Един на всеки трима маркетинг лидери казва, че конверсионните проценти са основният ключов показател за ефективност, който те приоритизират да проследяват. Но за всеки маркетинг екип конверсиите са само резултат.

Това, което наистина ги мотивира, е колко добре са синхронизирани усилията на всеки етап от процеса.

Истинската борба за маркетинг мениджърите е поддържането на междуфункционално управление на кампаниите, при което актуализациите по проектите са видими, изпълними и измерими в реално време.

Когато дадена кампания не постига желаните резултати, екипът трябва да диагностицира и разреши проблема бързо; когато нещо работи, те трябва да имат ясен сигнал, за да удвоят усилията си.

Тук на помощ идва ClickUp SyncUps. Като част от екосистемата ClickUp за маркетингови екипи, това е интелигентен инструмент за управление на проекти, който помага на ръководителите на екипи да структурират синхронизацията на маркетинговите екипи, да автоматизират управлението на задачите и да проследяват ефективността в множество канали.

В тази статия ще разгледаме как маркетинг мениджърите могат да използват ClickUp SyncUps за проследяване на напредъка на кампаниите.

Защо проследяването на напредъка на кампаниите е от съществено значение за маркетинговите екипи

Джон управлява три стартиращи проекта едновременно. Той организира седмични срещи за проследяване на кампаниите, преглежда разкъсани табла и следи актуализациите по проектите в имейл кореспонденцията. В резултат на това никой не е сигурен кои ключови показатели за ефективност са се променили през последната седмица. Пропуснатите крайни срокове се превръщат в пропуснати цели.

Джон преминава към прост ритъм: ежедневни проверки на сигнали (обем на потенциални клиенти, тенденция на CAC, качество), споделен лист с KPI и единна платформа за управление на проекти за собствениците и графика на проекта.

Това е силата на мониторинга. Ето основните причини, поради които проследяването на напредъка е важно

1. Видимостта превръща активността в резултати

Когато екипите измерват няколкото важни показателя (конверсия, квалифициран пайплайн, разходи и качество), те научават какво да мащабират и какво да спрат. Медийният екип на Google подчертава, че строгото измерване е начинът, по който маркетолозите оптимизират, доказват възвръщаемостта на инвестициите и разбират въздействието на марката.

2. Съгласуваността намалява закъсненията и преработката

Общият източник на информация за собствениците, статуса и следващите стъпки намалява недоразуменията – една от основните причини за пропуснати срокове и дублиране на работата в маркетинговите операции.

3. По-бързите цикли на обратна връзка подобряват ефективността на екипа

Данните за гъвкавия маркетинг показват , че по-късите цикли и видимата работа в процес водят до по-добра производителност и отзивчивост. Проследяването на времето на цикъла, производителността и въздействието на експериментите помага на екипите да се адаптират бързо.

4. Контрол на бюджета и дисциплина по отношение на възвръщаемостта на инвестициите

Не можете да защитите разходите без измерване. Стандартните KPI рамки свързват активността на каналите с приноса към приходите и приписваемата възвръщаемост на инвестициите (в сравнение с суетните показатели).

5. Комбинации за учене

Последователното проследяване създава сравнителни базови линии, така че всеки тест усъвършенства творчеството, офертите и аудиторията. Насоките на Google за MMM подчертават запълването на пропуските в измерването, за да се вземат по-ефективни решения.

Преди да се впуснем: Защо ClickUp за синхронизиране на кампании

Работата в разпръснат режим забавя напредъка на кампанията. Брифингите се съхраняват в документи, актуализациите се намират в чата, задачите са скрити в други инструменти, а най-новите цифри са в електронна таблица, до която имат достъп само няколко души. Връзката между вземането на решения и изпълнението се прекъсва, а малките проблеми се превръщат в пропуснати цели.

ClickUp събира всички елементи на едно място, така че синхронизацията ви да е спокойна, фокусирана и свързана с действие. Когато всичко се намира в едно работно пространство, разговорът се води успоредно с самата работа. Актуализациите се превръщат в следващи стъпки, без странични канали.

На същата страница, на която се намира планът, се показват и най-новите цифри, така че решенията се основават на промените, а не на спомените. Резюметата се появяват там, където работи екипът, което намалява броя на последващите срещи и ускорява корекциите в курса. Получавате стабилен ритъм от кратки синхронизации, ясни отговорности и видими резултати.

Как ClickUp помага за синхронизирането на вашата кампания:

Единен източник на информация за собствениците, статуса и следващите стъпки

Актуализациите се превръщат в задачи с ясни дати, докато хората са в стаята.

Таблото се намира до дискусията, така че решенията се вземат въз основа на актуални данни.

Резюметата и обобщенията се появяват там, където се извършва работата, което намалява излишните срещи.

Откъде да започнете:

Създайте централизирана маркетингова екипна структура чрез ClickUp за маркетингови екипи

Извършвайте проверки на живо в контекста с ClickUp SyncUp , за да поддържате връзка между разговорите, задачите и последващите действия.

Поддържайте бързи разговори и разяснения в екипа в ClickUp Chat , за да можете лесно да намирате актуализациите.

Превърнете разговорите в организирани действия с ClickUp Brain за незабавни обобщения, създаване на задачи и бързи дневен ред.

Какво представлява ClickUp SyncUps?

Прегледайте творческите материали на екрана, за да одобрите активите наведнъж с ClickUp SyncUps

Представете си следното: Вие сте в средата на проверка на кампания с вашия маркетинг екип и заинтересовани страни от различни отдели. Превключвате между чат приложения, видео разговори, списъци със задачи и документи, като части от разговора са разпръснати по различни платформи и никой не е сигурен коя нишка съдържа „следващата стъпка“.

С ClickUp SyncUps можете да стартирате сесия с глас или видео на живо в работното си пространство, да свържете незабавно съответните задачи, да запишете дискусията и след това да споделите автоматични обобщения.

💯 Накратко: едно място, от което да започнете, обсъждате, възлагате и проследявате, без да губите контекста.

Комуникирайте с екипа си и създавайте задачи в чат прозореца си с ClickUp Chat.

Ето някои отзиви от реални потребители:

Преместих вътрешния чат изцяло в ClickUp (преди използвахме Google Meet). Работи добре и е полезно да имаме всички задачи и документация там.

– Потребител на Reddit

– Потребител на Reddit

Все още е в начален етап, но продължава да се подобрява. Интеграцията с останалата част от ClickUp е най-важната функция за мен

– Потребител на Reddit

– Потребител на Reddit

Тези коментари отразяват две неща, които са от значение за маркетинг мениджърите: първо, че наличието на задачи, документация, чатове и срещи в едно унифицирано работно пространство добавя реална стойност.

Второ, въпреки че функциите все още се развиват, потребителите оценяват силната интеграция с техния списък със задачи и работата по проекти.

За ръководителите на маркетингови екипи и собствениците на кампании ClickUp SyncUps решава няколко постоянни предизвикателства: фрагментираните бележки от срещи, неясните следващи стъпки след синхронизация и загубеното време в търсене на прикачени файлове или коментари за състоянието в различни инструменти.

📌 Пример: С ClickUp SyncUps получавате място за срещи, което е неразривно свързано с работното пространство. Това означава, че когато някой каже: „Ще оптимизираме началната страница до петък“, това се превръща в свързана задача със статус, краен срок и собственик в същото приложение.

Как маркетинг мениджърите могат да използват ClickUp SyncUps за проследяване на напредъка на кампаниите

Маркетинг екипите, които синхронизират работата си, обикновено се развиват по-бързо и губят по-малко.

McKinsey съобщава, че компаниите, които съчетават креативност с анализи и цел, отбелязват приблизително двойно по-голям растеж в сравнение с конкурентите си, което е друг начин да се каже, че споделените цели, споделените данни и споделените ритуали са от значение.

Това е прост урок и за работата по кампании. Маркетинг мениджърите могат да проследяват напредъка в реално време, когато съберат всички заедно и се споразумеят за няколко ясни ключови показатели за ефективност.

С оглед на това, нека разгледаме как маркетинг мениджърите могат да използват ClickUp SyncUps за проследяване на напредъка на кампаниите на различни нива.

👀 Интересен факт: Работниците, занимаващи се с интелектуален труд, все още прекарват по-голямата част от деня си в координиране на работата, а не в нейното изпълнение. Според проучването „Анатомия на работата“ на Asana, около 60% от времето се отделя за „работа около работата“, а само ненужните срещи струват на хората около 157 часа годишно. Ето защо по-тясната синхронизация в контекста е от значение.

Настройка преди срещата

Дайте на екипа си спокойна отправна точка. Създайте SyncUp за всеки чат канал на кампанията, който вече е свързан със списъка, където се намират свързаните задачи на кампанията.

Стартирайте SyncUp от списъка си със задачи

Добавете дневен ред в ClickUp Docs с кратка секция за успехи, рискове и следващи стъпки. Поканете подходящите членове на екипа и включете ключовите показатели за ефективност, които ще прегледате. Добавете собственици до всяка точка за обсъждане и леко напомняне да актуализирате актуализациите на проекта преди разговора.

Отворете изгледите, които показват графика на проекта и крайните срокове, за да може всеки да е на една и съща страница. Тази проста подготовка ви помага да проследявате напредъка без допълнителен стрес.

📮 ClickUp Insight: Около 60% от хората отговарят на незабавни съобщения в рамките на 10 минути, докато около 15% отговарят след повече от 10 минути. 2 часа. Тази комбинация от бързи съобщения и бавни отговори може да създаде пропуски и да забави работата в екип. С ClickUp съобщенията, задачите и актуализациите се съхраняват заедно, така че нищо не се пропуска и всички остават синхронизирани по свой собствен темп. Вижте свързания чат в действие. 👇🏼

Ефективност по време на срещи

Поканете заинтересованите страни и потвърдете обхвата, рисковете и следващите стъпки чрез ClickUp SyncUp

Съхранявайте всичко на една платформа, за да не се налага да преминавате между няколко приложения.

Започнете разговора от работното си място и използвайте ClickUp Task или ClickUp Doc, за да записвате бързи бележки, докато хората говорят. Когато някой сподели актуализация, отворете конкретната задача, възложете я и задайте ясен краен срок.

Ако възникне нова работа, незабавно създайте задачи, като натиснете опцията + t на Mac или alt + t на PC, което незабавно отваря менюто за създаване! След това можете да използвате ClickUp AI, за да заснемете кратко резюме, така че екипът да може да остане фокусиран.

✍🏻 Поддържайте разговора спокоен и ясен: Какво се промени? Какво е блокирано? Какво се нуждае от малка поправка?

Тази процедура улеснява откриването на потенциални пречки и ви помага да проследявате ефективността в реално време.

Проследяване на действията след срещата

Нека обобщението ви насочи в последващите действия. Проследявайте вашите задачи и следващите стъпки от бележките на AI. Уверете се, че на всяко решение е присвоена задача с отговорник и краен срок, и включете кратка бележка в коментара към задачата, ако има информация, до която ще ви е необходим лесен достъп по-късно.

Получете бележките от вградените AI функции за водене на бележки в ClickUp.

С течение на времето тези малки навици създават полезен архив от избори и резултати. Измервате това, което е важно, поддържате приоритетите видими и напредвате с проектите по начин, който се усеща стабилен и човечен.

Предимства на използването на ClickUp SyncUps за проследяване на кампании

Когато екипът проследява напредъка заедно, работата се усеща по-лека, а резултатите стават по-ясни. ClickUp SyncUps се намира във вашето работно пространство, така че всички ваши следващи стъпки са на едно място.

По-долу са посочени няколко прости начина, по които това помага на маркетинг мениджърите да поддържат всички на една и съща страница.

Намалена умора от срещи

Когато актуализациите пристигат преди разговора и получавате ясно обобщение след него, прекарвате по-малко време в дълги срещи.

ClickUp SyncUps ви позволява да започнете разговор директно в работното си пространство, да го запишете и да споделите незабавно резюме с действия, свързани със съответните задачи. Това ви помага да съкратите разговора и да продължите работата.

Индексът на Microsoft за тенденциите в работата през 2024 г. също показва, че лидерите разчитат на изкуствения интелект, за да облекчат натоварването и да направят сътрудничеството по-гладко, което съответства на начина, по който ClickUp SyncUps обобщава бележките и следващите стъпки за вас.

Ясна видимост на състоянието на кампанията

Екипите растат по-бързо, когато творческите идеи и анализите са в синхрон.

McKinsey съобщава, че компаниите, които съчетават креативност, анализи и цел, отбелязват около два пъти по-голям растеж в сравнение с конкурентите си. Съхраняването на решения, KPI и собственици на задачи на едно място следва същия дух.

Можете да се присъедините към SyncUp, да разгледате няколко ключови цифри чрез задачите и таблата си и да видите точно какво се е променило от миналата седмица.

Подобрена отчетност и по-бързо вземане на решения

Бюджетите са ограничени, затова яснотата е от значение. Gartner установява, че средните маркетингови бюджети възлизат на около 7,7% от приходите на компаниите.

В този контекст бързите решения и ясната собственост правят реална разлика.

По време на SyncUp можете да отворите задачата, която обсъждате, да възложите следващата стъпка и да зададете краен срок, докато всички са присъстващи. Автоматичното обобщение след това напомня на всеки човек какво му принадлежи.

Получавайте бързи обобщения, базирани на изкуствен интелект, за вашите задачи и работното пространство с ClickUp Brain.

По-добро сътрудничество между маркетинг, дизайн и анализи

Добри неща се случват, когато хората имат еднакви цели и действат въз основа на споделени данни.

Един скорошен пример е Intrepid Travel, която отчете силен растеж след съгласуване на усилията за изграждане на марката и постигане на резултати и работа по общи планове.

В SyncUp същото съгласуване е лесно. Дизайнерите могат да споделят екран, анализаторите могат да посочат показател, а маркетолозите могат да превърнат момента в задача на място.

Вижте работния процес в действие:

👀 Интересен факт: Първата дисплей реклама в интернет ни напомня, че някога беше лесно да привлечеш вниманието; сега това изисква по-умна организация. Разказът на Wired за стартирането на банера на HotWired през 1994 г. показва, че ранните реклами са предизвиквали изключителна реакция в сравнение с днешните стандарти. Съвременните екипи се нуждаят от по-ясни работни процеси и по-умни синхронизации, за да привлекат подобно внимание.

Примери за употреба за маркетингови екипи

По-долу са три кратки истории от реални екипи, които използват ClickUp.

Тези казуси просто показват как организираната работа помага на хората да работят навреме. След всяка история ще намерите кратка бележка за това как ClickUp SyncUps може тихо да направи същата настройка още по-лесна за използване.

Една пощенска кутия за всички запитвания в Shipt

Екипът на Shipt, отговарящ за платформата за данни, се намира в центъра на една много натоварена организация. Заявките пристигаха от всички посоки и важните детайли лесно се губеха. Затова те преместиха приемането на заявки в ClickUp Forms, използваха тагове и ClickUp Automations за разпределяне на работата и предоставиха на ръководителите възможност за наблюдение в реално време с ClickUp Dashboards.

Екипът говори за спестяване на време и намаляване на недоразуменията, когато всичко се намира на едно място. Кели Смънк го изрази просто.

Преди ClickUp проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи. ClickUp централизира нашите процеси, спестявайки ни безценно време и значително намалявайки недоразуменията.

Преди ClickUp проследяването на нашите проекти беше разпръснато по различни платформи. ClickUp централизира нашите процеси, спестявайки ни безценно време и значително намалявайки недоразуменията.

С една единствена платформа за заявки и актуализации на статуса, екипът може да приоритизира задачите справедливо и да взема информирани решения въз основа на актуални данни.

Използвайте AI Assign, AI Prioritize и AI Cards на ClickUp, за да автоматизирате управлението на задачите и да получавате незабавно информация в реално време.

Как ClickUp SyncUps го прави по-добър

Маркетингът и данните често се срещат, за да прегледат атрибуцията и KPI. Кратко SyncUp преди седмичното планиране може да помогне на всички да пристигнат с едни и същи цифри и един и същ контекст.

Екипите могат да се присъединят към разговора в чат канала на списъка с заявки, да отворят заедно таблото и да превърнат всеки проблем в задача с отговорник и краен срок. Резюмето се запазва в работната среда, така че актуализациите по проекта могат лесно да бъдат намерени по-късно.

Простата настройка зад по-бързите публикации на Cartoon Network

Централизирайте социалните календари в ClickUp, за да намалите наполовина производственото време, както Cartoon Network

Социалният екип на Cartoon Network се нуждаеше от един източник на информация, за да може да действа бързо, без да губи точност.

С ClickUp те намалиха времето за създаване и публикуване с около 50%, удвоиха броя на социалните канали, управлявани от един и същ екип, и произведоха повече от 2000 актива за по-кратко време.

Персонализираните статуси позволяваха на всички да са наясно с положението на дадена публикация. Прегледите улесняваха планирането между различните марки.

Таблата на ClickUp показваха резултатите по начин, който лидерите можеха да прегледат за минута. Както сподели Сара Лайвли:

Можем да действаме много, много бързо, защото има един източник на информация, който съдържа всички необходими ни подробности.

Можем да действаме много, много бързо, защото има един единствен източник на информация, който съдържа всички необходими ни подробности.

Как ClickUp SyncUps подобрява нещата

Сутрешните социални срещи са кратки, когато планът е ясен. Бързото SyncUp позволява на продуцентите, копирайтърите и дизайнерите да потвърдят публикациите за деня, да разгледат резултатите от вчера и да уловят всякакви промени в последния момент.

Ако нещо трябва да бъде преместено, можете да отворите задачата, да назначите нов собственик и да зададете нова крайна дата, докато всички са налице.

Едно място за планиране и запомняне в Университета в Маями

Кариерният център на Университета в Маями организира над 200 събития годишно и достига до над 19 000 студенти.

Те създадоха проста база от знания в ClickUp Docs, използваха шаблони, за да поддържат последователност в стъпките, и организираха изгледите, така че всеки да може да види натоварването и статуса с един поглед. Това помогна при предаването на задачи и обучението. Също така даде на лидерите спокойна възможност да следят напредъка.

Резултатите се отразиха и на успеха на студентите, като 98% от тях постигнаха успех в рамките на шест месеца след дипломирането си. Майкъл Търнър обясни промяната.

ClickUp е начинът, по който се уверяваме, че всички стъпки, свързани с дадено събитие, действително се изпълняват.

ClickUp е начинът, по който се уверяваме, че всички стъпки, свързани с дадено събитие, действително се изпълняват.

Как ClickUp SyncUps го прави по-добър

Работата по събитията засяга много партньори. 10-минутно SyncUp в средата на седмицата помага да се потвърдят местата, лекторите и промоциите, без да се преминава от един инструмент към друг.

Споделете екрана, за да прегледате графика, превърнете всички пропуски в задачи и определете ясни собственици. Резюмето служи като ценен спомен за екипа, помага на новите членове на екипа да научат процеса и поддържа стабилни приоритети.

Как SyncUp се вписва в екосистемата на маркетинговия работен процес на ClickUp

Сега, когато разбрахме как ClickUp SyncUps опростява процеса ви, нека разгледаме как различните функции в ClickUp работят заедно, за да подобрят вашите усилия.

SyncUp + ClickUp Tasks за пълна видимост на кампанията

Създавайте приоритетни задачи от бележки, за да определите собствеността и отговорността още днес с ClickUp Tasks и ClickUp SyncUps

Повечето стрес по време на кампании идва от малки пропуски. Кратка актуализация на статуса, която никога не е била съобщена на екипа по дизайна. Нова идея, която не се е превърнала в задача.

По време на разговора отворете няколко задачи, които са от значение за седмицата. Потвърдете собственика, следващата стъпка и крайния срок, докато всички са налице. Ако се появи нова работа, създайте задачи в момента, като използвате ClickUp Tasks, и добавете едноредово описание, за да не се налага на никого да търси контекста по-късно.

Използвайте персонализирани полета за канал, аудитория или етап на фунията, за да сортирате бързо след срещата. Добавете коментар за малки пояснения и маркирайте конкретни колеги, които трябва да го видят.

Този прост ритъм ви предоставя реална времева линия на проекта, на която можете да се доверите.

ClickUp Dashboards и ClickUp Docs като единствен източник на информация

Получавайте тези информации по-бързо с AI обобщения в ClickUp Dashboards.

Кампаниите стават по-лесни, когато вашите цифри, планове и думи са събрани на едно място.

Създайте табло ClickUp, което показва представянето на екипа и състоянието на кампанията с един поглед. Добавете кръгова диаграма за състоянието на активите, проста линия за седмичните регистрации и карта за натоварването, така че ръководителят на екипа да може да провери баланса.

Ако се чудите как да създадете табла за управление на ClickUp от нулата за минути, ето едно кратко видео в YouTube:

След това можете да вградите този табло в ClickUp Doc, който съдържа краткото описание, вашите бележки за гласа и тона, както и лек списък за одобрение.

След като задачите бъдат изпълнени, вашите цели и маркетингови задачи се постигат без ръчно усилие. Това ви предоставя ясен начин да измервате напредъка спрямо ключовите показатели за ефективност и да обяснявате решенията по време на срещите за проследяване на кампаниите.

ClickUp Brain, за да превърнете разговорите в подредени действия

Генерирайте автоматични транскрипции с времеви отметки за вашите срещи, използвайки ClickUp Brain.

Дръжте нещата прости и човечни. Оставете инструментите да се занимават с натоварените части, за да можете да се съсредоточите върху хората и изборите. Екипите, които използват тези функции, често спестяват около един ден всяка седмица и завършват общата работа много по-бързо. Това обикновено се изразява в по-малко ръчни бележки, по-малко дублиращи се стъпки и повече време за мислене.

По време на ClickUp SyncUps

Кажете: „Създайте задачи за три варианта на карусел за Instagram и ги възложете на Мая, с краен срок петък.“ ClickUp Brain създава задачите с отговорника и датата.

Кажете: „Обобщете днешната среща за проследяване на кампанията в три реда и избройте действията, които трябва да се предприемат.“ ClickUp Brain пише кратко резюме и свързва всяка задача, за да не се пропусне нищо.

След разговора

Отворете ClickUp Brain и опитайте с приятелско подсказване. „Покажи ми задачите с етикет „Пролетна промоция“, които трябва да бъдат изпълнени тази седмица и все още са в процес на преглед.“ Получавате списък, който можете да поставите в ClickUp Chat с кратка бележка.

Имате нужда от подтик за утрешната синхронизация? „Напишете петминутна програма за преглед на теста на имейла с един KPI и един риск за обсъждане. ”

Попитайте за задачите, които трябва да бъдат изпълнени тази седмица, за да подготвите утрешната синхронизация с ClickUp Brain

SyncUps, които свързват срещите с OKR и маркетинговите цели

Задайте цели на кампанията и добавете задачи в документа си с ClickUp Docs

Напредъкът се усеща като реален, когато срещите са свързани с резултатите. Създайте цел на кампанията в ClickUp Doc, която отразява вашите OKR. След това свържете задачите, които водят до нея, включително творчески резултати, брой експерименти и по-малки показатели, като попълване на седмични формуляри. Отворете Doc, за да прегледате целите си в началото на SyncUp, така че всички да виждат една и съща оценка.

Ако целта изостава, можете незабавно да възложите задачи с ClickUp Tasks, да определите краен срок, който съответства на вашата кампания, и да потвърдите стратегията си за проследяване на резултатите. Когато екипът изпълни задачата, целта се приближава без допълнителни усилия.

По този начин можете да постигнете стабилен напредък на различни платформи и да поддържате приоритетите си на видно място.

ClickUp Super Agents за напредък на кампаниите между срещите

Ускорете работните процеси с Super Agents в ClickUp

Супер агентите разширяват възможностите на SyncUp, като поддържат работата между срещите.

Докато ClickUp Brain помага в момента, като записва бележки, създава задачи и обобщава дискусии, Super Agents работят непрекъснато в цялото ви работно пространство. Те наблюдават задачи, документи, персонализирани полета и цели на заден план, следейки за забавена работа, пропуснати срокове или ранни сигнали за риск, така че проблемите да излязат на повърхността, преди да забавят кампанията.

След SyncUp, супер агентите продължават работата.

Те проследяват дали новите задачи са изпълнени навреме, наблюдават напредъка по целите с напредването на задачите и поддържат точността на таблата без допълнителни усилия. Ако темпото спадне или предаването на задачите се забави, сигналът се появява рано, а не след като резултатите са вече закъснели.

Това създава система, в която плановете остават активни, напредъкът остава видим, а срещите се превръщат в контролни точки, а не в центрове за контрол.

Пример от реалния свят: Провеждане на кампания SyncUp в ClickUp

Ето едно просто ръководство, което можете да копирате за следващата си среща за проследяване на кампании. То поддържа актуализациите по проекта ясни, помага ви да проследявате напредъка и дава на всеки член на екипа спокойна възможност за действие.

Стъпка 1: Подгответе сцената в ClickUp Docs

Създайте кратка програма в ClickUp Docs с целта, ключовите показатели за ефективност, отворените рискове и трите най-важни теми за обсъждане. Свържете съответните задачи и отбележете кой трябва да говори по всяка точка.

Стъпка 2: Стартирайте SyncUp от работата

Отворете чат канала на списъка с кампании и кликнете върху иконата SyncUp, за да започнете разговора. Поканете допълнителни членове на екипа, след което закрепете документа с дневния ред в чата, за да имате лесен достъп до него.

Стъпка 3: Отворете таблото на ClickUp

Споделете таблото си в ClickUp за кампанията. Прегледайте няколко KPI, проучете представянето на екипа и посочете евентуални пречки. Ограничете тази част до две минути, за да може групата да остане фокусирана.

Стъпка 4: Разпределете работата и възложете задачите

Отворете конкретните задачи, които изискват решения. Разпределете задачите на отговорниците, добавете ясен краен срок и задайте прости приоритети. Добавете един ред контекст, за да не се налага на никого да търси по-късно.

Стъпка 5: Записвайте решенията и бележките

Въведете кратки бележки в коментарите към задачите или в ClickUp Chat. Превърнете всяка следваща стъпка в задача, маркирайте подходящото лице и добавете последователи за заинтересованите страни, които искат актуализации.

Стъпка 6: Затворете цикъла и проследявайте напредъка

Завършете с едно изречение за това как изглежда успехът преди следващата проверка. Резюмето на SyncUp се появява до работата, целите се актуализират с промяната на елементите, а таблото отразява напредъка за вашия екипен лидер и проектните мениджъри.

Показатели, които да проследявате с ClickUp SyncUps

Atlassian проведе вътрешен експеримент, като замени някои срещи за обсъждане на състоянието с асинхронни видеоконференции и отчете 5000 часа спестено време за срещи. Изводът е прост: когато измервате правилните неща, пестите време и работите по-бързо.

Ето основните показатели, които трябва да проследявате всяка седмица, за да останат синхронизациите на кампанията ви полезни и обосновани:

Прогресът на кампанията в % на таблото на ClickUp , изчислен като изпълнени задачи спрямо общия брой задачи, с проста тенденция от последните актуализации на проекта, така че можете да проследявате напредъка спрямо графика на проекта.

Процент на разрешени блокери на ClickUp SyncUp , изчислен като броя на разрешените блокери спрямо броя на възникналите блокери по конкретни задачи, с кратка бележка в ClickUp Docs и краен срок за всичко, което все още е отворено.

Спестено време за срещи чрез асинхронни актуализации , измерено чрез средната продължителност на SyncUp месец за месец и броя актуализации, обработени в ClickUp Chat.

Процент на участие и изпълнение , измерен като участници, които са споделили поне една актуализация и изпълнени задачи в рамките на крайните срокове, филтрирани по членове на екипа, за да се прочете справедливо представянето на екипа.

Време за вземане на решение от „повдигнат проблем“ в коментар към задача до „записано решение“, показано в часове или дни, така че проектните мениджъри да могат да открият потенциални пречки и да възложат задачи навреме.

Актуализирайте оценката за качество – бърза оценка от 1 до 3, добавяна след всеки SyncUp с едно изречение за контекста, така че ръководителят на екипа да може да настрои формата и да държи всички в течение.

👀 Интересен факт: Резултатите от проучването на Microsoft за тенденциите в работата през 2024–25 г. показват, че „безкрайният работен ден“ е реалност: работниците получават около 117 имейла на ден и биват прекъсвани приблизително на всеки 1,75–2 минути. Честите асинхронни актуализации и по-ясните ритми на срещите са вече от съществено значение, за да се запази концентрацията.

Синхронизирайте се с ClickUp

Ако мечтаете за кратки, целенасочени синхронизации на маркетинговия екип, ясни собственици и честни актуализации на проектите, тогава се нуждаете от SyncUps!

Защото с ClickUp всичко е на едно място. SyncUps се намира до задачите, ClickUp Docs и целите, така че можете да възлагате задачи, да актуализирате графика на проекта и да проследявате ефективността, без да преминавате между различни платформи.

Можете да използвате SyncUps, за да включите създаването на задачи и поставянето на цели във всяка програма, така че всеки собственик да си тръгне с ясни цели, реалистични срокове и ресурсите, необходими за постигането им.

Тези прости, базирани на задачи навици, съчетани с разширените функции на ClickUp, дават на вашия бизнес още повече време да разработва кампании, които подобряват задържането на клиенти и постигат резултати във вашия ClickUp инстанс.

Ако това ви звучи като седмицата, която искате, регистрирайте се в ClickUp и опитайте SyncUp с вашия екип.

Често задавани въпроси (FAQ)

ClickUp SyncUps се намира във вашето работно пространство, точно до задачите, ClickUp Docs и актуализациите на проектите. Можете да отворите задача по време на разговора, да я възложите, да зададете краен срок и да продължите да работите по проекта, без да сменяте инструментите. Той е създаден за синхронизиране на маркетинговия екип и срещи за проследяване на кампании, а не само за видеоразговори.

Да. Започнете разговора от пространството на кампанията и споделете таблата си в ClickUp, за да проследявате напредъка, ключовите показатели за ефективност и представянето на екипа в реално време. Актуализирайте карта или статус на място и всички ще видят промяната на една платформа.

Той превръща разговорите в подредени действия. Можете да записвате решения, да създавате задачи от обобщението и да извличате бързи резюмета в ClickUp Chat, за да знаят членовете на екипа какво да правят по-нататък. Това помага на проектните мениджъри да измерват какво се е променило и да поддържат процеса прост.

Да. Запишете кратко актуализиране чрез SyncUps, което ще се покаже във вашите ClickUp Clips. Копирайте и публикувайте линка в канала и добавете бележки в задачата или документа за контекст. Хората могат да отговарят в ClickUp Chat, да маркират задачите си и да продължат работата си без допълнителен стрес или срещи.

Започнете с двуминутен преглед на таблата на ClickUp, след което прегледайте петте най-важни задачи, които влияят на целите. За всяка задача потвърдете собственика, следващата стъпка и крайния срок и запишете въпросите в ClickUp Docs за последващо проследяване. Завършете, като отбележите рисковете, нуждите от проследяване на времето и една ясна победа, за да може екипът да остане фокусиран и да проследява ефективно представянето си.