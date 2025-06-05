Топ 10 софтуерни програми и приложения за транскрипция през 2025 г. (безплатни и платени)

Ако някога сте се опитвали да транскрибирате запис, знаете колко трудно може да бъде това. Особено когато трябва да изслушате едночасов разговор по Zoom, за да извлечете или обобщите ключовите моменти.
Независимо дали сте журналист, който се бори с кратките срокове, изследовател, който анализира данни, или бизнес професионалист, който преглежда срещи, ви е необходим надежден инструмент за транскрипция в технологичния ви арсенал, за да поддържате производителността си.
За щастие, има много приложения за транскрипция, които могат да свършат работата за вас и да ви направят по-продуктивни. Прегледахме безброй варианти, за да ви предложим 10-те най-добри софтуерни решения за транскрипция. Започваме!
Какво трябва да търсите в софтуера за транскрипция?
Преди да изберете подходящия софтуер за транскрипция, е важно да разберете ключовите фактори, които трябва да повлияят на вашия избор. Тези точки ще ви помогнат да вземете информирано решение:
- Точност: Проверете колко точно софтуерът транскрибира речта. Други важни аспекти са дали софтуерът може да се справи с различни акценти и фонови шумове в контекста на аудиофайла, с който работите.
- Характеристики: Търсете софтуерни програми, които предлагат повече от основни транскрипционни функции. Например, някои предлагат функции като идентификация на говорещия, маркиране на времето и интеграция със софтуер за управление на проекти, които оптимизират работния ви процес.
- Леснота на употреба: Търсете интерфейс, който е лесен за употреба. Софтуерът трябва да е интуитивен, за да можете да се концентрирате върху съдържанието. Търсете функционалност за плъзгане и пускане и ясна навигация, например.
- Цени: Изберете софтуер, който предлага необходимите функции, без да ви струва цяло състояние. Ценовият диапазон на софтуера за транскрипция може да варира в зависимост от функциите и нивото на точност. Много услуги за транскрипция предлагат и безплатни пробни версии, така че можете да разберете дали отговарят на вашите нужди.
Как оценяваме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с изследвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
10-те най-добри софтуера за транскрипция, които можете да използвате
Независимо дали търсите основна помощ за транскрипция или разширени функции за обобщаване, тук ще намерите подходящото за вас. Нека разгледаме 10-те най-добри софтуерни решения въз основа на техните функции, цени и други характеристики.
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватно, богато на функции приложение за управление на проекти, задвижвано от изкуствен интелект. Наборът от AI функции в ClickUp Brain е идеалният инструмент за автоматизиране на процесите по транскрипция. Използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да генерирате мигновено интелигентни резюмета, транскрипти с възможност за търсене, задачи за действие и др.
ClickUp Brain е невронна мрежа, която свързва задачи, документи, хора и данни в рамките на платформата. Когато се използва с ClickUp Clips, функция за запис на екрана и аудио, тя може да извършва автоматична транскрипция.
Например, по време на среща можете да записвате аудио бележките и дискусиите си, а ClickUp автоматично ще ги транскрибира за вас – спестете време и работете по-умно. Освен това тези транскрипции могат дори да бъдат споделени с други членове на екипа за справка.
Освен това транскрипцията улеснява значително търсенето на съдържание от записани съобщения и аудио файлове. Всички транскрибирани текстове могат да се търсят с помощта на ClickUp Universal Search.
Просто търсете ключови думи в записа и спестете време, като преминавате към съответната част без ръчно усилие. ClickUp Universal Search може също да ви помогне да намерите всичко в работното си пространство, включително задачи, документи, проекти и дори в някои интеграции на трети страни – за секунди!
Най-добрите функции на ClickUp
- Преобразувайте речта и транскрибирайте гласовите записи бързо в текст с автоматична AI транскрипция.
- Създавайте контекстно-ориентирани резюмета на транскрипции въз основа на съдържанието
- Споделяйте незабавно записите на екрана с екипа
- Създавайте задачи директно от ClickUp Clips
- Интегрирайте с над 1000 програми за подобряване на транскрипцията, като Hubspot, Loom и ZenDesk.
Ограничения на ClickUp
- Понастоящем се изискват гласови записи за автоматизирани услуги и услуги за транскрипция. Някои потребители може да пропуснат опцията за функционалност за преобразуване на текст в реч.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
💡Съвет от професионалист: Brain MAX, вашият AI спътник на работния плот, превръща преобразуването на реч в текст в безпроблемно преживяване за заетите професионалисти. Независимо дали сте на среща, провеждате интервюта или записвате спонтанни идеи, просто говорете естествено и Brain MAX незабавно преобразува думите ви в ясен, структуриран текст.
Това супер приложение с изкуствен интелект автоматично организира вашите транскрипции, маркира говорителите и свързва бележките с подходящи задачи или проекти, за да не губите контекста. Освен това, благодарение на мощната си функция Enterprise Search, можете лесно да търсите, споделяте или преглеждате отново всяка дискусия по-късно! Brain MAX превръща точната и лесна транскрипция в интегрирана част от вашия работен процес – всичко това от едно мощно приложение за настолен компютър.
2. Fathom AI
Fathom AI е софтуер за автоматична транскрипция, базиран на изкуствен интелект, известен с лесната си употреба. Той записва, транскрибира, маркира и обобщава вашите телефонни разговори и срещи.
Fathom AI се фокусира върху оптимизирането на цялостното преживяване при видеоконферентни разговори. Той се интегрира с платформи като Zoom и Google Meet, като автоматично записва и транскрибира аудио от срещите. Fathom AI ви позволява да маркирате ключови моменти по време на разговора. Той създава резюмета, които могат да се търсят, и вие можете да споделяте конкретни клипове с колеги.
Най-добрите функции на Fathom AI
- Записвайте точни резултати и ключови моменти от вашите записи.
- Навигирайте в лесния за употреба интерфейс с вграден медиен и аудио плейър.
- Интегрирайте ги с популярни платформи за съхранение в облак.
Ограничения на Fathom AI
- Може да имате затруднения с технически термини или силни акценти.
- Проектирани за водене на бележки по време на срещи, така че може да не са идеални за други видове аудио или видео записи.
- Поддържат се само 6 езика (освен английски)
Цени на Fathom AI
- Безплатни
- Fathom Premium: 19 $/месец на потребител
- Стандартен: 32 $/месец на потребител
- Fathom Pro: 39 $/месец на потребител
- Fathom for Teams: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Fathom AI
- G2: 5/5 (над 2000 рецензии)
- Capterra: 5/5 (над 200 отзива)
3. Otter. ai
Otter. ai е популярна мобилна програма за транскрипция, която се отличава с транскрипция в реално време. Тя се интегрира с различни инструменти и може да транскрибира аудио от различни източници, което я прави многофункционален помощник.
Otter.ai разполага с редица функционалности. Той предлага транскрипция в реално време за срещи и може да обработва и предварително записани аудио или видео файлове. Otter ви позволява да разграничавате участниците. Акцентът е върху точността, разграничаването на говорителите и гъвкавостта.
Най-добрите функции на Otter
- Обобщете дългите записи в кратки резюмета за бърз преглед и справка.
- Работете съвместно по транскрипциите едновременно, за да може екипът да работи заедно.
- Маркирайте и търсете ключови думи в транскрибирания текст.
- Интегрирайте с Zoom, Teams и Meet за транскрипция в реално време по време на срещи.
Ограничения на Otter
- Otter понастоящем поддържа само английски език.
- Силни акценти или технически жаргон могат да доведат до грешки при транскрипцията.
- Без възможност за редактиране на транскрипцията в реално време
Цени на Otter
- Безплатен базов план
- Професионален план: 16,99 $/месец
- Бизнес план: 30 $/месец
- План за предприятия: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Otter
- G2: 4. 2/5 (150+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)
4. Sonix
Sonix е мощен софтуер за транскрипция с широк спектър от приложения и интеграции. Това го прави добър избор за различни случаи на употреба, като бележки от срещи, лекции, интервюта и филми.
Sonix прави процеса на транскрипция бърз, точен и лесен за използване. Той ви помага да оптимизирате работния си процес и да отключите ценно съдържание в аудио записите си.
В допълнение, Sonix предлага функции като идентификация на говорещия, времеви отметки и интеграция с популярни инструменти за продуктивност. Това го прави цялостно решение за всички ваши нужди от транскрипция.
Най-добрите функции на Sonix
- Точно преобразуване на реч в текст на над 49 езика
- Лесна интеграция между платформи и инструменти
- Подобрете видеоклиповете с субтитри, като използвате функцията за автоматични субтитри.
Ограничения на Sonix
- По-стръмна крива на обучение в сравнение с някои други опции
- Разходите за дълги транскрипции могат да нараснат бързо, особено за чести потребители.
Цени на Sonix
- Стандартен: 10 долара на час
- Премиум: 5 долара на час плюс 22 долара на месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Sonix
- G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (над 125 рецензии)
5. Grain
Grain е облачна платформа за транскрипция, фокусирана върху срещи. С подходящите интеграции тя може да записва аудио файлове и автоматично да генерира транскрипции с бележки, създадени с помощта на изкуствен интелект.
Grain също така анализира разговора, идентифицира ключови теми и подчертава важни моменти.
Най-добрите функции на Grain
- Преглеждайте транскрипциите заедно с колегите си, като използвате инструменти за съвместна работа.
- Определете всеки говорител с множество опции за етикетиране
- Автоматизирайте субтитрирането на видеоклипове за достъпност и ангажираност
Ограничения на зърното
- Безплатният план има ограничени функции и минути.
- Инструментът може да има затруднения при точното транскрибиране на речта на говорещи с силен акцент или диалект.
Цени на зърното
- Безплатен план
- Стартово ниво: 19 $/месец на потребител
- Бизнес: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (275+ отзива)
- Capterra: Недостатъчно рецензии
6. Fireflies. ai
Fireflies. ai е софтуер за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, специално разработен за срещи и интервюта. Безплатната му версия има много полезни интеграции, които го правят нещо повече от обикновена ръчна транскрипция.
Fireflies е всестранен AI асистент за срещи, подходящ както за транскрипция, така и за задачи за изпълнение. Той се интегрира с популярни инструменти за видеоконферентна връзка, за да записва автоматично аудио или видео файлове, да транскрибира разговора и да обобщава ключовите моменти.
Акцентът е върху точната транскрипция и полезни информации за повишаване на производителността.
Най-добрите функции на Fireflies
- Анализирайте автоматично срещите, за да идентифицирате ключовите моменти и задачите за действие.
- Интегрирайте ги с популярни платформи за видеоконферентна връзка като Zoom и Google Meet.
- Получете разширени опции за търсене и филтриране на думи в транскрипциите.
Ограничения на Fireflies
- Безплатният план има ограничения по отношение на пространството за съхранение и продължителността на срещите.
- Ограничени възможности за транскрипция на аудио/видео извън срещите
Цени на Fireflies
- Безплатни завинаги
- Pro: 18 $/месец на потребител
- Бизнес: 29 $/месец на потребител
- Enterprise: 39 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на Fireflies
- G2: 4,8/5 (над 350 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (9 отзива)
7. MeetGreek
MeetGreek е платформа за транскрипция, предназначена за срещи и уебинари. Тя може да записва, транскрибира, обобщава и споделя важни моменти. MeetGreek се интегрира с платформи като Zoom и Google Meet. Тя записва всички ваши срещи, транскрибира ги и анализира разговора за важни моменти, решения и действия.
Той предлага и функция за търсене. Тази функция ви позволява да спрете и лесно да прегледате отново части от разговора.
Най-добрите функции на MeetGreek
- Достъп до транскрипции на онлайн срещи и уебинари
- Интегрирайте лесно с популярни платформи за срещи като Zoom и Google Meet.
- Възползвайте се от предимствата на автоматичните етикети за действия, важни точки или конкретни подробности.
Ограничения на MeetGreek
- Ограничени възможности за транскрипция на аудио/видео извън срещите
- Безплатният план има ограничени функции и минути.
Цени на MeetGreek
- Безплатен базов план
- Pro: 15 долара на месец на потребител
- Бизнес: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 59 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на MeetGreek
- G2: 4,6/5 (над 150 рецензии)
- Capterra: 4/5 (5 отзива)
8. Rev
Rev предлага както човешки, така и AI-базирани опции. Той осигурява човешка транскрипция за всички аудио или видео файлове. Има и AI опция за транскрипция на по-ниска цена. Голям пазар от опитни транскрибатори извършва самата услуга по транскрипция. Rev също така предоставя API за преобразуване на реч в текст за по-голяма функционалност.
Но това не е всичко. Можете също да редактирате транскрипцията, да маркирате текст, да добавяте коментари и да изисквате субтитри на 17 езика, ако имате време.
Най-добрите функции на Rev
- Постигнете висока точност чрез услугите за транскрипция, извършвани от хора.
- Възползвайте се от бързите срокове за изпълнение
- Насладете се на допълнителни услуги като превод и субтитриране.
Ограничения на Rev
- По-скъпи от опциите, базирани на изкуствен интелект
Цени на Rev
- AI транскрипция и субтитри: 0,25 $/минута за всеки
- Абонамент за AI: 29,99 $/месец
- Транскрипция от човек: 1,50 $/минута
Рейтинги и отзиви
- G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)
9. Descript
Descript е за тези, които се специализират във видеоклипове и подкасти. Той ви позволява да пишете, записвате, транскрибирате, редактирате и сътрудничите с лесен за употреба интерфейс.
Функциите за транскрипция са бързи и точни. Програмата разполага и с инструменти за редактиране на аудио и видео файлове. Някои от усъвършенстваните приложения за възпроизвеждане на аудио включват дублиране на аудио записи и автоматично премахване на излишни думи.
Най-добрите функции на Descript
- Редактирайте безпроблемно видеоклипове с вградени инструменти за редактиране на видео
- Получете разширени функции за редактиране, като например създаване на клипове, които могат да станат вирусни.
- Удобен интерфейс с функции за редактиране на аудио файлове
Ограничения на Descript
- Транскрипцията може да не е толкова точна, колкото специализираният софтуер за транскрипция.
- Те са предназначени предимно за хора, работещи в областта на създаването на видео и подкасти.
- Безплатният план има ограничен брой минути за транскрипция.
Цени на Descript
- Безплатен план
- План Creator на цена 12 USD/месец на потребител
- Професионален план на цена 24 долара на месец за потребител/месец за потребител
- План за предприятия: свържете се с нас за цени/месец на потребител
Оценки и рецензии за Descript
- G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4/8/5 (над 150 отзива)
10. Notta. ai
Notta е предназначен за екипи, които се нуждаят от цялостно решение за записване, управление и използване на съдържанието от срещи. Това е софтуер за транскрипция, базиран на изкуствен интелект, който се фокусира върху автоматичното водене на бележки и обобщаване.
Можете да транскрибирате, редактирате, обобщавате, създавате повече и да си сътрудничите с няколко говорители в един работен процес. Безплатният софтуер за транскрипция обаче е част от по-широко решение за управление на срещи и водене на бележки.
Най-добрите функции на Notta
- Получете отлични възможности за автоматично водене на бележки и обобщаване.
- Използвайте интуитивен и лесен за работа интерфейс с функции за търсене и организиране на бележки.
- Интегрирайте ги с популярни календари и инструменти за управление на проекти като Notion и Trello.
Без ограничения
- Може да не е идеален за транскрипции на дълги аудио/видео файлове.
- Безплатният план има ограничени функции и минути.
Цени на Notta
- Безплатен план
- Професионален план за 14 долара на месец на потребител
- Бизнес план за 27,99 $/месец на потребител
- План за предприятия: свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Notta
- G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: Все още няма отзиви
Транскрибирайте по-умно и по-бързо с ClickUp
Светът на инструментите за транскрипция процъфтява. Тези инструменти отговарят на различни нужди. Независимо дали целта ви е да постигнете перфектна точност при записване или светкавична скорост при записване на срещи, тези инструменти могат да направят всичко това.
Подходящият инструмент ще преобразува вашите аудио и видео файлове в текстов формат, който може да се търси и редактира. Това отваря много възможности. Можете лесно да търсите конкретна информация в транскрипциите, да подобрите достъпността, като добавите субтитри към видеоклиповете, или да преобразувате аудио съдържанието от срещи за доклади и презентации.
Преди да се впуснете, отделете малко време, за да определите приоритетите си. Имате ли нужда от безупречна точност и скорост преди всичко? Може би сътрудничеството в реално време е по-важно за вашия работен процес.
За да оптимизирате работния си процес и да отключите света на ползите от производителността, регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp още днес и революционизирайте начина, по който работите с аудио и видео съдържание.