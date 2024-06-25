Как да използвате Sora AI за създаване на съдържание от текст към видео

Забележка: Sora AI все още не е достъпен за широката публика. В момента Open AI предоставя достъп до инструмента на избрана група от артисти, дизайнери и режисьори, за да го тестват.

Основното предимство на генеративната AI технология е способността да създава нещо ново в отговор на команди от потребителя. Инструменти като ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot и др. са AI генератори на текст.

DALL-E и Midjourney генерират изображения в отговор на текст. Sora на Open AI обещава да създава реалистични видеоклипове от текстови инструкции. Това е един от малкото инструменти, които предлагат AI за преобразуване на текст във видео, което предизвиква огромен интерес сред творците.

Нека видим как работи и как да го използвате за вашите нужди от видео съдържание.

Какво е Sora AI?

Sora AI е генеративен AI инструмент, който създава реалистични видеоклипове въз основа на въведени текстове/подсказки. Създаден от Open AI, той може да създава герои, животни, пейзажи, перспективи, стоп-кадри и др. въз основа на текстовото описание, предоставено от потребителя.

Снимка от демонстрационен видеоклип на openai.com/sora

Как работи Sora: науката зад изкуствения интелект

Подобно на AI инструментите за писане (ChatGPT) и инструментите за генериране на изображения (DALL-E), Sora създава видеоклипове вместо текст/изображения.

Моделът на Sora AI е обучен на видеоклипове с алтернативен текст, който обяснява какво се случва във видеото. Въз основа на това Sora свързва думи с изображения, които след това използва за генериране на видеоклипове според указанията. Някои от основните характеристики на Sora AI са както следва.

Ключови функции на Sora AI

Sora, кръстен на японската дума за небе, се предполага, че притежава неограничен творчески потенциал. Някои от възможностите на Sora са:

1. Текст към видео

По същество Sora е инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който приема входни данни под формата на няколко думи и създава видеоклипове като изходни данни.

Можете да кажете: „Покажи летяща чиния, която кръжи около Статуята на свободата по обед“ и да създадете това видео почти мигновено.

2. Висока разделителна способност

Sora може да генерира видеоклипове с висока разделителна способност с конкретни видове движение, предмет и фон.

3. Една минута

Понастоящем Sora е AI генератор на съдържание за видеоклипове с продължителност до една минута.

4. Няколко кадри в едно видео

Sora AI може да разкаже история или да създаде завладяващо видео, включващо множество кадри – като увеличаване, отдалечаване, близък план и др. – които имат последователен стил и герои.

Цени на Sora AI

Sora AI все още не е пуснат на пазара. Ще ви информираме за цените, когато имаме повече информация.

Как да използвате Sora AI

Като широка публика, не можете да използвате Sora AI, тъй като все още не е пуснат на пазара. В момента Open AI предоставя достъп до инструмента на избрана група от артисти, дизайнери и режисьори, за да го тестват.

Можете да прочетете подробен доклад за това как работи Sora на уебсайта им. Той включва редица технически аспекти, като например:

Използване на LLM и визуални данни

Продължителност, разделителна способност и съотношение на екрана

Кадриране и композиция

Възможност за подсказване с изображения и видеоклипове (както и с текст)

Възможности за 3D симулация

Възможни приложения на Sora и примери за употреба

Генеративната AI е създала огромни възможности в различни индустрии и приложения, ускорявайки производството на съдържание експоненциално. Sora AI не е по-малко значима. Някои от приложенията, които се проучват в момента, са:

Демонстрации на продукти и реклами

Марките могат да създават демонстрации на продукти и видео реклами на част от цената и времето, необходими днес. Филмовите продуценти могат да захранват AI модела с техните игрални филми и да създават въображаеми филмови трейлъри с ключови елементи.

Социални видеоклипове

Инфлуенсърите в Instagram и творческите професионалисти могат да създават висококачествени видеоклипове в голям мащаб за промоционални и развлекателни цели.

Филми

Киното, особено фантастичните или историческите филми, може да бъде пресъздадено толкова бързо, колкото си го представяте.

Прототипиране

Кинорежисьори и визуални артисти могат да представят амбициозни проекти, като създават кратки видео прототипи, генерирани от AI. Тази техника може да се приложи и за прототипи за клиентски пътувания, онлайн обучение, архитектурен дизайн и др.

Предвид нововъзникващата зрялост на Sora AI, горните са само отправни точки. Потенциалът на инструмент за преобразуване на текст във видео като Sora AI може да отвори големи възможности за скорост и мащаб в производството на видео.

Предимства на използването на Sora AI

Sora AI прави възможно създаването на видеоклипове, което досега отнемаше значително време, енергия и инвестиции. Някои от най-големите предимства на инструменти като Sora AI за създаване на видеоклипове са:

Скорост: Sora AI може да създава кратки видеоклипове за няколко минути, което иначе би отнело поне няколко седмици.

Мащаб: Sora AI може да генерира десетки видеоклипове без ограничения по отношение на умения или време, подобно на текстовите AI генератори на параграфи, които могат да създават съдържание за минути.

Гъвкавост: Инструментът може да създава кадри в широкоъгълен, близък, вертикален, хоризонтален и различни други формати, за които иначе биха били необходими множество съоръжения и повторно заснемане. Можете също да удължите съществуващи видеоклипове без допълнителни производствени усилия.

Преработване: Когато създавате видеоклипове с Sora AI, поправянето на грешки или преработването на части от видеоклипа е по-лесно, докато достигнем задоволително ниво, като същевременно запазим визуалното качество.

Въображение: Sora AI ви дава възможност да визуализирате невъзможното, създавайки въображаеми сцени и герои от фантазията. Това е и чудесен AI инструмент за презентации, който дава възможност за творчество и ангажираност в нещо, което преди беше банално.

Снимка на видеоклип с „малко, кръгло, пухкаво същество с големи изразителни очи“ от openai.com/sora

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Sora AI

Най-критичният проблем с Sora AI е, че все още не е достъпен за обществено ползване. В допълнение към това, моделът има няколко недостатъка, като например:

Невъзможност да се симулира физиката на сложна сцена

Представяне на причинно-следствената връзка

Разпознаване на пространствени детайли

Подвеждащо съдържание във видеоклипове, генерирани от AI

Отзиви за Sora AI в Reddit

Докато обществеността очаква пускането на Sora AI, някои експерти по темата вече са имали възможност да го изпробват. Ето някои отзиви от Reddit.

Показвайки ограниченията на способността на Sora да създава оригинално съдържание, един потребител на Reddit казва: „Анимационен кенгуру танцува диско. Може ясно да се види, че това е кадър от филм. Танцът не е случаен (нищо не е); това е точно същият танц или много подобен на него от конкретен кадър.

Същото се случва с всеки един от показаните там видеоклипове. Може да си помислите, че това е оригинално генерирано видео, но всъщност е просто комбинация от различни елементи. Не можете да надхвърлите кадри, които сте използвали за обучение. Никога.

Говорейки за качеството на филма, Air Head от shy kids, един потребител на Reddit казва: „Абсолютно невероятно. Гледам го само отчасти, но това е, което имат предвид под „правилно разтърсване“.

Това ниво на качество, при толкова ниска степен на трудност при създаването, ще позволи на толкова много неизказани истории да видят бял свят. Аз съм изпълнен с надежда.

Въпреки че надеждите са големи, обикновените потребители все още нямат достъп до Sora AI. Затова, междувременно, ето няколко алтернативи.

Макар Sora да е предизвикала най-голям интерес, тя не е единственият инструмент за преобразуване на текст във видео, който се предлага днес. Make-A-Video на Meta и Lumiere на Google са в различни етапи на развитие.

Synthesia е софтуер за създаване на видеоклипове с изкуствен интелект, който можете да използвате веднага. Въпреки че може да създава само видеоклипове с аватари и гласови коментари, създадени с изкуствен интелект, той позволява мащабируемост и бързина при създаването на видеоклипове за демонстрации, продажби, обучения и др.

Няколко инструмента използват AI възможности, за да подпомагат създаването и достъпа до видеоклипове.

С ClickUp можете да получите достъп до широка гама от функции за управление на проекти и изкуствен интелект за само 5 долара на месец.

