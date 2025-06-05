Топ 10 софтуерни програми и приложения за транскрипция през 2025 г. (безплатни и платени)

Ако някога сте се опитвали да транскрибирате запис, знаете колко трудно може да бъде това. Особено когато трябва да изслушате едночасов разговор по Zoom, за да извлечете или обобщите ключовите моменти.

Независимо дали сте журналист, който се бори с кратките срокове, изследовател, който анализира данни, или бизнес професионалист, който преглежда срещи, ви е необходим надежден инструмент за транскрипция в технологичния ви арсенал, за да поддържате производителността си.

За щастие, има много приложения за транскрипция, които могат да свършат работата за вас и да ви направят по-продуктивни. Прегледахме безброй варианти, за да ви предложим 10-те най-добри софтуерни решения за транскрипция. Започваме!

Какво трябва да търсите в софтуера за транскрипция?

Преди да изберете подходящия софтуер за транскрипция, е важно да разберете ключовите фактори, които трябва да повлияят на вашия избор. Тези точки ще ви помогнат да вземете информирано решение:

Точност : Проверете колко точно софтуерът транскрибира речта. Други важни аспекти са дали софтуерът може да се справи с различни акценти и фонови шумове в контекста на аудиофайла, с който работите.

Характеристики: Търсете софтуерни програми, които предлагат повече от основни транскрипционни функции. Например, някои предлагат функции като идентификация на говорещия, маркиране на времето и интеграция със Търсете софтуерни програми, които предлагат повече от основни транскрипционни функции. Например, някои предлагат функции като идентификация на говорещия, маркиране на времето и интеграция със софтуер за управление на проекти , които оптимизират работния ви процес.

Леснота на употреба : Търсете интерфейс, който е лесен за употреба. Софтуерът трябва да е интуитивен, за да можете да се концентрирате върху съдържанието. Търсете функционалност за плъзгане и пускане и ясна навигация, например.

Цени: Изберете софтуер, който предлага необходимите функции, без да ви струва цяло състояние. Ценовият диапазон на софтуера за транскрипция може да варира в зависимост от функциите и нивото на точност. Много услуги за транскрипция предлагат и безплатни пробни версии, така че можете да разберете дали отговарят на вашите нужди.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

10-те най-добри софтуера за транскрипция, които можете да използвате

Независимо дали търсите основна помощ за транскрипция или разширени функции за обобщаване, тук ще намерите подходящото за вас. Нека разгледаме 10-те най-добри софтуерни решения въз основа на техните функции, цени и други характеристики.

1. ClickUp

Започнете с ClickUp AI Note Taker Получавайте автоматични транскрипции на срещи с ясни етикети на говорителите, използвайки ClickUp AI Notetaker.

ClickUp е всеобхватно, богато на функции приложение за управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект. Наборът от AI функции в ClickUp Brain е идеалният инструмент за автоматизиране на процесите по транскрипция. Използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да генерирате мигновено интелигентни резюмета, транскрипти с възможност за търсене, задачи за действие и др.

ClickUp Brain е невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и данни в рамките на платформата. Когато се използва с ClickUp Clips, функция за запис на екрана и аудио, тя може да извършва автоматична транскрипция.

Транскрибирайте гласови клипове в текст с ClickUp Brain

Например, по време на среща можете да записвате аудио бележките и дискусиите си, а ClickUp автоматично ще ги транскрибира за вас – спестете време и работете по-умно. Освен това тези транскрипции могат дори да бъдат споделени с други членове на екипа за справка.

Освен това транскрипцията улеснява значително търсенето на съдържание от записани съобщения и аудио файлове. Всички транскрибирани текстове могат да се търсят с помощта на ClickUp Universal Search.

Просто търсете ключови думи в записа и спестете време, като преминавате към съответната част без ръчно усилие. ClickUp Universal Search може също да ви помогне да намерите всичко в работното си пространство, включително задачи, документи, проекти и дори в някои интеграции на трети страни – за секунди!

Търсете всичко в екосистемата на ClickUp за секунди!

Най-добрите функции на ClickUp

Преобразувайте речта и транскрибирайте гласовите записи бързо в текст с автоматична AI транскрипция.

Създавайте контекстно-ориентирани резюмета на транскрипции въз основа на съдържанието

Споделяйте незабавно записите на екрана с екипа

Създавайте задачи директно от ClickUp Clips

Интегрирайте с над 1000 програми за подобряване на транскрипцията, като Hubspot, Loom и ZenDesk.

Ограничения на ClickUp

Понастоящем се изискват гласови записи за автоматизирани услуги и услуги за транскрипция. Някои потребители може да пропуснат опцията за функционалност за преобразуване на текст в реч.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

💡Съвет от професионалист: Brain MAX, вашият AI спътник на работния плот, превръща преобразуването на реч в текст в безпроблемно преживяване за заетите професионалисти. Независимо дали сте на среща, провеждате интервюта или записвате спонтанни идеи, просто говорете естествено и Brain MAX незабавно преобразува думите ви в ясен, структуриран текст. Това супер приложение с изкуствен интелект автоматично организира вашите транскрипции, маркира говорителите и свързва бележките с подходящи задачи или проекти, за да не губите контекста. Освен това, благодарение на мощната си функция Enterprise Search, можете лесно да търсите, споделяте или преглеждате отново всяка дискусия по-късно! Brain MAX превръща точната и лесна транскрипция в интегрирана част от вашия работен процес – всичко това от едно мощно приложение за настолен компютър.

2. Fathom AI

Fathom AI е софтуер за автоматична транскрипция, базиран на изкуствен интелект, известен с лесната си употреба. Той записва, транскрибира, маркира и обобщава вашите телефонни разговори и срещи.

Fathom AI се фокусира върху оптимизирането на цялостното преживяване при видеоконферентни разговори. Той се интегрира с платформи като Zoom и Google Meet, като автоматично записва и транскрибира аудио от срещите. Fathom AI ви позволява да маркирате ключови моменти по време на разговора. Той създава резюмета, които могат да се търсят, и вие можете да споделяте конкретни клипове с колеги.

Най-добрите функции на Fathom AI

Записвайте точни резултати и ключови моменти от вашите записи.

Навигирайте в лесния за употреба интерфейс с вграден медиен и аудио плейър.

Интегрирайте ги с популярни платформи за съхранение в облак.

Ограничения на Fathom AI

Може да имате затруднения с технически термини или силни акценти.

Проектирани за водене на бележки по време на срещи, така че може да не са идеални за други видове аудио или видео записи.

Поддържат се само 6 езика (освен английски)

Цени на Fathom AI

Безплатни

Fathom Premium: 19 $/месец на потребител

Стандартен: 32 $/месец на потребител

Fathom Pro: 39 $/месец на потребител

Fathom for Teams: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Fathom AI

G2 : 5/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 5/5 (над 200 отзива)

3. Otter. ai

Otter. ai е популярна мобилна програма за транскрипция, която се отличава с транскрипция в реално време. Тя се интегрира с различни инструменти и може да транскрибира аудио от различни източници, което я прави многофункционален помощник.

Otter.ai разполага с редица функционалности. Той предлага транскрипция в реално време за срещи и може да обработва и предварително записани аудио или видео файлове. Otter ви позволява да разграничавате участниците. Акцентът е върху точността, разграничаването на говорителите и гъвкавостта.

Най-добрите функции на Otter

Обобщете дългите записи в кратки резюмета за бърз преглед и справка.

Работете съвместно по транскрипциите едновременно, за да може екипът да работи заедно.

Маркирайте и търсете ключови думи в транскрибирания текст.

Интегрирайте с Zoom, Teams и Meet за транскрипция в реално време по време на срещи.

Ограничения на Otter

Otter понастоящем поддържа само английски език.

Силни акценти или технически жаргон могат да доведат до грешки при транскрипцията.

Без възможност за редактиране на транскрипцията в реално време

Цени на Otter

Безплатен базов план

Професионален план: 16,99 $/месец

Бизнес план: 30 $/месец

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter

G2 : 4. 2/5 (150+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

4. Sonix

чрез Sonix

Sonix е мощен софтуер за транскрипция с широк спектър от приложения и интеграции. Това го прави добър избор за различни случаи на употреба, като бележки от срещи, лекции, интервюта и филми.

Sonix прави процеса на транскрипция бърз, точен и лесен за използване. Той ви помага да оптимизирате работния си процес и да отключите ценно съдържание в аудио записите си.

В допълнение, Sonix предлага функции като идентификация на говорещия, времеви отметки и интеграция с популярни инструменти за продуктивност. Това го прави цялостно решение за всички ваши нужди от транскрипция.

Най-добрите функции на Sonix

Точно преобразуване на реч в текст на над 49 езика

Лесна интеграция между платформи и инструменти

Подобрете видеоклиповете с субтитри, като използвате функцията за автоматични субтитри.

Ограничения на Sonix

По-стръмна крива на обучение в сравнение с някои други опции

Разходите за дълги транскрипции могат да нараснат бързо, особено за чести потребители.

Цени на Sonix

Стандартен: 10 долара на час

Премиум: 5 долара на час плюс 22 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2 : 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 125 рецензии)

5. Grain

чрез Gr ain

Grain е облачна платформа за транскрипция, фокусирана върху срещи. С подходящите интеграции тя може да записва аудио файлове и автоматично да генерира транскрипции с бележки, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Grain също така анализира разговора, идентифицира ключови теми и подчертава важни моменти.

Най-добрите функции на Grain

Преглеждайте транскрипциите заедно с колегите си, като използвате инструменти за съвместна работа.

Определете всеки говорител с множество опции за етикетиране

Автоматизирайте субтитрирането на видеоклипове за достъпност и ангажираност

Ограничения на зърното

Безплатният план има ограничени функции и минути.

Инструментът може да има затруднения при точното транскрибиране на речта на говорещи с силен акцент или диалект.

Цени на зърното

Безплатен план

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (275+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

6. Fireflies. ai

Fireflies. ai е софтуер за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, специално разработен за срещи и интервюта. Безплатната му версия има много полезни интеграции, които го правят нещо повече от обикновена ръчна транскрипция.

Fireflies е всестранен AI асистент за срещи, подходящ както за транскрипция, така и за задачи за изпълнение. Той се интегрира с популярни инструменти за видеоконферентна връзка, за да записва автоматично аудио или видео файлове, да транскрибира разговора и да обобщава ключовите моменти.

Акцентът е върху точната транскрипция и полезни информации за повишаване на производителността.

Най-добрите функции на Fireflies

Анализирайте автоматично срещите, за да идентифицирате ключовите моменти и задачите за действие.

Интегрирайте ги с популярни платформи за видеоконферентна връзка като Zoom и Google Meet.

Получете разширени опции за търсене и филтриране на думи в транскрипциите.

Ограничения на Fireflies

Безплатният план има ограничения по отношение на пространството за съхранение и продължителността на срещите.

Ограничени възможности за транскрипция на аудио/видео извън срещите

Цени на Fireflies

Безплатни завинаги

Pro: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fireflies

G2 : 4,8/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (9 отзива)

7. MeetGreek

чрез MeetGreek

MeetGreek е платформа за транскрипция, предназначена за срещи и уебинари. Тя може да записва, транскрибира, обобщава и споделя важни моменти. MeetGreek се интегрира с платформи като Zoom и Google Meet. Тя записва всички ваши срещи, транскрибира ги и анализира разговора за важни моменти, решения и действия.

Той предлага и функция за търсене. Тази функция ви позволява да спрете и лесно да прегледате отново части от разговора.

Най-добрите функции на MeetGreek

Достъп до транскрипции на онлайн срещи и уебинари

Интегрирайте лесно с популярни платформи за срещи като Zoom и Google Meet.

Възползвайте се от предимствата на автоматичните етикети за действия, важни точки или конкретни подробности.

Ограничения на MeetGreek

Ограничени възможности за транскрипция на аудио/видео извън срещите

Безплатният план има ограничени функции и минути.

Цени на MeetGreek

Безплатен базов план

Pro: 15 долара на месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на MeetGreek

G2 : 4,6/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4/5 (5 отзива)

8. Rev

чрез Rev

Rev предлага както човешки, така и AI-базирани опции. Той осигурява човешка транскрипция за всички аудио или видео файлове. Има и AI опция за транскрипция на по-ниска цена. Голям пазар от опитни транскрибатори извършва самата услуга по транскрипция. Rev също така предоставя API за преобразуване на реч в текст за по-голяма функционалност.

Но това не е всичко. Можете също да редактирате транскрипцията, да маркирате текст, да добавяте коментари и да изисквате субтитри на 17 езика, ако имате време.

Най-добрите функции на Rev

Постигнете висока точност чрез услугите за транскрипция, извършвани от хора.

Възползвайте се от бързите срокове за изпълнение

Насладете се на допълнителни услуги като превод и субтитриране.

Ограничения на Rev

По-скъпи от опциите, базирани на изкуствен интелект

Цени на Rev

AI транскрипция и субтитри: 0,25 $/минута за всеки

Абонамент за AI: 29,99 $/месец

Транскрипция от човек: 1,50 $/минута

Рейтинги и отзиви

G2 : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)

9. Descript

чрез DeScript

Descript е за тези, които се специализират във видеоклипове и подкасти. Той ви позволява да пишете, записвате, транскрибирате, редактирате и сътрудничите с лесен за употреба интерфейс.

Функциите за транскрипция са бързи и точни. Програмата разполага и с инструменти за редактиране на аудио и видео файлове. Някои от усъвършенстваните приложения за възпроизвеждане на аудио включват дублиране на аудио записи и автоматично премахване на излишни думи.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте безпроблемно видеоклипове с вградени инструменти за редактиране на видео

Получете разширени функции за редактиране, като например създаване на клипове, които могат да станат вирусни.

Удобен интерфейс с функции за редактиране на аудио файлове

Ограничения на Descript

Транскрипцията може да не е толкова точна, колкото специализираният софтуер за транскрипция.

Те са предназначени предимно за хора, работещи в областта на създаването на видео и подкасти.

Безплатният план има ограничен брой минути за транскрипция.

Цени на Descript

Безплатен план

План Creator на цена 12 USD/месец на потребител

Професионален план на цена 24 долара на месец за потребител/месец за потребител

План за предприятия: свържете се с нас за цени/месец на потребител

Оценки и рецензии за Descript

G2 : 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4/8/5 (над 150 отзива)

10. Notta. ai

чрез Notta

Notta е предназначен за екипи, които се нуждаят от цялостно решение за записване, управление и използване на съдържанието от срещи. Това е софтуер за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който се фокусира върху автоматичното водене на бележки и обобщаване.

Можете да транскрибирате, редактирате, обобщавате, създавате повече и да си сътрудничите с няколко говорители в един работен процес. Безплатният софтуер за транскрипция обаче е част от по-широко решение за управление на срещи и водене на бележки.

Най-добрите функции на Notta

Получете отлични възможности за автоматично водене на бележки и обобщаване.

Използвайте интуитивен и лесен за работа интерфейс с функции за търсене и организиране на бележки.

Интегрирайте ги с популярни календари и инструменти за управление на проекти като Notion и Trello.

Без ограничения

Може да не е идеален за транскрипции на дълги аудио/видео файлове.

Безплатният план има ограничени функции и минути.

Цени на Notta

Безплатен план

Професионален план за 14 долара на месец на потребител

Бизнес план за 27,99 $/месец на потребител

План за предприятия: свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Notta

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Все още няма отзиви

Транскрибирайте по-умно и по-бързо с ClickUp

Светът на инструментите за транскрипция процъфтява. Тези инструменти отговарят на различни нужди. Независимо дали целта ви е да постигнете перфектна точност при записване или светкавична скорост при записване на срещи, тези инструменти могат да направят всичко това.

Не само транскрипция: работният център на ClickUp помага на екипите да си сътрудничат по различни задачи и да увеличат производителността си до максимум

Подходящият инструмент ще преобразува вашите аудио и видео файлове в текстов формат, който може да се търси и редактира. Това отваря много възможности. Можете лесно да търсите конкретна информация в транскрипциите, да подобрите достъпността, като добавите субтитри към видеоклиповете, или да преобразувате аудио съдържанието от срещи за доклади и презентации.

Преди да се впуснете, отделете малко време, за да определите приоритетите си. Имате ли нужда от безупречна точност и скорост преди всичко? Може би сътрудничеството в реално време е по-важно за вашия работен процес.

За да оптимизирате работния си процес и да отключите света на ползите от производителността, регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес и революционизирайте начина, по който работите с аудио и видео съдържание.