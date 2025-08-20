Изкуствен интелект в управлението на вземанията: предимства, примери за употреба и инструменти

Средно американските малки предприятия получават плащанията си 8,2 дни след падежната дата.

Това не е идеално, когато се опитвате да приключите счетоводството, да постигнете целите си или да се задържите на пазара. Освен финансовото напрежение, забавянията в плащанията увеличават кредитния риск, нарушават паричния поток и изтощават и без това преуморените екипи.

Въвеждането на изкуствен интелект в процеса на плащане може да ускори нещата и да ви даде по-голям контрол и прозрачност във вашите финансови операции.

В тази публикация в блога ще разгледаме конкретните предимства на използването на изкуствен интелект в управлението на вземанията (AR) и най-добрите инструменти за модернизиране на вашите AR процеси. (Спойлер: това е ClickUp и ще ви покажем защо!)

⭐️ Представен шаблон Шаблонът за план за действие за вземания на ClickUp е ценен инструмент за наблюдение на напредъка на вашата компания в управлението на вземанията. Той ви позволява бързо да идентифицирате и разрешите всички повтарящи се проблеми, които могат да причинят забавяния в плащанията, като гарантирате, че вашият паричен поток остава стабилен и предвидим. Получете безплатен шаблон Организирайте и съхранявайте цялата информация за вземанията на едно място с шаблона за план за действие за вземания на ClickUp.

Какво е управление на вземанията (AR) и защо е пречка

Вземанията се отнасят до навременните плащания, които компанията очаква от клиентите си за доставени стоки или услуги. Те представляват постъпващи парични средства като текущи активи в баланса.

Навременното събиране на вземанията подобрява управлението на паричните потоци, като помага на бизнеса да покрива разходите си, да плаща на доставчиците и да финансира растежа си. Забавянията, от друга страна, могат да доведат до недостиг на парични средства, пропуснати възможности и зависимост от външно финансиране.

Често срещани проблеми в управлението на вземанията

Управлението на вземанията изглежда просто: изпращане на фактури, събиране на просрочени плащания и съгласуване. Процесът обаче често е бавен, ръчен и реактивен, което води до скъпоструващи организационни затруднения.

Според Xero Small Business Insights (XSBI) , дори еднодневно забавяне в плащанията по фактури води до 1,1% увеличение на заемите на малките предприятия през съответното тримесечие, което се равнява на около 278,7 милиарда долара допълнителен дълг на пазарите. Компаниите с 7 до 8 дни забавени плащания повишават нивата на заемните средства с 6,8%. Това натоварва оборотния капитал и увеличава зависимостта от краткосрочни кредити с висока лихва. Повечето малки предприятия не се обръщат към банките, когато имат проблеми с паричния поток. Вместо това, те вземат заеми от небанкови кредитори с по-високи лихви и по-кратки срокове за погасяване, което с времето увеличава финансовия им стрес.

Ръчните работни процеси само влошават нещата. Много екипи все още:

Изпращайте напомняния със закъснение или непостоянно

Разчитайте на електронни таблици, за да проследявате данните за просрочените фактури

Липса на автоматизирани работни процеси за ескалация

В резултат на това следват по-бавно събиране на вземанията, напрегнати отношения с клиентите и нарастващ DSO (дните на просрочени вземания). Финансовите екипи също се борят да идентифицират високорисковите сметки или колко пари могат да бъдат събрани реалистично в следващите 30 дни.

Тази липса на прозрачност може да доведе до пропуснати срокове за плащане, забавени инвестиции и несигурност в последния момент.

Изкуственият интелект в счетоводството може да промени това. Можете да въведете автоматизация и интелигентност в процеса на управление на вземанията, за да получите контрол, скорост и информация за максимални ползи.

👀 Знаете ли, че? Бизнесите в Обединеното кралство губят приблизително 56,4 милиона часа в преследване на просрочени плащания.

Как се използва изкуственият интелект в управлението на вземанията

Макар по-дългите срокове да привличат клиенти, те често водят до увеличаване на дълговете и риска за паричния поток.

Ето защо е необходимо стратегическо управление на вземанията. Трябва да фактурирате клиента проактивно и да създадете система за напомняния за плащане, въпреки удължените срокове.

Моделите на изкуствен интелект и машинно обучение (ML) обработват огромни количества вътрешни и външни данни, като поведение на клиенти и история на плащания, за да откриват модели, правят прогнози и генерират препоръки. Можете да получите достъп до ефективни процеси за управление на вземанията, които насърчават навременните плащания и мащабиране, без да нарушават финансовите операции.

Ето няколко практически примера, в които AI инструментите в счетоводството правят разликата:

1. Създаване и управление на фактури

Ръчното фактуриране забавя събирането на вземанията ви, още преди да стигнете до фазата на проследяване. Грешка в печат или неправилна дата на падеж може да забави плащанията с седмици и да доведе до ненужни размени на кореспонденция с клиентите.

Използването на AI решения променя това, като прави обработката на фактури точна, адаптивна и бърза.

🔍 Можете да използвате автоматизираното генериране на фактури, за да: Извличайте подробности за фактурирането от договори, поръчки за покупка и CRM записи, за да генерирате автоматично фактури с минимално ръчно въвеждане на данни. Извличайте информация от предишни плащания и прилагайте автоматично подходящи данъчни ставки, условия за отстъпки или инструкции за плащане въз основа на историята на клиента.

Отбелязвайте липсващи данни, грешки във форматирането или несъответствия преди изпращането на фактурата, като по този начин намалявате вероятността от спорове. 📌 Използвайте AI инструменти, интегрирани с вашата ERP система, за да задействате създаването на фактури, когато дадена задача е маркирана като изпълнена или доставката е потвърдена. Това премахва разликата между предоставянето на услугата и фактурирането.

📖 Прочетете също: Примери и формати на главната книга за счетоводство

2. Прогнози за плащания и оценка на риска

Да знаете с кого да се свържете и кога може да обърка процесите по управление на вземанията. Не всички клиенти се държат по един и същи начин. Някои плащат навреме, други се нуждаят от напомняне, а трети плащат едва след ескалация.

Традиционно, идентифицирането на тези модели означаваше да се рови в отчетите за просрочени плащания и да се разчита на предположения. Но изкуственият интелект променя това, като превръща суровите данни за плащанията в ясни, ориентирани към бъдещето прозрения.

🔍 Ето как ви помага: Извършвайте прогнозни анализи на историческото поведение на плащанията, тенденциите в бранша и външните кредитни данни, за да прогнозирате кога ще постъпи плащането на конкретен клиент .

Присвойте рискова оценка в реално време на всеки клиент или фактура , като подчертаете кои сметки са с тенденция към просрочване, използвайки ML.

Симулирайте как забавянията от ключови клиенти могат да повлияят на общата ликвидност и управлението на паричния поток. 📌 Финансовите екипи могат да приоритизират събиранията, да създават резерви или да предоговарят условията, преди да настъпи криза с паричните средства, благодарение на точни прогнози.

⭐️ Казус: Предсказуема аналитика за насочване на усилията за възстановяване Водещ производител на PVC тръби се сблъска с нарастващо предизвикателство: нарастващ брой просрочени сметки, които блокираха паричния поток и затрудняваха операциите. Традиционните процеси за събиране на вземания не успяваха да се справят, а финансовият екип се нуждаеше от по-интелигентен начин за идентифициране на сметките, които изискваха спешно внимание. За да решат този проблем, те си партнираха с Nitor Infotech, за да внедрят система за прогнозна аналитика, базирана на изкуствен интелект/машинно обучение. Първата стъпка беше консолидирането на години на исторически данни за продажбите и плащанията в централно хранилище за данни. С тази основа изкуственият интелект можеше да анализира моделите на поведение на клиентите и да маркира сметките с висок риск, като даваше на екипа ясна представа къде да насочи усилията си за събиране на вземанията. Въздействието беше значително. Само за 24 седмици компанията намали неизплатените вземания с 75% и съкрати средното забавяне на плащанията до 20 дни. Това, което преди беше реактивен и отнемащ време процес, се превърна в проактивна стратегия, задвижвана от изкуствен интелект, която отключи по-здравословен паричен поток и освободи финансовия екип да се концентрира върху растежа, вместо да преследва плащания.

3. Автоматизирани проследявания и събирания

Проследяването на просрочени фактури е една от най-повтарящите се и отнемащи време задачи в управлението на вземанията. Тя изисква последователност, навременност и подходящ тон. Изкуственият интелект помага за персонализиране и приоритизиране на проследяването, като замества общите съобщения или таблици.

🔍 Тя ви помага да: Персонализирайте кога и как да правите проследяване въз основа на данните за клиентите (ако даден клиент отговаря на имейли във вторник, изпращайте напомняния съответно).

Адаптирайте комуникацията според настроенията и историята на клиентите – приятелски напомняния за редовните клиенти срещу строги напомняния за хроничните закъснели плащания.

Преподредете опашките за проследяване, така че фактурите с висока стойност или рискови фактури да се обработват първи. 📌 Позволете на изкуствения интелект да ескалира последващите действия въз основа на тригери като „5 дни просрочени сметки“ или „няма отговор след две напомняния“. Системата може да възлага задачи или да изпраща имейли, така че екипът ви за управление на вземанията да може да се съсредоточи върху по-спешни въпроси.

💡 Професионален съвет: Можете да използвате персонализираните AI агенти на ClickUp, за да изпращате автоматични напомняния на клиентски канали и групи въз основа на конкретни срокове и критерии. Ето как AI агентите могат да ви помогнат: Автоматизирани напомняния: Можете да настроите AI агент да следи крайните срокове или персонализирани полета (като „Краен срок за плащане“) в задачите или записите на клиента. Агентът може да изпраща автоматично напомняния (чрез коментари, чат съобщения или имейли), когато плащането наближава или е просрочено.

Персонализирани тригери: Агентите могат да бъдат конфигурирани да задействат действия въз основа на промени в статуса на задачите, персонализирани полета или дати – идеално за проследяване на плащанията.

Интеграция: Ако използвате външни инструменти за плащане (като Stripe, QuickBooks и др.), можете да ги интегрирате с ClickUp. AI агентите могат да реагират на актуализациите на статуса на плащанията от тези инструменти. Научете как да настроите тези агенти в това видео обяснение от един от продуктовите мениджъри на ClickUp, Кен:

👀 Знаете ли, че... Намаляването на забавянията в плащанията с един ден би увеличило общия паричен поток на компаниите в ЕС с 0,9% и би им спестило 158 милиона евро разходи за финансиране.

4. Управление и разрешаване на спорове

Една единствена грешка в позиция или пропуснат срок на поръчка за покупка може да забави плащанията с седмици. По-лошото е, че споровете често остават невидими, докато клиентът не изрази загриженост, а до този момент паричният поток вече е понесъл загуби.

AI открива и предотвратява спорове, преди те да възникнат, и регулира начина, по който екипите ги управляват и разрешават, когато възникнат.

🔍 Можете да го използвате за: Идентифицирайте често срещани причини за спорове от исторически данни, като проблеми с количеството на продуктите, несъответствия в фактурирането и др., и маркирайте предварително фактурите с висок риск.

Сканирайте имейли или билети за поддръжка , за да откриете разочаровани тонове, което позволява по-бързо ескалиране или разрешаване на проблема.

Препратете споровете към подходящите вътрешни заинтересовани страни и предложете решения въз основа на минали резултати. 📌 По-бързото разрешаване на проблемите намалява DSO и подобрява удовлетвореността на клиентите – два резултата, които обикновено са трудни за балансиране.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за счетоводство в Excel и ClickUp

5. Прогнозиране на паричния поток

Паричният поток определя способността ви да работите, да се разраствате и да плащате на екипа си. Традиционните методи за прогнозиране, като електронни таблици и статични модели, обаче не могат да се справят с променящото се поведение на клиентите или икономическата несигурност.

AI предлага начин да преминете от ретроспективно и реактивно планиране към прогнозиране в реално време, базирано на данни.

🔍 Как помага: Комбинирайте отчети за просрочени плащания, модели на плащане, статус на фактури и макроикономически тенденции

Автоматично коригирайте прогнозите при издаване на нови фактури или постъпване на плащания.

Симулирайте промени като например какво ще се случи, ако 10-те най-големи клиенти закъснеят с плащането с 5 дни, и вижте как това ще се отрази надолу по веригата. 📌 Създайте табла, задвижвани от изкуствен интелект, за да проследявате очакваните и действителните парични постъпления и да задавате сигнали за всякакви значителни отклонения.

💡 Професионален съвет: Създайте табла, задвижвани от изкуствен интелект, които не само проследяват очакваните и действителните постъпления, но и обясняват защо зад цифрите. С AI Cards в ClickUp Dashboards можете да добавите джаджи, които автоматично обобщават тенденциите, отбелязват аномалии или дори изготвят прости анализи на английски език директно в таблото ви. Вместо да преглеждате ръчно отчетите, получавате проактивни предупреждения и контекст, така че да можете да действате бързо, когато разликите са най-важни.

Предимства на използването на изкуствен интелект в управлението на вземанията

С удължаването на платежните цикли и увеличаването на оперативните разходи, финансовите екипи се стремят да правят повече с по-малко средства. Изкуственият интелект превръща ръчните процеси по управление на вземанията в проактивни системи, базирани на аналитични данни.

Ето няколко предимства на изкуствения интелект в операциите с вземания:

Намалете DSO, като идентифицирате и приоритизирате фактурите с най-голям риск от забавяне.

Мащабирайте ефективно, като обработвате повече фактури, без да увеличавате броя на служителите.

Повишете прозрачността, като консолидирате статуса на фактурите, поведението на клиентите, финансовите данни и прогнозите в един табло.

Извършвайте оценка на кредитния риск, като присвоявате динамични рискови оценки и откривате тенденции за ранно плащане.

Освободете екипите си, като автоматизирате рутинни задачи като напомняния, ескалации и въвеждане на данни.

👀 Знаете ли, че... Само 44% от предприятията са автоматизирали процесите си по управление на вземанията, за да подобрят финансовите си резултати.

Подходящите инструменти за автоматизация на вземанията могат да ви помогнат да улесните събирането и проследяването на плащанията.

Ето три от инструментите, които въвеждат интелигентна автоматизация и прогнозни анализи във вашите операции с вземания:

1. Versapay

чрез Versapay

Versapay комбинира автоматизацията на вземанията с функции за сътрудничество с клиенти, за да помогне на бизнеса да ускори плащанията и да подобри прозрачността.

Използвайте Versapay, за да:

Внедрете машинно обучение, за да автоматизирате приложенията за парични средства и да съпоставяте плащанията с преводите.

Предсказвайте рисковете при плащанията въз основа на поведението на клиентите и историята на споровете.

Организирайте събиранията с вградени коментари и клиентски портали.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за търговски фактури за опростяване на фактурирането

2. HighRadius

чрез HighRadius

HighRadius предлага цялостен набор от инструменти, базирани на изкуствен интелект, за финансовия отдел, с акцент върху автоматизацията на вземанията и по-доброто управление на паричните потоци.

Ето как може да ви помогне:

Предсказвайте дати на плащане с помощта на усъвършенствани поведенчески модели

Ускорете разрешаването на спорове с предложени от изкуствен интелект отговори и маршрутизиране.

Съпоставяйте преводите с фактури от различни формати и източници

3. ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предоставя пълна видимост на състоянието на вашите плащания и информация за сметката ви, без да се налага да работите с множество таблици или несвързани инструменти.

Опитайте ClickUp безплатно Добавете персонализирани полета към вашите транзакционни записи и посочете точно къде отиват парите ви с ClickUp for Finance.

ClickUp за финансови екипи

С ClickUp for Finance можете да:

Изчислете броя дни, през които вашите вземания са просрочени, като използвате полетата „Дата на падеж“ и „Дата на приключване“.

Маркирайте фактури, които надвишават средния праг на забавяне на плащанията във вашата компания, като използвате комбинация от автоматизирани предупреждения и AI анализи от ClickUp Dashboards

Прогнозирайте потенциалното въздействие върху месечния паричен поток въз основа на отворените салда и общите финансови данни. Например, персонализираните полета в ClickUp ви позволяват да проследявате данни като номер на обработена фактура, статус на плащане, име на клиент, дължима сума и други, за да получите контекст.

Можете също да добавите формулни полета , за да извършвате изчисления в реално време в работната си среда. Това е особено полезно за финансовите екипи, които са свикнали с логиката на електронните таблици.

Организирайте информацията и задачите както бихте направили в електронна таблица, като използвате изгледа на таблицата в ClickUp.

Можете да управлявате тази информация в ClickUp Table View, която имитира електронна таблица (само с по-добра функционалност). Всеки ред се превръща в задача, а всяка колона става поле с данни в реално време, върху което можете да действате директно. Екипите по вземанията могат да управляват статуса на фактурите, да актуализират бележките за плащания и да възлагат задачи за проследяване.

ClickUp Brain

Екипите по вземания могат просто да напишат заявката си в ClickUp Brain, вместо да се налага да правят дълги изчисления и ръчни анализи!

ClickUp Brain е вграден AI асистент на ClickUp, който разбира вашите задачи, документи и комуникация с клиенти. Можете да го помолите да обобщи историята на плащанията на клиентите, да генерира имейли за проследяване или да маркира фактури, които не са били платени в рамките на една седмица.

Например, ако даден клиент има три неплатени фактури, ClickUp Brain може да изготви имейл, в който се посочват предишни комуникации, крайни срокове и суми. Можете да се свържете с клиента с персонализирано напомняне за плащане в рамките на секунди.

Помолете ClickUp Brain да изготви напомняния за плащане за вашите клиенти.

📌 Все още разчитате на ChatGPT или друга LLM за обработката на вашите вземания? Вече можете да използвате ChatGPT, Gemini и Claude от ClickUp Brain, вместо да преминавате от едно приложение в друго.

💡 Съвет от професионалист: Ако искате да си спестите усилията по настройката и да започнете веднага да управлявате процесите си по вземанията, най-бързият начин е да използвате шаблона за фактури на ClickUp. Това е настройка от типа „plug-and-play“, създадена специално за финансови екипи и собственици на фирми, които искат да проследяват, изпращат и наблюдават фактури от централизирано табло, без да изграждат система от нулата. Получете безплатен шаблон Поддържайте по-здравословен паричен поток с автоматизирано проследяване на данни в шаблона за фактури на ClickUp.

ClickUp Automations

ClickUp Automations предлагат чудесна настройка за повтарящи се или досадни задачи. Придвижвайте задачите напред, като зададете условия и тригери, които автоматично изпълняват действия в целия ви процес на управление на вземанията.

Например, можете да създадете работен процес с ClickUp Automations, за да изпратите автоматично имейла, изготвен от ClickUp Brain, на клиента и да поискате плащане по професионален начин.

Кажете на ClickUp Brain какво искате да автоматизирате на естествен език и ClickUp Automations ще създаде работния процес.

Можете да използвате ClickUp Automations, за да:

Автоматично променяйте статуса на задачите въз основа на падежни дати или потвърждение за плащане.

Назначете ескалации, ако клиентът не е отговорил в рамките на определен период

Добавяйте подзадачи или коментари въз основа на рискови етикети или стойности на фактури

Уведомявайте мениджърите, когато ключови сметки преминат прага на просрочване

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването между контексти става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

ClickUp Dashboards

За да следите притока и оттока на парични средства, задълженията и вземанията си, можете да създадете персонализирани табла за управление в ClickUp, които отразяват точно това, което екипът ви трябва да вижда. Таблата за управление извличат данни в реално време от работните ви потоци, така че в момента, в който се промени статуса, задачата или потвърждението за плащане, това се отразява в отчетите ви.

Получете подробна визуална информация за ключовите показатели за ефективност на сметките с таблата за управление на ClickUp.

С таблата на ClickUp можете да проследявате:

Неплатени суми по статус, възраст или колектор

Брой фактури в статус „ескалация“, „проследяване“ или „решени“

Тенденции при събирането на вземания по седмици, региони или тип клиенти

Средни стойности на DSO и процент на събираемост спрямо целите

Всъщност, таблото за управление на ClickUp е идеално за срещи за преглед на вземанията или когато мениджърите се нуждаят от бърз поглед върху представянето на вземанията.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp University, за да спестите време и да обучите своите служители. Работата в екосистемата на ClickUp ви дава достъп до интересни ръководства и ви позволява да овладеете основните инструменти.

Докато визуалните табла в ClickUp стандартизират вашите финансови KPI, вие можете да организирате и обработката на информацията си.

ClickUp Forms

Формулярите на ClickUp стандартизират задачите или заявките за проследяване, преди да влязат в процеса. Можете да ги създадете за вътрешни екипи, за да подават заявки за фактури, с задължителни полета като име на клиента, сума на фактурата, дата на падежа, референтен номер на поръчката и информация за контакт.

Всяко подаване в ClickUp Forms се превръща автоматично в задача в ClickUp. След това се присвоява на правилния човек, като вече е налице цялата необходима информация.

Събирайте и централизирайте информацията с ClickUp Forms

Екипите за управление на вземанията могат да използват формулярите на ClickUp, за да:

Спестете време, като елиминирате необходимостта от многократни разяснения

Задействайте конкретни автоматизации въз основа на въведените данни във формуляра (например, автоматично присвояване на фактури с висока стойност на старши колектори).

Свържете подаването на формуляри с персонализирани работни процеси за ескалации или одобрения

ClickUp Docs

ClickUp Docs предоставя на вашите екипи по вземания централизирано място за всичко, от което се нуждаят, за да работят последователно.

Добавяйте информация по-бързо с богато форматиране и команди със слэш в ClickUp Docs.

Съхранявайте колекции от наръчници, шаблони за последващи имейли, ръководства за разрешаване на спорове и политики за ескалиране в Docs. Те могат да бъдат свързани директно с задачи, като по този начин всички са на една и съща вълна по отношение на езика и процесите.

Например, за да проучи задача, свързана с клиентски спор, назначеният колектор може да получи достъп до необходимата документация и да проследи промените в процеса, използвайки историята на версиите.

Интеграции с ClickUp

Събирате информация за фактурите чрез формуляри, управлявате задачите с помощта на персонализирани полета и автоматизации, следите напредъка в таблата, използвате документи за последователност и свързвате финансовите си данни чрез интеграциите на ClickUp.

Свържете любимите си приложения с над 1000 интеграции на ClickUp

Например, ClickUp се интегрира с QuickBooks, за да синхронизира дейността по фактурирането с управлението на задачите. Когато в QuickBooks се издаде нова фактура, в ClickUp може да се създаде автоматично съответната задача с условия за плащане, данни за клиента и крайни срокове за проследяване.

След като плащането бъде получено, задачата може да бъде маркирана като изпълнена автоматично, като по този начин работният ви процес остава актуален.

Това се отразява и в ClickUp Brain, който може да:

Създавайте персонализирани напомняния за неплатени фактури въз основа на синхронизирани данни.

Обобщете тенденциите в поведението на клиентите при плащанията, извлечени от QuickBooks.

Препоръчайте действия въз основа на данни за просрочени плащания или повтарящи се проблеми с плащанията.

ClickUp създава пълен работен процес за вземания с функциите си за по-бързо обработване на плащанията.

Арнолд Роджърс, мениджър по обслужване на клиенти в Launch Control, е съгласен:

Ние сме интегрирани с Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell и др. Това ни позволява да проследяваме финансите, задържането на клиенти, отчетите и данните за клиентите на едно място, тъй като можем да извличаме информация от всички инструменти, които използваме, и да я събираме в ClickUp за по-лесно използване, без да се налага да ангажираме всички отдели и да отнемаме от времето им.

Ние сме интегрирани с Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell и др. Това ни позволява да проследяваме финансите, задържането на клиенти, отчетите и данните за клиентите на едно място, тъй като можем да извличаме информация от всички инструменти, които използваме, и да я събираме в ClickUp за по-лесна употреба, без да се налага да ангажираме всички отдели и да отнемаме от времето им.

Как да започнете да използвате изкуствен интелект в управлението на вземанията

Въвеждането на генеративен AI не означава да замените цялата си система за управление на вземанията. Започнете с малки стъпки, като автоматизирате задачите, които създават най-много проблеми.

Ето кратък списък с области, в които екипите по управление на вземанията могат да приложат изкуствен интелект в съществуващите си системи за навременно събиране на плащания:

Задача или предизвикателство Решение, базирано на изкуствен интелект Преследване на просрочени плащания Задействайте последващи действия въз основа на падежни дати или поведение на клиентите Забавени или непълни фактури Стандартизирайте въвеждането на данни със структурирани формуляри за попълване Липса на прозрачност относно ефективността на вземанията Използвайте табла в реално време, за да проследявате просрочването, DSO и ескалациите. Забавяния при обработката и разрешаването на спорове Автоматично насочвайте проблемите и предлагайте действия, използвайки данни от миналото.

👀 Знаете ли, че... 99% от американските компании се класифицират като малки предприятия. Следователно забавянията в плащанията засягат повече от половината от работната сила в страната.

Не позволявайте вземанията да се превърнат в дългове – управлявайте ги по-добре с ClickUp

Никой не иска да прекарва седмицата си в преследване на просрочени фактури или закъснели плащания. С AI във вашия работен процес можете да замените реактивните задачи с проактивни системи. Резултатът? Изработвате стратегия за процеса на вземания и се радвате на значителни икономии на разходи.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която ви предоставя инструментите, необходими за това. Можете да изготвяте писма за проследяване, да настроите автоматизация за обработка на напомняния и ескалации, да следите тенденциите в плащанията в реално време чрез табла с данни на живо и много други.

Той стандартизира процеса ви и намалява ръчния труд, така че вече не реагирате на проблеми, а ги решавате, преди да възникнат.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и създайте по-интелигентен и по-бърз процес за управление на вземанията!