Топ 10 алтернативи на Fireflies AI, които да проучите през 2025 г.

Fireflies AI е един от най-добрите AI инструменти за виртуални срещи. Той служи като ваш виртуален асистент, който води бележки, създава резюмета и улеснява сътрудничеството.

Въпреки това, след като се регистрирате в Fireflies, може да останете леко разочаровани от натоварения му интерфейс. А когато започнете да го използвате, може да срещнете неточности и грешки в бележките си от срещите.

Ако вече се сблъсквате с тези проблеми, сте на правилното място. Този блог съдържа 10-те най-добри алтернативи на Fireflies, подбрани на ръка.

Разберете коя от тези инструменти отговаря на всички ваши изисквания.

⏰ 60-секундно резюме Ето топ 10 алтернативи на Fireflies AI: ClickUp: Най-добрият AI инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество Най-добрият AI инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество Fathom: Най-подходящ за създаване на резюмета и транскрипции от срещи Otter. ai: Най-добър за генериране на транскрипти от срещи в реално време Avoma: Най-доброто решение за цялостно управление на срещи Grain: Най-подходящ за създаване на клипове от срещи и синхронизиране на екипите MeetGeek. ai: Най-добър за водене на бележки и поддържане на архив с бележки от срещи tl;dv: Най-подходящ за корпоративни екипи за записване на ключови детайли от срещите и създаване на AI доклади Gong: Най-подходящ за екипи по продажбите за анализ и подобряване на разговорите Tactiq: Най-добър за автоматизирано транскрибиране в реално време Chorus. ai: Най-добър за интелигентни разговори, основани на сделки

Ограничения на Fireflies AI

Fireflies AI е популярен заради лекотата си на употреба и гъвкавостта си. Има страхотни функции за транскрипция, поддържа различни езици и предлага няколко опции за интеграция за управление на дискусиите по време на срещи. Според потребителите обаче софтуерът има и някои недостатъци.

Проблеми с точността : Понякога се случват грешки в услугите за транскрипция, особено при езици, различни от английски, силни акценти, шумно аудио и технически термини. Освен това инструментът има затруднения при разграничаването на няколко участници.

Неясни резюмета : Резюметата от срещи, генерирани от AI, често се нуждаят от редактиране, тъй като контекстът понякога е неясен. Освен това има грешки в преводите.

Ограничен безплатен план : Безплатният план на Fireflies AI е основен. Нямате достъп до функциите на AI асистента или интелигентното търсене. Освен това, има ограничени AI резюмета и общо 800 минути съхранение/място за вашите срещи.

Липса на персонализиране: Fireflies AI не предлага много възможности за персонализиране на настройките за запис. Освен това няма персонализирани отчети, в които да видите всички данни от срещите си на едно място.

🧠 Знаете ли, че... Според проучвания, световният пазар на AI асистенти за срещи е оценен на 1,95 милиарда долара през 2023 г. и се очаква да достигне 11,88 милиарда долара до 2031 г. Сегментът „Организатор на срещи“ доминира на пазара сред различните типове благодарение на своя лесен за използване потребителски интерфейс и интеграция с популярни инструменти за продуктивност.

Алтернативи на Fireflies AI на един поглед

Преди да се задълбочим, ето един кратък поглед върху 10-те най-добри инструмента, техните основни характеристики и бизнес структурите, за които са най-подходящи!

Алтернативи на Fireflies AI Отличителна характеристика Най-подходящ за ClickUp Създава свързана екосистема за срещи, в която можете да си водите бележки, да си сътрудничите, да споделяте и да създавате задачи директно от бележките. Професионалисти, МСП и предприятия Fathom Има лесен за използване потребителски интерфейс и ви позволява да генерирате акценти по време на разговора. Екипи на предприятия Otter. ai Позволява автоматично заснемане на изображения по време на споделяне на екрана Лична употреба и малки екипи Avoma Извършва анализ на срещи и разговори, за да подобри тяхното качество. Големи корпоративни екипи Grain Позволява ви да изрязвате части от срещите, да ги споделяте и да маркирате конкретни хора. Средни и големи предприятия MeetGeek. ai Създава подробни резюмета и ви дава достъп до бележки от минали срещи. Лична употреба и малки екипи tl;dv Генерира персонализирани AI отчети и табла, за да видите всички данни от срещите на едно място. Средни до големи екипи Gong Помага за проследяване на обажданията, прогнозиране на продажбите и анализ на сделките. Екипи по продажби и RevOps на големи компании Tactiq Преписва срещите в реално време без бот Фрийлансъри и разрастващи се екипи Chorus. ai Записва разговори, извлича информация и анализира разговори, за да определи вероятността за успех на сделката. Екипи по продажбите и приходите на големи организации

10-те най-добри алтернативи на Fireflies AI, които можете да използвате

1. ClickUp (Най-добрият AI инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество)

Транскрибирайте срещи, управлявайте дневен ред и сътрудничество с ClickUp

Търсите инструмент, който е много повече от записващо устройство за срещи? Запознайте се с ClickUp, универсалното приложение за работа, което комбинира управлението на срещи и проекти в една платформа.

Решението на ClickUp за продуктивни срещи? Вграден AI Notetaker, който се намира в календара ви! Този удобен инструмент води бележки за вас, което ви позволява да останете напълно ангажирани в срещите си.

Той се интегрира безпроблемно с приложения на трети страни, като Zoom, Teams и Google Meet, което го прави многофункционално решение. AI Notetaker автоматично документира името на срещата, датата и участниците и дори предоставя пълен аудиозапис.

Той предлага и обобщени заключения с бърз преглед, ключови изводи и следващи стъпки в удобен формат на списък за проверка. Освен това получавате подробни транскрипти за тези задълбочени прегледи. След срещата можете лесно да получите достъп до бележките си в частен ClickUp Doc, маркирани и готови за преглед или споделяне.

Освен това, ClickUp Meetings обединява всичко под един покрив – управление на дневен ред, определяне на задачи, документиране на седмични срещи и др.. По този начин можете да имате достъп до всичките си документи, задачи и други материали, без да превключвате раздели. Можете да използвате шаблона за бележки от срещи на ClickUp , за да структурирате тези бележки и да се уверите, че са добре документирани, преди да ги споделите със заинтересованите страни.

ClickUp Brain, AI инструментът на ClickUp, може също да ви помогне да преведете бележките си от срещи на други езици и да предложи подобрения/потенциални задачи за правилната организация на информацията. А най-хубавото е, че можете директно да превърнете бележките и резюметата от срещи в задачи или действия и да ги свържете с конкретни проекти и работни процеси.

Създавайте резюмета от срещи и превеждайте бележки от срещи с ClickUp Brain.

Освен това, ClickUp Docs ви позволява да създавате документи на живо с бележки от срещи. Можете да ги използвате като динамични ресурси, към които екипите могат да се обръщат по време на разговорите си с клиенти. Също така е лесно да търсите конкретни подробности за срещи или задачи в документа, за да ги намерите за секунди.

ClickUp също предлага няколко шаблона за срещи, които можете да използвате, когато сте прекалено заети, за да подготвяте дневен ред, протоколи и структурирате бележки. Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp ви помага да:

Организирайте дневния ред на срещата, задачите за изпълнение и участниците

Проследявайте ключовите идеи и резултати от срещата

Задавайте действия като задачи на колегите си

Изтеглете този шаблон Записвайте важни информации от срещите с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

По същия начин можете да използвате шаблона за срещи на ClickUp, за да управлявате точките от дневния ред, бележките и последващите действия.

Най-добрите функции на ClickUp

Поемете контрола над срещите: ClickUp AI Note Taker автоматично транскрибира срещите, обобщава ключовите точки и създава задачи за изпълнение, което улеснява проследяването на последващите действия и решения.

Създавайте задачи за действие : Превърнете бележките в задачи с : Превърнете бележките в задачи с ClickUp Tasks , добавете подробности и маркирайте хората, отговорни за тяхното изпълнение.

Организиране и редактиране : Организирайте и редактирайте бележките и задачите от срещите на едно място с : Организирайте и редактирайте бележките и задачите от срещите на едно място с ClickUp Notepad.

Записи на екрана : Споделяйте записи на екрана с AI-базирани транскрипции в бележките от срещите с : Споделяйте записи на екрана с AI-базирани транскрипции в бележките от срещите с ClickUp Clips и ги транскрибирайте незабавно с ClickUp Brain.

Сътрудничество в реално време: Достъп до бележки, споделяне с екипа и сътрудничество в разговорите с помощта на : Достъп до бележки, споделяне с екипа и сътрудничество в разговорите с помощта на ClickUp Chat.

Ограничения на ClickUp

С толкова много настройки и функции, може да отнеме известно време, докато свикнете с инструмента.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 долара на потребител/месец

Бизнес : 12 долара на потребител/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член/месец

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (400+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Оценявам факта, че ClickUp се развива непрекъснато по отношение на иновативния софтуер, особено с възхода на AI. AI инструментите, които са включени в платформата, спестиха време на нашия продуцентски екип, като помогнаха при създаването на задачи, писането на подсказки или резюмета на срещи. Извън AI функциите, Click-up е на равнището на множеството платформи за управление на проекти, които сме използвали в миналото. Смятам, че Click-Up има прекалено много нива, за да изпълни една проста задача. Бих искал да видя по-висока степен на видимост в сериите от задачи.

Оценявам факта, че ClickUp се развива непрекъснато по отношение на иновативния софтуер, особено с възхода на AI. AI инструментите, които са включили в платформата, спестиха време на нашия продуцентски екип, като помогнаха при създаването на задачи, писането на подсказки или резюмета на срещи. Извън AI функциите, Click-up е на равнището на множеството платформи за управление на проекти, които сме използвали в миналото. Смятам, че Click-Up има прекалено много нива, за да изпълни една проста задача. Бих искал да видя по-висока степен на видимост в сериите от задачи.

📖 Прочетете още: Как да споделяте и сътрудничите по бележки

2. Fathom (Най-добър за създаване на резюмета и транскрипции от срещи)

чрез Fathom

Ако имате екип, който не е запознат с технологиите, Fathom може да бъде ценен помощник за срещите. За разлика от натоварения потребителски интерфейс на Fireflies AI, Fathom има изчистен интерфейс, което го прави най-лесния за използване инструмент за водене на бележки за вашите проектни срещи.

Можете да организирате дискусиите си от А до Я в резюме на срещата и да създадете план за действие за минути. Fathom генерира подробни бележки от срещите и дори извлича точки за действие, така че можете бързо да ги използвате за създаване на последващи имейли.

Най-голямото предимство? Fathom е страхотен при преводите. Поддържа 28 езика и генерира точни бележки, независимо от езика на срещата.

Разберете най-добрите функции

Създавайте и споделяйте кратки видеоклипове от конкретни части на срещата, за да предадете само най-важната информация.

Генерирайте акценти по време на разговора и обобщавайте бележките от срещите с AI

Получете всички необходими данни, като прегледи на страници, най-популярни източници на препратки и др., в един табло с Fathom Analytics.

Разберете ограниченията

Няма опция за копиране и поставяне на бележки без автоматично свързване с видеото от срещата или добавяне на бутон „гледай“ в края.

Процесът на инсталиране е лесен, но отнема време.

Разберете цените

Безплатно

Премиум : 19 долара на потребител/месец

Team Edition : 29 $ на потребител/месец

Team Edition Pro: 39 долара на потребител/месец

Разберете оценките и рецензиите

G2: 5/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Най-хубавото е, че разбира почти всичко за моите срещи. Най-удивителното е, че се присъединява към мен на всяка среща, точно като личен асистент. AI възможностите го правят по-гъвкав при воденето на записи. Като цяло, много ми харесва. Въпреки това, не мога да изтеглям записите си. Освен това, опцията за пълен екран всъщност не е пълен екран. Показва страничния панел, който може да не ми е необходим през цялото време.

Най-хубавото е, че разбира почти всичко от моите срещи. Най-удивителното е, че се присъединява към мен на всяка среща, точно като личен асистент. AI възможностите го правят по-гъвкав при воденето на записи. Като цяло, много ми харесва. Въпреки това, не мога да изтегля записите си. Освен това, опцията за пълен екран всъщност не е пълен екран. Показва страничния панел, който може да не ми е необходим през цялото време.

3. Otter. ai (Най-добър за генериране на транскрипти от срещи в реално време)

Otter. ai е чудесна алтернатива на Fireflies AI за малки екипи. Тя включва AI инструмент за бележки от срещи, който обобщава и генерира транскрипции на срещите в реално време, така че да можете да се концентрирате изцяло върху разговора.

Ако не можете да присъствате на разговора, Otter може да ви предостави ключова информация от срещата и дори да създаде списък с действия за следващите стъпки. Можете също да търсите и възпроизвеждате конкретни транскрипции, синхронизирани с аудио и текст, да ги редактирате и да добавяте бележки с изображения и коментари.

Най-добрите функции на Otter. ai

Съчетайте разговори на живо и асинхронни актуализации и получите информация от Otter и колегите си с AI Chat.

Използвайте Otter, за да идентифицирате няколко говорители, да създадете паузи в транскрипциите и да получите времеви отметки за всяка тема, обсъдена по време на срещата.

Заснемайте автоматично изображения, когато екраните се споделят или променят по време на разговора, за да имате контекст в транскрипциите.

Ограничения на Otter. ai

Понякога Otter. ai не записва целите разговори.

Транскрипциите често се оказват много неточни.

Функцията за търсене е дефектна и в началото може да е трудно да се ориентирате в нея.

Цени на Otter. ai

Basic : Безплатен

Pro : 16,99 $ на потребител/месец

Бизнес : 30 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Беше евтино, но изискваше много време за двойна проверка на транскрипциите, което беше много разочароващо. Ако имате ясен и кратък аудиозапис, би работило добре, но ако има фонов шум или акценти, често не го улавяше правилно.

Беше евтино, но изискваше много време за двойна проверка на транскрипциите, което беше много разочароващо. Ако аудиозаписът е ясен и кратък, работи добре, но ако има фонов шум или акценти, често не го разпознава правилно.

4. Avoma (Най-доброто решение за цялостно управление на срещи)

чрез Avoma

Докато Fireflies AI е основно AI инструмент за транскрипция, Avoma отива отвъд основните услуги за транскрипция. Това е инструмент за управление на срещи, който ви помага да планирате разговори, да създавате дневен ред за срещи и да извършвате анализ след срещите.

Avoma е най-известен с функциите си за анализ на разговори и предоставя по-задълбочен анализ на вашите срещи. Той ви позволява да автоматизирате оценяването на разговорите, за да подобрите качеството, да предоставите на екипите по продажбите отговори в реално време и да проследявате обратната връзка и представянето на екипа си.

Най-добрите функции на Avoma

Получавайте транскрипции на разговори и срещи в реално време на над 60 езика.

Генерирайте последващи имейли с AI, които обобщават срещите и съобщават следващите стъпки в рамките на минути.

Използвайте карти за оценка, базирани на целите, за всяка среща, за да получите информация за ключовите области за подобрение.

Ограничения на Avoma

Avoma има множество допълнителни функции, които в началото могат да ви се сторят прекалено много.

Настройката на инструмента отнема много време. Трябва да персонализирате всяка секция, за да извлечете максимална полза от него.

Не можете да изтегляте плейлисти. Трябва да намерите откъса в плейлиста, да потърсите разговора и след това да намерите откъса в разговора.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 24 долара на потребител/месец

Conversation Intelligence : 69 долара на потребител/месец

Revenue Intelligence: 99 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4. 6/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Avoma е един от инструментите, които използвам ежедневно. AI оценяване и обратна връзка по време на разговори. Полезен е, за да обърнете внимание на неща, които може да забравите, или да идентифицирате възможности за подобрение, когато ръководите или участвате в разговори. Обратната връзка помага да подобрите нивото на обслужване на клиентите, което можете да предоставите. Софтуерът е много лесен за използване и интегриране с друг софтуер, за да улесни записването на разговори. Въпреки това, понякога обратната връзка от AI може да бъде много строга и да не отчита променливите фактори на разговора или неговия ход.

Avoma е един от инструментите, които използвам ежедневно. AI оценяване и обратна връзка по време на разговори. Полезен е, за да обърнете внимание на неща, които може да забравите, или да идентифицирате възможности за подобрение, когато ръководите или участвате в разговори. Обратната връзка помага да подобрите нивото на обслужване на клиентите, което можете да предоставите. Самият софтуер е много лесен за използване и интегриране с друг софтуер, за да улесни записването на разговори. Въпреки това, понякога обратната връзка от AI може да бъде много строга и да не взема предвид променливите фактори на разговора или неговия ход.

5. Grain (Най-подходящ за създаване на клипове от срещи и синхронизиране на екипите)

чрез Grain

Grain се отличава като алтернатива на Fireflies AI с функциите си за сътрудничество в екип. Инструментът ви позволява да маркирате конкретни моменти от срещите с клипове, точно като звуковите фрагменти на Fireflies, но по-добре. Тази функция е идеална, когато трябва да споделите само важни части от срещите с членовете на екипа си. Освен това можете да маркирате хора и да ги уведомявате с автоматични известия.

Най-хубавото е, че можете да интегрирате Grain с Zoom и Microsoft Teams, за да правите бележки, да записвате, да транскрибирате и да обобщавате срещите, а дори и да създавате протоколи от срещите. Можете също да използвате шаблоните за бележки от срещи, за да структурирате бележките по начина, по който искате.

Най-добрите функции на Grain

Въвеждайте бележки, маркирайте конкретни моменти или записвайте части от срещите с помощта на бележник на живо.

Маркирайте части от транскрипцията, оставяйте коментари с времеви отметки и маркирайте съответните лица.

Създавайте видеоклипове и ги споделяйте с екипите чрез плейлисти и истории.

Ограничения на зърното

Разпознаването на фрази в интелигентните тагове е ограничено. Трудно е да се улавят конкретни фрази по време на разговорите по един последователен начин.

По подразбиране записите от срещите могат да се споделят само вътрешно.

Функцията за автоматично категоризиране не предлага опция за записване на избрани външни срещи и изпращане на AI резюметата им през Slack.

Цени на зърното

Безплатно

Стартово ниво : 19 долара на месец за работно място

Бизнес : 39 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (290+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Grain?

Изпробвал съм много различни приложения за записване на разговори, водене на бележки и преглед на срещи. Grain е единственото, което прави целия този процес лесен за използване. Техните откъси, разговори и търсене на разговори са много лесни в сравнение с Gong и другите.

Изпробвал съм много различни приложения за записване на разговори, водене на бележки и преглед на срещи. Grain е единственото, което прави целия този процес лесен за използване. Техните откъси, разговори и търсене на разговори са много лесни в сравнение с Gong и другите.

💡Съвет от професионалист: Въведете стандартен протокол за споделяне на клипове в екипа си. Например, клиповете да са с продължителност под две минути и да се добавя контекст в описанията, за да се разбере бързо темата на срещата, без да се гледа цялата.

6. MeetGeek. ai (Най-добър за водене на бележки и поддържане на архив с бележки от срещи)

чрез MeetGeek

MeetGeek е отлична алтернатива на Fireflies AI, която ви помага да водите бележки, да генерирате резюмета с AI и да автоматизирате управлението на срещите, от определянето на дневния ред до последващите действия. Тя слуша вашите разговори и ги категоризира по ключови теми и акценти, като факти, действия, решения, проблеми и др.

MeetGeek ви позволява също така автоматично да извличате ключови информации от разговори и да се запознаете с минали срещи. Инструментът се интегрира безпроблемно с CRM системи като HubSpot, предоставяйки важни информации за клиентите по време на продажбени разговори.

Най-добрите функции на MeetGeek. ai

Достъп до бележките от минали срещи и възстановяване на конкретни подробности с търсене по ключова дума

Изпращайте подробни резюмета по имейл с точни обобщения след всяка среща.

Персонализирайте името на вашия AI-базиран асистент за срещи, чат съобщенията и резюметата от срещите, които споделяте, за да издигнете брандинга на ново ниво.

Ограничения на MeetGeek. ai

Някои потребители не харесват стандартното натрапване на MeetGeek, когато споделят среща. Инструментът се включва във всяка среща на участниците, дори ако те създадат профил само за да имат достъп до бележките.

Функцията за запис е трудна за навигиране и изисква няколко кликвания, за да намерите линка и да го добавите към среща.

Цени на MeetGeek. ai

Basic : Безплатен план

Pro : 19 долара на потребител/месец

Бизнес : 39 долара на потребител/месец

Enterprise: 59 долара на потребител/месец

MeetGeek. ai оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за MeetGeek. ai?

Харесвам лекотата на употреба на MeetGeek; възможността да получавам протоколи, бележки и заключения веднага след приключване на срещата; наличните функции за персонализиране; и страхотната поддръжка на клиенти. Въпреки това, понякога не успява да се включи в срещи, които са насрочени в последния момент.

Харесвам лекотата на използване на MeetGeek; възможността да получавам протоколи, бележки и заключения веднага след приключване на срещата; наличните функции за персонализиране; и страхотната поддръжка на клиенти. Въпреки това, понякога не успява да се включи в срещи, които са насрочени в последния момент.

📖 Прочетете още: Как да споделяте и сътрудничите по бележки

7. tl;dv (Най-подходящ за корпоративни екипи за записване на ключови детайли от срещите и създаване на AI отчети)

tl;dv е интелигентен асистент за срещи, който се свързва директно с вашите платформи за срещи, включително Zoom, Teams и Google Meet, и поема тежкия труд по записването на всички ваши срещи. Можете да създавате AI резюмета и акценти от вашите разговори, да получавате подробни транскрипти, да преминавате към конкретни сегменти в транскрипта, да маркирате важни моменти и да създавате и споделяте клипове.

За разлика от Fireflies AI, този инструмент ви позволява да персонализирате темите и шаблоните на отчетите, за да представяте информацията от срещите по начин, който ви харесва. А най-хубавото? tl;dv ви изпраща обобщение на списъка с задачи в края на всеки ден, за да ви улесни работата.

tl;dv най-добри функции

Създавайте клипове от срещите и ги съединявайте в един ролик, за да не претоварвате чата на екипа си с множество клипове.

Маркирайте важните части от срещите, които искате да прегледате по-късно, и включете колегите си в дискусия.

Получете информация за говорителите, като средно време на говорене, най-дълъг монолог, въпроси и др.

tl;dv ограничения

Понякога ботът tl;dv не се появява в срещите, когато се използва безплатната версия.

Мобилната версия е значително по-малко интуитивна от десктоп версията, което затруднява записването на срещи в движение.

Програмата за преглед на записите от срещите има проблеми при възпроизвеждането на записите.

tl;dv ценообразуване

Безплатно завинаги

Pro : 29 долара на месец за работно място

Бизнес : 98 долара на месец за работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Няма отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv?

Изпращането на TLDV на срещи, на които не мога да присъствам, и използването на функцията за транскрипция ми помогнаха да увелича значително производителността си. Възможността да преминавам бързо към сложни части от разговора и да обобщавам бързо сложни чатове промени изцяло нещата. Поддръжката им е отлична, а цената е разумна. Сега го използвам на всяка среща. Бих искал обаче да видя разширяване на функцията за транскрипция, което да ми улесни експортирането и споделянето на ключови моменти от срещата с всеки от екипа ми, независимо дали е потребител на tl;dv. Би било чудесно, ако можех да го използвам като записващо устройство за екран/аудио и да извличам транскрипции от него, тъй като не всички платформи позволяват запис.

Изпращането на TLDV на срещи, на които не мога да присъствам, и използването на функцията за транскрипция ми помогнаха да увелича значително производителността си. Възможността да преминавам бързо към сложни части от разговора и да обобщавам бързо сложни чатове промени изцяло нещата. Поддръжката им е отлична, а цената е разумна. Сега го използвам на всяка среща. Бих искал обаче да видя разширяване на функцията за транскрипция, което да ми улесни експортирането и споделянето на ключови моменти от срещата с всеки от екипа ми, независимо дали е потребител на tl;dv. Би било чудесно, ако можех да го използвам като записващо устройство за екран/аудио и да извличам транскрипции от него, тъй като не всички платформи позволяват запис.

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

8. Gong (Най-подходящ за екипи по продажбите за анализ и подобряване на разговорите)

чрез Gong

Gong е съчетание от записи на срещи и информация за продажбите. Това е AI инструмент за транскрипция, който предлага задълбочени функции за анализ на продажбите, като идентифициране на проблемите на клиентите, записване на взаимодействията с клиентите, AI информация за състоянието на сделката и др.

Инструментът обединява екипите по продажби, продукти и маркетинг под един покрив. Докато екипите по продажби могат да проследяват обажданията и да анализират сделките, екипите по маркетинг и продукти могат да събират обратна връзка от клиентите с Gong. Освен това, те могат да използват инструмента и за създаване на бързи имейли за последващи действия.

Gong помага с прогнози, управление на процесите и анализ на отпадането на клиенти, както и с транскрибиране на срещи за продажби. Той също така предлага препоръки за подобряване на продажбените презентации и взаимодействията с клиенти.

Най-добрите функции на Gong

Търсете важна информация в срещи по продажби, телефонни разговори, имейли и бележки.

Създавайте 30-секундни резюмета, за да сте в течение с дейността по сделката.

Получете информация, свързана със сделките, за ценовите преговори, споменавания на конкуренти и др., за да определите рисковете.

Открийте тенденции, разкрийте пазарни прозрения и намерете възможности в своя продажбен канал с прогнозиране и отчитане.

Ограничения на Gong

Таблото е прекалено натоварено и няма лесен начин да филтрирате ключовите детайли по-бързо.

Не позволява масово изтегляне на разговори, което го прави неефективен за предприятия с големи обеми данни.

Процесът на самообслужване отнема много време без подкрепата на екипа на Gong.

Според някои потребители Gong е скъп за малките предприятия.

Цени на Gong

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4. 8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Gong направи огромна разлика за нашия екип по продажбите. Той е чудесен за преглед на разговори, откриване на това, което работи, и взаимно обучение. Обичам как подчертава неща като време за разговор и възражения, за да можем наистина да разберем нашите разговори. Освен това, той се свързва с нашия CRM, така че всичко е на едно място. Той е бил изключително полезен за подобряване на нашия подход и по-бързо сключване на сделки. Въпреки това, в Gong има много информация и в началото може да се почувствате малко претоварени. Би било хубаво, ако таблото беше по-лесно за филтриране, за да можем да се фокусираме по-бързо върху ключовите детайли.

Gong направи огромна разлика за нашия екип по продажбите. Той е чудесен за преглед на разговори, откриване на това, което работи, и взаимно обучение. Обичам как подчертава неща като време за разговор и възражения, за да можем наистина да разберем нашите разговори. Освен това, той се свързва с нашия CRM, така че всичко е на едно място. Той е бил изключително полезен за подобряване на нашия подход и по-бързо сключване на сделки. Въпреки това, в Gong има много информация и в началото може да се почувства малко претоварващо. Би било хубаво, ако таблото беше по-лесно за филтриране, за да можем да се фокусираме по-бързо върху ключовите детайли.

🧠 Знаете ли, че? 80% от продажбите изискват поне пет последващи имейла или други форми на контакт. С AI инструменти за срещи можете да генерирате последващи имейли бързо и с минимални усилия.

9. Tactiq (Най-добър за автоматизирано транскрибиране в реално време)

чрез Tactiq

Tactiq е асистент за срещи, който записва, транскрибира и обобщава срещи на живо, без да се налага бот да се присъединява към срещата ви. Инструментът предоставя структурирани бележки от срещите, за да проследявате разговорите и да получите информация, която да ви помогне да вземете следващите стъпки.

Той транскрибира срещите в реално време, позволява ви да маркирате бележки по време на разговори на живо и уведомява участниците за транскрипцията на живо. Можете също да правите екранни снимки по време на срещата, да генерирате задачи за действие, да изпращате имейли за проследяване и да получавате персонализирани анализи с персонализирани AI запитвания.

Най-добрите функции на Tactiq

Добавете екранни снимки към транскриптите и преобразувайте транскриптите в резюмета, обобщения и актуализации на напредъка за по-продуктивни срещи

Получавайте разбивки на транскриптите по участници с идентификация на говорителите

Задавайте въпроси, създавайте Jira билети и възлагайте задачи с Tactiq AI.

Ограничения на Tactiq

Функцията за анализ е основна.

Понякога думите в транскрипцията са неправилни.

Безплатната версия предлага само 10 транскрипта на месец.

Цени на Tactiq

Безплатно

Pro : 12 долара на потребител/месец

Team : 20 долара на потребител/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Tactiq?

Tactiq има невероятна, но проста функция, която съхранява и използва AI, за да обобщава срещи от много различни онлайн платформи за срещи като Google, Microsoft и Zoom. Смятам, че в момента повечето „AI технологии” са надценени, така че цената им е абсурдна. Аз не съм платен потребител, така че използвам само безплатни транскрипции и след това използвам ClickUp AI, за да обобщя всичко. С други думи, това е наистина скъпо.

Tactiq има невероятна, но проста функция, която съхранява и използва AI, за да обобщава срещи от много различни онлайн платформи за срещи като Google, Microsoft и Zoom. Смятам, че в момента повечето „AI технологии” са надценени, така че цената им е абсурдна. Аз не съм платен потребител, затова използвам само безплатни транскрипции и след това използвам ClickUp AI, за да обобщя всичко. С други думи, това е наистина скъпо.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за работа като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

10. Chorus. ai (Най-добър за интелигентни разговори, свързани със сделки)

Chorus. ai има подобни функции за транскрипция като Fireflies. Той записва, транскрибира и обобщава срещите с идентификация на говорителите и изтегляне на транскрипции. Можете също така да вземете откъси от важни части от срещите и да ги изпратите директно на участниците.

За разлика от Fireflies AI, Chorus. ai анализира разговорите в реално време, за да предостави полезни информации, които да послужат за изготвяне на презентации и стратегии. Инструментът записва всички разговори, включително телефонни разговори, видеоконференции и имейли, и ги анализира, за да определи вероятността за сключване на сделки.

Chorus. ai най-добри функции

Транскрибирайте продажбени разговори, извличайте информация и оценявайте записите на разговорите, за да определите тяхното въздействие.

Използвайте интерактивни отчети и табла, за да видите анализи на продажбите и резултатите на служителите и екипа.

Прегледайте записаните презентации, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Ограничения на Chorus. ai

Обобщенията на срещите не съдържат подробна информация, което кара потребителите да преглеждат отново стенограмите, което може да бъде досадно.

Chorus често повтаря елементи в резюметата, обобщенията и действията, което прави задължителни задълбочените проверки и редакции.

Има ограничени функции за персонализиране на отчетите и таблото за управление.

Софтуерът забавя работата при обработката на големи обеми данни, което се отразява на производителността.

Цени на Chorus. ai

Персонализирани цени

Chorus. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 2900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chorus. ai?

Веднага след като срещата приключи, получавам транскрибирания протокол, готов за споделяне с колеги и други лица. Няма нужда от допълнително време, всичко става за секунди. Освен това транскрибирах няколко видео срещи, които бяха през камерата ми, и ето, транскрибирах ги за няколко минути!!! Въпреки ценните функции, обаче, намирам няколко области, които все още се нуждаят от подобрение. Например, когато поканя нов потребител да се присъедини, трябва да му дам подробни инструкции поради сложния и претрупан потребителски интерфейс, който затруднява навигацията. Опциите за персонализиране на платформата за отчети и табла също са ограничени, което води до забавяне в работата, особено при големи обеми данни.

Веднага след като срещата приключи, получавам транскрибирания протокол, готов за споделяне с колеги и други лица. Няма нужда от допълнително време, всичко става за миг. Освен това транскрибирах няколко видео срещи, които бяха през камерата ми, и ето, транскрибирах ги за няколко минути!!! Въпреки ценните функции, обаче, намирам няколко области, които все още се нуждаят от подобрение. Например, когато поканя нов потребител да се присъедини, трябва да му дам подробни инструкции поради сложния и претрупан потребителски интерфейс, който затруднява навигацията. Опциите за персонализиране на платформата за отчети и табла също са ограничени, което води до забавяне в работата, особено при големи обеми данни.

📖 Прочетете още: Шаблони и примери за протоколи от срещи за Word и ClickUp

Изберете ClickUp за ваш асистент за срещи

Срещите могат да ви заемат целия ден и да бъдат контрапродуктивни, но не и ако разполагате с подходящия AI инструмент за срещи, който да поеме тежестта. Всичко се свежда до избора на най-добрата алтернатива на Fireflies AI за вашия бизнес.

Обмислете нуждите на вашия бизнес, за да намерите идеалния инструмент за ефективни срещи. Например, ако сте малък екип, който търси основен инструмент за транскрипция, можете да опитате AI функциите на Tactiq. По същия начин, ако сте предприятие, което иска да подобри качеството на продажбите си, обмислете Avoma или Chorus. ai.

Ако търсите приложение, което да ви помогне във всичко, свързано с работата, изберете ClickUp. Независимо дали искате да записвате срещи, да споделяте клипове, да създавате резюмета и доклади от срещи или да създавате задачи по проекти директно от бележките си от срещите, ClickUp предлага всичко това!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp за по-продуктивни срещи!