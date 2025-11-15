12 AI инструмента, които променят изготвянето на заявления за финансиране за екипи

Написването на заявления за финансиране изглежда като административна работа, но всъщност е много по-важно.

Зад всяко предложение стои екип, който тихо се бори с крайните срокове, търси данни, съставя описания – и всичко това в свят, в който само американските нестопански организации получават над 300 милиарда долара в държавни грантове всяка година.

Това е мащабът на възможностите. Но истинското предизвикателство е да имате капацитета и яснотата да разкажете убедителна история и да постигнете всички цели, преди да изтече времето.

В този блог ще разгледаме 12 AI инструмента за писане на заявления за финансиране, които помагат на вашия екип да пише по-ясно, да работи по-бързо и да си върне фокуса, от който се нуждае, за да може да прекарва по-малко време в борба с процеса и повече време в постигане на резултати.

AI инструментите за екипи, занимаващи се с изготвяне на заявления за финансиране, са специализиран софтуер, който използва изкуствен интелект, за да направи процеса на изготвяне на заявления за финансиране по-лесен и по-ефективен.

Мислете за тях като за интелигентен асистент за целия ви екип, който помага с всичко – от проучвания и писане до сътрудничество, и се уверява, че спазвате всички правила.

Тези инструменти се захранват от технологии като обработка на естествен език (NLP), която им помага да разбират и пишат текст, подобен на човешкия. За разлика от обикновения проверка на правописа, те могат да ви помогнат да генерирате цели раздели от предложението, да обобщите дълги изследователски документи и дори да адаптирате текста си, за да съответства на тона на конкретен финансиращ орган.

Това, което прави тези инструменти специални за екипите, е, че са създадени за екипно сътрудничество, което ви позволява да работите заедно на едно място, вместо да си изпращате документи. Те предлагат функции като редактиране в реално време и вградени стратегии за управление на знанията, така че всички да са винаги на една и съща страница.

💡Съвет от професионалист: Ако искате да поддържате работния си процес организиран и съобразен с изискванията, може да ви хареса шаблона за SOP за нестопански организации — това е практичен начин да стандартизирате процеса си и да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Инструмент Най-подходящи за Най-добри характеристики Размер на екипа Цени* ClickUp Цялостно управление на грантове с AI ClickUp Brain, ClickUp Docs, Custom Fields Всякакъв размер Вечен безплатен план; налични са и платени планове Grantable Изкуствен интелект за писане и проучване, специфично за грантове AI инструмент за изготвяне на заявления за финансиране, интелигентна библиотека, работно пространство за екип Малки и средни Няма безплатен план; платените планове започват от 24 $/потребител/месец. Grant Assistant Бързо изготвяне на предложения Автоматизирано писане, съпоставяне на финансиращи организации Малки екипи Няма безплатен план; персонализирани цени Instrumentl Намиране и проследяване на възможности Намиране на грантове, проследяване на крайни срокове Средни до големи Няма безплатен план; платените планове започват от 326 долара на месец. Grantboost Персонализиране на предложения с помощта на изкуствен интелект Библиотека с шаблони, механизъм за персонализиране Всякакъв размер Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19,99 $/месец. Grant Orb Оптимизиран работен процес за кандидатстване Автоматизация, проверка на съответствието Малки и средни Няма безплатен план; Индивидуални цени ChatGPT Обща помощ при писането Създаване на съдържание, помощ при проучвания Всякакъв размер Безплатният пакет е ограничен; платените планове започват от 20 долара на месец. Claude Дългоформатно съдържание и анализ Разширен прозорец за контекст, подробно редактиране Всякакъв размер Ограничен безплатен пакет; платените планове започват от 20 долара на месец. Gemini Изследване и проверка на фактите Уеб интеграция, мултимодална Всякакъв размер Безплатен план; платените планове започват от 19,99 $/месец. Perplexity Изследвания с цитирания Търсене в реално време, проследяване на източници Всякакъв размер Наличен е безплатен пакет; платените планове започват от 20 долара на месец. Fireflies Транскрипция на срещи и анализи Транскрипция, действия за изпълнение Всякакъв размер Наличен е безплатен план; платените планове започват от 18 $/потребител/месец. Fundwriter. ai Предложения, насочени към нестопански организации Шаблони, измерване на въздействието Малки нестопански организации Няма безплатен план (7-дневен пробен период); платените планове започват от 29 $/месец

Намирането на подходящия AI инструмент за вашия екип за изготвяне на заявления за финансиране означава да погледнете отвъд лъскавите AI функции и да се съсредоточите върху това, което действително подобрява вашия работен процес и процента на успех.

Имате нужда от инструмент, който не само пише добре, но и поддържа екипа ви организиран, а данните ви защитени.

Първо, помислете за сигурността, тъй като предложенията за финансиране често съдържат чувствителна лична информация (PII). Потърсете инструмент с надеждни мерки за сигурност на данните, съответствие с SOC 2 и ясен одит, за да гарантирате отчетността.

След това обмислете как инструментът ще се впише в процеса на вашия екип. Позволява ли той сътрудничество в реално време и предлага ли ясен контрол на версиите, за да се избегне объркване? Можете ли да зададете разрешения на базата на роли, така че авторите, рецензентите и мениджърите на бюджета да виждат само това, което им е необходимо? Целта е да се оптимизират процесите за изготвяне на заявления за финансиране, а не да се добави още едно ниво на сложност.

Ето няколко важни неща, които трябва да имате предвид. ✨

Специфични знания за грантове: Добрият AI асистент за изготвяне на заявления за грантове трябва да разбира разликата между декларация за нужди и план за оценка. Търсете инструменти, обучени на базата на реални предложения за грантове, тъй като те ще произвеждат по-релевантно съдържание от AI с общо предназначение.

Целостта на цитиранията: За грантове, свързани с интензивни проучвания, ви е необходим AI, който може да предостави точни източници за своите твърдения. Това ви предпазва от случайно включване на невярна информация или „халюцинации“, които според проучвания се срещат в За грантове, свързани с интензивни проучвания, ви е необходим AI, който може да предостави точни източници за своите твърдения. Това ви предпазва от случайно включване на невярна информация или „халюцинации“, които според проучвания се срещат в 28,6% от случаите при GPT-4 при генериране на препратки, което прави проверката на фактите изключително важна.

Поддръжка за бързо инженерство: Качеството на резултатите от изкуствения интелект зависи от качеството на въведените данни или „подсказките“. Най-добрите инструменти предлагат Качеството на резултатите от изкуствения интелект зависи от качеството на въведените данни или „подсказките“. Най-добрите инструменти предлагат подсказки и ръководства за писане с изкуствен интелект , които помагат на вашия екип да задава правилните въпроси и да получава най-добрите резултати.

Възможности за интеграция: Написването на заявления за финансиране не се случва във вакуум. Изберете инструмент, който се свързва с вашите технологии, като Написването на заявления за финансиране не се случва във вакуум. Изберете инструмент, който се свързва с вашите технологии, като софтуер за автоматизация на работния процес , календари, облачно съхранение и приложения за комуникация, за да избегнете постоянното превключване между платформи.

👀 Знаете ли, че: Елон Мъск някога предизвика ООН да докаже как 6 милиарда долара могат да помогнат за премахването на глада в света. ООН представи подробен план... но финансирането така и не дойде. Това е добро напомняне, че дори и най-големите „финансисти“ могат да се откажат – затова силни предложения (и ясни планове) са по-важни от големи обещания.

Сега нека разгледаме всеки инструмент в детайли!

1. ClickUp (Най-добър за всеобхватно управление на грантове с изкуствен интелект)

Конвергентната AI работна среда на ClickUp е оборудвана, за да отговори на всички ваши генеративни работни процеси на едно място.

Пренесете целия процес на изготвяне на заявления за финансиране в едно единно, конвергентно AI работно пространство – унифицирана платформа, където цялата ви работа, данни и AI са свързани на едно място – и елиминирайте разпръскването на инструменти, което забавя работата на екипа ви, с ClickUp.

ClickUp Brain е в центъра на този работен процес като ваш партньор в областта на изкуствения интелект. Започнете, като отворите ClickUp Doc и кажете на Brain какво ви е необходимо: вашата структура, приоритетите на финансиращата организация, историята, която искате да разкажете. Brain генерира първи чернови вариант, който действително отразява гласа на вашата организация, защото черпи от всичко, което вече се намира във вашето работно пространство – минали предложения, бележки от проучвания, доклади за въздействието.

Съчетайте ClickUp Docs с ClickUp Brain, за да генерирате по-бързо материали за въвеждане в работата.

Когато сте готови да усъвършенствате предложението си, Brain може да подобри езика, да подсили отделни части и да поддържа терминологичната последователност в цялото предложение.

След като проектът ви придобие форма, превърнете документа в действие. Свържете го с задача в ClickUp, назначете рецензенти, добавете крайни срокове и маркирайте заинтересованите страни – всичко това на едно и също място, където се намира предложението. Рецензентите не е необходимо да търсят файлове или нови версии; те просто отварят задачата и коментират директно в документа в реално време. Всяка част от цикъла на рецензиране става видима и проследима.

Добавете списъци със задачи, крайни срокове, отговорни лица и персонализирани статуси, за да следите работния си процес.

ClickUp ви предоставя оперативната структура, необходима за поддържане на този темп. Използвайте персонализирани полета, за да записвате изискванията на финансиращите организации, сроковете, приложенията, бюджетните нужди и критериите за подаване на всички ваши заявления за финансиране. След това създайте визуален работен процес, като използвате персонализирани статуси на задачите, които отразяват етапите на всяка заявка: Изследване → Изготвяне → Преглед → Окончателно одобрение → Подаване.

Автоматизациите в ClickUp се занимават с останалото – определят следващия рецензент, когато се промени статуса, изпращат напомняния за крайния срок преди подаването, ескалират задачите, когато одобренията се забавят. Вместо да управлявате процеса ръчно, процесът се управлява сам.

И тъй като всичко е свързано в конвергентното AI работно пространство, Brain може да предоставя информация незабавно – извличайки контекст от предишни грантове или бележки от срещи, напомняйки ви какво е проработило миналия път, отговаряйки на въпроси относно изискванията или предоставяйки данни, за които сте забравили, че имате.

С AI на ClickUp цялото ви работно пространство става достъпно за търсене и отзивчиво. Никога повече няма да пропуснете важна подробност.

А най-хубавото? Можете да използвате няколко AI модели, като Claude, ChatGPT и Gemini, директно от ClickUp Brain, за да се справите с задачите си по писане, без да са ви необходими допълнителни инструменти.

Ето как изглежда работният процес за кандидатстване за финансиране, подпомаган от изкуствен интелект: писане, проучване, сътрудничество и управление на едно място – без разпръснати инструменти, без изгубени файлове, без затруднения. Просто екип, който може да действа по-бързо, да пише по-убедително и да се фокусира върху финансирането на въздействието, което иска да постигне.

👋🏾 Имате нужда от помощ, за да започнете? Използвайте този шаблон за предложение за финансиране от ClickUp, за да започнете работата си с предимство!

Получете безплатен шаблон Този готов за употреба шаблон ви помага да настроите по-бързо безпроблемен работен процес за изготвяне на заявления за финансиране.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain за изготвяне на заявления за финансиране: Създавайте първи чернови, обобщавайте проучвания и пренаписвайте части за различни аудитории. Тъй като извлича контекста от цялото ви работно пространство, предложенията на изкуствения интелект са по-релевантни и съобразени с гласа на вашата организация.

ClickUp Docs с сътрудничество в реално време: Позволете на целия си екип да пише и редактира предложения едновременно, с курсори на живо и коментари в низове. Можете също да поддържате пълна история на версиите, за да проследявате всяка промяна.

ClickUp Custom Task Statuses and Automations: Създайте персонализиран работен процес, който перфектно съответства на вашия процес по кандидатстване за грантове. Премествайте автоматично предложенията от изготвяне на проект към преглед и подаване, като поддържате всички в синхрон.

Библиотека с шаблони: Запазете най-успешните си предложения като шаблони в библиотеката с шаблони. Това ви позволява да Запазете най-успешните си предложения като шаблони в библиотеката с шаблони. Това ви позволява да стандартизирате процеса си и да започнете по-бързо с новите заявления, без да започвате от нулата.

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Цялостното решение комбинира изготвянето на заявления за финансиране, управлението на проекти и сътрудничеството в екип, което ви спестява превключването между различни приложения.

Контекстуалното разбиране на ClickUp Brain води до по-точни и релевантни предложения на изкуствения интелект в сравнение със самостоятелните инструменти.

Широките възможности за персонализиране ви позволяват да създадете точно работния процес, от който се нуждае вашият екип.

Недостатъци:

Широкият набор от функции може да отнеме известно време за настройка и персонализиране според вашите специфични нужди.

Новите потребители може да се сблъскат с период на обучение, докато се запознаят с всички възможности на платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски коментар гласи:

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. Най-забележителното е как ми помага да се отърва от шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

ClickUp Brain MAX е невероятно допълнение към моя работен процес. Начинът, по който комбинира няколко LLM в една платформа, прави отговорите по-бързи и по-надеждни, а преобразуването на реч в текст в цялата платформа спестява много време. Много ценя и сигурността на корпоративно ниво, която ми дава спокойствие при работа с чувствителна информация. Най-забележителното е как ми помага да се отърва от шума и да мисля по-ясно – независимо дали обобщавам срещи, изготвям съдържание или обмислям нови идеи. Усещането е, че имам всеобхватен AI асистент, който се адаптира към всичко, от което се нуждая.

2. Grantable (най-подходящ за специализирано писане на заявления за финансиране с помощта на изкуствен интелект)

чрез Grantable

Grantable е платформа за изготвяне на заявления за финансиране, базирана на изкуствен интелект, специално разработена за езика и структурата на заявленията за финансиране. Тя съчетава интелигентна помощ при писането с работно пространство за сътрудничество, което я прави отличен избор за екипи, фокусирани изцяло върху привличането на финансиране. Изкуственият интелект на платформата е обучен на базата на огромен набор от данни за успешни заявления за финансиране, така че разбира какво търсят финансиращите организации.

Умната библиотека с съдържание е една от най-забележителните функции, която ви позволява да съхранявате и използвате отново най-доброто си съдържание. Можете да запазите мисията на вашата организация, описанията на програмите и данните за въздействието, а след това да оставите изкуственият интелект да ги адаптира за нови предложения. Това гарантира последователност и спестява на екипа ви да преписва една и съща информация отново и отново.

Най-добрите функции на Grantable

AI-базиран инструмент за изготвяне на заявления за финансиране: Генерира целево съдържание въз основа на конкретни приоритети на финансиращите организации и успешни примери за предложения.

Интелигентна библиотека с съдържание: съхранява, маркира и извлича вашите стандартни текстове, което улеснява повторното използване на успешно съдържание.

Работно пространство за екип: Позволява безпроблемно сътрудничество с вградено управление на задачите, проследяване на крайните срокове и работни процеси за преглед.

Предимства и недостатъци на Grantable

Предимства:

Създадени специално за изготвяне на заявления за финансиране, с дълбоко разбиране на структурата на предложенията.

С времето се научава гласа на вашата организация, за да дава по-последователни AI предложения.

Проследява възможностите за финансиране от откриването до отчитането

Недостатъци:

Липсват по-широки функции за управление на проекти и планиране за други организационни задачи.

По-малко възможности за интеграция с друг софтуер

Цените могат да бъдат предизвикателство за по-малките нестопански организации.

Цени, подходящи за грантове

Стартово ниво: 24 долара на месец на потребител

Предимство: 60 долара на месец на потребител

Агенция: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Grantable

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват AI, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат AI да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направи това, AI трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането с изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

3. Grant Assistant (най-подходящ за бързо създаване на първи вариант на предложение)

Grant Assistant е AI асистент за изготвяне на заявления за финансиране, който се фокусира върху скоростта и ефективността. Той е проектиран да помага на по-малките екипи и малките екипи бързо да изготвят предложения и да намерят подходящи възможности за финансиране.

Ако вашият екип разполага с малко време и ресурси, този инструмент може да ви помогне да подготвите конкурентен първи проект за минути.

Основното предимство на платформата е бързото създаване на предложения. Вие въвеждате подробностите за проекта си, а AI създава пълен проект, съобразен с изискванията на финансиращата организация. Платформата включва и функция за търсене на подходяща финансираща организация, която сканира база данни с грантове, за да намери възможности, които съответстват на вашата мисия.

Най-добрите функции на Grant Assistant

Бързо създаване на предложения: Създава бързо пълни първи чернови, които след това можете да персонализирате по тон и дължина.

Автоматично съпоставяне на финансиращи организации: Открива подходящи възможности за финансиране въз основа на профила на вашата организация.

Вграден инструмент за проверка на съответствието: автоматично проверява броя на думите, необходимите раздели и форматирането, за да предотврати прости грешки.

Предимства и недостатъци на Grant Assistant

Предимства:

Изключително бързият процес на изготвяне спестява значително време

Удобният за ползване интерфейс е лесен за усвояване от членовете на екипа, които не са технически подготвени.

Достъпни цени за малки неправителствени организации

Недостатъци:

Създаденото от изкуствен интелект съдържание понякога може да изглежда общо и да изисква значителна редакция.

Ограничени възможности за персонализиране за уникални формати на предложения

По-малко функции за сътрудничество в екип в сравнение с други платформи

Цени на Grant Assistant

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grant Assistant

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете още: Как да редактирате AI съдържание

4. Instrumentl (Най-добър за откриване на грантове и проучване на финансиращи организации)

чрез Instrumentl

Instrumentl е мощна платформа за намиране и управление на възможности за финансиране. Макар да не е инструмент за писане, силата му се крие в неговите всеобхватни възможности за откриване на финансиране и проучване на финансиращи организации. Той помага на вашия екип да изгради силна, стратегическа верига от възможности, така че винаги да кандидатствате за подходящото финансиране.

Платформата използва AI, за да съпостави вашата организация с най-подходящите финансиращи организации от обширната си база данни. Тя отива отвъд простото съпоставяне на ключови думи, за да анализира историята на даренията на финансиращата организация, типичния размер на отпусканите средства и географския фокус. По същество Instrumentl работи като AI инструмент за вземане на решения, фокусирайки ограниченото време и ресурси на вашия екип.

Най-добрите функции на Instrumentl

Интелигентно откриване на грантове: Намира идеално подходящи възможности и ги оценява въз основа на съвместимостта с вашата организация.

Изчерпателна информация за финансиращите организации: Предоставя подробни профили на финансиращите организации, включително историята на даренията им и приоритетите им.

Централизирано управление на срокове и задачи: Проследява всички ваши възможности, срокове и задачи на екипа в един контролен панел.

Предимства и недостатъци на Instrumentl

Предимства:

Най-изчерпателната и актуална база данни за грантове, която е на разположение

Подробната информация за финансиращите организации ви помага да вземете стратегически решения при кандидатстването.

Отлични инструменти за визуализиране и управление на вашите проекти за кандидатстване за финансиране

Недостатъци:

По-високата цена може да бъде пречка за много малки организации.

Фокусира се върху откриването и проследяването, с ограничена AI помощ при писането.

Огромният брой възможности може да ви се стори прекалено голям в началото.

Цени на Instrumentl

14-дневен безплатен пробен период

Разширено: 980 долара на месец

Предимство: 544 долара на месец

Стандартен: 326 долара на месец

Оценки и рецензии на Instrumentl

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Instrumentl?

Един потребителски коментар гласи:

Използвам instrumentl от няколко години и разказвам за техните услуги на други организации, в които съм член на управителния съвет. Те са лидер в бранша и мощна сила в писането на заявления за финансиране. Това е чудесен ресурс за всеки, който пише заявления за финансиране, с актуални възможности, най-модерна технология и специално обслужване на клиенти.

Използвам instrumentl от няколко години и разказвам за техните услуги на други организации, в които съм член на управителния съвет. Те са лидер в бранша и мощна сила в писането на заявления за финансиране. Това е чудесен ресурс за всеки, който пише заявления за финансиране, с актуални възможности, най-модерна технология и специално обслужване на клиенти.

🌼 Знаете ли, че: Проучване на Graphite установи, че към ноември 2024 г. около 50,3 % от новите статии на английски език в интернет са били обозначени като създадени предимно с помощта на изкуствен интелект.

5. Grantboost (най-добър за персонализиране на предложения в голям мащаб)

чрез Grantboost

Grantboost е AI платформа, която се отличава с персонализиране на предложенията за конкретни финансиращи организации. Тя съчетава голяма библиотека от шаблони за грантове с AI двигател за персонализиране, помагайки на вашия екип да създава персонализирани заявления, без да започва от нулата.

AI на платформата анализира подробностите на вашия проект и предпочитанията на финансиращата организация, за да адаптира шаблоните така, че да отговарят идеално. Тя предлага начини за подобряване на вашата презентация въз основа на модели от предишни успешни предложения. Това ви помага да избегнете подаването на общи, „шаблонни“ заявления, които финансиращите организации могат да разпознаят от километри.

Най-добрите функции на Grantboost

Динамична библиотека с шаблони: Достъп до стотици доказани шаблони, които AI автоматично персонализира за вашия проект.

Интелигентни предложения за съдържание: Получавайте съвети в реално време за подобряване на текста въз основа на това, което е дало резултат за този финансиращ орган в миналото.

Автоматично генериране на бюджетна справка: Създайте подробни обосновки на бюджета, които да съответстват напълно на историята на вашето предложение.

Предимства и недостатъци на Grantboost

Предимства:

Отлично разнообразие от шаблони, покриващи най-често срещаните видове грантове

Силната персонализация гарантира, че предложенията са уникални и съобразени с конкретните нужди.

Лесни за научаване, позволяват на новите членове на екипа да станат продуктивни бързо.

Недостатъци:

По-малко ефективни за високоспециализирани или технически грантове

Ограничени функции за управление на проекти за проследяване след подаване

Предложенията на изкуствения интелект понякога могат да пропуснат целта по отношение на тона

Цени на Grantboost

Безплатно

Про: 19,99 $ на месец

Екипи: 29,99 долара на месец

Оценки и рецензии на Grantboost

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

⚡️ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за предложения за финансиране за нестопански организации

6. Grant Orb (Най-добър за автоматизация на работния процес и проверки за съответствие)

чрез Grant Orb

Grant Orb е софтуер за изготвяне на предложения за финансиране, фокусиран върху автоматизирането на административната страна на изготвянето на предложения за финансиране. Той ви помага да оптимизирате работния си процес и да гарантирате, че всяко предложение отговаря на изискванията на финансиращата организация. Ако вашият екип прекарва прекалено много време в форматиране и логистика на подаването, този инструмент може да ви освободи, за да се съсредоточите върху писането.

Силната страна на платформата е автоматизацията на работния процес. Можете да създавате персонализирани процеси за одобрение, да настройвате автоматични напомняния и да проследявате предложенията на всеки етап. Проверката за съответствие автоматично проверява дали сте изпълнили всички технически изисквания, което намалява риска от отхвърляне на заявлението поради проста грешка.

Най-добрите функции на Grant Orb

Автоматизирано управление на работния процес: Настройте персонализирани работни процеси, които автоматично да водят предложенията от изготвянето до подаването.

Цялостна проверка за съответствие: Проверява дали предложенията отговарят на всички технически изисквания, като брой думи и необходими приложения.

Интегрирано управление на портала за подаване на заявления: навигирайте в различни портали за кандидатстване за безвъзмездни средства от един интерфейс, спестявайки време и намалявайки неудобствата.

Предимства и недостатъци на Grant Orb

Предимства:

Отличните функции за автоматизация значително намаляват ръчната административна работа.

Мощните инструменти за съответствие минимизират риска от технически откази.

Интуитивният инструмент за създаване на работни процеси е лесен за използване и не изисква технически умения.

Недостатъци:

Ограничена помощ при писането с изкуствен интелект в сравнение с други платформи

По-малка база данни с възможности за финансиране

Потребителският интерфейс изглежда по-малко модерен в сравнение с някои конкуренти.

Цени на Grant Orb

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Grant Orb

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че: Официалният „Бюлетин за статистика на грантовете за 2023–2024 г.“ на Обединеното кралство показва, че правителството е отпуснало 153 милиарда лири под формата на грантове през този период – само малко по-малко от 156 милиарда лири през предходната година. Този мащаб на финансиране показва колко голям е паятът – и колко важни са конкуренцията и управлението на процесите, когато залогът достига стотици милиарди. Още по-голямо вдъхновение да напишете печеливша заявка за субсидия!

7. ChatGPT (Най-добър за гъвкава помощ при писане за общи цели)

чрез ChatGPT

ChatGPT е мощен и гъвкав AI инструмент за писане, който може да бъде ценен актив за всеки екип, занимаващ се с изготвяне на заявления за финансиране. Макар да не е специализиран софтуер за изготвяне на заявления за финансиране, способността му да генерира идеи, да изготвя съдържание и да усъвършенства езика го прави гъвкав и достъпен вариант за широк спектър от задачи.

Можете да го използвате, за да обмислите идеи за проекти, да преодолеете творческата блокада при трудна част или да опростите сложния технически език за широката аудитория. Разговорният му характер ви позволява да искате ревизии и да проучвате различни гледни точки, което го прави чудесен партньор за творческо мислене и доусъвършенстване на окончателния ви проект.

Най-добрите функции на ChatGPT

Гъвкаво създаване на съдържание: Създава съдържание за всяка секция на заявлението за финансиране, от резюмета до планове за оценка.

Интерактивно усъвършенстване: Преработвайте текста си чрез естествен диалог, за да постигнете перфектната формулировка.

Помощ при проучването: Помага ви да разберете сложни теми и да намерите подкрепяща информация за вашето предложение.

Предимства и недостатъци на ChatGPT

Предимства:

Изключително гъвкави и могат да се справят с почти всяка задача, свързана с писане.

Постоянно се актуализират с нови възможности

Голямата потребителска общност предлага богат набор от съвети и най-добри практики.

Недостатъци:

Липсват специфични познания за конвенциите за писане на заявления за финансиране и изискванията на финансиращите организации.

Няма вградени функции за сътрудничество или управление на проекти за екипи

Понякога може да генерира неточна информация, която трябва да бъде проверена.

Цени на ChatGPT

ChatGPT Plus: 20 долара на месец

Екип на ChatGPT: 30 долара на потребител на месец

ChatGPT Pro: 200 долара на месец

ChatGPT Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Един потребителски коментар гласи:

ChatGPT се превърна в предпочитания ми инструмент за широк спектър от ежедневни задачи. Използвам го за изготвяне на имейли, писане и отстраняване на грешки в кода, обобщаване на документи, генериране на идеи и дори за помощ при проучвания или изучаване на нови теми. Неговата адаптивност е впечатляваща – независимо дали се нуждая от творческо писане, технически отговори или практически съвети, ChatGPT предоставя бързи и релевантни резултати. Харесва ми как ускорява работния ми процес и надеждно запълва пропуските в знанията ми при нужда.

ChatGPT се превърна в предпочитания ми инструмент за широк спектър от ежедневни задачи. Използвам го за изготвяне на имейли, писане и отстраняване на грешки в кода, обобщаване на документи, генериране на идеи и дори за помощ при проучвания или изучаване на нови теми. Неговата адаптивност е впечатляваща – независимо дали се нуждая от творческо писане, технически отговори или практически съвети, ChatGPT предоставя бързи и релевантни резултати. Харесва ми как ускорява работния ми процес и надеждно запълва пропуските в знанията ми при поискване.

8. Claude (Най-подходящ за редактиране на дълги и сложни предложения)

чрез Claude

Claude е усъвършенстван AI модел, който се отличава в обработката на дълги и сложни документи. Това го прави особено полезен за екипите за изготвяне на заявления за финансиране, които работят по комплексни предложения, изискващи дълбок контекст и последователност в изложението.

Ако някога сте се мъчили да поддържате последователност в 50-странично предложение, Claude може да ви помогне.

Основната му характеристика е голямото контекстуално прозорец, което означава, че може да чете и запомня цялото предложение за финансиране наведнъж. Това му позволява да прави предложения, които са последователни във всички раздели, от въведението до бюджета. Той е също така умел в анализирането на аргументи и предлагането на начини да направите вашата кандидатура за финансиране по-силна.

Най-добрите функции на Claude

Разширен контекстен прозорец: Работи с цялостни предложения за финансиране едновременно, като гарантира последователност в описателната част.

Усъвършенствано редактиране и усъвършенстване: Предоставя подробна обратна връзка относно структурата, аргументацията и яснотата.

Силно аналитично мислене: Работи с комплексни и технически предложения с детайлно разбиране

Предимства и недостатъци на Claude

Предимства:

Отличното обработване на дълги документи поддържа качеството и последователността

Отлични в поддържането на последователен тон и стил при работа с няколко автори

Силната етична рамка помага да се гарантира, че предложенията са достоверни и подходящи.

Недостатъци:

Без специално обучение по конвенциите за писане на заявления за финансиране

Ограничени възможности за интеграция с други инструменти за управление на проекти

Понякога може да бъде прекалено предпазлив в предложенията си.

Цени на Claude

Claude Pro: 20 долара на месец

Claude Team: 30 долара на месец

Claude Max: От 100 долара на месец

Claude Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Claude

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Claude?

Един потребителски коментар гласи:

Claude има силна способност да запазва контекста и да разбира нюансите в бизнес изискванията. Claude ми помага да структурирам сложни резултати и симулации, да анализирам огромни обеми текст или данни и да изготвям прецизни комуникации с клиенти, без да губя стратегическата си цел.

Claude има силна способност да запазва контекста и да разбира нюансите в бизнес изискванията. Claude ми помага да структурирам сложни резултати и симулации, да анализирам огромни обеми текст или данни и да изготвям прецизни комуникации с клиенти, без да губя стратегическата си цел.

📖 Прочетете още: Топ 10 софтуера за проследяване на крайни срокове

9. Gemini (Най-добър за проучвания, проверка на факти и анализ на данни в реално време)

чрез Gemini

Gemini, разработен от Google, е AI инструмент, който се отличава в проучването и проверката на факти. Той е дълбоко интегриран с уеб търсенето, което позволява на вашия екип да извлича данни и статистики в реално време, за да изгради силна, основана на доказателства аргументация за вашия проект.

Това е огромно предимство за грантове, които изискват актуална информация.

Една от уникалните му предимства е мултимодалната му способност, което означава, че може да разбира и работи с текст, изображения и данни. Можете да го помолите да анализира диаграма от научна статия или да генерира описание за снимка на проект. За екипи, които вече използват Google Workspace, Gemini се интегрира безпроблемно с Docs, Sheets и Slides.

Най-добрите функции на Gemini

Интегрирано уеб търсене: Достъп до актуални данни и статистики в реално време в подкрепа на вашите твърдения.

Мултимодален анализ на съдържанието: Работи с диаграми, графики и изображения, в допълнение към текста.

Функции за сътрудничество в Google Workspace: Интегрира се безпроблемно с инструментите, които екипът ви вероятно вече използва.

Предимства и недостатъци на Gemini

Предимства:

Отличните възможности за проучване гарантират, че предложенията се базират на точна и актуална информация.

Безпроблемната интеграция с Google Workspace улеснява сътрудничеството

Мултимодалните функции поддържат предложения с разнообразни типове съдържание.

Недостатъци:

По-малко специализирани за изготвяне на заявления за финансиране от специализираните платформи

Потенциални проблеми, свързани с поверителността на данните за чувствителна организационна информация

Производителността може да варира в зависимост от задачата.

Цени на Gemini

Gemini Advanced (чрез Google One AI Premium): 19,99 долара на месец

Gemini за Google Workspace (бизнес план): 20 долара на месец за потребител

Gemini за Google Workspace (Enterprise Plan): 30 долара на потребител на месец

Gemini Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Gemini

G2: 4. 4/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Gemini?

Един потребителски коментар гласи:

Честно казано, най-доброто в Google Gemini е колко лесно се използва. Не се изисква настройка или обучение – просто започвате да пишете и той започва да работи. Изглежда супер гладко и естествено, особено ако вече използвате Gmail, Docs или други приложения на Google. Начинът, по който се свързва с Google Workspace, е огромна полза за мен.

Честно казано, най-доброто в Google Gemini е колко лесно се използва. Не се изисква настройка или обучение – просто започвате да пишете и той започва да работи. Изглежда супер гладко и естествено, особено ако вече използвате Gmail, Docs или други приложения на Google. Начинът, по който се свързва с Google Workspace, е огромна полза за мен.

10. Perplexity (Най-добър за проучвания с проверени цитати)

чрез Perplexity

Perplexity е AI инструмент за проучване, който действа като супермощна търсачка. Той е проектиран да ви помогне да намерите точна информация и, най-важното, да ви покаже откъде идва тази информация.

За екипите, които пишат заявления за финансиране и трябва да изготвят добре проучени предложения, този инструмент е безценен за поддържане на целостта на цитиранията.

Когато зададете въпрос на Perplexity, той не само ви дава отговор, но и ви предоставя отговор с номерирани цитати, свързани директно с източниците. Това ви позволява бързо да проверите фактите и да изградите достоверна, добре подкрепена история. Той е идеален за намиране на статистически данни, академични проучвания и други доказателства, които да подкрепят вашите нужди.

Най-добрите функции на Perplexity

Търсене в интернет в реално време с посочване на източника: Предоставя актуална информация с ясни цитати за всяко твърдение.

Синтез на проучвания: Комбинира информация от различни източници в едно цялостно резюме.

Управление на цитати: Помага ви да проследявате източниците си и да ги форматирате правилно.

Предимства и недостатъци на Perplexity

Предимства:

Изключителното проследяване на цитиранията гарантира, че всички твърдения са подкрепени с подходящи източници.

Достъпът до информация в реално време поддържа актуалността на предложенията

Чистият и фокусиран интерфейс е идеален за задълбочени проучвания.

Недостатъци:

Ограничена помощ при писането, освен обобщаване на проучвания

Няма вградени функции за сътрудничество при писането в екип

По-малко ефективни за творческите или разказвателните части на предложението

Ценообразуване на Perplexity

Perplexity Pro: 20 долара на месец

Perplexity Max: 200 долара на месец

Perplexity Enterprise Pro: 40 долара на потребител на месец

Perplexity Enterprise Max: 325 долара на месец за потребител

Perplexity Education Pro: 4,99 долара на месец

Оценки и рецензии на Perplexity

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Perplexity?

Един потребителски коментар гласи:

Започнах да използвам Perplexity, за да експериментирам с изкуствен интелект, но скоро осъзнах, че това е страхотен инструмент за търсене, много по-добър от Google: не ви засипва с реклами или платени обяви и винаги ви дава релевантни резултати, но най-добрата му функция е директната връзка към източниците, така че можете сами да прецените дали са надеждни, а досега винаги са били. И наистина помага при намирането на труднодостъпна информация в интернет, за която бих отнел 30 минути, а Perplexity отнема само няколко секунди.

Започнах да използвам Perplexity, за да експериментирам с изкуствен интелект, но скоро осъзнах, че това е чудесен инструмент за търсене, много по-добър от Google: не ви засипва с реклами или платени обяви и винаги ви дава релевантни резултати, но най-добрата му функция е директната връзка към източниците, така че можете сами да прецените дали са надеждни, а досега винаги са били. И наистина помага при намирането на труднодостъпна информация в интернет, за която бих ми отнело 30 минути, а Perplexity отнема само няколко секунди.

Научете как да използвате AI за документация:

11. Fireflies (Най-добър за записване и търсене на информация от срещи)

чрез Fireflies AI

Fireflies е AI асистент за срещи, който автоматично записва, транскрибира и обобщава разговорите на вашия екип. За екипите, които пишат заявления за финансиране, това означава, че всяка сесия за мозъчна атака, среща с финансиращи организации и вътрешен преглед се превръщат в съдържание, което може да се търси. Никога повече няма да загубите добра идея или да забравите важно решение.

Представете си, че преди два месеца сте имали среща с програмен координатор. С Fireflies можете просто да потърсите в стенограмата „бюджетни ограничения“ или „показатели за оценка“, за да намерите точните подробности, от които се нуждаете за предложението. То автоматично идентифицира действията, които трябва да бъдат предприети, и създава задачи, като гарантира, че никога няма да пропуснете последващи действия.

Най-добрите функции на Fireflies

Автоматично транскрибиране на срещи: Записва всяка дума от срещите ви за планиране на грантове и финансиране.

Обобщения и действия, базирани на изкуствен интелект: Предоставя кратки обобщения и автоматично извлича задачи и решения.

Архив на срещите с възможност за търсене: Създава база от знания за всички ваши разговори, свързани с грантове.

Предимства и недостатъци на Fireflies

Предимства:

Гарантира, че нито една ценна идея от срещите няма да бъде забравена

Интегрира се безпроблемно с основните платформи за видеоконферентна връзка

Създава търсима институционална памет за дискусиите относно грантовете

Недостатъци:

Това не е инструмент за писане, а по-скоро инструмент за събиране на информация.

Изисква внимателно боравене с чувствителна информация, обсъждана по време на срещи.

Някои членове на екипа може да се чувстват неудобно, когато срещите се записват.

Цени на Fireflies

Безплатно

Fireflies Pro: 18 долара на месец за потребител

Fireflies Business: 29 долара на потребител на месец

Fireflies Enterprise: 39 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,8/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Fireflies?

Един потребителски коментар гласи:

Предвид обема на срещите, които провеждаме, и демонстрациите, които показваме, е доста трудно да запомним цялата дискусия, а този инструмент води бележки за вас по най-добрия възможен начин. Той е интегриран с Gmail и Hubspot. Бележките му са доста точни, като споделят настроенията по време на разговорите и времето за говорене на говорителите. Като цяло това е много ценен инструмент за нашия екип.

Предвид обема на срещите, които провеждаме, и демонстрациите, които показваме, е доста трудно да запомним цялото съдържание на дискусиите, а този инструмент води бележки за вас по най-добрия възможен начин. Той е интегриран с Gmail и Hubspot. Бележките му са доста точни, като споделят настроенията по време на разговорите и времето за говорене на говорителите. Като цяло това е много ценен инструмент за нашия екип.

💡Съвет от професионалист: Ако искате да увеличите събирането на средства и обхвата на донорите, разгледайте шаблона за писмо за дарение — той е полезен ресурс за изготвяне на убедителни искания за дарения. А за събиране на данни и истории, които съставляват професионални предложения за финансиране и поддържане на отношения с финансиращи организации, шаблонът за годишен отчет на нестопанска организация е задължителен.

12. Fundwriter. ai (Най-добър за разказване на истории и шаблони, насочени към нестопански организации)

чрез Fundwriter. ai

Fundwriter.ai е софтуер за изготвяне на заявления за финансиране за нестопански организации, особено за по-малки организации.

Той разбира уникалния език и нуждите от разказване на истории на работата, насочена към мисията. Платформата е проектирана да ви помогне да изразите вашето влияние и да демонстрирате нуждата по начин, който резонира с финансиращите организации, които подкрепят нестопанските организации.

AI е обучен на базата на успешни предложения за нестопански организации, така че знае как да балансира данните с убедителни, емоционални истории. Той предлага шаблони за често срещани видове безвъзмездни средства за нестопански организации, като финансиране на програми и изграждане на капацитет, и предоставя насоки за създаване на силни изявления за въздействието и рамки за оценка.

Fundwriter. ai най-добри характеристики

Шаблони, специфични за нестопански организации: Достъп до шаблони, предназначени за най-често срещаните видове безвъзмездни средства за нестопански организации.

Рамка за измерване на въздействието: Помага ви да създадете убедителни изявления за въздействието и ясни планове за оценка.

Помощ при изготвянето на бюджета: Създава подробни обосновки на бюджета, които обясняват разходите по начин, разбираем за финансиращите организации.

Fundwriter. ai – предимства и недостатъци

Предимства:

Специално проектирани за нуждите и ограниченията на нестопанските организации

Достъпната цена ги прави подходящи за организации с ограничен бюджет.

Силният фокус върху разказването на истории с въздействие ви помага да се свържете с финансиращите организации.

Недостатъци:

По-малко подходящи за високотехнически или академични изследователски грантове

По-малката база от потребители означава по-малко ресурси и уроци за общността.

Ограничени функции в сравнение с всеобхватните платформи за предприятия

Fundwriter. ai ценообразуване

7-дневен безплатен пробен период

Базов: 29 долара на месец

Професионална версия: 89 долара на месец

Fundwriter. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Преобразувайте процеса на изготвяне на заявления за финансиране

Написването на заявления за финансиране не трябва да бъде трескаво ровене в документи и срокове.

Подходящите AI инструменти могат да внесат ред в хаоса, като помогнат на вашия екип да пише по-добри предложения по-бързо и с по-малко стрес. Независимо дали най-голямото ви предизвикателство е намирането на възможности, изготвянето на описания или управлението на целия процес, има инструмент, който може да ви помогне. 🛠️

Избирайки конвергентен AI инструмент като ClickUp, можете да оптимизирате процеса на кандидатстване за грантове и да спечелите повече финансиране. Те се занимават с повтарящата се работа, така че вие можете да се съсредоточите върху стратегията, изграждането на взаимоотношения и разказването на уникалната история на вашата организация.

Готови ли сте да видите как една всеобхватна платформа може да революционизира изготвянето на заявления за финансиране? Започнете безплатно с ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Някои от най-добрите AI платформи за писане на заявления за финансиране са Grantable, Fundwriter. ai, Grantify и ClickUp. Grantable анализира успешните заявления, за да генерира персонализирани чернови и предлага проверки за съответствие и инструменти за сътрудничество. Fundwriter. ai е предназначен за нестопански организации и помага за създаването на чернови с професионално качество чрез анализ на указанията на финансиращите организации. Grantify комбинира AI с човешки опит, като предоставя чернови раздели и примерни отговори, за да опрости процеса на писане на заявления за финансиране. ClickUp, макар и известен с управлението на проекти и документи, предлага и AI-базирана помощ при писането и персонализирани шаблони, които могат да помогнат на екипите да изготвят, организират и сътрудничат ефективно по предложенията за финансиране.

Да, ChatGPT може да ви помогне при изготвянето на заявления за финансиране, като генерира чернови за ключови компоненти като описание на проблема, предложени решения, бюджети и писма за намерения. Той улеснява процеса на писане, като предоставя първоначално съдържание и предложения, което ви позволява да се съсредоточите върху усъвършенстването и персонализирането на предложението си за конкретни финансиращи организации. AI функциите на ClickUp могат да се използват и за генериране и усъвършенстване на съдържанието на заявленията за финансиране директно във вашето работно пространство.

Да, ChatGPT може да ви помогне при изготвянето на заявления за финансиране, като генерира чернови за ключови компоненти като описание на проблема, предложени решения, бюджети и писма за намерения. Той улеснява процеса на писане, като предоставя първоначално съдържание и предложения, което ви позволява да се съсредоточите върху усъвършенстването и персонализирането на предложението си за конкретни финансиращи организации. AI функциите на ClickUp могат да се използват и за генериране и усъвършенстване на съдържанието на заявленията за финансиране директно във вашето работно пространство.

AI агентите за изготвяне на заявления за финансиране включват платформи като Grantable, Fundwriter.ai, Grantify и AI асистента на ClickUp. Тези инструменти използват изкуствен интелект за анализ на указания, създаване на чернови, предлагане на редакции и дори предоставяне на примерни отговори въз основа на успешни заявления, което прави процеса на изготвяне на заявления за финансиране по-бърз и по-ефективен. AI на ClickUp може да помогне за автоматизиране на повтарящи се задачи по изготвяне на документи, организиране на проучвания и улесняване на сътрудничеството в екипа по отношение на документите за финансиране.

Да, има AI инструменти, специално създадени, за да ви помогнат да намерите грантове. Макар ClickUp да не е специализиран инструмент за търсене на грантове, можете да използвате неговите интеграции и AI функции, за да организирате и проследявате възможностите за грантове, крайните срокове и напредъка на заявленията на едно място, което прави процеса на търсене на грантове по-организиран и ефективен.