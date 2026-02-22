Monday срещу Asana срещу ClickUp: Кой спестява най-много пари на малките предприятия?

Отваряте страницата си за плащания и спирате за секунда. Сумата е по-висока от очакваното. Няма големи промени, но по някаква причина инструментът ви за управление на проекти струва повече, отколкото преди няколко месеца. Добавени са няколко нови потребители, функция, от която се нуждаете, е част от по-скъп план, а друго подобрение ви се струва по-лесно, отколкото да преработвате процеса си.

По този начин повечето малки предприятия в крайна сметка плащат прекалено много за инструменти. Това, което започва като „просто организиране на задачи“, се превръща в множество абонаменти, ограничения на функциите и плащане за неща, за които не сте знаели, че ще ви трябват.

Тази публикация в блога сравнява Monday, Asana и ClickUp, за да ви помогне да получите най-голяма полза, като похарчите най-малко пари. 🤩

Цени на Monday, Asana и ClickUp на един поглед

Всяка платформа има различна цена и различен набор от включени функции. Едната използва ценообразуване на базата на брой места, другата има минимален брой места, а третата предлага важни функции само в скъпите нива.

Ето кратък преглед на сравнението между тях. 👇

Категория ClickUp Monday.com Asana Безплатен план Безплатен план Forever с неограничен брой задачи и членове и 60 MB пространство за съхранение Безплатно за до 2 места с ограничени функции Личният план е безплатен за до 2 места. Платен план за начало Неограничен план с неограничено пространство за съхранение, интеграции и чат съобщения Стартови план без ограничения за броя на потребителите Стартови план с изглед на времевата линия и инструмент за създаване на работни процеси Цени за AI ClickUp Brain е достъпен като добавка към платените планове. Asana AI е включена в по-високите нива. Кредитите за AI функции са включени в платените планове. Размер на екипа Мащабируемост от индивидуални потребители до предприятия без минимален брой места Мащабируемост от индивидуални потребители до предприятия Мащабируемост от индивидуални потребители до предприятия Модел на ценообразуване Месечна/годишна такса на потребител; Безплатна версия завинаги Цени на месечна/годишна база Цени на месечна/годишна база за потребител

Общ преглед на ClickUp

Работата на вашия екип е разпръсната навсякъде. Проектните планове са в един инструмент, документите са в друг, а разговорите се губят в трето приложение. Това е разпръскване на работата, което убива продуктивността, като ви принуждава постоянно да сменяте контекста, само за да намерите информация.

Тази фрагментация ви струва пари чрез множество абонаменти за инструменти, които не комуникират помежду си.

ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, е сигурна платформа, където вашите проекти, документи, разговори и анализи съжителстват, с вграден контекстуален AI като интелигентен слой, който разбира вашата работа и ви помага да я развивате.

Ето някои от предимствата му:

Щедрост на плана „Безплатно завинаги“: получавате неограничен брой задачи и можете да добавяте неограничен брой членове в безплатния план.

AI интеграция: ClickUp Brain , вграденият AI на платформата, работи директно във вашето работно пространство за създаване на задачи, помощ при писане и извличане на знания.

Платформа „всичко в едно“: Намалете нуждата от отделни инструменти и понижете общите си разходи с ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat и ClickUp Dashboards. Намалете нуждата от отделни инструменти и понижете общите си разходи с вградените ClickUp Docs

Гъвкави изгледи без ъпгрейди: получавате достъп до повече от 15 получавате достъп до повече от 15 изгледа на ClickUp , включително изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“, „Гант“ и „Времева линия“ във всички планове.

Без минимален брой места: Плащайте точно за потребителите, които имате, без наложени пакети.

Въпреки че ClickUp е мощен, широкият му набор от функции може да представлява предизвикателство за екипи, които търсят само най-основни функции за управление на задачи.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. А какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-базирани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

Какво получавате за парите си с ClickUp?

Ето кратко разпределение на стойността:

Безплатно завинаги: Започнете с неограничен брой задачи, неограничен брой членове, 60 MB пространство за съхранение и достъп до всички необходими приложения. Неограничен план: Отключете неограничено пространство за съхранение, интеграции и табла, добавете гости с разрешения и създайте Отключете неограничено пространство за съхранение, интеграции и табла, добавете гости с разрешения и създайте ClickUp Forms. Бизнес план: Достъп до разширени автоматизации, управление на натоварването и възможности за персонализиран износ. Enterprise: Получете разширени разрешения, бяло етикетиране, специален мениджър за успех и SSO/SAML за широкомащабна сигурност и поддръжка.

🚀 Предимство на ClickUp: За разлика от някои инструменти, които ограничават AI до най-високите нива или го третират като напълно отделен продукт, ClickUp Brain може да бъде добавен към всеки платен план. Това означава, че малките предприятия не трябва да преминават към корпоративни цени, само за да използват AI там, където е най-полезен.

Разберете контекста на работното пространство мигновено с ClickUp Brain

Например, бутикова маркетингова агенция с екип от пет души може да използва AI инструмента, за да намали рутинната работа, като подкани Brain да:

Превърнете бележки, чатове или идеи в задачи, списъци, графици и обобщения.

Напишете и актуализирайте работната документация, като например резюмета на проекти, стандартни оперативни процедури и актуализации за клиенти.

Намерете отговори в работното си пространство и свързаните инструменти

Справяйте се с повтарящи се задачи по писане и обобщаване

Общ преглед на Monday

Когато даден инструмент е труден за използване, екипите често се отказват и се връщат към електронните таблици. Monday.com решава този проблем с визуалната си „Work OS“, която набляга на лекотата на използване с интуитивни табла с функция „плъзгане и пускане“.

Цветният му интерфейс, наподобяващ електронна таблица, е проектиран да помага на нетехническите екипи да създават и адаптират работните процеси визуално. Ето някои от предимствата му:

Интуитивен визуален интерфейс: предоставя ви табла с функция „плъзгане и пускане“ и статуси, обозначени с различни цветове, което улеснява прегледа на напредъка по проекта с един поглед.

Екосистема с множество продукти: Предлага отделни продукти за различни бизнес функции, като CRM, разработка и обслужване, което позволява специализирани работни процеси.

Богата библиотека с шаблони: позволява ви да използвате широка гама от предварително създадени шаблони, за да ускорите процеса на настройка за често срещани проекти и случаи на употреба.

Опростен инструмент за автоматизация: Включва лесен за използване инструмент за автоматизация от типа „ако това, то онова“, с който да се справяте с повтарящи се задачи.

❗Забележка: Ценовият модел на Monday.com изисква минимум три места за всички платени планове и използва ценообразуване на пакети, което ви принуждава да купувате места в пакети от пет, десет или 15. Това означава, че екип от шест души трябва да плати за десет места. Ключови функции като изглед на времевата линия и разширени автоматизации също са достъпни само в по-скъпите нива.

Какво получавате за парите си с Monday.com

Ето разбивка на цените на Monday.com

Безплатно: Ограничено до максимум две места и три табла с основни функции. Basic: Получете неограничен брой табла и AI функции, но няма да имате достъп до изглед Timeline или автоматизации. Стандартен: Отключете изгледите „Времева линия“ и „Календар“, достъп за гости и лимит от 250 автоматизирани действия на месец. Pro: Достъп до частни табла, вградено проследяване на времето, колона с формули и до 25 000 автоматизирани действия на месец. Enterprise: Включва разширени функции за сигурност, регистър за одит и премиум интеграции.

🧠 Интересен факт: Системата от междущатски магистрали в САЩ беше един от първите мегапроекти, управлявани в голям мащаб. Ръководен от Дуайт Д. Айзенхауер, той изискваше стандартизирани графици, проследяване на разходите и координация между щатите.

Общ преглед на Asana

чрез Asana

Asana се позиционира като платформа за управление на работата на корпоративно ниво, предлагаща патентован модел на данни „Work Graph“, който картографира взаимоотношенията между задачи, проекти и хора, за да предостави по-задълбочени анализи.

Ето какво предлага платформата:

Модел на данни Work Graph: Тази патентована технология ви помага да разберете как работата във вашата организация е свързана, за да получите по-добри стратегически прозрения.

AI, включена в платените планове: Asana AI, която включва интелигентни полета и генерирани от AI актуализации на статуса, е включена в платените планове без допълнителни разходи.

Разширени функции за планиране: Получавате достъп до функции за управление на портфолио и натоварване на по-високите нива за разширено Получавате достъп до функции за управление на портфолио и натоварване на по-високите нива за разширено планиране на ресурсите.

Силно признание от страна на предприятията: Статутът му на лидер сред водещите анализаторски фирми е знак за надеждност за големите организации и улеснява доставките.

❗Забележка: Недостатъкът е, че Asana изисква минимум две места в платените си планове, което може да бъде скъпо за индивидуални потребители. Важни функции като вградено проследяване на времето и портфолиа са достъпни само в по-скъпите планове (Advanced и Enterprise).

Какво получавате за парите си с Asana?

Разгледайте ценовите опции:

Личен (безплатен): За до двама съотборници с основно управление на задачите в списъци и табла

Starter: Добавя изглед на времевата линия, инструмент за създаване на работни процеси, формуляри и неограничени автоматизации.

Разширено: Отключва портфолиа, управление на натоварването и разширени отчети.

Enterprise/Enterprise+: Предоставя разширени административни контроли, опции за експортиране на данни, SAML и персонализирано брандиране.

🔍 Знаете ли? След пожара на Apollo 1 през 1967 г., при който загинаха астронавти, NASA осъзна, че процесите за управление и безопасност са неадекватни. Разследването на Комисията за преглед на Аполо 204 разкри сериозни проблеми с „го-треската“ (приоритизиране на графика пред безопасността), лошата документация и липсата на контрол над подизпълнителите. В резултат на това те формализираха регистрите за рискове, проследяването на зависимостите и документираха работните процеси.

Сравнение на цените на ClickUp, Monday и Asana

Безплатните планове, минималният брой места и достъпът до AI определят колко всъщност ще похарчите с течение на времето.

За да бъде това сравнение полезно, в тази секция цените са разбити на три конкретни области, които оказват пряко влияние върху бюджетите на малките предприятия. 📊

Ниво #1: Безплатен план

Ограниченията за потребители, липсващи функции или внезапни платени достъпни версии могат да ви принудят да направите ранно надграждане или пълна смяна, след като започнете да използвате инструмент по безплатния план. Нека сравним:

ClickUp

С плана Free Forever получавате неограничен брой задачи и можете да добавяте неограничен брой членове, така че не се налага да се притеснявате за ограничения на местата. Той включва 60 MB общо пространство за съхранение, всички основни изгледи като List, Board и Gantt, запис на видео в приложението и достъп до ClickUp Docs за основно сътрудничество.

Безплатният план на Monday.com е ограничен до максимум две места, три табла и над 200 шаблона, което го прави труден за използване от екипи. Той предлага основни изгледи, без времева линия или календар, и не включва автоматизации или интеграции.

Asana

Личният план на Asana е безплатен за до двама съотборници и включва неограничен брой задачи и проекти. Той обаче предоставя само изгледи „Списък“ и „Табло“, без достъп до „Времева линия“, персонализирани полета или портфолиа.

🏆 Победител: ClickUp! Безплатният му план предлага широка функционалност, която поддържа растящите екипи без изкуствени ограничения.

🚀 Предимство на ClickUp: Без да плащате допълнително, получите достъп до ClickUp Super Agents, вашите AI-задвижвани съотборници. Можете да им възлагате отговорности в рамките на работното си пространство, за задачи, документи, чатове и работни потоци.

Създайте свой собствен персонализиран ClickUp Super Agent, за да автоматизирате повтарящите се задачи

Докато Asana и Monday ви предлагат само автоматизации, базирани на правила, ClickUp предлага AI агенти, които предприемат действия, следват правила и работят непрекъснато на заден план. Супер агентът може:

Следете крайните срокове на задачите в пространствата на клиентите

Отбележете просрочената работа , преди да се превърне в проблем за клиента.

Автоматично генериране на седмични актуализации на статуса от реалната активност по задачите

Задавайте допълнителни въпроси , когато задачите са в застой.

Идентифицирайте рисковете и подгответе обобщения за предаване, когато работата сменя собственика си.

Ниво #2: Структура на платените нива за мащабируемост

След като престанете да използвате безплатния план, цените започват да имат много по-голямо значение. Минималният брой места, цените на пакетите и ограниченията на функциите могат бързо да повишат разходите ви над очакваното. Ето как се сравняват тези три инструмента, след като започнете да плащате за тях:

ClickUp

Плановете на ClickUp се скалират според броя потребители, така че плащате точно за местата, от които се нуждаете. Освен това бизнес планът предлага разширени функции за разрастващи се екипи.

Всички платени планове изискват минимум три места. След това сте принудени да плащате по цени, които скачат с пет, десет и 15 места. Това често означава, че плащате за повече места, отколкото всъщност използвате.

Asana

Asana изисква минимум две места в платените си планове. След това цените са на потребител, но разширените функции като портфолиа и управление на натоварването са достъпни само в разширения план.

🏆 Победител: ClickUp печели! Линейното ценообразуване без минимален брой места позволява на екипите да се разрастват предвидимо с растежа си.

🧠 Интересен факт: Фредерик Уинслоу Тейлър въвежда проучвания на времето и движението в края на 1800 г., разделяйки работата на измерими, оптимизирани и хронометрирани компоненти.

Ниво #3: Допълнения за AI

Всяко средство твърди, че разполага с AI, но вие оставате с въпроса колко всъщност ще струва. При тази несигурност може да се окажете с средство, което или не разполага с необходимата ви AI, или ви изненадва с неочаквана сметка, допринасяйки за разрастването на AI. Ето кратък преглед:

ClickUp

С ClickUp Brain AI възможностите са достъпни като добавка към платените планове. Това ви дава достъп до AI-базирана помощ при писане, създаване на задачи от естествен език и извличане на знания от цялото ви работно пространство. За по-напреднали нужди, ClickUp Brain MAX предлага функции като мулти-LLM достъп и преобразуване на реч в текст.

AI асистентът на Monday е включен само в плановете Pro и Enterprise, а не в плановете Basic или Standard. Той може да ви помогне да генерирате описания на задачи и да обобщавате съдържание.

Asana

AI на Asana е включен във всички платени планове, от Starter до Enterprise. Това означава, че функции като интелигентни полета и актуализации на статуса, генерирани от AI, са достъпни без допълнителни разходи.

🏆 Победител: Равенство между Asana и ClickUp! Asana включва AI функции директно в платените планове, докато ClickUp предлага дълбока AI интеграция във вашия работен процес като допълнителна опция.

🚀 Предимство на ClickUp: Ако сте малка фирма, която разчита силно на AI, ClickUp Brain MAX е за вас. Той е създаден за екипи, които искат повече мощност, гъвкавост и контрол над това как AI се вписва в работното ви пространство.

Избягвайте да харчите пари за множество AI инструменти, като използвате ClickUp Brain MAX

Получавате:

Достъп до няколко LLM на едно място: превключвайте между различни AI модели като GPT, Claude и Gemini, в зависимост от задачата

Разширено мислене: Разберете по-добре данните си за планиране, анализ и задачи, изискващи вземане на решения

Преобразуване на глас в текст: Превърнете гласовите бележки в скриптове, бележки и задачи мигновено с ClickUp Talk-to-Text

Скрити разходи и съображения относно цените

Изчислили сте цената на потребител, но какво ще кажете за разходите, които не са посочени на страницата с цените? Неща като достъп за гости, ограничения за съхранение и обучение могат бързо да увеличат общата ви цена на притежание.

Внимавайте за тези скрити разходи:

Разходи за гости и външни сътрудници: Начините на таксуване за външни сътрудници варират. С ClickUp гости с конкретни разрешения са достъпни в платените планове. Начините на таксуване за външни сътрудници варират. С ClickUp гости с конкретни разрешения са достъпни в платените планове. Monday.com обаче брои четирима гости като едно таксувано място и автоматично ще ви надгради, когато надвишите този лимит.

Ограничения за съхранение и прикачени файлове: Безплатните планове често имат строги ограничения за съхранение. ClickUp предлага 60 MB в безплатния си план и неограничено съхранение във всички платени планове.

Обучение и внедряване: И трите платформи имат крива на обучение, което означава, че е необходимо да се отдели време за въвеждане. За да намалите тези скрити разходи, можете да използвате безплатни ресурси като ClickUp University и страницата за поддръжка на Asana и Monday, които предлагат курсове и сертификати, за да помогнат на вашия екип да се запознае с платформите.

🧠 Интересен факт: Докато работи в BBN през 1971 г., Рей Томлинсън модифицира две съществуващи програми: SNDMSG (за локални съобщения) и CPYNET (за прехвърляне на файлове), за да позволи обмена на съобщения между компютри през ARPANET. Той избра знака „@“, за да раздели името на потребителя от хост компютъра, създавайки стандартния формат „user@host“, който все още се използва в световен мащаб. Първото тестово съобщение, изпратено между две машини, разположени една до друга, бележи раждането на мрежовата електронна поща.

Най-добра стойност според размера на екипа

Най-добрият инструмент за компания с 500 души не е подходящ за стартираща компания с пет души. Изборът на неподходящ инструмент за размера на вашия екип означава, че или ще закупите прекалено сложна система, или ще изберете прост инструмент, който ще ви стане тесен след няколко месеца.

За да избегнете това, ето нашите препоръки, съобразени с конкретния размер и нужди на вашия екип. ⚓

Самостоятелни потребители и свободни професионалисти (едно лице): Използвайте плана Free Forever на ClickUp, за да получите пълна функционалност за индивидуални потребители.

Малки екипи (от двама до 10 души): Изберете плана Unlimited на ClickUp за надеждни функции за разрастващи се екипи или нивото Starter на Asana за основни функции и лесно въвеждане.

Средни екипи (11-50 души): Използвайте бизнес плана на ClickUp, за да се разраствате ефективно и да имате достъп до разширени функции. Можете също да използвате плана Pro на Monday и разширените планове на Asana тук.

Предприятия (50+ души): И трите платформи предлагат нива за предприятия с персонализирани цени. ClickUp Enterprise включва разширени разрешения и SSO, планът Enterprise на И трите платформи предлагат нива за предприятия с персонализирани цени. ClickUp Enterprise включва разширени разрешения и SSO, планът Enterprise на Monday.com добавя функции за сигурност, а Asana Enterprise+ предоставя премиум контрол за администраторите.

Ето какво казва Брайън Макгари, IT директор в 3A Composites, за ClickUp:

Макар Asana да работи добре за тези, които знаят как да я използват, първоначалното й внедряване не беше съпроводено с обучение и в крайна сметка доведе до слабо приемане от страна на потребителите... ClickUp има много конкурентни цени и като цяло е по-рентабилна от конкурентите си във всеки ценови пакет.

Кой инструмент за управление на проекти предлага най-добрата цена за вашия екип?

Видяхте всички подробности, но все още сте в състояние на аналитична парализа. Имате нужда от проста рамка, която да ви помогне да изберете инструмент за управление на проекти въз основа на това, което е най-важно за вашия екип.

Тази рамка ще ви помогне да съпоставите най-важните си приоритети с подходящия инструмент.

Изберете ClickUp, ако:

Искате да разполагате с пълни функции във всички нива на плановете.

Размерът на екипа не се вписва в подходящи пакети с места

Трябва да елиминирате разпръскването на инструменти , като обедините документи, чат и управление на проекти в една платформа.

AI, която се свързва директно с вашата работа, е приоритет.

Изберете Monday.com, ако:

Визуалната простота и лесното приспособяване са вашите основни приоритети.

Необходими са отделни продукти за CRM, разработка или услуги.

Размерът на вашия екип съответства на пакетите с работни места

Изберете Asana, ако:

Признанието от страна на предприятията и валидирането от анализатори са важни за вашия процес на доставка.

AI функциите трябва да бъдат включени директно във вашия план.

Вашите работни процеси могат да се възползват от модела за данни Work Graph.

Сравнете и трите инструмента, за да намерите най-подходящия за вас:

Кой инструмент за управление на проекти е най-добър?

Когато премахнете страниците с цени, списъците с функции и имената на плановете, истинската разлика между тези инструменти се свежда до предсказуемостта.

Monday и Asana работят добре за конкретни случаи на употреба, но ценовите им модели могат да наложат ъпгрейди по-рано от очакваното. Това може да бъде под формата на пакети с места, блокиране на функции или изисквания за по-висок план.

ClickUp се отличава, защото ви дава повече свобода на действие, преди парите да се превърнат в проблем. Можете да започнете безплатно, без да се притеснявате за ограниченията на потребителите, да разширявате дейността си, без да плащате за неизползвани места, и да имате достъп до основните функции, без да преминавате към други нива.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

Как се сравнява безплатният план на ClickUp с безплатните нива на Monday и Asana?

Безплатният план на ClickUp включва неограничен брой задачи и неограничен брой членове с 60 MB пространство за съхранение. Той превъзхожда безплатния план на Monday, който включва две места и три табла, и безплатния план Personal на Asana, който поддържа до двама съотборници с изгледи на списъци и табла.

Как се сравняват ClickUp и Asana за екипи с 10+ потребители?

ClickUp работи добре за екипи от десет или повече души, защото няма минимален брой места и включва надеждни функции във всички нива, което позволява на екипите да имат достъп до това, от което се нуждаят, без да се налага да правят ъпгрейди.

Кой инструмент работи най-добре за стартиращи компании, които преминават от безплатни към платени планове?

ClickUp предлага плавен път за мащабиране за стартиращи компании. Планът Free Forever няма ограничения за места, а планът Unlimited предоставя пълна функционалност, позволявайки на екипите да растат, без да се сблъскват с неочаквани ограничения.

Как ClickUp Brain се сравнява с AI функциите на Asana?

ClickUp Brain предлага дълбока интеграция на работната среда, свързвайки AI с вашите задачи, документи и търсене на знания в цялата платформа. Asana AI, от друга страна, се фокусира повече върху интелигентните полета и актуализациите на статуса.