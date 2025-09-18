Топ 11 стартиращи компании за AI агенти, които да следите през 2025 г.

Почти 8 от 10 висши мениджъри казват, че AI агентите вече работят в техните компании, променяйки начина, по който екипите се справят с проекти, решения и ежедневни работни процеси. Две трети дори са отчели измеримо повишение на производителността.

С нарастването на популярността на тази технология, много стартиращи компании за AI агенти създават инструменти, които помагат за автоматизирането на бизнеса и оптимизирането на работните процеси.

За основателите, инвеститорите и технологичните лидери, да следят тази вълна от стартиращи компании означава да разберат накъде се насочва бъдещето на автономния софтуер.

В тази публикация в блога ще ви представим някои от най-интересните стартиращи компании в областта на изкуствения интелект, които си заслужава да следите! Да започнем. 👀

Какво представляват AI агентите?

AI агентът е софтуерна система, която автономно възприема своята среда, обработва данни и взема решения за постигане на конкретни цели.

AI агентите (или агентни AI агенти) комбинират възприятие, разсъждение и действие, събират информация, анализират я и изпълняват задачи, за да постигнат предварително определени цели, като същевременно се учат от обратната връзка и опита.

🧠 Интересен факт: AI агентите за автоматизация могат да работят в симулирани среди, за да научават сложни стратегии. Например, AlphaStar на DeepMind беше обучен като автономен агент да играе StarCraft II и в крайна сметка победи професионални играчи в една от най-сложните стратегически игри в света.

Защо стартиращите компании са лидери в областта на AI агентите

Стартиращите компании са в центъра на вниманието в движението на AI агентите, а цифрите го доказват. Според CB Insights, стартиращите компании за AI агенти са събрали 3,8 милиарда долара през миналата година, което е почти три пъти повече от финансирането, което са привлекли през предходната година.

Това ниво на инвестиции е знак за любопитство и увереност от страна на рисковите капиталисти и предприятията, че агентите преминават от експериментална фаза към фаза на необходимост.

Част от привлекателността им е скоростта. За разлика от по-големите компании, стартиращите компании могат да се развиват бързо, да възприемат архитектури, ориентирани към агентите, и да тестват примери за употреба директно с ранните потребители. Тази гъвкавост ги прави естествени пионери в превръщането на изкуствения интелект от пасивни асистенти в автономни решаващи проблеми.

Чуйте го от KPMG:

AI агентите бързо навлизат в производство, като темпото се ускорява. Лидерите ги разглеждат не само като инструменти за намаляване на разходите, но и като двигатели на растежа и създаването на стойност. Тази бърза трансформация засилва натиска върху доверието, управлението, данните, съгласуваността на лидерството и готовността на работната сила. Ранните инвеститори в тези фондации се разрастват уверено, позиционирайки се като лидери.

Стартиращи компании за AI агенти и избрани компании на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите стартиращи компании за AI агенти:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри характеристики Цени* ClickUp Цялостна продуктивност на екипа за индивидуални потребители, екипи от средния пазар и големи предприятия ClickUp Brain за контекстуални отговори, AI агенти за автоматизация на работните процеси, автоматизации с над 100 шаблона, Brain MAX за AI в цялата операционна система, документи, бели дъски, чат Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Adept AI Автоматизиране на сложни софтуерни и браузърни задачи за корпоративни екипи Разбиране на мултимодален интерфейс, Adept Workflow Language (AWL), автоматизация на веригата за доставки, обработка на финансови документи и съответствие с изискванията в здравеопазването. Персонализирани цени Crew AI Удобна за разработчиците мултиагентна оркестрация за разпределени работни процеси в екип Мулти-агентни „екипи“ за изследвания/съдържание/QA, оркестриране с Flows, разгръщане в облак или на собствен сървър, над 1200 интеграции, показатели за производителност в реално време. Персонализирани цени Lindy AI Автоматизация на работните процеси с AI агенти без кодиране за малки предприятия и разрастващи се екипи Създавайте агенти с естествен език, над 2500 интеграции на приложения, сортиране на пощенската кутия, присъединяване към срещи + обобщаване, автоматизация на продажбите. Безплатно; Платените планове започват от 49,99 $/месец. Glean Интелигентно търсене в предприятието и AI асистент за вътрешни работни процеси, свързани с знания Семантично търсене в граф на знания, AI асистент за въпроси и отговори, автоматизирана поддръжка при назначаване, управление на IT услуги, работни процеси за съответствие Персонализирани цени Penciled Автоматизация на фронт офиса с изкуствен интелект за клиники за физиотерапия Автоматизирано планиране + напомняния, интеграция с EHR (WebPT), комуникация с пациенти в реално време, обработка на отменени чакащи листи Персонализирани цени Enhans Внедряване на AI агенти, фокусирани върху търговията на дребно, за вземане на оперативни решения Внедрете персонализирани AI агенти за 7 дни, персонализация с Action Transformer, вземане на решения на базата на множество модели, наблюдение на пазара и оперативните данни в реално време. Персонализирани цени Naratix Обогатяване на каталога за електронна търговия и проследяване на конкурентите за онлайн търговци на дребно Почистване и обогатяване на сурови данни за продукти, SEO-оптимизирани описания, персонализирано съдържание, мониторинг на конкурентите, Shopify/ERP интеграция. Персонализирани цени Pixel Robotics Автономна складова логистика за хибридни AMR-човешки флоти PIXEL PT роботи за транспорт на палети, 3D сензори + картографиране, управление на флота за AMR + ръчно, хибридна интеграция на складове, 16 часа автономна работа Персонализирани цени LangChain Създаване на приложения и автоматизации, базирани на LLM, за екипи, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност и разработка LangSmith отстраняване на грешки/мониторинг, над 600 интеграции на инструменти, оркестриране на работни процеси с LCEL, памет + сътрудничество между агенти Безплатен пакет за разработчици; Професионалните планове започват от 39 $/месец на работно място. Enso Достъпен пазар за AI агенти за малки и средни предприятия в областта на продажбите, маркетинга, администрацията и поддръжката. Над 300 предварително обучени агенти, над 70 индустриални автоматизации, покритие на маркетинг/продажби/администрация/правни въпроси, LangChain интеграция, мащабиране на съдържание + работни процеси. 49 $/месец на потребител

Обещаващи стартиращи компании и фирми за AI агенти, които си заслужава да следите

Нека разгледаме някои от най-добрите AI агенти, които можете да използвате, за да ускорите работните процеси и да повишите производителността.

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност на екипа с контекстуална изкуствена интелигентност)

Използвайте ClickUp Brain, за да получите отговори, богати на контекст, от цялото ви работно пространство

ClickUp е универсалното приложение за работа , което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа — ускорено от AI автоматизация и търсене от ново поколение.

Той разполага с отлична екосистема, в която всеки AI компонент се свързва и допълва останалите.

Вашата контекстно-ориентирана AI основа

ClickUp Brain е контекстуален AI слой, вграден във вашето работно пространство. Той има достъп до вашите задачи, документи, чатове и външни интеграции като Google Drive, GitHub, Jira и други. Това означава, че можете да задавате въпроси, свързани с конкретна роля или проект, и да получавате незабавно отговори, богати на контекст.

Например, не е нужно да претърсвате десетки документи, за да разберете процеса на внедряване на мобилното ви приложение. Просто попитайте: „Какъв е процесът на внедряване на мобилното ни приложение?“ и ще получите ясен, синтезиран отговор, извлечен от свързана документация, минали задачи и чатове.

Автоматизатори, които мислят и действат

Създайте персонализирани или използвайте готови AI агенти на ClickUp, за да автоматизирате работното си пространство

Въз основа на интелигентността на ClickUp Brain са създадени ClickUp AI Agents, които активно изпълняват задачи от ваше име:

Готови агенти: Изпълнявайте обичайни Изпълнявайте обичайни работни процеси на AI агенти , като изпращане на актуализации на клиенти, възлагане на задачи или маршрутизиране за съответствие.

Персонализирани агенти: Позволяват ви да създавате автоматизирани работни процеси без кодиране, съобразени с конкретните нужди на вашия екип.

Да предположим, че клиент подава заявка за поддръжка чрез попълване на формуляр. Предварително създаден AI агент може да засече това, да създаде задачи и подзадачи за всяко действие, да ги разпредели въз основа на натовареността на екипа и да изпрати автоматично обобщени актуализации.

Ето как работи настройката:

Супер приложението за изкуствен интелект за настолни компютри

Докато ClickUp Brain и AI агентите работят в рамките на инструмента, ClickUp Brain MAX разширява обхвата на AI като десктоп приложение. То се занимава с разрастването на AI, обединявайки търсенето, автоматизацията, гласовите команди и AI моделите във всички ваши инструменти, за да ви предостави:

Контекстуално универсално търсене: Една лента за търсене, с която можете да намерите всичко, независимо дали е в ClickUp, Google Drive или SharePoint.

Производителност при преобразуване на реч в текст: Диктувайте задачи, имейли и съобщения по естествен начин и 4 пъти по-бързо, отколкото при писане на клавиатура.

Конфиденциалност на корпоративно ниво: AI моделите на трети страни не се обучават на базата на данните на вашата компания.

Обединете всичките си AI инструменти с ClickUp Brain MAX

Най-добрите функции на ClickUp

Елиминирайте отнемащата време ръчна работа: Автоматизирайте повтарящите се задачи и рутинната работа, като използвате над 100 предварително създадени шаблона и Автоматизирайте повтарящите се задачи и рутинната работа, като използвате над 100 предварително създадени шаблона и AI инструмент за автоматизация на работните процеси , който създава правила въз основа на команди на естествен език.

Документирайте процесите ясно: Създавайте живи уикита, SOP и бележки от срещи с Създавайте живи уикита, SOP и бележки от срещи с ClickUp Docs с връзка между задачите и сътрудничество в реално време.

Създайте и усъвършенствайте текста си: Използвайте интегрираната AI в ClickUp Tasks и ClickUp Docs, за да изготвяте бързо актуализации, да усъвършенствате тона и да редактирате тромавия текст.

Комуникирайте безпроблемно: Съхранявайте дискусиите по проекти, файловете и актуализациите в едно и също работно пространство с помощта на Съхранявайте дискусиите по проекти, файловете и актуализациите в едно и също работно пространство с помощта на ClickUp Chat , с обобщения на теми, задвижвани от AI, за да сте винаги в крак с нещата.

Дръжте заинтересованите страни в течение: Използвайте диаграми, показатели и отчети, за да получите цялостна представа за напредъка с Използвайте диаграми, показатели и отчети, за да получите цялостна представа за напредъка с ClickUp Dashboards.

Направете срещите по-продуктивни: Записвайте и транскрибирайте автоматично бележките от срещите с Записвайте и транскрибирайте автоматично бележките от срещите с ClickUp AI Notetaker и споделяйте задачите за действие и обобщенията с заинтересованите страни.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

ClickUp предлага впечатляващ набор от функции, които улесняват персонализирането на работните процеси, управлението на задачите и проследяването на напредъка на едно място. Харесва ми, че мога да създавам изгледи, пригодени за всеки проект, да настройвам автоматизации и да го интегрирам с други инструменти, които вече използвам. Той е много гъвкав, както за проследяване на лични задачи, така и за сложни бизнес операции. Шаблоните и таблата са особено полезни за поддържане на всичко организирано и лесно за проследяване.

2. Adept AI (Най-подходящ за автоматизиране на сложни офис задачи)

чрез Adept AI

Adept е агентна AI платформа, която предоставя на организациите надеждни агенти, които автоматизират работните процеси в уебсайтове и софтуерни приложения.

Основата му от собствени данни за обучение е уникална. Те са захранили своите модели с трилиони токени от реални уеб интерфейси и софтуерно използване, давайки на агентите интуитивно разбиране за това как дигиталните инструменти работят на практика.

Силата на платформата се крие в нейния мултимодален подход. Тези агенти могат да анализират визуално интерфейси, да разбират пространствените взаимоотношения между елементите и да разсъждават върху сложни структури.

Най-добрите функции на Adept AI

Управлявайте компютъра си като човек, като позволите на Adept AI да възприема екрана визуално и да имитира човешките действия: кликване, писане и навигация.

Персонализирайте автоматизацията на управлението на проекти с Adept Workflow Language (AWL), съставяйки мултимодални взаимодействия или пишейки стъпки на естествен език.

Автоматизирайте логистиката на веригата за доставки, обработвайте финансови документи и управлявайте работните процеси, свързани със спазването на изискванията в областта на здравеопазването.

Отговаряйте на въпроси от сложни източници, включително PDF файлове, диаграми и таблици, чрез функцията Web VQA.

Ограничения на Adept AI

Често изисква допълнително разработване или персонализиране.

Разчита в голяма степен на качествени данни за обучение, които могат да бъдат пристрастни или непълни.

Цени на Adept AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Adept AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Crew AI (Най-доброто решение за разработчици за мулти-агентна AI оркестрация)

чрез Crew AI

Crew AI подкрепя автоматизацията в предприятията, като координира различни видове специализирани AI агенти, които си сътрудничат като човешки проектни екипи. Вместо да разчита на един-единствен AI, който да се занимава с всичко, той създава „екипи“, в които всеки агент принася различна експертиза. Това означава, че един може да се занимава с проучвания, друг да управлява създаването на съдържание, а трети да контролира качеството.

Интересното е колко естествено изглежда това в сравнение с традиционната автоматизация. Тези агенти координират безпроблемно сложни работни процеси, адаптират се към промените и вземат решения колективно.

Платформата, готова за използване в предприятията, предлага гъвкави опции за внедряване, интегрира се с над 1200 приложения и предлага инструменти без кодиране.

Най-добрите функции на Crew AI

Координирайте работните процеси с „Flows“, които позволяват прецизен контрол, задвижван от събития, и логически условия.

Разполагайте ги в облачни, самохостирани или локални среди, като получавате пълен контрол над инфраструктурата и поверителността на данните.

Проследявайте ефективността и възвръщаемостта на инвестициите в AI агенти с показатели, регистри и проследяване в реално време, което позволява непрекъсната оптимизация и прозрачност.

Ускорете развитието с голяма активна общност от над 100 000 сертифицирани разработчици, които предоставят поддръжка и споделят ресурси.

Ограничения на Crew AI

Координацията на множество специализирани агенти с определени роли е сложна задача.

Конфигурирането на работните процеси и интегрирането на агентите в по-големи системи отнема много време.

Цени на Crew AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Crew AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... 51% от организациите в момента използват AI агенти, а други 35% планират да го направят в рамките на следващите две години.

💡 Професионален съвет: Защо да пишете дълги инструкции на вашия AI асистент, когато можете просто да ги кажете на глас? С Talk to Text на ClickUp Brain MAX можете да го направите!

4. Lindy AI (Най-доброто решение за автоматизация на работния процес на AI агенти без кодиране)

чрез Lindy AI

Lindy прави AI автоматизацията достъпна, като позволява на бизнеса да създава „AI служители” чрез прости описания на естествен език. Просто кажете на Lindy какво искате да се направи и тя създава персонализирани AI агенти, които могат да се справят с всичко – от продажби до планиране на срещи.

Впечатляваща е дълбочината на интеграцията: платформата се свързва с над 2500 приложения. По този начин AI агентите могат да работят безпроблемно в цялата ви технологична среда. Lindy се занимава с всичко това, като същевременно поддържа сигурност на корпоративно ниво с SOC 2 и HIPAA съответствие.

Освен това, той е независим от модела, така че можете да изберете с какъв LLM да захранвате вашите агенти.

Няколко AI агенти могат да си сътрудничат по сложни работни процеси, подобно на човешките служители, като същевременно хората остават в течение за одобрение или ескалация. Можете дори да вградите тези агенти директно във вашия уебсайт или да получите достъп до тях чрез мобилно приложение.

Най-добрите функции на Lindy AI

Създавайте персонализирани агенти и ги споделяйте между екипите.

Автоматизирайте цели работни процеси в множество приложения, от проследяване на потенциални клиенти или генериране на отчети до планиране на срещи и обслужване на клиенти.

Добавете AI-базирана логика и множество тригери към вашите работни процеси.

Обучете своя асистент, като просто му покажете как изпълнявате задачите си, без да е необходимо кодиране.

Създавайте готови за производство приложения, използвайки команди на естествен език.

Ограничения на Lindy AI

Потребителите се оплакват от ограничените уроци и знания.

Инициализирането на нови задачи може да отнеме до 20 секунди, което може да се счита за бавно за нуждите на автоматизацията в реално време.

Инструментите за отстраняване на грешки на платформата са ограничени, което затруднява ефективното отстраняване и решаване на проблеми.

Цени на Lindy AI

Безплатно

Про: 49,99 $/месец

Бизнес: 199,99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lindy AI

G2: 4,9/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lindy AI?

Директно от рецензия в G2:

Lindy AI промени изцяло начина ми на работа. С него създаването и управлението на AI агенти е лесно, интуитивно и дори забавно... Въпреки това, има няколко неща, които бих подобрил. Бих искал да има повече уроци или примери, които да помогнат на новите потребители да разкрият пълния потенциал на агентите. Освен това, необходимостта да се плаща може да се възприема като пречка, макар че според мен си струва, след като видиш какво може да се постигне.

📮 ClickUp Insight: 43% от хората казват, че повтарящите се задачи осигуряват полезна структура на работния им ден, но 48% ги намират за изтощителни и отвличащи вниманието от значимата работа. Макар рутината да може да даде усещане за продуктивност, тя често ограничава творчеството и ви пречи да постигнете значителен напредък. ClickUp ви помага да се освободите от този цикъл, като автоматизира рутинните задачи чрез интелигентни AI агенти, така че да можете да се съсредоточите върху по-важната работа. Автоматизирайте напомняния, актуализации и задачи и оставете функции като автоматизирано блокиране на време и приоритети на задачите да защитят вашите продуктивни часове. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

5. Glean (Най-доброто за интелигентно търсене в предприятието)

чрез Glean

Glean се занимава с един от най-големите убийци на производителността в предприятията: безкрайното търсене на информация, разпръсната в десетки приложения и системи. Не е нужно да преминавате от Gmail, Slack, Jira, Salesforce и безброй други инструменти.

Той създава интелигентно търсене, което разбира цялата екосистема от знания на вашата компания, като същевременно спазва всички съществуващи разрешения и протоколи за сигурност.

AI асистентът на платформата може да отговаря на сложни въпроси, да изготвя съдържание и дори да автоматизира многоетапни работни процеси. Имате нужда да проучите потенциален клиент? Или искате да отклонявате автоматично често срещани заявки за поддръжка, като черпите от вашата база от знания? Автономните агенти на Glean се справят безпроблемно с тези сложни задачи.

Извлечете най-добрите функции

Използвайте усъвършенствано семантично търсене с граф на знания, който разбира специфичния за компанията жаргон, проекти и роли.

Създавайте AI агенти без усилие с естествен език и ги използвайте за задачи, вариращи от управление на IT услуги до назначаване на нови служители.

Изберете от предварително създадени шаблони от библиотеката с агенти , за да започнете бързо.

Настройте агентите да се активират въз основа на графици, актуализации на съдържанието или конкретни тригери.

Използвайте интелигентна технология за агентно разсъждение, за да адаптирате отговорите към бизнес процесите по динамичен начин.

Въведете агенти във всяка от свързаните си приложения, използвайки API на Glean.

Разберете ограниченията

Резултатите от търсенето са твърде обширни и са необходими много кликвания, за да се намери нещо.

Негъвкави анализи, които не могат да бъдат променяни

Платформата предлага ограничен брой предварително създадени шаблони за работни процеси в индустрията, което може да наложи допълнителни усилия за персонализиране.

Glean ценообразуване

Персонализирани цени

Събирайте оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Glean?

Ето какво казва един от рецензентите на G2:

Това, което най-много ми харесва в Glean, е колко безпроблемно ми помага да намирам и получавам достъп до информация във всички приложения на работното ми място. Спестява време, намалява дублирането на работата и прави сътрудничеството по-ефективно.

Това, което най-много ми харесва в Glean, е колко безпроблемно ми помага да намирам и получавам достъп до информация във всички приложения на работното ми място. Спестява време, намалява дублирането на работата и прави сътрудничеството по-ефективно.

🧠 Интересен факт: AI агентите се тестват и в областта на научните открития. През 2022 г. изследователи от Карнеги Мелън и Meta обучиха агент да предлага нови химични реакции. Системата откри реакции, които досега не са документирани от хора, което показва, че AI може да подтикне научните изследвания към неизследвани територии.

6. Penciled (Най-доброто решение за автоматизация на фронт офиса с изкуствен интелект във физиотерапията)

чрез Penciled

Penciled променя света на графиците в клиниките за физиотерапия, като по същество предоставя на клиниките неуморен AI асистент на рецепцията.

Инструментът проактивно управлява целия цикъл на комуникация с пациентите. Помага за изпращане на съобщения на пациентите за пропуснати срещи, обработка на напомняния, попълване на отменени срещи от списъците с чакащи и дори обработка на такси за закъснение.

Дълбоката му интеграция с EHR системи като WebPT го прави специален. Той чете данните за вашите пациенти и документите за плана за грижи в реално време, като разбира кой трябва да бъде насрочен, кога и за какво.

Когато се случи отмяна, Penciled незабавно се свързва с пациентите от списъка на чакащите и записва първия, който отговори, без никаква човешка намеса.

Най-добрите функции на Penciled

Извличайте и проследявайте плана за завършване на грижите от различните доставчици, за да гарантирате спазването на изискванията и да оптимизирате пътя на грижите за пациентите.

Освободете персонала на рецепцията, като намалите повтарящите се обаждания и съобщения, което ще им позволи да се съсредоточат върху личната грижа за пациентите.

Наблюдавайте комуникацията с пациентите в реално време, като се уверявате, че нито едно съобщение не се пропуска, и давате възможност на персонала на клиниката да контролира отговорите на AI.

Ограничения, начертани с молив

Липсва необходимото детайлно разбиране за работа с пациенти

Ефективността зависи от безпроблемната интеграция с EHR системи.

Ориентировъчни цени

Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Enhans (Най-доброто за платформи за AI агенти, фокусирани върху търговията на дребно)

чрез Enhans

Enhans се занимава с преодоляването на разликата между обещаващата технология и практическото й приложение в реалния свят. Те са създали платформа, специално предназначена за бързо внедряване на интелигентни AI агенти, които могат да бъдат пуснати в експлоатация само за седем дни.

Системата наблюдава действията на потребителите в инструменти като електронна поща, CRM и електронни таблици, за да научи индивидуалните модели на работа. След това може да бъде инструктирана с цели на високо ниво, като „подготви седмичния отчет за продажбите“ или „проследи всички нови потенциални клиенти от вчера“, които изпълнява, като автономно навигира и управлява необходимия софтуер от името на потребителя.

Агентите активно идентифицират предизвикателствата и адаптират подхода си за решаване на проблеми въз основа на реалните нужди на потребителите и факторите на околната среда.

Подобрени най-добри функции

Събирайте и наблюдавайте автоматично пазарни и оперативни данни в реално време, което позволява персонализиране според нуждите на потребителя.

Вземайте мултимоделни решения, като използвате няколко AI модела съвместно, за да оптимизирате ценообразуването, запасите и промоциите.

Преобразувайте взаимодействията с Action Transformer , който персонализира отговорите въз основа на поведението на потребителя.

Изпълнявайте сложни, многоетапни задачи от прости инструкции на естествен език.

Подобряване на ограниченията

Използването на сложни мултимоделни AI изисква висока изчислителна мощност.

Интегрирането на AI агенти в съществуващата IT инфраструктура може да бъде предизвикателство.

Може да изпитват затруднения с задачи, които изискват дълбоко контекстуално разбиране или субективна преценка.

Повишени цени

Персонализирани цени

Подобрява рейтингите и отзивите

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... В мултиагентни среди като симулации на играта „криеница“, ботовете развиха спонтанно сътрудничество чрез умни стратегии за работа в екип, които никой не им е преподавал изрично, като например блокиране на врати с виртуални кутии, за да заловят противниците си.

8. Naratix (Най-доброто решение за автоматизация и обогатяване на каталози за електронна търговия)

чрез Naratix

Naratix превръща хаотичните данни на доставчиците в чисти, продаваеми продуктови каталози. Вместо да прекарват безброй часове в борба с непълни описания на продукти и несъответстващи списъци, електронните търговци вече могат да качват суровите си данни и да гледат как те се превръщат в изпипани, оптимизирани за SEO каталози за една нощ.

AI обогатява данните с описания, съответстващи на бранда, подходяща категоризация и локализирано съдържание за различни пазари, като същевременно отговаря на изискванията на пазара.

Платформата се интегрира безпроблемно със съществуващи системи като Shopify, BigCommerce и ERP, без да изисква скъпи миграции.

Най-добрите функции на Naratix

Генерирайте автоматично описания на продукти, страници на марки и страници на категории, съобразени с марката, от данни за продукти във формати като JSON, CSV и XLX.

Автоматизирайте непрекъснатото наблюдение на конкурентите за ценови и пазарни тенденции.

Използвайте Client Persona Engine , за да адаптирате описанията на продуктите и съдържанието към конкретните демографски характеристики и предпочитания на купувачите.

Открийте пропуски в запасите и рискове от свръхзапаси, за да вземете по-интелигентни решения за покупки.

Ограничения на Naratix

Налична е ограничена документация за начинаещи, които не са запознати с инструментите за AI анализи.

Трудности с високо креативни, въображаеми или метафорични описания на продукти

Някои потребители са съобщили за трудности при настройването и поддържането на интеграциите.

Цени на Naratix

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Naratix

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете също: Как да автоматизирате процеса на продажби с AI

9. Pixel Robotics (Най-доброто за автономни мобилни роботи в интралогистиката)

чрез Pixel Robotics

Pixel Robotics поддържа автоматизацията на складове с мобилни роботи, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да се ориентират в реалността на индустриалните среди.

Платформата комбинира усъвършенствано компютърно зрение, цифрови близнаци, подсилващо обучение и патентована AI локализация. Това позволява на роботизирани ръце и мобилни роботи да изпълняват сложни, нерепетитивни задачи като подбиране и сортиране на различни артикули в склад, сглобяване на продукти с леки вариации или провеждане на проверки за контрол на качеството.

Тези роботи се адаптират към всякаква среда, в която се намират, като откриват позициите на палетите в движение и дори разпознават и избягват мотокарите.

Най-добрите характеристики на Pixel Robotics

Възползвайте се от инструменти за управление на флота , които координират както AMR, така и ръчния транспорт за хибридно управление на складове и автоматизация на буферните зони.

Визуализирайте и оптимизирайте логистичните процеси с помощта на 3D сензори и фотореалистично картографиране на околната среда.

Адаптирайте се в реално време към промени в околната среда, като например изгубени предмети или нови препятствия.

Постигнете до 16 часа непрекъсната автономна работа с автоматично Li-Ion зареждане и минимално прекъсване на работата.

Ограничения на Pixel Robotics

Интегрирането на разнообразни данни от сензори (камери, LiDAR, радар и др.) в безпроблемна система за управление остава предизвикателство.

Ограничена гъвкавост в непредвидими среди

Цени на Pixel Robotics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pixel Robotics

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: OpenAI обучи агенти в симулации с роботизирани ръце да манипулират обекти като куб на Рубик. Агентите се научиха да се адаптират към неща като „счупен“ пръст в симулацията, показвайки изненадваща гъвкавост в решаването на проблеми.

10. LangChain (Най-доброто за създаване на приложения и автоматизации, базирани на LLM)

чрез LangChain

LangChain не е продукт за крайни потребители, а основополагаща отворена платформа за разработчици, които създават AI приложения с агенти.

Той помага за превръщането на експериментални езикови модели в готови за производство интелигентни приложения. Той предлага инструменти за създаване, координиране и внедряване на автономни AI агенти, които могат да се справят със сложни, многоетапни работни процеси.

Комплексният подход на AI workflow generator към разработването на приложения улеснява оркестрирането на работните процеси, усъвършенстваното управление на паметта и създаването на агенти за сътрудничество.

Освен това, визуалната IDE и шаблоните за многократна употреба позволяват на екипите бързо да създават прототипи и да итерират AI решения.

Най-добрите функции на LangChain

Получете достъп до усъвършенствани инструменти за отстраняване на грешки, мониторинг и оценка чрез LangSmith , за да получите задълбочени познания за производителността на веригата и да идентифицирате грешките ефективно.

Оборудвайте приложенията с краткосрочна и дългосрочна памет, за да поддържате контекста.

Интегрирайте безпроблемно над 600 инструмента, включително бази данни, API и специализирани AI услуги, за да разширите възможностите на работния си поток без тежки персонализирани кодове.

Координирайте сложни, многоетапни работни процеси с помощта на LangChain Expression Language (LCEL), което позволява прецизен контрол върху логиката и изпълнението на AI и компонентите на данните.

Ограничения на LangChain

Документацията има пропуски за напреднали случаи на употреба.

Като рамка, тя изисква силни програмистки и инженерни умения, за да се използва ефективно; това не е решение „без код“.

Качеството и надеждността на всеки агент, създаден с LangChain, в крайна сметка са ограничени от възможностите на използваната LLM.

Цени на LangChain

Разработчик: Започнете безплатно, а след това плащайте по мере на използване

Плюс: 39 $/месец на работно място (след това плащате според потреблението)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване (плащане по фактура)

Рейтинги и рецензии на LangChain

G2: 4,7/5 (35+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за LangChain?

От рецензия в G2:

Langchain предоставя модулен и разширяем начин за работа с големи езикови модели. Възможността му да свързва LLM с инструменти, памет и външни източници на данни го прави изключително мощен за приложения в реалния свят... Кривата на обучение може да бъде стръмна за новодошлите, особено за тези, които нямат опит в работата с LLM или Python.

11. Enso (Най-доброто решение за достъпен пазар на AI агенти за автоматизация на малки и средни предприятия)

чрез Enso

Enso е пазар за AI агенти и център за автоматизация, създаден за малки и средни предприятия. МСП могат да се абонират за инструмента, за да получат достъп до над 300 предварително обучени AI агенти в областите маркетинг, продажби, администрация, финансиране, правни въпроси, обслужване на клиенти и др.

Няма сложност при настройката: агентите са готови за работа, ръководят се от най-добрите практики в бранша и се интегрират със съществуващи инструменти като електронна поща, CRM и платформи за управление на проекти. Бизнесът получава цялостна автоматизация, без да се нуждае от технически познания.

Най-добрите функции на Enso

Управлявайте създаването на персонализирано съдържание, съобразено с бранда, в реално време.

Мащабирайте бизнес операциите без усилие с специфични за индустрията AI решения , обхващащи над 70 индустрии.

Оценявайте и подобрявайте работните процеси, задвижвани от изкуствен интелект, чрез непрекъснато разширяване и партньорства, включително интеграция с LangChain.

Заменете множество фрийлансъри и ръчен труд с надеждни AI агенти, които постоянно предоставят висококачествена бизнес поддръжка.

Ограничения на Enso

Потребителите са съобщили за технически проблеми.

Ограничения за използване, като например стартиране на индивидуални AI агенти до 10 пъти на ден на потребител.

Цени на Enso

49 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Enso

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Почти 9 от 10 мениджъри казват, че тази година увеличават бюджетите си за изкуствен интелект заради агентите с изкуствен интелект. Повече от една четвърт от тях планират увеличения от 26% или повече, което показва, че компаниите се подготвят за амбициозно и мащабно внедряване.

Ключови пазарни тенденции в агентното AI

Глобалният пазар на AI агенти е в експлозивен растеж. Предполага се, че ще достигне 50,31 милиарда през следващите няколко години с годишен темп на растеж от 45,8%. Това показва повишено търсене на автоматизация, напредък в обработката на естествен език и нарастваща нужда от персонализирано обслужване на клиентите.

Тенденциите във финансирането отразяват тази динамика. Стартиращите компании за AI агенти са събрали 2,8 милиарда долара рисков капитал, като анализаторите прогнозират, че общата инвестиция през тази година ще надхвърли 6,7 милиарда долара.

Европа се превърна в активен център, като през първото тримесечие бяха набрани над 1 милиард евро от 65 сделки, което надхвърля общите резултати от миналата година. Този приток на капитал подчертава увереността на инвеститорите, че стартиращите компании са водещи в превръщането на изкуствения интелект от пасивни асистенти в автономни колеги, способни да изпълняват многоетапни задачи с минимална човешка намеса.

Прилагането е също толкова силно и в корпоративния сектор. Интересното обаче е, че прилагането не се ограничава само до технологичните компании. Средни по размер компании в областта на здравеопазването, финансите и правните услуги също интегрират агенти, за да автоматизират спазването на нормативните изисквания, обслужването на клиенти и оперативните процеси.

В същото време бързото развитие на агентите с изкуствен интелект доведе до нови предизвикателства. На преден план са сигурността и надеждността, което се подчертава от неотдавнашното набиране на 100 милиона долара от Noma Security за защита на автономните системи от грешки или злонамерено използване.

Това показва, че макар пазарът да се разраства бързо, устойчивият успех ще зависи от практическото приложение, доверието и доказаната бизнес стойност.

📖 Прочетете също: Инструменти за AI оркестриране за бизнес работни процеси

Предизвикателства и рискове при внедряването на AI агенти

Сега нека разгледаме някои проблеми при използването на AI агенти и стратегиите за тяхното смекчаване:

Предизвикателство или риск Решение Сигурност и поверителност на данните Внедрете цялостно криптиране, надеждни контроли за достъп, одити за съответствие и процедури за обработка на данни, специфични за изкуствения интелект. Пристрастност, справедливост и дискриминация Осигурете разнообразие в данните за обучение, създайте показатели за справедливост и редовно тествайте за алгоритмична пристрастност. Спазване на нормативните изисквания Бъдете в крак с промените в законодателството (напр. GDPR), провеждайте редовни одити и проектирайте AI работни процеси, които от самото начало са в съответствие с изискванията. Оперативна надеждност Настройте цикли за надзор, непрекъснато наблюдение, резервни механизми и назначете оперативни отговорници за поведението на агентите. Позициониране и манипулиране на модели Осигурете сигурни модели, наблюдавайте за враждебни дейности, извършвайте сканиране за уязвимости и ограничавайте излагането на ненадеждни данни. Непредсказуемо или вредно поведение Използвайте системи за защита с човешко участие за критични решения, тествайте реакциите на агентите в динамични среди и ограничавайте автономността. Интеграция с по-стари системи Инвестирайте в мидълуер, API слоеве и планове за поетапна миграция; дайте приоритет на оперативната съвместимост. Зависимост от доставчика Давайте предпочитание на отворени стандарти, модулни архитектури и запазете възможността да сменяте доставчици или платформи. Прекомерна оптимизация или несъответствие на целите Периодично преглеждайте и актуализирайте целите на агентите, тествайте за съответствие и включвайте заинтересованите страни в критериите за оптимизация. Непрекъснати разходи и тежест на поддръжката Предвидете бюджет за продължаващо преквалифициране, актуализации и спазване на променящите се изисквания; автоматизирайте задачите по поддръжката, където е възможно.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това, само 28% казват, че използват AI редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външен AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашата сигурна работна среда. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

Бъдещи перспективи за AI агентите

AI агентите постепенно преминават от нишови експерименти към широко използвани бизнес инструменти, променяйки начина, по който се извършва работата в различни индустрии.

Анализаторите очакват пазарът да се разраства с годишен темп от над 45%, като почти всяко предприятие планира да увеличи внедряването им през следващите 12 месеца. Този импулс се подхранва от комбинация от практични ползи, като повишаване на производителността и намаляване на ръчния труд, и обещанието за по-автономно сътрудничество между хората и системите.

Ето някои тенденции, които определят бъдещето:

Автономни работни процеси: Агентите се развиват от „помощници“ до системи, които могат да идентифицират проблеми, да проектират решения и Агентите се развиват от „помощници“ до системи, които могат да идентифицират проблеми, да проектират решения и да действат в цялата цифрова екосистема

Хиперавтоматизация: Съчетаването на RPA, анализи и машинно обучение помага на агентите да постигнат истинска Съчетаването на RPA, анализи и машинно обучение помага на агентите да постигнат истинска цялостна трансформация на бизнеса.

Edge AI: Очаквайте агентите да обработват данни локално за по-бързи решения в реално време, особено в логистиката, търговията на дребно и производството.

🔍 Знаете ли, че... 58% от компаниите използват AI агенти за проучвания и обобщаване, а 53,5% разчитат на тях за задачи, свързани с личната продуктивност, като планиране и изготвяне на имейли.

ClickUp + AI = по-интелигентният начин на работа

Стартиращите компании за AI агенти, които току-що разгледахме, разширяват границите на възможностите на AI агентите. Това включва автоматизиране на проучвания, оптимизиране на клиентското преживяване или ускоряване на цели работни процеси.

ClickUp вече ви предлага всеобхватен център, в който инструменти като ClickUp Brain, AI Agents и Automations се свързват безпроблемно с вашите задачи, документи и комуникация в екипа.

Ако искате да преминете от AI като концепция към реалното му използване, за да работите по-умно и по-бързо, ClickUp е решението.

