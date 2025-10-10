Топ 8 AI агенти за дизайнери за автоматизиране на творческите процеси

Тъй като както компаниите, така и потребителите настояват за повече визуално съдържание във всички отрасли, търсенето на талантливи дизайнери никога не е било по-голямо.

Въпреки това, почти 40% от компаниите в дизайнерската индустрия се борят да произвеждат последователно визуално привлекателни дизайни.

И с толкова много задачи, които дизайнерите трябва да изпълняват, е логично да се обърнат към изкуствения интелект, за да автоматизират някои неща и да създадат нови възможности.

За щастие, дизайнерите са постигнали значителен напредък с AI агентите. Сега те могат да поемат някои от по-повтарящите се задачи, помагайки на екипите да работят по-бързо, без да губят човешкия допир на дизайнерите.

Топ 8 AI агенти за дизайнери на един поглед

Ето сравнителна таблица, която ви дава бърза представа за функциите и цените на някои от най-добрите AI агенти за дизайнери:

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Планиране и автоматизация на творчески задачи AI агенти в задачи/документи/чат, ClickUp Brain, Whiteboards, Figma интеграция и актуализации в реално време Безплатно; Налични са платени планове Canva AI Бързо генериране на изображения с изкуствен интелект, при което визуалното е на първо място Magic Media, Text to Image, Text to Graphic, стилови настройки, Runway интеграция Безплатно, платено от: 15 $/месец на потребител Khroma Персонализирано генериране на AI цветова палитра Обучение за цветови предпочитания, генератор на палитра на базата на браузър, оценки за достъпност Безплатно Galileo AI Генериране на UI оформление от текстови подсказки UI дизайн на базата на подсказки, визуален брандинг, шаблони, базирани на Gemini Персонализирани цени Uizard Бързо създаване на wireframes и макети с AI подсказки Въвеждане на текст/скриншот, автоматично генериране на потребителски интерфейс, адаптивни теми, сътрудничество в реално време Безплатно, платено от 19 $/месец на потребител Runway Разказване на истории и ефекти с помощта на изкуствен интелект Преобразуване на текст във видео, анимационни четки, озвучаване, AI ефекти в една платформа Безплатно, платено от 15 $/месец на потребител Adobe Firefly Креативни екипи в екосистемата на Adobe Текстови/изобразителни подсказки, създаване на настроение, превод, сцена към изображение Безплатно, платено от 9,99 $/месец на потребител Figma AI Сътрудничество в реално време при дизайна с вграден AI Автоматично оформление, редактируеми потребителски интерфейси, премахване на фона, визуално търсене на ресурси Безплатно, платено от 20 $/месец на потребител

Какво представляват AI агентите за дизайнери?

Представете си следното: работите върху екрана на ново приложение. Докато настройвате цветовата палитра, AI асистентът ви предлага три алтернативи въз основа на текущите пазарни тенденции. Той усъвършенства потребителските потоци, отбелязва несъответствия в оформлението ви и дори добавя векторни графики, които съответстват на стила на вашата марка.

Това е обещанието на AI агентите за дизайнери. Тези специализирани агенти, често задвижвани от машинно обучение, могат да изпълняват задачи, да се адаптират към въведените от потребителя данни и да подпомагат целия процес на дизайн с контекстуална осведоменост, за да помогнат на дизайнерските екипи да работят по-умно.

Ето кратко резюме на някои от функциите му:

✅ Автоматизира повтарящи се задачи като промяна на размера на ресурсите, маркиране на файлове или преименуване на слоеве.

✅ Генерира множество дизайнерски идеи, проучва варианти и предлага иновативни решения, които може би не сте обмисляли.

✅ Позволява сътрудничество в реално време, опростявайки начина, по който дизайнерските екипи споделят работата си и събират обратна връзка.

✅ Анализира потребителските данни и получава достъп до бази данни, за да подпомогне вземането на по-информирани решения по време на творческия процес.

✅ Интегрира се с дизайнерски инструменти като Figma, за да повиши оперативната ефективност във всички области.

Какво трябва да търсите в AI агентите за дизайнери?

Подходящите AI агенти за дизайнери трябва да надхвърлят основните функционалности като автоматизация на AI работния процес и да могат да подобрят ефективността на бизнеса, като отговарят на няколко ключови изисквания:

удобен за ползване интерфейс , който е интуитивен, независимо дали става дума за Предлагайте, който е интуитивен, независимо дали става дума за AI инструмент на базата на чат за начинаещи , с гласово управление или вграден в настоящите ви инструменти за дизайн.

Адаптирайте се към различни дизайнерски среди, от UI/UX проекти до векторна графика или дори маркетингови материали.

Демонстрирайте реално разсъждение и вземане на решения чрез анализ на потребителски данни, извличане от източници на данни и препоръчване на следващи стъпки.

Мащабирайте според нуждите си, независимо дали сте самостоятелен дизайнер или част от голям дизайнерски екип, работещ на различни платформи.

Следете за етичните съображения. Търсете агенти, които се грижат за поверителността и предлагат инклюзивни дизайнерски опции.

👀 Интересен факт: В демонстрация на xAI и OpenAI автономни агенти планираха събития в календара, като „разговаряха“ помежду си, без участието на хора. Добре дошли в координацията без пощенска кутия.

Най-добрите AI агенти за дизайнери

Ето списък с AI агенти за дизайнери, които заслужават вашето внимание. Всеки от тях се фокусира върху практическата приложимост, като същевременно осигурява производителност, скорост и адаптивност.

1. ClickUp (Най-доброто за планиране и автоматизация на творчески задачи)

Предоставете на дизайнерските екипи структурата, от която се нуждаят, без да нарушавате човешката креативност с AI агентите на ClickUp

Днес дизайнерските екипи се нуждаят от по-малко разпръснати инструменти и повече свързани системи. ClickUp прави това възможно, като комбинира вътрешна консолидация с интеграции.

Ето какво прави ClickUp по различен начин: позволява на дизайнерите да синхронизират работата си между приложенията, без да превключват раздели. Това позволява на AI агентите да извличат информация от всички ваши източници на данни, като ви осигуряват конкурентно предимство чрез ускоряване на работните процеси.

Създавайте чернови, обобщавайте дискусии, генерирайте изображения и много други с ClickUp Brain

ClickUp Brain може да ви помогне да генерирате идеи и да създавате съдържание, да създавате макети и да извеждате на преден план критичния работен контекст, от който се нуждаете.

ClickUp Brain служи като AI агент/асистент, специално създаден да ускори работните процеси на дизайнерите чрез автоматизиране, генериране и организиране на творческата работа в платформата ClickUp.

Дизайнерите могат да използват AI генерацията на изображения на Brain, за да създават незабавно концептуални рисунки, макети или визуални референции от прости текстови подсказки, използвайки множество AI модели, като Gemini и Claude. Това е полезно за бързо прототипиране, настроени табла или презентации пред клиенти.

Тези изображения, генерирани от AI, могат да се прикачат директно към задачи или документи, което улеснява повторението, споделянето и включването на визуални елементи в текущи проекти, без да се налага смяна на инструменти.

ClickUp Brain отива отвъд създаването на изображения, като автоматизира рутинните дизайнерски операции и подобрява сътрудничеството. Той може да раздели сложни дизайнерски задачи на изпълними подзадачи, да обобщи обратната връзка от клиентите и да извлече ясни актуализации на проекта от вашето работно пространство. Освен това дизайнерите могат да използват Brain, за да усъвършенстват писменото съдържание, да превеждат комуникациите за глобални екипи и да задействат напомняния или промени в статуса въз основа на правила за работния процес.

Използвайте агенти за справяне с ежедневните си задачи

AI агентите на ClickUp са вградени директно в ClickUp Tasks, ClickUp Docs и ClickUp Chat – местата, където дизайнерите прекарват по-голямата част от времето си в комуникация с екипите си и в изпълнение на задачите си.

Използвайте AI агентите на ClickUp, за да автоматизирате задачи, да отговаряте на въпроси и да свършите повече работа.

Тези агенти, работещи успоредно с ClickUp Automations, могат да изпълняват задачи като актуализиране на статуси, възлагане на собственици, обобщаване на дискусии и дори автоматично генериране на подзадачи.

Това е гъвкав начин да автоматизирате задачите и да интегрирате AI в ежедневните си дизайнерски работни процеси. Можете също да добавите сертифицирани AI агенти в ClickUp, които са специално създадени да проверяват съдържанието за съответствие с бранда или за качество.

Обсъждайте идеи на живо с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards

Преодолейте различията между творческия процес и изпълнението с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards позволява на дизайнерските екипи да обменят идеи, да скицират иновативни идеи и да планират потребителски потоци с една особеност: всяка лепкава бележка или диаграма може да бъде превърната в задача незабавно. Това превръща творческото мислене в действие, поддържайки динамиката в проектите.

Мощни интеграции и търсене за свързване на данни

Съчетаването на дизайнерски инструменти като Figma или Adobe XD с ClickUp позволява синхронизиране в реално време на задачите и актуализациите на дизайна чрез Enterprise Search + ClickUp Integrations на ClickUp.

Креативните ръководители могат да възлагат подзадачи въз основа на актуализации на файлове, докато маркетолозите проследяват готовността на ресурсите в същото работно пространство. Това е истинска връзка между творческите работни процеси и структурираното управление на дизайнерски проекти.

ClickUp Enterprise Search ви помага да съберете цялата работна информация на едно място.

Накрая, ClickUp за дизайнерски екипи означава, че можете да се организирате по време на работа. Той предлага платформа за сътрудничество, която рационализира целия процес на дизайн, от идеята до окончателното одобрение, като централизира задачите, обратната връзка и ресурсите на едно място. Дизайнерите могат да използват функции като Proofing, за да добавят, присвояват и разрешават коментари директно върху изображения, видеоклипове и PDF файлове, което улеснява събирането на обратна връзка и повторението на творческата работа, без да напускат ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Кривата на обучение може да бъде стръмна за екипи, които за първи път работят с все-в-едно системи.

Някои разширени AI функции изискват платен добавка.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Този потребител на G2 споделя:

Използвам ClickUp ежедневно. Освен това, автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. Настройването на проектни пространства, задачи и автоматизации беше изненадващо гладко.

Използвам ClickUp ежедневно. Освен това, автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. Настройването на проектни пространства, задачи и автоматизации беше изненадващо гладко.

💟 Бонус: Brain MAX е вашият всеобхватен AI агент и спътник на работния плот, специално създаден да ускори дизайнерските работни процеси. Благодарение на дълбоката интеграция с вашите дизайнерски файлове, инструменти за управление на проекти, имейли и календари, Brain MAX винаги разполага с пълния контекст на вашите творчески проекти. Просто използвайте гласови команди, за да обсъждате идеи, да генерирате концепции за изображения, да организирате обратна връзка или да автоматизирате повтарящи се дизайнерски задачи – Brain MAX незабавно разбира и действа според вашите инструкции. Можете да получите достъп до множество водещи AI модели (като GPT, Claude и Gemini) за всичко – от творчески обсъждания и генериране на съдържание до решаване на технически проблеми и създаване на изображения, и всичко това от една единствена платформа. Незабавно извличайте ресурси, управлявайте графиците на проектите, разпределяйте задачи и следете ревизиите, като всяко действие спазва разрешенията и поверителността на вашето работно пространство.

2. Canva AI (Най-доброто за бързо генериране на изображения с изкуствен интелект, при което визуалното е на първо място)

чрез Canva AI

Ако сте затънали в извличането на ресурси от библиотеки със стокови изображения или в търсенето на подходящия стил на илюстрации в различни платформи, не сте сами.

За дизайнерите, които се нуждаят от персонализирани визуализации бързо, но не искат да прекарват часове в Photoshop, AI на Canva предлага бързо решение. Можете да го помолите да проектира за вас въз основа на подсказки, да създава изображения, код или дори да създава видеоклипове за вас. Той дори разполага с функция за преобразуване на глас в текст, за да ви помогне да опишете подробно вашите подсказки.

С инструменти като Magic Media и Text to Image, Canva ви позволява да генерирате графики, икони или цели сцени въз основа на вашите точни указания и визуален стил. Без плъгини, без превключване на приложения – просто въведете това, от което се нуждаете, и го поставете директно в оформлението си.

Най-добрите функции на Canva AI

Генерирайте AI изображения мигновено, използвайки Text to Image на Magic Media с персонализирани стилове.

Използвайте Text to Graphic, за да създавате икони, стикери и илюстрации, съобразени с вашата марка.

Създавайте кратки видеоклипове, задвижвани от изкуствен интелект, с помощта на интеграцията на модела Gen-2 на Runway.

Експериментирайте с предварително зададени стилове като „Акварел“, „Неон“ и „Ретро вълна“, за да съответстват на вашата визуална концепция.

Ограничения на Canva AI

Без последващи подкани; изисква нови входни данни за промени

Изображенията се фиксират в квадратна форма, освен ако не бъдат настроени ръчно.

Безплатният план ви ограничава до 50 AI изображения и 5 видеоклипа, които се изчерпват бързо.

Цени на Canva AI

Безплатно

Pro : 15 $/месец на потребител

Екипи : 10 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Canva AI

G2 : 4,7/5 (над 4500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

Какво казват потребителите за Canva AI

Този потребител на G2 подчертава:

AI функциите работят като магия. Добавянето на музика, генерирането на AI-базирано съдържание, създаването на собствена музика с помощта на интегрирани AI инструменти и много други функции правят този инструмент чудодейна машина.

AI функциите работят като магия. Добавянето на музика, генерирането на AI-базирано съдържание, създаването на собствена музика с помощта на интегрирани AI инструменти и много други функции правят този инструмент чудодейна машина.

3. Khroma (Най-доброто за персонализирано генериране на AI цветова палитра)

чрез Khroma

Когато проектирате за дадена марка, повечето инструменти за работа с цветове или ви затрупват с избор, или ви ограничават в вкуса на някой друг.

Khroma променя това, като обучава своя AI според вашите предпочитания, научава какво харесвате (и не харесвате) и генерира палитри, които действително пасват на вашия визуален стил.

Вместо да черпи от случайни мостри, AI агентът на Khroma се учи от хиляди палитри, създадени от дизайнери, и комбинира това знание с вашите цветови предпочитания, формирайки вътрешна база от знания. Крайната цел: да ви помогне да работите бързо, докато изпълнявате конкретни задачи, и да запазите човешката си креативност на преден план.

Най-добрите функции на Khroma

Обучете персонализиран алгоритъм въз основа на избраните от вас цветове, за да блокирате нежеланите нюанси.

Генерирайте безкрайни цветови палитри, градиенти и типографски образци директно в браузъра си.

Филтрирайте и търсете палитри по оттенък, нюанс, стойност, шестнадесетичен код или RGB стойности.

Запазете любимите си елементи с пълноцветни метаданни, включително оценки за достъпност (WCAG).

Преглеждайте палитри в различни дизайнерски контексти, като текст, наслагване на изображения и макети.

Ограничения на Khroma

Няма офлайн достъп; само чрез браузър

Ограничена възможност за ръчно настройване на генерираните палитри

Няма интеграция с дизайнерски инструменти като Figma или Adobe.

Цени на Khroma

Безплатно

Оценки и рецензии за Khroma

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Ако сте уморени от ръчното изпълнение на повтарящи се задачи, ето кратко ръководство за това как ClickUp използва AI за автоматизиране на работата:

4. Galileo AI (Най-добър за генериране на UI оформление от текстови подсказки)

чрез Galileo AI

Създаването на макети не трябва да отнема дни. Да предположим, че проектирате табло за крипто приложение или система за резервации за музиканти. Всяко от тях има различни потоци, цветове и изисквания за оформление. Но всеки път се налага да пресъздавате скелета на потребителския интерфейс от нулата.

Galileo AI променя това. Той ви позволява да въведете едно единствено указание – „страница с обяви за магазин за туристическо оборудване с синя тема, лента за филтриране и картички с продукти“ – и незабавно генерира използваеми дизайни на интерфейса.

Откакто се присъедини към Google, Galileo (сега Stitch) интегрира моделите на Gemini, за да създава още по-богати AI-генерирани дизайни, помагайки на дизайнерските екипи бързо да изграждат последователни, отзивчиви потребителски интерфейси за всяка индустрия или платформа.

Най-добрите функции на Galileo AI

Създавайте лесни за ползване интерфейси, като просто опишете какво искате.

Прилагайте последователен визуален брандинг с адаптивни цветови теми във всички компоненти.

Достъп до разнообразна библиотека с шаблони за индустрии като търговия на дребно, SaaS или уелнес.

Персонализирайте често използвани елементи на потребителския интерфейс, като ленти за търсене, филтри и карти на продукти.

Преглеждайте и повтаряйте интерфейсите с обратна връзка и настройки в реално време.

Ограничения на Galileo AI

Изисква време за овладяване поради широкия набор от функции.

Основните шаблони не са напълно гъвкави за радикални промени в дизайна.

Интензивното използване на ресурси може да забави производителността на по-нискокачествените устройства.

Цени на Galileo AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Galileo AI

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Galileo AI

Един потребителски отзив гласи :

Досега наистина се наслаждавам на Galileo AI. Скоростта, с която генерира чисти макети, е невероятна. Не е съвършен, но ви дава чудесна отправна точка, която спестява часове работа. Очаквам с нетърпение още актуализации.

Досега наистина се наслаждавам на Galileo AI. Скоростта, с която генерира чисти макети, е невероятна. Не е съвършен, но ви дава чудесна отправна точка, която спестява часове работа. Очаквам с нетърпение още актуализации.

5. Uizard (Най-доброто решение за бързо създаване на wireframes и макети с AI подсказки)

чрез Uizard

Имали ли сте някога пет заинтересовани страни, които да поискат макет до края на работния ден?

Това е сценарият, за който е създаден Uizard. Вместо да влачите кутии в Figma или да прерисувате същия wireframe за трети път, просто опишете какво ви е необходимо в обикновен текст.

Вместо ръчно да конструират всеки елемент, потребителите просто описват своите нужди с обикновен, естествен текст – например: „Уеб табло за сайт за електронна търговия, показващо най-продаваните продукти, диаграма на приходите и таблица с последните поръчки“.

Патентованата технология на Uizard обработва тази команда и незабавно генерира пълен, редактируем прототип на потребителски интерфейс. Резултатът е повече от просто статично изображение; той включва логични оформления, които съответстват на установени дизайнерски модели, предварително приложени кохерентни теми (цветове и шрифтове) и напълно структурирани, модулни компоненти, които са готови за незабавна модификация.

Най-добрите функции на Uizard

Създавайте редактируеми макети на потребителски интерфейс от обикновен текст, екранни снимки или ръчно нарисувани скици.

Създавайте незабавно адаптивни дизайнерски теми, съобразени с вашата марка.

Използвайте AI, за да предлагате текстове, да създавате изображения и да насочвате вниманието на потребителите.

Превключвайте между изгледи на wireframe и mockup, за да постигнете точност на дизайна.

Сътрудничество с екипи в реално време и незабавно споделяне на публични връзки

Ограничения на Uizard

Autodesigner изисква платен план, като безплатният план предлага само ограничен достъп до AI.

Някои от генерираните оформления изглеждат прекалено опростени или общи.

Липсва дълбоко управление на дизайн системата и инструменти за достъпност

Цени на Uizard

Безплатно

Pro : 19 $/месец

Бизнес : 39 $/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Uizard

G2 : 4,5/5,0 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5,0 (над 190 отзива)

Какво казват потребителите за Uizard

Потребител на Capterra отбелязва:

Благодарение на Uizard вече не е нужно само да си представям идеята в ума си, а мога бързо да я нарисувам. Това ускорява значително процеса на създаване на дизайн.

Благодарение на Uizard вече не е нужно само да си представям идеята в ума си, а мога бързо да я нарисувам. Това ускорява значително процеса на създаване на дизайн.

6. Runway (Най-доброто за видео разказване на истории и специални ефекти, задвижвани от AI)

чрез Runway

Днес от дизайнерите се очаква да правят всичко – от създаване на визуални идеи и редактиране на видеоклипове до почистване на аудио и понякога дори писане на сценарии за анимации.

Но смяната на инструменти за всяка задача прекъсва работния процес и отнема време. Когато творчеството ви е в разцвет, последното, което искате, е да прекарвате часове в преминаване от един софтуер към друг, само за да анимирате 10-секунден клип или да премахнете фон.

Ето защо Runway се отличава. Този софтуер за автоматизация на задачи обединява в едно единно пространство създаването на видео с помощта на AI, редактирането, генерирането на аудио и визуалните ефекти. Можете да скицирате идеи в текст и веднага да ги видите превърнати в динамично видео.

Трябва да коригирате рамка? Да замените елементи? Да добавите глас зад кадър? Runway се занимава с всичко това на едно място.

Най-добрите функции на Runway

Създавайте кинематографични видеоклипове от текстови подсказки, изображения или видео входни данни.

Добавете синхронизирани гласови коментари и персонализиран аудио запис с преобразуване на текст в реч.

Превърнете статични изображения в анимирани клипове с помощта на четки за движение

Редактирайте, замествайте и комбинирайте визуални елементи с помощта на AI-базирани инструменти.

Създавайте 3D текстури и ресурси за игри или анимации

Ограничения на пистата

Няма офлайн достъп; изисква стабилна интернет връзка

Качеството на генериране на изображения изостава от най-големите конкуренти

За разширени или високоразделителни видео проекти може да са необходими по-високи планове.

Цени на Runway

Безплатно

Стандартен : 15 $/месец на потребител

Pro : 35 $/месец на потребител

Без ограничения : 95 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Runway

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Runway

Този потребител на G2 споделя:

RunwayML е един от най-добрите AI инструменти на пазара, той е лесен за използване. Особено ми харесва инструментът за преобразуване на изображения/текст във видео, който работи като магическа пръчка. Той е много лесен за внедряване в моя работен процес за редактиране на видео

RunwayML е един от най-добрите AI инструменти на пазара, той е лесен за използване. Особено ми харесва инструментът за преобразуване на изображения/текст във видео, който работи като вълшебна пръчка. Много лесно се прилага в моя работен процес по редактиране на видео

👀 Интересен факт: Изследователите от DeepMind създадоха AI агенти, които играят игри като StarCraft II и откриват експлойти в игрите, които никога не са били откривани от човешките играчи.

7. Adobe Firefly (Най-подходящ за творчески екипи в екосистемата на Adobe)

чрез Adobe Firefly

Ако вече работите с инструменти като Photoshop, Illustrator или Express, Adobe Firefly се вписва без да нарушава работния ви процес. Той ви помага да създавате визуални макети, да изготвяте сценарии за кампании или да локализирате съдържание директно в приложенията, които използвате всеки ден.

Имате ли нужда да създадете няколко визуализации за презентация или да преведете видео, като запазите тона му? Firefly се справя с това с изчистен интерфейс и надеждни резултати.

Освен това, той е създаден с оглед на производството – използва AI системи, които поддържат множество формати, като същевременно запазват изображенията търговски защитени.

Най-добрите функции на Adobe Firefly

Генерирайте висококачествени изображения, вектори и кратки видеоклипове от текстови или изобразителни подсказки.

Съвместете стила или структурата, използвайки референтни изображения, и изберете персонализирани пропорции.

Използвайте Firefly Boards за създаване на мудбордове и генериране на идеи в екип с помощта на изкуствен интелект.

Превеждайте видеоклипове на над 20 езика, като запазвате тона и синхронизацията на устните.

Създавайте видео ефекти, пространствени илюстрации и визуализации на опаковки с Scene to Image и Text to Video.

Ограничения на Adobe Firefly

Ограничава генерирането на видео до 5 секунди, дори при платени планове.

Без негативни прозорци с подсказки или последващо редактиране на подсказки за усъвършенстване на резултатите.

Генерирането на текст в изображения често е ненадеждно или изкривено.

Цени на Adobe Firefly

Безплатно

Firefly Standard : 9,99 $/месец на потребител

Firefly Pro : 29,99 $/месец на потребител

Firefly Premium: 199,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2 : 4,57/5,0 (5+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Adobe Firefly

Този потребител на G2 добавя:

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

8. Figma AI (Най-доброто решение за сътрудничество в реално време при дизайна с вграден AI)

чрез Figma

Крайните срокове не чакат за чисти имена на слоеве, липсващи ресурси или статични макети. Figma AI ви помага да избегнете повтарящи се стъпки, като преименуване на слоеве или премахване на фонове на изображения, за да можете да се съсредоточите върху решаването на реални проблеми с продукта и подобряването на потребителското преживяване.

Дизайнерите могат да превърнат статичните потребителски интерфейси в интерактивни прототипи с едно кликване, да генерират реалистично съдържание за заместване или да използват визуално търсене, за да намерят съществуващи компоненти от цялото работно пространство.

Още по-добре, функции като предложения за автоматично оформление и редактируеми екрани, генерирани от AI, намаляват времето от идеята до итерацията.

Най-добрите функции на Figma AI

Генерирайте редактируеми макети на потребителски интерфейс от текстови подсказки, използвайки вградени дизайнерски системи.

Превърнете статичните дизайни в кликаеми прототипи с едно кликване

Автоматично преименувайте слоеве и заместете заместващия текст с AI-написано съдържание.

Незабавно премахвайте фоновете на изображенията и превеждайте текста в дизайнерския файл.

Използвайте визуално търсене, за да намерите ресурси въз основа на качени изображения или екранни снимки.

Ограничения на Figma AI

Някои функции (като генериран от AI потребителски интерфейс) все още са в бета версия и не са достъпни навсякъде.

Няма разширени контроли за усъвършенстване на генерираните дизайни след първия чернови вариант.

Надеждността на функциите може да варира в зависимост от сложността на заданието или случая на употреба.

Цени на Figma AI

Безплатно

Професионална : 20 $/месец на потребител

Организация : 55 $/месец на потребител

Предприятие: 90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Figma AI

G2 : 4,7/5,0 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (810+ отзива)

Какво казват потребителите за Figma AI

Този потребител на Capterra блести:

Идеята зад Figma е чудесна. Тя е създадена, за да помогне на екипите за съдържание и дизайн да работят заедно при разработването на приложения, вместо да бъдат разделени по време на процеса на разработка.

Идеята зад Figma е чудесна. Тя е създадена, за да помогне на екипите за съдържание и дизайн да работят заедно при разработването на приложения, вместо да бъдат разделени по време на процеса на разработка.

👀 Интересен факт: Amazon тества персонализирани AI агенти, които действат като шопинг консиержа, предлагат артикули, сравняват цени и извършват покупки въз основа на вашето поведение и намерения.

ClickUp ви помага да съчетаете творчеството с автоматизацията

Повечето дизайнерски екипи не страдат от липса на креативност. Това, от което страдат, е липса на време: време за повторения, за реакция на обратна връзка, за доусъвършенстване на детайлите и за спазване на крайните срокове.

Това е мястото, където AI оказва реално влияние, като разчиства пътя и позволява на екипите да се фокусират върху самата дизайнерска работа. Автоматизирането на повтарящи се задачи – като именуване на слоеве, обобщаване на теми и проследяване на актуализации – освобождава умствено пространство и ускорява доставката.

ClickUp е една от малкото платформи, които постигат този баланс.

Той вгражда AI инструменти в начина, по който вашият екип вече работи. Можете да скицирате идеи на бяла дъска, да ги превърнете в задачи, да включите разработчиците и да ги изпратите, всичко на едно място.

И това работи. След преминаването към ClickUp, Trinetix отбеляза 20% увеличение в удовлетвореността на екипа за дизайн операции.

Ако вашият екип търси подобни резултати и се развива благодарение на структурата, ClickUp заслужава да бъде разгледан по-отблизо. Регистрирайте се сега!