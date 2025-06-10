11 най-добри алтернативи на Rev AI за преобразуване на реч в текст през 2025 г.

Rev AI е популярна услуга за транскрипция, но не е единствената ви опция. Ако търсите алтернатива на Rev, която предлага по-добри цени, по-точни транскрипции, по-бърза доставка или безпроблемна интеграция с инструменти като Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, този списък е точно за вас.

В този наръчник сме събрали 11 от най-добрите алтернативи на Rev AI, включително безплатни и платени опции. Тези инструменти за преобразуване на реч в текст ви помагат да транскрибирате аудио и видео файлове бързо и прецизно, независимо дали работите с срещи, интервюта, подкасти или големи партиди аудио и видео съдържание.

⚡ Революционни: Някои от инструментите в този списък надхвърлят преобразуването на реч в текст – те ви помагат да обобщавате разговори, да маркирате говорители и дори да превръщате гласови бележки в задачи за изпълнение. Продължете да превъртате, за да намерите този, който най-добре пасва на вашия работен процес.

Защо да изберете алтернативи на Rev AI?

Rev AI е софтуер за преобразуване на реч в текст, разработен от Rev, който предлага както AI-базирани, така и човешки решения за транскрипция. Въпреки че Rev AI е добра услуга за транскрипция, тя може да не отговаря на всички изисквания, особено ако работите с по-сложни проекти или разнообразни екипи. Ето няколко причини, поради които потребителите често търсят други алтернативи на Rev:

Проблеми с комплексни аудио файлове : Rev AI може да се затрудни с аудио или видео файлове , които включват припокриващи се гласове, силни акценти или технически жаргон, което води до пропуснат контекст или погрешно тълкуване.

Ограничено разбиране на контекста : Без способността да разбира контекста, Rev AI често интерпретира погрешно омофоните или не успява да поддържа последователна терминология в цялата транскрипция , особено в дълги или подробни записи.

Негъвкави опции за форматиране : Платформата предлага ограничен контрол върху структурата на транскрипциите, което може да бъде разочароващо за потребители с конкретни изисквания за форматиране или транскрипция .

Липса на функции за сътрудничество : Rev AI не поддържа редактиране или сътрудничество при транскрипция в реално време , което затруднява екипната работа по ревизии, коментари или споделени бележки.

Не е подходящ за специфично съдържание : Ако работите с термини от дадена индустрия или имена на марки, Rev AI често ги обозначава или чува погрешно, което изисква допълнителни ръчни редакции.

По-бавно при големи файлове : Работата с дълги аудио или видео файлове може да доведе до забавяния, забавяне на системата и намалена производителност, особено за потребители, които обработват големи партиди записи.

По-ниска точност при езици, различни от английски: Въпреки че поддържа множество езици, софтуерът за разпознаване на реч на Rev AI има тенденция да предоставя по-малко надеждни резултати за всичко, което не е на английски език.

👀 Знаете ли, че... Гласовата технология ви разбира по-добре с течение на времето. Съвременните системи за преобразуване на реч в текст използват непрекъснато обучение и настройка според потребителя. Ето защо вашият гласов асистент бавно „ви разбира“ колкото повече го използвате.

15 най-добри алтернативи на Rev AI на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящи за Цени (USD/потребител/месец) ClickUp AI транскрипция в инструменти за срещи, предложения за задачи, преобразуване на бележки, интегрирани работни процеси по проекти Екипи, управляващи задачи + срещи Безплатни завинаги; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец Notta Мултиплатформен запис, богати възможности за водене на бележки, етикети на говорители, превод и търсене в аудио файлове. Индивидуални потребители, свободни професионалисти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 13,49 $/месец. Otter. ai Транскрипция в реално време, автоматични резюмета, синхронизация с календар, разпознаване на говорещия Хибридни работни екипи, преподаватели Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 $ на месец. Descript Редактиране на базата на транскрипция, запис на екрана, премахване на излишни думи, поддръжка на многоканално аудио Подкастъри, създатели на видеоклипове Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец. Trint Автоматична транскрипция, инструменти за редактиране, AI обобщение, експортиране на субтитри, многоезична поддръжка Медийни екипи, глобални компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 80 $/месец. Sonix Многоезична поддръжка, бележки с времеви отметки, увереност на ниво дума, система от облачни папки Международни екипи, изследователи Наличен е безплатен план; транскрипцията започва от 5 $/час (Premium) Fathom Асистент с фокус върху Zoom, автоматично присъединяване към срещи, обобщения на разговори, синхронизация с CRM, обобщаващи имейли Търговски екипи, компании, работещи дистанционно Безплатни завинаги; Платените планове започват от 19 $/месец Verbit AI + човешка транскрипция, субтитри на живо, специфични за индустрията модели, инструменти за субтитри + дублаж Предприятия, правни/образователни/медийни сектори Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Fireflies. ai AI асистент за срещи, CRM интеграции, анализи на говорители, интелигентно търсене, персонализиран речник Мениджъри, екипи по приходите Безплатни завинаги; Платените планове започват от 18 $/месец Happy Scribe AI + човешка транскрипция, над 120 езика, вграден редактор на субтитри, поддръжка на SDH Субтитристи, журналисти, многоезични екипи Модел на плащане по потребление; цените започват от 12 долара на час. Google Cloud Speech-to-text API, удобно за разработчици, на живо + пакетно, над 125 езика, диаризация, увереност на ниво дума Разработчици, технически екипи, приложения Стандартното разпознаване във V2 започва от 0,016 долара на минута.

15 най-добри алтернативи на Rev AI, които можете да използвате

1. ClickUp (най-добър за AI бележки от срещи и управление на работния процес)

Записвайте автоматично бележки от срещи с ClickUp AI Notetaker

За екипи, които са уморени да се занимават с различни инструменти за транскрипция, проследяване на задачи и документиране на видео съдържание, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, опростява хаоса с унифицирано, задвижвано от изкуствен интелект работно пространство.

В центъра на всичко това е ClickUp Brain, вашият виртуален AI асистент, създаден да поддържа целия ви работен процес. Една от най-полезните му функции е ClickUp AI Notetaker , който се включва в разговорите ви (автоматично, ако желаете), записва аудиото и генерира транскрипция в реално време, подчертава важни моменти, задачи за действие и обобщения, докато вие все още сте в срещата.

Още преди началото на разговора Brain може да създаде интелигентни дневен ред за срещите въз основа на предишните ви дискусии и нерешени задачи, така че екипът ви да се яви подготвен и съгласуван.

Създавайте незабавни дневен ред за срещи с ClickUp Brain

Още по-добре, всеки транскрипт е напълно достъпен за търсене. Така че, ако се опитвате да си спомните какво е било казано по време на мозъчната атака от миналия месец, не е нужно да превъртате Slack или да ровите в Docs. Просто попитайте Brain и той ще намери точно това, от което се нуждаете.

Търсете всяка среща незабавно с ClickUp Brain

Друга област, в която ClickUp се отличава от традиционните инструменти за транскрипция, е това, което се случва след срещата. Транскрипциите не се записват просто в папка. Те се свързват автоматично с подходящи задачи, проекти и документи.

Например, ако някой спомене даден резултат, можете да маркирате този ред и незабавно да го превърнете в задача в ClickUp, заедно с отговорник, краен срок и приоритет.

Превърнете бележките от срещите в изпълними задачи

Сега влезте в ClickUp Docs – това е гъвкаво пространство, където вашият екип може да редактира съвместно транскрипции, да добавя обобщения, генерирани от изкуствен интелект, да вгражда задачи директно в страницата и да маркира колеги за бързо сътрудничество.

Използвайте ClickUp Docs, за да форматирате незабавно транскрипции, да подчертаете ключови моменти или да вмъкнете действия за изпълнение

Да предположим, че сте транскрибирали разговор за стратегия за съдържание: просто поставете пълния транскрипт в Doc, възложете задачи за създаване на съдържание на място и проследявайте актуализациите, без да напускате документа.

ClickUp също така гарантира, че няма да губите време с превключване между раздели. Неговата AI Notetaker се интегрира с календара ви и инструменти за срещи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. След синхронизиране, тя автоматично се присъединява към вашите срещи, записва всичко и го архивира подредено на правилното място.

Преобразувайте незабавно бележките от срещи в събития в календара, възлагайте задачи на колеги и спазвайте графиците на проектите

И тъй като всичко се намира в работната среда на ClickUp, вашият аудио или видео файл преминава от „записан“ към „изпълнен“, без да се налага да мръднете и пръст.

📮ClickUp Insight: 49% от участниците в нашето проучване за ефективността на срещите все още си водят ръчно бележки – изненадваща тенденция в ерата на цифровите технологии. Тази зависимост от хартия и химикал може да е лично предпочитание или знак, че цифровите инструменти за водене на бележки не са напълно интегрирани в работните процеси. В същото време друго проучване на ClickUp установи, че 35% от хората прекарват 30 минути или повече в обобщаване на срещите, споделяне на задачи за действие и информиране на екипите.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Meetings : Предоставя специални пространства за подготовка, провеждане и последващи действия по срещите, като помага на екипите да си сътрудничат преди, по време и след всяка среща, без да губят контекста.

ClickUp Clips : Записвайте кратки екранни или гласови видеоклипове и автоматично генерирайте транскрипции, резюмета или задачи за обратна връзка директно от записаното съдържание. Записвайте кратки екранни или гласови видеоклипове и автоматично генерирайте транскрипции, резюмета или задачи за обратна връзка директно от записаното съдържание.

ClickUp Notepad : Запишете си бележките преди среща, след което свържете съдържанието на Notepad с транскрипции след разговора и обобщения, генерирани от AI, за да създадете пълен работен процес преди и след срещата. Запишете си бележките преди среща, след което свържете съдържанието на Notepad с транскрипции след разговора и обобщения, генерирани от AI, за да създадете пълен работен процес преди и след срещата.

Ограничения на ClickUp

Разполага с богат набор от функции, което изисква известно учене за потребители, които не са технически подготвени.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Лично на мен ми помага да съм в крак с нещата, които другите хора искат от мен. Мога да проверявам как се справят другите членове на екипа и да преглеждам бележките от срещите ни. Това ми помага много във вътрешната комуникация.

Лично на мен ми помага да съм в крак с нещата, които другите хора искат от мен. Мога да проверявам как се справят другите членове на екипа и да преглеждам бележките от срещите ни. Това ми помага много във вътрешната комуникация.

⚡ Революционни: Някои от инструментите в този списък надхвърлят преобразуването на реч в текст – те ви помагат да обобщавате разговори, да маркирате говорители и дори да превръщате гласови бележки в задачи за изпълнение.

2. Notta (Най-доброто за многоезична транскрипция в реално време)

Чрез Notta

Notta е софтуер за транскрипция в реално време, който поддържа над 58 езика за глобална аудитория. Той може да транскрибира както срещи на живо, така и предварително записани аудио или видео файлове, с вграден превод, който позволява на участниците, говорещи различни езици, да следят разговора едновременно.

Notta включва и обобщения, генерирани от изкуствен интелект, и идентификация на говорителя, за да помогне на потребителите бързо да разберат и организират обсъжданото. Поддържа екипна работа, като позволява на потребителите да споделят незабавно транскрипции и обобщения с колеги.

Най-добрите функции на Notta

Изберете ключови моменти и ги превърнете в кратки аудио или видео клипове със синхронизирани транскрипции.

Изтеглете бележките във формати TXT, Word, PDF или субтитри като SRT, или синхронизирайте с инструменти като Notion.

Настройте разговорите си чрез Notta и ги записвайте и транскрибирайте автоматично, без да се налага да използвате планиращи програми на трети страни.

Без ограничения

Точността на транскрипцията може да бъде засегната в случаи на лошо качество на аудиозаписа или при наличие на няколко говорители, като понякога дори се пропускат изречения или се идентифицират погрешно говорителите.

Цени на Notta

Безплатно

Pro: 13,49 $/месец

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notta

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Notta:

Използвам Notta от повече от година. През това време съм редактирал над 100 епизода на подкасти и използвам Notta за субтитри и резюмета за бележки към предаването. Това промени изцяло нещата, защото е лесен за използване и направи работата ми като редактор на подкасти много по-лесна.

Използвам Notta от повече от година. През това време съм редактирал над 100 епизода на подкасти и използвам Notta за субтитри и резюмета за бележки към предаването. Това промени изцяло нещата, защото е лесен за използване и направи работата ми като редактор на подкасти много по-лесна.

3. Otter. ai (Най-доброто за съвместни бележки от срещи)

Otter. ai е инструмент за транскрипция в реално време, който записва аудио от Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и генерира субтитри на живо по време на срещата. Потребителите могат да превъртат назад, за да прегледат предишни диалози, или да използват вградения чат на живо, за да задават въпроси или да изясняват някои точки по време на разговора.

Дори ако не сте на разположение, AI Assistant на Otter може автоматично да се присъедини към срещите и да започне транскрибиране от ваше име. Той също така предоставя генерирани от AI обобщения и действия, ясно свързани с говорителите за лесно проследяване. С вградена идентификация на говорителите и персонализирани етикети (като #decision или #action), потребителите могат бързо да организират, търсят и филтрират важни части от транскрипцията.

Най-добрите функции на Otter. ai

Записва споделените слайдове от разговорите в Zoom/Teams и ги вгражда в транскрипцията заедно с диалога.

Създава последващи имейли или конспекти от бележки от срещи, използвайки подсказки в стил GPT.

Проследява времето на говорене, честотата на говорене и ключовите думи за по-добър анализ на срещите.

Ограничения на Otter. ai

Много потребители са забелязали, че точността на транскрипцията може да се понижи при силни акценти или лошо качество на аудиозаписа.

Цени на Otter. ai

Безплатни:

Плюс: 16,99 $/потребител/месец

Бизнес: 30 $/потребител/месец

Предприятия: Индивидуални цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Otter. ai:

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е времевото маркиране и точността. Използвам премиум версията от дълго време и последното ѝ обновяване, в което AI ви помага да извличате необходимата информация от разговора, е изключително полезно.

Otter. ai е чудесен AI инструмент за транскрибиране на аудио и видео файлове. Премиум версията е страхотна, тъй като ви позволява да качвате повече аудио файлове. Най-доброто в нея е отбелязването на времето и точността. Използвам премиум версията от дълго време и последното ѝ обновяване, в което AI ви помага да извличате необходимата информация от разговора, е изключително полезно.

4. Descript (Най-доброто за напреднали аудио/видео редактиране с транскрипция)

Чрез Descript

Descript е инструмент за транскрипция, предназначен за създатели на съдържание, които също имат нужда да редактират аудио или видео. Основната му отличителна черта е възможността да редактирате медийни файлове чрез редактиране на транскрипцията; изтрийте дума от текста и тя ще бъде премахната и от видеото или подкаста.

В допълнение към основната функция за преобразуване на реч в текст, Descript предлага инструменти за по-ефективно почистване и организиране на транскрипциите. Функцията за премахване на пълнителни думи автоматично открива и маркира фрази като „ъм“, „ъъ“ и „знаете ли“, което позволява на потребителите да ги изтриват с едно кликване, за да получат по-изчистен аудио файл. Идентификацията на говорителите маркира кой какво е казал в груповите разговори, с възможност за присвояване на имена или филтриране по говорител.

Най-добрите функции на Descript

Създавайте и редактирайте гласови записи чрез въвеждане на текст, Descript синтезира нов аудио файл, използвайки оригиналния ви глас.

Записвайте интервюта с отдалечени гости, транскрибирайте няколко записи и ги редактирайте синхронизирано.

Съвместно редактиране в реално време с проследяване на версиите и коментиране, подобно на Google Docs за аудио/видео

Ограничения на Descript

Потребителите са съобщили, че приложението може да бъде нестабилно или бавно, особено при големи проекти.

Цени на Descript

Безплатни

Хоби: 24 $/на човек/месец

Създател: 35 $/на човек/месец

Бизнес: 65 $/на човек/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Descript:

Създадох около 100 епизода на подкаст с помощта на Descript, от писане на бележки за шоуто с AI до премахване на излишни думи и експортиране на висококачествено видео. Той е чудесен за създаване на клипове и видеоклипове с препоръки благодарение на лесното си редактиране. Аз дори го използвах лично, за да транскрибирам и да търся в записана медицинска консултация. Като цяло, супер лесен за използване.

Създадох около 100 епизода на подкаст с помощта на Descript, от писане на бележки за шоуто с AI до премахване на излишни думи и експортиране на висококачествено видео. Той е чудесен за създаване на клипове и видеоклипове с препоръки благодарение на лесното си редактиране. Аз дори го използвах лично, за да транскрибирам и да търся в записана медицинска консултация. Като цяло, супер лесен за използване.

🧠 Интересен факт: Ръчното транскрибиране на един час аудиозапис може да отнеме до 4–6 часа. Преди появата на AI инструментите, професионалните транскрибатори често се нуждаеха от цял работен ден, за да транскрибират чисто една среща или епизод от подкаст.

5. Trint (Най-добър за съвместни работни процеси по транскрипция)

Чрез Trint

Trint е инструмент за преобразуване на реч в текст, предназначен за екипи, занимаващи се с съдържание, журналисти и медийни професионалисти. Поддържа над 30 езика за транскрипция и може да превежда транскрипции на над 50 езика, което го прави полезен за глобално сътрудничество. Потребителите могат да качват аудио или видео файлове, а Trint бързо ги преобразува в редактируеми транскрипции с акцент върху точността.

Trint включва и онлайн редактор за съвместна работа, където екипите могат да преглеждат, коментират и редактират транскрипции заедно, подобно на Google Docs. Той проследява историята на версиите и включва одитни следи, което позволява на редакторите да възстановят промените или да следят кой какво е редактирал. Има и Story Builder за събиране на няколко секции от транскрипции в структурирани разкази или сценарии, често използвани за редакционна работа или видео продукция.

Най-добрите функции на Trint

Автоматично маркира говорещите и позволява на потребителите да въвеждат персонализирани термини или имена, за да подобрят точността.

Предава и транскрибира на живо аудио от събития, пресконференции или конференции в реално време.

Свързва се с инструменти като Adobe Premiere, Slack, Google Drive и CMS платформи; поддържа и автоматизация с Zapier.

Ограничения на Trint

Trint жертва част от точността в полза на скоростта и цената, затова трябва да сте готови да прегледате текста, за да коригирате неправилно чутите думи или пунктуацията.

Цени на Trint

Безплатно

Стартово ниво: 80 $/работно място/месец

Разширено: 100 $/работно място/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Trint?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Trint:

Разчитаме на Trint, за да ни помогне да работим по-умно, а не по-усилено. Харесва ми колко е лесен за използване и колко точно транскрибира нашите интервюта. Работата по транскрипциите може да бъде досадна, но това значително намалява времето, необходимо за редактиране на нашата работа.

Разчитаме на Trint, за да ни помогне да работим по-умно, а не по-усилено. Харесва ми колко е лесен за използване и колко точно транскрибира нашите интервюта. Работата по транскрипциите може да бъде досадна, но това значително намалява времето, необходимо за редактиране на нашата работа.

6. Sonix (Най-добър за бърза, многоезична транскрипция)

Чрез Sonix

Sonix е платформа за транскрипция, базирана на изкуствен интелект, която може да обработва транскрипции на няколко езика в един и същ файл. Онлайн редакторът й синхронизира възпроизвеждането на аудио с транскрипцията, което улеснява прегледа, търсенето на ключови думи и поправянето на грешки. Тя включва и оценка на достоверността на всяка дума, която подчертава несигурния текст, така че потребителите да знаят точно къде да проверят аудиото.

Sonix служи и като медийна библиотека. Транскрипциите се съхраняват в облака, организирани в папки или проекти, и поддържат регулируема скорост на възпроизвеждане. Функции като AudioText Matches автоматично маркират изказванията на говорителите, а анотациите с времеви отметки ви позволяват да маркирате важни цитати или части. Времевите отметки за всяка дума са достъпни за прецизно редактиране или субтитриране, което е особено полезно за създателите на видеоклипове.

Най-добрите функции на Sonix

С инструментите за експортиране на субтитри можете да получите файлове с субтитри (SRT, VTT) с подходящи времеви кодове от вашите транскрипции на всеки от поддържаните езици.

Автоматично идентифицира и свързва ключови термини или цитати за по-бързо преглеждане и обобщаване.

Предлага функция за автоматично вграждане на субтитри, с която можете да оформяте и вграждате субтитри директно във вашето видео, всичко това в рамките на платформата Sonix.

Ограничения на Sonix

Някои потребители са отбелязали, че той може да има затруднения с определени акценти или специализирана терминология.

Цени на Sonix

Стандартен: 0 $/месец (10 $/час аудио)

Премиум: 22 $/място/месец (5 $/час аудио)

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Sonix?

Ето какво каза един рецензент на Capterra за Sonix:

Супер бърз работен процес за транскрипция. AI извършва работа с точност от почти 95%, дори на немски, не само на английски. След това ми отне само 25% до 50% от общото време на интервюто, за да транскрибирам неточните думи.

Супер бърз работен процес за транскрипция. AI извършва почти 95% точна работа, дори на немски, не само на английски. А след това ми отне само 25% до 50% от общото време на интервюто, за да транскрибирам неточните думи.

7. Fathom (Най-доброто за безплатни AI обобщения на срещи)

Чрез Fathom

Fathom е асистент за транскрипция, вграден в Zoom, който се присъединява автоматично към вашите срещи, транскрибира ги в реално време и предоставя обобщения, генерирани от изкуствен интелект, веднага след края на разговора. Той се появява като безмълвен участник, показвайки субтитри на живо, така че да можете да останете фокусирани върху разговора, вместо да се опитвате да си водите бележки.

По време на срещата Fathom може да открие ключови моменти, използвайки AI-задвижвани акценти, или да ви позволи ръчно да маркирате важни изявления. След това генерира ясно резюме с дословни цитати, действия и прозрения, спестявайки ви да ровите из пълните транскрипции, за да си спомните какво е било обсъждано.

Разберете най-добрите функции

Автоматично изпраща обобщения на разговорите и ключови моменти към Salesforce или HubSpot, за да поддържа актуални записите за клиентите.

Предоставя обобщение след разговора директно в пощенската ви кутия, като изброява важни цитати, задачи и последващи действия.

Всички транскрипции и бележки са лични за вас; нищо не се споделя, освен ако не решите да го направите.

Разберете ограниченията

При срещи с ограничено пространство на екрана (като в Zoom или Google Meet), ботът Fathom се показва като пълноправен участник, заемайки видимо място на екрана.

Разберете цените

Безплатно завинаги

Премиум: 19 $/потребител/месец

Team Edition: 29 $/потребител/месец

Team Edition Pro: 39 $/потребител/месец

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 5/5 (700+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Fathom:

Абсолютно безупречни обобщения на срещите и точни задачи за изпълнение. Обичам колко бързо обобщението попада в пощенската ми кутия (в рамките на 60 секунди след края на срещата). Много лесен и интуитивен за използване и се интегрира безпроблемно с Zoom и Google Meet. Обичам простата настройка чрез видео/метод за въвеждане и бързата поддръжка/отговор.

Абсолютно безупречни обобщения на срещите и точни задачи за изпълнение. Обичам колко бързо обобщението пристига в пощенската ми кутия (в рамките на 60 секунди след края на срещата). Много лесен и интуитивен за използване и се интегрира безпроблемно с Zoom и Google Meet. Обичам простата настройка чрез видео/метод за въвеждане и бързата поддръжка/отговор.

⚡ Революционни: Някои от инструментите в този списък надхвърлят преобразуването на реч в текст – те ви помагат да обобщавате разговори, да маркирате говорители и дори да превръщате гласови бележки в задачи за изпълнение.

8. Verbit (Най-доброто за транскрипция и субтитриране на корпоративно ниво)

Чрез Verbit

Verbit е платформа за транскрипция и субтитриране, която използва хибриден модел, при който изкуственият интелект се занимава с първоначалната транскрипция, а след това професионални транскрибатори бързо редактират и преглеждат транскрипта, за да постигнат почти перфектно качество. Платформата поддържа и субтитриране в реално време чрез CART (Communication Access Realtime Translation), което се използва често в класните стаи, конференции и уебинари в Zoom.

Създаден за корпоративно използване, Verbit отговаря на стандартите HIPAA, GDPR и SOC-2 и поддържа частни облачни разгръщания за допълнителна сигурност. Платформата позволява на потребителите да създават специфични за домейна речници, за да гарантират, че сложните или нишови термини се транскрибират правилно. Освен това предоставя аудио описания на живо за достъпност.

Най-добрите функции на Verbit

Поддържа идентифициране на няколко говорители и може да маркира говорителите по име или чрез гласови профили.

Предлага превод на транскрипции и дори дублиране с изкуствен интелект за поддръжка на създаването на многоезично съдържание.

Verbit включва функция за AI обобщения „Gen V“, която автоматично генерира кратки резюмета на срещи или уроци.

Ограничения на Verbit

Наличието на множество икони, разпръснати из целия потребителски интерфейс, е посочено като източник на объркване.

Цени на Verbit

Безплатно (до 30 минути)

Самообслужване: 29 $/месец

Пълно обслужване: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Verbit

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Verbit?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Verbit:

Няколко неща, които харесвам в Verbit, са неговият лесен за използване интерфейс, точният ASR и ориентираният към клиента подход. Използвам го всеки ден; той е интегриран в нашата система.

Няколко неща, които харесвам в Verbit, са неговият лесен за използване интерфейс, точният ASR и ориентираният към клиента подход. Използвам го всеки ден; той е интегриран в нашата система.

🧠 Интересен факт: Холивуд разполага с тайни армии от транскрибатори. Субтитрите за филми и телевизионни програми често се създават от специализирани фирми за транскрипционни услуги, като някои от тях работят кадър по кадър, за да синхронизират перфектно диалога, фоновия шум и идентификаторите на говорителите.

9. Fireflies. ai (Най-доброто за AI-базирани анализи на срещи)

Чрез Fireflies AI

Fireflies. ai е AI асистент за срещи в реално време, който автоматично записва и транскрибира срещи на платформи като Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Транскрипциите се появяват в таблото ви в Fireflies малко след края на срещата, с времеви отметки и разграничаване на говорителите.

Но не става въпрос само за транскрипция. Fireflies добавя слой интелигентност на разговора, като маркира ключови моменти, генерира действия и създава обобщения на срещите. Анализът на настроенията помага на екипите да разберат тона, а функцията за интелигентно търсене ви позволява да филтрирате разговорите по ключови думи, въпроси, дати или категории.

Fireflies. ai най-добри характеристики

Можете да обучите Fireflies с персонализиран речник, за да подобрите точността при конкретни термини, акроними или имена на продукти, използвани от вашия екип.

Интегрира се с CRM инструменти като Salesforce и HubSpot, проектни мениджъри като Asana и Trello и облачни платформи като Google Drive и Dropbox.

Предлага анализи на гласа и говорещите, като например време за говорене на всеки говорещ, карти за оценка и информация, която помага на мениджърите да обучават ефективно членовете на екипа.

Ограничения на Fireflies. ai

Понякога възникват затруднения при точното транскрибиране и обобщаване на срещи, особено в случаи, когато има няколко говорители, силни акценти или фонов шум.

Цени на Fireflies. ai

Безплатни завинаги

Про: 18 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Fireflies. ai:

Резюметата са изключително точни и задълбочени, а ми харесва, че можете да разширите всяка точка за повече контекст (страхотна екстра в плана Pro). Възможността да видите резюмето на срещата заедно с пълния транскрипт спестява много време, а свързаните времеви отметки улесняват преминаването директно към частта от разговора, която ви е необходима.

Резюметата са изключително точни и задълбочени, а ми харесва, че можете да разширите всяка точка за повече контекст (страхотна екстра в плана Pro). Възможността да видите резюмето на срещата заедно с пълния транскрипт спестява много време, а свързаните времеви отметки улесняват преминаването директно към частта от разговора, която ви е необходима.

10. Happy Scribe (Най-добър за транскрипция и субтитри с опция за човешка намеса)

Чрез Happy Scribe

Happy Scribe е популярна платформа за транскрипция, която предлага транскрипции, генерирани от изкуствен интелект, на над 120 езика и диалекта. Настройката е проста: просто качите файла си, изберете език и за минути ще получите транскрипция с времеви отметки. Тя автоматично добавя препинателни знаци, превръща текста в главни букви и може да открива и маркира различни говорители за лесно преглеждане.

Happy Scribe предлага и гъвкавост за надграждане на всеки AI транскрипт до човешка точност с едно кликване. Той разполага и с надежден редактор на субтитри, който не само транскрибира речта, но и генерира синхронизирани субтитри, готови за експортиране. Можете да обединявате, разделяте и коригирате редове от субтитрите и дори да включвате SDH (субтитри за глухи и хора с увреден слух) с описания на звука или етикети на говорителите.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Редакторът се синхронизира с аудио вълни за лесна проверка и включва функции за търсене и замяна, както и възможност за маркиране на имена на говорители по избор.

Можете да поканите сътрудници да редактират транскрипции в платформата или да експортирате файлове във формати Word или TXT за офлайн употреба.

Има и функция за коментари, така че можете да оставяте бележки или въпроси на определени времеви отметки за колеги (например „Неясно слово тук, моля проверете отново“).

Ограничения на HappyScribe

Липсата на мобилно приложение, което ограничава достъпа на потребителите до платформата, когато са в движение, и ограничава производителността на тези, които предпочитат да работят от мобилни устройства.

Цени на HappyScribe

Безплатно

Стартово ниво: Плащане по изразходване (от 12 долара за 60 минути)

Lite: 9 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 80 $/месец

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Happy Scribe?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Happy Scribe:

Това е толкова лесно, колкото да качите аудио файл и да изчакате минута. След това трябва само да поправите 10% от текста, който не е могъл да бъде транскрибиран автоматично. Освен това е възможно да възпроизвеждате аудио файла, докато коригирате текста, което значително улеснява работата

Това е толкова лесно, колкото да качите аудио файл и да изчакате минута. След това трябва само да поправите 10% от текста, който не е могъл да бъде транскрибиран автоматично. Освен това е възможно да възпроизвеждате аудио файла, докато коригирате текста, което значително улеснява работата.

11. Google Cloud Speech-to-Text (най-доброто за разработчици и мащабируемо API за реч)

Google Cloud Speech-to-Text е удобен за разработчиците API от корпоративно ниво, който преобразува аудио в текст в голям мащаб. Вместо традиционен интерфейс за потребители, той предлага стабилен бекенд двигател, създаден да захранва приложения, гласови ботове и автоматизирани работни потоци. Поддържа както стрийминг в реално време, така и транскрипция на партиди, което означава, че можете да стриймвате аудио на живо с ниска латентност или да качвате предварително записани файлове, за да получите подробни транскрипции с времеви отметки.

API се мащабира безпроблемно за големи обеми и включва усъвършенствани инструменти като метаданни за разпознаване, автоматична пунктуация и оценки за достоверност на ниво дума, което помага на разработчиците да оптимизират качеството на транскрипцията. Разработчиците могат да подобрят още повече точността, като предоставят персонализиран речник (например, имена на марки или термини, специфични за дадена област).

Най-добрите функции на Google Cloud Speech-to-Text

Можете да обучавате персонализирани модели за преобразуване на реч в текст с помощта на AutoML (понастоящем в ограничено разпространение) или да изберете подобрени модели за телефонни разговори и видео за по-голяма точност в специализирани аудио сценарии.

Поддържа диаризация на говорещите, като автоматично маркира говорещите без ръчно въвеждане.

Предлага алтернативни транскрипции за неясни аудио сегменти, което дава на разработчиците гъвкавост при избора на най-точната интерпретация.

Ограничения на Google Cloud Speech-to-Text

Някои потребители са съобщили за забележимо забавяне по време на транскрипцията в реално време, което може да повлияе на ефективността и отзивчивостта на обработката на реч на живо.

Цени на Google Cloud Speech-to-Text

Въз основа на количеството аудио, обработено всеки месец, измерено в секунди. Например, стандартното разпознаване в V2 започва от 0,016 долара на минута и намалява с по-висока употреба, докато медицинските модели са безплатни за първите 60 минути, а след това струват 0,078 долара на минута.

Оценки и рецензии за Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Cloud Speech-to-Text?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Google Cloud Speech-to-Text:

Извършва отлична транскрипция, която е точна и изисква много малко редактиране. Хубаво е да има алтернативи на други продукти, особено на Google, защото те се интегрират във всички продуктови линии и се хостват на облачното устройство.

Извършва отлична транскрипция, която е точна и изисква много малко редактиране. Хубаво е да има алтернативи на други продукти, особено на Google, защото те се интегрират във всички продуктови линии и се хостват на облачния диск

Инструментите за транскрипция ви помагат да записвате разговори, срещи и идеи от аудио или видео файлове. Но след като транскрипцията е готова, управлението на всичко, което следва – като редакции, планиране на съдържанието или актуализации на екипа – все още се нуждае от едно организирано и удобно за ползване пространство.

Тук на помощ идва ClickUp. Независимо дали работите с видео съдържание, транскрибирани интервюта или генерирани от AI бележки от срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, ClickUp ви помага да съберете всичко на едно място. С вградените Docs, шаблони и ClickUp AI можете да управлявате проекти, да създавате съдържание и да си сътрудничите – всичко на едно място.

Искате да превърнете работния си процес по транскрипция в безпроблемен процес? Регистрирайте се в ClickUp сега и опростете работата си от начало до край.