Топ 11 алтернативи на Notta за точни транскрипции

Лесно е да загубите концентрация по време на дълги срещи, но транскрипциите ви помагат да наваксате. Какъв е уловката? Ръчната транскрипция е бавна и, честно казано, досадна. Ето тук AI инструментите за транскрипция като Notta се опитват да улеснят нещата.

Но ето как стоят нещата – интерфейсът на Notta не е най-интуитивният, а ако английският не е вашият майчин език, транскрипциите му могат да бъдат неточни. Приложението също има проблеми с разпознаването на говорещите, което затруднява проследяването на разговорите в срещи с много участници.

Ако търсите алтернатива на Notta или дори софтуер за транскрипция с изкуствен интелект, който предлага по-точни транскрипции, по-голяма лекота на използване и разширени функции, сте на правилното място.

След седмица тестове (и прекалено много кафе) събрахме 11-те най-добри алтернативи на Notta, като разгледахме основните им характеристики, недостатъци и цени, за да ви помогнем да намерите идеалния инструмент за транскрипция с изкуствен интелект за вашите нужди.

Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме ClickUp : Най-доброто решение за управление на работните процеси и транскрипции на едно място Най-доброто решение за управление на работните процеси и транскрипции на едно място Descript: Най-доброто за редактиране на аудио съдържание с помощта на изкуствен интелект Fireflies. ai: Най-доброто за автоматично откриване на теми Otter. ai: Най-доброто за персонализирано разпознаване на език Fellow: Най-доброто решение за превръщане на транскрипции в структурирани работни процеси Sonix: Най-доброто решение за многоезични транскрипции Rev: Най-доброто решение за създаване на транскрипции, проверени от хора Trint: Най-подходящ за големи медийни предприятия Avoma: Най-доброто решение за интелигентни разговори в продажбите Fathom: Най-подходящ за свободни професионалисти и самостоятелни предприемачи Tl;dv: Най-доброто за създаване на откъси от срещи

Какво трябва да търсите в алтернатива на Notta?

Ако избраната от вас алтернатива на Notta не отговаря на всички ваши изисквания, ще се окажете отново в изходна позиция. За да ви спестим неприятности, ето някои ключови функции, които да търсите в един ефективен инструмент за транскрипция с изкуствен интелект:

Точен транскрипт, базиран на изкуствен интелект: Изберете алтернатива на Notta с прецизен автоматичен транскрипт и разширени функции като идентификация на говорещия, разпознаване на емоции и анализ на настроенията за по-задълбочени прозрения.

Сигурност: Изберете инструмент с криптиране от край до край и съответствие с индустриални стандарти като SOC 2 и GDPR, особено ако работите във финансовия сектор или здравеопазването.

Сътрудничество в реално време: Намерете софтуер за транскрипция, който поддържа споделени работни пространства, разрешения за екипи и редактиране в реално време, за да повишите производителността.

Субтитри и превод на езици: Изберете опция, която генерира субтитри и превежда видеоклипове, за да достигнете до глобална аудитория.

Икономичност: Потърсете AI инструмент за транскрипция с гъвкави ценови планове, които се адаптират към вашия бизнес, без да натоварват бюджета ви.

Множество интеграции: Изберете софтуер, който се свързва с вашите съществуващи CRM, инструменти за управление на проекти и комуникация, за да постигнете гладък работен процес.

Офлайн възможности: Изберете конкурент на Notta, който работи без интернет връзка, което ви позволява да транскрибирате аудио и видео файлове по всяко време и навсякъде.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете да използвате едно супер приложение, което прави всичко това? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

11-те най-добри алтернативи на Notta за 2025 г.

Знаете ли от какво се нуждаете? Нека разгледаме 11-те най-добри алтернативи на Notta за 2025 г.:

1. ClickUp (най-доброто решение за управление на работните процеси и транскрипция на едно място)

Концентрирайте се върху срещите си, докато ClickUp AI Notetaker записва всичко за вас.

Начело в списъка е ClickUp – приложението за работа, което поддържа вашите срещи, документи, задачи и проекти добре организирани в една платформа.

ClickUp AI Notetaker е най-ценният елемент от пакета за продуктивност на срещите. Функцията обединява записването, транскрипцията и обобщаването в един единствен, оптимизиран процес, така че можете да останете ангажирани, докато тя работи на заден план.

Просто го включете и той автоматично ще генерира транскрипции, които могат да се търсят, ще подчертае ключовите моменти и ще ви помогне да създадете задачи директно от бележките си от срещата. Няма повече бързане да записвате неща или да забравяте задачи за действие – просто ясни, организирани бележки след всяка среща.

След това оставете на ClickUp Brain, вградения AI копилот на платформата, да ви предостави достъп до ключови точки, списъци със задачи и автоматизирани актуализации на напредъка с прости текстови подсказки.

Обобщете бележките си от срещи за секунди с ClickUp Brain

След това просто организирайте и управлявайте всички данни, свързани с вашите срещи, с ClickUp Meetings. Наборът от инструменти се занимава с всичко – от редактиране на богат текст до създаване на списъци за проверка, за да ви помогне да бъдете в крак с дневния си ред.

Направете списък с всички важни задачи и идеи в ClickUp Notepad.

Имате дълъг транскрипт или подробно резюме от среща? Можете да го качите директно в ClickUp Docs и да сътрудничите с екипа си в реално време. Имате нужда от място за бързи идеи и списъци със задачи? ClickUp Notepad ви предлага просто и подредено пространство, в което да поддържате всичко организирано.

Получете безплатен шаблон Обобщете дискусиите и решенията си, организирани с шаблона „Протокол от среща“.

Имате нужда от малко допълнителна помощ? Разгледайте библиотеката с персонализирани шаблони на ClickUp, за да поддържате срещите си организирани и да протичат гладко.

Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp има вградени раздели за дневен ред, ключови изводи, възложени задачи и последващи действия, така че можете лесно да проследявате дискусии, решения и действия на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте транскрипции и резюмета в реално време по време на срещи

Превърнете директно бележките от срещи, генерирани от AI , в задачи, които могат да се проследяват

Превеждайте съдържание на над 10 езика, включително китайски и арабски.

Автоматизирайте ежедневните срещи, задачите, крайните срокове и приоритетите с ClickUp Automations.

Интегрирайте с над 1000 бизнес приложения като Loom, Zendesk и други

Достъп до шаблони за управление на срещи, като шаблона ClickUp Meeting Notes , за да управлявате бележките и резюметата си.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за цена от само 6 $/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

💡Професионален съвет: Транскрипцията не е единственото нещо, в което ClickUp Brain е майстор. От създаването на персонализирани правила за автоматизация до генерирането на лични standups, ето някои трикове, които AI на ClickUp може да направи като ваш постоянен асистент в работата.

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Много ми харесва, че това е едновременно приложение за водене на бележки и приложение за управление на проекти на едно място. Функциите и конфигурацията улесняват контрола върху множество проекти, както и прегледа на таблата за всички задачи.

Много ми харесва, че това е едновременно приложение за водене на бележки и приложение за управление на проекти на едно място. Функциите и конфигурацията улесняват контрола върху множество проекти, както и прегледа на таблата за всички задачи.

2. Descript (Най-доброто за редактиране на аудио съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез Descript

Много подкастъри, видео редактори и отдалечени екипи използват Descript заради неговите първокласни интелигентни функции за редактиране.

Платформата надхвърля обикновения транскрипт, като ви позволява да редактирате аудио и видео файлове, променяйки текста в транскрипта.

Например, с функцията Overdub можете да създадете реалистичен AI клонинг на гласа си или да използвате готови гласове, за да поправите грешки – просто въведете правилния текст и Descript ще генерира естествено звучащ аудио файл, който да съответства на него.

Освен това, Descript предлага и AI аудио регенерация, премахване на фоновия шум и идентификация на говорителя – всичко това в една лесна за използване платформа за сътрудничество.

Най-добрите функции на Descript

Получете транскрипции, създадени с помощта на изкуствен интелект, с точност до 95% на над 25 езика.

Редактирайте сложни аудио файлове и коригирайте записите, като променяте текста в транскрипцията.

Клонирайте гласове и възпроизвеждайте аудио без повторно записване

Автоматично премахване на излишни думи, неудобни паузи и фонови шумове

Експортирайте транскрипции във формати като SRT, VTT и PDF.

Интегрирайте с над 1000 инструмента на трети страни чрез Zapier

Ограничения на Descript

Има стръмна крива на обучение за начинаещи

Цени на Descript

План за хобисти: 24 $/месец на потребител

План Creator: 39 $/месец на потребител

Бизнес план: 70 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5. 0 (700+ отзива)

Capterra: 4. 8/5. 0 (над 170 отзива)

👀 Знаете ли, че... Транскрипцията съществува от хиляди години – много преди изкуственият интелект да поеме тази задача! Първите известни транскриптори, или писари, датират от 3400 г. пр.н.е. в древен Египет. Те записваха всичко на ръка и играеха ключова роля в документирането в продължение на векове, чак до появата на печатната преса през 1400 г., която промени изцяло нещата.

3. Fireflies. ai (Най-доброто за автоматично откриване на теми)

Освен че създава подробни бележки с възможност за търсене, Fireflies.ai помага на професионалистите, като автоматично проследява и маркира ключовите точки от дискусията по време на транскрипцията.

Той може да разбере точно термините, специфични за дадена индустрия, и да организира разговорите в реално време. Например, по време на среща за продукт, той може да маркира секции като „Бюджет“, „График“ и „Функции“, така че да можете бързо да намерите това, от което се нуждаете, без да претърсвате целия транскрипт.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Транскрибирайте срещи с 90% точност на над 30 езика

Добавяйте коментари и реакции към конкретни части от транскрипцията

Споделяйте бележки от срещи с членовете на екипа в реално време

Анализирайте срещите, за да идентифицирате настроенията с помощта на разговорна интелигентност

Свържете се с над 60 родни и трети страни приложения като Zoom и Zapier.

Ограничения на Fireflies. ai

Понякога погрешно идентифицира говорителите

Някои потребители смятат, че таблото е тромаво.

Цени на Fireflies. ai

Безплатни

Pro: 18 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 въз основа на (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус от аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

Намирам софтуера за лесен за използване и достъпен. Протоколите са толкова добри, колкото и тези, изготвени от човек, с допълнителния бонус на аудио/видео запис, транскрипция и някои приятни екстри.

4. Otter. ai (Най-доброто за персонализирано разпознаване на език)

Студентите, изследователите и журналистите предпочитат Otter.ai заради функцията за персонализиран речник, която позволява на потребителите да добавят специфични за бранша думи, имена и технически термини преди срещите.

Например, ако медицински изследовател добави термини като „имунофлуоресцентна микроскопия“ или „ендоплазмен ретикулум“, платформата ще ги разпознае правилно в бъдещи записи.

Освен това Otter предоставя 30-секундни протоколи от срещи, резюмета, субтитри в реално време, редактируеми бележки и възпроизвеждане за максимална съвместна работа и производителност.

Най-добрите функции на Otter. ai

Използвайте Otter Bot за транскрибиране на разговори, интервюта и подкасти в реално време.

Автоматично генериране на резюмета и акценти с идентичността на говорителите

Създайте персонализиран речник за конкретни имена, акроними и жаргон

Регулирайте скоростта на възпроизвеждане от 0,5x до 3x.

Експортирайте транскрипции в различни формати като PDF, SRT и MP3.

Синхронизирайте с календари като iOS, Outlook и Google, за да проследявате планираните събития.

Ограничения на Otter.ai

Безплатната версия има ограничение от 30 минути за запис.

Редактирането може да бъде тромаво и объркващо

Цени на Otter. ai

Безплатни

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai

Обичам го. Моят ежедневен помощник за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргон, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми обобщи нещата, да създаде чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговорите за неща като основни причини и други.

Обичам го. Използвам го всеки ден за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргонни изрази, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми обобщи нещата, да създаде чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговорите за неща като основни причини и други.

💡Съвет от професионалист: Поради ограниченията на безплатния план, много потребители търсят алтернативи на Otter. Ако сте един от тях, ето списък с най-добрите алтернативи на Otter.ai!

5. Fellow (Най-доброто решение за превръщане на транскрипции в структурирани работни процеси)

чрез Fellow

Fellow не е просто инструмент за транскрипция с изкуствен интелект – това е система за управление на срещи, която автоматично превръща разговорите в изпълними задачи и ги проследява.

Изкуственият интелект идентифицира ключовите моменти (например фрази, свързани с вземането на решения) и ги организира в секции, които могат да се търсят, като дневен ред, бележки, решения и задачи. Така че, ако някой каже: „Да възложим тази задача на Лия“, Fellow може да създаде задача за Лия с краен срок и да я свърже с бележките от срещата.

Инструментът се интегрира и с CRM платформи като Asana и ClickUp, което ви помага да обедините срещите си с различни задачи и проекти.

Най-добрите функции на Fellow

Транскрибирайте и записвайте срещи на 35 езика

Използвайте над 500 шаблона, за да създавате бележки от срещи и дневен ред с екипа си в реално време.

Задавайте и проследявайте задачи директно от бележките от срещите

Свържете се с над 50 вградени интеграции, включително CRM, платформи за видеоконферентна връзка като Microsoft Teams и календари.

Други ограничения

Не е възможно да сортирате задачите по краен срок

Случайни проблеми могат да повлияят на запазените бележки

Цени на Fellow

Безплатни

Екип: 11 $/месец на потребител

Бизнес: 23 $/месец на потребител

Solo: 29 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на колеги

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fellow

Fellow значително подобри организацията и продуктивността ми по време на срещи. Благодарение на него всеки ден съм невероятно подготвен, което ми позволява да бъда по-съсредоточен и внимателен по време на сесиите. А когато не мога да присъствам на среща, записите и транскрипциите, генерирани от изкуствения интелект на Fellow, са по-добри от тези на всяка друга платформа, която съм използвал.

Fellow значително подобри организацията и продуктивността ми по време на срещи. Благодарение на него всеки ден съм невероятно подготвен, което ми позволява да бъда по-съсредоточен и внимателен по време на сесиите. А когато не мога да присъствам на среща, записите и транскрипциите, генерирани от изкуствения интелект на Fellow, са по-добри от тези на всяка друга платформа, която съм използвал.

6. Sonix (най-добър за транскрипция на няколко езика)

чрез Sonix

Компаниите с международни екипи могат да се възползват значително от многоезичната експертиза на Sonix – той транскрибира аудио или видео файлове на над 53 езика, без да се нуждае от отделни езикови модели.

Този софтуер за транскрипция с изкуствен интелект може автоматично да открива промени в езика в един и същ запис и точно да обработва разпознаването на речта с различни акценти и диалекти. Той дори запазва правилното форматиране за неанглийски символи и препинателни знаци.

Най-добрите функции на Sonix

Получавайте генерирани от AI резюмета, заглавия на глави и откриване на теми.

Редактирайте транскрипции с разпознаване на говорителя и времеви отметки директно в браузъра.

Използвайте медийния плейър Sonix, за да споделяте видеоклипове или пълни транскрипции.

Качете и комбинирайте няколко аудио записи в един транскрипт

Интегрирайте с над 25 инструмента като Salesforce и Skype

Ограничения на Sonix

Няма мобилно приложение

Ограничени функции за редактиране в сравнение с другите

Цени на Sonix

Всички планове включват платформа и почасови тарифи за AI транскрипция и превод.

Стандартен: 0 $ + 10 $/час

Премиум: 22 $/месец на потребител + 5 $/час (AI транскрипция) + 3 $/час (AI превод)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 отзива)

🧠 Интересен факт: Bell Labs създаде първата система за разпознаване на реч, Audrey, през 50-те години на миналия век. Тя заемаше цяла стая и можеше да разпознава само цифрите от 1 до 9, но с 90% точност!

7. Rev (Най-доброто за създаване на транскрипции, проверени от хора)

чрез Rev

Rev ви предлага най-доброто от двата свята, като комбинира изкуствен интелект с човешки транскрибатори, за да постигне точност от над 99%.

Този хибриден подход позволява на експертите да преглеждат и коригират грешките в автоматизираните транскрипции. Той е особено полезен за правна, медицинска и академична работа, където дори малките грешки могат да имат голямо влияние.

Платформата предлага и API за преобразуване на реч в текст и ви позволява да редактирате, маркирате, коментирате и добавяте надписи на 17 езика.

Най-добрите функции на Rev

Автоматично разпознаване на реч на над 35 езика

Записвайте и маркирайте ключови моменти с помощта на мобилното приложение

Автоматизирайте транскрипцията в голям мащаб чрез API интеграция

Интегрирайте с Google Meet, Zoom и Microsoft Teams чрез VoiceHub

Извличайте информация и създавайте обобщения с AI Transcript Assistant

Ограничения на Rev

Трудности с разпознаването на различни акценти

Потребителите срещат затруднения при въвеждането на имената на говорителите

Цени на Rev

Безплатни

Базов пакет: 14,99 $/потребител на месец

Pro: 34,99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

За максимална гъвкавост, предлага и минутни планове за транскрипции, надписи и субтитри, което ви позволява да избирате между AI и човешки версии.

Рейтинги и отзиви за Rev

G2: 4,7/5,0 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Trint (Най-подходящ за големи медийни предприятия)

чрез Trint

Trint се ползва с доверието на големи новинарски мрежи като BBC и The Washington Post и е популярен избор сред журналисти и репортери, защото лесно обработва и организира големи количества транскрипции.

Подобно на Otter, приложението разполага с Vocabulary Builder, където екипите могат да създават (например политически термини или регионални офиси) и да споделят персонализирани списъци с думи, за да подобрят точността. Освен това поддържа сътрудничество в реално време, разпознава над 30 езика и преобразува транскрипции в подкасти и статии.

Най-добрите функции на Trint

Редактирайте файлове в реално време заедно с екипа си, като използвате подчертавания, маркери, етикети и коментари.

Получете транскрипция на реч в текст за над 30 езика

Използвайте функцията за бързо търсене, за да намерите конкретни теми и идеи.

Автоматично генериране на незабавни субтитри

Ограничения на Trint

Транскрипцията е бавна

Не може да разграничи добре говорителите

Цени на Trint

Стартово ниво: 80 $/месец на работно място

Разширено: 100 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4. 4/5 (60+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Trint

Интерфейсът на Trint е приличен и работи много добре при интерпретирането на съдържанието. Може да се използва и при интервюиране на човек с различен езиков произход. Тук-там записите на някои диалекти съдържат грешки, които след това се поправят от самите лица.

Интерфейсът на Trint е приличен и работи много добре при интерпретирането на съдържанието. Може да се използва и при интервюиране на човек с различен езиков произход. Тук-там записите на някои диалекти съдържат грешки, които след това се поправят от самите лица.

9. Avoma (Най-доброто за интелигентни разговори в продажбите)

чрез Avoma

Avoma е добър AI асистент за срещи за екипи по продажбите, който не само транскрибира разговори, но и ги анализира като професионалист.

Вземете например функцията Deal Intelligence. Ако потенциален клиент каже: „Трябва да се консултираме с правния отдел следващия месец“, AI не само ще го транскрибира, но и ще го маркира като възможно забавяне, ще зададе напомняне и ще проследи подобни тенденции в продажбения процес.

По този начин вашите екипи могат да откриват често срещани възражения, сигнали за покупка и споменавания на конкуренти в много разговори.

Най-добрите функции на Avoma

Анализирайте емоциите на участниците

Създавайте кратки обобщения на срещите с ключови точки и задачи за изпълнение

Използвайте карти за оценка за анализ и подобряване на срещите

Автоматизирайте последващите имейли с резюмета и следващи стъпки

Интегрирайте с CRM инструменти като HubSpot и Pipedrive за полезни информации.

Ограничения на Avoma

Ограничена персонализация на аналитичните данни

Може да се зарежда бавно

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence: 69 $/месец на потребител

Revenue Intelligence: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4. 6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Fathom (Най-подходящ за свободни професионалисти и самостоятелни предприемачи)

чрез Fathom

Повечето AI инструменти за срещи ограничават безплатните потребители до няколко часа или определят лимити за съхранение, но не и Fathom – неговият щедър безплатен план включва неограничени записи на срещи, транскрипции и съхранение.

Този инструмент, който е незаменим за фрийлансъри и неправителствени организации, може да записва и транскрибира всички ваши срещи, без да се притеснявате за ограничения. Получавате също така AI обобщения на срещите, основно търсене и поддръжка на 25 езика, което го прави бюджетен избор за тези, които управляват бизнес сами.

Най-добрите функции на Fathom

Автоматизирайте и синхронизирайте бележките от разговори с CRM системи като Salesforce и HubSpot.

Транскрибирайте срещи на 25 езика, включително испански и френски

Получете незабавен достъп до записите след срещата

Интегрирайте директно с над 10 инструмента и още повече чрез Zapier.

Разберете ограниченията

Резюметата от срещите не могат да се редактират.

Ask Fathom се прилага само за едно обаждане или запис.

Цени на Fathom

Безплатни

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 5/5 (над 600 рецензии)

11. Tl;dv (Най-доброто за създаване на откъси от срещи)

Tl;dv, или „too long didn’t view“ (твърде дълго, не го гледах), оправдава името си, като превръща дългите срещи в кратки видеоклипове, които могат да се споделят, с приложени транскрипции.

Той автоматично идентифицира ключовите моменти от дългите срещи, като анализира речевите модели, тона и ангажираността. След това създава кратки клипове, свързани с транскрипцията, които можете да споделите незабавно.

По този начин колегите получават ключовите моменти, без да гледат цялата среща, което го прави полезен избор за отдалечени екипи, които се нуждаят от бързи актуализации.

Tl;dv най-добри функции

Обобщете транскрипциите с бележника на tl;dv

Автоматично транскрибиране на над 30 езика

Прегледайте важните моменти с времеви отметки, вместо цялата среща.

Проследявайте ангажираността по време на срещите, за да видите кой гледа вашите записи.

Интеграция с над 5000 популярни инструмента чрез Zapier

Персонализирайте теми и шаблони за отчети

Ограничения на Tl;dv

Мобилната версия не е толкова интуитивна.

Записите от срещи са ограничени до 3 часа.

Tl;dv ценообразуване

Безплатно завинаги

Pro: 29 $/месец на работно място

Бизнес: 98 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv

TL;DV ми е бил спасител, особено като човек с ADHD. Да бъдем реалисти – да се концентрираме по време на срещи и да следим всеки малък детайл не е точно нашата силна страна. Ето тук този инструмент наистина блести. Той ми позволява да се концентрирам изцяло върху действителния разговор, без да се стресирам да си водя бележки или да се опитвам да запомня всичко.

TL;DV ми е бил спасител, особено като човек с ADHD. Да бъдем реалисти – да се концентрираме по време на срещи и да следим всеки малък детайл не е точно нашата силна страна. Ето тук този инструмент наистина блести. Той ми позволява да се концентрирам изцяло върху действителния разговор, без да се стресирам да си водя бележки или да се опитвам да запомня всичко.

Транскрибирайте, обобщавайте, организирайте – алтернативата на Notta, която прави всичко това!

Бележките и транскрипциите от срещи не само съхраняват записи – те помагат на екипите да са на една вълна, да запомнят ключови детайли и да превърнат разговорите в действия. А подходящият инструмент за транскрипция с изкуствен интелект е ключът към безпроблемното протичане на този процес.

Въпреки това, „най-добрият“ инструмент зависи от вашите нужди. Например, ако разполагате с ограничен бюджет, Fathom може да е добър избор. Ако точността е вашият приоритет, Rev може да е по-подходящ.

Но ако имате нужда от нещо, което надхвърля транскрипцията, ClickUp е правилният избор. Той не само осигурява точна транскрипция, базирана на изкуствен интелект, но и свързва вашите бележки директно със задачи, проекти и работни процеси.

С разширени функции като транскрипция в реално време, транскрипти с възможност за търсене, ключови изводи и автоматично създаване на задачи, ClickUp превръща вашите срещи в практически решения без допълнителни усложнения.

Започнете с безплатния план на ClickUp и получавайте незабавни транскрипции на вашите аудио и видео разговори!