Perplexity срещу Google AI Mode: Кое е по-добро за продуктивност и изследвания?

Днес търсенето в интернет се е променило коренно – от статични списъци с линкове към диалогови AI преживявания.

Разговорната търсачка Perplexity, която стартира през август 2022 г., има милиони потребители, които търсят търсене, фокусирано върху научни изследвания, с прозрачни цитати и отговори в академичен стил.

През март 2025 г. Google обяви пускането на AI Mode като отговор на Perplexity. Въпреки че все още е в експериментална фаза, той получава положителни отзиви от първите потребители.

И така, между тези две (Perplexity срещу Google AI Mode), едната създадена за AI, а другата модернизирана с него, коя от двете дава по-добри резултати за вашите търсения?

Нека сравним и двете по отношение на функциите и да видим как се представят при едно и също търсене. Ще ви разкажем и за трети инструмент, който може да предпочетете пред тези два!

Какво е Perplexity?

чрез Perplexity

Perplexity е AI-базирана търсачка и система за отговори, която предоставя директни отговори на вашите запитвания с цитати от оригиналните източници. Тя комбинира няколко усъвършенствани езикови модели (GPT-4, Claude и други) с търсене в интернет в реално време.

За разлика от традиционните търсачки, които връщат списък с линкове към уебсайтове, той предоставя обобщени, правилно приписани отговори в разговорна форма.

С Perplexity можете да извършвате търсения в интернет съдържание на живо или в качени файлове. Инструментът комбинира възможностите за разговор на AI чатбот с функционалността за задълбочено проучване на LLM търсачките, което ви позволява да изследвате сложни, многопластови заявки в естествен, двустранен разговор.

📚 Прочетете още: Свързване на точките: Как свързаната AI елиминира силозите

Функции на Perplexity

Силата на Perplexity AI се крие в способността му да свързва случайното любопитство и сериозните изследвания. Той използва подход за интелигентно търсене, базиран на знания, за да дава на потребителите контекстуални отговори от цялата мрежа.

Ето функциите, които правят Perplexity изключителен:

Характеристика № 1: Режим „Дълбоко проучване“

Режимът Deep Research на Perplexity е предназначен за напреднали, експертни проучвания, като отива далеч отвъд обичайното бързо Q&A преживяване. Както можете да видите, когато зададете въпрос на Perplexity, той не се ограничава само с извличането на най-високо класирани резултати.

Например, когато бъде зададен въпросът „Кажи ми разликата между контекстно подобрено подсказване и инструкционно подсказване”, той отнема 2-4 минути, извършва десетки търсения, чете стотици източници, оценява тяхната достоверност и ги синтезира в структуриран доклад.

Това го прави полезен за сложни теми като финанси, маркетинг, технологии, здраве или актуални събития – области, в които едно повърхностно обобщение не е достатъчно.

Потребителите с безплатен акаунт в Perplexity могат да правят до три такива заявки на ден, докато потребителите с Pro акаунт получават 500 заявки за Deep Research на ден.

Как работи режимът Deep Research? Ето кратко обяснение:

Етап Какво прави Първоначално търсене и обхват Започва много независими търсения, идентифицира релевантни документи и източници, след което прецизира това, което трябва да проучи. Четене/оценяване на източници Чете съдържанието, оценява достоверността и релевантността и изгражда разбиране – „разсъждава“ какво да провери след това. Обобщение на доклада Създава структуриран, последователен доклад с обобщени заключения, като е възможно да сравнява различни гледни точки и да събира информация. Експортиране и споделяне Окончателният доклад може да бъде експортиран (PDF или документ) или превърнат в страница на Perplexity, за да бъде споделен с други.

👀 Знаете ли, че... ELIZA (1966), създадена от Джоузеф Вайзенбаум в MIT, е първият чатбот в историята. Той използваше съпоставяне на модели и прости скриптове, за да симулира разговори, особено с терапевт.

Характеристика № 2: Labs

Потребителите на Perplexity Pro могат да работят с Labs от селектора на режим в лентата за въвеждане.

Подкрепено от обширни проучвания и анализи, Labs инвестира 10 минути или повече и използва допълнителни инструменти като разширено генериране на файлове и създаване на мини-приложения.

Вие давате подробни инструкции за един и същ въпрос, а той ви дава изчерпателни отговори.

Той може да създава широка гама от продукти, включително отчети, електронни таблици, интерактивни табла, презентации, мини приложения и дори прости уеб приложения, използващи HTML, CSS и JavaScript.

👀 Знаете ли, че... Въвеждането на гласови асистенти като Siri (2010), последвано от Google Assistant, Alexa, Cortana и др., превърна чатботовете от чисто текстови в по-естествени форми на взаимодействие, като реч, интеграция с хардуер и гласови потребителски интерфейси.

Характеристика № 3: Comet

Comet е вграден браузър, задвижван от AI, в Perplexity AI. Той комбинира търсене и изпълнение на задачи директно в браузъра ви.

Използвайки агентна AI, Comet разбира контекста на страницата, която разглеждате, независимо дали става дума за Reddit нишка, YouTube видео или сайт с рецепти, и ви позволява да извършвате действия (на място) без да се налага да сменяте разделите.

Comet се интегрира с корпоративни приложения за по-голяма ефективност на работния процес. Например, интеграцията с Gmail ви позволява да обобщавате имейл кореспонденцията, а свързаността с Календара ви помага да планирате срещи и да координирате дейностите си в различни часови зони.

Можете да помолите Comet да изпълни цялостни задачи чрез естествен разговор. Например, помолете го да състави Instacart за рецепта за печено пиле и той автоматично ще добави всички необходими съставки в кошницата ви.

Тази автоматизация на работния процес прави Comet коренно различен от традиционните браузъри като Google.

Цени на Perplexity

Perplexity: Безплатно

Perplexity Pro: 20 $/месец

Perplexity Enterprise: 40 $/месец на работно място

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

Какво е Google AI Mode?

чрез Google

Google AI Mode е експериментална функция, вградена в Google Search. С тази функция Google се стреми да превърне търсенето в интелигентно, подобно на чат преживяване, където потребителите могат да получат подробни отговори на своите въпроси в разговорна форма, а не в традиционни списъци.

Google AI Mode използва моделите Gemini, за да предостави цялостно AI търсене, като черпи информация от огромната си вътрешна база данни и актуално уеб съдържание.

Въпреки това, тази функция все още е в начален стадий и е достъпна само в избрани страни. Понякога може да има затруднения при синтезирането на информация и в такива случаи ви пренасочва директно към стандартните резултати от търсенето в Google.

Функции на Google AI Mode

Ето как Google AI Mode интегрира AI възможностите в търсенето, за да предложи цялостно изживяване при търсенето.

Характеристика № 1: Разширено разсъждение

Google AI Mode използва мощността на Gemini 2. 5 Pro, за да обработва сложни многокомпонентни заявки, които изискват логическа последователност и контекстуално разбиране. Помислете за задачи, свързани с разсъждения, математически проблеми, финансови анализи и заявки за кодиране, които далеч надхвърлят обикновените резултати от търсенето.

Нека вземем същия подкана, който използвахме с Perplexity: „Кажи ми разликата между подкана с подобрен контекст и подкана с инструкции. ”

AI Mode предоставя сравнителна таблица заедно с примери за подсказки. След това, при по-задълбочени въпроси, ви предоставя и обобщение заедно с линкове към източниците, от които е взета тази информация.

Друг отличителен аспект са форумите, където можете да разгледате технически дискусии по темата.

📚 Прочетете също: Персонализирано търсене за повишаване на производителността и подобряване на опита на работното място

👀 Знаете ли? Могат ли машините да мислят? Така Алън Тюринг започва своята научна статия, написана през 1950 г. В статията си „Computing Machinery and Intelligence ” Алън Тюринг предсказва, че до 2000 г. машините ще могат да играят играта на имитацията толкова добре, че средностатистическият разпитващ ще има не повече от 70% шанс да определи правилно дали разговаря с машина или с човек след пет минути разпит.

Характеристика № 2: Мултимоделно въвеждане

Търсенията ви могат да започнат с текст, глас или изображение. Можете дори да продължите от мястото, където сте спрели, чрез историята на AI Mode.

Например, ако работите по проект „Направи си сам“, можете да насочите камерата към счупен кран и да попитате: „Как да поправя тази теч?“ AI ще анализира това, което вижда, и ще ви води стъпка по стъпка през процеса на поправка, докато работите.

След това можете да зададете допълнителни въпроси или да поискате разяснения за това, което виждате. AI разбира както визуалния контекст, така и историята на разговора.

Той също така предоставя връзки към съответни уебсайтове, видеоклипове и форуми за по-задълбочено проучване.

👀 Знаете ли, че? AI Mode на Google е достъпен на пет езика (хинди, индонезийски, японски, корейски и бразилски португалски), освен на английски.

Характеристика № 3: Агентна AI

Функцията за агентно AI на Google позволява на системата да изпълнява реални задачи от името на потребителите, а не просто да предоставя информация.

Той може да автоматизира процеси като закупуване на билети за събития, резервации в ресторанти или записване на срещи, като проучва опциите и дори извършва покупки чрез Google Pay, като същевременно потребителите запазват контрола.

Новата функция Business Calling се свързва с местни фирми, за да събере информация и да състави кратко AI резюме на отговорите. По този начин потребителите могат да сравняват услугите, без да се налага да правят многобройни обаждания или да посещават няколко уебсайта.

Тази възможност обаче е достъпна само за потребители в САЩ с по-високи лимити за използване за абонати на AI Pro и AI Ultra.

👀 Знаете ли, че... Докато линковете в страничната лента в AI Mode често се различават от първите 10 резултата в търсенето на Google, Perplexity показа над 91% припокриване на домейни и 82% припокриване на URL адреси с първите 10 резултата в Google.

📚 Прочетете още: Най-добри примери за използване на Retrieval Augmented Generation в действие

Цени на Google AI Mode

Безплатно всички места, където е налично в момента

Perplexity срещу Google AI Mode: Сравнение на функциите

И Perplexity, и Google AI Mode заменят традиционното търсене с разговорни AI-базирани преживявания.

Докато Perplexity функционира като специализирана AI платформа за търсене, която дава приоритет на дълбочината на изследванията и прозрачността на източниците, Google AI Mode интегрира усъвършенствани AI възможности директно в най-използваната търсачка в света.

Нека разгледаме как Perplexity и Google AI Mode се сравняват по основни характеристики.

Но първо, ето един кратък преглед за вас:

Аспект Perplexity Google AI Mode Основен фокус Изследователска AI платформа за търсене Традиционно търсене, подобрено с AI Стил на цитиране Номерирани цитати в текста Номерирани цитати в текста; линкове към източниците са показани отделно. AI режими Множество LLM (GPT, Claude, Gemini) Предимно Gemini 2. 5 Pro Източници на данни Следене на уеб сайтове в реално време, академични източници Индексирана база данни на Google + уеб на живо Скорост Умерено (поради индексиране в реално време) Бърз (използва предварително индексирани данни) Етап на разработка Зрял, активно развиващ се Някои търговски/SEO влияния

Характеристика № 1: Организация на изследванията

Perplexity AI предлага специални центрове за сътрудничество, наречени Spaces, където екипите могат да организират проучвания, теми (индивидуални разговори за търсене) и файлове около конкретен проект или тема.

Това са персонализирани центрове за знания, предназначени да подобрят сътрудничеството. В рамките на всеки Space можете да зададете персонализирани инструкции или предпочитани AI модели и да поканите сътрудници като зрители или участници.

Google AI Mode ви позволява да организирате информацията в няколко сесии чрез Canvas. Динамичното работно пространство на Canvas е полезно за запаметяване на бележки, чернови и откъси по време на проучването. То работи най-добре за едносесийни или краткосрочни проекти, но не предлага по-задълбочена структура на проекта и интеграция с работните процеси на екипа.

Canvas е достъпен само на настолни браузъри и в няколко избрани държави. *

🏆 Победител: Perplexity е по-добър в организирането на проучвания благодарение на своите центрове за сътрудничество и гъвкави разрешения за споделяне.

Функция № 2: Цитати и работа с източници

Когато сравняваме Perplexity AI и Google AI Mode по отношение на цитиранията, виждаме, че и двете ги предлагат, но с някои разлики.

Perplexity предлага цитати на ниво изречение. Всяко твърдение или параграф в отговора на Perplexity е маркиран с бележки под линия, които препращат към точната страница, от която е взет.

В режим Deep Research той черпи информация от десетки източници и я проверява, след което включва всички линкове в края на доклада.

Ако трябва да докажете откъде идва информацията, Perplexity работи добре.

Google AI Mode също показва източници, но те са под отговора. Не предлага атрибуция на ниво изречение.

Подходящ е за бърз преглед, но не е идеален за работни процеси, които изискват директни доказателства или документиран произход.

🏆 Победител: Perplexity заема превъзходна позиция благодарение на прозрачността на източниците и яснотата на цитиранията.

Характеристика № 3: Интеграции и екосистема

Perplexity предлага интеграции чрез своя API и разширения за браузъри, но работи предимно като самостоятелна платформа за изследвания.

С пускането на Comet, Perplexity вече позволява на потребителите да изпълняват задачи директно в уеб страниците, които разглеждат, като например да обобщават дискусия в Reddit, да извличат данни от статия или дори да създават списъци за пазаруване, без да напускат страницата.

Google AI Mode обаче се интегрира с екосистемата на Google, включително Gmail, Google Drive, Google Pay и YouTube. Тази дълбока интеграция създава унифицирано преживяване, при което вашите проучвания се прехвърлят директно в съществуващото ви Google Workspace.

Това означава, че няма да се налага да превключвате между няколко платформи или да губите контекста по време на сложни изследователски сесии.

🏆Победител: Google AI Mode води с интеграцията си в екосистемата, докато Comet на Perplexity все още е твърде експериментален, за да се конкурира на това ниво.

📚 Прочетете също: Как да създадете ефективен работен процес за управление на документи

Характеристика № 4: Методология на търсене

Perplexity AI интерпретира нюансите на вашето запитване, използвайки големи езикови модели (LLM), и след това извършва търсене в реално време в разнообразен набор от уеб източници.

Той обхожда интернет, докато търсите, и извлича актуални резултати, вместо да разчита единствено на предварително индексирана база данни. Perplexity премахва SEO спама и рекламния шум, за да ви даде по-чисти и безпристрастни отговори.

Google AI Mode работи върху огромната индексирана търсеща база данни на Google и Knowledge Graph. Той използва AI, за да обобщи резултатите и да ги свърже с Maps, Images, Shopping и други услуги на Google. Въпреки че е бърз и изключително изчерпателен, все пак ще забележите силно търговско влияние в отговорите му.

🏆 Победител: За потребители, които ценят безпристрастните резултати от търсенето, Perplexity е по-добрият избор.

Perplexity срещу Google AI Mode в Reddit

За да приключим дебата, го пренесохме в Reddit. Макар да няма конкретни теми, ето някои мнения на потребители за двата инструмента.

Повечето потребители са съгласни, че Perplexity предлага последователно релевантни (надеждни) отговори за новини, събития и уеб търсене като цяло. Когато става въпрос за задълбочени проучвания обаче, ентусиазмът е по-умерен:

Аз съм потребител на Perplexity Pro. Не съм доволен от качеството на резултатите от задълбоченото търсене – винаги трябва да проверявам два пъти за валидност.

Аз съм потребител на Perplexity Pro. Не съм доволен от качеството на резултатите от задълбоченото търсене – винаги трябва да проверявам два пъти за валидност.

Анализирахме и мненията на потребителите на Perplexity Pro, за да видим какво мислят платените клиенти за него. Според един потребител:

Perplexity си заслужава, защото получавате достъп до множество модели за 20 долара на месец. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro и Grok – почти всички модели, за които си заслужава да платите, струват по около 20 долара на месец. Повечето хора изглежда не знаят, че можете да промените поддържащия модел от модела Perplexities Sonar.

Perplexity си заслужава, защото получавате достъп до множество модели за 20 долара на месец. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro и Grok – почти всички модели, за които си заслужава да платите, струват по около 20 долара на месец. Повечето хора изглежда не знаят, че можете да промените поддържащия модел от модела Perplexities Sonar.

Между Perplexity и Google, потребителите започнаха да заменят Google с Perplexity за основни проучвания и сложни заявки и да използват Google само за събиране на локални данни и контактна информация.

Google AI Mode обаче все още е нов и има малко отзиви. Един потребител не беше сигурен как се различава от Gemini и защо някой би преминал към AI Mode, когато ChatGPT или Perplexity правят същото.

Източниците за много от запитванията бяха наистина лоши. Това са блогове, пълни с реклами, и предполагам, че някой, който наистина се интересува или проучва по-задълбочено дадена тема, ще намери пътя си към Reddit общността.

Източниците за много от запитванията бяха наистина лоши. Това са блогове, пълни с реклами, и предполагам, че някой, който наистина се интересува или проучва по-задълбочено дадена тема, ще намери пътя си към Reddit общността.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Perplexity срещу Google AI Mode.

И Perplexity, и Google AI Mode предоставят отговори на вашите запитвания благодарение на своите всеобхватни възможности за търсене. Въпреки това, и двата инструмента работят изолирано от по-широката ви работна екосистема.

Те не могат да сътрудничат с вашия екип по отношение на резултатите, да интегрират изследванията в текущи проекти или да поддържат организационния контекст в сложни работни процеси.

ClickUp, приложението за ежедневна работа, променя тази уравнение. То обединява всичко – от проучвания и съвместна работа по документи до поставяне на цели и автоматизация – в една единствена, персонализирана платформа.

Ето как ClickUp преодолява разликата между намирането на информация и нейното изпълнение:

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain е интегрираната AI на ClickUp, способна да разбере вашите специфични модели на работния процес. Тя добавя контекстуална работна интелигентност, която самостоятелните инструменти за търсене не могат да достигнат.

Превключвайте между няколко LLM с помощта на ClickUp Brain и оптимизирайте модела за задачата, която изпълнявате.

Едно от най-големите предимства на Brain е достъпът до множество модели. В рамките на един интерфейс можете да се възползвате от най-мощните големи езикови модели, включително ChatGPT, Claude и Gemini (същата AI, която захранва Google AI Mode).

Вече не е необходимо да преминавате от един AI инструмент към друг в зависимост от сложността на заявката или типа информация, от която се нуждаете.

Но автономните възможности на ClickUp Brain отиват далеч отвъд простото отговаряне на въпроси. Той преминава безпроблемно от проучване към изпълнение, вграждайки AI-генерирани прозрения директно във вашите проекти.

Задавайте на Brain въпроси, свързани с вашите проекти, и той ще ви даде контекстуални отговори.

Ето как ClickUp Brain добавя стойност отвъд търсенето:

Контекстуално управление на документи : Създава подробни отчети и презентации, използвайки данните от работното ви пространство и резултатите от проучвания, и ги съхранява в : Създава подробни отчети и презентации, използвайки данните от работното ви пространство и резултатите от проучвания, и ги съхранява в ClickUp Docs.

Създател на задачи : Превръща резултатите от проучванията в подробни, възлагаеми : Превръща резултатите от проучванията в подробни, възлагаеми задачи в ClickUp зависимости , така че всеки аспект между проучването и изпълнението да остава проследим.

Интелигентно създаване на проекти : Превръща сесиите за мозъчна атака в структурирани планове за проекти с автоматично изготвени графици и разпределение на ресурсите.

Интелигентна координация на екипа : възлага нови задачи, свързани с проучвания, на подходящите хора въз основа на тяхната експертиза и текущата им натовареност, като поддържа балансирана и ефективна работа.

Създаване на персонализирани агенти: Позволява ви да проектирате специализирани AI асистенти за повтарящи се работни процеси, като конкурентен анализ или изготвяне на съдържание, без да пишете код.

Представете си, че сте създател на съдържание, който проучва тенденциите в устойчивата мода. Докато Perplexity може да предостави отлични цитати от източници, а Google AI Mode предлага изчерпателни пазарни данни, ClickUp Brain прави допълнителна стъпка, като създава календари за съдържание, възлага проучвателни задачи на членовете на екипа и генерира редакционни брифинги (без да напуска платформата).

За да научите повече за това как AI асистентът на ClickUp увеличава производителността ви 10 пъти, гледайте това видео.

🌟 Бонус: ClickUp Brain MAX разширява контекстуалната интелигентност на Brain с вход от глас към текст. Вместо да пишете команди, просто говорете, а Brain незабавно транскрибира и разбира. Записвайте мимолетни мисли по време на срещи, изследователски разговори или докато сте в движение. В същото време Brain MAX свързва вашите запитвания с контекстуално търсене в реално време във всички ваши задачи, документи, бели дъски и чат низове в ClickUp. Това означава, че отговорите, които връща, не са общи – те се основават на вашите реални работни данни. Тази комбинация от естествен вход и свързан контекст прави Brain MAX по-скоро активен съотборник, отколкото пасивна лента за търсене, като преодолява разликата между събирането на знания и изпълнението в ClickUp.

Предимство на ClickUp № 2: ClickUp Enterprise Search

Получете контекстуален отговор на вашите запитвания с ClickUp Enterprise Search.

Enterprise Search на ClickUp комбинира свързано, задълбочено и интранет търсене, за да ви предостави едно единствено, мощно търсене.

Той може да извлича резултати от интернет, вашата работна среда в ClickUp (задачи, документи, коментари, чатове, срещи) и свързани приложения на трети страни (Google Drive, Notion, Slack, Gmail и др.).

Това ви дава високо контекстуални и приложими резултати, които нито Perplexity, нито Google AI Mode могат да достигнат в работна среда.

Ето как този инструмент за търсене в предприятието добавя стойност в няколко измерения:

Кръстосана платформа : Намира съдържание в цялото ви работно пространство и външни инструменти, без да повтаря едно и също търсене на различни места.

Контекстно-ориентирано търсене : Показва резултати, свързани с проекта, по който работите, така че можете да свържете проучването директно с действието.

Дълбоко извличане : Открива по-стари задачи, архивирани файлове или минали разговори, които обикновените инструменти за търсене пропускат.

Резултати, съобразени с разрешенията : Пази чувствителната информация в безопасност, като разкрива само информацията, до която имате достъп.

Полезни идеи: Превръща резултатите от търсенето в незабавни действия в работния процес, вместо в пасивно потребление на информация.

Answer Agents на ClickUp работят в тази унифицирана среда за търсене, за да комбинират външни проучвания с вашата вътрешна база от знания, като автоматично свързват откритията с работните потоци в реално време.

Ето един пример за ClickUp Enterprise Search в действие: Обмислете да проучите дейността на конкурентите за актуализация на продукта. Едно търсене в ClickUp ще ви покаже: Архивирани задачи на екипа за анализ на конкурентите

Оригинален стратегически документ в Google Drive

Съответна дискусия в Slack

Нови статии от индустрията от интернет Оттам можете да приложите тези констатации към текущия си план за пускане на продукта, да възложите последващи задачи на подходящите членове на екипа и незабавно да интегрирате проучването в графика си за изпълнение.

🎺 Предимство на ClickUp: AI агентите на ClickUp подобряват Enterprise Search, като превръщат информацията в автоматизирани действия. Предварително създадените агенти на Autopilot се занимават с обичайни работни процеси като изготвяне на резюмета, актуализиране на статуса на задачите или обобщаване на резултатите от проучвания.

Персонализираните агенти са AI асистенти за конкретни области, които можете да проектирате с помощта на нашия инструмент без кодиране. Те разбират вашите данни, речник и процеси. Можете да зададете обхвата им (например само задачи, свързани с търсене в маркетинга), да определите тона им и да им дадете инструкции да задействат действия като създаване на задачи или актуализиране на документи. Тъй като тези агенти работят в свързаната търсеща среда на ClickUp, те могат да действат въз основа на това, което намират – да свързват резултатите с задачи, да генерират последващи действия или да разпределят работата автоматично.

📮 ClickUp Insight: 30% от нашите респонденти разчитат на AI инструменти за проучвания и събиране на информация. Но има ли AI, която да ви помогне да намерите онзи изгубен файл на работа или онзи важен Slack thread, който сте забравили да запазите? Да! AI-базираното Connected Search на ClickUp може да търси мигновено във всичките ви работни пространства, включително интегрирани приложения на трети страни, извличайки информация, ресурси и отговори. Спестете до 5 часа седмично с разширеното търсене на ClickUp!

ClickUp One Up #3: Управление на знанията в ClickUp

Получете незабавни отговори на всички въпроси, свързани с работата ви с ClickUp Knowledge Management.

Управлението на знания на ClickUp създава централизирани центрове за знания с възможност за търсене, където съжителстват резултати от проучвания и документация по проекти. Всичко, от което се нуждае вашият екип, за да вземе информирани решения, е организирано на едно място и свързано с работата, която поддържа.

Ето как ClickUp Knowledge Management помага:

Генерира знания автоматично: Използва ClickUp Brain и AI Assistants, за да Използва ClickUp Brain и AI Assistants, за да създава уикита и ръководства за процесите директно от данните на проекта и резултатите от проучванията.

Свързва документацията с работата: Свързва изследователски доклади и стратегически документи директно с задачите, които подкрепят.

Автоматизира маршрутизирането на информация: Позволява ви да настроите Позволява ви да настроите ClickUp Automations за съответните действия, когато се появят определени тригери, например актуализиране на SOP, когато се промени процес, или изпращане на новоизготвено резюме на проучването до заинтересованите страни.

Поддържа AI асистенти за работни процеси: Позволява ви да създавате персонализирани AI агенти, специализирани в задачи като изготвяне на доклади, съставяне на пазарни проучвания или генериране на SOP без кодиране.

Поддържа точност на версиите: Предлага контрол на версиите и защитен достъп до файловете.

Ето малко по-подробна информация за това как Brain се интегрира с ClickUp Knowledge Management.

💡 Съвет от професионалист: Ако тепърва започвате, събирането на цялата информация за вашата компания може да бъде трудна и отнемаща много време задача. Използването на шаблон за база от знания може да ви помогне да организирате систематично резултатите от проучванията си, без да се губите в подробностите.

Свържете вашите проучвания с реалната работа с ClickUp

Perplexity и Google AI Mode предефинират традиционните търсения с контекстуалното си разбиране и естествените си възможности за последващи действия. И двата инструмента се отличават с извличането на информация от цялата мрежа с подходящи цитати и възможности за разсъждение. Но намирането на полезна информация е само половината от битката.

Трябва също така да превърнете тези прозрения в реална работа. ClickUp решава този проблем, като ви позволява да правите проучвания с всеки LLM модел, да сътрудничите с екипа си по отношение на резултатите и да изпълнявате проекти в същото работно пространство.

Унифицираната платформа елиминира разпръскването на работата и премахва конфликта между откриването и доставката, който задържа повечето проучвания в документи.

Регистрирайте се безплатно сега и превърнете вашите изследователски проекти в реални резултати.