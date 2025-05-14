Топ 10 AI диктофони за транскрипция и създаване на съдържание

Случавало ли ви се е да ви хрумне брилянтна идея, но да я загубите, преди да успеете да я запишете? Или се мъчите да следвате бележките от срещи или сесии за мозъчна атака?

AI диктофоните лесно ви измъкват от тази рутина.

AI диктофоните правят повече от просто записване на гласа ви – те генерират транскрипции, организират съдържанието, подобряват яснотата на аудиото и се интегрират с вашите работни процеси. Независимо дали сте създател на съдържание, студент или бизнес професионалист, търсещ различни опции, имаме 10 AI инструмента за запис на глас, които ще ви улеснят живота. ✨

⏰ 60-секундно резюме Ето някои от най-добрите AI диктофони на пазара: ClickUp (Най-доброто AI-базирано създаване на съдържание и управление на работни процеси)

Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време на онлайн/офлайн срещи)

Descript (Най-добър за цялостно редактиране на аудио и видео)

Movavi (Най-добър за обучителни видеоклипове и уроци)

Rev Voice Recorder (Най-добър за транскрипции, създадени от хора)

Temi (Най-добър за бързи и достъпни транскрипции)

Krisp (Най-добър за отстраняване на шума и ясна комуникация)

Smart Voice Recorder (Най-добър за висококачествен аудио запис)

Say&Go (Най-добър за бързи гласови бележки в движение)

Notta (Най-добър за транскрипция и документиране в реално време)

Какво трябва да търсите в AI диктофон?

Когато избирате AI-базиран инструмент за аудио запис, обърнете внимание на следните функции:

Точна AI транскрипция : Изберете записващо устройство, което служи и като : Изберете записващо устройство, което служи и като AI транскрипционен инструмент , предлагащ транскрипции в реално време или почти незабавно с висока прецизност, особено при записване на срещи с участието на много участници.

Отстраняване на шума : Изберете диктофон, който премахва нежелания фонов шум, за да подобри качеството на звука. Това е особено полезно, ако правите записи в шумна среда или на открито.

Персонализирани файлови формати : За да гарантирате съвместимост с различни платформи, изберете AI записващо устройство, което може да запазва и експортира аудио и транскрипционни файлове в различни формати като MP3, WAV, TXT, Docx и др.

Интеграция в облака : Полезно е да имате приложение за запис на глас, което архивира всички ваши записи и транскрипции в облака. Бонус точки, ако се синхронизира автоматично, за да ги направи достъпни на всички устройства.

Транскрипции с възможност за търсене : Искате да спестите време при преглеждане на транскрипциите? Потърсете инструменти за аудио запис, които генерират транскрипции с възможност за търсене. Те ще ви позволят да извършвате търсене по ключови думи в текста.

Многоезична поддръжка : Изберете AI аудио записващо устройство, което поддържа няколко езика и преводи. Това е полезно, когато имате глобална работна сила или клиенти.

Контрол на скоростта на възпроизвеждане: Ако искате да ускорите или забавите аудио клипове, докато преглеждате дълги записи, изберете AI записващо устройство с функция за контрол на скоростта на възпроизвеждане.

10-те най-добри AI диктофона

Ето нашият списък с 10-те най-добри AI диктофона, които трябва да опитате:

1. ClickUp (Най-доброто AI-базирано създаване на съдържание и управление на работни процеси)

Записвайте глас и видео в ClickUp Записвайте екрана, видеото от уеб камерата и аудиото без усилие с помощта на ClickUp Clips.

ClickUp е мощно приложение за работа, което функционира и като гъвкав софтуер за бизнес комуникация, задвижван от AI. Независимо дали търсите създаване на съдържание или сътрудничество, ClickUp отговаря на всички ваши изисквания.

Ако се нуждаете от AI диктофон, имате ClickUp Clips, който ви позволява да записвате, запазвате и споделяте аудио и видео. Можете също да използвате Voice Clips в коментарите към задачите, за да изпращате аудио файлове на вашия екип в или извън ClickUp. Просто натиснете бутона за запис и оставете ClickUp да се погрижи за останалото.

Записвайте мислите си, споделяйте актуализации или създавайте изчерпателни презентации на продукти с помощта на екранния рекордер Clips. Гледайте това кратко обяснение, за да разберете как се прави!

В допълнение към Clips, имате и ClickUp Brain, собствената AI на ClickUp. Тя транскрибира автоматично гласови и видео записи, за да може аудиторията ви да преглежда съдържанието по-бързо.

Транскрибирайте аудио и видео в реално време с ClickUp Brain

Той също така създава обобщение, ако имате нужда да извлечете ключови точки за действие от транскрипциите.

Тези двойни функции и лекотата на използване на ClickUp го правят един от най-добрите AI диктофони на пазара.

Получавайте автоматизирани бележки от срещи, транскрипции и резюмета с ClickUp AI Notetaker

В допълнение към тези възможности, AI Notetaker на ClickUp е идеалният спътник за вашите срещи. Той генерира ясни, търсени транскрипции в реално време и подчертава ключовите изводи, решения и действия в бележките от срещите ви. С вградената интеграция в задачите и работните процеси, можете да превърнете идеите в действия, без да пропускате нищо.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Brain, за да търсите конкретна информация в транскрипциите и да получавате полезни сведения от съдържанието на работното си пространство.

Записвайте, запазвайте и споделяйте видеоклипове със заинтересованите страни, като използвате ClickUp Clips. Създайте централизирано хранилище за видеоклипове, като използвате Clips Hub.

Прикачете клипове и гласови записи към задачи в ClickUp, за да поддържате и подобрите контекста.

Достъп до персонализирани шаблони за управление на сценарии за озвучаване и графици за производство.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите с познания изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Ограничения на ClickUp

Трудна крива на обучение за тези, които не са технически подготвени

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Преди не беше лесно да организираме работата и натоварването. CU ми помага да организирам мислите и натоварването, да ги разпределям между хората, да съхранявам файловете на едно място и да споделям всичко от всяко място с всеки. Функциите за запис на екрана са много полезни като заместител на Loom.

Преди не беше лесно да организираме работата и натоварването. CU ми помага да организирам мислите и натоварването, да разпределям задачите между хората, да съхранявам файловете на едно място и да споделям всичко от всяко място с всеки. Функциите за запис на екрана са много полезни като заместител на Loom.

📚 Допълнителна информация: Най-добрите AI инструменти за създаване на съдържание за съдържателен маркетинг

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време на онлайн/офлайн срещи)

Otter.ai е усъвършенстван софтуер за преобразуване на реч в текст и инструмент за запис на глас, базиран на изкуствен интелект. Той автоматично записва, транскрибира и обобщава разговори в реално време, което го прави незаменимо решение за записване на срещи, лекции и интервюта.

Платформата се интегрира безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, позволявайки автоматична транскрипция на виртуални срещи с идентификация на говорителите, времеви отметки и подчертаване на ключови думи. Използвайки AI, Otter. ai гарантира, че потребителите могат лесно да търсят, редактират и споделят транскрипции, което прави воденето на бележки по-ефективно и практично.

Разгледайте тези алтернативи на Otter.ai!

Най-добрите функции на Otter. ai

Генерирайте автоматична транскрипция по време на разговори на живо или чрез възпроизвеждане на аудио

Коментирайте и редактирайте транскрипции в реално време чрез функции за сътрудничество.

Персонализирайте платформата с терминология, специфична за вашата индустрия, за да гарантирате по-голяма точност при транскрипциите.

Използвайте Otter Pilot, AI асистента на Otter, за да получите незабавни прозрения.

Ограничения на Otter. ai

Режимът на запис изисква стабилна и непрекъсната интернет връзка за транскрипция на живо.

Точността е ограничена за аудио файлове с акценти или фонов шум.

Цени на Otter. ai

Основни

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2 : 4,4/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 90 отзива)

💡Съвет от професионалист: Записвайте мислите си незабавно с технологията за преобразуване на реч в текст. Надеждното приложение за преобразуване на реч в текст ви позволява да записвате идеите си на момента, като по този начин гарантирате, че нито една добра идея няма да се изгуби. То е идеално за мозъчна атака, водене на бележки и продуктивност в движение!

3. Descript (Най-добър за цялостно редактиране на аудио и видео)

чрез Descript

Descript е иновативен инструмент за редактиране на аудио и видео, базиран на изкуствен интелект, който съчетава усъвършенствани функции за редактиране с лесни за употреба инструменти, което го прави идеален инструмент за подкастъри и създатели на съдържание. Той е като професионално студио, където потребителите могат да записват или качват медийни файлове, а Descript автоматично транскрибира аудио файловете в текст, което позволява интуитивно редактиране на текста.

Технологията Regenerate ви позволява да създавате реалистични гласови коментари, а автоматичната транскрипция опростява работния процес за създателите, които работят върху подкасти, видеоклипове или презентации.

Освен това, изкуственият интелект на Descript подобрява качеството на аудиото, като намалява фоновия шум и подобрява яснотата, произвеждайки звук с професионално качество.

Най-добрите функции на Descript

Автоматично откривайте и изтривайте излишни думи, като премахвате неплавности като „ъм“ и „ъъ“ от записите.

Записвайте и редактирайте видеоклипове с помощта на вградените функции за запис на екрана.

Създавайте аудиограми, за да промотирате подкасти или аудио фрагменти в социалните медии.

Сътрудничество с екипи чрез споделяне на проекти и обратна връзка директно в приложението

Ограничения на Descript

Случайни грешки в синхронизацията на аудиото по време на редактирането на видео

Стръмна крива на обучение за начинаещи, които не са запознати с напредналите техники за редактиране на аудио

Цени на Descript

Безплатно

Хоббисти : 19 долара на човек/месец

Създател : 35 долара на човек/месец

Бизнес : 50 долара на човек/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Descript променя правилата на играта за всеки, който иска да оптимизира процеса на редактиране на аудио и видео файлове – особено за начинаещи. Той разполага с чудесни функции като автоматична транскрипция, запис на екрана и редактиране на текст.

Descript променя правилата на играта за всеки, който иска да оптимизира процеса на редактиране на аудио и видео файлове – особено за начинаещи. Той разполага с чудесни функции като автоматична транскрипция, запис на екрана и редактиране на текст.

🔎 Знаете ли? По света има над 546 милиона слушатели на подкасти!

4. Movavi (най-добър за обучителни видеоклипове и уроци)

чрез Movavi

Независимо дали разработвате корпоративни презентации или видео ръководства и уроци, мултимедийният софтуерен пакет на Movavi ви позволява да създавате изпипано и увлекателно съдържание.

Movavi предлага надеждни възможности за запис и редактиране на глас с изкуствен интелект, подходящи както за начинаещи, така и за професионални потребители. Интуитивният му интерфейс позволява на потребителите лесно да записват, редактират и подобряват аудио записи, което го прави идеален за създаване на озвучаване, подкасти и други аудио проекти.

Какво още? Записващото устройство за екран ви позволява да записвате и добавяте дейности на екрана чрез инструменти за редактиране като анотации, ефекти и преходи. Функциите на софтуера, задвижвани от изкуствен интелект, като премахване на шума и елиминиране на фона, осигуряват висококачествен аудио изход, като минимизират нежеланите звуци и разсейвания.

Най-добрите функции на Movavi

Синхронизирайте аудиото с движещи се обекти във вашите видеоклипове

Вмъкнете субтитри и надписи във вашите видеоклипове за по-голяма достъпност.

Използвайте вградената функция за запис на екрана, за да заснемете незабавно дейността на екрана.

Достъп до готови за употреба шаблони за бързо създаване на видеоклипове

Ограничения на Movavi

По-скоро насочени към редактиране на видео, отколкото към аудио запис

Воден знак върху безплатните пробни версии, освен ако не преминете към платен план

Цени на Movavi

Видеоредактор : 19,95 долара

Video Editor Plus : 222,95 долара

Video Suite Plus : 250,95 долара

Без ограничения : 849 $. 15

Бизнес лиценз: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Movavi

G2 : 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1050 отзива)

Какво казват реалните потребители за Movavi?

Помага за конвертиране на аудио и видео файлове, много опции за конвертиране, цената е много добра за такъв качествен софтуер. Яснотата е отлична.

Помага за конвертиране на аудио и видео файлове, много опции за конвертиране, цената е много добра за такъв качествен софтуер. Яснотата е отлична.

5. Rev Voice Recorder (най-добър за транскрипции, създадени от хора)

чрез Rev

Търсите нещо повече от обикновен диктофон? Какво ще кажете за такъв, който съчетава висококачествено аудио и запис на глас с до 99% точност на транскрипцията?

Rev Voice Recorder е приложение, поддържано от AI, което ви позволява да записвате кристално чист звук, като филтрирате нежелания фонов шум, и предоставя услуги за транскрипция в реално време от хора (и софтуер).

Поддържа различни аудио формати, което допринася за неговата гъвкавост. Освен това, неговият лесен за използване интерфейс осигурява безпроблемна навигация, позволявайки на потребителите да записват, редактират и споделят аудио файлове без усилие.

Най-добрите функции на Rev Voice Recorder

Интегрирайте с различни платформи, улеснявайки лесното споделяне и сътрудничество между устройствата.

Изберете между транскрипции, генерирани от AI, и транскрипции, генерирани от хора.

Организирайте записите с мощни функции за управление на файлове

Споделяйте и подрязвайте записите, за да оптимизирате аудиото преди транскрипцията.

Ограничения на Rev Voice Recorder

Може да има затруднения с точното транскрибиране на говорещи с силен акцент или диалект, което може да доведе до потенциални грешки.

Липсват вградени инструменти за сътрудничество за споделяне на обратна връзка.

Цени на Rev Voice Recorder

Онлайн рекордерът е безплатен за използване. Таксите за транскрипция са както следва:

Транскрипция от човек : 1,99 $ на минута

AI транскрипция: 0,25 долара на минута

Рейтинги и рецензии за Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (310+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

🧠 Интересен факт: Средно транскрибаторът пише невероятните 50 думи в минута!

6. Temi (най-добър за бързи и достъпни транскрипции)

чрез Temi

Temi е инструмент за транскрипция, задвижван от AI, който лесно преобразува аудио и видео в текст. Интересното е, че неговата компания майка е Rev. Платформата се фокусира върху точността, балансирана с достъпна цена, което я прави чудесен инструмент за тези, които се нуждаят от надеждни транскрипции, за да допълнят своите комуникационни стратегии.

Бързо генерирайте, редактирайте и експортирайте транскрипции; подчертавайте ключови моменти; или конвертирайте аудио/видео съдържание в текстова форма с помощта на Temi.

Най-добрата функция на Temi

Получавайте бързи AI транскрипции за по-малко от 5 минути за повечето файлове.

Насладете се на идентификация на говорителя за по-ясно категоризиране на разговорите в групова среда.

Работете върху редактируеми транскрипции с вградени инструменти за корекция, персонализиране и обобщаване.

Добавете времеви отметки за по-плавно навигиране през транскрипциите.

Ограничения на Temi

Спад в производителността при аудио клипове, съдържащи фонов шум или силни акценти

Не поддържа екипна работа

Цени на Temi

Безплатно за първите 45 минути, след това 0,25 долара на аудио минута.

Оценки и рецензии за Temi

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Най-добрите AI видео генератори за впечатляващо съдържание

7. Krisp (Най-добър за отстраняване на шума и ясна комуникация)

чрез Krisp

Ако някога сте си пожелавали онлайн срещите ви да не звучат като строителна площадка или оркестър в кафене, Krisp е решението, базирано на изкуствен интелект, което поддържа аудиото ви чисто и без разсейващи фактори.

Усъвършенстваната технология за отстраняване на шума осигурява чист звук, като филтрира нежеланите звуци както от входящите, така и от изходящите потоци. По този начин комуникацията протича както е планирано, а аудио съдържанието ви (например подкасти или лекции) звучи чисто и професионално , независимо от околната среда.

В допълнение към отстраняването на шума, Krisp предлага AI асистент за срещи, който осигурява транскрипция в реално време и автоматизирани записи на срещите. Записите и транскрипциите са лесно достъпни и могат да се споделят, което насърчава ефективното сътрудничество и помага на членовете на екипа да имат лесен достъп до ключова информация.

Най-добрите функции на Krisp

Настройвайте и неутрализирайте акцентите в реално време за по-ясна комуникация между хора с различен езиков произход.

Интегрирайте се безпроблемно с множество комуникационни платформи, включително Zoom, Microsoft Teams и Slack.

Заглушете шума от другите участници по време на срещите, за да се концентрирате по-добре.

Използвайте анализи, за да следите ефективността на срещите и времето за разговори.

Ограничения на Krisp

Прекомерната обработка може потенциално да влоши качеството на аудиото.

Разчита на стабилна и постоянна интернет връзка за отстраняване на шума в реално време.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro : 16 долара

Бизнес: 30 долара

Оценки и рецензии за Krisp

G2 : 4,7/5 (560+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Като проектен мениджър винаги ми е било трудно да пиша подробни протоколи от срещите. Мразя го! Затова в крайна сметка изобщо не ги правех... (да, признавам, че е ужасна практика). Но KRISP промени всичко! (буквално) Сега се връщам към практиката да пиша протоколи от срещите по моите проекти... Сега само трябва да прегледам подробностите в текста, който KRISP е генерирал, и да го изпратя на екипа и клиента.

Като проектен мениджър, винаги ми е било трудно да пиша подробни протоколи от срещите. Мразя го! Затова в крайна сметка спрях да ги пиша изобщо... (да, признавам, че е ужасна практика). Но KRISP промени всичко! (буквално) Сега се връщам към практиката да пиша протоколи от срещите по моите проекти... Сега само трябва да прегледам подробностите в текста, който KRISP е генерирал, и да го изпратя на екипа и клиента.

8. Smart Voice Recorder (най-добър за висококачествен аудио запис)

чрез Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder е просто, но ефективно приложение за записване на висококачествен звук на вашия Android смартфон. То е предназначено за записване в движение и улеснява записването на разговори, лекции и бележки.

Приложението разполага с интуитивна функция за „автоматично прескачане“, която премахва мъртвото време и записва само релевантния звук. Smart Voice Recorder ви позволява също да експортирате аудио файлове в различни формати, в зависимост от вашите изисквания.

Най-добрите функции на Smart Voice Recorder

Записвайте дълги аудио сесии без прекъсвания

Автоматично откриване и прескачане на тишината, за да се спести място за съхранение

Показване на аудио спектъра в реално време за по-прецизно наблюдение

Именувайте и организирайте файловете ефективно за бързо намиране

Ограничения на интелигентния диктофон

Рекламите в безплатната версия нарушават потребителското преживяване.

Липсват функции за отстраняване на шума, което го прави неподходящ за шумни среди.

Цени на Smart Voice Recorder

Безплатно

Оценки и рецензии за интелигентни диктофони

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Say&Go (Най-добър за бързи гласови бележки в движение)

Say&Go е интуитивно приложение за записване на гласови бележки, което ви позволява лесно да записвате идеи, напомняния и задачи, дори когато сте в движение.

Записвайте бързо мислите и идеите си, без да се налага да пишете на ръка. Минималистичният му дизайн ви позволява да се концентрирате върху задачата, без да се разсейвате.

Най-добрата функция на Say&Go

Записвайте кратки гласови бележки с едно докосване, за да започнете записването.

Задайте напомняния за конкретни бележки, за да сте в крак с задачите си.

Организирайте бележките си по етикети за бързо филтриране и извличане.

Активирайте запис без ръце с помощта на персонализирани настройки.

Ограничения на Say&Go

Подходящ само за кратки гласови бележки и напомняния, не е предназначен за дълги сесии.

Липсват разширени функции като транскрипция и редактиране

Цени на Say&Go

Еднократно плащане от 2,99 долара.

Оценки и рецензии за Say&Go

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Notta (Най-добър за транскрипция и документиране в реално време)

чрез Notta

Notta е инструмент за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който преобразува речта в текст с изключително висока точност. Поддържа множество езици и се интегрира с популярни платформи за срещи като Zoom.

Notta обаче наистина блести със способността си да генерира транскрипции в реално време, информирайки хората за най-новите развития във всяка дискусия. Използвайте го като AI инструмент за документиране, за да държите всички в течение, да подобрите сътрудничеството и да улесните воденето на бележки.

Най-добрата функция

Работете с няколко езика (58, за да бъдем точни), за да се възползвате от глобалната използваемост.

Получавайте обобщения, генерирани от AI, които съкращават дългите транскрипции до кратки прегледи.

Експортирайте текстовия файл в различни формати, включително PDF и TXT.

Синхронизирайте различни устройства с помощта на облачна технология.

Ограничения на Notta

Зависи от активна интернет връзка за транскрипции в реално време.

Случайни грешки в транскрипциите, свързани със сложни акценти

Цени на Notta

Безплатно

Pro : 14,99 $/месец

Бизнес : 27,99 $/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Notta

G2 : 4,5/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

Много добро качество на транскрипцията. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на изхода е относително високо в сравнение с други транскрипции.

Много добро качество на транскрипцията. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на изхода е относително високо в сравнение с други транскрипции.

Ако търсите по-нишови инструменти за конкретни случаи на употреба, ето някои допълнителни препоръки: Trint (Най-добър за AI-базирана транскрипция на медии за журналисти, изследователи и създатели на съдържание)

Fireflies. ai (Най-добър за AI асистент за срещи, който автоматично записва, транскрибира и обобщава дискусиите)

Speechmatics (Най-добър за разпознаване и транскрипция на реч в реално време и с висока точност)

Talkatoo (Най-добър за AI запис на глас, пригоден за ветеринари)

Дайте глас на вашите проекти с ClickUp

AI диктофоните са отлични за записване, транскрибиране и управление на аудио файлове. Независимо дали искате да създадете аудио съдържание или да запишете ключови моменти от среща, горният списък ще ви помогне да намерите подходящия инструмент за записване на глас. Каквото и да изберете, ще спестите време, ще увеличите производителността и ще подобрите комуникацията.

Но ако изберете ClickUp, ще получите повече от просто диктофон. ClickUp AI Notetaker автоматично транскрибира, организира и ви помага да предприемете действия въз основа на обсъжданията по време на срещите.

ClickUp Clips ви позволява да записвате, споделяте и вграждате незабавно екранни записи с аудио.

ClickUp Brain обобщава разговори, извлича ключови моменти и дори отговаря на въпроси относно вашите бележки, така че никога не се налага да пресявате дълги записи.

За разлика от самостоятелните AI диктофони, ClickUp обединява всичко в една платформа, така че вашите записи, бележки и транскрипции се интегрират безпроблемно с вашите задачи, документи, графици на проекти и инструменти за сътрудничество в екип. Няма повече преминаване между приложения!

Независимо дали сте индивидуален потребител или екип, регистрирайте се в ClickUp, за да се насладите на максимална продуктивност от начало до край.