10-те най-добри алтернативи на Sora AI за създаване на видеоклипове през 2025 г.

OpenAI преобрази индустрията за производство на съдържание, задвижвано от изкуствен интелект, с иновативния си инструмент за преобразуване на текст във видео, Sora AI. Дебютът на Sora беше нещо повече от просто обявяване на продукт; това беше забележителен момент, в който изкуственият интелект и мултимедийното създаване се пресякоха, отваряйки нови хоризонти за създателите на видео по целия свят.

Този AI видео генератор използва усъвършенствани алгоритми, за да позволи на потребителите да преобразуват текст в интерактивни видеоклипове. Той умело интегрира текст с изображения и музика, за да създаде професионално изглеждащи видеоклипове, което отличава Sora от конкурентите му.

Sora AI обслужва много приложения, от видео маркетинг до образователно съдържание и развлекателни видеоклипове.

Въпреки впечатляващите си функции, Sora AI има и някои ограничения.

Първо, тя не е публично достъпна (към май 2024 г.). Достъпна е само за ограничен брой членове на „червения екип“ и творчески професионалисти, за да може OpenAI да получи обратна връзка за оптимизиране на модела си.

Второ, той не разполага с имплицитно разбиране за физиката, така че не винаги спазва физичните правила в реалния свят. Това ограничение може да доведе до случаи, в които герои, обекти или животни могат да изчезнат, да се деформират или да се възпроизведат с течение на времето.

Накрая, Sora AI може да генерира само видеоклипове с продължителност до една минута, което ограничава неговата пригодност за по-дълги видеосъдържания.

Няколко алтернативи предлагат функционалност, подобна или по-добра от тази, която предлага Sora. В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Sora през 2024 г., като се впуснем в дълбочина в техните функции, предимства, цени и други.

Но нека започнем отначало...

Какво да търсите в алтернативите на Sora AI?

Когато обмисляте алтернативи на Sora AI, е важно да търсите ключови функции и възможности, които отговарят на вашите специфични нужди.

Ето някои фактори, които трябва да вземете под внимание:

Набор от функции: Уверете се, че алтернативата предлага солиден набор от функции, които отговарят на вашите изисквания, като преобразуване на текст във видео, анализ на настроенията, обобщаване на текст, опции за персонализиране и възможности за интеграция.

Леснота на използване : Изберете платформа, която е лесна за използване и интуитивна, позволяваща ви да създавате видеоклипове ефективно, без да се налага да преминавате през продължително обучение.

Мащабируемост: Изберете платформа, която може да се мащабира заедно с вашия бизнес, като отговаря на нарастващите нужди от видео продукция, без да прави компромиси с качеството или производителността.

Лесно интегриране: Проверете дали алтернативата може да се интегрира с вашите съществуващи инструменти и работни процеси, включително CRM, CMS, Adobe Suite и други инструменти, за да гарантирате плавен преход и съвместимост с настоящата ви конфигурация.

Съответствие и сигурност: Уверете се, че платформата спазва съответните правила за поверителност на данните и стандарти за сигурност. Тя трябва да предлага надеждни механизми за защита на данните и да гарантира съответствие с изискванията, специфични за отрасъла.

Модел на разходите и ценообразуването: Сравнете ценовите структури на различните платформи, включително абонаментни такси, ценообразуване на базата на използването и всички допълнителни разходи за персонализиране или услуги за поддръжка. Изберете решение, което съответства на вашия бюджет и предлага добра стойност за парите ви.

Обслужване на клиенти: Оценете нивото на обслужване на клиенти, предлагано от алтернативата, включително достъпност, отзивчивост и експертиза в производството на видеоклипове.

Чрез цялостна оценка на тези фактори можете да определите най-подходящата алтернатива на Sora AI, която отговаря на вашите бизнес изисквания и ефективно подкрепя вашите инициативи, базирани на изкуствен интелект.

10-те най-добри алтернативи на Sora AI, които можете да използвате

Налични са различни алтернативи, включително утвърдени платформи и по-нови компании, за да отговорят на разнообразните нужди на видео маркетинга. По-долу ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Sora AI за създаване на видео.

1. ClickUp

Организирайте задачите по производството на видео в ClickUp с неговите 15 динамични изгледа за по-добро управление на видео проектите.

Макар Sora AI да е популярен избор за различни задачи, свързани с производството на видео, някои алтернативи предлагат сходни функционалности, допълнени с уникални характеристики.

Една такава алтернатива е ClickUp, многофункционален софтуер за управление на проекти за видео продукция, който интегрира различни инструменти за продуктивност, включително ClickUp Brain и ClickUp Clip.

ClickUp съчетава най-доброто от AI технологията и AI инструментите за транскрипция, за да управлява всички видео проекти, да разпределя роли и приоритети и да гарантира, че всички спазват сроковете и са информирани.

Използвайте ClickUp Brain за транскрибиране на гласови клипове

С ClickUp Brain можете бързо да транскрибирате гласови клипове, за да добавите субтитри към вашите видеоклипове. Тази функция опростява създаването на достъпно видеосъдържание и подобрява ангажираността на потребителите. Всичко, което трябва да направите, е просто да качите гласовия си клип в ClickUp Brain, който ще транскрибира аудиото в текст.

Гледайте това видео, за да разберете как:

След това можете да използвате този текст като субтитри във вашите видеоклипове, за да се уверите, че зрителите могат да следят съдържанието дори без звук. Тази функция е полезна за създаване на уроци, обучителни видеоклипове и друго образователно съдържание, където ясната комуникация е от ключово значение.

Опитайте обобщаване с помощта на изкуствен интелект с ClickUp Brain

Възползвайте се от ClickUp Clip, за да записвате екрана и да създавате видео инструкцииВъзползвайте се от ClickUp Clip, за да записвате екрана и да създавате видео инструкции

Споделете вашето видеосъобщение в ClickUp с директна връзка в браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването.

Успешните видео канали изискват нещо повече от просто страхотни кадри. Софтуерът за запис на екрана „всичко в едно“ на ClickUp за Windows, Mac и браузъра ви помага да създавате, записвате, редактирате и публикувате вашите видеоклипове.

ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана си, да добавяте аудио от микрофона си и да споделяте видеоклипове с линк. Тази функция ви позволява да създавате съобщения, да обменяте идеи и да комуникирате незабавно с мултифункционални екипи.

Можете да използвате разширението за Chrome на ClickUp за запис на екрана, за да заснемете съобщения и кадри от продукцията за допълнително удобство.

Освен това можете да подобрите мозъчната атака и генерирането на идеи с шаблони за сценарии в платформата и да разпределяте задачи във всеки производствен проект, използвайки различни изгледи за управление на проекти. ClickUp предлага шаблони за SOP за създаване и преразглеждане на вътрешни работни процеси, което помага на всички да изпълнят производствените си задачи по-бързо.

Лесно споделяйте екрана си и го записвайте в задача в ClickUp, за да комуникирате по-бързо с други потребители, без да се налага да използвате други инструменти за запис на екрана.

Clip е идеален за създаване на подробни наръчници за продукти или услуги. Това може да доведе до значителни ползи за продажбите, както показва статистиката за видеомаркетинга за 2022 г., според която 96% от хората гледат обяснителни видеоклипове, за да научат за нови продукти. Освен това можете да използвате платформата за създаване на наръчници за служители или практични екранни записи с инструкции.

Използвайте шаблона за видео продукция на ClickUp

Поддържайте цялата си видео продукция организирана от първоначалната концепция до окончателното публикуване с шаблона за видео продукция на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Планирайте, управлявайте и персонализирайте вашите видеоклипове с Video Production на ClickUp.

Шаблонът включва предварително дефинирани етапи за проследяване на напредъка на вашето видео. Категоризирайте вашите видеоклипове в персонализирани статуси като „Снимане“, „Редактиране“, „Преглед“, „Одобрение“ и „Окончателен монтаж“, за да следите лесно работния процес по производството на видеоклипове.

Това помага да се гарантира, че всички участници са на една и съща страница по отношение на крайните срокове, задачите и общия напредък. Също така предоставя ясна пътна карта за всеки видео проект, улеснявайки гладкия производствен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Транскрибирайте гласови клипове точно с ClickUp Brain

Гарантирайте професионално качество на видеото и аудиото

Записвайте без ограничения във времето или воден знак върху екранните си записи.

Достъп до над 1000 шаблона, включително шаблони за видео продукция, маркетинг и писане на съдържание.

Използвайте таблата на ClickUp с вградени отчети и джаджи

Споделяйте видеоклипове чрез имейл или публични или частни връзки

Насладете се на съвместимост с различни платформи

Използвайте разширението за Chrome за бързо изрязване на уебсайтове и екранни снимки.

Използвайте инструменти за презентации , за да създавате интересни и креативни презентации.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят широкия набор от функции на ClickUp за прекалено голям, което изисква известно време, за да се използват пълноценно неговите възможности.

Той не може да генерира видеоклипове от нулата като SORA (но може да помогне в процеса на творчески брейнсторминг и управление на производството на видеоклипове).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 10 $/потребител на месец

Бизнес: 19 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен във всеки платен план за 5 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. RunwayML

виж RunwayML

Ето още една алтернатива на Sora AI за вас. Този инструмент ви позволява да създавате видеоклипове от текст без усилие. С лесния си за използване интерфейс и богати функции, RunwayML е отличен избор за начинаещи и опитни създатели на дигитално съдържание.

Последната актуализация на RunwayML е Multi-Motion Brush, която ви дава по-голям контрол над движението във вашите генерирани видеоклипове. Тази функция от второ поколение е достъпна както на уеб платформата Runway, така и в мобилното им приложение, като предлага гъвкавост за творчески проекти в движение.

Можете да видите предварително и да изтеглите видеоклиповете, които те генерират, като изберете този, който най-добре отговаря на вашата визия. Освен това RunwayML ви позволява да редактирате, подрязвате и анимирате вашите входни данни, като разширявате творческите възможности.

Най-добрите функции на RunwayML

Създавайте увлекателни видеоклипове и превръщайте текст във видеоклипове с AI технология.

Подобрете цялостното качество на видеоклиповете с инструменти за безупречно редактиране.

Персонализирайте видеоклиповете според вашите изисквания

Интегрирайте с други AI инструменти и приложения

Ограничения на RunwayML

Поради своите усъвършенствани функции, RunwayML може да има по-стръмна крива на обучение за потребители, които са нови в AI софтуера.

Цени на RunwayML

Основно: Безплатно завинаги

Стандартен : 15 $/потребител на месец

Pro : 35 $/потребител на месец

Неограничен : 95 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за RunwayML

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

3. Kaiber AI

чрез Kaiber AI

Kaiber AI е революционна платформа, която дава възможност на творците да превърнат идеите си в зашеметяващи визуални преживявания.

Той използва усъвършенстван AI генератор, за да преобразува текст, видеоклипове, снимки и музика в завладяващи реалистични и въображаеми сцени, които оставят трайно впечатление. Просто качи песен и добави малко артистичен талант, а Kaiber AI ще направи своето вълшебство, създавайки хипнотизиращо аудио-визуално пътешествие.

Стилът на анимация кадър по кадър на платформата насърчава творчеството с вечна привлекателност. Всеки слой се гради върху предишния, което ви позволява да изследвате нови стилове и естетика без усилие.

AI технологията на Kaiber безпроблемно превръща подсказките в завладяващи визуални преживявания, характеризиращи се с плавност и движение.

Най-добрите функции на Kaiber AI

Създайте свои истории с шаблоните за сценарии на Kaiber.

Изследвайте нови стилове и естетика с развиващи се слоеве

Вдъхновете се от работата на другите и покажете своите творения на света, всичко на едно място.

Ограничения на Kaiber AI

Изисква от потребителите да се регистрират и да влязат в профила си, за да имат достъп до функциите му.

Цени на Kaiber AI

Explorer : 5 $/потребител на месец

Pro : 15 $/потребител на месец

Artist: 30 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Kaiber AI

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

4. DescriptAI

чрез Descript

Descript не е просто видеоредактор, а мултифункционална платформа, която без усилие превръща вашето писмено съдържание във видеоклипове. С DescriptAI можете бързо да транскрибирате аудиозаписи в писмен текст, което е полезна функция за студенти, които предпочитат да четат, вместо да слушат, или за хора с увреден слух.

Descript разполага и с мощни възможности за сътрудничество, което позволява на няколко потребители да работят едновременно по един проект. Членовете на екипа могат да оставят коментари и да правят предложения, което улеснява процеса на редактиране.

Освен това платформата се отличава с лесна интеграция с широко използвани инструменти като Slack, Castos, Podbean, Restream и Final Cut Pro. Съвместимостта ѝ с Adobe Premiere Pro допълнително затвърждава статута ѝ на предпочитан инструмент за напреднали задачи по редактиране.

Той включва и вграден екранен рекордер, който ви позволява без усилие да създавате видеоклипове за обучение или презентации от начало до край в рамките на платформата.

Най-добрите функции на Descript

Преобразувайте аудио записи в писмен текст на 23 езика

Добавяйте съдържание лесно с функции за плъзгане и пускане

Подобрете аудиото с решение с едно кликване за аудио подобрения и редактиране на базата на текст.

Подкрепете създаването на видеоклипове с шаблони, надписи и преходи, за да обогатите процеса на създаване на видеоклипове с важни елементи.

Ограничения на Descript

Потребителите може да се нуждаят от стабилна интернет връзка и да инвестират време, за да научат всичките му функции, тъй като Descript има крива на обучение.

Цената е по-висока за по-големи екипи, тъй като се определя на базата на брой потребители/редактори.

Цени на Descript

Безплатно

Създател : 15 $/потребител на месец

Pro : 30 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (над 440 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 160 отзива)

5. Pika. art

Pika. art е иновативна платформа, която се отличава с различни функции, предназначени да направят създаването на видеоклипове по-ефективно и безпроблемно.

Една от отличителните характеристики на Pika. art е интуитивният му интерфейс, който ви гарантира лесна навигация в платформата. Всяка стъпка е ясна и лесна за ползване, от качването на видеоматериали до редактирането и добавянето на ефекти.

Друга ключова функция е обширната библиотека с предварително проектирани шаблони и персонализирани елементи. Независимо дали търсите текстови анимации, преходи или графики, Pika. art ви предлага всичко необходимо. Платформата предлага и възможности за сътрудничество, позволяващи на екипите да работят заедно по проекти в реално време.

Освен това, Pika. art предлага надеждни опции за експортиране, които можете да използвате, за да запазите готовите си видеоклипове в различни формати и резолюции. Независимо дали създавате съдържание за социални медии, уебсайтове или презентации, можете лесно да оптимизирате видеоклиповете си за желаната платформа.

Най-добрите функции на Pika. art

Използвайте функцията за синхронизиране на устните на Pika. art, за да дадете глас на вашите герои.

Създавайте увлекателни анимирани истории без усилие

Използвайте функционалността за звукови ефекти, като предлагате подсказки или позволявате на Pika. art да ги генерира за вас.

Персонализирайте лесно шаблоните, като използвате функцията „разширяване на платното“.

Удължете продължителността на видеото и запазете творенията си в различни формати.

Pika. ограничения на изкуството

Някои потребители са открили проблеми със съвместимостта с външен софтуер или плъгини.

Цени на Pika. art

Основно: Безплатно

Стандартен : 10 $/потребител на месец

Неограничен : 35 $/потребител на месец

Pro: 70 $/потребител на месец

Pika. art оценки и рецензии

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

6. Invideo

чрез Invideo

Invideo е многофункционална онлайн платформа за редактиране на видео, която ви дава възможност лесно да създавате професионално изглеждащи видеоклипове.

Една от най-добрите му характеристики е обширната библиотека с персонализирани шаблони. С над 4000 готови шаблона на разположение, имате богати възможности за различни видове видеоклипове.

Друга забележителна черта на Invideo е интуитивният му интерфейс и лесният за употреба редактор. Функцията „плъзгане и пускане” улеснява добавянето на текст, изображения и видеоклипове към вашия проект и подреждането им според вашите предпочитания.

Invideo също така предоставя достъп до обширна библиотека с архивни кадри, музикални парчета и звукови ефекти, което елиминира необходимостта да търсите външни ресурси за вашите проекти.

Освен това платформата предлага различни вградени дизайнерски елементи, като стикери, икони и анимации, за да подобрите визуалната привлекателност на вашите видеоклипове.

Най-добрите функции на Invideo

Използвайте персонализирани шаблони за различни видове видеоклипове, като реклами в социалните медии, маркетингови видеоклипове и презентации.

Добавете инструкции като целева аудитория и платформа, за да персонализирате вашите видеоклипове.

Използвайте мощния видеоредактор, за да променяте видеоскриптове и медии с лесен интерфейс.

Използвайте гласове, които звучат като човешки, за да вдъхнете живот на вашите видеоклипове.

Ограничения на Invideo

Опциите за персонализиране могат да бъдат ограничени в сравнение със самостоятелния софтуер.

Цени на Invideo

Безплатно

Плюс : Започва от 25 $/потребител на месец

Max: Започва от 60 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Invideo

G2 : 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (370+ отзива)

7. Lumen5

чрез Lumen5

Lumen5 е мощен онлайн създател на видео, който опростява създаването на привлекателно видео съдържание.

Удобната за ползване платформа позволява на членовете на екипа, независимо от техническите им умения или опит, да създават без усилие професионално изглеждащи видеоклипове. Платформата разполага с интерфейс от типа „посочи и кликни“ и „плъзни и пусни“, който ви позволява бързо да добавяте текст, изображения и видеоклипове към вашите проекти.

Една от най-добрите характеристики на Lumen5 е неговата усъвършенствана технология за автоматизация, която може да превърне блог публикации или Zoom записи в завладяващи видеоклипове с няколко кликвания.

Тази автоматизация, съчетана с множество шаблони, шрифтове, цветове и анимации, ви позволява да създавате впечатляващи видеоклипове, които ефективно предават посланието си на аудиторията.

Независимо дали е за маркетингови, обучителни или образователни цели, персонализираните дизайни и инструменти за сътрудничество на Lumen5 го правят най-добрият избор за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Lumen5

Използвайте AI Script Composer на Lumen5, за да превърнете текстовете си във видеоклипове.

Получете достъп до библиотека с висококачествени видеоклипове и изображения.

Превърнете вашите блог публикации, статии, PDF файлове, бели книги и други писмени материали в динамични видеоклипове.

Използвайте AI, за да съпоставите текста с подходящи визуални елементи автоматично.

Ограничения на Lumen5

Скъпо в сравнение с други алтернативи на Sora

Цени на Lumen5

Основен : 29 $/месец

Стартово ниво : 79 $/месец

Професионална : 199 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lumen5

G2 : 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

8. Animaker

чрез Animaker

Animaker е платформа за самостоятелно създаване (DIY) на професионални видеоклипове на живо и анимационни видеоклипове за минути.

Платформата ви помага да създавате висококачествени 4K видеоклипове за различни цели, като например въвеждане, маркетинг, брандиране и опростяване на сложни концепции, без да се изискват технически познания. Това позволява на компаниите да се адаптират към промените на пазара и бързо да получат конкурентно предимство.

Една от ключовите характеристики на Animaker е поддръжката на видео инфографики, които помагат на екипите в предприятията да представят данните визуално чрез широка гама от диаграми, икони и карти.

Платформата предлага и професионални функции като запис, мулти-движение, крива, преходни ефекти, влизане и излизане на камерата, както и ефекти при влизане/излизане, което ви позволява да създавате професионални и привлекателни анимации.

Освен това Animaker предоставя инструменти за добавяне на живот към видеоклиповете, като функция за преобразуване на текст в реч, библиотека с фонова музика и звукови ефекти, както и директно записване на глас. Можете да експортирате видеоклиповете си в пълно HD качество и да ги оптимизирате вертикално за мобилни екрани.

Най-добрите функции на Animaker

Използвайте над 50 гласа, над 25 езика и други персонализации, за да хуманизирате преобразуването на текст в реч.

Създавайте персонализирани герои с над 15 черти на лицето, 10 слота за аксесоари и 20 изражения на лицето.

Използвайте стотици шаблони за корпоративни среди

Добавете изображения, видеоклипове и GIF файлове към вашите проекти от Giphy и Getty.

Оптимизирайте работната си натовареност, като взаимодействате с проектите си в реално време.

Използвайте Steve.ai на Animaker, за да преобразувате текст във видеоклипове.

Ограничения на Animaker

Тъй като софтуерът е нов, той има ограничени анимации на героите.

Някои потребители казват, че за редактирането на видеоклипове са необходими повече данни.

Цени на Animaker

Основен : 24 $/месец

Стартово ниво : 37 $/месец

Pro : 79 $/месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Animaker

G2 : 4,7/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 отзива)

9. Vidyo. ai

Можете да подобрите редактирането и производството на видео с Vidyo. ai. С усъвършенстваната си AI технология, Vidyo. ai предлага много функции и инструменти, които опростяват създаването на висококачествени видеоклипове.

Една от основните му функции е възможността за автоматично генериране на видео акценти, което улеснява идентифицирането и споделянето на ключови моменти във вашите кадри.

Освен това Vidyo. ai предлага редица инструменти за редактиране, като автоматично откриване на сцени и интелигентно изрязване, които правят процеса на редактиране по-ефективен и подобряват цялостното качество на вашите видеоклипове.

Неговото AI-задвижвано подобрение на гласа може да подобри аудио качеството на вашите видеоклипове, като намали фоновия шум и подобри яснотата на речта. Тази функция е полезна за интервюта, уебинари и друго съдържание, където ясното аудио е от съществено значение.

Vidyo. ai предлага и редица инструменти за сътрудничество, които позволяват на няколко потребители да работят едновременно по един и същ проект.

Най-добрите функции на Vidyo. ai

Добавете субтитри към вашите видеоклипове с помощта на AI-базирания генератор за автоматични субтитри за видеоклипове.

Използвайте AI-базирания инструмент за създаване на видеоклипове и трейлъри за дълги видеоклипове.

Разширете онлайн аудиторията си с функцията Virality Scores на Vidyo. ai за вашите късометражни филми, клипове и TikToks.

Ограничения на Vidyo. ai

Безплатната версия позволява на потребителите да качват само едно видео наведнъж.

Платформата не изрязва автоматично паузите или пълнежите.

Цени на Vidyo. ai

Безплатно

Essential : 35 $/месец

Растеж : 50 $/месец

Персонализирано: 75–150 долара/месец

Vidyo. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

10. Pictory AI

чрез Pictory AI

Pictory е изключително интуитивен инструмент, който превръща вашите сценарии във видеоклипове бързо и без усилие. С Pictory AI можете да създавате видео фонове, AI гласови коментари, надписи, субтитри и други директно от вашите текстове.

Използвайте този инструмент, за да промените размера на видеоклиповете, така че да се побират в различни социални медийни платформи като Instagram, YouTube, TikTok и др.

Докато премиум потребителите имат достъп до допълнителни функции, безплатният план ви позволява да създавате само къси видеоклипове. Pictory е проектиран да опрости процеса на създаване на видеоклипове, като го прави достъпен за всички, независимо от техническите им познания.

Най-добрите функции на Pictory AI

Използвайте AI-базираните инструменти на Pictory, за да превърнете вашите текстове, изображения и скриптове във видеоклипове.

Достъп до обширна библиотека с музика, с която да подобрите вашите видеоклипове

Добавете музика към видеоклиповете лесно, като използвате песните в библиотеката на Pictory.

Изберете от разнообразие от стилове за вашите видеоклипове

Ограничения на Pictory AI

Потребителите получават ограничени разширени функции с начален план.

Скоростта на рендиране на видеото може да е по-бавна в сравнение с други инструменти.

Цени на Pictory AI

Стартово ниво : 29 $/месец

Професионална : 59 $/месец

Екипи: 149 $/месец

Рейтинги и рецензии за Pictory AI

G2 : 4,7/5 (75+ отзива)

Capterra: Няма налични оценки

Избор на най-добрата алтернатива на Sora AI за вашите нужди при производството на видео

В заключение на списъка ни с най-добрите алтернативи на Sora през 2024 г., става ясно, че платформите за преобразуване на текст във видео се развиват бързо, за да отговорят на разнообразните изисквания на потребителите. Всяка опция предлага уникални функции, което подчертава конкурентния характер на тази сфера.

С напредъка на технологиите можем да очакваме появата на още повече платформи, които ще ви предоставят иновативни начини за създаване на привлекателни видеоклипове. Една такава платформа е ClickUp, която не само преобразува писмен текст в зашеметяващи видеоклипове, но и ви помага да организирате и управлявате вашите проекти (и не само тези, свързани с производството и разпространението на видеоклипове!).

С ClickUp можете да опростите и ускорите работния си процес по редактиране на видео. Не пропускайте възможността да се възползвате от виртуалните асистенти с изкуствен интелект и софтуера за подкастинг, за да подобрите процеса на създаване на съдържание с ClickUp.

Регистрирайте се в ClickUp днес безплатно!