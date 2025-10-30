Над 25 Sora AI подсказки за създаване на магия от текст към видео

Ами ако един ред текст може да се превърне в напълно рендерирано видео?

Това вече не е мисловен експеримент – това е ежедневната реалност за първите потребители на Sora AI, генеративен видео инструмент, който прави много повече от просто ускоряване на производството. Той променя начина, по който творческите екипи мислят за визуалното разказване на истории: по-малко полиране, повече итерации. По-малко чернови, по-бързи прозрения.

И творческият свят вече го забеляза.

Разбира се, с всяко ново AI инструмент, интернет бързо се изпълва с съвети, трикове и... шеги. Пример за това: ето един разговор в Reddit, който се подиграва на търсенето на „най-добрите“ Sora AI подсказки:

Но зад мемите се крие реален потенциал. Инструменти като Sora AI дават възможност на маркетолози, създатели и продуктови екипи да мащабират без усилие създаването на видеоклипове, разказването на истории и автоматизацията на визуално съдържание.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои подсказки на Sora AI, които ще ви помогнат да създадете съдържание за вашата целева аудитория. Като бонус, ще разгледаме ClickUp като най-добрата алтернатива на Sora AI! 🏁

Какво е Sora AI?

Sora AI е генеративен модел за преобразуване на текст във видео, разработен от OpenAI, който създава къси видеоклипове с високо качество от подсказки на естествен език. Той може да създава сцени с: Множество герои, които взаимодействат естествено

Движение на камерата и кинематографична перспектива

Подробни среди и последователно осветление

Логична физика и временна съгласуваност между кадрите

AI инструментът може също да разширява съществуващи видеоклипове, като генерира нови кадри и използва комбинация от дифузионни и трансформаторни архитектури, за да произведе временни последователни и визуално съгласувани резултати.

Какво представляват подсказките на Sora AI?

Sora AI подсказките са инструкции, които давате на AI за преобразуване на текст във видео на OpenAI, за да превърнете идеите си в реалност под формата на видеоклипове с продължителност до една минута. Можете да дефинирате всичко – от движението на героите и осветлението до ъглите на камерата и емоционалния тон. Поддържайте ги ясни (под 120 думи), живи и структурирани – като мини сценарий в текстова форма.

Sora обича конкретността. Кажете му какво се случва, къде и какво се усеща.

✅ Пример за подсказване:

„Дизайнер скицира wireframes в слънчево студио, а на заден план звучи мека джаз музика. ”

Това е кинематографична яснота в по-малко от 20 думи.

Предимства на използването на AI подсказки при създаването на видеоклипове

Ето някои предимства на използването на Sora AI prompts за създаване на видеоклипове:

Ускорява производството на видеоклипове , като генерира съдържание бързо от прости текстови входни данни.

Разширява творческите възможности , превръщайки въображаемите идеи във визуални сцени.

Минимизира производствените разходи , като елиминира нуждата от актьори, камери и сложно редактиране.

Позволява персонализиране и адаптиране на видеосъдържанието в голям мащаб с разнообразни подсказки.

Подобрява последователността в клипове с много сцени или много кадри чрез контрол, ръководен от подсказки.

Улеснява бързото прототипиране и итерация на видео концепции преди пълното производство.

Мащабира проекти и ви позволява да сътрудничите дистанционно с достъпност в облака.

🔍 Знаете ли? Изследвания показват, че синтетичните видеоклипове, генерирани от AI (използващи аватари вместо заснети водещи), дават същите резултати в обучението като традиционните видеоклипове, което предполага, че висококачествените видеоклипове вече не означават задължително големи студия.

Искате ли готов за употреба наръчник за AI маркетинг? Гледайте това кратко ръководство, за да видите как реални екипи използват AI, за да сегментират потенциални клиенти, да пишат по-бързо и да измерват това, което е важно – без да е необходима техническа преработка.

Как да пишете ефективни Sora AI подсказки

Начинът, по който описвате сцена, герой или действие , пряко определя крайния резултат на видеото. Затова е важно да знаете как да пишете ясни, кратки и въображаеми инструкции.

Ето как да напишете ясни и ефективни подсказки за Sora AI:

Стъпка 1: Първо определете целта си

Запитайте се: Каква история разказвам?Кратък урок, драматично разкритие или уютен клип за продукт?Вашата цел определя темпото, тона и визуалното настроение.

📌 Например, подсказка като „елегантно демонстриране на продукта, подчертаващо функциите на приложението с минималистично движение на потребителския интерфейс” ще изглежда много по-различно от „забавно демонстриране на продукта, показващо същото приложение с ярки цветове и икони в анимационен стил”.

Като заявите намерението си от самото начало, визуалните елементи ще бъдат последователни и в съответствие с бранда.

Помислете за тона, стила и целевата платформа, преди да добавите подробности за сцената; това спестява време при повторенията.

🔍 Знаете ли, че... Мащабно проучване установи, че 91% от маркетолозите вече използват някаква форма на изкуствен интелект в работните си процеси, свързани с видео, а 85% от тях твърдят, че това е намалило разходите им.

Стъпка 2: Структурирайте подсказките около ключови елементи

Всяка силна подсказка обхваща шест основни елемента: Кой, Действие, Сцена, Камера, Осветление, Звук.

Пример за разбивка на подсказката:

Тема и действие: „Продуктов мениджър жестикулира, докато представя холографски табло, плаващо пред него“.

Обстановка и атмосфера: „Светъл, модерен офис със стъклени стени, осветени от слънцето, и фини отражения върху полираните повърхности“.

Камера и кадриране: „Средно кадриране, ниска и интимна перспектива, кинематографично заснемане, 50-милиметров обектив, малка дълбочина на полето“.

Осветление и цвят: „Меко, топло осветление, лек кинематографичен блясък, подчертаващ холографския интерфейс“

Звук и атмосфера: „Кликване на клавиатура, тихи разговори в офиса, мека фонова музика“

💡 Професионален съвет: Използвайте глаголи, които изразяват движение, като „плъзга се“, „върти се“, „прекарва се“, за да направите анимациите по-естествени.

Стъпка 3: Описанията трябва да са ярки, но кратки

Избягвайте неясни подсказки на Sora AI, като „покажи готин продукт“. Вместо това, опишете сцената в детайли: „Потребителят превърта интерактивния табло, докато анимираните диаграми се актуализират в реално време. “ Конкретността насочва Sora, като оставя място за творчеството на AI.

Стъпка 4: Добавете персонализация

Поемете контрол над движението, стила и итерациите на видеото си, за да го направите наистина свое:

Контролирайте движението и времето: Разделете сложните последователности на ясни части. Например: „ Мениджърът отива до бюрото, докосва холограмата и увеличава показателите на таблото. “ Това осигурява плавни преходи и избягва проблеми в видеоклиповете с много кадри.

Стил или естетика: Определете визията си с жанр или дизайнерски елементи: „Рекламен стил на технологичен стартъп, футуристичен потребителски интерфейс, ярки неонови акценти“ или „минималистична 2D анимация за реклама в социалните медии“. Познатите кинематографични препратки помагат на Sora да поддържа последователна визия.

💡 Професионален съвет: Третирайте подсказките на Sora AI като чернови. Генерирайте една версия → променете един елемент (ъгъл на камерата, осветление или цвят) → пуснете отново. Ако резултатите не ви задоволяват, първо опростете: заключете едно ключово действие или настройка, а след това постепенно добавяйте сложност.

Стъпка 5: Използвайте изображения и задайте API параметри

Искате да имате последователен външен вид на героите или продуктите във всички видеоклипове? Добавете референтно изображение към подсказката си. Това е идеално за представяния на продукти, при които визията на марката трябва да остане еднаква.

Трябва също да посочите дължината на видеото, резолюцията и версията на модела в API, а не в текста на подсказката. Късите клипове (4-8 секунди) са по-лесни за управление и съединяване в по-дълги последователности, като се запазва плавното движение и съгласуваността.

Най-добрите подсказки на Sora AI за различни случаи на употреба

Sora AI променя начина, по който екипите провеждат мозъчни бури, създават сценарии и произвеждат видеоклипове. А за да получите идеалното видео или изображение, не е необходимо да ставате инженер по подсказки.

Ето някои идеи за подсказки за различни области:

Маркетинг и реклама

Кинематографична реклама за кафене

📌 Пример за употреба: Разказване на истории за марката, кампании, социални реклами и промоции на продукти.

Създайте 20-секундна кинематографична реклама, показваща собственик на малък бизнес, който отваря кафенето си при изгрев слънце, улавяйки топлината, аромата и духа на общността. Създайте елегантен продукт за представяне на смарт часовник, като подчертаете проследяването на фитнес, минималистичния дизайн и сцените от активния начин на живот. Визуализирайте динамичен монтаж на глобална маркетингова кампания, разгърната на билбордове, телефони и социални платформи. Направете кратко вертикално видео за социалните медии, в което показвате реалното използване на устойчива марка козметика за кожата при естествена светлина.

💡 Професионален съвет: Определете движенията на камерата (панорамиране, доли зум, въздушно сканиране) за динамични визуални ефекти в стила на рекламите. Можете също да включите термини за цветова корекция, като „топли кинематографични тонове“.

Създаване на съдържание и медии

YouTube видео с кинематографични камерни движения

📌 Пример за употреба: Разказване на истории, интродукции/аутродукции, кратко съдържание и визуални експерименти.

Създайте 15-секундно интро за YouTube с кинематографично движение на камерата през уютно, творческо студио, изпълнено с атмосферно осветление и художествени материали. Създайте ускорено видео на художник, който рисува стенопис, който се превръща в дигитална версия на екрана. Направете кратък разказ за режисьор, който търси вдъхновение по дъждовните улици на града през нощта. Създайте повтарящи се B-roll визуализации за фон на подкаст – меко осветление, движеща се камера, минималистична настройка на бюрото.

💡 Професионален съвет: Включете подробности като съотношение на екрана (16:9 или 9:16) и движение на камерата, за да се впише резултатът във вашата платформа – това прави голяма разлика, както се вижда в тези примери за инженерство на подсказки.

Продукт и технология

Стъпка по стъпка ръководство за съхранение в облак

📌 Пример за употреба: Обяснения на функции, въвеждане, презентации за инвеститори, разказване на историята на продукта.

Покажете плавна анимация на потребител, който взаимодейства с мобилно приложение, като подчертаете стъпките за започване и плавните преходи. Създайте визуална демонстрация на футуристично AI работно пространство с плаващи холографски интерфейси, разнообразно сътрудничество в екип и визуализации на данни. Създайте ясно и лаконично обяснение, показващо как облачното съхранение синхронизира данните между различни устройства. Създайте видеоклип с визия за продукта, показващ еволюцията на устройство за интелигентен дом от скица до реално използване.

🔍 Знаете ли, че... 99% от маркетолозите, които използват видео, смятат, че то е подобрило разбирането на потребителите за техния продукт или услуга.

Когато кучето надхитри стопанина си: един от най-забавните подсказки на Sora AI досега Лесно е да си представите Sora AI като инструмент за кинематографично разказване на истории или настроени монтажи, но той е и площадка за умни, абсурдни и странно очарователни подсказки като тази: Идея за подсказване: „Куче седи гордо до своя стопанин по време на пикник в парка в слънчев ден. Стопанинът държи парче пица и казва: „Не, това е моята храна.“ Кучето изглежда тъжно... след това бавно вади смартфона си с лапата, поръчва пица онлайн и самодоволно чака, докато куриерът минава покрай шокирания стопанин и подава кутията на кучето.“ Идея за подсказване: „Куче седи гордо до своя стопанин по време на пикник в парка в слънчев ден. Стопанинът държи парче пица и казва: „Не, това е моята храна.“ Кучето изглежда тъжно... след това бавно вади смартфона си с лапата, поръчва пица онлайн и самодоволно чака, докато куриерът минава покрай шокирания стопанин и подава кутията на кучето.“

Корпоративни комуникации

Видеоклипове или изображения за корпоративно въвеждане

📌 Пример за употреба: Вътрешно разказване на истории, набиране на персонал, въвеждане в работата и изграждане на култура.

Създайте професионално, но и топло видео, показващо разнообразни служители, които си сътрудничат в хибридна офис среда. Създайте културно видео, което подчертава екипната работа, приобщаването и важните моменти в историята на компанията в документален стил. Създайте анимация за въвеждане, която запознава новите служители с ценностите и мисията на компанията. Визуализирайте сцена с послание на ръководството, в която изпълнителен директор се обръща към служителите в зала с естествено осветление и разговорна интонация.

Електронна търговия и търговия на дребно

Опит с екологичен продукт

📌 Пример за употреба: Пускане на продукти, лукбуци и социални презентации.

Създайте модно видео с модели, които дефилират из различни градски пейзажи, като всяка тоалетка отразява определен сезон. Създайте изчистено, минималистично видео за разпаковане на продукт за луксозен парфюм с макро снимки и драматично осветление. Покажете на клиент, който разглежда онлайн магазин, добавя екологични продукти в кошницата си и получава поръчката в устойчива опаковка. Създайте визуална поредица, показваща преобразяването на стая преди и след използването на продукти за интериорен дизайн.

Пътувания и хотелиерство

Самотен пътешественик на пясъчна и скалиста местност

📌 Пример за употреба: Маркетинг на дестинации, преживявания, визуално разказване на истории.

Създайте кинематографичен монтаж от пътуването на двойка, която изследва крайбрежни градове, с кадри от дрон и осветление в златния час. Създайте въздушна снимка, преминаваща от луксозен курорт към местни културни преживявания и кухня. Направете видеоклип, разказващ историята на самотен пътешественик, който води дневник и прави снимки по живописни планински пътеки. Визуализирайте преживяването в хотел от настаняването до закуската с изглед към океана в мека естествена светлина.

🔍 Знаете ли, че... 41% от марките са съобщили, че използват AI за създаване на видеоклипове.

🤩 Бонус: Подсказки за изображения

Главното изображение на продукта

📌 Пример за употреба: Визуални елементи за кампании, снимки на продукти и материали за социални медии.

Създайте фотореалистична презентация на смарт часовник върху минималистично бюро с мека сутрешна светлина. Създайте кинематографична визуална реклама за социални медии, в която собственик на малък бизнес отваря кафенето си при изгрев слънце. Създайте контрастно изображение на нов продукт за грижа за кожата с естествени текстури и чист фон. Визуализирайте динамичен цифров билборд, показващ множество кампании за глобална марка на улица в Токио, пълна с хора.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата подсказка. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Чести грешки, които трябва да избягвате с Sora AI Prompts

Sora AI не е магия. Тя е огледало. Ако видеоклипът ви изглежда неясен, плосък или странен, вероятно това се дължи на неясен подсказващ текст. Най-добрите резултати не се постигат с повече творчество. Те се постигат с повече целенасоченост. Sora не се нуждае само от идеи. Тя се нуждае от насоки. Ето как да спрете да хабите подсказващи текстове и да започнете да получавате сцени, които наистина работят.

Не претоварвайте подсказките с противоречиви описания или прекалено много визуални елементи в един кадър.

Включете контекст като околна среда, осветление и перспектива на камерата, за да заземите визуалните си елементи.

Използвайте последователен език , тъй като смесването на стилове (например „кинематографичен + анимационен“) може да обърка модела и да доведе до неравномерни резултати.

Контролирайте темпото като споменавате времето или преходите между сцените, за да избегнете резки прекъсвания.

Включете чувства или фини действия („нервно очакване в бързи погледи“), за да направите резултатите по-реалистични.

Посочете нежеланите елементи („без наслагване на текст“, „без отблясъци от обектива“), за да усъвършенствате крайния резултат.

Документирайте ефективните подсказки и резултатите по категории, за да ускорите бъдещите експерименти.

🧠 Интересен факт: Малък семеен магазин за тамале в Лос Анджелис създаде 46-секундно видео само за 10 минути (използвайки AI за сценарий/глас) и то стана вирусно с 22 милиона преглеждания за около три седмици, показвайки как AI видео продукцията изравнява шансовете за малките бизнеси.

Истории като тези показват колко достъпни стават AI видео инструментите – дори малките фирми могат да станат популярни.

Но самата Sora все още има ограничения. Тя е мощна, да, но все още не е напълно отворена или готова за производство за повечето потребители. Моделът все още се тества и усъвършенства, което означава, че всеки, който планира да го използва за професионални кампании или дълги разкази, трябва да е наясно с неговите ограничения. Мислете за него като за доказателство за концепция – изключително способен, но все още не достатъчно стабилен, за да замести пълномащабните видео канали.

Ограничения при използването на Sora

Всяка версия на Sora носи пробиви, но моделът все още показва странности, които влияят на външния вид и усещането от видеоклиповете. Ето какво забелязват най-често потребителите – и на какво да обърнете внимание, ако го тествате в сравнение с по-нови алтернативи на Sora AI .

Може да има проблеми с реалистичната физика и причинно-следствените връзки, което води до неестествено движение на обектите или до тяхното самовъзстановяване.

Ограничава видеоклиповете до кратка продължителност , обикновено от 20 секунди до една минута, като по-дългите клипове рискуват да се появят визуални артефакти или загуба на непрекъснатост.

Може да доведе до несъответствия в обектите и сцените, като внезапни промени в позицията, трептене или изчезващи елементи, които намаляват реализма.

Достъпът в момента е ограничен , главно само по покана за iOS потребители в избрани региони, което ограничава по-широкото експериментиране и обратната връзка.

Поддържа ограничен брой едновременни видео задачи, обикновено до две, с времеви ограничения за достъпност на задачите до 24 часа.

🧠 Интересен факт: Coca-Cola взе едно основно видео с популярен комедиант и използва AI, за да го адаптира автоматично за 32 различни пазара. Те промениха шегите, жаргона и дори визуалните препратки, за да се адаптират към всяка култура. Резултатът: масивно достигане без огромни разходи за повторно заснемане.

Любопитни ли сте как AI променя маркетинга отвъд простото създаване на видеоклипове? Този наръчник разглежда как екипите използват инструменти като Sora и ClickUp, за да персонализират съдържанието в голям мащаб, да преобразуват съществуващото съдържание и да работят по-бързо, без да губят прецизност.

Алтернативи на Sora, които да проучите

На пазара има множество AI инструменти, които предлагат кинематографично разказване на истории, обяснения с аватари и интелигентно преобразуване на видеоматериали. Ето някои отлични алтернативи на Sora AI, които предлагат голяма творческа гъвкавост, за да отговорят на вашите цели. 🏁

1. ClickUp (Най-доброто за творческо управление на задачи и генериране на изображения)

Ако Sora AI превръща текста във видеоклипове, ClickUp превръща тези идеи в пълноценни творчески работни процеси. Sora ви помага да визуализирате историята. ClickUp ви помага да създадете всичко, което прави тази история реална – сценарии, графици, рецензии и доставка.

Това е Converged AI Workspace за екипи, които живеят и дишат с творческото производство, задвижвано от ClickUp Brain и неговия десктоп спътник, ClickUp Brain MAX .

От идеята до реализацията: как ClickUp Brain подкрепя творческата работа от начало до край

ClickUp Brain не е просто добавка за AI – това е творческият двигател в сърцето на вашето работно пространство. От първата искра на идеята до крайния резултат, той помага на екипите да мислят, пишат, визуализират и организират, без да губят контекста или инерцията.

Таблото ClickUp Brain обединява идеите, писането и визуалните инструменти, така че всеки творчески етап, от сценария до сториборда, се случва на едно място

✍️ Написване на сценарий и генериране на идеиЗапочнете с кратка гласова бележка и завършете с готов за преглед сценарий. С Talk-to-Text на ClickUp Brain MAX можете да правите мозъчна атака без да използвате ръцете си и да наблюдавате как идеите се превръщат в структурирани конспекти за секунди – идеално за бързо променяща се творческа посока.

С ClickUp Brain MAX можете незабавно да транскрибирате, структурирате и доусъвършенствате мислите си.

Верижното свързване на подсказки поддържа логичното развитие на историята. Напишете първоначалната си подсказка за Sora AI в един документ, разширете я в сценарий в друг и накарайте Brain да генерира CTA или надписи в следващия – всичко това е свързано в работната ви среда.

Имате нужда от тонален диапазон? И ClickUp Brain, и Brain MAX ви позволяват да превключвате между водещите LLM – ClickUp Brain, GPT, Claude и Gemini – така че да можете да съобразите тона, стила и дълбочината на разсъжденията с вашата творческа цел.

Сменяйте моделите, за да експериментирате:

Claude за емоционална дълбочина

GPT за бързи куки

Brain за контекстуална прецизност, свързана с данните от вашия проект

Пример за подсказка: „Напишете 15-секунден VO сценарий за тийзър на продукт с 45–50 думи. Предложете две варианта на тон.“ → Brain генерира и двете, съхранява ги в Doc и свързва всяка версия с нейната задача, така че нищо не се изгубва между писането и производството.

При съвместни проекти стратегът може да обобщи мненията на аудиторията в Claude, а писателят да доусъвършенства текста в GPT – всичко това в един и същи поток, което поддържа синхронизацията в екипа ви.

🖼 Генериране на изображения и готови за анимация ресурси

ClickUp Brain не се занимава само с думи – той е и визуален двигател. Генерирайте незабавно референтни визуализации, муудбордове, цветови палитри, снимки на продукти или концепции за околната среда директно в Docs или Whiteboards. Всяка изображение е свързано с задачата на кампанията, така че нищо не се губи в отделно приложение.

Например, можете да зададете на ClickUp Brain да „Създаде муудборд за кампания за благосъстояние“. Резултатът се появява незабавно в документа ви, готов да ви насочи към видео подсказките на Sora или концепциите за кампанията.

AI-генерирани муудборд и референтни изображения, създадени директно в ClickUp Brain

Можете също да генерирате изображения на концепции за продукти и да ги прикачите към задачите в ClickUp в кампаниите, като по този начин гарантирате, че всяка творческа референция е достъпна за преглед и итерация.

Визуалните ресурси, генерирани от ClickUp Brain, се прикачват към задачите на кампанията, като по този начин се гарантира, че всеки творчески референтен материал е достъпен за преглед и повторение

Когато усъвършенствате следващото си видео с Sora, тези изображения служат като подсказки, гарантиращи, че тонът, текстурата и кадрирането остават последователни във всеки елемент. След като визуализациите бъдат одобрени, експортирайте ги в Canva, Kapwing или Runway за анимация. ClickUp автоматично проследява всяка версия, коментар и обратна връзка, така че никога да не губите представа за напредъка.

Пример за подсказване: „Генерирайте три концептуални кадри за 20-секундна реклама за уелнес с различно осветление.“ → Brain създава кадри, прикачва ги към задача и настройва работен процес за одобрение с крайни срокове.

Пример за подсказване: „Генерирайте три концептуални кадри за 20-секундна реклама за уелнес с различни настроения на осветлението.“ → Brain създава кадри, прикачва ги към задача и настройва работен процес за одобрение с крайни срокове.

🎬 Сценарий, обратна връзка и итерация

Създаването на сценарий е лесно с ClickUp Brain. Генерирайте ясни указания кадър по кадър – ъгъл на камерата, стил на осветление и емоционален тон – и ги нанесете визуално на бяла дъска, за да може екипът ви винаги да знае какво следва.

Например, можете да зададете следната команда: „Начертайте шест кадри от сценария за 25-секунден тийзър. Включете емоцията, типа камера и осветлението за всеки кадър.“ Резултатът е подробен сценарий, готов за преглед.

Пример за подсказка: „Начертайте шест кадри от сценария за 25-секунден тийзър. Включете емоцията, типа камера и осветлението за всеки от тях.“ → Поставете резултатите в Whiteboard, маркирайте екипа си и проследявайте напредъка с развитието на всеки кадър.

Кадри от сценария, генерирани от ClickUp Brain, всеки от които е снабден с бележки за камерата, осветлението и емоциите за прецизно планиране на производството на видеоклипа

Пример за подсказка: „Начертайте шест кадри от сценария за 25-секунден тийзър. Включете емоцията, типа камера и осветлението за всеки от тях.“

След като първият чернови вариант на видеото от Sora е готов, качите го в ClickUp за проверка. Brain обобщава коментарите с времеви отметки от рецензентите и автоматично ги превръща в практически редакции. Всяка серия от обратна връзка се превръща в списък със задачи, а не в черна дупка.

След стартирането използвайте AI Cards, за да обобщите информацията за кампанията – кои визуални елементи или сценарии са се представили най-добре – и съхранете тази информация в творческата библиотека на екипа си за бъдещи проекти.

ClickUp Whiteboards предоставя на потребителите на Sora визуалното платно, което им е липсвало – пространството между „подсказката“ и „продукцията“. Планирайте, картографирайте и сътрудничете си по вашите сценарии, последователности на кампании или концепции за настроение, преди да пуснете нещо на живо.

Превърнете творческите си идеи в изпълними задачи в ClickUp от вашата бяла дъска

С ClickUp Brain можете да генерирате AI изображения директно в Whiteboards — визуализирайте ключови моменти, ъгли на продукти или концепции за настроение, без да напускате платното си. Поставете тези визуализации до бележки, скриптове или кадри от Sora видеоклипове, а след това превърнете всеки елемент в задача или нишка за обратна връзка, докато проектът се развива.

Съвместна бяла дъска в действие – членовете на екипа създават, организират и разпределят творчески задачи, като гарантират, че всяка идея е изпълнима и проследима

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте създаването на съдържание: Създавайте, редактирайте и усъвършенствайте доклади, имейли и документация, като използвате AI Writer for Work на ClickUp Brain. Създавайте, редактирайте и усъвършенствайте доклади, имейли и документация, като използвате AI подсказки за писане зана ClickUp Brain.

Автоматизирайте рутинното управление на проекти: Проследявайте напредъка, създавайте задачи, провеждайте stand-up срещи и управлявайте актуализациите с AI Project Manager на ClickUp Brain.

Опростете работните процеси: задействайте действия, известия и актуализации на задачи автоматично въз основа на персонализирани правила и събития с помощта на ClickUp Automations

Организирайте знанията си: Създавайте, съхранявайте и сътрудничете си върху живи Създавайте, съхранявайте и сътрудничете си върху живи AI подсказки, които могат да се търсят и са свързани с задачи, проекти и екипи с ClickUp Docs.

Повишете производителността: Делегирайте повтарящи се задачи, обобщавайте дискусии, извличайте действия за изпълнение и получавайте препоръки, съобразени с контекста, като създадете персонализирани Делегирайте повтарящи се задачи, обобщавайте дискусии, извличайте действия за изпълнение и получавайте препоръки, съобразени с контекста, като създадете персонализирани ClickUp Autopilot Agents

Сътрудничество в реално време чрез използване чрез използване на ClickUp Chat за обмен на идеи, споделяне на подсказки и запазване на видима обратна връзка между различните функции – точно до самата работа. Без преминаване към Slack, без загуба на контекст.

Ограничения на ClickUp

Неговите обширни функции за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за начинаещи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Това ревю в G2 го обяснява много добре:

Clickup е в разцвет напоследък, така че сега са пуснати много функции. Току-що пуснаха и генериране на изображения, което също е супер готино. Обичам как новата агентна AI го прави супер лесен за използване и намиране на задачи, подзадачи, списъци, документи, формуляри и всичко друго. Помага ми да проследявам продажбите доста добре. Страхотен инструмент с невероятна поддръжка на клиенти. Безспорно най-добрият инструмент за управление на проекти.

2. Runway ML (Най-доброто за създаване на кинематографични видеоклипове от текст)

Runway ML е облачна творческа платформа, която дава възможност на маркетолозите и продуктовите екипи да създават, редактират и трансформират видео и визуално съдържание с помощта на усъвършенствани AI инструменти. AI видео генераторът предлага модел Gen-4, който позволява на потребителите да синтезират видеоклипове във всеки възможен стил. Платформата предлага и цялостен набор от инструменти за редактиране на съдържание.

Най-добрите функции на Runway ML

Използвайте AI-базирани инструменти за модифициране на видеоклипове, включително премахване на фона, замяна на обекти и трансформации на сцени.

Прилагайте професионални ефекти като корекция на цветовете, забавено движение и замъгляване на лицата.

Възползвайте се от облачна инфраструктура, която поддържа високопроизводителна обработка.

Ограничения на Runway ML

Потребителите се оплакват, че използва прекалено много кредити за къси сцени.

Цени на Runway ML

Безплатно

Стандартен план: 15 $/месец на потребител

Pro: 35 $/месец на потребител

Неограничен: 95 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за Runway ML

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Pika Labs (Най-доброто за бързи видеоклипове за социални медии)

Pika Labs преобразува текст и изображения в привлекателни къси видеоклипове за различни цели, като публикации в социални медии, маркетингови материали или демонстрации на продукти. Потребителите могат да въведат описателен текст или да качат изображения, а платформата генерира видеоклипове в различни стилове, включително кинематографични, анимирани и карикатурни.

Най-добрите функции на Pika Labs

Подобрете видеоклиповете с творчески ефекти като Poke It и Tear It , за да добавите уникален щрих към вашето съдържание.

Експортирайте видеоклипове във формати, оптимизирани за платформи като TikTok, Instagram и YouTube Shorts.

Достъп до платформата от всяко устройство с интернет връзка

Ограничения на Pika Labs

Генерираните анимации може да не съдържат последователни детайли.

Цени на Pika Labs

Безплатно

Стандартен план: 10 $/месец

Pro: 35 $/месец

Fancy: 95 $/месец

Оценки и рецензии за Pika Labs

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Dream Machine (Най-доброто за реалистични AI видеоклипове)

Dream Machine на Luma Labs използва модела Ray2 на Luma, за да предоставя кинематографични визуализации с естествени движения и точна физика.

AI генераторът на изкуство създава 10-секундни видеоклипове с резолюция 1080p, с възможност за увеличаване до 4K. Достъпът до него е чрез уеб интерфейс и iOS приложение, което улеснява потребителите да създават и редактират видеоклипове, докато са в движение.

Най-добрите функции на Dream Machine

Организирайте и управлявайте видео проекти, като използвате функцията Boards за оптимизирано сътрудничество.

Подобрете качеството и визуализацията с модела за изображения Photon , който поддържа бързи итерации.

Поддържайте еднородност в изображението на героите, като предоставите едно единствено референтно изображение.

Ограничения на Dream Machine

Поддържането на визуална цялост при по-високи разделителни способности изисква допълнителна редакция.

Цени на Dream Machine

Безплатно

Lite: 9,99 $/месец

Плюс: 29,99 $/месец

Неограничен: 94,99 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dream Machine

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Според Interactive Advertising Bureau (IAB) 30% от дигиталните видео реклами вече се създават от нулата или се подобряват с помощта на генеративна AI.

5. Makefilm (Най-доброто за изпипано съдържание, генерирано от AI)

Makefilm предлага мощен видео генератор, задвижван от AI, който преобразува обикновени текстови подсказки в напълно реализирани видеоклипове. Неговият AI гласов генератор предоставя достъп до над 200 гласа на повече от 20 езика, което позволява реалистично и изразително разказване.

Добавяйте и премахвайте надписи, субтитри и воден знак, за да имате пълен контрол над външния вид на видеоклипа си.

Най-добрите функции на Makefilm

Включете или премахнете текстови елементи, за да персонализирате посланието на видеото си.

Използвайте усъвършенствана AI технология, за да изтриете нежелания текст или лога.

Извличайте ключови моменти и създавайте кратки резюмета на по-дълги видеоклипове

Ограничения на Makefilm

Вградените гласове звучат роботизирани и им липсва естествена прозодия.

Цени на Makefilm

Безплатно

Pro: Цена от 29 $/месец

Lite: 9,90 $/месец

Оценки и рецензии за Makefilm

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Cadbury India реализира една от най-умните AI видео кампании досега. Те използваха генеративна AI, за да дадат възможност на хиляди местни магазинери да създадат персонализирани реклами с участието на Шах Рук Хан, в които се показваше името на техния магазин. Едно основно видео се превърна в хиляди уникални клипове, всеки от които промотираше различен местен бизнес.

Ние ви подканваме да използвате ClickUp!

Овладяването на Sora AI prompts е начинът, по който давате живот на въображението си на екрана. Но след като видеото е готово, започва истинската творческа работа – писане на сценарии, събиране на обратна връзка, управление на одобренията и мащабиране на идеите в кампаниите.

Тук се включва ClickUp – не като поредния творчески инструмент, а като операционна система, която стои зад вашите идеи. Той съхранява вашите сценарии, визуални елементи и одобрения на едно и също място, където пишете, проследявате и доставяте. Можете дори да генерирате визуални елементи тук, да ги експортирате, за да ги анимирате, и да запазите всяка редакция или преглед свързани в един работен процес.

Така че, когато започне следващата кампания, няма да имате само видеоклип – ще имате цялостния творчески механизъм, който го е създал.

👉 Опитайте ClickUp безплатно и вижте как всяка идея може да премине от подсказка до производство, без да пропуснете нищо.