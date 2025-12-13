Най-добрите алтернативи на Glue AI за по-интелигентен екипен чат и автоматизация

Екипите разчитат на Glue AI, за да напредват в работата си, но разрастващите се екипи поставят нови изисквания.

Инженерите искат по-богат контрол, автоматизацията води до по-чиста организация, а ръководството се нуждае от платформа, която се мащабира без да създава конфликти.

В определен момент ограниченията стават осезаеми и търсенето на алтернативи на Glue AI се превръща в практичен следващ стъпка.

Ако работните ви процеси ви се струват ограничени или вашите агенти се нуждаят от гъвкавост, която съответства на вашите технически цели, има смисъл да проучите други опции. По-подходящото решение може да укрепи сътрудничеството, да оптимизира процеса на вземане на решения и да подкрепи темпото, което вашият екип очаква.

В тази публикация в блога разглеждаме 10-те най-добри алтернативи на Glue AI. Да започнем! 💪🏼

Най-добрите алтернативи на Glue AI на един поглед

Ето кратък поглед върху най-добрите алтернативи на Glue AI и какво предлагат те. 👇

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Автоматизация на проекти, задвижвана от AI, и координиране на чат-задачи за екипи по продукти, операции и PMO в предприятията. ClickUp Brain за контекстуални AI отговори, Automation за работни процеси, базирани на тригери, и обработка на повтарящи се задачи, Agents за изпълнение на AI задачи в проекти и документи. Безплатно завинаги; Персонализиране, достъпно за предприятия Coworker. ai Създаване на агенти без кодиране за бърза автоматизация на работния процес в различни отдели Визуален инструмент за създаване на агенти с функция „плъзгане и пускане“, тригери за уебхук, тестване в пясъчник с връщане към предишна версия, табла за наблюдение на производителността, разрешения на базата на роли Персонализирани цени Slack Автоматизация на процесите в чата и интелигентни съобщения за сътрудничество в реално време и разрастващи се екипи Емоджи и ключови думи, AI обобщения, платна за контекста на проекта, CLI поддръжка за персонализирано разгръщане на приложения, закрепване на канали Безплатно; Платените планове започват от 8,75 $/месец на потребител. Microsoft Teams Сътрудничество в предприятието и AI автоматизация за организации, използващи Microsoft 365 Copilot AI за обобщения и изготвяне на чернови, интеграция с Power Automate, контроли за съхранение на eDiscovery, модерация на канали, синхронизиране на SharePoint + Outlook Безплатно; Платените планове започват от 7,20 $/месец на потребител. Google Chat Леки AI съобщения и комуникация в Chrome за екипите на Google Workspace Резюмета на съобщения в Gemini, преобразуване на съобщения в задачи, закрепване на пространство, филтриране по ключови думи, ботове Apps Script Безплатен пробен период; плановете започват от 8,40 $/месец на потребител. Mattermost Сигурни самохостирани съобщения за екипи за регулирани или подчинени на нормативни изисквания индустрии Локално внедряване, SSO/SAML контроли, наръчници за инциденти, пълно записване на експорти, пазар за плъгини за дълбока интеграция Безплатен пробен период; Платените планове започват от 10 USD/месец на потребител (фактурират се ежегодно) Rocket. Chat Омниканални съобщения между вътрешни екипи и публични чат канали за поддръжка и операции на място Превод в реално време, разрешения на базата на роли, автоматизация на чатботове, аналитични табла, политики за съхранение на съобщения Безплатно; Платените планове започват от 8 $/месец на потребител (фактурират се ежегодно) Twist Асинхронна, ориентирана към нишките комуникация за разпределени екипи и фокусирани + сложни работни процеси Специални пространства за теми, напомняния за теми, дълги актуализации с богато форматиране, експортиране на теми в PDF, селективни известия Безплатно; Платените планове започват от 8 $/месец на потребител CrewAI Мултиагентна организация за технически екипи, които създават AI системи в Python Поведение на агентите, определено от ролята, последователни/паралелни/йерархични рутинни действия, избор на мулти-LLM, логове за изпълнение, системи за памет Персонализирани цени AutoGen Разрешаване на проблеми с помощта на диалогови агенти за изследователски и инженерни групи Диалогово базирано разсъждение на агента, пясъчници за изпълнение на код, повторяеми разговори, кеширане на отговори, условия за прекратяване Безплатно (отворен код)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Glue AI?

Когато търсите алтернативи на Glue AI, вие искате инструмент, който разбира контекста, свързва се дълбоко с вашите системи и използва AI за автоматизиране на задачите без постоянна намеса. Това определя ясен набор от критерии:

Извлича смисъла на съобщението, използвайки цялата история на разговора, а не тригери за единични съобщения.

Поддържа вложени условни конструкции, трансформации на данни, филтри за регулярни изрази и многоетапна логика.

Създава задачи с полета като приоритет, спринт, етикети, отговорни лица и свързани ресурси.

Обобщава дълги низове с точки за вземане на решения, пречки, последващи действия и времеви отметки.

Изпълнява автоматизация на управлението на проекти в голям мащаб с обработка на опашки, паралелно изпълнение и без внезапни ограничения на скоростта.

Предлага SSO, SCIM провижининг, IP списък с разрешени адреси, аудит логове и контрол на местонахождението на данните.

Включва визуален конструктор с тестов режим, история на версиите и опции за връщане назад.

Най-добрите алтернативи на Glue AI

Ето нашите предложения за най-добрите алтернативи на Glue AI. 📝

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които искат AI + автоматизация с управление на проекти и задачи)

Получете помощ от ClickUp AI, за да създадете персонализирани агенти, които могат да се справят с вашите работни процеси от начало до край.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство. Вашите задачи, проекти, документация, автоматизации и AI остават свързани в една система, така че вашият екип избягва разпръскването на работата и преминава през планирането и изпълнението в един поток.

Glue AI подобрява автоматизацията, но не работи с реалните данни от вашия проект. ClickUp ви предлага AI, работни процеси и видимост на проекта под един покрив, което означава, че правите промени веднъж и поддържате синхронизация на всеки екип, без да пресъздавате контекста.

Ето по-подробна информация! 👀

Ускорете ежедневните решения с помощта на контекстуална AI

ClickUp Brain укрепва вашите оперативни решения, защото разбира вашата работна натовареност, зависимости, история на задачите и междуекипна дейност. Вие искате яснота и получавате отговори, които отразяват работата, която вашият екип вече е свършил.

Да предположим, че управлявате операциите на компания, която реализира няколко паралелни инициативи.

Помолете Brain да сканира активността в рамките на нов проект за внедряване. Той чете задачите, коментарите и свързаните документи, след което ви предоставя ясен статус: какво е в график, кои собственици се нуждаят от подкрепа и предстоящи рискове, които трябва да прегледате преди следващата си среща.

Работите по-бързо, защото прескачате детективската работа.

📌 Опитайте тази команда: Прегледайте този проект за внедряване. Покажете текущия напредък, посочете рисковете и избройте следващите стъпки, които трябва да задам преди утрешния преглед.

Поддържайте последователност в процесите чрез автоматизация

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

Оперативните екипи губят време, когато рутинните действия се пропускат. ClickUp Automation се занимава с тези моменти, така че вашите работни процеси да продължат без ръчно усилие.

Например, да предположим, че вашият PMO екип управлява приемането на проекти.

Нова заявка пристига чрез формуляр ClickUp. Автоматизацията създава задачата по проекта, определя собственик, задава краен срок и добавя списък за проверка въз основа на типа на проекта.

Друга автоматизация актуализира таблото на вашето портфолио, когато задачата за приемане достигне одобрение. Вие налагате последователност без допълнителен надзор.

Мащабирайте операциите си с помощта на AI агенти

ClickUp Agents ви помага да управлявате големи, повтарящи се работни натоварвания, без да разпилявате инструментите си. Агентите поемат рутинните действия, сканират работното ви пространство и подпомагат надзорните задачи, които обикновено забавят PMO и оперативните екипи.

Например, да предположим, че управлявате портфолио от над 40 активни проекта.

Създавате агент, който всяка сутрин преглежда таблото на вашия проект, проверява за пропуснати срокове и публикува кратко обновление във вашата седмична задача за преглед. Друг агент чете промените в статуса на инженерните задачи и подготвя обобщение, което споделяте в синхронизацията на ръководството.

Получавате поддръжка, която наблюдава работното ви пространство, така че да можете да прекарвате времето си в вземане на решения, вместо да търсите информация. Ето как да създадете своя собствена:

Най-добрите функции на ClickUp

Дръжте всяка дискусия свързана със стратегическата работа: обсъждайте задачите, споделяйте идеи и прикачвайте решенията директно към крайните резултати с обсъждайте задачите, споделяйте идеи и прикачвайте решенията директно към крайните резултати с ClickUp Chat.

Превърнете разпръснатите данни в полезна информация: Използвайте Използвайте ClickUp BrainGPT , за да интерпретирате задачи, чатове и документи, да обобщите важното и да насочите следващите си стъпки в цялото работно пространство.

Записвайте бързи идеи, без да забавяте работата си: Диктувайте актуализации, изисквания или заключения от срещи, за да работите 4 пъти по-бързо с Диктувайте актуализации, изисквания или заключения от срещи, за да работите 4 пъти по-бързо с ClickUp Talk to Text.

Обединете всички инструменти: Свържете CRM, инструменти за издаване на билети, приложения за съобщения и системи за съдържание чрез Свържете CRM, инструменти за издаване на билети, приложения за съобщения и системи за съдържание чрез ClickUp Integrations , за да може AI да работи с пълен контекст.

Съхранявайте знанията на екипа там, където се извършва работата: Създавайте вътрешни наръчници, клиентски документи, брифинги и проучвания в Създавайте вътрешни наръчници, клиентски документи, брифинги и проучвания в ClickUp Docs , за да може информацията да остане достъпна и свързана със задачите.

Ограничения на ClickUp

Има ограничения за използването на AI в безплатния план.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един доволен потребител го изрази така:

Намирам ClickUp за изключително ценен, тъй като обединява функциите в една платформа, което гарантира, че цялата работа и комуникация са събрани на едно място, предоставяйки ми 100% контекст. Тази интеграция опростява управлението на проекти за мен, подобрявайки ефективността и яснотата. Особено ми харесва функцията Brain AI, тъй като тя функционира като AI агент, който изпълнява моите команди, ефективно изпълнявайки задачи от мое име. Този аспект на автоматизацията е много полезен, защото рационализира работния ми процес и намалява ръчния труд. Освен това, първоначалната настройка на ClickUp беше много лесна за навигация, което направи прехода от други инструменти безпроблемен. Оценявам също така, че ClickUp се интегрира с други инструменти, които използвам, като Slack, Open AI и GitHub, създавайки кохерентна работна среда. Като цяло, поради тези причини, бих препоръчал ClickUp на другите.

Намирам ClickUp за изключително ценен, тъй като обединява функциите в една платформа, което гарантира, че цялата работа и комуникация са събрани на едно място, предоставяйки ми 100% контекст. Тази интеграция опростява управлението на проекти за мен, подобрявайки ефективността и яснотата. Особено ми харесва функцията Brain AI, тъй като тя функционира като AI агент, който изпълнява моите команди, ефективно изпълнявайки задачи от мое име. Този аспект на автоматизацията е много полезен, защото рационализира работния ми процес и намалява ръчния труд. Освен това, първоначалната настройка на ClickUp беше много лесна за навигация, което направи прехода от други инструменти безпроблемен. Оценявам също така, че ClickUp се интегрира с други инструменти, които използвам, като Slack, Open AI и GitHub, създавайки кохерентна работна среда. Като цяло, поради тези причини, бих препоръчал ClickUp на другите.

🔍 Знаете ли, че... Един от първите модели в стила на невронните мрежи е предложен през 1943 г. от Уорън МакКълок и Уолтър Питс: малък „изкуствен неврон“, който поставя математическите основи на това, което много по-късно се превръща в дълбоко обучение.

2. Coworker. ai (Най-доброто решение за създаване на AI агенти без кодиране)

Coworker. ai ви позволява да създавате AI агенти, без да пипате нито ред код. Визуалният конструктор на работни процеси свързва съществуващите ви инструменти, така че агентите да могат да извличат данни за клиентите от вашата CRM система, да проверяват наличностите във вашата база данни и да изпращат актуализации в Slack в една автоматизирана последователност.

По същество вие учите агентите да се справят с повтарящите се задачи, които вашият екип изпълнява ръчно: обработка на билети за поддръжка, актуализиране на електронни таблици и квалифициране на потенциални клиенти. Алтернативата на Glue AI проследява действията на всеки агент чрез мониторинг на табла, така че можете да видите кои задачи са изпълнени и къде са възникнали проблеми.

Най-добрите функции на Coworker.ai

Настройте агентите да работят на определени интервали или да се задействат въз основа на входящи уебхукове от съществуващите ви системи.

Експортирайте показателите за ефективността на агентите и регистрите за изпълнение на задачите, за да анализирате пречките в автоматизираните работни процеси.

Присвойте различни нива на разрешения на членовете на екипа, за да могат да преглеждат, редактират или разгръщат агенти в зависимост от ролята си.

Тествайте работните процеси на агентите в тестови среди, преди да ги прехвърлите в производствени канали.

Върнете се към предишни версии на агента, когато актуализациите причиняват неочаквано поведение във вашите автоматизации.

Ограничения на Coworker.ai

Библиотеката с шаблони предлага по-малко отправни точки в сравнение с утвърдените алтернативи на Glue AI.

Логиката на работния процес изисква известно техническо мислене, дори и да не пишете код.

Опциите за интеграция не обхващат толкова много нишови инструменти, колкото платформите за предприятия.

Цени на Coworker.ai

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coworker.ai

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Концепцията за роевата интелигентност, при която много прости агенти, работещи локално, могат да създадат сложно колективно поведение, се черпи директно от биологични наблюдения (мравки, термити, пчели, птичи ята). В AI тази идея за първи път е формализирана през 1989 г. от Герардо Бени и Джинг Уан в контекста на клетъчно-роботизирани системи.

3. Slack (най-доброто решение за автоматизация на работния процес чрез чат)

чрез Slack

С Slack можете да задействате автоматизации, когато някой пусне конкретен емотикон в съобщение, спомене ключова дума или публикува в определен канал. Разработчик от вашия екип може да изпрати коммит в GitHub, а Slack автоматично създава нишка във вашия инженерен канал, маркира съответните хора и я добавя към вашата спринт табло.

Освен това, AI на Slack обобщава дългите низове, така че не се налага да превъртате 200 съобщения, за да разберете какво решение е било взето. Това, което прави тази функция интересна за техническите екипи, е API екосистемата. Можете да прехвърляте данни от вътрешните си инструменти в канали и да създавате персонализирани автоматизации, които реагират на събития в цялата ви система.

Най-добрите функции на Slack

Закачете важни съобщения или файлове в заглавията на каналите, за да могат новите членове на екипа веднага да виждат важната документация и връзки.

Създавайте документи в Canvas, които комбинират бележки от срещи, графици на проекти и вградени файлове в едно общо пространство за сътрудничество.

Настройте предпочитания за известия за конкретни канали, за да заглушите пространствата с ниска приоритетност, докато оставате нащрек за спешни канали.

Архивирайте неактивните канали, за да разчистите работното си пространство, като същевременно запазите историята на съобщенията, която може да се търси.

Използвайте Slack CLI, за да разгърнете и тествате персонализирани приложения локално, преди да ги разпространите в цялата организация.

Ограничения на Slack

AI обобщаването и разширените функции изискват платени планове.

Безплатният план ограничава историята на съобщенията, което означава, че с времето губите контекста.

Нивото на автоматизация не съответства на специализираните платформи за работни процеси за сложни последователности.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 7,25 $/месец на потребител

Business+: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии в Slack

G2: 4,5/5 (37 045+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (23 910+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Според рецензия в G2:

Използвам Slack предимно за работа и го намирам за изключително ценен за комуникацията в цялата организация. Възможността му да създава групови чатове, директни съобщения и да автоматизира задачи е впечатляваща. Много ценя автоматизираните процеси, които Slack позволява, като ми дава възможност автоматично да записвам важни данни, което улеснява много от задачите ми. […] Първоначалната настройка беше изключително лесна, а настройките са интуитивни, което значително подобрява потребителското преживяване.

Използвам Slack предимно за работа и го намирам за изключително ценен за комуникацията в цялата организация. Възможността му да създава групови чатове, директни съобщения и да автоматизира задачи е впечатляваща. Много ценя автоматизираните процеси, които Slack позволява, като ми дава възможност автоматично да записвам важни данни, което улеснява много от задачите ми. […] Първоначалната настройка беше изключително лесна, а настройките са интуитивни, което значително подобрява потребителското преживяване.

4. Microsoft Teams (най-доброто решение за интеграция на автоматизация, базирана на изкуствен интелект, в Microsoft 365)

чрез Microsoft Teams

Teams е подходящ избор, когато вашата организация вече използва Microsoft 365. Copilot се намира в интерфейса и може да изготвя съобщения, да генерира обобщения на срещи или да отговаря на въпроси, като търси в документите ви в SharePoint и имейлите ви в Outlook. Връзката с Power Automate означава, че можете да създавате потоци, които реагират на активността в Teams; някой споменава краен срок в чата и задачата автоматично се появява в Planner.

Инженерните екипи могат да вграждат персонализирани приложения директно в Teams, използвайки Toolkit, който поддържа достъп до собственически инструменти без превключване на контекста. Контролите за съответствие са особено полезни за предприятия, които се съобразяват с регулации; можете да създадете политики за съхранение, да проследявате активността на потребителите и да налагате управление на данните във всички канали.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Записвайте обучителни сесии или общи събрания и Teams автоматично ще генерира глави въз основа на промените в темата на разговора.

Закачете раздели за често посещавани SharePoint сайтове, Power BI табла или вътрешни инструменти директно в каналите на екипа.

Конфигурирайте настройките на eDiscovery, за да търсите и експортирате данни от чата за правни или регулаторни одити.

Предоставяйте права за модерация в каналите, така че определени членове да могат да изтриват съобщения или да контролират кой публикува съобщения.

Синхронизирайте календара на Teams с Outlook, за да покажете своята наличност и автоматично да отхвърляте конфликти в срещите.

Ограничения на Microsoft Teams

Разходите за лицензиране на Copilot се добавят към абонамента ви за Microsoft 365.

Интерфейсът става претрупан, след като добавите няколко раздела и приложения към каналите.

Производителността се влошава в каналите, в които се натрупва обширна история на съобщенията, за разлика от алтернативите на Microsoft Teams.

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps за бизнес: 9,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (над 16 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 10 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

В рецензия на G2 се споделя:

Най-доброто нещо в Microsoft Teams е колко добре се интегрира с останалата част от пакета Microsoft 365. Преминаването между Teams, Outlook, SharePoint и OneDrive е безпроблемно, което наистина повишава производителността...

Най-доброто нещо в Microsoft Teams е колко добре се интегрира с останалата част от пакета Microsoft 365. Преминаването между Teams, Outlook, SharePoint и OneDrive е безпроблемно, което наистина повишава производителността...

🔍 Знаете ли, че... Дори в среда с висока степен на стрес или висок риск (като болниците), по-добрите практики за комуникация пряко подобряват екипната работа и резултатите.

5. Google Chat (най-подходящ за просто сътрудничество в Google Workspace)

чрез Google Chat

В Google Chat имате пространства за дискусии в екип, директни съобщения и основни низове. Gemini AI се занимава с изготвянето на съобщения и обобщения на разговори, но истинската полза се проявява в начина, по който Chat се свързва с останалите приложения на Google. Преглеждате електронна таблица и осъзнавате, че се нуждаете от мнението на екипа си. Можете да започнете чат директно от тази таблица и всички ще имат незабавен контекст.

Apps Script позволява на разработчиците да създават персонализирани ботове, които следят за конкретни ключови думи и отговарят автоматично, макар че ще ви са необходими някои познания по програмиране, за да ги настроите. Достъпът за гости работи добре за временна съвместна работа по проекти, особено когато трябва да привлечете външни изпълнители или клиенти за определен период от време.

Най-добрите функции на Google Chat

Закачете важните пространства в горната част на страничната лента, за да не губите представа за активните проекти в препълненото работно пространство.

Филтрирайте съобщенията по конкретни лица, периоди или ключови думи, за да намерите подходящи дискусии от преди месеци.

Споменете цели пространства, като използвате @space, за да уведомите всички, абонирани за тази нишка на разговора.

Задайте отговори за отсъствие от офиса, които автоматично отговарят на директни съобщения, когато не сте на разположение.

Преобразувайте съобщенията в задачи в Google Tasks, които се синхронизират с вашия съществуващ списък със задачи и календар.

Ограничения на Google Chat

Автоматизацията изисква персонализирано разработване или инструменти на трети страни за всичко, което излиза извън рамките на основните функции.

Цени на Google Chat

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 8,40 $/месец на потребител

Стандартен: 16,80 $/месец на потребител

Плюс: 26,40 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Chat

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (2365+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Chat?

Един рецензент на Capterra отбелязва:

Google Chat е страхотен софтуер за комуникация с клиенти, колеги и тестери. Използвам го от повече от година и го намирам за изключително полезен, особено заради връзката му с нашия Gmail акаунт.

Google Chat е страхотен софтуер за комуникация с клиенти, колеги и тестери. Използвам го от повече от година и го намирам за изключително полезен, особено заради връзката му с нашия Gmail акаунт.

📮 ClickUp Insight: Когато дадена задача се изгуби в чата, 41% от служителите претърсват низовете, за да я намерят, 22% казват, че тя никога не се изпълнява, а 19% се опитват да я възстановят по-късно от паметта си. По принцип работите с система, в която 40% от дискусиите се губят в нищото. Екипите започват да правят скрийншотове на съобщения, да изпращат напомняния чрез директни съобщения или да създават сенчести документи, за да компенсират нестабилността на чата. ClickUp AI, работещ в рамките на ClickUp Chat, променя тази динамика. Той автоматично показва ангажиментите, маркира неразпределените задачи и ги свързва с подходящите проекти. Няма повече изгубени детайли. Само запис, който следва темпото на разговора.

6. Mattermost (Най-доброто решение за самостоятелно хоствана комуникация в екипа)

чрез Mattermost

Mattermost работи на вашата собствена инфраструктура, което е важно, когато не можете да допуснете комуникационните данни да достигнат до външни сървъри. Здравни компании, военни подизпълнители и финансови институции го използват, защото контролират къде се съхраняват съобщенията и кой има достъп до тях.

Плейбуците насочват екипите през стандартизирани процеси; когато вашият дежурен инженер бъде уведомен за прекъсване, Mattermost го насочва през списъка с действия при инциденти, като записва всяко действие. Можете да включите AI инструменти чрез уебхукове и да създадете персонализирани ботове, които взаимодействат в каналите.

Най-добрите функции на Mattermost

Конфигурирайте SSO и SAML удостоверяване за интегриране с вашите съществуващи системи за управление на идентичността.

Настройте специални канали за всяко изпълнение на наръчник, така че цялата комуникация по инциденти да остане организирана и достъпна за търсене.

Инсталирайте плъгини от пазара или създайте свои собствени, за да разширите функционалността за вашите специфични работни процеси.

Експортирайте пълни архиви на съобщения в стандартни формати за отчети за съответствие или миграция на данни.

Конфигурирайте белия списък с IP адреси и ограничаване на скоростта, за да защитите вашия инстанс от опити за неоторизиран достъп.

Ограничения на Mattermost

Самостоятелното хостинг означава, че се нуждаете от DevOps ресурси за поддръжка на сървъра, актуализации на сигурността и мащабиране.

Каталогът с интеграции на трети страни е по-малък от този на чат платформите , базирани в облака.

Цени на Mattermost

Безплатна пробна версия

Професионална версия: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Персонализирани цени

Enterprise Advanced: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mattermost

G2: 4,3/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (165+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Mattermost?

От публикация в Reddit:

Ние използваме Mattermost като основно средство за комуникация. То е изключително стабилно. Техният проектен мениджмънт (те го наричат „табла“) обаче е доста ограничен и опростен.

Ние използваме Mattermost като основно средство за комуникация. То е изключително стабилно. Техният проектен мениджмънт (те го наричат „табла“) обаче е доста ограничен и опростен.

7. Rocket. Chat (Най-доброто решение за нуждите на многоканалната комуникация)

Rocket. Chat комбинира съобщенията в екипа с каналите за комуникация с клиенти в една платформа. Можете да се занимавате с вътрешни чатове в екипа, като едновременно с това управлявате запитвания от клиенти от WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram и джаджи за чат на живо. Алтернативата на Glue AI предлага както опции за разгръщане в облака, така и за самостоятелно хостинг, което ви дава гъвкавост в зависимост от нуждите на вашата инфраструктура.

Преводът в реално време премахва езиковите бариери между глобалните екипи, като автоматично преобразува съобщенията между десетки езици по време на разговори. Освен това, пазарът на приложенията за екипна комуникация предлага стотици приложения и интеграции, от CRM системи до инструменти за помощна служба.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Създайте персонализирани роли, които определят точно какви права има всеки член на екипа в различните канали и административни функции.

Настройте автоматизирани тригери, които прехвърлят разговорите между агентите въз основа на ключови думи, време за изчакване или нива на приоритет на клиентите.

Следете ефективността на агентите чрез аналитични табла, показващи времето за отговор, процента на разрешени случаи и обема на разговорите.

Конфигурирайте политики за съхранение на съобщения, които автоматично изтриват или архивират разговорите след определени периоди от време.

Внедрете чатботове, които обработват често срещани запитвания на клиенти, преди да препращат сложни проблеми към човешки агенти.

Ограничения на Rocket. Chat

Интерфейсът може да изглежда претрупан, когато се управляват едновременно вътрешни и външни комуникационни канали.

Омниканалните функции изискват планове от по-високо ниво, което ограничава достъпа за по-малките екипи.

Цени на Rocket. Chat

Безплатно

Pro: 8 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Персонализирани цени

Rocket. Оценки и рецензии за чата

G2: 4. 2/5 (335+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 155 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rocket. Chat?

Въз основа на рецензия в G2:

Оценявам Rocket. Chat за неговата гъвкавост и способност да поддържа ефективно нашия работен процес. Той ни позволява да създаваме почти неограничен брой канали и да интегрираме различни ботове, което значително подобрява нашите комуникационни възможности. Платформата предоставя известия в реално време от различни бизнес системи, което е от решаващо значение за поддържането на актуална информация.

Оценявам Rocket. Chat за неговата гъвкавост и способност да поддържа ефективно нашия работен процес. Той ни позволява да създаваме почти неограничен брой канали и да интегрираме различни ботове, което значително подобрява нашите комуникационни възможности. Платформата предоставя известия в реално време от различни бизнес системи, което е от решаващо значение за поддържането на актуална информация.

🧠 Интересен факт: Едни от първите автономни роботи, Elmer и Elsie, са създадени през 1948–49 г. от неврофизиолога Уилям Грей Уолтър. Тези малки „костенуркови“ роботи използват прости светлинни сензори и превключватели (свързани с вакуумни тръби) за да се придвижват към светлината и да избягват препятствия. Ето един поглед: чрез ResearchGate

8. Twist (Най-доброто решение за асинхронна комуникация на базата на нишки)

чрез Twist

Twist организира всичко в низове, вместо в канали в реално време. Всяка разговор се води в собствено специално пространство, така че не гледате съобщенията да преминават в хронологичен хаос. Тази структура намалява умората от известията, защото отговаряте на низовете, когато е удобно за вашия график, а не веднага, когато някой публикува нещо.

Тази алтернатива на Glue AI отделя спешните директни съобщения от дискусиите в низове, като ви помага да разграничите между „отговорете веднага“ и „отговорете, когато можете“. Всяко съобщение се превръща в задача, която се показва в списъка ви със задачи, като преодолява различието между разговор и действие.

Най-добрите функции на Twist

Маркирайте нишките като непрочетени, след като сте ги прегледали, за да останат видими във вашата пощенска кутия, докато сте готови да отговорите по подходящ начин.

Абонирайте се за конкретни теми, които са важни за вашата работа, като игнорирате другите в същия канал, за да намалите шума от известията.

Прикачете файлове с размер до 100 MB директно към съобщенията в низовете, без да разчитате на външни услуги за споделяне на файлове.

Експортирайте цели низове като PDF документи, когато трябва да споделите контекста на взетото решение извън платформата.

Задайте напомняния, които ви уведомяват в определени моменти, за да проследите дискусиите, които изискват вашето внимание по-късно.

Ограничения на Twist

Сътрудничеството в екип в реално време изглежда умишлено по-бавно от платформите за незабавни съобщения.

Възможностите за интеграция са ограничени в сравнение с основните комуникационни инструменти.

Цени на Twist

Безплатно

Без ограничения: 8 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Twist

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,3/5 (35+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Twist?

Според рецензия на G2:

Оценявам начина, по който Twist организира комуникацията в екипа в теми, което улеснява проследяването на разговорите, без да се претоварвате от обичайния хаос в чата.

Оценявам начина, по който Twist организира комуникацията в екипа в теми, което улеснява проследяването на разговорите, без да се претоварвате от обичайния хаос в чата.

9. CrewAI (Най-доброто за координиране на изкуствен интелект с множество агенти)

чрез CrewAI

CrewAI ви предоставя Python рамка за създаване на екипи от AI агенти, които действително работят заедно. Вие дефинирате агентите с конкретни роли: един проучва конкурентните цени, друг изготвя маркетингови текстове, а трети проверява съответствието с бранда.

Рамката поддържа различни модели на работния процес: последователен (агентите работят поред), паралелен (агентите работят едновременно) или йерархичен (агент-мениджър координира агентите-работници). Можете да насочите различни агенти към различни LLM доставчици, комбинирайки ChatGPT за сложни разсъждения с по-бързи и по-евтини модели за рутинни задачи.

Системите за памет позволяват на агентите да се учат от предишната си работа, така че с времето те се усъвършенстват в конкретните си роли, вместо да започват от нулата с всяка задача.

Най-добрите функции на CrewAI

Дефинирайте персонализирани зависимости между задачите, които контролират кои агенти трябва да завършат работата си, преди другите да могат да започнат своите задачи.

Конфигурирайте историята на агентите, която определя как те подхождат към проблемите и комуникират с другите агенти в екипа.

Преодолейте стандартните поведения на агентите за конкретни задачи, когато се нуждаете от различни подходи за разсъждение в крайни случаи.

Експортирайте логове за изпълнение на екипа, които показват пълната история на разговорите между примери за AI агенти и техния процес на вземане на решения.

Ограничения на CrewAI

За ефективна конфигурация на агентни системи и работни процеси са необходими познания по програмиране на Python.

Документацията се основава в голяма степен на примери с код, което може да бъде предизвикателство за екипи, които са нови в оркестрирането на AI.

Взаимодействията между множество агенти стават трудни за отстраняване на грешки, когато агентите координират действията си по неочакван начин.

Цени на CrewAI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CrewAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 45 отзива)

Какво казват реалните потребители за CrewAI?

Според обратната връзка, споделена в G2:

Най-доброто в crewAI е, че докато създаваме агент, можем да му определим роля, цел и история, което значително повишава неговата ефективност. Поддържа всички LLM доставчици като OpenAI, Groq, Nvidia Nemo и др. Документацията е много ясна и лесна за разбиране. Поддържа много инструменти и MCP сървъри, които можем да използваме за създаване на мултиагентни системи.

Най-доброто в crewAI е, че докато създаваме агент, можем да му определим роля, цел и история, което значително повишава неговата ефективност. Поддържа всички LLM доставчици като OpenAI, Groq, Nvidia Nemo и др. Документацията е много ясна и лесна за разбиране. Поддържа много инструменти и MCP сървъри, които можем да използваме за създаване на мултиагентни системи.

🔍 Знаете ли, че... Качеството на комуникацията е много по-важно от честотата. Екипите постигат повече, когато отделят време да споделят идеите си ясно и обмислено, отколкото когато просто говорят често.

10. AutoGen (Най-доброто решение за решаване на проблеми чрез диалог с множество агенти)

чрез AutoGen

AutoGen, разработен от Microsoft Research, се фокусира върху агенти, които решават проблеми чрез диалог, а не чрез строги работни процеси.

Агентите обсъждат подходи, оспорват взаимно своите аргументи и договарят решения чрез диалог. Това е важно за сложни задачи, при които пътят към решението не е ясен от самото начало; агентите могат да проучват различни подходи и да критикуват взаимно своята логика, докато достигнат консенсус.

AI агентът изпълнява Python код по време на разговори, така че може да извършва изчисления, да анализира данни или да тества хипотези, без да напуска дискусията. Можете да се включите в разговорите на агента по всяко време, за да дадете насоки или да вземете решения, като по този начин хората запазват контрола, когато е необходимо.

Най-добрите функции на AutoGen

Задайте максимален брой реплики в разговора, за да предотвратите безкрайни дискусии между агентите, когато не могат да постигнат консенсус.

Конфигурирайте пясъчници за изпълнение на код, които изолират кода, генериран от агента, от производствената ви среда за по-голяма сигурност.

Дефинирайте условия за прекратяване, които прекратяват разговорите на агентите, когато те постигнат определени цели или отговорят на критерии за успех.

Запаметявайте отговорите на агентите, за да избегнете излишни API повиквания, когато агентите обсъждат подобни проблеми многократно.

Внедрете персонализирани функции за избор на говорител, които контролират кой агент ще говори след това въз основа на контекста на разговора.

Ограничения на AutoGen

Разширените разговори с много агенти консумират значителни токени, което бързо увеличава разходите за API.

Преходът от разработка към внедряване в производството изисква допълнителна инфраструктура извън рамката.

Цени на AutoGen

Безплатно (отворен код)

Оценки и рецензии за AutoGen

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за AutoGen?

Един потребител на Reddit пише:

За прости задачи като генериране на код с LLM (например генериране на скриптове с ChatGPT4), той е доста ефективен. Слойът UserProxyAgent оптимизира проверката, оценката и изпълнението на кода (дори в Docker). Това елиминира досадния цикъл на копиране и поставяне на код в IDE, стартирането му, проверката на резултата, откриването на проблеми, изпращането им обратно в LLM за корекция и повтарянето на този процес многократно. UserProxyAgent се грижи за тази автоматизация.

За прости задачи като генериране на код с LLM (например генериране на скриптове с ChatGPT4), той е доста ефективен. Слойът UserProxyAgent оптимизира проверката, оценката и изпълнението на кода (дори в Docker). Това елиминира досадния цикъл на копиране и поставяне на код в IDE, стартирането му, проверката на резултата, откриването на проблеми, изпращането им обратно в LLM за корекция и повтарянето на този процес многократно. UserProxyAgent се грижи за тази автоматизация.

Повишете стандартите с ClickUp

Екипите се развиват бързо и инструментите, които някога са работели безпроблемно, започват да се оказват недостатъчни, когато работата става по-тежка, залогът се увеличава и всички искат по-ясни начини за комуникация и автоматизация.

Изследването на алтернативи на Glue AI се превръща по-скоро в търсене на нещо, което да пасва на начина, по който работи вашият екип.

ClickUp ви предоставя тази гъвкавост. Получавате AI, която разбира реалния контекст на проекта, автоматизация, която следва вашите процеси, и агенти, които се занимават с повтарящи се задачи, без да добавят допълнителна сложност. Всичко остава свързано, така че вашият екип работи с яснота.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и създайте работно пространство, което расте заедно с вас. ✅