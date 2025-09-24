10-те най-добри разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст

Отваряте празен документ, готов за писане. Пет минути по-късно все още зяпате курсора, а мозъкът ви работи по-бързо от скоростта ви на писане. Действията ви се изплъзват и изведнъж писането ви се струва като досадна задача.

Сега си представете, че просто говорите – имейли, бележки от срещи, дори чернови на блогове – и гледате как думите ви се появяват незабавно.

Готови ли сте да го реализирате? Събрахме някои от най-добрите разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст, за да превърнете гласа си в текст за по-бърза и по-достъпна работа.

Да започнем! 🎤

Най-добрите разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст на един поглед

Ето един полезен преглед на най-добрите инструменти, които ще превърнат гласа ви в текст без никакви усилия:

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Интегрирани гласови бележки и документация на задачите за малки и големи екипи, които се нуждаят от структурирано сътрудничество. ClickUp Brain MAX с гласово въвеждане, AI Notetaker за онлайн срещи, Voice Clips, Docs, AI-context, свързване на задачи Безплатни завинаги; Налични са персонализации за предприятия. Fireflies. ai Автоматично транскрибиране и обобщения на виртуални срещи за професионалисти и екипи с голям брой срещи Транскрипция в реално време, AI обобщения, многоезичност, AskFred Безплатни; Платените планове започват от 18 $/месец Tactiq Транскрипция на живо на срещи с обобщения от ChatGPT за екипи, които се нуждаят от яснота и информация за споделени срещи. Субтитри в реално време, AI действия, последващи чернови Безплатни; Платените планове започват от 12 $/месец Speechnotes Бързо диктовка на глас в уеб страници за индивидуални потребители или самостоятелни създатели на съдържание Плаващ микрофон, лек Безплатни; Платените планове започват от 1,9 $/месец. Notta Бързи и точни транскрипции за малки екипи или лица, които работят с няколко езика. Висока точност, преобразуване на няколко езика Безплатно; Платените планове започват от 13,49 $/месец. Transkriptor Точен препис за различни случаи на употреба за индивидуални потребители или малки екипи, които се нуждаят от достъпни цени. Поддържат се над 100 езика, качване на файлове, записване на срещи Безплатно; Платените планове започват от 19,99 $/месец. Voice In Диктовка във всяко текстово поле на браузъра за хора, които искат бързи решения. Разпознаване на глас в реално време, универсална поддръжка на текстови полета Безплатно; Платените планове започват от 9,99 $/месец. LipSurf Управление на браузъра чрез глас за потребители, които се фокусират върху мощността и достъпността Гласова навигация, команди за диктовка, поддръжка на макроси Безплатни; Платените планове започват от 4 $/месец MeetGeek AI Автоматично записване на срещи + информация за екипи, които търсят усъвършенствани решения специално за срещи AI обобщения, аналитичен табло, глобално търсене Безплатни; Платените планове започват от 19 $/месец SpeechText. AI Надеждно транскрибиране в браузъра за индивидуални потребители или екипи, които се нуждаят от бързо транскрибиране. Запис с микрофон, незабавни изтегляния, аудио в браузъра Безплатни; Платените планове започват от 10 долара за 180 минути транскрипция.

Какво да търсите в разширенията за преобразуване на реч в текст за Chrome?

Ето какво да търсите в разширенията за Chrome за преобразуване на реч в текст:

Точен препис: Записвайте речта в шумна среда и разбирайте различни акценти без грешки в превода.

Интелигентно форматиране: Автоматично вмъкване на препинателни знаци, абзаци и разпознаване на гласови команди за действия като „нов ред“ или „изтрий последната дума“.

Многоезична поддръжка: Разпознавайте и транскрибирайте на десетки езици с плавно превключване по време на многоезични разговори.

Използване в реално време: Пишете директно в Google Docs, Gmail или чатове за срещи, докато разширението транскрибира речта на заден план.

Лесно експортиране: Изтеглете транскрипции в различни формати като TXT, PDF или Docs за по-бързо предаване и документиране.

Силна сигурност: Уверете се, че транскрипциите от срещите не се съхраняват, продават или използват за обучение от трети страни, предоставящи изкуствен интелект, за да запазите аудио данните си конфиденциални.

Лесна настройка: Инсталирайте бързо, работете без да забавяте браузъра си и активирайте с един бутон за незабавно диктовка.

🧠 Интересен факт: Когато IBM представи Shoebox през 1962 г., той можеше да разпознава само 16 изговорени думи и цифри. Въпреки това, за времето си той беше революционен и проправи пътя за съвременното диктовка с глас.

Най-добрите разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст

Ето нашите предложения за най-добрите разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст. 👇

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (най-доброто за интегрирани гласови бележки и документиране на задачи)

Работете 400% по-бързо с ClickUp Brain MAX Повишете производителността с ClickUp Talk to Text в Brain MAX

ClickUp е всеобхватно работно пространство, в което работата, комуникацията и сътрудничеството съжителстват – всичко това благодарение на изкуствения интелект. ClickUp Brain MAX разширява тази мощност до вашия десктоп.

Десктоп приложението за изкуствен интелект обединява в едно приложение усъвършенствани модели за изкуствен интелект като ChatGPT, Gemini и Claude, така че не е необходимо да преминавате от един инструмент към друг. Освен това, то прави цялата ви дигитална среда достъпна за търсене – от ClickUp Tasks до Google Drive, GitHub, OneDrive и други.

И една от най-забележителните му функции? ClickUp Talk to Text, решение за преобразуване на реч в текст, което превръща изречените думи в действие. То също така изглажда, контекстуализира и свързва вашите идеи с останалата част от работата ви.

Говорете естествено, работете по-бързо

Ето какво можете да направите с Talk to Text в ClickUp:

Получете прецизна транскрипция с AI , която незабавно премахва грешките и преобразува речта ви в четлив текст с професионално качество.

Създайте личен речник с персонализирани термини, имена и работна терминология за точно разпознаване.

Добавяйте споменавания, съобразени с контекста , и връзки, като се позовавате на задачи, документи или колеги с гласа си.

Останете със свободни ръце с помощта на клавишни комбинации (fn, shift + fn или персонализирана комбинация)

Говорете на собствения си език и използвайте глобалната езикова поддръжка, за да транскрибирате на над 50 езика .

Прегледайте минали транскрипции от историята си, за да ги копирате, експортирате или възпроизведете.

Намирайте файлове в различни приложения мигновено с унифицираното търсене в ClickUp Brain MAX

Да речем, че пишете сценарий за YouTube. Вместо да пишете, отваряте ClickUp Brain MAX, натискате клавиша за бърз достъп и започвате да диктувате. Вашата груба реч се превръща незабавно в чисти, готови за камера реплики, без да се губи разговорният тон. Докато идеите се леят, можете да добавяте точки, да правите мозъчна атака или дори да възлагате задачи за редактиране. Brain MAX автоматично вмъква @споменавания за колеги или връзки към ClickUp Docs и задачи, така че препратките стават незабавно приложими.

Търсете и свързвайте се отвъд диктовката

Brain MAX се захранва от интелигентността на ClickUp Brain, основния AI двигател, който работи във вашето работно пространство. Той анализира вашите задачи, документи, коментари и разговори, за да предоставя отговори, съобразени с контекста.

Попитайте ClickUp Brain за обобщения на срещи и още

ClickUp Brain предоставя незабавни обобщения на дълги низове, документи и актуализации, така че да виждате решения, пречки и следващи стъпки, без да се налага да преглеждате всеки детайл.

А най-хубавото? Всички тези действия се превръщат в реални задачи в ClickUp, така че нищо не се пропуска.

Можете също да задавате въпроси, като „Какво пречи на стартирането на уебсайта?“, и да получавате контекстуални отговори, извлечени директно от работното ви пространство.

📌 Опитайте следните команди: Създайте седмична актуализация, в която се подчертават напредъка, препятствията и приоритетите.

Напишете сценарий за 2-минутно YouTube видео за управление на времето

Преобразувайте бележките ми от последната среща на екипа в обобщение на проекта с точки.

Вижте как ClickUp Brain улеснява транскрибирането за секунди. 🤩

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте всяка дума по време на срещи: Записвайте и транскрибирайте дискусиите по време на срещи с Записвайте и транскрибирайте дискусиите по време на срещи с ClickUp AI Notetaker , който също така създава обобщения, извлича ключови моменти и предлага следващи стъпки.

Записвайте и прикачайте гласови клипове: Използвайте Използвайте ClickUp Voice Clips , за да записвате бързи актуализации, обратна връзка или идеи директно в задачи, коментари или документи.

Използвайте готови шаблони: Стандартизирайте работните процеси с Стандартизирайте работните процеси с шаблони за бележки от срещи за задачи и документи, от бележки от срещи до изисквания за проекти.

Създавайте и свързвайте документация: Създавайте, редактирайте и споделяйте съдържание с ClickUp Docs, заедно с вградени медийни файлове, списъци за проверка и @споменавания.

Търсете всичко незабавно: Намерете това, от което се нуждаете, с Намерете това, от което се нуждаете, с ClickUp Enterprise Search , независимо дали става дума за гласова бележка, документ или задача.

Свържете се с любимите си инструменти: Разширете работните процеси с Разширете работните процеси с ClickUp Integrations , включително Slack, Google Drive, Zoom и Figma.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции и опции за персонализиране на ClickUp могат да бъдат объркващи в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Едно ревю в G2 го обобщава перфектно:

ClickUp събира всичко, от което се нуждая за управление на проекти, на едно място. Задачи, документи, цели и дори чатове. Наистина оценявам лекотата на използване и колко гладко премина внедряването, когато включих екипа. Броят на функциите е впечатляващ и мога да адаптирам работните процеси, за да отговарят на всичко – от прост списък със задачи до сложен гъвкав спринт. Въпреки своята дълбочина, лесната интеграция с други инструменти поддържа нещата свързани без допълнителни усилия. Таблото ми дава обща представа, което спестява много време при управлението на множество проекти. Тъй като го използвам почти ежедневно, имам и добри преживявания с обслужването на клиенти, което е било отзивчиво винаги, когато съм имал нужда от насоки.

ClickUp събира всичко, от което се нуждая за управление на проекти, на едно място. Задачи, документи, цели и дори чатове. Наистина оценявам лекотата на използване и колко гладко премина внедряването, когато включих екипа. Броят на функциите е впечатляващ и мога да адаптирам работните процеси, за да отговарят на всичко – от прост списък със задачи до сложен гъвкав спринт. Въпреки своята дълбочина, лесната интеграция с други инструменти поддържа нещата свързани без допълнителни усилия. Таблото ми дава обща представа, което спестява много време при управлението на множество проекти. Тъй като го използвам почти ежедневно, имам и добри преживявания с обслужването на клиенти, което е било отзивчиво винаги, когато съм имал нужда от насоки.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са прекалено пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признават, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият перфектен помощник по време на срещи! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

2. Fireflies. ai (Най-доброто за автоматично транскрибиране на срещи и генериране на незабавни резюмета)

Fireflies. ai е AI асистент за срещи, който служи и като AI обобщител на транскрипции в браузъра ви. С разширението за Chrome можете да записвате всичко, което се обсъжда в разговорите в Google Meet в реално време, без да е необходимо да каните бот в срещата.

Това го прави особено полезен за професионалисти, които искат точни транскрипции и полезни бележки без прекъсвания.

Освен транскрипции и резюмета на срещи, AI инструментът за срещи предоставя и анализи на срещите, като време за изказване на говорителите, обсъждани теми, настроения на участниците и т.н.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Създавайте бележки от срещи, резюмета и задачи за изпълнение с AI инструменти като AskFred .

Автоматично разпознаване и транскрибиране на над 100 езика с транскрибиране на живо

Идентифицирайте автоматично говорителите по време на срещи с Автоматична идентификация на говорителя

Персонализирайте обобщенията от срещи с шаблони за продажби, ежедневни срещи или интервюта.

Създавайте транскрипции и резюмета на лични разговори с мобилното приложение Fireflies.

Ограничения на Fireflies. ai

Интеграцията с Zoom/Teams понякога изглежда инвазивна.

Кредитите за изкуствен интелект са ограничени, дори и при платените планове, което ограничава достъпа до някои разширени функции.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Tactiq (Най-доброто за транскрибиране на срещи на живо с резюмета)

чрез Tactiq

Разработено от OpenAI, Tactiq опростява транскрибирането на срещи на живо, без да компрометира поверителността. Софтуерът за транскрибиране ви предоставя транскрипти, специфични за всеки говорител, докато срещата се развива, което улеснява приписването на ключови точки, решения и отговорности на подходящите хора.

Можете да транскрибирате срещи на живо в Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Освен основната транскрипция, Tactiq ви позволява да търсите минали разговори и да експортирате бележки директно в инструменти като ClickUp, Notion, Google Docs или Slack.

С помощта на AI Workflows можете също да автоматизирате задачите след срещи, като актуализиране на CRM или базата от знания, създаване на билети и др.

Най-добрите функции на Tactiq

Задавайте персонализирани въпроси на AI и ги използвайте отново като автоматизирани действия с едно кликване.

Извличайте и споделяйте информация от срещите с членовете на екипа

Превърнете бележките от срещите в Jira или Linear билети директно от транскрипцията.

Добавяйте етикети, маркировки и екранни снимки към транскрипциите за по-добра документация.

Достъп до YouTube Transcript Generator за незабавно извличане на транскрипции от всяко YouTube видео

Ограничения на Tactiq

Нисък или неясен звук може да доведе до неправилно или непълно транскрибиране на думите от инструмента.

Няма поддръжка на Microsoft Teams извън браузъра, което ограничава използваемостта в сравнение с алтернативите на Tactiq.

Цени на Tactiq

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Ето кратък поглед от рецензия в G2:

Вече не се нуждаем от човек, който да транскрибира аудиозаписите. Наемаме хора, които да водят бележки, и понякога пропускаме записите от срещите, което прави много трудно възстановяването на протоколите от срещите. Някои думи не се улавят и е необходимо по-добро разпознаване на речта. Ние говорим индийски диалект и някои от думите се превеждат по различен начин, което променя цялата история.

Вече не се нуждаем от човек, който да транскрибира аудиозаписите. Наемаме хора, които да водят бележки, и понякога пропускаме записите от срещите, което затруднява възстановяването на протоколите от срещите. Някои думи не се улавят и е необходимо по-добро разпознаване на речта. Ние говорим индийски диалект и някои от думите се превеждат по различен начин, което променя цялостния смисъл.

4. Speechnotes (Най-доброто за бързо диктовка на глас в уеб страници)

чрез Speechnotes

Speechnotes е лек инструмент за транскрипция и гласови съобщения, предназначен за всеки, който предпочита да говори, вместо да пише.

За разлика от по-тежките инструменти, фокусирани върху срещи, Speechnotes работи като онлайн бележник в браузъра Chrome, позволявайки ви да диктувате бележки, да създавате чернови или да записвате идеи в реално време.

То е особено популярно сред писатели, студенти, лекари и професионалисти, които искат да разполагат с подредено, без разсейващи фактори пространство, където да записват мислите си, без да се налага да спират, за да пишат. Освен диктовка на живо, Speechnotes също така преобразува предварително записани аудио и видео файлове в точни транскрипции за минути.

Най-добрите функции на Speechnotes

Изпращайте гласови команди за пунктуация и форматиране без ръчно редактиране.

Добавяйте времеви отметки, субтитри и етикети на говорителите за структурирани транскрипции.

Изтеглете приложението Speechnotes за Android или TextHear за iOS за безпроблемно диктовка на мобилни устройства.

Експортирайте транскрипции в различни формати, включително Word или PDF файлове.

Ограничения на Speechnotes

Разширението не работи с Bluetooth микрофони, което разочарова потребителите, които разчитат на безжично въвеждане на данни.

Приложението понякога губи запазените бележки или изисква ръчно запазване.

Цени на Speechnotes

Безплатно

Премиум: 1,9 $/месец на потребител

Транскрипция: 0,1 $/минута

Оценки и рецензии за Speechnotes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Преди 1997 г. софтуерът за диктовка изискваше от потребителите да правят пауза след всяка дума. След това се появи Dragon NaturallySpeaking – първата система, предлагана на пазара, която поддържа естествена, непрекъсната реч.

5. Notta (Най-доброто за бързо и точно транскрибиране на няколко езика)

чрез Notta

Notta се позиционира като цялостен център за документиране на срещи. Изключителното му предимство е фокусът върху двуезичните и съвместни работни процеси. То ви позволява да транскрибирате и превеждате срещи на два езика едновременно, помагайки на разнообразни екипи да участват пълноценно в разговорите.

В комбинация с инструментите за редактиране, AI обобщенията с едно кликване и безпроблемното споделяне в Slack, Notion или Salesforce, Notta намалява работата след срещите.

Най-добрите функции на Notta

Транскрибирайте гласови бележки или записани разговори на 58 езика с точност до 98%.

Споделяйте важни моменти с помощта на функцията за клипове, за да разпространявате само най-важните части.

Редактирайте и усъвършенствайте транскрипциите директно във вградения интерактивен редактор .

Търсете и обобщавайте срещи в множество записи с AI Chat

Експортирайте транскрипции в различни формати, включително DOCX, PDF, SRT, XLSX и TXT.

Без ограничения

Точността на транскрипцията може да бъде ниска, с измислени или неправилни думи.

Някои потребители съобщиха за подвеждащи условия на пробния период и неочаквани такси за фактуриране.

Цени на Notta

Безплатно

Pro: 13,49 $/месец на потребител

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

Както се изразява едно ревю в G2:

Доста точна транскрипция дори за различни акценти (напр. южноафрикански английски), идентифицира говорещите, създава доста добри резюмета, които са добра основа. Все още се налага да коригирам грешки в транскрипцията, резюметата са добър начален етап, но пропускат някои важни информации.

Доста точна транскрипция дори за различни акценти (напр. южноафрикански английски), идентифицира говорещите, създава доста добри резюмета, които са добра основа. Все още се налага да коригирам грешки в транскрипцията, резюметата са добър начален етап, но пропускат някои важни информации.

6. Transkriptor (Най-доброто решение за достъпна и надеждна транскрипция на аудио и видео файлове)

чрез Transkriptor

Transkriptor е предназначен за всеки, който има нужда да записва говоримо съдържание от лекции, интервюта или презентации и бързо да го превръща в текст. С покритие на над 100 езика, той е универсален избор за международни студенти, журналисти и екипи, които ежедневно се занимават с многоезични разговори.

Интегрира се с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams за записване на транскрипции от срещи. Можете също да извличате информация като времето за говорене на говорителя и анализ на настроенията от транскрипциите.

Освен това, с генератора на субтитри, аудио преводача, AI диктофона и транскрипцията на подкасти, Transkriptor служи и като инструмент за създаване на съдържание, който помага за преобразуването на говоримото съдържание за по-широко разпространение.

Най-добрите функции на Transkriptor

Записвайте едновременно екрана, камерата и микрофона с разширението за Chrome.

Качвайте файлове директно или импортирайте от YouTube за транскрибиране и обобщаване.

Създавайте обобщения, базирани на изкуствен интелект, които подчертават ключовите моменти от дълги лекции или разговори.

Създайте база от знания с възможност за търсене от вашите транскрипции за лесно справяне.

Ограничения на Transkriptor

Борба с изрази като „ъм“ и „ъъ“, които изискват допълнително почистване

Разграничаването на говорителите е слабо при записи с няколко говорители.

Цени на Transkriptor

Безплатно

Pro: 19,99 $/месец на потребител

Екип: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Transkriptor

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

🔍 Знаете ли, че... През 1952 г. Bell Labs създаде Audrey, една от първите системи за разпознаване на реч. Тя можеше да разбира само цифри от нула до девет и само когато бяха изговорени от човека, който я беше обучил.

7. Voice In (най-подходящо за диктовка директно в текстовите полета на браузъра)

чрез Voice In

Voice In е леко, но полезно разширение за Chrome за преобразуване на реч в текст, което ви позволява да пишете навсякъде в интернет, използвайки само гласа си. Ако искате бързо и точно диктовка, без да напускате браузъра си, Voice In е надеждна опция.

Инструментът се адаптира към вашия работен процес с вградени команди за пунктуация, автоматично форматиране на текст и персонализирани гласови команди. Това означава, че можете да пишете имейли, да попълвате формуляри, да създавате чернови на блог публикации или дори да актуализирате CRM записи по-бързо.

Най-добрите функции на Voice In

Диктувайте директно в над 10 000 уебсайта и приложения без копиране и поставяне.

Създавайте персонализирани команди за гласово редактиране на повтарящи се действия и автоматизация.

Диктувайте в няколко раздела с разширения за Chrome за преобразуване на реч в текст

Превключвайте езиците мигновено с помощта на бързи клавиши за многоезично писане.

Ограничения на Voice In

Изговорените препинателни знаци като „запетая“ или „точка“ могат да бъдат транскрибирани като буквални думи, вместо да бъдат форматирани правилно.

Разширението не работи с локални документи (като PDF или HTML файлове), освен ако не са предоставени допълнителни разрешения на браузъра.

Цени на Voice In

Месечно: 9,99 $/месец на потребител

Годишно: 59,99 $ на потребител (фактурира се ежегодно)

Доживотна лицензия: 149,99 $ на потребител

Оценки и рецензии за Voice In

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Voice In?

Вижте това ревю в G2:

Най-доброто в Voice In е, че разширението за Chrome работи безпроблемно на почти всеки уебсайт с редактируем текст. Един малък недостатък е, че някои сложни команди или специфичен за бранша жаргон понякога се интерпретират погрешно.

Най-доброто при Voice In е, че разширението за Chrome работи безпроблемно на почти всеки уебсайт с редактируем текст. Един малък недостатък е, че някои сложни команди или специфичен за бранша жаргон понякога се интерпретират погрешно.

8. LipSurf (Най-доброто за управление на функциите на браузъра и приложенията с гласови команди)

чрез LipSurf

LipSurf превръща цялото ви преживяване при сърфиране в безръчен, задвижван от глас работен процес. Вместо да превключвате между писане и кликване, можете да произнасяте команди, за да превъртате, да кликвате върху връзки, да гледате видеоклипове или да пишете дълги текстове в реално време.

От диктовка в Google Docs до навигация в Reddit или управление на YouTube, то се адаптира към вашите навици в интернет. А най-хубавото? Работи в Chrome без проследяване на данни или реклами, като успешно съчетава гласовата продуктивност с поверителността.

Най-добрите функции на LipSurf

Разработвайте персонализирани гласови команди за вмъкване на шаблони, жаргон на работното място или повтарящи се действия.

Разширете функционалността с помощта на отворени плъгини или създайте свои собствени интеграции.

Използвайте командата „кликване върху мрежата“, за да взаимодействате с всяка област на уеб страницата чрез глас.

Превключвайте между режим на диктовка, режим на правопис и режим на заключване на команди за прецизни работни процеси.

Ограничения на LipSurf

Потребителите съобщават, че LipSurf може да има грешки и понякога спира да работи неочаквано.

LipSurf не винаги функционира добре на определени уебсайтове, като Duolingo.

Цени на LipSurf

Безплатно

Плюс: 4 $/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за LipSurf

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: В някои болници хирурзите използват преобразуване на реч в текст по време на операция, за да диктуват бележки, без да докосват никакви устройства. Микрофоните са проектирани да филтрират фоновия шум от операционните зали.

9. MeetGeek AI (Най-доброто за автоматично записване на срещи с акценти и задачи за действие)

чрез MeetGeek AI

MeetGeek AI е разширение за Chrome за преобразуване на реч в текст, създадено да записва, организира и автоматизира всичко, което се случва по време на вашите разговори. То автоматично се присъединява към вашите срещи, записва ги и предоставя структурирани бележки в момента, в който разговорът приключи.

Приложението документира всички ваши срещи, включително Zoom, Google Meet, Teams, Webex и дори офлайн разговори.

AI работните процеси на MeetGeek намаляват натоварването от срещите, като синхронизират информацията с любимите ви инструменти и създават жива база от знания.

Най-добрите функции на MeetGeek AI

Записвайте разговори директно от браузъра без ботове или покани, като използвате MeetGeek Chrome Recorder .

Персонализирайте или създайте свои собствени шаблони за резюмета за интервюта, въвеждане в работата, продажбени разговори и синхронизиране на екипа.

Синхронизирайте съдържанието на срещите в над 7000 приложения, включително Slack, HubSpot, Notion и Google Drive.

Отключете интелигентността на разговорите с над 100 KPI, проследяващи ангажираността, времето за говорене и ефективността на срещите.

Ограничения на MeetGeek AI

Бавна настройка за непланирани срещи; изисква предварително планиране в календара

Има ограничени опции за езикова поддръжка, което затруднява използването от многоезични потребители.

Цени на MeetGeek AI

Безплатно

Pro: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

MeetGeek AI оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek AI?

Един потребител сподели следната обратна връзка:

MeetGeek спестява много време, като автоматично записва, транскрибира и структурира срещите. Много е удобно да намирате бързо необходимите моменти с помощта на ключови думи и да споделяте откъси с колеги. Понякога транскрипцията може да съдържа неточности, особено при лошо качество на звука или когато в разговора се използват няколко езика.

MeetGeek спестява много време, като автоматично записва, транскрибира и структурира срещите. Много е удобно да намирате бързо необходимите моменти с помощта на ключови думи и да споделяте откъси с колеги. Понякога транскрипцията може да съдържа неточности, особено при лошо качество на аудиото или когато в разговора се използват няколко езика.

10. SpeechText. AI (Най-доброто за бързо и точно преобразуване на реч в текст в браузъра)

Когато точността на транскрипцията е от съществено значение, SpeechText. AI ви дава гъвкавостта да адаптирате резултатите към вашата индустрия.

Вместо да разчитате на общ двигател за преобразуване на реч в текст, този софтуер ви позволява да избирате специфични за дадена област модели, като медицински, правни, интервюта или подкасти, така че жаргонът и техническите термини се разпознават правилно от самото начало.

Просто качите аудио или видео файл, изберете домейна си и оставете AI да се погрижи за останалото.

SpeechText. Най-добрите функции на AI

Използвайте вградената аудио търсачка , за да намирате бързо фрази или термини в транскрипциите.

Генерирайте чист резултат с автоматична пунктуация и форматиране.

Редактирайте и проверявайте транскрипции с помощта на интерактивни инструменти за корекция.

Експортирайте резултатите от транскрипцията в различни формати, включително TXT, DOCX и PDF.

SpeechText. Ограничения на AI

При по-евтините планове има ограничение за максималния размер на файловете (например 20 MB), което може да наложи на потребителите да разделят големите аудио файлове ръчно.

Липсва мобилно приложение, което ограничава използването до работни процеси на настолен компютър или в браузър.

SpeechText. AI ценообразуване

Стартово ниво: 10 долара за 180 минути транскрипция

Лично: 19 долара за 380 минути транскрипция

Стандартен: 49 $ за 990 минути транскрипция

SpeechText. AI оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Предимства на използването на преобразуване на реч в текст в Chrome

Използването на преобразуване на реч в текст в Chrome променя начина, по който работите, общувате и поддържате производителността си. От по-бързо диктовка до по-добра достъпност, ето защо си заслужава да го използвате:

Производителност и спестяване на време: Диктувайте имейли, доклади или код по-бързо, отколкото бихте го направили с клавиатурата, и работете без да използвате ръцете си, докато изпълнявате няколко задачи едновременно или когато не е възможно да пишете на клавиатурата.

Подобрена достъпност: Подкрепете потребители с увреждания, като затруднения в придвижването, зрителни увреждания или дислексия, като направите цифровите пространства по-инклузивни.

Подобрена документация и сътрудничество: Получавайте транскрипция в реално време на срещи, уебинари или уроци и записвайте идеите си незабавно с помощта на гласово записване на бележки.

Многофункционалност: Използвайте гласа си за търсене в браузъра, навигация и многоезична транскрипция или го свържете с приложения като Google Docs и Zoom за автоматизирани работни процеси.

Ползи за здравето: Намалете напрежението от дългите сесии на писане и предотвратете травмите от повтарящи се натоварвания, като оставите гласът ви да свърши работата.

Вашият глас току-що получи ъпгрейд

Повечето разширения за преобразуване на реч в текст за Chrome спират до груб препис, оставяйки ви да почистите бъркотията. Някои ви карат да преминавате между приложения, докато други правят компромис с поверителността.

ClickUp Brain MAX и Talk to Text отиват още по-далеч. Те превръщат преобразуването на реч в текст в естествено продължение на вашия работен процес. С прецизни транскрипции, изготвени с помощта на изкуствен интелект, многоезична поддръжка, персонализиран речник и дълбока интеграция, вашият глас се превръща в инструмент за незабавна продуктивност.

Ако сте готови да преминете отвъд основното диктовка, регистрирайте се безплатно в ClickUp и вижте колко лесно думите ви могат да се превърнат в организирана работа.