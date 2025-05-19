13 най-добри алтернативи на MeetGeek AI за по-интелигентно управление на срещите

Вашите срещи са пълни с идеи, но бележките ви? Половината са недовършени.

Може би MeetGeek AI записва разговора, но какво става с действията, които не се изпълняват? Или транскрипциите, които екипът ви никога не чете?

Ако настоящият ви инструмент се ограничава до транскрипция, това ви коства не само време, но и инерция. Особено ако размерът на екипа ви нараства или работните ви процеси изискват повече от резюмета.

Прегледахме 13 алтернативи на MeetGeek AI, които не само записват, но и „мислят“, организират и се интегрират с вашите инструменти, за да можете да действате по-бързо след всеки разговор.

Нека намерим тази, която работи по начина, по който вие работите. 👇

Какво е MeetGeek AI?

MeetGeek AI е инструмент за транскрипция на срещи и водене на бележки, който използва изкуствен интелект за записване на разговори, генериране на резюмета и извличане на ключови моменти. Той автоматично записва дискусии, действия и решения, като предоставя документация, без да е необходимо да се водят бележки ръчно.

Потребителите имат достъп до транскрипции, акценти и записи след всеки разговор. MeetGeek AI често се използва в отдалечени или хибридни работни среди, за да създава последователен дневник на екипните срещи и да помага с документацията и последващите задачи.

🧠 Интересен факт: Думата „среща“ произлиза от староанглийската дума mētan, която означава „да се срещнеш“. Това означава, че срещите са били част от човешкото общуване в продължение на векове, дори и през Средновековието.

Защо да изберете алтернативи на MeetGeek AI?

MeetGeek AI предлага полезни функции за транскрипция и обобщения на срещи, но някои екипи търсят алтернативи въз основа на това колко добре даден инструмент отговаря на техните специфични нужди и работни процеси.

Ето няколко причини, поради които екипите проучват алтернативи на MeetGeek AI:

Проблеми с точността: Транскрипциите могат да пропуснат контекста или ключови фрази, когато има фонов шум, припокриващи се гласове или нестабилен интернет по време на разговорите.

Ограничена езикова поддръжка: С поддръжка само на няколко езика, международните екипи може да счетат С поддръжка само на няколко езика, международните екипи може да счетат AI транскрипционния инструмент за ограничаващ ежедневната междурегионална комуникация.

Ограничителни ценови планове: За индивидуални потребители или по-малки екипи месечната цена може да се стори висока в сравнение с честотата на използване на инструмента.

Липса на опции за интеграция: Ограничените опции за интеграция с CRM и управление на проекти могат да нарушат установените ви работни процеси.

Минимална автоматизация на работния процес: Задачите и последващите действия често трябва да се добавят ръчно, което забавя действията след срещата.

👥 Едно просто правило за провеждане на по-ефективни срещи? Нека да са малки. Бившият главен изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос се кълне в „правилото за две пици“ – ако две пици не могат да нахранят всички участници в срещата, групата е прекалено голяма. Идеята е проста: по-малките екипи водят до по-голяма концентрация, по-добро сътрудничество и по-малко гласове, които се губят в шума. 🍕

Алтернативи на MeetGeek AI на един поглед

Преди да се впуснем в подробности, ето един бърз поглед върху това как тези алтернативи на MeetGeek AI се представят по отношение на ключовите функции. 📝

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени ClickUp Най-подходящо за интелигентни разговори Размер на екипа: Екипи по продажби и обслужване на клиенти с различен размер, които се нуждаят от информация за разговорите ClickUp AI Notetaker транскрибира срещи, генерира задачи за действие, а ClickUp Brain прави съдържанието достъпно за търсене. Безплатно завинаги; Налични са персонализации за предприятия Otter. ai Най-подходящо за транскрипция, интегрирана с инструменти за сътрудничество Размер на екипа: Малки до големи екипи, които се нуждаят от транскрипция и сътрудничество в реално време Автоматична транскрипция, търсене по ключови думи, идентификация на говорителя, сътрудничество в реално време Цена от 16,99 $/месец на потребител Fireflies. ai Най-подходящо за записване на срещи на различни платформи Размер на екипа: Средни до големи екипи, работещи на различни платформи Персонализирани тракери, интеграция между платформи, обобщения, базирани на AI, база данни с възможност за търсене Цената започва от 18 $/месец на потребител. Avoma Най-подходящо за интелигентни разговори Размер на екипа: Екипи по продажби и обслужване на клиенти, които се нуждаят от информация за разговорите Анализ, фокусиран върху продажбите, проследяване на настроенията, информация за разговорите Цена от 29 $/месец на потребител Fathom Най-подходящо за безплатни AI бележки от срещи с ключови моменти Размер на екипа: Екипи, които се нуждаят от прости обобщения на срещите Създавайте видеоклипове с най-важните моменти, транскрипции с възможност за търсене и организация на пространството за екипа. Безплатно tl;dv Най-подходящо за прости видео акценти и споделяне Размер на екипа: Малки до средни екипи, които се нуждаят от бързи и лесни за възприемане акценти от срещите Автоматична транскрипция, търсене по ключови думи, идентификация на говорителя и сътрудничество в реално време. Цена от 29 $/месец на потребител Rev Най-доброто за точност на транскрипцията, проверена от човек Размер на екипа: Малки до големи екипи, които се нуждаят от транскрипция с висока точност Хибридна транскрипция от човек и AI, многоезична поддръжка, специализирани услуги за технически области Цената започва от 14,99 $/месец на потребител. Sonix. ai Най-подходящо за автоматизирано преобразуване на видеосъдържание Размер на екипа: Екипи за съдържание, които преобразуват видео/аудиосъдържание ефективно Автоматизирани транскрипции, субтитри и преводи, оптимизация на съдържанието за платформи като социалните медии. Цената започва от 5 долара на час за AI транскрипция. Krisp Най-подходящо за срещи без шум Размер на екипа: Дистанционни екипи, които се нуждаят от елиминиране на шума в реално време Записвайте моменти, споделяйте важни моменти и транскрибирайте срещи на над 28 езика. Цена от 16 $/месец на потребител Tactiq Най-подходящо за потребители на Google Workspace Размер на екипа: Екипи, които използват Google Meet за онлайн срещи Безпроблемно транскрибиране на Google Meet, интеграция с Google Docs, подчертаване с цветни кодове Цена от 12 $/месец на потребител Grain AI Най-подходящо за създаване на споделяеми видеоклипове с най-важните моменти Размер на екипа: Креативни екипи, които се нуждаят от визуални обобщения на срещите Потискане на шума в реално време, контрол на активността на микрофона и подробни анализи Цена от 19 $/месец на потребител Notta. ai Най-подходящо за многоезични транскрипции Размер на екипа: Глобални екипи, които се нуждаят от транскрипции на няколко езика Добавяйте бележки към срещите, преобразувайте съдържанието във видеоклипове и сътрудничество в реално време. Цената започва от 13,49 $/месец на потребител. Sembly AI Идентифициране на задачи, анализ на динамиката на срещите и подкрепа при вземането на решения Транскрипция в реално време на 58 езика, намаляване на шума и функции за сътрудничество в екип Цената започва от 15 долара на месец на потребител.

Най-добрите алтернативи на MeetGeek AI, които можете да използвате

Ако сте готови да разгледате възможностите си, ето най-добрите алтернативи на MeetGeek AI, които си заслужава да опитате, за да провеждате продуктивни срещи. 👇

1. ClickUp (Най-доброто за AI бележки от срещи и управление на работния процес)

Бележките от срещи често остават недокоснати в пощенската кутия на някого или изчезват в препълнени дискове. Задачите се провалят, никой не си спомня ключовите решения, а последващите действия се забавят или пропускат. Разчитането на несвързани инструменти за транскрипция, водене на бележки и създаване на задачи превръща всяка среща в фрагментиран процес.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Срещите в ClickUp обединяват всички части от работния процес на срещите ви в една свързана система – от планирането до изпълнението – така че екипът ви да може да се съсредоточи върху работата, а не върху преразглеждане.

Записвайте и преобразувайте ключовите моменти в задачи незабавно

Записвайте и преобразувайте ключови моменти с помощта на ClickUp AI Notetaker.

След като срещата започне, ClickUp AI Notetaker поема нещата в свои ръце. Той транскрибира целия разговор, го съкращава до лесноразбираеми бележки и автоматично извлича точките за действие.

Да предположим, че екипът за успех на клиентите организира разговор за стратегията за въвеждане. AI генерира обобщение, което обхваща целите на клиента, графиците и препятствията, а след това създава последващи задачи като „Споделяне на материали за обучение“ или „Планиране на проверка за седмица 2“.

Получете богата на контекст информация от транскрипции и задачи

Прегледайте дискусиите, като използвате транскрипциите с възможност за търсене на ClickUp Brain.

Веднага след срещата ClickUp Brain прави тази информация достъпна за търсене и използване. То сканира транскрипциите, за да ви помогне бързо да намерите ключови теми, да разберете кой какво е казал и да прегледате важни решения.

Да предположим, че член на екипа иска да провери кой се е съгласил да актуализира таблото за отчети. ClickUp Brain може да извлече този момент от транскрипцията за секунди – без да е необходимо да превъртате едночасов запис.

Освен за срещи, ClickUp Brain работи като интелигентен асистент в цялото ви работно пространство.

Задавайте въпроси като „За какво се споразумяхме за графика на кампанията през април?“ и получавайте отговори от бележки от минали срещи, свързани задачи и свързани документи. Например, ако някой се присъедини към проект в средата, той няма да се нуждае от пълна инструкция. Brain свързва точките за тях, използвайки действителни решения и контекст, които вече са налични в ClickUp.

✨ Бонус: Потребителите на ClickUp Brain могат да избират измежду множество външни AI модели, включително GPT-4o и Claude, за мозъчна атака, генериране на идеи и др.

Проследявайте резултатите от срещите с свързани документи и шаблони

Проследявайте повтарящи се резултати чрез ClickUp Docs

За да обедини всичко това, ClickUp Docs съхранява всички бележки от срещи, резюмета и свързани действия в един динамичен документ.

Например, екипът на ръководството, който провежда месечни бизнес прегледи, може да използва един-единствен ClickUp Doc, за да проследява историята на срещите, да преглежда всички задачи за действие и да следи за тяхното изпълнение, без да се налага да преминава от една платформа на друга.

Шаблон за протоколи от срещи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Записвайте резултатите от срещите ясно, като използвате шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Можете да използвате и шаблона за протоколи от срещи на ClickUp — един от най-практичните шаблони за водене на бележки за екипи на ClickUp. Всяка среща получава своя собствена подстраница с дата, така че нищо не се губи или забравя. Избройте участниците, добавете линкове към записи, свържете задачите с действия и документирайте ключовите решения — всичко на едно място. Това е надеждна, повторяема система за екипи, които искат да оптимизират срещите си без хаос.

Останете в синхрон с хода на срещата

ClickUp не само прави бележки, но и ги свързва. С вградени интеграции за Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar и над 1000 инструмента чрез Zapier, ClickUp улеснява превръщането на дискусиите в резултати. Независимо дали синхронизирате срещи, проследявате задачи или информирате клиенти, всичко това се извършва в един плавен работен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте ежедневно графика си: Позволете на Позволете на ClickUp Calendar автоматично да приоритизира задачите и да блокира времето за концентрация с AI.

Присъединявайте се безпроблемно към срещи: Достъп до Zoom, Google Meet и Teams директно от календара на ClickUp, без да превключвате между приложенията.

Бъдете в крак с графика си: Получавайте автоматични напомняния за срещи в ClickUp, за да сте винаги подготвени.

Намерете идеалното време: Лесно сравнете наличността на екипа си чрез календара на ClickUp, за да намерите най-удобното време за всички.

Записвайте обобщения на срещите: Записвайте кратки прегледи с помощта на Записвайте кратки прегледи с помощта на ClickUp Clips , за да информирате колегите си асинхронно.

Сътрудничество по идеи на живо: Настройте Настройте ClickUp Whiteboards , за да обменяте идеи по време на срещи и да превръщате точките в задачи в реално време.

Централизирайте дискусиите от срещите: Съхранявайте всички актуализации и решения в Съхранявайте всички актуализации и решения в ClickUp Chat , точно до съответните задачи и документи.

Ограничения на ClickUp

Работи най-добре в платформата ClickUp, което ограничава пригодността му за екипи, които се нуждаят от самостоятелно или мултиплатформено решение.

Изисква кратко обучение, за да се разкрие пълният потенциал на AI-базираните работни процеси, особено за екипи, които за първи път използват AI инструменти.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 160 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4440 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Вижте какво казва един потребител на Reddit за използването на ClickUp.

В началото бях скептичен относно всички допълнителни функции, но с времето започнаха да ми харесват. […] В началото бях колеблив относно ClickUp Brain, просто ми се струваше като поредната AI играчка. Но той ме спаси от някои досадни задачи по писане, особено когато трябва да обобщавам дълги имейли от клиенти или да започна да пиша чернова. Не е съвършен, но е полезен, когато съм затрупан с работа. Функцията за AI записване на бележки беше истинска изненада. Преди губехме толкова много задачи след срещите, но сега той записва всичко и разпределя задачите автоматично. Проследяването стана значително по-добро.

В началото бях скептичен относно всички допълнителни функции, но с времето започнаха да ми харесват. […] В началото бях колеблив относно ClickUp Brain, просто ми се струваше като поредната AI играчка. Но той ме спаси от някои досадни задачи по писане, особено когато трябва да обобщавам дълги имейли от клиенти или да започна да пиша чернова. Не е съвършен, но е полезен, когато съм затрупан с работа. Функцията за AI записване на бележки беше истинска изненада. Преди губехме толкова много задачи след срещите, но сега той записва всичко и автоматично разпределя задачите. Проследяването се подобри значително.

Otter. ai автоматично превръща разговорите в бележки, които могат да се търсят, с етикети на говорителите. То също така се интегрира с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, така че можете да записвате и организирате транскрипции на срещи без никакви допълнителни стъпки.

За разлика от MeetGeek, който се впуска в метрики, Otter ви позволява да актуализирате бележките си в движение. Получавате 300 минути безплатно, а платените планове отварят повече възможности – което е удобно, ако цените свързването на инструменти повече от задълбочения анализ.

Най-добрите функции на Otter. ai

Навигирайте до конкретни точки от дискусията, като използвате търсене по ключова дума, което се свързва директно с времевите отметки във вашите записи.

Подкрепете членовете на екипа с различни предпочитания за учене, като им предоставите текстови алтернативи на аудио съдържанието.

Идентифицирайте важни решения и действия чрез система за подчертаване, която прави последващите действия по-ефективни.

Превърнете срещите в готови за изпращане по имейл резюмета, за да споделяте бележки и актуализации незабавно.

Ограничения на Otter. ai

Точността спада в шумна среда или при говорене с силен акцент.

Автоматично създава акаунти и се присъединява към срещи без съгласие, което кара някои екипи да търсят алтернативи.

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Ето какво каза един потребител на Reddit за своя опит с Otter. ai:

Обичам го. Моят ежедневен помощник за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргон, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като направя това, Otter bot е страхотен. Моля го да ми обобщи нещата, да създаде чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговори за неща като основни причини и други.

Обичам го. Моят ежедневен помощник за срещи. Транскрипциите изискват малко коригиране след записването, за да се поправят жаргон, неясни думи и някои грешки в произношението, но след като го направя, Otter bot е страхотен. Моля го да ми обобщи нещата, да създаде чернови на имейли за последващи действия, дори да анализира разговорите за неща като основни причини и други.

📖 Прочетете също: Търсите още опции? Разгледайте този блог за алтернативи на Otter.ai.

3. Fireflies. ai (Най-доброто решение за записване на срещи на различни платформи)

Fireflies. ai се свързва безпроблемно с вашите технологии. След като бъде конфигуриран, той автоматично се занимава с записването и транскрибирането, създавайки архив на разговорите, независимо от мястото, където се провеждат срещите. Базата данни с възможност за търсене превръща разпръснатите знания от срещите в организирана, достъпна информация, която членовете на екипа могат да ползват като справка седмици или месеци по-късно.

И докато MeetGeek проследява KPI, тази алтернатива се свързва с Salesforce и Slack за екипи, които работят в работни потоци.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Създайте персонализирани тракери, за да идентифицирате и подчертавате автоматично дискусии по конкретни теми, като ценообразуване или конкуренти.

Изпратете предварително записани аудио файлове във формати като MP3, M4A или WAV за точно транскрибиране, като по този начин гарантирате, че всички ваши разговори са документирани.

Изтеглете разширението за Chrome, за да записвате срещи в различни уеб-базирани платформи, включително инструменти за видеоконферентна връзка и VoIP системи.

Използвайте приложенията AI Super Summaries, за да персонализирате обобщенията от срещите, като се фокусирате върху най-важните за вас действия, ключови думи или обзорни информации.

Ограничения на Fireflies. ai

Действията могат да бъдат неточни, като понякога задачите се възлагат на грешния човек.

Имената на говорителите не могат да бъдат коригирани в раздела „Време за говорене на говорителя“, дори ако са написани неправилно или са грешни.

Транскрипциите на Fireflies. ai не позволяват директни редакции за поправяне на грешки в имената или съдържанието.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Про: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Предприятие: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (645+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: Производителността има тенденция да варира през седмицата, което може да окаже пряко влияние върху ефективността на срещите. Според данни от проучване, 35% от хората казват, че понеделник е най-непродуктивният им ден. Други 11% смятат, че вторник е най-труден, а 7% изпитват най-голям спад в концентрацията си в сряда. Това означава, че срещите, насрочени в началото на седмицата, не винаги получават необходимата енергия или внимание. ClickUp помага на екипите да провеждат по-ефективни срещи, независимо от деня. Дневният ред на срещите в Docs, възложените задачи и спестяващите време автоматизации поддържат дискусиите фокусирани и последващите действия кристално ясни, дори когато производителността е ниска.

4. Avoma (Най-доброто за интелигентни разговори)

чрез Avoma

Avoma предлага различен подход от MeetGeek AI. Той транскрибира и разбива разговорите, улавяйки излишни думи, споменавания на конкуренти или намеци за продажби.

Свързано с HubSpot, то сортира графиците и последващите действия след срещите, насочени към екипите по продажбите или успеха. MeetGeek брои числа, но Avoma слуша казаното, помагайки на групите, които трябва да преценяват решенията си.

Най-добрите функции на Avoma

Ускорете въвеждането на нови членове в екипа по продажбите, като им предоставите достъп до библиотека с разговори, в която могат да търсят информация.

Идентифицирайте възможности за коучинг чрез анализ, базиран на AI, който подчертава успешните модели на разговор.

Проследявайте настроенията на клиентите през целия цикъл на продажбите с автоматично откриване на положителни и отрицателни сигнали.

Сравнете показателите за ефективност на членовете на екипа, за да разпознаете и възпроизведете успешните подходи.

Ограничения на Avoma

Показва прекалено подробни бележки, които могат да изглеждат претрупани и объркващи.

Фокусира се главно върху примери за употреба в продажбите, което ограничава гъвкавостта за общо управление на срещи.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence: 69 $/месец на потребител

Revenue Intelligence: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (1335+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

5. Fathom (Най-доброто за безплатни AI бележки от срещи с ключови моменти)

чрез Fathom

Fathom ви предлага безплатно неограничено съхранение на транскрипции, работещо на Zoom, Google Meet или Teams. Докато MeetGeek се фокусира върху анализа, Fathom го прави лесно с бележки, които можете да споделяте бързо – без да е необходима настройка. Този инструмент автоматично се присъединява към вашите видеоразговори, записва съдържанието и го превръща в полезни акценти.

Изчистеният потребителски интерфейс се фокусира върху предоставянето на точно това, от което се нуждаете, без излишна сложност.

Разберете най-добрите функции

Записвайте важни моменти по време на срещи на живо с едно кликване, за да можете лесно да ги прегледате по-късно.

Споделяйте само съответните части от срещата с колегите си чрез интелигентен избор на подчертани части.

Прегледайте ключовите точки, организирани по говорители, за да разберете приноса на всеки участник.

Транскрибирайте и обобщавайте срещи на над 28 езика, като се съобразявате с разнообразни екипи.

Разберете ограниченията

В сравнение с конкурентите, Fathom няма задълбочени аналитични функции.

Запитванията, направени с „Ask Fathom”, не се запазват, което затруднява прегледа на миналите резултати.

Цени на Fathom

Безплатно

Премиум: 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (4945+ отзива)

Capterra: 5/5 (735+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Нека видим какво мисли един потребител на Reddit за този инструмент.

Fathom е страхотен, използвам го ежедневно. Има пълен транскрипт и можете да задавате въпроси на AI, а той преглежда транскрипта, за да ви покаже времевите отметки на отговорите.

Fathom е страхотен, използвам го ежедневно. Има пълен транскрипт и можете да задавате въпроси на AI, а той преглежда транскрипта, за да ви покаже времевите отметки на отговорите.

🧠 Интересен факт: Умората от Zoom е реална. Видео срещите могат да бъдат по-изтощителни от личните срещи, защото мозъкът трябва да работи по-усилено, за да обработва невербалните сигнали на екрана.

6. tl;dv (Най-доброто за прости видео акценти и споделяне)

Този AI инструмент за срещи се фокусира върху превръщането на видеото в център на вашата стратегия за документиране на срещи. Самото име – too long; didn’t view (твърде дълго; не го гледах) – говори за основния проблем, който решава: превръщането на дългите срещи в лесно смилаеми. Той се отличава с създаването на къси видеоклипове от по-дълги срещи, които могат лесно да се споделят със заинтересованите страни.

MeetGeek анализира статистиките, но AI на tl;dv се фокусира върху конкретни действия и обхваща няколко езика – идеално за хора от цял свят, които предпочитат да действат бързо, вместо да се задълбочават.

tl;dv най-добри функции

Създавайте транскрипции с възможност за търсене, които се свързват директно със съответните видео сегменти за допълнителен контекст.

Организирайте срещите автоматично в екипни пространства, които поддържат проектите и отделите правилно структурирани.

Маркирайте членовете на екипа в коментарите, за да насочите вниманието им към конкретни моменти във видеото.

Контролирайте как и кога се споделят записите и обобщенията от срещите, като се уверявате, че правилната информация достига до подходящата аудитория.

Ограничения на tl;dv

Липсва функция за автоматично премахване на излишни думи при транскрипциите.

Не успява да се присъединява последователно към насрочените срещи, което води до пропуснати записи.

Ограничава безплатния план до 10 AI бележки от срещи и 10 запитвания за функцията „Ask tl;dv”.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Про: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 98 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Rev (Най-доброто за точност на транскрипцията, проверена от човек)

чрез Rev

За разлика от напълно автоматизираните алтернативи на MeetGeek, Rev комбинира AI технологията с услугите за транскрипция от хора, за да гарантира точност. Този хибриден подход дава значително по-надеждни резултати, особено при сложно съдържание или лошо качество на аудиозаписа.

За многоезичните екипи преводаческите възможности на този софтуер за преобразуване на реч в текст осигуряват допълнителна гъвкавост, която чисто автоматизираните услуги трудно могат да достигнат.

Най-добрите функции на Rev

Поръчайте транскрипции при поискване, без да се ангажирате с месечни абонаменти, когато нуждите ви варират.

Получете достъп до специализирани услуги за транскрипция на техническа, медицинска или правна терминология, изискващи експертни познания в съответната област.

Поискайте дословни транскрипции, които записват всяка дума точно така, както е изречена.

Получавайте времеви отметки, идентификация на говорителите и форматирани документи, готови за професионална употреба.

Ограничения на Rev

Предлага несъгласуван процес за контрол на качеството

Предоставя лоша поддръжка на клиенти, с доклади за забавени отговори и проблеми с управлението на акаунти и изпълнението на поръчки.

Цени на Rev

Абонамент за VoiceHub

Безплатно

Основен: 14,99 $/месец на потребител

Про: 34,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Транскрипции по минути

Транскрипция от човек: 1,99 $/минута

AI транскрипция: 0,25 $/минута

Субтитри по минути

Човешки субтитри: 1,99 $/минута

AI надписи: 0,25 $/минута

Субтитри по минути

Глобални субтитри: от 6,49 до 15,99 долара/минута

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,7/5 (45+ отзива)

8. Sonix. ai (Най-доброто за автоматизирано преобразуване на видео съдържание)

Докато много инструменти се фокусират само върху срещите, Sonix. ai се отличава с цялото записано съдържание – от интервюта в подкасти до уебинари и обучителни сесии.

Медийните професионалисти ценят факта, че платформата автоматично генерира субтитри, преводи и редактируеми транскрипции от един-единствен изходен файл. Интерфейсът за редактиране позволява усъвършенстване на транскрипцията, като същевременно поддържа перфектна синхронизация с оригиналния медиен файл.

Най-добрите функции на Sonix. ai

Преобразувайте аудио и видео файлове в текстове, които могат да се търсят и редактират, с автоматични времеви отметки за лесна навигация.

Генерирайте субтитри на няколко езика, за да разширите аудиторията си без допълнителни сесии за запис.

Експортирайте съдържание във формати, оптимизирани за различни платформи, включително социални медии, уебсайтове и материали за обучение.

Организирайте медийни библиотеки с персонализирани работни пространства, които поддържат различните проекти и екипи подходящо разделени.

Ограничения на Sonix. ai

Таксува се на базата на минути, което може да бъде скъпо за потребители, които го използват от време на време.

Поддържа само предварително записани файлове, без опция за преобразуване на реч в текст на живо.

Цени на Sonix. ai

Стандартен: Безплатен (плащане по изразходване) AI транскрипция: 10 $/час AI превод: 10 $/час AI анализ: Не е наличен

AI транскрипция: 10 $/час

AI превод: 10 $/час

AI анализ: Не е наличен

Премиум: 22 $/потребител/месец AI транскрипция: 5 $/час AI превод: 3 $/час AI анализ: 5 $/месец

AI транскрипция: 5 $/час

AI превод: 3 $/час

AI анализ: 5 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

AI транскрипция: 10 $/час

AI превод: 10 долара/час

AI анализ: Не е наличен

AI транскрипция: 5 $/час

AI превод: 3 $/час

AI анализ: 5 $/месец

Sonix. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 130 рецензии)

9. Krisp (Най-доброто решение за срещи без шум)

чрез Krisp

Докато повечето алтернативи на MeetGeek се фокусират върху това, което се случва след срещата, Krisp се концентрира върху подобряването на преживяването от срещата чрез усъвършенствано потискане на шума. Този инструмент създава балон от аудио яснота, като елиминира разсейващите фактори на заден план в реално време.

Отдалечените и хибридни екипи особено ценят начина, по който Krisp изравнява условията между офисната и домашната среда.

Най-добрите функции на Krisp

Следете навиците си по време на срещи с подробни анализи, включително общо време на срещите, средна продължителност на разговорите и съотношение между говорене и слушане.

Повишете яснотата в разговорите, като коригирате акцентите в реално време, което улеснява по-доброто разбиране в разнообразни среди.

Използвайте плаващ уиджет, за да контролирате функциите на Krisp по време на разговори, като например включване и изключване на шумопотискането и наблюдение на активността на микрофона.

Елиминирайте ефектите на ехо, причинени от акустиката на помещението или чувствителните микрофони, като гарантирате ясен и професионален звук по време на разговорите.

Ограничения на Krisp

Ограничава шумопотискането до 60 минути на ден при безплатния план.

Понякога има тенденция да филтрира прекалено аудиото, което води до прекъсвания или роботизирано качество на гласа.

Осигурява непостоянна производителност в зависимост от използваните слушалки или микрофон.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro: 16 $/месец

Бизнес: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (560+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Ето какво споделя един потребител на Reddit за своя опит с Krisp:

Тествахме Krisp. Ai преди около година и установихме, че работи много добре. […]Той има способността да обработва както изходящ, така и входящ аудио сигнал, така че може да бъде полезен за разговори, когато клиентите имат лоши слушалки. Част от тестовете ни беше да намерим видеоклипове с лош фонов шум, например хора, които косят трева или използват тежки машини, и след това да ги пуснем с и без Krisp. Изглеждаше, че работи както е рекламирано, макар че прекалено много фонов шум имаше тенденция да прави гласа малко роботизиран.

Тествахме Krisp. Ai преди около година и установихме, че работи много добре. […]Той има способността да обработва както изходящ, така и входящ аудио сигнал, така че може да бъде полезен за разговори, когато клиентите имат лоши слушалки. Част от тестовете ни беше да намерим видеоклипове с лош фонов шум, например хора, които косят трева или използват тежки машини, и след това да ги пуснем с и без Krisp. Изглеждаше, че работи както е рекламирано, макар че прекалено много фонов шум имаше тенденция да прави гласа малко роботизиран.

10. Tactiq (Най-подходящ за потребители на Google Workspace)

чрез Tactiq

Tactiq е лека алтернатива на MeetGeek, която се интегрира безпроблемно с Google Workspace. Разширението за Chrome изисква минимална настройка и лесно усвояване за новите потребители.

Екипите често избират Tactiq, когато се нуждаят от просто решение, без да се ангажират с комплексна промяна на платформата. Инструментът записва ежедневните разговори в екипа, а не официалните презентации или срещи с клиенти.

Най-добрите функции на Tactiq

Инсталирайте и конфигурирайте за минути чрез просто разширение за Chrome, без участието на ИТ отдела.

Преобразувайте разговорите в Google Meet в документи за съвместна работа с минимални усилия.

Подчертавайте важните моменти по време на срещите с цветно кодиране, което прави прегледите по-ефективни.

Експортирайте транскрипции директно в Google Docs, където сътрудничеството в екипа продължава по естествен начин.

Ограничения на Tactiq

Ограничава функционалността извън Chrome и се фокусира предимно върху Google Meet.

Ограничава транскрипциите до 10 срещи на месец, което може да не отговаря на нуждите на честите потребители.

Цени на Tactiq

Безплатно

Про: 12 $/месец на потребител

Екип: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Tactiq

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Grain AI (Най-доброто за създаване на споделяеми видеоклипове с най-важните моменти)

чрез Grain AI

Grain AI се различава от MeetGeek, като променя начина, по който екипите споделят информация от срещите чрез видеоклипове, а не само чрез текст. Този подход запазва контекста, тона и визуалните знаци, които често се губят в традиционните транскрипции.

Екипите по съдържание и маркетинг ценят способността на Grain да преобразува съдържанието от срещите за вътрешно споделяне на знания и външна комуникация.

Най-добрите функции на Grain AI

Превърнете отзивите на клиентите от продажбени разговори в мощни маркетингови активи за по-голямо ангажиране.

Сътрудничество с колеги по видео колекции за създаване на изчерпателна документация по проектите

Добавяйте бележки към срещите в реално време, за да генерирате видеоклипове с ключови моменти за членовете на екипа.

Създавайте плейлисти с най-важните моменти от срещите, за да обучавате ефективно новите служители.

Ограничения на Grain AI

Не успява да заснеме слайдове или други визуални помощни средства по време на срещите

Липсват стабилни интеграции с CRM и инструменти за управление на задачи.

Поставя по-малко акцент върху автоматизираните анализи в сравнение с конкурентите, фокусирани върху AI.

Цени на Grain AI

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Бизнес: 39 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grain AI

G2: 4. 6/5 (295+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Grain AI?

Ето какво казва един рецензент от G2 за този инструмент:

Харесва ми колко лесно се използва Grain и колко е гъвкав. Той е достатъчно прост, за да може всеки да го използва, но също така има много разширени функции за по-опитни потребители.

Харесва ми колко лесен за използване и колко гъвкав е Grain. Той е достатъчно прост, за да може всеки да го използва, но също така има много разширени функции за по-опитни потребители.

🔍 Знаете ли, че... Срещите заемат значителна част от работната седмица, като повечето професионалисти прекарват над три часа седмично в тях. Интересното е, че докато една или две срещи на ден са норма, 46% от служителите се занимават с три или повече срещи дневно.

12. Notta. ai (Най-доброто за многоезични транскрипции)

Notta. ai се занимава с транскрипция в реално време на 58 езика, като се присъединява към Zoom, Teams или Webex с бележки и обобщения, свързани с Salesforce или Zapier. MeetGeek е по-скоро аналитичен, но Notta обхваща гласове от цял свят с шаблони за бележки от срещи, предназначени за разнообразни екипи.

Екипите, които се съобразяват с бюджета, оценяват начина, по който Notta балансира разходите с функционалността, без да прави големи компромиси с основните функции. Платформата поддържа различни срещи, което я прави достатъчно гъвкава за организации с разнообразни канали за комуникация.

Най-добрите функции на Notta. ai

Редактирайте транскрипции съвместно, вмъквайте изображения и споделяйте бележки, за да насърчите обмена на информация.

Подобрете яснотата на вашите записи, като намалите фоновия шум и осигурите висококачествени транскрипции.

Организирайте съдържанието на срещите с персонализирани папки и етикети за ефективно управление на информацията.

Достъп до функционалност за транскрипция на настолни, мобилни и уеб платформи със синхронизирано съдържание

Ограничения на Notta. ai

Неясните срокове за изтичане на пробния период са довели до неочаквани такси за някои потребители.

Проблемите със структурата на изреченията и пунктуацията понякога изискват ръчно редактиране за по-голяма яснота.

Безплатният план не разполага с разширени функции като обобщения, генерирани от AI, и опции за персонализиране.

Цени на Notta. ai

Безплатно

Pro: 13,49 $/месец

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени (започва от 51 потребители)

Notta. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (185+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Notta. ai?

Един рецензент на G2 казва:

Транскрипция с много добро качество. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на резултата е относително високо в сравнение с други транскрипции.

Транскрипция с много добро качество. Британският английски се разпознава добре. Изглежда, че моделът прави няколко преминавания, за да разбере контекста и да претранскрибира. Благодарение на тази предполагаема функционалност, качеството на изхода е относително високо в сравнение с други транскрипции.

🧠 Интересен факт: Протоколите от срещи не се измерват в минути. Думата произлиза от латинското minuta scriptura, което означава „малко писане“ и се отнася до воденето на кратки бележки.

13. Sembly AI (Най-доброто за проследяване на задачи)

чрез Sembly AI

Sembly AI се отличава с акцента си върху извличането на полезна информация от разговорите. Този софтуер за управление на срещи отива отвъд основния транскрипт, за да идентифицира автоматично решения, задачи и идеи.

Екипите, които се сблъскват с претоварване с информация, особено ценят начина, по който AI асистентът Semblian обобщава дългите дискусии в концентрирани резюмета. Той свързва съдържанието на срещите с резултатите от работния процес, помагайки да се преодолее разликата между разговорите и реалната работа.

Най-добрите функции на Sembly AI

Получете ценна аналитична информация за динамиката на срещите, като време за разговор и настроение, за да подобрите бъдещото сътрудничество.

Анализирайте повтарящи се теми във всички срещи, за да идентифицирате организационните приоритети и предизвикателства.

Проследявайте статуса на изпълнение на задачите, генерирани от срещите, за да подобрите отчетността на екипа.

Използвайте AI Teammates на Sembly, за да ви помагат в задачи като анализ на данни, подкрепа при вземане на решения и комуникация.

Ограничения на Sembly AI

Липсва възможност за експортиране на съдържанието на срещите, като задачи и резюмета, във формати като Word документи.

По-малко акцент върху видео компонентите в документацията от срещите

Цени на Sembly AI

Безплатно

Професионална версия: 15 $/месец

Екип: 29 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Sembly AI?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Sembly AI:

Харесва ми, че мога да категоризирам записите от срещите по конкретни типове или категории срещи, така че да получа кратко и ясно представяне на бележките от срещите и задачите за изпълнение. Харесва ми също, че може да разпознава гласа ми и се справя доста добре с улавянето на важните моменти и задачите за изпълнение.

Харесва ми, че мога да категоризирам записите от срещите по конкретни типове или категории срещи, така че да получа кратко и ясно представяне на бележките от срещите и задачите за изпълнение. Харесва ми също, че може да разпознава гласа ми и се справя доста добре с улавянето на важните моменти и задачите за изпълнение.

🔍 Знаете ли, че... За повечето хора ангажираността е решаващ фактор за успеха на една среща. Всъщност 62% казват, че това е най-важният фактор за продуктивността на една среща. Почти половината също така посочват, че ако участниците изглеждат незаинтересовани в началото, срещата вероятно ще се провали.

✨ Специални споменавания

Airgram: Най-доброто решение за съвместни дневен ред и работни процеси по време на срещи Claap: Най-доброто решение за асинхронни видео актуализации и съгласуване на екипа Supernormal: Най-доброто решение за автоматизирани бележки от срещи с действия за изпълнение

По-умните срещи започват в ClickUp

AI инструментите за срещи променят начина, по който екипите провеждат срещи, записват идеи и следват решенията. Макар MeetGeek AI да е надежден избор, тези 13 алтернативи показват, че има много възможности да намерите инструмент, който точно отговаря на начина, по който работи вашият екип.

ClickUp се отличава, защото обединява бележките от срещи и екипната работа в едно и също пространство.

AI Notetaker се занимава с транскрипции и резюмета, като свързва действията директно с вашите проекти. Информацията от срещите остава свързана със задачите, документите и графиците, което улеснява преминаването от дискусия към изпълнение, без да се пропуска нито една стъпка.

Ако това ви звучи като инструментът за срещи, който липсва на вашия екип... опитайте ClickUp безплатно още днес! ✅