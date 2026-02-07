Топ 10 алтернативи на Cluely за AI прозрения и анализ на съдържание

Cluely е създаден за много специфичен момент: вие сте в разговор на живо и искате отговори в реално време, както и AI бележки, без да добавяте видим AI бот асистент за срещи към разговора.

Това работи за някои търговски разговори и общи срещи. Но ако сте част от екип по маркетинг, GTM (Go-To-Market) или анализи, истинският проблем започва след разговора.

Имате нужда от надеждни отговори, бележки, които можете да цитирате, и проучвания, които се превръщат в резюмета и последващи имейли.

Това ръководство сравнява най-добрите алтернативи на Cluely, които предлагат по-добри AI функции за анализи и съдържание и са по-подходящи за изследователски и маркетингови екипи.

Топ 10 алтернативи на Cluely на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Cluely, за да можете да изберете подходящия инструмент за вашия работен процес, преди да се впуснете в подробните рецензии.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Превърнете информацията от срещите в подкрепена с проучвания GTM работа в едно конвергентно работно пространство. AI обобщения и следващи стъпки, живи брифинги и уикита, чат, свързан с работата, задачи, свързани с решения, търсене в различни работни пространства. Безплатно завинаги; персонализиране за предприятия Notion AI Лесно проучване и писане в център за знания Резюмета и пренаписвания в документи, въпроси и отговори в цялото ви работно пространство, автоматично попълване на бази данни, бързи чернови за брифинги и страници. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 USD/месец на потребител. Airtable AI AI помощ за структурирани данни от кампании и проучвания AI полета за последователни резултати, извличане от бележки в структурирани записи, повтаряеми работни процеси за изследователски операции Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец на потребител. Claude 3. 5 Sonnet Дългосрочно разсъждение, анализ и усъвършенстване на писането Обобщаване на дълги контексти, структуриран анализ от хаотични източници, силно писане и синтез за резюмета. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец на потребител. ChatGPT (GPT-5. 1) Бързо генериране на идеи, пренаписване и подкрепа за проучвания Кратко резюме и теми за обсъждане, последващи въпроси, варианти на съдържанието, многоезични преработки, структурирани резултати като често задавани въпроси. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец на потребител. Jasper Маркетингово съдържание в стила на марката в голям мащаб Контрол на гласа на марката, генериране на текстове за кампании, работни процеси на екипа за преглед и одобрение, пренаписване за яснота и конверсия. Платени планове, започващи от 69 $/месец на потребител Surfer AI Анализ и оптимизация на съдържанието, насочени към SEO Насоки, базирани на SERP, създаване на конспекти, проверки за оптимизация, работни процеси в Google Docs, покриване на пропуски в съдържанието Платени планове, започващи от 59 $/месец на потребител Writer. com Управление на съдържанието на корпоративно ниво и резултати, съответстващи на бранда Прилагане на правила за марката, основа на знания, управлявани работни процеси за екипи, административни и контролни мерки за сигурност Персонализирани цени Copy. ai GTM работни процеси за продажби и маркетингово съдържание Повторяеми GTM работни процеси, структурирани резюмета от хаотични бележки, последователни резултати за маркетинговите и продажбените екипи. Платени планове, започващи от 29 $/месец на потребител Perplexity AI Изследвайте с цитати и кратки резюмета Уеб проучвания с цитирани отговори, бързи проверки на твърдения след разговори, чисти резултати, които можете да вмъкнете в резюмета. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец на потребител.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Cluely?

Ако оценявате алтернативи на Cluely, решете дали се нуждаете от AI асистент за срещи за разговори на живо или от система, която превръща анализите в работа.

Търсете:

Високо качество на отговорите с източници и подсказки, съобразени с контекста (така че вашите „прозрения” да не се превърнат в догадки)

Записки с възможност за търсене и транскрипция в реално време , които можете да използвате повторно в презентации, документи за съобщения и планове за стартиране.

Ясна позиция по отношение на прозрачността и поверителността на данните

Мултиплатформена поддръжка в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams

Пътят от теми за обсъждане до задачи с отговорници, крайни срокове, последващи въпроси и последващи имейли

Функции като откриване на споделяне на екран и запис на екран

Напълно прозрачни цени с ясни стартови и професионални планове. Функциите за поддръжка на живо и насоки в реално време биха били чудесни бонуси.

10-те най-добри алтернативи на Cluely

Ако искате по-силни AI-базирани проучвания и интелигентност на съдържанието, ви е необходимо нещо повече от отговори в реално време по време на разговори на живо. Инструментите по-долу ви помагат да събирате прозрения и да ги превръщате в работа, която вашият екип може да използва повторно.

1. ClickUp (Най-доброто решение за превръщане на прозренията от срещите в подкрепена с проучвания GTM работа в едно конвергентно работно пространство)

Създавайте, управлявайте и мащабирайте GTM анализи в едно съвместно пространство с ClickUp

Всяко решение за GTM започва с разговор, но доказателствата рядко остават на едно място. Вие напускате Google Meet, някой добавя AI бележки в документ, а „окончателните“ теми за обсъждане остават в чат нишката.

Когато трябва да напишете кратко резюме или описание на продукта, вие търсите контекста в различни инструменти. Това е разпръскване на работата, когато всяка стъпка от вашата работа по проучването и съдържанието се намира в различно приложение. Това забавя прегледите и затруднява доказването на източника на информацията.

Сега добавете към това и изолирани AI инструменти и самостоятелен AI асистент за срещи. Това е AI разрастване , което често дава резултати, които изглеждат бързи в момента, но по-късно се оказват трудно достъпни.

С ClickUp за маркетингови екипи получавате конвергентно AI работно пространство, което свързва проучвания, документи, сътрудничество и изпълнение на едно място. Записвате казаното, проследявате източника зад ключовите твърдения и превръщате прозренията в работа, която екипът ви може да прегледа и изпрати, без да пресъздава контекста от нулата.

Превърнете изводите от срещите в полезни GTM прозрения

Запишете разговора, след което го превърнете в бележки и следващи стъпки с ClickUp Brain

Завършвате разговора и същият въпрос се появява в пощенската ви кутия. Какво решихме и какво следва да направим? ClickUp Brain може да превърне разговора в транскрипт с възможност за търсене, резюме и ясен списък с следващите стъпки, така че да не се налага да преигравате записа.

След това преминете от бележки към действие, без да губите следите. Напишете кратко резюме, създайте имейли за проследяване и превърнете темите за обсъждане в проследима работа. По този начин ще намалите разрастването на работата, като същевременно останете фокусирани върху качеството на отговорите.

📽️ Гледайте видео: Ако искате бележки от срещи, които са действително използваеми след разговора, ето едно кратко видео за вас, което демонстрира как ClickUp AI Notetaker и ClickUp Brain записват решенията и действията във всички ваши срещи.

💡 Професионален съвет: Превърнете всеки обобщен доклад след разговор в GTM брифинг с ClickUp Super Agents. Създайте персонализирани AI агенти, които могат да изпълняват различни задачи с ClickUp Super Agents*. Вместо да оставяте AI бележките в документ, който никой не преглежда, настройте специален ClickUp Super Agent за GTM проследяване. ClickUp Super Agents могат да правят проучвания, да дават предложения и дори да уведомяват екипа ви, когато проектите изостават, така че заключенията от срещите ви се превръщат в работа, готова за преглед, а не в разхвърляни нишки. Създайте „GTM recap” Super Agent, който преобразува транскрипти и бележки в кратко резюме с решения, рискове, последващи въпроси и теми за обсъждане.

Накарайте го да изготви писма за последващи действия и да сподели ясно резюме в чата, за да могат заинтересованите страни да разберат „какво“ и „защо“ без да се налага да провеждат още една среща.

Помолете го да създаде задачи от обобщението, да назначи отговорници и да маркира закъсненията, за да може екипът да остане фокусиран върху изпълнението.

Ограничете достъпа, като дадете на агента разрешения само за подходящите документи, задачи и пространства, за да се запази строгата поверителност на данните.

Използвайте ClickUp AI, за да ви помогне да напишете инструкциите за агентите, така че подсказките да останат последователни и съобразени с контекста във всички проекти.

Създавайте готови за преглед резюмета и центрове за знания

Документирайте проучванията си, съгласувайте заинтересованите страни и улеснете намирането на решения с ClickUp Docs

Асистентът за срещи може да ви предостави AI бележки, но вашият екип все пак се нуждае от място, където да ги потвърди и използва отново. ClickUp Docs ви позволява да създавате живи резюмета, уикита и бази от знания, за да не изчезне вашата информация след края на разговора.

Можете да сътрудничите в реално време, да маркирате колеги в коментари и да задавате задачи за действие директно в документа, така че прегледите да не се забавят в чат нишките.

Когато трябва да споделите работа извън екипа си, можете да зададете разрешения и да контролирате кой може да вижда или редактира конкретни документи и страници.

Поддържайте обратната връзка от заинтересованите страни свързана с работата

Изпратете съобщение на екипа си и превърнете решенията в действия с ClickUp Chat

Когато вашият асистент за срещи оставя бележки на едно място, а екипът ви ги обсъжда на друго, вие прекарвате повече време в търсене на контекста, отколкото в напредък по работата.

ClickUp Chat поддържа вашите разговори свързани с работата, така че можете да обсъждате идеи в канали или директни съобщения, или в свързани задачи, без да сменяте инструменти.

Веднага щом едно решение се превърне в работа, създайте задача от съобщение с едно кликване, за да са ясни собствениците и следващите стъпки.

💡 Професионален съвет: Превърнете решенията от ClickUp Chat в незабавни, споделяеми GTM обобщения с ClickUp Brain Превърнете всичките си чатове в дейности за по-добри резултати с ClickUp Brain Когато обратната връзка и решенията се вземат в ClickUp Chat, следващият риск е прост. Някой пропуска нишката и вие повтаряте същия разговор в друга среща. Използвайте ClickUp Brain, за да поддържате темпото, без да затрупвате хората със скрийншотове или дълги резюмета. Създайте ясно резюме от чат нишката, за да могат заинтересованите страни да разберат „какво“ и „защо“ за секунди.

Извлечете решения, отговорни лица и следващи стъпки, за да може екипът ви да премине по-бързо от разговори към изпълнение.

Напишете чернови на последващи съобщения, които можете да поставите обратно в ClickUp Chat, за да може целият екип да остане синхронизиран на едно място.

ClickUp Tasks ви позволява да записвате задачи с отговорници, крайни срокове и статуси, така че резултатите от вашия асистент за срещи да не остават само AI бележки.

💡 Професионален съвет: Превърнете задачите в ClickUp в постоянно актуализиран GTM команден център с ClickUp Brain MAX Превърнете актуализациите на задачите в споделяеми GTM обобщения с ClickUp Brain MAX След като екипът ви превърне заключенията от срещите в ClickUp Tasks, следващото предизвикателство е да останете съгласувани, докато приоритетите се променят. ClickUp Brain MAX ви помага да поддържате изпълнението свързано с оригиналния контекст, без да преследвате актуализации в различни инструменти. Записвайте напредъка по-бързо с Talk to Text : След разговор или вътрешна среща, дайте кратка актуализация, като например „Пречка, следваща стъпка, отговорник, краен срок“. ClickUp Brain MAX я превръща в ясна актуализация на задачата, така че екипът ви да запази темпото, без да пише дълги бележки. След разговор или вътрешна среща, дайте кратка актуализация, като например „Пречка, следваща стъпка, отговорник, краен срок“. ClickUp Brain MAX я превръща в ясна актуализация на задачата, така че екипът ви да запази темпото, без да пише дълги бележки.

Задавайте въпроси по време на работния процес: Задайте въпроси на ClickUp Brain MAX с подсказки като „Кои задачи са изложени на риск тази седмица и защо?“ или „Обобщете всички отворени елементи, свързани с пускането на продукта“. Това ви помага да получите яснота в реално време, без да преглеждате всеки списък.

Открийте причината зад дадена задача с ClickUp’s Enterprise Search : Когато някой попита: „Защо правим това?“, използвайте ClickUp Enterprise Search, за да извлечете първоначалното решение, бележките от срещата или документа, на базата на които е създадена задачата. Това ускорява прегледите и предпазва професионалните разговори от догадки. Когато някой попита: „Защо правим това?“, използвайте ClickUp Enterprise Search, за да извлечете първоначалното решение, бележките от срещата или документа, на базата на които е създадена задачата. Това ускорява прегледите и предпазва професионалните разговори от догадки.

Изберете подходящия модел за нужния ви резултат: Сменяйте моделите в зависимост от задачата. Използвайте един за кратки обобщения на състоянието, друг за по-задълбочен анализ и трети за пренаписване на актуализациите на заинтересованите страни, така че всяка актуализация на задачата да се превърне в споделяемо обобщение на GTM.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте заявки за кампании, проучвания и обратна връзка от заинтересовани страни с помощта на ClickUp Forms , а след това превърнете подадените данни в практически задачи, вместо да копирате и поставяте подробности в различни инструменти.

Визуализирайте позиционирането, съобщенията и плановете за пускане на пазара в ClickUp Whiteboards , след което превърнете идеите в задачи и документи, за да не остане планирането в режим на мозъчна атака.

Препращайте автоматично брифинги и последващи действия след разговори с ClickUp Automations , включително AI Automation Builder, който може да генерира тригери и действия от проста заявка.

Ускорете прегледа на творческите материали и ресурсите с ClickUp Proofing , където можете да добавяте бележки към изображения, видеоклипове и PDF файлове и да добавяте коментари директно върху файла.

Ограничения на ClickUp

Очаквайте първоначално да имате нужда от време за обучение, тъй като платформата е богата на функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7 / 5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6 / 5 (над 4600 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един рецензент на G2 сподели:

„Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е неговата гъвкавост и широкият набор от функции, които ни позволяват да управляваме задачи, проекти и документация на едно място. Лесно е да започнете да го използвате, предлага много възможности за персонализиране, интегрира се добре с други инструменти и е нещо, което използваме ежедневно, за да поддържаме екипите си съгласувани и продуктивни.“

„Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е неговата гъвкавост и широкият набор от функции, които ни позволяват да управляваме задачи, проекти и документация на едно място. Лесно е да започнете да го използвате, предлага много възможности за персонализиране, интегрира се добре с други инструменти и е нещо, което използваме ежедневно, за да поддържаме екипите си съгласувани и продуктивни.“

2. Notion AI (Най-доброто решение за превръщане на разпръснати проучвания в структурирани центрове за съдържание)

Чрез Notion AI

Ако най-големият проблем на вашия екип е „имаме AI бележки, но никой не може да ги намери по-късно“, Notion AI е практичен избор.

Работният процес AI Meeting Notes записва срещите и генерира обобщение веднага след края на разговора. Той също така запазва транскрипти, решения и действия в работното ви пространство, така че те остават достъпни за търсене, вместо да са разпръснати бележки.

За маркетинговите и изследователските екипи това е полезно, когато събирате информация от интервюта със заинтересовани страни, разговори с клиенти и вътрешни синхронизации. Можете да съхранявате извадки от проучвания, теми за обсъждане и чернови до изходния материал и да ги използвате повторно в брифинги.

Най-добрите функции на Notion AI

Обобщавайте дълги страници и превръщайте грубите AI бележки в ясни изводи.

Създавайте и преписвайте маркетингово съдържание директно в документи и уикита.

Автоматично попълване на бази данни и извличане на структурирани полета от неструктуриран текст

Отговаряйте на въпроси, използвайки контекста от работното си пространство в Notion.

Превеждайте и коригирайте тона за глобалните екипи, когато е необходимо.

Ограничения на Notion AI

Отделяйте време за настройка и управление, защото високата степен на персонализация може да забави работата на екипите.

Среща забавяния в работата при по-големи работни пространства и тежки бази данни.

Натъква се на ограниченията на безплатния план, като по-малки лимити за качване на файлове.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,6/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват потребителите за Notion AI

Един потребител на Reddit каза:

„Мисля, че AI инструментът на Notion си заслужава да бъде проучен и изпробван за известно време, за да видите дали може да ви бъде полезен.“

„Мисля, че AI инструментът на Notion си заслужава да бъде проучен и изпробван за известно време, за да видите дали може да ви бъде полезен.“

3. Airtable AI (Най-доброто решение за превръщане на резултатите от проучвания в структурирани набори от данни и повтаряеми GTM работни процеси)

Чрез Airtable AI

Airtable AI е подходящ, когато вашият екип вече работи със структурирани данни: тракери за стартиране, матрици на конкурентите, календари на кампании и хранилища за проучвания.

Вместо да третира AI като отделен чат прозорец, Airtable добавя AI в системата, която вече използвате. Можете да използвате Airtable AI за генериране или анализ на съдържание в полета и стандартизиране на хаотични входни данни, за да се запази последователността на отчетите.

Това, което го отличава за GTM екипите, е изграждането на работни процеси. Omni на Airtable е позициониран като инструмент за създаване на разговори, който може да ви помогне да създавате таблици и автоматизации, като опишете какво ви е необходимо. Това е полезно, когато се опитвате да мащабирате повтарящо се съдържание и работни процеси за проучване в рамките на екипен план.

Най-добрите функции на Airtable AI

Обобщавайте текст и извличайте информация от изследователски данни в Airtable.

Използвайте AI поле, за да изпълнявате последователни, текстови AI резултати в работните процеси.

Създавайте приложения и работни процеси, базирани на изкуствен интелект , използвайки възможностите на Airtable в тази област.

Стандартизирайте маркирането и анализа на обратната връзка за GTM и екипите за съдържание.

Ограничения на Airtable AI

Необходимо е да отделите време за проектиране на подходяща базова структура, преди работните процеси да започнат да протичат гладко.

Разходите се увеличават с разрастването на екипа ви и нарастването на броя на редакторите, които се нуждаят от достъп.

Имате нужда от период на обучение, ако вашият екип е свикнал да използва прости документи вместо бази данни.

Цени на Airtable AI

Безплатно

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Airtable AI рейтинги и рецензии

G2: 4,5/5 (над 3100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 рецензии)

Какво казват потребителите за Airtable AI

Един рецензент на Capterra каза :

„Airtable е изключително ценен инструмент за организиране на данни, управление на продукти и оптимизиране на работните процеси в различни индустрии и случаи на употреба, като използва функции за сътрудничество, възможности за интеграция, възможности за автоматизация, мобилна достъпност и подкрепяща общност и ресурси.“

„Airtable е изключително ценен инструмент за организиране на данни, управление на продукти и оптимизиране на работните процеси в различни индустрии и случаи на употреба, като използва функции за сътрудничество, възможности за интеграция, възможности за автоматизация, мобилна достъпност и подкрепяща общност и ресурси.“

📖 Прочетете също: Всякаква информация на една ръка разстояние с ClickUp Knowledge Management

4. Claude 3. 5 Sonnet (Най-доброто решение за синтезиране на дългосрочни проучвания в ясни GTM прозрения)

Claude 3. 5 Sonnet е отличен избор, когато работите с дълги и хаотични входни данни и се нуждаете от ясно мислене. За продуктовите маркетолози и анализатори това често означава да комбинират транскрипти от интервюта, продуктови документи и пазарни проучвания в едно цялостно повествование с ясни твърдения и подкрепящи подробности.

Anthropic позиционира Claude 3. 5 Sonnet като силен и в визуалното разсъждение, включително интерпретиране на диаграми и графики и извличане на текст от несъвършени изображения. Това е полезно, когато докладите пристигат под формата на екранни снимки или PDF файлове.

Въпреки това, Claude не е AI асистент за срещи в смисъла на „присъединява се към Google Meet“. Той е по-добър като слой за анализ, който използвате след разговори, особено когато искате подсказки, съобразени с контекста, и по-обмислено разсъждение в големи контекстни прозорци.

Claude 3. 5 Най-добрите функции на Sonnet

Обобщете дългите резултати от проучвания и превърнете необработените бележки в готови за преглед изводи.

Работете с големи контекстни прозорци за синтез на данни от множество изходни документи.

Поддържайте структуриран анализ за работни процеси като конкурентни брифинги и тестване на съобщения.

Предлагайте достъп до API с публикувани цени на базата на токени за предвидимо планиране на използването.

Claude 3. 5 Ограничения на Sonnet

Необходимо е да носите свои собствени транскрипти или бележки, тъй като това не е записващо устройство за срещи.

Достигате лимитите за използване на по-леките планове, когато изпълнявате чести и тежки работни процеси за проучване.

Понякога изглежда предпазлив или дългословен, според отзивите на потребителите.

Claude 3. 5 Цени на Sonnet

Безплатно

Pro: 20 $/месец на потребител

Макс: От 100 $/месец на потребител

Екип: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Claude 3. 5 Оценки и рецензии за Sonnet

G2: 4. 4/5 (90 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват потребителите за Claude 3. 5 Sonnet

Един потребител на Reddit каза:

„Claude 3. 5 Sonnet ме впечатли с уменията си за кодиране, точното обобщаване и естествения стил на комуникация.“

„Claude 3. 5 Sonnet ме впечатли с уменията си за кодиране, точното обобщаване и естествения стил на комуникация.“

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите прозрения, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. ClickUp ви позволява да превръщате разговорите в практически задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Най-доброто решение за бързи чернови, синтез и готови за вземане на решения обобщения от хаотични входни данни)

ChatGPT е изборът „за малко от всичко“ за GTM работа: итерации на съобщения, сравнения с конкурентите, често задавани въпроси при пускане на продукт, последващи въпроси и пренаписване в подходящ тон.

OpenAI позиционира GPT-5. 1 като флагмански модел с конфигурируемо разсъждение, което добре съответства на начина, по който работят маркетинговите екипи: понякога искате бързи опции, а друг път искате по-внимателен план с по-силна логика.

Той се използва често и за подготовка за интервюта. Ако сте мениджър, който обучава кандидати, или кандидат, който прави пробни интервюта, можете да се упражнявате за поведенчески въпроси, технически интервюта, тестове за кодиране или дори задачи по наука за данните.

Най-добрите функции на ChatGPT

Обобщете дългите транскрипти и превърнете разпръснатите бележки в ясни изводи.

Създавайте рамки за съобщения, брифинги за стартиране и готови за заинтересованите страни разкази.

Създавайте списъци с въпроси за проучвателни разговори и усъвършенствайте последващите въпроси.

Пренапишете текста, за да подобрите тона, яснотата и регионалните варианти на различни езици.

Създавайте структурирани резултати като често задавани въпроси, battlecards и сравнения с конкурентите.

Ограничения на ChatGPT

Изисква силни подсказки и чисти изходни данни, за да се гарантира качеството на отговорите.

Понякога генерира грешки, така че все още се нуждаете от човешка проверка и проверка на фактите.

Чувствате се по-малко интегрирани, ако вашият процес зависи от асистент за срещи, който автоматично записва контекста във вашия работен процес.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец на потребител

Pro : 200 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

Какво казват потребителите за ChatGPT

Един потребител на Reddit каза:

„Аз бих избрал GPT 5. 1 pro, защото е наистина добър... Използвам 5. 1 Pro на няколко раздела без прекъсване, а също и 5. 1 thinking high за други задачи паралелно и никога не съм достигал лимита.“

„Аз бих избрал GPT 5. 1 pro, защото е наистина добър... Използвам 5. 1 Pro на няколко раздела без прекъсване, а също и 5. 1 thinking high за други задачи паралелно и никога не съм достигал лимита.“

🤔 Знаете ли, че: Срещите късно вечер са се увеличили с 16% в сравнение с миналата година, а 30% от срещите вече обхващат няколко часови зони. Ако вашите проучвания и бележки се съхраняват в различни инструменти, контекстът бързо се губи.

6. Jasper (Най-подходящ за маркетингово съдържание, което е в съответствие с бранда и остава последователно в различните кампании)

Jasper е създаден с оглед на един познат маркетингов проблем: имате нужда от много съдържание и то трябва да звучи като вашата марка всеки път. Позиционирането на Jasper се фокусира основно върху контрола на гласа на марката и съобщенията, специфични за аудиторията, така че екипите да могат да генерират ресурси за кампании, без всеки проект да се отклонява в различен тон.

За GTM екипите това е полезно, когато създавате варианти за различни канали (имейл, целеви страници, платени, социални) и искате последователност и бързина.

Jasper също така структурира платформата си около маркетингови работни процеси и агенти, което е подходящо за екипи, които се опитват да стандартизират производството на повтарящо се съдържание, а не само да генерират еднократни копия.

Най-добрите функции на Jasper

Създавайте маркетингови чернови за реклами, целеви страници и имейли от груби входни данни.

Поддържайте последователност в гласа си, като използвате контроли за марката и стила.

Пренапишете текста за по-голяма яснота, тон и фокус върху конверсията.

Подкрепете работните процеси за сътрудничество при преглед и одобрение

Ограничения на Jasper

Изглежда скъпо в сравнение с общите AI инструменти за по-малки екипи.

Изисква управление, за да се поддържат последователни резултати за много потребители.

Все още се нуждае от човешка проверка за фактически твърдения и нюанси в позиционирането.

Цени на Jasper

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват потребителите за Jasper

Един рецензент на Capterra каза:

„Можете да използвате Jasper за мозъчна атака, преформулиране на идеи, организиране на мисли и писане много по-бързо, отколкото ако започвате от нулата. Като цяло, той доведе до осезаема ефективност на индивидуално и екипно ниво и ние сме много доволни от постоянните подобрения, които се правят на платформата!“

„Можете да използвате Jasper за мозъчна атака, преформулиране на идеи, организиране на мисли и писане много по-бързо, отколкото ако започвате от нулата. Като цяло, той доведе до осезаема ефективност на индивидуално и екипно ниво и ние сме много доволни от постоянните подобрения, които се правят на платформата!“

7. Surfer AI (Най-доброто за анализ и оптимизация на съдържание, насочено към SEO)

Чрез Surfer AI

Ако вашият екип публикува много съдържание, най-трудната част обикновено е да се напише нещо, което съответства на търсеното, обхваща темата по подходящ начин и не пропуска термините, които Google очаква. Surfer AI е създаден за този работен процес.

Започвате с ключова дума, а Surfer AI генерира чернова въз основа на насоки, базирани на SERP, след което я усъвършенствате в редактора на съдържание на Surfer , за да съответства страницата на препоръките на страницата.

За GTM и продуктовите маркетинг екипи Surfer AI работи най-добре, когато вече знаете какво искате да публикувате (страници за стартиране, сравнителни публикации, BOFU блогове) и искате SEO слоят да бъде част от процеса на писане, а не отделна стъпка.

Най-добрите функции на Surfer AI

Създавайте конспекти с помощта на Outline Builder за по-бързо планиране на черновите.

Оптимизирайте черновите, като използвате указания за съдържанието, свързани с видимостта в търсенето в Google и AI.

Поддържайте последователността на марката с шаблони и персонализирани гласови опции.

Сътрудничество с екипа ви на една платформа и свързване с Google Docs

Ограничения на Surfer AI

Изисква солидна настройка и познания в областта на SEO, за да се получат последователни резултати в голям мащаб.

Струва скъпо, когато преминете от безплатен план към платен план за по-голямо използване.

Произвежда резултати, които все още се нуждаят от човешка проверка, особено когато фактите и препратките са от значение.

Цени на Surfer AI

Откритие: 59 $/месец на потребител

Стандартен: 119 $/месец за 3 потребители

Pro: 219 $/месец за 5 потребители

Спокойствие: 359 $/месец за 10 потребители

Enterprise: От 999 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Surfer AI

G2: 4,8/5 (530+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 420 отзива)

Какво казват потребителите за Surfer AI

Един рецензент на Capterra каза:

„Surfer е чудесен холистичен SEO инструмент... Surfer е моят предпочитан инструмент за оптимизация на обекти. Освен оптимизацията на обекти, инструментът за проучване на ключови думи, създаването на тематични карти и одити също са еднакво надеждни.“

„Surfer е чудесен холистичен SEO инструмент... Surfer е моят предпочитан инструмент за оптимизация на обекти. Освен оптимизацията на обекти, инструментът за проучване на ключови думи, създаването на тематични карти и одити също са еднакво надеждни.“

8. Writer.com (Най-доброто за управление на съдържание на корпоративно ниво и резултати, съответстващи на бранда)

Когато няколко екипа доставят съдържание, рисковете могат да включват неправилна терминология и случайно нарушаване на политиките, които се промъкват в активите, насочени към клиентите.

Writer.com се позиционира като корпоративна AI платформа, която поставя управлението и контрола над марката в центъра, включително неща като профили на марката и гласа, както и администраторски надзор за екипите.

Writer също се опира на „използвайте одобрените си знания“ като начин за намаляване на измислените отговори. Тяхната Knowledge Graph поддържа генериране, подсилено с извличане, така че екипите могат да основават резултатите си на вътрешни източници и да продължават да пишат в съответствие с одобреното от компанията.

Ако ви е грижа за поверителността на данните, възможността за одит и последователността на съобщенията в големи съдържателни повърхности, Writer е създаден точно за това.

Най-добрите функции на Writer.com

Наложете правила за гласа и стила на марката, за да се запази последователността на съдържанието в различните екипи.

Основавайте резултатите си на Knowledge Graph за по-добра проследимост и по-малко грешки.

Създайте повтаряеми работни процеси с агенти и наръчници за често срещани GTM задачи.

Подкрепете корпоративната сигурност и административния контрол за регулирано внедряване.

Ограничения на Writer.com

Изглежда тежък за по-малки екипи, които се нуждаят само от бързи чернови

Изисква настройка, за да се постигне правилното управление на марката и основа от знания.

Зависи от вашите вътрешни данни, за да поддържате високо качество на отговорите.

Цени на Writer.com

Стартово ниво: Безплатен пробен период; Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Writer. com оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Writer.com

Един рецензент на G2 каза:

„Оценявам начина, по който Writer.com гарантира, че цялото ни писмено съдържание остава в съответствие с гласа на нашата марка. …платформата улеснява и сътрудничеството между екипите и управлението на работните процеси, което помага на всички да останат съгласувани и продуктивни.“

„Оценявам начина, по който Writer.com гарантира, че цялото ни писмено съдържание остава в съответствие с гласа на нашата марка. …платформата улеснява и сътрудничеството между екипите и управлението на работните процеси, което помага на всички да останат съгласувани и продуктивни.“

9. Copy. ai (Най-доброто решение за превръщане на GTM работните процеси в повтаряеми резултати от проучвания в съдържание)

Ако вашите GTM действия зависят от скоростта и релевантността, вече знаете как става: проучване на акаунти, проверка на контакти, съобщения при първия контакт, последващи имейли, а след това повторение на всичко това за следващия сегмент.

Copy. ai се позиционира като GTM AI платформа с примери за употреба като „Prospecting Cockpit“, които се фокусират върху интелигентността на акаунтите и изготвянето на контакти, специфични за акаунта.

Copy. ai може също да извлича анализи от транскрипти на продажби за обучение по сключване на сделки и насоки за прогнозиране. То не ви дава съвети на живо по време на разговор, но е по-добро в превръщането на тези разговори в реални резултати от продажби и организирани екипни процеси.

Copy. ai най-добри функции

Създайте повтаряеми GTM работни процеси за обобщения, резюмета и вариации на съдържанието.

Превърнете неструктурираните бележки в структурирани резултати, които са по-лесни за преглед.

Подкрепете маркетинговите и продажбените работни процеси, които разчитат на последователни теми за разговор.

Намалете преработката, като поддържате резултатите организирани в работните процеси, а не разпръснати чернови.

Ограничения на Copy.ai

Изисква време за настройка, за да съответстват работните процеси на процесите на вашия екип.

Зависи от качеството на източника, така че все пак е необходима бърза проверка за точност.

Става скъпо, когато преминете от безплатен план към платен план за по-големи екипи.

Цени на Copy.ai

Чат: 29 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Какво казват потребителите за Copy. ai

Един рецензент на Capterra каза:

„… Copy. AI поддържа различни видове съдържание, от рекламни текстове до блог публикации и текстове за дигитални реклами, така че винаги можете да създавате типа съдържание, от което се нуждае вашата аудитория, независимо от вида му. 3. Лесна интеграция със съществуващите работни процеси…“

„… Copy. AI поддържа различни видове съдържание, от рекламни текстове до блог публикации и текстове за дигитални реклами, така че винаги можете да създавате типа съдържание, от което се нуждае вашата аудитория, независимо от вида му. 3. Лесна интеграция със съществуващите работни процеси…“

🤔 Знаете ли, че: От февруари 2020 г. средното време за срещи на седмица за потребителите на Microsoft Teams се е увеличило с 252%, а броят на седмичните срещи е нараснал с 153%. Ето защо „яснотата след разговора“ е толкова важна, колкото и самият разговор.

10. Perplexity AI (Най-подходящ за изследвания с цитати, които можете да използвате като референции в работата си по GTM)

Чрез Perplexity

За маркетолозите на продукти и анализаторите на проучвания „бързите отговори“ са полезни само когато можете да покажете откъде идват.

Основната цел на Perplexity е проверимото проучване: то ви дава отговори с цитати, както и интелигентни последващи въпроси, така че да можете да продължите анализа, без да започвате отначало. Това го прави подходящ за конкурентно проучване, позициониране и резюмета на съдържание, които се нуждаят от източници.

Perplexity поддържа и сътрудничеството чрез Spaces, което позволява на екипите да организират търсенията и низовете по проекти, така че проучванията да не се губят в множество инструменти.

Той може да търси в интернет и вътрешни файлове с контрол на разрешенията, което е полезно, когато проучването ви трябва да включва както публични източници, така и документи на компанията.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Връщайте отговори с цитати за по-бърза проверка на проучванията.

Търсете в интернет в реално време, за да бъде обобщението ви актуално.

Създавайте чисти, добре форматирани резултати, които можете да използвате повторно в брифинги и презентации.

Поддържайте задълбочени последващи въпроси, без да рестартирате нишката.

Ограничения на Perplexity AI

Необходим е отделен асистент за срещи, ако искате автоматично записване по време на срещите.

Все още е необходима бърза проверка на източника, когато цитатите са оскъдни или не съответстват на твърдението.

Увеличава разходите, след като преминете от безплатен план към платен план за по-интензивно използване за проучвания.

Цени на Perplexity AI

Безплатно

Pro: 20 $/месец на потребител

Enterprise Pro : 40 $/месец на потребител

Enterprise Max: 325 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват потребителите за Perplexity AI

Един рецензент на G2 каза:

„Източниците са надеждни, а информацията е точна. Използвам го [Perplexity. AI] ежедневно за маркетинг на съдържание. Беше ми полезен по много начини. Писането на блогове и статии, копирането и съдържанието са лесни.“

„Източниците са надеждни, а информацията е точна. Използвам го [Perplexity. AI] ежедневно за маркетинг на съдържание. Беше ми полезен по много начини. Писането на блогове и статии, копирането и съдържанието са лесни.“

Ако все още сравнявате опции извън основните алтернативи на Cluely, тези три инструмента могат да покрият често срещаните пропуски, след като приключи разговорът на живо.

Те са полезни, когато се нуждаете от по-ясни AI бележки, по-бързо възпроизвеждане или по-структурирана практика за интервюта за работа.

fireflies.ai : AI асистент за срещи, който записва вашите срещи и ги превръща в транскрипти, резюмета и задачи за действие, които могат да се търсят. Работи на видео платформи като Google Meet, включително опция за разширение за Chrome, която може да записва и резюмира, без да добавя бот към срещата.

Otter.ai : Асистент за срещи, който записва транскрипции в реално време и създава структурирани бележки от срещи, които можете да прегледате бързо. Той може автоматично да се присъединява към срещи в Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, което е удобно, ако вашите разговори се провеждат чрез различни инструменти всяка седмица.

Final Round AI : Създаден за AI симулационни интервюта и структурирана интервю практика, така че да можете да репетирате отговорите си и да подобрите качеството им преди важни интервюта. Той е особено полезен, ако искате да практикувате по начин, който е по-близък до реалните видео разговори, и ако се подготвяте за интервюта за кодиране като част от интервю цикъла си.

ClickUp предоставя разписките (и работния процес)

Изборът между алтернативите на Cluely не се свежда само до получаването на отговори в реално време в живи разговори чрез AI помощник за интервюта. Ако купувате за екипи по продажбите, производителността на екипа и коучингът в реално време са толкова важни, колкото и качеството на бележките.

За маркетинговите и GTM екипи най-подходящи са инструменти с анализи в реално време за общи срещи, които предлагат нещо повече от просто подсказки в стил интервю.

Потърсете инструменти, които осигуряват цялостна поддръжка за вашия работен процес на различни платформи. Идеалните инструменти трябва да включват и бележки с възможност за търсене, предложения в реално време, базирани на изкуствен интелект, и обратна връзка в реално време, подсилена от изкуствен интелект.

ClickUp се отличава, когато искате едно конвергентно работно пространство и AI асистент, който да свързва AI анализи, документи, сътрудничество и доставка. Можете да:

Обобщавайте срещите с ClickUp Brain

Документирайте мислите си в ClickUp Docs

Намерете доказателства бързо с ClickUp Enterprise Search

Автоматизирайте повтарящите се последващи действия с ClickUp Agents.

Получете многоезична поддръжка и подобрени с AI функции за водене на бележки.

Търсите надеждна алтернатива на Cluely? Регистрирайте се в ClickUp сега