13 най-добри алтернативи на Elvex за AI оркестриране през [година]

Когато инвестирате в AI, но разчитате на несвързани инструменти и импровизирани работни процеси, всичко се забавя. Това създава AI дълг или AI разрастване, нарастваща разлика между това, което изграждате, и това, което можете да изпълнявате последователно в производството.

Elvex steps е платформа за AI оркестриране, която помага да се намали част от това триене. Тя обединява всички ваши AI компоненти на едно място, което ви позволява да стандартизирате начина, по който се извършва работата, и да намалите ръчния труд, необходим за работата на LLM-базирани системи.

Но с разрастването на вашия бизнес Elvex може да се окаже ограничен, когато се нуждаете от по-задълбочени модели за оркестриране, по-гъвкава архитектура или по-силна поддръжка за сложни работни процеси с много агенти.

Ако сте се сблъсквали с подобни препятствия, този списък с най-добрите алтернативи на Elvex ще ви помогне да намерите по-добра алтернатива.

Най-добрите алтернативи на Elvex за AI оркестриране на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Elvex, за да можете бързо да намерите най-подходящото за вас.

Име на инструмента Основни функции Най-подходящ за Цени* ClickUp Brain, BrainGPT, управление на AI проекти, проследяване на задачи, AI агенти, оркестриране на мулти-агенти, управление на работни процеси, премиум LLM модели Екипи, които искат управление на работната сила, базирано на AI, и цялостно управление на проекти Безплатно завинаги; Персонализирани цени за предприятия Podium AI-управлявани взаимодействия с клиенти, автоматизирано маршрутизиране, напомняния и проследяване на Ray ID Работни процеси за комуникация с клиенти Персонализирани цени Tidio AI-базиран чат на живо, условни тригери, автоматизация на работния процес на различни платформи Поддръжка на клиенти и чат на живо Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Vertex AI Оркестриране на изкуствен интелект в предприятията, мултимоделни работни процеси, условно разклоняване и мониторинг Екипи, управляващи множество AI модели/пиплайни Персонализирани цени Kore. AI Оркестриране на разговорна изкуствена интелигентност, многоетапни работни процеси, табла в реално време Разговорни работни процеси в предприятията Персонализирани цени Botpress Отворен код за разговорна AI, детайлен контрол на работния процес, модулни компоненти Екипи, които се нуждаят от гъвкава, персонализирана AI чат оркестрация Наличен е безплатен план; платените планове започват от 89 $ + разходи за AI на месец. LangChain Рамка за изграждане на AI работни потоци, мулти-агентна оркестрация и API интеграции Разработчици, създаващи приложения, базирани на LLM Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец. ServiceNow Оркестриране на работни процеси с изкуствен интелект, автоматизация на ИТ/операции, предсказуеми предупреждения ИТ и оперативни екипи в големи организации Персонализирани цени CrewAI Оркестриране на множество агенти, човешко участие, външни интеграции Екипи, които се нуждаят от агенти за съвместна работа с изкуствен интелект Наличен е безплатен план; Персонализирани цени n8n Автоматизация на работния процес с отворен код, тригери, задействани от събития, и визуално редактиране Автоматизация на работния процес без кодиране за интеграция на данни и приложения Наличен е безплатен план; Персонализирани цени Zapier Автоматизация без кодиране, многоетапни Zaps, интеграции на приложения Бизнеси, свързващи множество SaaS инструменти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29,99 $/месец. Atera Оркестриране на ИТ управлението, управление на кръпки, правила за предупреждения и отчети ИТ екипи и доставчици на управлявани услуги Наличен е безплатен план; платените планове започват от 169 $/месец. LocaliQ Управление на потенциални клиенти с изкуствен интелект, автоматизация на многоканален маркетинг, проследяване на кампании и автоматизация на SMS/гласови съобщения Бизнеси, които искат да управляват потенциални клиенти, да провеждат автоматизирани кампании и да проследяват маркетинговите резултати Персонализирани цени

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Elvex?

Макар изборът на подходящия инструмент да зависи от вашите уникални нужди и системни изисквания, ето някои фактори, които трябва да вземете под внимание:

Проектиране и персонализиране на AI работни процеси: Потърсете платформа, която ви позволява да създавате, визуализирате и персонализирате многоетапни Потърсете платформа, която ви позволява да създавате, визуализирате и персонализирате многоетапни AI автоматизации на работни процеси с разклоняваща се логика, динамично маршрутизиране, извикване на инструменти и гъвкавост за включване на всеки модел, който предпочитате.

Поддръжка на множество модели: Уверете се, че инструментът поддържа различни LLM и мултимодални модели, което ви позволява да превключвате модели, да ги комбинирате в работни процеси или да оптимизирате използването им въз основа на разходите и производителността.

Изпълнение и автоматизация в реално време: Проверете дали инструментът може да задейства работни процеси в реално време чрез уебхукове, събития или планирани изпълнения, така че агентите да реагират незабавно на бизнес сигнали и оперативни нужди.

Мониторинг и наблюдаемост: Проверете дали предоставя подробни логове, анализи, проследяване и отчети за производителността, за да наблюдавате как се държат Проверете дали предоставя подробни логове, анализи, проследяване и отчети за производителността, за да наблюдавате как се държат AI агентите за автоматизация , да отстранявате неизправности и да оптимизирате непрекъснато резултатите.

Интеграции и свързаност на данните: Изберете инструмент, който лесно се свързва с вашите съществуващи инструменти, CRM, бази данни, API и облачни среди.

Сигурност и съответствие: Изберете платформа, която отговаря на основните стандарти за поверителност на данните, като GDPR и SOC-2, в допълнение към криптиране, контрол на достъпа, сигурно управление на API и одитни следи.

Леснота на използване: Проверете дали е интуитивен, без код или с малко код, и достъпен както за технически, така и за нетехнически потребители, така че вашият екип да може да създава и итерира бързо.

Мащабируемост: Уверете се, че платформата поддържа работни потоци с голям обем и архитектура с много агенти, за да може да се разраства плавно с вашата употреба.

📚 Прочетете още: Най-добрите инструменти за AI агенти за повишаване на производителността и иновациите

Най-добрите алтернативи на Elvex

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Elvex и какво отличава всяка една от останалите.

1. ClickUp (най-подходящ за работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, и AI агенти)

Elvex предлага сигурна AI оркестрация с поддръжка на множество модели, автоматизация на работния процес и създаване без код, проектирана да отговаря на изискванията за корпоративно управление. Но AI не предоставя стойност, изолирана от вашите оперативни работни процеси.

А когато вашата платформа за AI оркестриране съществува отделно от мястото, където екипите действително изпълняват работата си, вие добавяте още един инструмент за управление, вместо да обедините AI с операциите.

Влезте в ClickUp. Това е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни процеси.

Вашите AI агенти, управление на проекти, документация и сътрудничество в екип съществуват в едно сигурно работно пространство, където AI има 100% бизнес контекст, а не само изолирани подсказки.

Тази напълно контекстуална среда означава, че потребителите на ClickUp елиминират всички форми на разпръскване на работата. Няма повече изолирани чатове, имейли и агенти, нито повече подаване на пълния контекст и документация на вашия AI агент, за да работи за вас всеки път. С вградена в платформата сигурност и управление на корпоративно ниво, където действително се извършва работата, вашите агенти и AI работни потоци действат като истински колеги.

AI, който разбира целия ви оперативен контекст

ClickUp Brain действа като интелигентен слой, който свързва цялото ви работно пространство. Той чете вашите задачи, документи, коментари и свързани инструменти като Drive, Slack, Figma, GitHub или Jira.

Тъй като той разбира пълния контекст на вашата работа, можете да му задавате подробни оперативни въпроси и да получавате точни отговори, извлечени от реалните работни процеси, които вашият екип изпълнява.

Получете информация и увеличете производителността с ClickUp Brain

AI агенти, които изпълняват задачи автономно във вашите работни процеси

Въз основа на интелигентността, предоставена от ClickUp Brain, AI агентите на ClickUp действат като интелигентни, безкодови градивни елементи.

Можете да разгърнете агенти, които да се занимават със задачи като автоматично пренасочване на билети за поддръжка, обобщаване на документи, извличане на информация от имейли или дори превключване между LLM въз основа на контекста или чувствителността на данните.

Всеки агент може да бъде конфигуриран да се задейства при определени събития, да предава данни между модели и да взаимодейства с вашите съществуващи инструменти, като същевременно поддържа строги контроли за сигурност и одит.

Създавайте интелигентни AI агенти според вашия работен процес с ClickUp Agents.

🎬 Агент в действие за ИТ екипи в предприятия: Създайте супер агент за софтуерна сигурност, който управлява опашката от инциденти, свързани със сигурността. Когато бъде докладвана уязвимост с висок приоритет, агентът автоматично оценява сериозността въз основа на засегнатите системи във вашата CMDB. След това създава задачи за отстраняване на проблема и ги възлага на подходящите инженерни екипи. Изготвя комуникации със заинтересованите страни въз основа на обхвата на въздействието. Планира последващи прегледи. Всичко това се случва в рамките на минути след откриването на инцидента, без ръчно сортиране или координация между няколко екипа и инструменти. Спестени часове и неописуема ефективност. Научете повече във видеото по-долу:

След като вашите агенти са настроени и работят, можете да усъвършенствате и оптимизирате оркестрирането на работния процес с превключване на модели. Можете да получите достъп до премиум AI модели и да ги присвоите на конкретни задачи, като ChatGPT за писане и Claude за разсъждения, така че всеки агент да използва AI, който е най-подходящ за задачата.

Превключвайте между различни AI модели, за да получите желания резултат.

💟 Бонус: Прилагането на изкуствен интелект в предприятията изисква гъвкавост при използването на подходящия модел за всеки отделен случай, достъпност чрез гласови команди за по-бързи операции и унифицирано търсене в цялата организационна база от знания. ClickUp BrainGPT предоставя мултимоделни AI възможности с вградено корпоративно управление, което елиминира необходимостта от управление на отделни взаимоотношения с доставчици или протоколи за сигурност за всеки AI доставчик. Контекстуална AI, която разбира работните процеси във вашата компания : За разлика от самостоятелните AI инструменти, които виждат само отделни команди, Brain GPT има достъп до пътните карти на вашите проекти, техническите спецификации, историята на инцидентите и дискусиите на екипа, за да предостави отговори, основани на вашите действителни операции, архитектурни решения и изисквания за съответствие.

Превключвайте между водещите LLM в зависимост от изискванията на задачата : Достъп до Claude, ChatGPT, Gemini в рамките на една платформа, така че екипите да могат да изберат оптималния модел за техническа документация, генериране на код, творческо съдържание или анализ на данни, без да се налага да управляват множество API ключове и прегледи за сигурност.

Гласово управлявани операции за управление на работния процес без използване на ръце : Използвайте : Използвайте Talk to Text , за да регистрирате устно доклади за инциденти, да актуализирате статуса на проекти, да създавате задачи или да правите запитвания за оперативни показатели по време на критични ситуации, когато писането не е практично.

Унифицирано търсене в цялата ви технологична платформа: Търсете едновременно в задачите в ClickUp, техническата документация, свързаните хранилища като GitHub, комуникацията в Slack и дизайнерските файлове в Figma.

За да допълни офертата, ClickUp Automations ви позволява да настроите работни процеси, които се изпълняват автоматично, без да пишете код. Можете да задействате действия въз основа на актуализации на задачи, промени в статуса, коментари или персонализирани полета, така че процесите на вашия екип да останат последователни без ръчно проследяване.

Задействайте работните процеси автоматично, когато задачите приключат или бележките бъдат записвани с ClickUp Automations.

🎬 Автоматизация в действие: Екипите в предприятията могат да създават вериги за одобрение, които препращат заявките към подходящите заинтересовани страни въз основа на типа на проекта или бюджетните прагове.

Работните процеси за сигурност и съответствие могат автоматично да задават одити при достъп до чувствителни данни. Те могат да маркират задачи, които не са били прегледани в рамките на сроковете за управление.

Кръстосаните процеси, като набиране на доставчици, назначаване на служители или ескалиране на инциденти, могат да бъдат оркестрирани с условна логика. Логиката се адаптира към различни сценарии въз основа на вашите изисквания. Всичко това се конфигурира чрез визуален конструктор, който не изисква ресурси от разработчици или IT билети за модифициране.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте и проследявайте работата: Управлявайте всичките си проекти, задачи и подзадачи в Управлявайте всичките си проекти, задачи и подзадачи в ClickUp Tasks с приоритети, статуси и крайни срокове, за да сте в крак с всяка задача.

Документирайте процесите ясно: Създавайте живи уикита, SOP и бележки от срещи с Създавайте живи уикита, SOP и бележки от срещи с ClickUp Docs , с възможност за свързване на задачи, сътрудничество в реално време и контрол на версиите.

Комуникирайте безпроблемно: Поддържайте контекстуални и фокусирани разговори с Поддържайте контекстуални и фокусирани разговори с ClickUp Chat , като свързвате съобщенията директно със задачи, проекти и документи за по-добра координация на екипа.

Визуализирайте производителността незабавно: Създайте персонализирани Създайте персонализирани табла за управление ClickUp , за да проследявате KPI, да наблюдавате напредъка на проектите и да получавате полезна информация за екипите и работните процеси.

Ограничения на ClickUp

Големи проекти или едновременни AI действия могат да доведат до леки забавяния.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от TrustRadius:

Използвам ClickUp периодично, за да управлявам няколко UX проекта едновременно. Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да видя всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая.

Използвам ClickUp периодично, за да управлявам няколко UX проекта едновременно. Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да видя всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

2. Podium (Най-добрият инструмент за AI оркестриране за комуникация с клиенти)

чрез Podium

Podium помага на вашия екип да управлява AI-управляваните действия, свързани с взаимодействията с клиентите. Вместо ръчно да проследявате съобщенията, да препращате постъпилите въпроси към подходящия човек, да създавате обобщения на разговорите и да изпращате напомняния за последващи действия, можете да настроите AI правила, които да се занимават с тези стъпки автоматично.

Вградените AI служители на инструмента, т.е. AI търговец, AI планировчик, AI маркетинг специалист, AI консиерж и AI мениджър на репутацията, се грижат за цялата повтаряща се работа в рамките на вашия проект. Конструкторът на автоматизирани работни процеси ви позволява да проектирате последователности с тригери, закъснения, филтри, действия и условна логика (if/else разклонения).

Получавате и обединена пощенска кутия за SMS, уеб чат и телефонни разговори, което гарантира последователни отговори във всички канали.

Най-добрите функции на Podium

Управлявайте автоматизацията на SMS, уеб чат и имейл в множество канали в един координиран поток.

Прехвърляйте резултатите, генерирани от изкуствен интелект, директно в свързани CRM или инструменти за работни процеси, за да поддържате непрекъснатост.

Проследявайте изпълнението на AI задачите и тригерите на работния процес, за да идентифицирате потенциални пречки.

Ограничения на Podium

Фокусиран предимно върху работни процеси, базирани на разговори, което го прави по-малко подходящ за вътрешна оркестрация или оркестрация, която не е насочена към клиенти.

Цени на Podium

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Podium

G2: 4,6/5 (над 2020 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Podium?

В рецензия на Capterra се казва:

Бяхме доволни от функцията за текстови съобщения на Podium, която позволяваше на пациентите да комуникират по този начин и да започват чат от нашия уебсайт или самостоятелно. Това беше първият път, когато внедрихме тази функция в нашия офис. Рядко се налагаше да се обръщаме за помощ към Podium, но обслужването на клиенти беше отлично!

Бяхме доволни от функцията за текстови съобщения на Podium, която позволяваше на пациентите да комуникират по този начин и да започват чат от нашия уебсайт или самостоятелно. Това беше първият път, когато внедрихме тази функция в нашия офис. Рядко се налагаше да се обръщаме за помощ към Podium, но обслужването на клиенти беше отлично!

📮 ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текст, въведен от потребителя? ClickUp Brain може! AI е дълбоко интегрирана във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или полиране на текст, извличане на информация от работното пространство, генериране на изображения и много други!

3. Tidio (Най-добрата платформа за чат на живо и поддръжка, базирана на изкуствен интелект)

чрез Tidio

Tidio се грижи да не бъдете затрупани от безкрайни съобщения от клиенти. Той автоматично открива типа на заявката от жалбата и може да приоритизира съобщенията според спешността или стойността на клиента, като гарантира, че най-критичните и спешни взаимодействия се обработват първи.

Инструментът координира и действията на различни платформи. Едно съобщение в чата може да задейства последващо имейл съобщение, да актуализира вашата CRM система и да уведоми съответния колега. Иконата на чата може да се персонализира и да се вписва в уебсайтове и приложения, а условните тригери гарантират, че действията се изпълняват само когато е необходимо.

С Tidio AI оркестрирането поддържа работните ви процеси да протичат гладко и интелигентно, без постоянен надзор. Освен това вашите данни са защитени и сигурни благодарение на съответствието с GDPR, AI Pact, CCPA и SOC (2).

Най-добрите функции на Tidio

Създайте автоматизирани диалогови пътеки, за да задействате действия като предлагане на отстъпки и възстановяване на изоставени колички.

Получете функции за чат на живо, като предварителен преглед на въвеждането, готови отговори, проследяване на посетители и др., за да ускорите времето за отговор.

Настройте цветовете, позицията, езиците и брандинга на чат джаджата, за да съответстват на вашия сайт.

Ограничения на Tidio

Големият обем съобщения може да забави автоматичното маркиране, задействането на работни процеси или многоканалните действия.

Цени на Tidio

7-дневен безплатен пробен период

Lyro AI Agent : Започва от 39 $/месец

Flows : Започва от 29 $/месец

Стартово ниво : 29 $/месец

Растеж : 59 $/месец

Плюс : 749 $/месец

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tidio

G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (560+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Tidio?

В едно ревю в G2 се казва:

Интуитивният интерфейс на Tidio и безпроблемната интеграция с множество платформи правят управлението на всички взаимодействия с клиенти на едно място изключително лесно. Автоматизацията на чатбота е мощна, но лесна за настройка, което спестява ценно време, като същевременно запазва личното отношение.

Интуитивният интерфейс на Tidio и безпроблемната интеграция с множество платформи правят управлението на всички взаимодействия с клиенти на едно място изключително лесно. Автоматизацията на чатбота е мощна, но лесна за настройка, което спестява ценно време, като същевременно запазва личното отношение.

👀 Знаете ли, че... Дори AI чатботовете се нуждаят от подходяща оркестрация. AI чатботът на дилър на Chevrolet е обявил цена от 1 долар за автомобил на стойност 76 000 долара, защото AI системата не е била правилно оркестрирана. Сега вече знаете защо се нуждаете от напълно интегрирана AI система във вашия работен процес!

4. Vertex AI (Най-добрата платформа за AI оркестриране на корпоративно ниво)

чрез Vertex AI

Vertex AI комбинира подготовка на данни, обучение на модели, тестване, внедряване и мониторинг в една платформа, така че можете бързо да преминете от сурови данни към работещи AI системи. Тъй като използва високоскоростния облак на Google, GPU и TPU за обработка на големи модели и големи набори от данни, той може лесно да се мащабира с нарастването на вашите нужди.

Можете да използвате AutoML, за да позволите на изкуствения интелект на Google да създаде най-подходящия за вас модел, или да напишете свой собствен код с помощта на TensorFlow или PyTorch. По този начин той е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали потребители.

Инструментът също така осигурява мониторинг и регистриране на всеки етап от процеса. Можете да идентифицирате веднага затрудненията или грешките и да коригирате работния процес, без да се налага да започвате отначало.

Най-добрите функции на Vertex AI

Получете достъп до усъвършенстваните модели на Google, включително най-новата серия Gemini, за задачи с текст, изображения, видео и мултимодални задачи.

Свържете се с инструменти на Google Cloud като BigQuery, Cloud Storage и AI Notebooks, за да преобразувате необработените данни в информация за машинно обучение.

Настройте автоматизирани ML пипалини, за да обработвате ефективно повтарящите се стъпки в работния процес.

Ограничения на Verex AI

Това е сложна платформа с трудна крива на обучение.

Цени на Verex AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Verex AI

G2: 4. 3/5 (580+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Verex AI?

В едно ревю в G2 се казва:

Най-интересната част от Vertex AI е, че разполага с унифицирана платформа за целия жизнен цикъл на машинно обучение. Vertex AI ми помогна да създам бързи прототипи с бележници по време на проекта ми, а също и с оркестриране на процеса с ускорена доставка на продукта. Освен това има и други предимства, като Vertex AI Pipelines за възпроизводими и CI/CD готови ML работни процеси.

Най-интересната част от Vertex AI е, че разполага с унифицирана платформа за целия жизнен цикъл на машинно обучение. Vertex AI ми помогна да създам бързи прототипи с бележници по време на проекта ми, а също и с оркестриране на процесите с ускорена доставка на продукти. Освен това има и други предимства, като Vertex AI Pipelines за възпроизводими и CI/CD готови ML работни процеси.

🧠 Интересен факт: AI оркестрирането не е само за работа, то също така задвижва някои от най-странните хитове в интернет, като сапунените опери с котки. Чрез съчетаване на генериране на изображения, синтез на глас и сюрреалистично разказване на истории, AI създаде котки, подобни на хора, които участват в преувеличени, бързи драми.

5. Kore. AI (Най-добрата платформа за разговорна изкуствена интелигентност за предприятия)

За предприятия, които искат да разработват интелигентни AI системи с много агенти, Kore. ai е подходящ вариант. Той ви позволява да оркестрирате множество агенти, да поддържате контекстуална памет между сесиите и да автоматизирате сложни работни процеси с различни нива на автономност.

Получавате AI for Work, за да автоматизирате задачите и да получите информация от работното си пространство. AI for Process оптимизира операциите с изграждане на агенти без код, а AI for Service подобрява обслужването на клиентите с разговорни агенти и специфични за индустрията, предварително създадени ботове.

Най-добрите функции на Kore. AI

Използвайте инструменти без код или с код, за да създавате и управлявате AI агенти и да ускорите разработката с шаблони.

Проследявайте ефективността на агентите с анализи в реално време, проследяване на събития, аудит логове и полезни информации.

Спазвайте нормативните стандарти и гарантирайте отговорно поведение на изкуствения интелект с надеждни контроли на достъпа и етични предпазни мерки.

Kore. Ограничения на AI

Оркестрирането в реално време извън чат взаимодействията е ограничено.

Цени на Kore. AI

Персонализирани цени

Kore. AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Kore. AI?

Един потребител на G2 казва:

Kore. AI се отличава с изключително интуитивната си платформа за разговори, базирана на изкуствен интелект. Харесва ми как позволява безпроблемна автоматизация в множество канали, интегрира се безпроблемно с корпоративни системи и предоставя инструменти с малко/без кодиране за създаване на интелигентни виртуални асистенти.

Kore. AI се отличава с изключително интуитивната си платформа за разговори, базирана на изкуствен интелект. Харесва ми как позволява безпроблемна автоматизация в множество канали, интегрира се безпроблемно с корпоративни системи и предоставя инструменти с малко/без кодиране за създаване на интелигентни виртуални асистенти.

📚 Прочетете също: Имате затруднения с автоматизацията на работните процеси? Научете как да създадете AI агент от нулата, за да оптимизирате задачите и да повишите производителността на вашите проекти. Това е изненадващо лесно. Вижте как по-долу? 👇🏼

6. Botpress (Най-добрата платформа за разговорна изкуствена интелигентност с отворен код)

чрез Botpress

Botpress е надеждна алтернатива на Elvex, ако се нуждаете от агенти за разговори. Той предлага пълна агентна платформа, задвижвана от собствен инферентен двигател. Той комбинира LLM разсъждения, памет и логическо изпълнение в една система.

Можете също така да оформите поведението на агента по начина, по който ви е необходимо. Можете да създавате логически скриптове, да контролирате изпълнението на инструментите, да дефинирате стъпки за разсъждение и да управлявате паметта с прецизност.

Мощните функции за наблюдение, като проследяване на събития и изолиране на времето за изпълнение, ви помагат да следите всяко решение, което взема вашият агент. Ако искате платформа, която ви позволява да проектирате агенти на подробно техническо ниво, а не само да сглобявате работни процеси, Botpress ви дава повече практически контрол от Elvex.

Най-добрите функции на Botpress

Разположете агенти в уеб джаджи, WhatsApp, Messenger, Slack или вашите собствени приложения с унифицирана логика.

Управлявайте множество версии на агенти с безопасно публикуване и незабавно възстановяване

Прегледайте стъпките на разсъжденията и отстранете грешките в поведението на агента стъпка по стъпка, преди да публикувате.

Ограничения на Botpress

Ограничен брой вградени конектори в сравнение с общите платформи за автоматизация

Цени на Botpress

Плащане по потребление: Безплатно + разходи за AI/месец

Плюс: 89 $ + разходи за AI на месец на потребител

Екип: 495 $ + разходи за изкуствен интелект/месец на потребител

Управлявано: 1495 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Botpress

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Botpress?

В рецензия на Capterra се казва:

Botpress е чудесна платформа с силна общност от разработчици от цял свят, които са отворени и готови да споделят своето време, ресурси и най-добри практики сред създателите на ботове.

Botpress е чудесна платформа с силна общност от разработчици от цял свят, които са отворени и готови да споделят своето време, ресурси и най-добри практики сред създателите на ботове.

7. LangChain (Най-добрата платформа за създаване на приложения, базирани на изкуствен интелект)

чрез LangChain

LangChain е платформа с отворен код, която ви помага да създадете надеждни AI агенти, готови за производство. Получавате набор от доказани модели на агенти за неща като извикване на инструменти, генериране с подпомагано извличане и структурирано вземане на решения. Това ви спестява необходимостта да събирате една и съща логика отново и отново.

Вашите агенти работят на LangGraph, който се занимава с оперативната сложност зад кулисите. Той помага за проследяване на състоянието по време на дълги работни процеси, повторно опитване или връщане назад след неуспешни изпълнения и активиране на контролни точки с човешко участие, когато е необходим надзор.

Можете да включите всеки LLM, векторна база данни, API инструмент или паметен модул, а архитектурата се мащабира плавно, когато вашите случаи на употреба стават по-взискателни. Тъй като LangChain е изцяло с отворен код под MIT, имате гъвкавостта да модифицирате компоненти, да разширявате поведението и да проектирате персонализирани пипалини, които отговарят точно на вашите изисквания.

Най-добрите функции на LangChain

Създавайте многократно използваеми, параметризирани подсказки с заместващи символи, няколко примера и динамично съдържание.

Проследявайте поведението на агентите чрез обратни повиквания, които регистрират и отстраняват грешки в междинните стъпки.

Удостоверете изходите на LLM, като наложите структурирани формати като JSON, преди да продължите напред.

Ограничения на LangChain

Изисква предварителни познания по програмиране, тъй като не е инструмент от типа „plug-and-play“.

Цени на LangChain

Безплатен план

Разработчик: Започнете безплатно и след това плащайте според употребата

Плюс: 39 $/месец на потребител, след което плащате според употребата

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LangChain

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за LangChain?

В едно ревю в G2 се казва:

Това, което най-много ми харесва в LangChain, е гъвкавостта му да интегрира модели, източници на данни и инструменти безпроблемно, което ускори значително създаването и мащабирането на сложни работни процеси, задвижвани от LLM, в моите проекти.

Това, което най-много ми харесва в LangChain, е гъвкавостта му да интегрира модели, източници на данни и инструменти безпроблемно, което ускори значително създаването и мащабирането на сложни работни процеси, задвижвани от LLM, в моите проекти.

💟 Бонус: Имате затруднения да накарате AI да работи за вас? Научете как да обучите свой собствен AI модел, да го персонализирате според нуждите си и да го приложите в реални задачи.

8. ServiceNow (Най-добрата AI оркестрация на работния процес за ИТ и операции)

чрез ServiceNow

Ако вече използвате платформата ServiceNow за вашите работни процеси и данни, ServiceNow AI Agents е добър избор.

Има специален AI Agent Studio, където можете да дефинирате мисията, ролята и отговорностите на агента на естествен език и да го разгърнете незабавно. Можете също да поискате от платформата да автоматизира конкретни задачи (например „Създайте чернова на статия за знания“, „Разследвайте това предупреждение за сигурност“, „Категоризирайте този билет“) и тя създава структурирани, повтаряеми работни процеси.

Инструментът разполага и с възможности за AI оркестриране и управление. AI Agent Orchestrator позволява на множество специализирани агенти да си сътрудничат по по-големи и по-сложни процеси. А в ServiceNow AI Control Tower можете да управлявате и наблюдавате всичките си AI агенти от един център.

Най-добрите функции на ServiceNow

Използвайте Agent Fabric, за да обедините AI агенти и инструменти на трети страни от всякаква платформа.

Използвайте вградени интеграции, за да позволите на агентите да действат директно върху съществуващите ви работни процеси, автоматизации, бази от знания и данни.

Проследявайте ефективността на AI оркестрирането с табла, които сравняват планираните и действителните резултати от работния процес.

Ограничения на ServiceNow

Прогнозите, базирани на изкуствен интелект, разчитат в голяма степен на исторически данни, което означава, че по-новите работни процеси може да не бъдат оползотворени веднага.

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ServiceNow?

В рецензия на Capterra се казва:

ServiceNow позволява бързо и прозрачно управление на билетите и работните процеси. Интерфейсът е интуитивен, а инструментите за отчитане са много полезни за ежедневните операции. Той също така се интегрира лесно с други системи, като например Salesforce CRM.

ServiceNow позволява бързо и прозрачно управление на билетите и работните процеси. Интерфейсът е интуитивен, а инструментите за отчитане са много полезни за ежедневните операции. Той също така се интегрира лесно с други системи, като например Salesforce CRM.

👀 Знаете ли, че... Малко след пускането на Bard AI, Google се сблъска с проблеми с достоверността, когато чатботът предостави невярна информация по време на демонстрация за космическия телескоп James Webb. Грешката доведе до значителен спад в цената на акциите на Google, което подчертава важността на строгата валидация и оркестриране на резултатите от изкуствения интелект.

9. CrewAI (Най-добрата AI оркестрация за екипи)

чрез CrewAI

CrewAI е отворена Python платформа, която ви помага да изградите мултиагентни AI системи, в които няколко специализирани агенти си сътрудничат като координиран екип. Всеки агент има своя област на експертиза и те следват структуриран работен процес или процедури, за да изпълнят задачите си.

Архитектурата, базирана на роли, гарантира, че всеки агент има ясно определени отговорности, а вие можете дори да ги структурирате йерархично. Може да има „мениджърски“ агенти, които да наблюдават вашите „работни“ агенти.

Например, можете да създадете екип за работния процес на финансов анализ във финтех сектора. Той ще включва агент за събиране на данни, който да извлича пазарни набори от данни, агент за моделиране, който да изчислява ключови показатели, агент за риска, който да оценява нивата на експозиция, и агент за отчитане, който да събира окончателните заключения.

Най-добрите функции на CrewAI

Активирайте контрол от страна на човека, като спирате конкретни задачи за преглед или одобрение от страна на човек.

Управлявайте агентите в мащаб с табла, логове, мониторинг и инструменти за жизнения цикъл.

Създайте библиотеки с агенти за многократна употреба (например агенти за проучване, агенти за анализ, агенти за оценка) и ги добавете в нови работни процеси, без да презаписвате логиката.

Разширете възможностите на агентите с достъп до API, външни набори от данни, инструменти за кодиране или персонализирани функции.

Ограничения на CrewAI

Работните процеси трябва да бъдат внимателно проектирани, тъй като сътрудничеството между агентите понякога води до излишни стъпки.

Цени на CrewAI

Безплатен, самостоятелно хостван, с отворен код

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CrewAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за CrewAI?

В едно ревю в G2 се казва:

Най-доброто в crewAI е, че докато създаваме агент, можем да определим ролята, целта и историята на агента, което значително повишава неговата ефективност. Поддържа всички LLM доставчици като OpenAI, Groq, Nvidia Nemo и др.

Най-доброто в crewAI е, че докато създаваме агент, можем да определим ролята, целта и историята на агента, което значително повишава неговата ефективност. Поддържа всички LLM доставчици като OpenAI, Groq, Nvidia Nemo и др.

10. n8n (Най-добрият инструмент с отворен код за автоматизация на работния процес)

чрез n8n

Много AI инструменти предлагат или визуален конструктор, или код за създаване на агентни системи, но n8n ви предлага и двете. Можете да проектирате автоматизации на работния процес чрез изчистен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, а също и да добавяте персонализиран JavaScript, докато автоматизирате прости задачи и многоетапни процеси.

Това прави n8n добър избор както за начинаещи, които се нуждаят от простота, така и за напреднали потребители, които искат по-задълбочен контрол. Инструментът поддържа автоматизация на базата на събития и тригери, използвайки уебхукове, графици, системни събития или актуализации на приложения. Вашите работни процеси се изпълняват автоматично във фонов режим и можете да ги структурирате с разклонени пътища, цикли, условни филтри и подробна обработка на грешки.

Тъй като платформата е с отворен код и е силно разширяема, можете да хоствате AI модели, да ги внедрите с Docker и да разгледате или персонализирате цялата кодова база в GitHub.

Най-добрите функции на n8n

Достъпвайте данните си и изпълнявайте работни процеси чрез Slack, Teams, SMS, глас или вградения чат интерфейс.

Осигурете сигурността на вашата среда с SSO чрез SAML, LDAP поддръжка, криптирани тайни хранилища, контрол на версиите и разширени RBAC разрешения.

Вземете готови шаблони, за да създадете бързо често използвани автоматизации и работни процеси.

Ограничения на n8n

Не всички корпоративни приложения имат готови възли; може да се наложи работа с API.

Цени на n8n

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за n8n

G2: 4,8/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за n8n?

Преглед на Capterra:

Интуитивният интерфейс улеснява създаването и модифицирането на работни процеси според конкретните ми нужди.

Интуитивният интерфейс улеснява създаването и модифицирането на работни процеси според конкретните ми нужди.

👀 Знаете ли, че... Пристанището на Корпус Кристи в Тексас е внедрило цифрова система за репликация, базирана на изкуствен интелект, наречена OPTICS. Тази система използва машинно обучение, за да предсказва позициите на корабите, и използва генеративен изкуствен интелект за обучение за реагиране при извънредни ситуации, подобрявайки проследяването в реално време и мерките за безопасност.

11. Zapier (Най-добрата платформа за автоматизация без кодиране за бизнеса)

чрез Zapier

Zapier е надежден избор за автоматизиране на рутинни бизнес задачи в хиляди приложения. За да автоматизирате работния процес, трябва да създадете Zap, който задейства действия въз основа на конкретни събития.

Например, Zap може автоматично да добави нови потенциални клиенти от уеб формуляр във вашата CRM система, да изпрати уведомление в Slack на вашия екип по продажбите и да актуализира Google Sheet за проследяване.

С връзки към над 3000 приложения, Zapier ви позволява да интегрирате почти всеки инструмент във вашия работен процес. Това го прави надежден инструмент за свободни професионалисти, развиващи се бизнеси и предприятия, които искат да автоматизират рутинни задачи и да оптимизират операциите си без да пишат код.

Най-добрите функции на Zapier

Създавайте сложни работни процеси с многоетапни Zaps, които включват множество действия и стъпки.

Приложете филтри, за да се уверите, че Zaps се изпълняват само при определени условия.

Използвайте Paths, за да добавите логика на разклоняване за по-динамични работни процеси.

Интегрирайте се с всяка услуга, използвайки уебхукове, за да изпращате или получавате данни за изпълнение на вашите автоматизации.

Ограничения на Zapier

Отстраняването на грешки може да бъде трудно при дълги или многопътни работни процеси.

Цени на Zapier (AI оркестриране)

Безплатно

Професионална версия: 29,99 $/месец

Екип: 103,50 $/месец за 25 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3010+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

В рецензия на Capterra се казва:

Zapier лесно свързва десетки приложения и създава бързи автоматизации. „Zaps“ наистина опростяват ежедневната работа.

Zapier лесно свързва десетки приложения и създава бързи автоматизации. „Zaps“ наистина опростяват ежедневната работа.

📚 Прочетете повече: Най-добрите AI платформи

12. Atera (Най-добрата AI-базирана оркестрация за IT управление)

чрез Atera

Създадени специално, за да помогнат на ИТ екипите да се разрастват, агентите на Atera AI въвеждат автономна интелигентност в ИТ управлението. Платформата предлага два основни агента: AI Copilot и IT Autopilot.

AI Copilot ви дава възможност като ИТ техник да наблюдавате състоянието на системата, да обобщавате билетите, да предлагате скриптове и да предоставяте полезни информации. Той може дори да генерира PowerShell, Bash или CLI команди от прости езикови команди, което ви помага да разрешавате проблеми по-бързо и да предприемате незабавни действия без ръчно писане на скриптове.

IT Autopilot, от друга страна, се занимава с рутинни ИТ задачи за крайните потребители. Това включва отстраняване на проблеми, прилагане на поправки, инсталиране на софтуер и нулиране на пароли. Когато срещне проблем, който не може да реши, той ескалира билета до вас с пълно резюме на контекста.

Можете да оптимизирате допълнително тези агенти в AI Center, като коригирате тяхната база от знания, усъвършенствате действията им и присвоявате контакти, за да ги съгласувате с работните процеси на вашия екип.

Най-добрите функции на Atera

Създайте подробно, детайлно обобщение на всички действия, изпълнени на устройство с помощта на AI.

Създавайте нови статии за базата от знания от решенията на билетите, като използвате AI Copilot.

Генерирайте обобщения на оперативни отчети, като история на предупрежденията и състоянието на устройствата, и получите препоръчителни приоритетни действия.

Ограничения на Atera

Софтуерът понякога забавя работата, най-вече при управление на голям брой крайни точки.

Цени на Atera

30-дневен безплатен пробен период

Професионална версия: 169 $/месец на потребител

Expert: 229 $/месец на потребител

Master: 269 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

AI Copilot: 95 USD/месец на техник (допълнение)

Оценки и рецензии за Atera

G2: 4,6/5 (910+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 440 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Atera?

Ето какво казва едно ревю в Capterra:

Брилянтно наблюдение на активи, което включва статистики, предупреждения и възможности за дистанционно управление. Лесно управление на устройствата и организиране по клиенти. Изчистен потребителски интерфейс и лесно внедряване. Това ми помогна да подобря работния си процес.

Брилянтно наблюдение на активи, което включва статистики, предупреждения и възможности за дистанционно управление. Лесно управление на устройствата и организиране по клиенти. Изчистен потребителски интерфейс и лесно внедряване. Това ми помогна да подобря работния си процес.

13. LocaliQ (най-доброто AI-базирано решение за унифициран маркетинг и автоматизация на лийдовете)

чрез LocaliQ

Когато искате да привлечете отново пренебрегнати потенциални клиенти и да подновите разговора, преди да загубят интерес, опитайте LocaliQ. AI агентите отговарят на текстови съобщения, приемат обаждания и квалифицират потенциални клиенти 24/7, като гарантират, че всеки потенциален клиент е ангажиран, дори когато вашият екип не е на разположение.

Освен това, тези AI агенти генерират и транскрипти и резюмета в реално време на всеки разговор и текст, така че можете да прегледате взаимодействията, без да губите часове в слушане или четене. По този начин винаги знаете какво е било обсъдено и можете да продължите с правилния контекст в подходящия момент.

Най-добрите функции на LocaliQ

Работете безпроблемно с потенциални клиенти чрез гласови обаждания, SMS и други канали за съобщения.

Синхронизирайте данните за потенциалните клиенти директно с вашите CRM или маркетингови системи, за да поддържате актуална информация на всички платформи.

Проследявайте ефективността на потенциалните клиенти, ефикасността на агентите и ефективността на кампаниите с табла за управление и полезни аналитични данни.

Ограничения на LocaliQ

Персонализираните анализи и отчети често са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на LocaliQ

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LocaliQ

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: Няма достатъчно налични отзиви

Какво казват реалните потребители за LocaliQ?

Ето едно ревю от G2:

Това, което наистина отличава LocaliQ, е колко лично е преживяването. Имахме постоянна комуникация, истински разговори и екип, който наистина се интересува от нашия успех.

Това, което наистина отличава LocaliQ, е колко лично е преживяването. Имахме постоянна комуникация, истински разговори и екип, който наистина се интересува от нашия успех.

Как да изберете подходящия?

Започнете с определяне на вида помощ, от която се нуждаете за работния процес. Независимо дали става въпрос за прехвърляне на данни между приложения, спазване на графика на проектите, генериране на отчети за грешки или обработка на заявки от клиенти.

Ето някои други полезни параметри, които трябва да вземете под внимание, преди да се спрете на даден инструмент:

Определете нуждите си от оркестриране: Започнете с изясняване дали се нуждаете от AI за преместване на данни, управление на проекти или обработка на взаимодействия с клиенти. Ясният обхват ви помага да изберете инструмент, който отговаря на вашите работни процеси и не ви кара да чакате за актуализации и резултати.

Балансирайте гъвкавостта на безкодовите и API решения: Решете колко контрол и сигурност на производителността ви е необходима. Безкодовите AI работни процеси улесняват настройката, докато API-базираните опции се мащабират по-добре за сложни работни процеси.

Оценете реалните възможности: Тествайте как платформата се справя с AI оркестрацията, автоматизацията на работните процеси и многоетапните процеси в сценарии, които отразяват ежедневната ви работа.

Изпробвайте с малък проект, за да прецените използваемостта : определете дали екипът ви може да се ориентира в интерфейса, да настройва работни процеси и да управлява агенти без обширно обучение или техническа поддръжка.

Тествайте потенциала за интеграция: Проверете дали може да се свърже безпроблемно с вашата съществуваща софтуерна екосистема, включително CRM, съхранение на документи и инструменти за комуникация.

Накарайте AI Orchestration да работи за вас с ClickUp

Много екипи, които инвестират в AI, се борят с несъвместими инструменти, фрагментирани работни процеси и нарастваща оперативна сложност. Именно тези проблеми често правят Elvex да изглежда ограничен.

Нуждаете се от платформа, която не само координира вашите AI агенти, но и обединява вашите проекти, отчети, автоматизации и екипно сътрудничество на едно място.

ClickUp отговаря на тази нужда. С Brain като ваш AI интелигентен слой, AI агенти за проактивна оркестрация, автоматизация без кодиране и гъвкаво превключване на модели, ClickUp ви позволява да мащабирате AI работните процеси, без да се налага постоянно да превключвате между инструменти.

Ако сте готови да оптимизирате AI операциите си, ClickUp е платформата, която трябва да проучите. Започнете да оптимизирате AI работните си процеси с ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

AI автоматизацията се фокусира върху изпълнението на една задача от AI модел. Обикновено е линейна и обработва по едно действие наведнъж. AI оркестрирането, от друга страна, координира множество AI задачи, инструменти и точки на вземане на решения в един цялостен работен процес. То управлява последователността, контекста, състоянието, възстановяването при грешки и прехвърлянията между модели, инструменти и дори хора.

AI оркестрирането се използва в работни процеси, в които е необходимо да се изпълняват няколко AI действия едновременно. Типични примери за това са маршрутизирането на билети за клиентска поддръжка, обобщаването на разговори и актуализирането на CRM системи в един координиран поток. Използва се и в процеси, свързани с голям обем документи, като извличане на данни, валидиране и автоматизирани одобрения.

Отраслите, които разчитат на сложни, многоетапни работни процеси, се възползват най-много от AI оркестрирането. Това включва банкови и финансови услуги, здравеопазване, застраховане, електронна търговия, логистика, телекомуникации и професионални услуги.

Оркестрирането на изкуствен интелект ще стане много по-напреднало с развитието на LLM. Бъдещите системи ще могат да разсъждават в по-дълги работни процеси, да вземат решения в зависимост от контекста и да координират десетки инструменти с минимална човешка намеса. С течение на времето оркестрирането ще премине от базирани на правила пипалини към гъвкави, управлявани от агенти системи, които могат да планират, изпълняват и оптимизират цели процеси от начало до край.