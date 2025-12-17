Безплатни шаблони за видеоигри за планиране, проектиране и проследяване на разработката на вашата игра

Вашата игра има страхотен основен цикъл, уникална графика и версия, която работи почти безпроблемно. Но списъкът с бъгове се намира в Discord, бележките ви за нивата са заровени в Google Docs и никой не знае къде е отишла окончателната „одобрена“ версия на сценария на филмчетата.

Това не е производствен процес. Това е разрастване на работата.

Тъй като все повече независими екипи и студиа пускат продуктите си по-бързо и по-ефективно, вашата способност да планирате и изпълнявате безпроблемно се превръща в конкурентно предимство. Независимо дали създавате едно ниво или се подготвяте за пускане на пазара, вие се нуждаете от системи, които могат да поддържат вашия темп.

Това ръководство събира най-добрите шаблони за видеоигри – от документи за дизайн до спринт табла – които ви помагат да създавате по-умно, да координирате екипа си и да избегнете болезнени преработки преди пускането на пазара.

12 най-добри шаблона за видеоигри за разработчици на игри на един поглед

Независимо дали сте независим разработчик, студио или просто започвате първата си игра, тези шаблони ще ви помогнат да организирате, планирате и оптимизирате всеки етап от разработката на вашата видеоигра.

Какво представляват шаблоните за видеоигри?

Шаблонът за видеоигри е готова структура за планиране на една част от разработката, като например документи за дизайн, проследяване на грешки, спринтове или списъци за проверка на пускането.

Вместо да започвате от празна страница всеки път, започвате с формат, който вече включва секциите, които вероятно ще забравите, когато сте погълнати от производството.

Повечето шаблони за игри ви помагат да записвате решенията си и да поддържате последователност в основните елементи, като механика, нива, ресурси, бележки от тестове и задачи по пускането на пазара. Независимо дали работите самостоятелно или в екип, тези шаблони ви помагат да не пропускате детайли и да преминете по-бързо от идеята до пускането на пазара.

Какво прави един шаблон за видеоигра добър?

Един добър шаблон за видеоигри трябва да поддържа ясно планиране, като същевременно предлага функции, които отговарят на вашия жанр и работен процес.

Ето какво трябва да съдържа идеалният шаблон за видеоигри:

Ясни раздели за концепция, геймплей, механика, герои, ресурси и тестване.

Лесна за следване структура за планиране и документиране

Място за записване на промени, обратна връзка и ревизии

Съвместимост с популярни инструменти за проектиране и работни процеси

Полетата могат да се персонализират, за да адаптирате шаблона към различни екипи и стилове на игра.

Функции за сътрудничество в реално време за екипи или студия

Вградени списъци за проверка и графици, за да се гарантира пълно проследяване на проекта.

12 най-добри шаблона за видеоигри

Разработването на игри вече не се състои само в управление на файлове и задачи – то е управление на интелигентност. Но когато AI инструментите за документи, чат, бележки и планиране се намират в отделни системи, се получава това, което наричаме AI разрастване: несвързани прозрения, разпръснати актуализации и липса на единен източник на истина.

Ето къде конвергентната AI работна среда на ClickUp променя играта. Тя събира всичко – задачи, документи, активи, графици и сега AI – на едно място, което разбира вашата работа. Така че не само се движите по-бързо... движите се по-умно.

По-долу ще намерите 12 шаблона за разработка на игри, създадени, за да намалят преработката, да елиминират слепите точки и да ви помогнат да пуснете играта на пазара – независимо дали скицирате първата си механика или планирате глобално пускане.

1. Шаблон за документ за дизайн на игра ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, документирайте и управлявайте всеки елемент от играта на едно място с шаблона за дизайн на игри на ClickUp.

Когато сте потънали в производството, е опасно лесно да забравите какво всъщност е договорил екипът. Шаблонът за дизайн на игри на ClickUp съхранява основния цикъл, механиката, функциите и плановете за активи в един редактируем център, така че решенията да не изчезват по средата на спринта.

Създаден като шаблон на ClickUp Docs, той е проектиран да обхваща цели, функции, обучение за игра, механика и активи, а също така поддържа изграждането на по-широк работен поток с функции като списъци, Gantt, натоварване, календар и други. Също така е създаден да поддържа проследяване с съвместно редактиране, автоматизация, запис на екрана и изкуствен интелект във вашия процес.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете целите на разработката, за да може екипът да се съгласи какво означава „завършено“.

Очертайте функциите и механиката, за да можете да запишете решенията за обхвата на проекта на ранен етап.

Документирайте ресурсите, за да не се налага да препланирате многократно графичния дизайн, аудио ефектите и потребителския интерфейс.

Създайте работния процес извън документа, като използвате изгледите „Списък“, „Гант“, „Работна натовареност“ и „Календар“.

Проследявайте напредъка с помощта на съвместно редактиране, автоматизация и запис на екрана, за да остават актуализациите видими.

✨ Идеален за: Независими разработчици, потребители на софтуер за дизайн на игри, студенти и студиа, които искат един шаблон за видеоигри, за да документират решенията и да проследяват изпълнението на едно и също място.

💡 Професионален съвет: Един добър документ за дизайн на игра е полезен само ако се актуализира, докато механиката, нивата и обхватът на играта продължават да се развиват. Написвайте, редактирайте и получавайте достъп до всички документи, свързани с играта, с ClickUp Docs Използвайте ClickUp Docs като „източник на истина“ за вашия документ. След това го свържете директно с производствената работа, за да не копирате части в задачи при всеки спринт. ClickUp Docs поддържа вложени страници, таблици, вградени елементи и шаблони, а вие можете да сътрудничите в реално време и да превърнете текста в проследими задачи директно от документа. За да поддържате екипа си в движение от идеите до изпълнението: Напишете документа за дизайна на играта си в ClickUp Docs , след което превърнете ключовите параграфи в задачи за бой, потребителски интерфейс, аудио и дизайн на нивата. , след което превърнете ключовите параграфи в задачи за бой, потребителски интерфейс, аудио и дизайн на нивата.

Начертайте основните цикли, потоците на задачите или сцените в ClickUp Whiteboards , след което свържете кадрите обратно с задачите, така че „защо“ да остане свързано с „какво“.

Запазете една секция „Промени“ в документа и маркирайте собствениците, когато механиката се промени, за да държите всички информирани. Изкуственият интелект може да улесни писането на документи, от ръководства за потребители и стандартни оперативни процедури до правни договори и описания на продукти.

📽️ В това видео ще покажем как да използвате изкуствен интелект за писане на документация с реални примери и доказани подсказки.

2. Шаблон за проследяване на грешки и проблеми в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте, възлагайте и отстранявайте бързо бъгове с актуализации в реално време, като използвате шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Дори и най-добрият продукт може да изглежда неработещ, когато бъговете се докладват в Discord, възпроизвеждат се в съобщения и се „проследяват“ в личните бележки на някого. Шаблонът за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp предоставя на вашия екип един общ регистър за проблеми, така че нищо не се губи между тестването и поправките.

Те са създадени, за да поддържат структурирано отчитане, задаване, приоритизиране и проследяване на разрешаването на проблеми, така че екипите за контрол на качеството и разработка да не губят време в повторно разглеждане на едни и същи проблеми. Можете да запазите стъпките за възпроизвеждане, екранните снимки, логовете и актуализациите на статуса, свързани с проблема, така че всеки да може да се включи без да се налага да гадае.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Записвайте доклади за грешки с ясни полета за сериозност, собственик и платформа.

Разпределяйте задачите на подходящия член на екипа, за да не се забавят поправките в списъка с неизпълнени задачи.

Проследявайте статуса от отворен до решен, за да може QA отдела винаги да знае какво да тества отново.

Съхранявайте екранни снимки, логове и стъпки за възпроизвеждане в записите за проблеми, за да осигурите гладко предаване на задачите.

Групирайте проблемите по функции, нива или версии, за да се появяват моделите по-бързо.

✨ Идеален за: QA тестери, разработчици и студиа, които се нуждаят от надежден регистър на грешки, който да поддържат актуален за всички версии.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте ClickUp Agents с няколко целеви автоматизации, за да поддържате последователност в QA процеса, дори когато екипът работи на бързи обороти. Получавайте лесно актуализации и съобщения чрез предварително конфигурирани работни процеси с ClickUp Agents ClickUp Agents могат да действат автономно въз основа на инструкциите, които им давате (включително предварително създадени опции и конструктор без код). Те са чудесни и за повтарящи се, отнемащи много време работни процеси, като обобщаване на актуализации в канал за лидерство или създаване на задачи от действия. Ето една практична настройка, която е подходяща за тестване на игри: Използвайте ClickUp Agent, за да обобщите ежедневната активност по отношение на бъговете (нови критични проблеми, пречки, какво е решено) и публикувайте ясна актуализация в канала си за разработка.

Използвайте автоматизации за предвидими стъпки като правила за задаване, промени в статуса и напомняния за просрочени задачи с помощта на тригери и действия.

Ако вашият екип съхранява артефакти в други инструменти, ClickUp Agents може да извлече контекста от свързани приложения (като Google Drive или GitHub), така че да се покажат правилните връзки с доклада за грешките.

3. Шаблон за управление на задачи в ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте задачите по разработката и автоматизирайте работните процеси с шаблона за управление на задачите на ClickUp.

Ако планът ви за разработка е само в главата ви, ще продължавате да го преработвате всеки път, когато нещо се обърка. Шаблонът за управление на задачи на ClickUp ви помага да превърнете работата в реален план, който можете да възлагате и преглеждате, независимо дали работите самостоятелно или координирате малко студио.

Това е гъвкава основа за организиране на задачите по етапи, роли или функционални области. Този шаблон работи изключително добре, когато се опитвате да поддържате производството в движение, като същевременно проследявате тестовете и подготовката за изграждане.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Разделете производството на задачи по функции, нива и етапи, за да е видим обхватът.

Определете отговорници и срокове, за да не се забави работата, когато се променят приоритетите.

Проследявайте зависимостите, за да може „блокираната“ работа да бъде очевидна, преди да изтече крайният срок.

Прегледайте следващите стъпки в списък, табло или календар, в зависимост от начина на работа на вашия екип.

Записвайте напредъка на едно място, за да не се разпръскват актуализациите между чата и документите.

✨ Идеално за: Независими разработчици и малки студиа, които искат едно място, където да планират задачите, да проследяват напредъка и да поддържат последователност от прототипа до пускането на пазара.

🧠 Интересен факт: Проучвания в областта на софтуерното инженерство показват, че разработчиците въвеждат 15–30 дефекта на 1000 реда код, а отстраняването им често отнема повече време, отколкото писането на първоначалната функция.

📮 ClickUp Insight: 92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Тук на помощ идва ClickUp. С мощните функции за управление на задачите можете да превърнете разговорите в действия мигновено. Създавайте задачи директно от чат съобщения, коментари, документи или дори имейли, всичко с едно кликване.

Ето едно мнение от един от нашите клиенти!

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я харесваме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я харесваме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

4. Шаблон за сценарий на ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте сцени и усъвършенствайте историята на играта си съвместно с шаблона за сценарий на ClickUp.

Игрите с богата история стават хаотични, когато сюжетът е в документ, списъкът с кадри е в електронна таблица, а визуалните референции са разпръснати в различни папки. Шаблонът ClickUp Storyboard ви помага да картографирате сцени и последователности, така че наративните моменти да останат последователни, докато повтаряте.

Те са полезни за планиране на сцени, уроци, задачи или дори поток на потребителския интерфейс. Този шаблон за сценарий е особено полезен, когато няколко души трябва да прегледат една и съща сцена в контекста и да оставят обратна връзка, без да преписват всичко.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте сцени и последователности, за да остане ясна вашата наративна структура.

Проследявайте промените по сцени, за да не се изтриват по-ранни решения при ревизиите.

Събирайте референции по последователност, така че екипите по графичен дизайн и сценарий да преглеждат едни и същи материали.

Присвойте собственици на сцени, за да се координират писането, озвучаването и реализацията.

Дръжте одобренията на видно място, за да не се налага да изпращате „окончателния вариант“ в объркване.

✨ Идеално за: Дизайнери на наративни игри и творчески екипи, които създават игри, базирани на история, с много сцени и ревизии.

💡 Професионален съвет: Последователността е най-трудната част от създаването на игра – предимно при документирането на обратна връзка по време на производството. ClickUp BrainGPT улеснява това с Talk to Text, като ви позволява да записвате бележки от тестове, да обобщавате актуализации и да задавате въпроси като „Кое ниво има най-много открити бъгове?“, без да губите концентрация. Използвайте гласа си, за да диктувате бележки, резюмета и актуализации с функцията „Talk to Text“ на ClickUp BrainGPT Можете дори да търсите в GitHub, Google Drive и работното си пространство с разширението за Chrome, да избирате измежду множество AI модели (като Claude или ChatGPT) и да се доверите на дизайна на ClickUp, който поставя на първо място поверителността, за да защитите вашата интелектуална собственост.

5. Шаблон за творчески брифинг на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно визията, тона и целите на играта с шаблона за творчески брифинг на ClickUp.

Когато екипът ви не е съгласуван по отношение на целта на играта, в крайна сметка получавате страхотна работа, която не се вписва в цялостната картина. Шаблонът за творчески брифинг на ClickUp ви помага да дефинирате визията си на ранен етап, така че изкуството, писането, дизайнът на потребителското преживяване (UX) и разработката да се развиват в посока към една и съща цел.

Те предоставят структурирана рамка за очертаване на целите, аудиторията, тона, ключовите резултати и ограниченията, и е лесно да се актуализират с развитието на проекта.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете целите, аудиторията и творческите техники , за да може екипът да се съгласува на ранен етап.

Записвайте ограниченията, като целеви платформи и обхват, за да вземате обосновани решения.

Споделете едно кратко описание със заинтересованите страни, така че обратната връзка да се основава на един и същ работен поток за управление на документи.

Свържете кратката информация с производствените задачи, за да остане свързана с изпълнението.

Дръжте ревизиите на видно място, за да не се губи „настоящата посока“.

✨ Идеално за: Студия и независими екипи, които се нуждаят от кратко резюме, за да съгласуват творческата посока преди началото на производството.

💡 Съвет от професионалист: След като основните елементи на творческото ви задание са определени (цели, желани резултати, график, бюджет), използвайте ClickUp Brain, за да превърнете този документ в план, готов за изпълнение. Получете незабавни обобщения и прегледи на високо ниво на вашите документи с ClickUp Brain Помолете ClickUp Brain да обобщи краткото описание в „северна звезда“, на която вашият екип може да се позовава, а след това да извлече резултатите и ограниченията в кратък списък със задачи, който улеснява проследяването на всичко. ClickUp Brain може също да обобщи документи за секунди, което е идеално за поддържане на съгласуваност между всички, когато краткото описание неизбежно се променя по време на производството.

6. Шаблон за планиране на Scrum и Sprint на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпълнявайте гъвкави спринтове и проследявайте ефективно циклите на разработка с ClickUp Scrum и Sprint Planning Template.

Крайните срокове за разработката на игри се пропускат, когато планирането на спринтовете е неясно, забавените задачи не са приоритизирани и пречките се откриват твърде късно. Шаблонът за планиране на спринтове и Scrum на ClickUp ви предоставя повторяема структура на спринтовете, така че да можете да планирате итерации, да внедрявате подобрения и да поддържате видимост на работата от забавените задачи до завършените.

Те са предназначени за организиране на спринт работата и преглед на случилото се, така че екипът да се учи от всеки цикъл, вместо да повтаря същите грешки.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте задачите в списъка с неизпълнени задачи, за да започнете планирането на спринтовете с ясни приоритети.

Проследявайте работата по спринтовете по статус, за да виждате напредъка ден след ден.

Записвайте пречките, за да може „заседналата“ работа да бъде отбелязана навреме.

Прегледайте резултатите от спринтовете, за да подобрите планирането през различните итерации.

Съхранявайте задачите за планиране и доставка на спринтовете заедно, за да останат предаванията чисти.

✨ Идеално за: Агилни екипи за разработка и продуценти, които искат спринт система, поддържаща чести билдове и структурирана итерация.

7. Шаблон за списък за проверка на плана за пускане на продукт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте всяка задача по пускането на пазара, от тийзъра до обратната връзка, с шаблона за списък за проверка на плана за пускане на продукта на ClickUp.

Стартирането става стресиращо, когато крайните срокове за трейлърите, QA порталите, активите на магазина, бележките за пачове и актуализациите на общността се проследяват на различни места. Шаблонът за списък за проверка на стартирането на продукт на ClickUp предоставя ясен график и списък за проверка, гарантирайки, че всяка задача по стартирането е отчетена и напредъкът остава видим.

Те са създадени, за да помогнат на екипите да се съобразят с графиците и ресурсите и да подпомогнат проследяването на напредъка в реално време, така че заинтересованите страни винаги да знаят как стоят нещата. Те включват персонализирани статуси като Завършено, За преглед, В процес, В очакване и В процес на одобрение, както и персонализирани полета като Категория на задачата и Продължителност, за да поддържат организирана работата по пускането на пазара.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Създайте ефективен график за задачите по пускането, така че крайните срокове да са ясни.

Организирайте подготвителната работа, за да не пропуснете нищо важно преди пускането на играта.

Проследявайте напредъка в реално време, за да може всеки да види какво пречи.

Използвайте статуси като „Завършено“ и „За преглед“, за да управлявате одобренията.

Записвайте категорията и продължителността на задачите, за да можете лесно да проследявате работата по пускането на играта.

✨ Идеални за: Независими студиа и издатели, които координират маркетинга, контрола на качеството, настройките на магазина и последващите действия след пускането в един списък за проверка.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp AI Notetaker за разговори за готовност за пускане и отчети за тестове на играта. Получете транскрипти и подробни резюмета на вашите срещи с ClickUp AI Notetaker Те могат да записват дискусии, да обобщават решения и да извеждат на преден план действия, така че да можете веднага да превърнете „трябва да поправим това преди пускането“ в възложени задачи.

8. Шаблон за управление на активи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте всяка задача по пускането на пазара, от тийзъра до обратната връзка, с шаблона за списък за проверка на плана за пускане на продукта на ClickUp.

Файловете на игрите се натрупват бързо. И ако не проследявате какво е окончателно, кой притежава какво или къде се намират нещата, в крайна сметка ще се наложи да пресъздавате вече създадени ресурси. Шаблонът за управление на ресурси на ClickUp ви помага да организирате и съхранявате данни за ресурсите, да проследявате използването им и да визуализирате времевите графики (включително с прости диаграми на Гант).

Въпреки че е създаден за проследяване на активи в широк смисъл, той се адаптира добре към нуждите на производството на игри, като проследяване на арт пакети, аудио библиотеки, лицензи, устройства и оборудване. Той включва персонализирани статуси като Завършено, Функционално, Закупуване, Ремонт и Продажба, както и множество изгледи (включително календар за ремонт и изгледи на разходите), които ви позволяват да проследявате актуализациите и разходите във времето.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте и съхранявайте данните за активите в база данни, за да не се разпръскват файловете.

Проследявайте използването, за да знаете какво е актуално и какво е остаряло.

Визуализирайте времевите графики с прости диаграми на Гант за работата с активи.

Проследявайте състоянието на активите с персонализирани етикети, като „Функционален“ или „В ремонт“.

Използвайте множество изгледи, за да следите ремонтите и разходите на едно място.

✨ Идеално за: Екипи, които управляват нарастваща библиотека от графични/аудио ресурси, инструменти, лицензи и производствено оборудване, които трябва да останат организирани до пускането на продукта.

9. Шаблон за маркетингов план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, стартирайте и измервайте ефективността на маркетинговите кампании с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Дори една силна игра може да не се представи добре, ако маркетинговите задачи не се проследяват и резултатите не се преглеждат. Шаблонът за маркетингов план на ClickUp ви помага да планирате и оптимизирате кампаниите на едно място. Той също така ви помага да създадете пространство за определяне на цели и разделяне на работата на изпълними задачи, които след това могат да се проследяват с ClickUp Tasks.

Този шаблон на ClickUp включва персонализирани статуси като Отменено, Завършено, В процес, Необходима информация и Планирано, както и персонализирани изгледи като Ключови резултати, График, Цели и Табло за напредък, за да наблюдавате и проследявате напредъка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Задайте постижими маркетингови цели, за да може планът да остане измерим.

Разделете промоцията на задачи, за да не остане работата по пускането „в главата на някого“.

Проследявайте напредъка с показатели, за да можете да коригирате кампаниите въз основа на резултатите.

Използвайте няколко изгледа, за да управлявате графиците и ключовите резултати в един план.

Проследявайте работата с отчитане на времето, етикети и зависимости, когато кампаниите се припокриват.

✨ Идеално за: Независими екипи и студия, които планират страници в магазини, социално съдържание, контакти с медиите и общностни събития, успоредно с графиците за пускане на пазара.

🧠 Интересен факт: Едно от първите и най-известни „великденски яйца“ във видеоигрите се появява в играта Adventure за Atari 2600 от 1980 г., скрито от разработчика Уорън Робинет.

10. Шаблон за сценарий на видеоигра от Template.net

Когато скриптовете за диалози и филмови сцени са разпръснати в различни файлове, писането става по-трудно за преглед и още по-трудно за изпълнение. Шаблонът за видеоигри на Template.net ви предоставя готов макет, който можете да редактирате онлайн и да споделяте с колегите си, вместо да форматирате от нулата.

Той поддържа и онлайн изтегляне на файлове в обичайни формати, включително Microsoft Word, Google Docs и PDF. Това може да бъде особено полезно, когато трябва да предадете сценарии на сценаристи, актьори или партньори за локализация, които използват различни инструменти.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Напишете диалози и сцени в един структуриран скрипт файл.

Поддържайте диалозите на героите четливи, за да ускорите процеса на рецензиране.

Споделете версия с екипа си, без да копирате и поставяте в няколко документа.

Експортирайте в обичайни формати като Word, Google Docs и PDF за предаване.

Съхранявайте окончателния сценарий заедно със задачите, за да остане реализацията свързана.

✨ Идеално за: Дизайнери на сценарии и независими разработчици, които искат чист формат на сценария, който могат да редактират онлайн и да експортират за сътрудниците си.

11. Шаблон за график за заснемане на видеоигри от Template.net

Сесиите за озвучаване и заснемането на сцени се провалят, когато наличността и времето се проследяват в съобщения и памет. Шаблонът за график за заснемане на видеоигри от Template.net ви помага да планирате сесиите в графичен формат, за да поддържате организация в производствените дни.

Подобно на другите файлове на Template.net, той е изграден около работния процес „първо редактиране“ с опции за експортиране, които поддържат обичайните формати за изтегляне. Това е полезно, когато графикът ви трябва да бъде споделен извън основния ви екип.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте сесии за озвучаване, заснемане на движения или заснемане с ясни времеви блокове.

Проследявайте кой е необходим за всяка сесия, за да не се пропуснат роли.

Дръжте плановете за сесиите на видно място, за да е по-лесно да координирате промените в последния момент.

Споделете графика като файл за изтегляне, когато сътрудниците ви се нуждаят от офлайн достъп.

Поддържайте подготовката за производство свързана с задачите по пускането, така че зависимостите да са видими.

✨ Идеално за: Студия и независими екипи, които координират записано съдържание като VO, mocap и заснемане на сцени в ограничени времеви прозорци.

12. Шаблон за характеристика на персонаж от Genially

Чрез Genially

Героите стават непоследователни, когато „реалната версия“ на историята им се намира в един документ, а визуалните референции са някъде другаде. Шаблонът за геройски лист от Genially ви предоставя структуриран геройски лист, който можете да споделите, за да могат сценаристите и дизайнерите да работят с един и същ източник на информация.

Този шаблон на Genially е създаден за създаване на интерактивно съдържание, което може да се споделя, без да се налага кодиране, което го прави идеален за потребители без технически познания.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Запишете подробностите за идентичността на героите в един лист, за да могат сценаристите и художниците да се съгласуват.

Записвайте последователни бележки за визията и характера, за да не се отклоняват ревизиите.

Споделяйте по един лист с герои за всяка роля, за да поддържате организация при големи актьорски състави.

Представете листата във формат, който е лесен за преглед от екипа.

Използвайте една и съща структура за неигровите герои (NPC), за да поддържате последователност в документацията си.

✨ Идеално за: Дизайнери на игри, художници и преподаватели, които искат да имат лист с герои, който да могат да споделят и поддържат за нарастващия брой герои.

💡 Професионален съвет: Ако постоянно превключвате между документи, задачи и бележки, използвайте ClickUp Brain, за да обобщите промените. Въведете обратната връзка от тестовете в Doc, помолете ClickUp Brain да извлече най-важните проблеми и да изготви задачи с отговорници и приоритети, за да поддържате шаблоните си актуални без ръчно копиране и поставяне.

Защо екипите за разработка на игри се нуждаят от система от шаблони

Създаването на видеоигра е процес, който изисква силно сътрудничество и мултидисциплинарност, и без структурирана система е лесно да се пропуснат важни детайли.

Ето защо шаблоните са по-важни от всякога:

Бърза итерация = нарастващ хаос: С все повече разработчици, които пускат продукти по-бързо, документацията и проследяването на задачите не могат да изостават. Шаблоните дават на вашия екип структурирана отправна точка всеки път.

Разпръскването на работата е реално: Когато проектният документ е в едно приложение, бележките за спринта – в друго, а докладите за грешки – в чата, напредъкът се забавя. Шаблоните ви помагат да консолидирате работните процеси и да намалите излишните усилия.

Мащабирането е по-лесно: Независимите екипи се превръщат в студиа. Колкото по-рано стандартизирате начина, по който се вземат решения, се записват активи и производствени задачи, толкова по-лесно е да мащабирате с последователност.

Независимо дали създавате първата си игра или петдесетата, използването на структурирани шаблони ви помага да се движите по-бързо, без да губите контекста.

Защо ClickUp работи толкова добре за разработката на игри

Повечето екипи за разработка израстват над електронните таблици и основните списъци със задачи, когато стигнат до бета версията. Ето тук ClickUp ви дава истинско предимство.

Ето какво го отличава при разработването на игри:

Универсално работно пространство: съхранявайте документи, сценарии, регистри на грешки, ресурси, планове за спринтове и творчески брифинги – без превключване между раздели и претоварване с инструменти.

Вградена персонализация: Използвайте Използвайте персонализирани полета , изгледи и автоматизации на ClickUp , за да адаптирате ClickUp към вашия жанр, размер на екипа и работен процес.

Видимост в реално време: ClickUp Dashboards и Gantt Views помагат да проследявате всичко от производството до циклите на QA, всичко на едно място.

ClickUp Brain: Получете помощ от изкуствен интелект при писането на документи за дизайн, обобщаването на обратна връзка, превръщането на решения в задачи и търсенето в различни инструменти – дори с гласа си. Получете помощ от изкуствен интелект при писането на документи за дизайн, обобщаването на обратна връзка, превръщането на решения в задачи и търсенето в различни инструменти – дори с гласа си.

Ето какво казва един рецензент на G2:

ClickUp промени изцяло нашата креативна маркетингова агенция. Използвам го всеки ден! Той ни помага да поддържаме организация във всичките си задачи и проекти, а изгледът на натоварването в комбинация с прогнозите за времето улеснява управлението на капацитета на екипа ни. Обичаме колко всичко е персонализирано – това ни позволява да адаптираме платформата точно към нашия работен процес. Тя е чудесна и за сътрудничество и проследяване на напредъка по няколко проекта едновременно.

ClickUp промени изцяло нашата креативна маркетингова агенция. Използвам го всеки ден! Той ни помага да поддържаме организация във всичките си задачи и проекти, а изгледът на натоварването в комбинация с прогнозите за времето улеснява управлението на капацитета на екипа ни. Обичаме колко всичко е персонализирано – това ни позволява да адаптираме платформата точно към нашия работен процес. Тя е чудесна и за сътрудничество и проследяване на напредъка по няколко проекта едновременно.

Ако вашият екип вече използва инструменти като GitHub, Drive, Unity или Figma, ClickUp се интегрира и с тях, поддържайки екосистемата свързана от идеята до пускането на пазара.

Всяка велика видеоигра започва с план и добър шаблон

Повечето екипи за разработка на игри започват с мозаечна система. Един екип може да има творчески брифинг в един документ, бележки за механиката в друг, а актуализациите за производството да са скрити в чата.

След няколко итерации става все по-трудно да си спомните какво се е променило. Това е разрастване на работата, което тихо забавя всичко – от дизайнерските решения до одобрението от QA.

Безплатните шаблони ви предлагат по-ясен начин за планиране и създаване. Можете да документирате визията си на ранен етап и да поддържате съгласуваност между всички участници в процеса на разработване на играта. Когато дойде време за пускане на пазара, списъкът за проверка при пускане и маркетинговият план ви помагат да проследявате всеки елемент, за да не се налага да се бърза в последния момент.

ClickUp предоставя на тези шаблони истински дом.

Можете да съхранявате документи, задачи, активи и одобрения в едно работно пространство, а след това да използвате AI функциите на ClickUp, за да намалите натовареността с работа, докато проектът се разраства.

Готови ли сте да работите по-ефективно? Регистрирайте се в ClickUp и получите достъп до персонализирани шаблони и сътрудничество в реално време.

Често задавани въпроси

Шаблонът за дизайн на игра ви помага да планирате играта си. Той обхваща елементи като механика, герои, нива и история. Шаблоните ви предоставят готово оформление, за да не забравите ключови части от играта си по време на разработката.

Да. Независимите разработчици често се занимават с всичко сами – от дизайна до маркетинга. Шаблоните помагат да организирате идеите си, да проследявате напредъка и да спестите време, като ви дават преднина в планирането.

Тя трябва да има раздели за вашата концепция, системи за игра, герои, активи и бележки от тестовете. Добрият шаблон също така проследява промените, помага за работата в екип и се вписва в инструментите, които вече използвате.

Използвайте шаблон за проследяване на грешки, за да регистрирате проблеми с подробности като платформа, сериозност и екранни снимки. Това съхранява всички проблеми на едно място и помага на екипите да отстраняват грешките по-бързо и без объркване.

Да. Много от шаблоните са гъвкави. Например, за RPG игра може да са необходими раздели за задачи и дърво на уменията, докато за платформинг игра може да са необходими подробности за времето и оформлението на нивата.

ClickUp ви позволява да съхранявате документите, задачите, бъговете и спринтовете на играта си на едно място. Шаблоните му са подходящи за планиране, проследяване и управление на всяка част от създаването на играта ви – независимо дали сте самостоятелен разработчик или част от екип.