаб)

Системата за проследяване на плащанията на клиентите не е просто регистър на фактурите. Тя е система, която отговаря по всяко време на следните въпроси:

Кой ви дължи пари

Колко е неизплатената сума

Когато е краен срок

Кой отговаря за събирането му

Ако вашият инструмент за проследяване не може да отговори ясно на всички четири въпроса, в крайна сметка ще се провали — независимо от инструмента, който използвате за създаването му.

Ето как можете да създадете такъв, който работи днес и не се срива с увеличаването на обема. И да, той работи за свободни професионалисти, малки предприятия, както и за разрастващи се екипи.

Стъпка 1: Решете какво ще проследявате, преди да инвестирате в някакъв инструмент

Да се впуснете в софтуера, без да сте решили какво проследявате? Рецепта за катастрофа.

Вместо това, започнете с отговорите на три въпроса:

Изпращате ли фактури по проект, етап, аванс или период? Приемате ли частични плащания? Кой отговаря за проследяването – финансовият отдел, мениджърите на клиентски сметки или основателите?

В идеалния случай трябва да проследявате една фактура на ред или артикул, а не един клиент. Един клиент може да има няколко фактури, частични плащания или различни падежни дати. Проследяването по клиент скрива рисковете, свързани с плащанията.

За всяка фактура трябва да запишете поне следната информация:

Име на клиент

Номер на фактурата или референтен идентификационен номер

Дата на издаване на фактурата

Краен срок за плащане (действителна календарна дата, а не „30 дни нетна стойност“)

Обща сума на фактурите

Получена сума до момента

Неплатени суми

Статус на плащането (напр. изпратено, платено, просрочено)

Собственик (лицето, отговорно за проследяването)

Другите подробности са по избор (но се препоръчват):

Начин на плащане (банков превод, кредитна карта и др.)

Условия за плащане

Бележки (спорове, специални споразумения)

Напишете първо този списък. Уверете се, че инструментът, който използвате, поддържа тези полета.

Стъпка 2: Създайте основен ръчен инструмент за проследяване, за да разберете механизма

Ако започвате от нулата, използването на Excel или Google Sheets, за да разберете как работи проследяването, може да е добра идея. Нашият съвет? Структурирайте го по този начин, за да улесните нещата:

Всеки ред = една фактура

Всяка колона = едно поле за данни

Използвайте формули за изчисляване на: Неплатено салдо (сума по фактурата – платена сума) Дни на просрочие (днес – дата на падежа) Периоди на просрочие (0–30, 31–60, 60+) Други KPI, които са важни за вашия бизнес

Неплатено салдо (сума по фактурата – платена сума)

Дни на просрочване (днес – дата на падеж)

Периоди на просрочване на плащанията (0–30, 31–60, 60+)

Други KPI, които са важни за вашия бизнес

Неплатено салдо (сума по фактурата – платена сума)

Дни на просрочване (днес – дата на падеж)

Периоди на просрочване на плащанията (0–30, 31–60, 60+)

Други KPI, които са важни за вашия бизнес

Защо ви предлагаме да опитате с електронна таблица, след като вече казахме, че тя не е мащабируема?

Отговорът: тази стъпка ще ви покаже ограниченията. Трябва да го актуализирате ръчно. В момента, в който актуализациите закъснеят, вашият тракер спира да отразява реалността.

Няма вградена система за напомняния или налагане на собственост.

В голям мащаб тези проблеми могат бързо да се натрупат и да разрушат системата.

Стъпка 3: Добавете собственост и отговорност (където повечето системи за проследяване се провалят)

В момента повечето хора проследяват данните, но не и отговорността. Всяка неплатена фактура трябва да има един ясен собственик. Не отдел. Не „финансовият отдел“. А конкретно лице.

Без собственост ще се сблъскате с трите най-страшни неща:

Непоследователни последващи действия

Всички предполагат, че някой друг се занимава с това

Просрочените фактури се натрупват тихо

В този случай системите, базирани на задачи, стават по-надеждни от електронните таблици.

Стъпка 4: Прехвърлете проследяването в структурирана система [например ClickUp]

Когато говорим за преминаване към структурирана система, имаме предвид такава, която съчетава проследяване, собственост, автоматизация и видимост на едно място.

Много екипи по целия свят се доверяват на ClickUp като най-добрата платформа за управление на работата, която обединява всичко това.

🦄 Какво е ClickUp: ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство. Тук вашата работа се организира в задачи, групирани в списъци и адаптирани към вашите системи и процеси с помощта на персонализирани полета. То също така разполага с вградена AI, която отчита контекста, така че можете да работите по-бързо и по-умно едновременно.

Помислете за това по следния начин:

Използвайте ClickUp, за да проследявате плащанията си, както бихте направили в електронна таблица. Всяка фактура се превръща в задача в списъка на ClickUp.

Списък = таблица или база данни

Една задача = един елемент в тази таблица

Потребителски полета = колони със структурирани данни

Той ви предлага всички предимства на електронната таблица, плюс изкуствен интелект и автоматизация, така че да не се налага да се справяте с нейните ограничения.

Стъпка 5: Създайте специален списък „Плащания на клиенти“

След като преминете към структуриран инструмент за управление на проекти като ClickUp, създайте нов списък, специално предназначен за плащания. Не го смесвайте с проекти или задачи.

В ClickUp всяка задача в този списък представлява една фактура.

Сега добавете персонализирани полета, които отразяват колоните от електронната таблица, които сте дефинирали по-рано:

Име на клиент (текстово поле)

Номер на фактура (поле за текст или номер)

Дата на фактурата (поле за дата)

Краен срок (поле за дата)

Сума на фактурата (поле за валута)

Платена сума (поле за валута)

Неплатено салдо (формулно поле)

Статус на плащането (падащо меню)

Отговорен за плащанията (лице, на което е възложена задачата)

Използвайте персонализирани полета в ClickUp, за да записвате и регистрирате важни данни за плащанията.

Поздравления! Току-що превърнахте системата си за проследяване на плащанията в структурирана база данни с възможност за търсене.

Стъпка 6: Определете ясни статуси на плащанията

Често срещана грешка е да се разглежда фактурирането като крайна цел. Това не е така. Всъщност то е само първата стъпка в цикъла на плащане.

Цялостната картина изглежда така:

Чернова (фактура създадена, но не изпратена)

Изпратено (фактура доставена на клиента)

Срок (очаквано плащане, но не просрочено)

Просрочени (с изтекъл срок, неплатени)

Платено (изцяло получено)

Уверете се, че проследявате тези елементи поотделно, защото всички знаем, че очакваните приходи почти никога не са равни на действителните приходи.

Всяка задача, свързана с фактури, трябва да преминава през тези етапи, когато се случват събития. Тази яснота позволява по-прецизно отчитане и целенасочени последващи действия.

💡 Съвет от професионалист: Можете да дефинирате всеки етап от цикъла на плащане като персонализирано състояние на задачата с цветен код в ClickUp. Това ще ви помогне да проследявате фактурите с един поглед. Можете да променяте състоянията с едно кликване, докато фактурите преминават към плащания. Освен това ще можете да настроите автоматизации, които автоматично преместват всяка фактура в правилното състояние при определени тригери.

Стъпка 7: Автоматизирайте проследяването, за да не разчитате на паметта си

Добре, следящото устройство е почти готово. Но все още вие ръчно следите фактурите и актуализирате статуса им. И дори изпращате напомняния на клиентите да платят.

Това не е много удобно, нали?

Вашият тракер трябва да може да направи поне част от това за вас, независимо. И в ClickUp това наистина е възможно.

Можете да настроите автоматизации от типа „когато се случи това, направи онова“ в ClickUp, за да се справите с тази рутинна работа. Тези автоматизации позволяват да се задействат действия въз основа на промени. Например:

Когато статуса се промени на „Срок“, уведомете отговорника за задачата.

Когато статуса се промени на „Просрочено“, изпратете вътрешно предупреждение.

Когато задачата е маркирана като „Платена“, затворете я автоматично.

Автоматизирайте рутинни, повтарящи се действия с ClickUp Automations без кодиране.

Това премахва конфликтите и гарантира, че нито една фактура няма да бъде пропусната.

🤝 Най-добра практика: Помислете да изпратите първото напомняне за плащане на клиентите си преди датата на падежа и второ малко след изтичането на датата на падежа. Ескалирайте проблема само ако фактурата остане неплатена след договорения праг.

Сега следващият въпрос е:

Как да автоматизирате напомнянията за плащания на клиенти?

ClickUp поддържа автоматизация и AI инструменти, които оптимизират както механиката на напомнянията, така и съдържанието/контекста около тях.

1. Настройте автоматични тригери за напомняния с ClickUp Automations

Вместо да изпращате напомняния ръчно, използвайте ClickUp Automations, за да създадете правила като:

Тригер: Крайният срок е след X дни → Действие: Изпратете напомняне/имейл на клиента или финансовия екип

Тригер: Статусът се променя на „Просрочено“ → Действие: Възлагане на задача за проследяване на собственика и уведомяване на същия

🔑 Можете да извлечете падежните дати на фактурите директно от потребителските полета в списъка с плащания на клиенти като основа за тригери.

2. Използвайте напомнянията на ClickUp за лични и екипни задачи

Вградените напомняния на ClickUp (различни от автоматизациите) ви позволяват да настроите известия, които напомнят на конкретно лице да предприеме действие:

Напомнете на счетоводителя два дни преди крайния срок

Накарайте финансовия отдел да провери постъплението на плащането от клиента.

Уведомете ръководителя на проекта, ако не е предприето последващо действие 3 дни след изтичане на срока за плащане на фактурата.

Създайте персонализирани напомняния в ClickUp, за да подканите за последващи действия.

🔑 Това работи за отчетността на екипа, дори ако напомнянията по имейл на клиента са автоматизирани отделно. По този начин всички са синхронизирани по отношение на вътрешните задачи, подпомагащи проследяването на клиентите.

3. Използвайте ClickUp Brain/AI за интелигентни съобщения

ClickUp Brain въвежда контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност във вашия работен процес. С Brain можете:

Автоматично генерирайте копие на напомняне по имейл, съобразено с историята на клиента (приятелско, официално или категорично).

Маркирайте сметките с висок риск и използвайте изкуствен интелект, за да предложите график за последващи действия въз основа на тенденциите в поведението на плащанията.

Маркирайте сметките с висок риск и защитете плащанията, както и отношенията с клиентите с ClickUp Brain.

🔑 Тъй като Brain разбира данните и моделите на вашето работно място, можете да премахнете догадките кога и как да споделяте напомняния.

📌 Пример: Настройте задача „Уведомление“, която използва Brain, за да изготви следващото изходящо имейл съобщение, когато плащането е просрочено, а след това позволете на собственика на акаунта да го прегледа и изпрати, съчетавайки автоматизацията с човешкото докосване.

4. Използвайте ClickUp Super Agents за автономно проследяване

ClickUp Super Agents са AI съотборници, които могат да действат активно във вашето работно пространство, а не само да ви помагат. С безкрайното си познание за вашето работно пространство и мощната си памет, те могат:

Следете списъка с плащанията на клиентите си

Откривайте предстоящи падежни дати и просрочени плащания

Проактивно създавайте и изпращайте напомняния (по имейл или като вътрешни задачи) с персонализиран текст.

Ескалирайте неразрешените плащания , като маркирате член на екипа или задействате сигнал с по-висок приоритет.

🔑 Супер агентите ефективно делегират текущото наблюдение и работата по контактите, спестявайки часове всяка седмица. Те са особено полезни, ако управлявате големи портфейли от клиенти или сложни графици за фактуриране.

📌 Пример за практическо приложение: Вашият супер агент за проследяване на плащанията следи фактурите, които са просрочени с 3, 7 и 14 дни.

Той генерира специфични за клиента имейли с напомняния при всеки важен етап.

Той актуализира статуса на задачата и уведомява назначения собственик, ако не бъде получено потвърждение за плащане.

Той ви показва изключенията чрез информация в таблото или известия в чата.

Това превръща това, което преди беше реактивно събиране на вземания, в отзивчив, интелигентен процес.

🎥 Гледайте как работят супер агентите (и свършете работата си!) ✔️

Стъпка 8: Записвайте потвържденията за плащания по ясен начин

Потвърждението за плащане често пристига по имейл, съобщение или скрийншот – и след това се губи.

Ако това ви звучи като нещо, с което се борите, трябва да промените подхода си.

Формулярите на ClickUp ви позволяват да събирате структурирана информация (например референтен номер на плащане, дата, сума) и да я записвате подредено в подходящия списък на ClickUp. След това можете да свържете формулярите и автоматизациите/агентите, за да актуализирате автоматично правилната задача за фактура. Това намалява обмена на информация и поддържа записите подредени.

Шаблонът за формуляр за плащане в ClickUp ви позволява да създадете сигурен, структуриран формуляр за събиране на данни за плащания и обработка на транзакции директно във вашето работно пространство. Той е идеален за стандартизиране на приемането, проследяване на напредъка и поддържане на единна информация за плащанията във вашата система за задачи. Проследявайте автоматично подадените формуляри като задачи или актуализации с шаблона за формуляр за плащане на ClickUp.

Стъпка 9: Създайте изглед на паричния поток в реално време

Системата за проследяване си заслужава, когато отговаря на въпроси като:

Колко приходи са просрочени в момента?

Кои клиенти постоянно закъсняват с плащанията?

Какво се очаква тази седмица в сравнение със следващия месец?

Статичните отчети не могат да направят това надеждно. Имате нужда от изглед, който се актуализира в реално време.

Ако имате нужда от нещо подобно на електронни таблици, опитайте Table View в ClickUp. То ви помага да управлявате данните за фактурите и плащанията си на едно място. Сортирайте фактурите по дата на падеж, филтрирайте просрочените плащания и дори ги групирайте по клиент или статус, за да откриете модели.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да следите състоянието на паричния поток на вашия бизнес.

Имате и табла за управление на ClickUp, с които да проследявате показателите, които са важни за вашия бизнес. Настройте персонализирани карти, диаграми и графики, които се актуализират автоматично с общата неизплатена сума, проследявайте просрочените фактури по възраст или наблюдавайте очакваните плащания всяка седмица.

Това ще ви даде реална представа за паричния поток, без да се налага да чакате финансови актуализации.

Стъпка 10: Свържете плащанията с работата, която ги е генерирала

Когато проследяването е отделено от проектите, споровете и забавянията се увеличават. Това се дължи на факта, че клиентите могат да започнат да поставят под въпрос обхвата или завършването на проекта. Без ясна връзка между това, което е фактурирано, и това, което е доставено, дори легитимните фактури могат да бъдат забавени.

Свързването на задачите по фактурите със свързаните задачи по проекта създава контекст:

Какво беше доставено

Когато беше доставено

Кой го одобри

Това намалява споровете и ускорява събирането на вземанията.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Time Tracking и Timesheets, за да свържете директно фактурите с доставката. В ClickUp членовете на екипа регистрират времето, прекарано по задачите на проекта, докато работата се извършва. Тези записи се събират в Timesheets, показвайки часовете по задача, изпълнител, дата и клиент. Можете ясно да покажете кои етапи са завършени и кога е извършена работата. При фактуриране на базата на време или авансово плащане тази прозрачност дава на клиентите увереност, че фактурите са точни, което прави навременното плащане много по-вероятно. Свържете свършената работа с фактурираните часове и плащанията с ClickUp Time Tracking и Timesheets.

Стъпка 11: Преглеждайте и усъвършенствайте системата за проследяване ежемесечно

Системата за проследяване на плащанията на клиентите остава надеждна само ако се преглежда редовно.

Отделете време всеки месец, за да разгледате тенденциите, а не само отделните фактури. Обърнете внимание кои клиенти постоянно закъсняват с плащанията, колко дълъг е средният цикъл на събиране на вземанията във времето и къде се налагат последващи действия.

Тези сигнали ви помагат да коригирате условията за плащане, времето за напомняне или собствеността, преди малките проблеми да се превърнат в проблеми с паричния поток.

📚 Прочетете също: Рентабилност на проекта

Предимствата от използването на система за проследяване на плащанията на клиентите

Системата за проследяване на плащанията на клиентите не е просто административен инструмент. Когато се прилага правилно, тя се превръща в система за контрол на паричния поток, която намалява несигурността, защитава маржовете и подобрява взаимоотношенията с клиентите, без да добавя допълнителни разходи.

По-предвидим паричен поток (не само по-бързи плащания)

Разбира се, вашите клиенти няма да започнат изведнъж да плащат по-бързо само защото имате система за проследяване.

Но най-важното е, че ще можете да предвидите кога ще постъпят парите. Структурираният инструмент за проследяване на плащанията прави видими неизплатените приходи по падеж, сума и клиент. Това ви позволява да планирате заплатите, плащанията към доставчиците и решенията за наемане на персонал.

Фирмите, които систематично следят вземанията си, обикновено съкращават цикъла на събиране на дълговете. Просрочените фактури се откриват рано, преди да станат неудобни или да бъдат забравени. Прозрачността променя поведението.

По-малко пропуснати фактури и нулеви загуби на приходи

Пропуснатите фактури не се отразяват като „загуби“ във вашите счетоводни книги, те просто никога не се появяват.

Подходящ инструмент за проследяване гарантира:

Всяка изпратена фактура се записва

Всяка фактура има отговорник за проследяване

Всяко неплатено салдо е видимо, докато не бъде уредено.

Това значително намалява загубите на приходи, особено при работа по проекти и на базата на авансови плащания, където фактурирането може да бъде забавено или фрагментирано.

Последователни и професионални последващи действия с клиенти

Без система за проследяване, последващите действия са емоционални и непоследователни. С такава система те са навременни, обективни и спокойни.

Вместо „Просто проверявам...“, последващите съобщения стават: „Тази фактура беше с падеж на 15 май и вече е просрочена с пет дни. “

Тази яснота предпазва взаимоотношенията. Клиентите са много по-малко склонни да се чувстват под натиск или изненадани, когато напомнянията са последователни и основани на данни.

По-малко психическо натоварване за основателите и счетоводителите

Не е ли изтощително да следите плащанията в главата си?

Това отвлича вниманието ви от доставките, продажбите и стратегията.

Централизираният инструмент за проследяване премахва тази когнитивна тежест като отговаря незабавно на въпросите. Ако сте основател или счетоводител, който вече работи на пълни обороти, това е божи дар.

По-добра отчетност между екипите

Когато проследяването на плащанията е споделено, а не изолирано, отчетността се подобрява. Финансовият отдел знае кои плащания са просрочени. Акаунт мениджърите знаят кои клиенти трябва да бъдат подканени. Ръководството вижда рисковете навреме.

Инструменти като ClickUp подпомагат това, като определят ясни отговорности, свързват фактурите с доставките и правят статуса видим без допълнителни срещи или отчети.

По-силни дългосрочни отношения с клиентите

Иронично, но структурираното проследяване на плащанията често подобрява взаимоотношенията. Ясните условия, последователните напомняния и документираната история намаляват конфликтите и недоразуменията.

Клиентите знаят какво да очакват – и вие също.

📚 Прочетете също: Управление на клиенти

Най-добрият софтуер за проследяване на плащанията на клиентите

Да, вече ви показахме как да създадете система за проследяване на плащанията на клиентите. Казахме ви също, че можете да го направите в обикновена електронна таблица. Или да преминете към ClickUp.

Ако нито едно от двете не ви допада, ето още три опции, от които да изберете:

1. FreshBooks (Най-подходящ за свободни професионалисти и малки фирми, предлагащи услуги)

FreshBooks е облачна платформа за счетоводство и фактуриране, създадена за фирми, предлагащи услуги, и свободни професионалисти. Тя опростява фактурирането, автоматизира напомнянията и комбинира основното счетоводство с проследяване на плащанията в едно приложение.

Най-добрите функции на FreshBooks

Създавайте професионални фактури с помощта на персонализирани шаблони и автоматизирани опции за периодично фактуриране.

Проследявайте времето и разходите и фактурирайте клиентите въз основа на проследените часове.

Автоматизирайте напомнянията за плащане , за да намалите ръчното проследяване.

Приемайте онлайн плащания чрез кредитни карти или ACH, за да ускорите събирането на вземанията.

Създавайте финансови отчети за информация за паричния поток и печалбата.

Ограничения на FreshBooks

Някои потребители съобщават за неравномерни функции в телефонните приложения в сравнение с опита на настолните компютри.

Не е подходящо за сложна счетоводна дейност (например, разширени инвентаризации или бизнеси с много юридически лица). Данъчните процедури, специфични за дадена страна, също могат да имат ограничения.

Цени на FreshBooks

Lite : 21 $/месец

Плюс: 38 $/месец

Премиум: 65 $/месец

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за FreshBooks

G2: 4,5/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 950 отзива)

2. Wave (Най-подходящ за свободни професионалисти и малки фирми, които се съобразяват с бюджета си)

Wave е безплатна, базирана в облака платформа за счетоводство и фактуриране, която позволява на малките предприятия и самостоятелните професионалисти да управляват фактурирането, плащанията и основното счетоводство без абонаментна такса.

Най-добрите функции на Wave

Изпращайте неограничен брой професионални фактури с периодично фактуриране и проследяване на статуса

Проследявайте разходите и разписките и съгласувайте транзакциите с банковите импорти.

Създавайте основни финансови отчети и табла за видимост на паричния поток.

Приемайте онлайн плащания чрез добавки (кредитните и банковите плащания)

Използвайте мобилно сканиране на разписки, за да записвате данни за разходите си, докато сте в движение.

Ограничения на Wave

Не е подходящ за по-големи компании или бизнеси, които се нуждаят от мултивалутност, разширени отчети или дълбока автоматизация.

Ограничения на поддръжката – телефонната поддръжка от по-високо ниво не е включена в безплатния план.

Цени на Wave

Стартово ниво: Безплатно

Pro: 19 $/месец

За всяка транзакция се начисляват такси за обработка на плащанията.

Оценки и отзиви за Wave

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1700 отзива)

3. Zoho Books (Най-доброто решение за интегрирани бизнес финанси)

Zoho Books е облачно счетоводно решение, което включва фактуриране, проследяване на вземания, банкови интеграции, автоматизирани напомняния, клиентски портали и подробни отчети. Всичко това е обединено в по-широк пакет, ако използвате и други инструменти на Zoho.

Най-добрите функции на Zoho Books

Изпращайте автоматизирани фактури и напомняния за плащане на клиентите

Съгласувайте банковите си сметки автоматично с помощта на съпоставяне на транзакциите.

Проследявайте вземанията и задълженията на едно място

Създавайте персонализирани финансови отчети за просрочени вземания, парични потоци и др.

Получете поддръжка за многовалутност и клиентски портал за глобално фактуриране.

Ограничения на Zoho Books

Очаквайте по-стръмна крива на обучение в сравнение с ултра-опростените инструменти (необходима е известна настройка).

Цени на Zoho Books

Безплатно

Стандартни/професионални/премиум планове: ~20–70+ долара на месец(Цените могат да варират в зависимост от региона и цикъла на фактуриране)

Оценки и рецензии за Zoho Books

G2: 4. 4/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (670+ отзива)

Най-добрият ни съвет за избора на подходящия инструмент? Започнете с безплатните или пробните версии и вижте коя от тях ви подхожда най-добре. След това преминете към по-високо ниво в зависимост от това, от което се нуждаете и което получавате!

📚 Прочетете също: Примери за клиентски портал

Най-добри практики за управление на плащанията на клиенти

Харесва ли ви или не, не можете да подобрите управлението на плащанията, като сте агресивни или изпращате безкрайни напомняния. Ето какво работи вместо това:

✅ Определете очакванията си преди началото на работата

Повечето проблеми с плащанията се решават преди да бъде издадена първата фактура. Договорете ясни условия по време на регистрацията, а не след доставката. Клиентите са много по-склонни да плащат навреме, когато очакванията относно сроковете за плащане, таксите за закъснение и честотата на фактуриране са ясни и документирани.

✅ Издавайте фактури своевременно и последователно

Колкото по-дълго чакате да издадете фактура, толкова по-дълго ще отнеме да получите плащането. Най-добре работещите екипи издават фактури веднага след постигане на важен етап или по фиксиран, повтарящ се график. Избягвайте да групирате фактурите „когато имате време“.

✅ Проследявайте плащанията в една централизирана система

Независимо дали сте самостоятелен фрийлансър или агенция, всички фактури, статуси и бележки трябва да се съхраняват на едно място. Разпръснатото проследяване води до пропуснати последващи действия и дублиране на контактите.

Този единствен източник на информация гарантира:

Всички виждат един и същ статус

Проследяването не се припокрива и не се пропуска

Ръководството може да оцени риска на ранен етап

✅ Определете ясно кой отговаря за последващите действия

Всяка неплатена фактура трябва да има отговорен собственик. Без това напомнянията стават непоследователни и неудобни. Собствеността също така създава отговорност без микроуправление.

✅ Автоматизирайте напомнянията, но запазете човешкия тон

Едно нещо, което повечето хора забравят: автоматизацията трябва да се занимава с времето, а не с взаимоотношенията. Използвайте напомняния преди и след падежа, за да премахнете забравянето, но запазете ескалацията, ръководена от хора, за клиенти с висока стойност или дългогодишни взаимоотношения.

✅ Документирайте историята на плащанията и разговорите

Не можем да подчертаем това достатъчно. Водете бележки за частични плащания, договорени удължавания и разговори с клиенти заедно с записите за фактурите. Благодарете ни по-късно!

📚 Прочетете също: Шаблони за списък с клиенти

Чести грешки, които трябва да избягвате при проследяването на плащанията на клиентите

Имате инструментите, имате най-добрите практики. Сега нека завършим с едно предупреждение. Не се поддавайте на тези често срещани, но скъпоструващи грешки:

⚠️ Проследяване по клиент, а не по фактура

Защо това е грешка, питате вие? Защото когато проследявате по един ред за всеки клиент, вместо по един за всяка фактура, рискът от просрочване се загубва. Частичните плащания, множеството етапи и припокриващите се периоди на фактуриране изчезват в едно единствено число.

⚠️ Третиране на „изпратената фактура“ като финална линия

Изпращането на фактура не е завършена дейност – то е началото на процеса по събиране на плащанията. Екипите, които спират да следят фактурите след изпращането им, губят видимост върху забавянията, споровете и пропуснатите плащания.

⚠️ Разчитане на паметта за последващи действия

„Ще се погрижа да проследя“ работи, докато не спре да работи. Натоварените седмици, ваканциите и предаването на задачи не са под ваш контрол. Създаването на надеждни системи обаче е.

В инструменти като ClickUp автоматизацията и напомнянията, базирани на крайни срокове, напълно елиминират риска от човешка забрава.

⚠️ Комбиниране на проследяването на плащанията с работата по проекти

Когато фактурите се намират в списъците със задачи по проекти, те се загубват сред шума от доставките. Финансовото проследяване се нуждае от чисто, специално предназначено за това място.

Съхранявайте плащанията в отделна папка или списък в ClickUp, след което свържете фактурите с задачите по проекта за контекст, вместо да ги съхранявате на едно място.

⚠️ Игнориране на моделите при забавени плащания

Закъснелите плащания рядко са случайни. Обикновено се наблюдават при определени клиенти, условия или структури на фактуриране.

Преглеждайте данните за плащанията ежемесечно. Ако едни и същи клиенти винаги закъсняват, коригирайте условията, изисквайте авансови плащания или преосмислете взаимоотношенията си с тях.

⚠️ Да оставите „временните изключения“ да се превърнат в постоянен хаос

Еднократни удължавания на срока за плащане се случват. Грешката е да не ги документирате.

Когато изключенията остават скрити в пощенските кутии или Slack низовете, вашият тракер престава да отразява реалността. Всяко изключение трябва да се регистрира директно в сметката, за да останат данните ви надеждни.

📚 Прочетете също: Как да управлявате няколко клиента

Превърнете плащанията на клиентите в система, а не в източник на стрес

При определен мащаб проследяването на плащанията престава да бъде свързано с напомняния и започва да се отнася до оперативната яснота. Когато имате ясна представа за това, което е неизплатено, кой отговаря за всяко проследяване и как плащанията са свързани с извършената работа, паричният поток става много по-предвидим. Тази предвидимост подпомага по-доброто планиране, по-стабилните отношения с клиентите и по-малко неудобни разговори за пари.

Тук инструменти като ClickUp се вписват естествено. Като свързват плащанията с реалната работа, реалните собственици и реалните срокове, екипите получават обща видимост и последователност при проследяването и последващите действия. Когато всичко се намира в една система, събирането на плащания се усеща като целенасочено и контролирано, а не като реактивно.

Ако настоящата ви организация ви се струва нестабилна или прекалено ръчна, това е признак за пропуск в системата, а не за личен недостатък, и можете да го отстраните. Как? Регистрирайте се и опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Системата за проследяване на плащанията на клиенти е система, която се използва за записване на фактури, наблюдение на състоянието на плащанията и проследяване на неизплатените суми по падеж и клиент. Тя показва кои фактури са изпратени, платени или просрочени, както и кой е отговорен за последващите действия.

Трябва да използвате система за проследяване на плащанията на клиентите, за да предотвратите забавени плащания, да избегнете загуба на приходи и да поддържате предвидим паричен поток. Без такава система фактурите лесно се забравят, а проследяването им става непоследователно.

Системата за проследяване на плащанията на клиенти трябва да включва името на клиента, номера на фактурата, датата на фактурата, падежната дата, сумата по фактурата, платената сума, неизплатения остатък, статуса на плащането и отговорното лице за проследяване. Допълнителни полета като условия на плащане, бележки и начин на плащане добавят контекст.

Можете да проследявате плащанията на клиентите автоматично, като използвате софтуер, който актуализира статуса на плащанията, задейства напомняния и задава последващи задачи въз основа на падежните дати. Автоматизацията обикновено се основава на правила като „когато фактурата стане просрочена“ или „преди падежната дата“. Това елиминира ръчното проследяване, гарантира последователни последващи действия и поддържа точността на данните за плащанията без постоянна човешка намеса.

Да, можете да използвате Excel или Google Sheets като система за проследяване на плащанията на клиентите, особено при малък обем фактури. Въпреки това, електронните таблици изискват ръчно актуализиране, не предлагат вградени напомняния и не налагат отговорност. С нарастването на броя на клиентите, електронните таблици често се разсинхронизират, което увеличава риска от пропуснати фактури и непоследователни последващи действия.

Най-добрият начин да напомните на клиентите за просрочени плащания е чрез последователна, автоматизирана поредица от напомняния, която започва преди датата на падежа и постепенно се засилва. Напомнянията трябва да бъдат фактически, учтиви и навременни, а не емоционални или спорадични. Автоматизирането на времето за напомняне, като същевременно се запазва професионалният тон на съобщението, помага за запазване на отношенията с клиентите и подобрява надеждността на плащанията.