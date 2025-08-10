10-те най-добри конвертори от аудио към текст за бърза и точна транскрипция

Някога преигравали ли сте 10-минутен аудио клип пет пъти, само за да разберете едно неясни изречение?

Независимо дали се опитвате да записвате бележки от лекции, да редактирате интервюта или да управлявате протоколи от срещи, ръчното транскрибиране на аудио е отнемаща време задача, която никой не обича – или не е необходимо да прави.

Конверторът от аудио към текст транскрибира аудио записи, от гласови бележки до пълни видео файлове, в ясен, редактируем текст за минути.

В този наръчник ще обсъдим най-добрите безплатни конвертори от аудио към текст за превръщане на говоримо съдържание в транскрипции, които могат да се търсят и споделят.

🧠 Интересен факт: Ако считате възпроизвеждането на определени медии за форма на транскрипция, Томас Едисън е първият, който разработва машина за тази цел. През 1877 г. фонографът на Едисън става първото устройство за запис и възпроизвеждане на звук. Методът обаче е нестабилен и податлив на повреди.

Ето кратко сравнение на инструментите за преобразуване на аудио в текст, където можете да разгледате различните опции, за да изберете най-подходящата за вас:

Инструмент за преобразуване на аудио в текст Най-подходящи за Основни характеристики Цени* ClickUp Най-подходящи за физически лица, създатели на съдържание, подкастъри, отдалечени екипи и фирми от всякакъв мащаб, които се нуждаят от интегрирани функции за транскрипция, сътрудничество и управление на задачи Транскрипция на гласови бележки чрез AI Notetaker, интеграция на задачи, сътрудничество в екип Наличен е безплатен план; Персонализиране за предприятия Otter. ai Най-подходящи за малки и средни екипи, студенти и професионалисти, работещи дистанционно, които се нуждаят от транскрипция в реално време с изкуствен интелект по време на срещи Поддръжка на много езици, идентификация на говорителя, интеграция с Zoom/Google Meet Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 8,33 $/месец Descript Най-подходящи за физически лица, създатели на съдържание и подкастъри, които се нуждаят от редактиране на транскрипции заедно с аудио/видео файлове Функция за дублиране, разпознаване на няколко говорители и редактиране на видео Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 24 $/месец Rev Най-подходящи за частни лица, студенти и фирми, които се нуждаят от транскрипции, проверени от хора Услуги за транскрипция от хора, субтитриране на видео файлове Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 14,99 $/месец Trint Най-подходящи за средни екипи, журналисти и създатели на съдържание, които се нуждаят от транскрипция, базирана на изкуствен интелект, с възможност за съвместно редактиране Редактиране в реално време, автоматизирани резюмета, транскрипции с възможност за търсене Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 80 $/месец Sonix Най-подходящи за глобални екипи, създатели на съдържание и студенти, които се нуждаят от бърза транскрипция на няколко езика Многоезична поддръжка, автоматична пунктуация и идентификация на говорещия Безплатен стандартен план, платен план започва от 16,522 долара на месец за място HappyScribe Най-подходящи за многоезични екипи, преподаватели и създатели на съдържание, които се нуждаят от лесен за използване транскриптор Автоматична транскрипция, висока точност, поддръжка на видео файлове Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 9 $/месец Notta Най-подходящи за физически лица, студенти и малки екипи, които се нуждаят от транскрипция на аудио файлове на различни езици Поддръжка на много езици, автоматична пунктуация и транскрипция в реално време Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 13,49 $/месец Temi Най-подходящи за частни лица, студенти и свободни професионалисти, които се нуждаят от бърза и без излишни екстри транскрипция на достъпна цена Незабавно транскрибиране, поддържа MP3, MP4, WAV и M4A Налична е безплатна пробна версия; плащане по изразходване от 0,25 $/мин. Google Speech-to-Text Най-подходящи за частни лица, студенти и свободни професионалисти, които се нуждаят от бърза и без излишни екстри транскрипция на достъпна цена Транскрипция на реч в текст в реално време, автоматична пунктуация, поддръжка на много езици Наличен е безплатен пакет; Платено ползване от 0,006 $ за 15 секунди

Какво трябва да търсите в конвертор от аудио към текст?

Обърнете внимание на следните ключови функции в конвертора на аудио в текст, за да сте сигурни, че ще получите бързи, точни и сигурни транскрипции, които отговарят на вашия работен процес:

Точност : Работи с различни акценти, бързи говорители и фонов шум, без да изкривява транскрипцията ви

Скорост : Транскрибира 5-минутен аудио файл бързо, без да е необходима почивка за кафе

Поддържани файлови формати : Поддържа широк спектър от аудио и видео формати като WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI и MOV

Сигурност : Защитава вашите данни, особено когато става въпрос за частни лекции или поверителни срещи

Поддръжка на интеграция : свързва се с инструменти, които вече използвате, като Google Docs, мениджъри на задачи или софтуер за редактиране на видео

Опции за експортиране : Позволява транскрипциите да се експортират в гъвкави формати като TXT, DOCX, PDF или SRT за субтитри

Езикова поддръжка: Предлага транскрипция на различни езици и диалекти за многоезични работни процеси

👀 Знаете ли, че... Правителствата по целия свят насърчават използването на технологии за преобразуване на реч в текст в образованието, за да направят ученето по-достъпно. В САЩ Законът за образованието на лица с увреждания (IDEA) подкрепя използването на интерактивни инструменти за транскрипция за глухи студенти.

Най-добрият конвертор от аудио към текст

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрите инструменти, които ще ви помогнат да транскрибирате като професионалист.

1. ClickUp (най-подходящ за работни процеси, свързани с продуктивността на екипа)

Записвайте всяка дума с ClickUp AI Notetaker

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е вашият център за управление, задвижван от изкуствен интелект, който предлага надеждна транскрипция на гласови бележки, безпроблемна интеграция на задачи и мощни функции за сътрудничество в екип, всичко на едно място.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker автоматично транскрибира аудио от срещи, гласови бележки и видео разговори, като поддържа платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

🎥 Гледайте

След среща или запис, ClickUp генерира структуриран документ в ClickUp Docs. Документът включва аудио и видео записи, така че можете да прегледате отново ключовите моменти. Името и датата на срещата са в горната част за бърза справка, а има и пълен списък на участниците, за да проследите кой е присъствал.

Има и транскрипция на целия разговор, която може да се търси, което ви позволява да разширявате или увеличавате конкретни части според нуждите си. Но това не е всичко – ClickUp извлича ключовите моменти, организира ги по теми и дори изброява следващите стъпки, които могат да се предприемат, в удобен списък за проверка.

Автоматично запазвайте транскрипции, видео файлове и резюмета в частен документ

Този автоматизиран процес на транскрипция гарантира, че няма да пропуснете нито един детайл, което го прави идеален за транскрибиране на интервюта, лекции, сесии за мозъчна атака или подкаст записи.

За създателите на съдържание това означава, че можете лесно да конвертирате аудио файлове в текст, който може да се търси и редактира, да извличате важни моменти и да генерирате субтитри за видео съдържание.

💡 Бонус: Ако искате да: Talk to Tex t Задавайте въпроси, диктувайте и управлявайте работата си с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде, с помощта на

Получете поддръжка за преобразуване на глас в текст на над 40 езика, което го прави идеален за вашия глобален екип.

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Perplexity с едно единствено, LLM-независимо решение, готово за корпоративно използване

Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и интернет Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Това не е поредният инструмент с изкуствен интелект, който да добавите към колекцията си. Това е първото контекстуално приложение с изкуствен интелект, което замества всички останали. Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

След това има и ClickUp Docs. Ако някога сте искали по-функционален Google Docs, вграден във вашия набор от инструменти за продуктивност. Можете да редактирате, коментирате, споделяте бележки и да свързвате аудио транскрипции с задачи или OKR в реално време.

Сътрудничейте с екипа си и работете върху общ документ с помощта на ClickUp Docs

Private Docs гарантира сигурност и поверителност, а възможността за маркиране, търсене и филтриране на бележките от срещите улеснява намирането на конкретна информация. Членовете на екипа, които са пропуснали среща, могат бързо да наваксат, като прегледат транскрипцията или резюмето, а всеки може да добави коментари или редакции директно в документа.

ClickUp Brain

За разлика от основните конвертори от аудио в текст, ClickUp е проектиран за пълно сътрудничество – от маркиране на колеги с контекст до възлагане на задачи директно чрез транскрипции.

Действията, определени по време на срещи или в транскрибирания аудиозапис, могат да бъдат незабавно превърнати в задачи в ClickUp, възложени на членове на екипа и проследени до тяхното завършване.

Този автоматизиран работен процес се осъществява от ClickUp Brain.

Превърнете всяка задача от вашите разговори в проследима задача с ClickUp Brain

Brain оптимизира работния процес от обсъждането до изпълнението. Той е идеален за отдалечени екипи и потребители, фокусирани върху производителността, които трябва да гарантират изпълнението на решенията, взети по време на срещите.

Brain изучава работните процеси на вашия екип, извежда на преден план релевантни документи, предлага приоритети за задачите и дори изготвя чернови на съдържанието – всичко това въз основа на вашите текущи аудио и текстови данни. Той също така автоматично публикува обобщения и задачи за действие в чат каналите на екипа, което елиминира необходимостта от ръчно прехвърляне на информация между инструментите.

Най-добрите функции на ClickUp

Маркирайте текст или използвайте команди със слэш, за да преобразувате незабавно съдържанието на няколко езика, включително английски, френски, испански, немски, японски, китайски, арабски и други

Достъп до пълни аудио и видео записи на срещи, заедно с транскрипции за изчерпателна документация и лесно преглеждане

Търсете и филтрирайте всички бележки и транскрипции от срещи в Docs Hub или ClickUp Calendar , което улеснява намирането на минали дискусии и решения.

Създавайте и редактирайте съдържание с AI Writing Assistant, включително изготвяне на чернови, обобщаване и подобряване на проектни документи, доклади и субтитри за видео файлове

Автоматизирайте създаването на списъци със задачи от транскрипции и споделяйте възложените задачи с отсъстващи членове на екипа

Използвайте транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, в ClickUp Clips , за да генерирате текст, който може да се търси, върху записани видеоклипове

Ограничения на ClickUp

Леко заучаване, ако го използвате само за транскрипция

Не е идеален за транскрибиране на дълги видео/аудио файлове без контекст на екипа

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp предлага несравнима гъвкавост с персонализирани изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), мощни автоматизации и вградени документи, цели и проследяване на времето – всичко това в едно работно пространство. То централизира сътрудничеството в екипа и управлението на проекти, което ни позволява да заменим множество инструменти като Trello, Asana и Notion с една кохерентна система. Мощен инструмент за продуктивност „всичко в едно“ за управление на екипи и проекти.

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция на срещи в реално време)

Otter. ai е фаворит за транскрипция в реално време за Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Той преобразува изречените думи в структурирани бележки, докато все още говорите.

Независимо дали работите с аудио или видео, той поддържа множество формати като FLV и ви позволява да експортирате транскрипции като TXT, DOCX, PDF или дори SRT за субтитри.

С интеграции за инструменти като Google Calendar и Dropbox, той се вписва идеално във вашия работен процес. Поддържа и множество езици, добавя етикети на говорителите и превръща разговорите в споделяеми бележки и задачи за действие. Идеален за срещи, лекции, подкасти – всичко, от което не искате да пропуснете нито една дума.

Най-добрите функции на Otter. ai

Получавайте генерирани от изкуствен интелект резюмета и бележки от срещи с поддръжка на много езици (испански, немски, френски и др.)

Провеждайте бързи сесии с въпроси и отговори в транскрипциите с помощта на Otter AI Chat

Идентифицирайте говорителите и персонализирания речник от аудио файла

Интегрирайте с Google Calendar, Dropbox и други

Ограничения на Otter. ai

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ, с чести подкани за допълнителни продажби

Маркирането на говорителите може да изисква ръчни настройки за точност

Цени на Otter. ai

Basic : Наличен безплатен план

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Otter. ai Оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

В едно ревю в G2 се казва:

Харесва ми страницата с обобщение и списък с действия, които можете да отбелязвате в браузъра. Разбивката на роли, нужди, срокове, настроения, болезнени точки и възражения е много полезна за обобщаване на дискусията. Снимките на екрана също са чудесни за обобщаване на това, което се вижда на споделения екран. Otter е лесен за внедряване, регистрацията е бърза и започва да работи веднага. Използвам го за всяка среща, освен ако участниците не поискат друго, и мога да изпращам обобщенията автоматично до различни Slack канали в зависимост от това кой е присъствал на срещата и т.н. […] Би било хубаво Otter да разпознава имената на говорителите въз основа на имената им в срещата.

3. Descript (най-добър за редактиране на транскрипции заедно с аудио/видео)

чрез Descript

Представете си, че редактирате подкаст по същия начин, по който бихте редактирали Google Doc. Descript разполага с вградена услуга за транскрипция, която ви позволява да изрязвате, поставяте и изтривате аудио файлове, като просто редактирате текстовата транскрипция.

Идеален за творци, преподаватели и маркетинг екипи, този конвертор от аудио в текст поддържа мултиформатно аудио записване и транскрипция, включително разпознаване на говорители и автоматични субтитри. Той обработва всичко от MP3 до WAV и дори FLAC, така че сте покрити, независимо от вашите файлови формати. Можете също така просто да качите запис или дори да изтеглите от Zoom и да запишете в платформата.

Най-добрите функции на Descript

Конвертирайте аудио и видео файлове в текст с автоматична транскрипция на над 22 езика (испански, немски, френски и др.)

Редактирайте аудио файлове чрез редактиране на текст – изрязване на думи, изрязване на звук (или видео!)

Използвайте Overdub, за да клонирате гласа си и да поправите грешки, без да презаписвате

Създавайте аудиограми, надписи и клипове за социални мрежи с едно кликване

Достъп до запис на екрана, синтез на глас с дублаж и многоканално редактиране

Ограничения на Descript

Клонирането на глас (дублаж) е достъпно само в платените планове

Десктоп приложението може да работи бавно при големи проекти

Цени на Descript

Наличен безплатен план

Хоби : 24 $/месец на потребител

Създател : 35 $/месец на потребител

Бизнес : 65 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 150 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Descript?

В едно ревю в G2 се казва:

Имаме такава любов/омраза към Descript. Използваме го от 4 години и той винаги е бил бъгав. По време на разработката на приложението, разработчиците въвеждат функция с бъгове, след което ги поправят. Функцията работи перфектно за известно време, а след това отново се разваля в по-късна актуализация. Аплодирам екипа за опитите да добави толкова много функции към приложението, но бих предпочел да работя с по-стабилен продукт и въпреки че използваме Descript за голяма част от седмичната си работа, винаги следим конкурентите, защото никога не сме имали усещането, че можем да разчитаме на приложението.

💡 Професионален съвет: Винаги почиствайте аудиофайла преди да го качите. Независимо дали транскрибирате аудио или видео, фоновият шум, ехото и припокриващите се гласове могат да объркат дори най-добрите AI инструменти за транскрипция. Използвайте приложение за намаляване на аудио шума или тихо място за запис, за да подобрите незабавно точността на транскрипцията, когато конвертирате аудио и видео файлове. 📚 Бонус за четене: Най-добрите алтернативи на Descript за редактиране на видео и аудио с помощта на изкуствен интелект

4. Rev (Най-добър за точност на транскрипцията, проверена от човек)

чрез Rev

Rev е инструментът за транскрипция за перфекционисти с краен срок. Той съчетава скоростта на изкуствения интелект с човешката точност, което го прави идеален за правни документи, академични лекции, подкаст записи, професионални интервюта или всяка друга област, в която една грешна дума може да доведе до хаос.

Просто качите аудио или видео файла си, изберете процеса на транскрипция (човешки или AI) и получите изчистен транскрипт във формати като Word, TXT или дори субтитри. Работите с чувствителна информация? Rev третира сигурността като държавна тайна – с вградени опции за съответствие с SOC 2 и NDA.

Най-добрите функции на Rev

Изберете между транскрипция от човек или изкуствен интелект в зависимост от скоростта и бюджета

Добавяйте надписи или субтитри към видео файлове с многоезична поддръжка (испански, немски, френски и др.)

Качете аудио файлове в MP3, MP4, WAV и други формати

Достъп до Rev API за автоматизиране на процеса на транскрипция

Използвайте персонализирани шаблони за обобщения, които ви помагат да извлечете ключовите точки за действие от вашите транскрипции

Ограничения на Rev

Не предлага транскрипция на живо или в реално време

Поддържа само английски език за транскрипции, създадени от хора

Цени на Rev

Безплатен план до 45 минути

Базов пакет: 14,99 $ на потребител/месец

Pro: 34,99 $ на потребител/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Rev?

В едно ревю в G2 се казва:

Rev прави превръщането на аудио файловете ми в ясни и точни транскрипции изключително лесно, с минимални усилия от моя страна. Обичам колко прост е интерфейсът – качването на файлове е бързо, времето за обработка е кратко, а форматирането е чисто и професионално […] Въпреки че точността обикновено е висока, особено при ясен звук, понякога може да има проблеми с имена, термини от индустрията или говорители с тихи гласове. Бих искал да видя по-интуитивен начин за запазване и повторно използване на персонализиран речник или корекции на имена.

5. Trint (Най-добър за съвместно редактиране на транскрипции и истории в различни файлови формати)

чрез Trint

Ако Google Docs и инструментът за транскрипция имат многоезично, редакционно надарено бебе, то това ще бъде Trint. Този конвертор от аудио към текст не само транскрибира аудио файлове, но и превръща изречените думи в пълноценни съдържателни активи.

Качете вашия запис (аудио или видео) и Trint ще го транскрибира точно, с възможност за превод на над 40 езика.

Той е създаден за екипи, които се нуждаят от редактиране, преглед и публикуване на транскрипции без безкрайни обсъждания. Сътрудничество в реално време, оставяне на коментари, подчертаване на цитати и дори директна интеграция с Adobe Premiere Pro за транскрибиране на видео файлове като шеф.

Най-добрите функции на Trint

Редактирайте транскрипциите като документ и ги свържете с оригиналния аудио файл

Добавете идентификация на говорителя, времеви кодове и акценти

Сътрудничество с колеги в реално време върху един и същ аудиозапис и транскрипции

Експортирайте файлове в DOCX, SRT, CSV и други формати

Превеждайте транскрипциите си на над 50 езика

Ограничения на Trint

Точността може да намалее при шумни записи или при наличието на няколко говорители

Не са идеални за нужди от транскрипция в реално време/на живо

Цени на Trint

Безплатна пробна версия

Стартово ниво : 80 $/човек на месец

Разширено : 100 $/човек на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trint

G2 : 4,4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Trint?

В едно ревю в G2 се казва:

Ненадминато транскрибиране на двата ми основни езика (английски и френски). Възможността му да транскрибира субтитри също е страхотна. Инструмент „всичко в едно“, няма нужда да използвате Premiere за субтитри, по-удобен от Word за основна аудио транскрипция, отлично идентифицира говорещите. Страхотно онлайн редактиране и много удобно мобилно приложение […] Цената е наистина висока, както при всички SaaS инструменти, започва евтино, после цените се повишават и един ден се събуждате, поглеждате сметките си и сте шокирани, когато осъзнавате колко струва.

6. Sonix (Най-добър за бърза транскрипция на аудио файлове с автоматичен превод на изговорени думи)

чрез Sonix

Ако скоростта на транскрипция беше олимпийски спорт, Sonix щеше да спечели поне сребърен медал (разбира се, ClickUp щеше да грабне златото). Sonix е AI инструмент за транскрипция, който се отличава в транскрибирането на аудио и видео на над 40 езика – френски, немски, испански, хинди и други – като същевременно управлява ефективно вашите данни.

Автоматичното маркиране на времето, разделянето на говорителите и браузър-базираният редактор правят процеса на транскрипция изключително лесен – без нужда от допълнителен софтуер или тежки инсталации.

Просто пуснете файловете си, оставете ги да се обработят и готово. Независимо дали качвате аудио записи, Zoom срещи или видео файлове, Sonix предоставя бързи и точни транскрипции във формат, който е лесен за редактиране, търсене и споделяне.

Най-добрите функции на Sonix

Транскрибирайте на над 40 езика с автоматизиран превод

Търсете, редактирайте и маркирайте директно в редактора на транскрипции

Изтеглете транскрипциите си като текст, субтитри или Google Docs

Експортирайте в различни файлови формати, включително SRT, DOCX и PDF

Интегрирайте с Zoom, Dropbox и други

Ограничения на Sonix

Няма опция за транскрипция в реално време/на живо

Точността зависи до голяма степен от качеството на аудиозаписа

Цени на Sonix

Стандартен : Безплатно ползване на платформата + 10 долара на час за превод и транскрипция, съответно

Премиум : 16,52 $/месец на работно място + 5 $ на час за превод и транскрипция, съответно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sonix

G2 : 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sonix?

В едно ревю в G2 се казва:

Това е фантастичен инструмент за транскрибиране на работни гласови съобщения в движение и за поддържане на реда в тях. Връзките за вход в уеб версията за настолни компютри не променят размера.

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само две часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки обединена платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

7. Happy Scribe (Най-подходящ за многоезични екипи, които транскрибират видео файлове, мислят и говорят в субтитри)

чрез Happy Scribe

Ако вашият екип говори с 10 различни акцента преди обяд, Happy Scribe може да е инструментът за транскрипция, който търсите. Той е предназначен за многоезични потребители и глобални екипи, които се нуждаят от бързи и точни транскрипции и субтитри на едно място.

Просто качите аудиозаписа или видеофайла си, след което изберете между транскрипция от човек или изкуствен интелект. Поддържа над 120 езика, диалекта и акцента – от испански и френски до хинди и немски – което го прави идеален за международни проекти.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Превключвайте между AI и 99% точна транскрипция, направена от човек

Насладете се на над 120 езика, акцента и диалекта

Преглеждайте, редактирайте и експортирайте в различни формати като TXT, DOCX, SRT и други с помощта на вградения в браузъра редактор

Интегрирайте с YouTube, Zoom и Google Drive

Ограничения на Happy Scribe

Транскрипцията, извършвана от хора, отнема повече време

Без поддръжка на транскрипция на живо

Цени на Happy Scribe

Стартово ниво : 12 долара за 60 минути (плащане по изразходване)

Lite : 9 долара на месец

Pro : 29 долара на месец

Бизнес: 89 долара на месец

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Happy Scribe?

В едно ревю в G2 се казва:

И така, какво ми харесва най-много? Първо, той е толкова лесен за използване. Не е нужно да търсите, за да можете да го използвате. Помага ми да транскрибирам видео в текст, така че мога да създавам публикации в социалните медии, използвайки текст от видеоклипове.

8. Notta (Най-добър за транскрипция в реално време на различни устройства)

чрез Notta

Notta преобразува всеки аудио файл в чист текст в реално време – просто качите MP3, WAV, AAC или дори видео файлове от Zoom или Google Meet. Този конвертор от аудио в текст се синхронизира между устройствата, така че можете да започнете на телефона си и да завършите в браузъра, без да пропуснете нищо.

С многоезична поддръжка и обобщения, базирани на изкуствен интелект, Notta улеснява транскрибирането на аудио, маркирането на говорители и търсенето във всеки транскрипт, както в Google Docs. Идеален за заети хора, които се занимават с записи, срещи и глобални екипи.

Най-добрите функции на Notta

Синхронизирайте между уеб, мобилни и смарт устройства

Обобщавайте, подчертавайте и търсете по ключови думи за бърз преглед с помощта на изкуствен интелект

Поддържа над 58 езика с точно разделяне на говорещите

Без ограничения

Опциите за експортиране (TXT, PDF и др.) са достъпни само срещу заплащане

Офлайн режимът е достъпен само в мобилните приложения

Цени на Notta

Наличен безплатен план

Pro : 13,49 $/месец на потребител

Бизнес : 27,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notta

G2 : 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

В едно ревю в G2 се казва:

Плъзнете и пуснете линк към видео или файл и получите пълно резюме на видеото за секунди. Мога да плъзна няколко файла едновременно, което много ми харесва. След това ги конвертирам във формат за резюме в Youtube. Използвам го за видеоклипове от курсове и е абсолютно необходимо! Бих искал да мога да направя шаблона за резюме в Youtube стандартен, за да не се налага да кликвам върху него за всяко видео резюме, което отнема допълнителни 15-30 секунди за конвертиране.

9. Temi (Най-добър за бърза, без излишни екстри транскрипция на аудио и видео при ограничен бюджет)

чрез Temi

Ако сте в краен срок и трябва да транскрибирате аудио или да конвертирате видео файлове, без да чакате, Temi ще го направи за по-малко от пет минути.

Просто качите аудио файла си, седнете и оставете неговия двигател за разпознаване на реч (обучен на реални акценти, а не на роботизирани тонове) да превърне вашите изречени думи в четим текст.

Редакторът на транскрипции е изчистен, базиран на браузър и ви позволява да редактирате, маркирате и изтегляте вашите файлови формати, без да се налага да използвате друго приложение. Бонус: той дори поставя времеви отметки на вашата транскрипция, така че намирането на този един цитируем момент от последния ви подкаст е лесно като детска игра.

Най-добрите функции на Temi

Качете аудио или видео файлове и получите транскрипции в рамките на минути

Поддържа множество файлови формати, включително MP3, MP4, WAV и M4A

Усъвършенствайте транскрипциите си с помощта на инструменти за редактиране в приложението

Транскрипции с времеви отметки и точно обозначаване на говорителите

Ограничения на Temi

Точността намалява при наличие на фонов шум или няколко говорители

Липсват AI обобщения и инструменти за сътрудничество

Цени на Temi

Безплатно до 45 минути

Плащане по изразходване: 0,25 $/минута аудио

Оценки и рецензии за Temi

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Google Speech-to-Text (най-подходящ за разработчици, които търсят мащабируема транскрипция, базирана на изкуствен интелект)

Google Speech-to-Text декодира речта в голям мащаб. Обучен на базата на десетки хиляди часове аудио и видео файлове, този инструмент за транскрипция може да конвертира аудио на над 125 езика с впечатляваща точност.

Независимо дали работите с шумни записи от срещи или качвате интервюта със студийно качество, той се адаптира към фоновия шум, говорителите и дори към различни файлови формати като WAV, FLAC и MP3.

Но има един улов – това не е инструмент от типа „plug-and-play“ като Otter или Notta. Това е конвертор от аудио към текст, създаден за разработчици, предназначен за приложения, CRM системи и големи транскрипционни канали, с опции за интеграция на уебсайта им. Трябва да се ориентирате в Google Cloud и API.

Все пак, ако изграждате процес на транскрипция в платформа или искате да транскрибирате аудио и видео в голям мащаб с автоматична пунктуация, времеви отметки на думите и диаризация на говорителите, нищо не може да се сравни с мощността на двигателя на Google.

Най-добрите функции на Google Speech-to-Text

Транскрибирайте стрийминг в реално време или на партиди

Автоматично записвайте препинателни знаци и говорители

Получавайте оценки за достоверност на ниво дума за по-голяма точност

Интегрира се безпроблемно с услугите на Google Cloud

Ограничения на Google Speech-to-Text

Изисква технически познания за настройка и интеграция

Без вграден потребителски интерфейс; достъп само чрез API

Цени на Google Speech-to-Text

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

В едно ревю в G2 се казва:

Извършва отлична транскрипция, която е точна и изисква много малко редактиране. Хубаво е да има алтернативи на други продукти, особено на Google, защото те се интегрират във всички продуктови линии и се хостват на облачния диск.

Транскрибирайте в движение с ClickUp

Конверторите от аудио към текст са преминали дълъг път – от основни транскрипции до интелигентни, висококачествени инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да обобщават, да маркират говорители и дори да се интегрират с любимите ви приложения.

Ако търсите скорост, точност и достатъчно персонализиране, за да се адаптира към вашия работен процес, инструментите в този списък ще ви задоволят. Но ако искате да направите още една крачка напред по отношение на сигурността, превръщането на изречените думи в изпълними задачи, попълването на бележки, които могат да се търсят, и оптимизирането на сътрудничеството в екипа, ClickUp е ясен победител.

Той променя начина, по който вашият екип записва и споделя бележки, като осигурява по-силна връзка и производителност на екипа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се насладете на бързи, точни и интегрирани решения за транскрипция.