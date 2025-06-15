11-те най-добри инструмента за гласови съобщения за безпроблемна комуникация през 2025 г.

Знаете ли какво е подценено? Звукът на нечий глас, пробиващ се през шума от безкрайни текстови съобщения и студени имейли. Той е топъл. Той е човешки.

И очевидно хората го харесват – потребителите на WhatsApp изпращат 7 милиарда гласови съобщения дневно. Независимо дали става дума за бърза актуализация, представяне с личност или небрежно обаждане, гласовите съобщения добавят нещо, което никое емоджи не може да добави.

От гласови съобщения без звънене за екипите по продажбите до аудио файлове, които придават личен характер, тези инструменти ви помагат да се свържете по начин, който наистина оставя трайно впечатление. Затова вземете телефона си, поемете дълбоко въздух и се пригответе да звучите като човек, който си заслужава да бъде изслушан.

Ето 11 инструмента за гласови съобщения, които превръщат шума в разговор.

Инструмент Основни функции Най-доброто за Цени ClickUp Гласови бележки в чата, гласови клипове в документи/задачи, присвояване на коментари, AI транскрипция, SyncUps, клипове (екран + глас), разрешения, асинхронно сътрудничество, интеграции Фрийлансъри, стартиращи компании, малки екипи, предприятия Безплатно завинаги, персонализирани планове за предприятия Slack Гласови съобщения в директни съобщения/канали, Huddles за аудио на живо, реакции с емоджи, интеграции, съобщения с възможност за търсене Комуникация на работното място, разпределени екипи Безплатен план, започва от 8,75 $ на потребител на месец WhatsApp Гласови съобщения с възможност за регулиране на скоростта на възпроизвеждане, запис без използване на ръце, изтриване/препращане, криптиране от край до край, мулти-устройства, инструменти на WhatsApp Business Лични и бизнес съобщения, обслужване на клиенти Безплатно, WhatsApp Business API: Персонализирани цени Telegram Гласови съобщения, съхранявани в облака, планиране/изпращане/редактиране с ботове, тайни чатове, пауза/възобновяване, плаващо възпроизвеждане, големи групи Сигурни и мащабни съобщения, общности Безплатно, Telegram Premium: Персонализирана цена (в зависимост от местоположението) Discord Гласови канали, push-to-talk, асинхронни гласови директни съобщения, потискане на шума, споделяне на медии, ботове за запис Общности, игри, групи за учене Безплатно, започва от 2,99 $/месец Google Voice Транскрипция на гласови съобщения, пренасочване на повиквания, синхронизация в облака, интеграция с имейл, филтриране на спам, международни повиквания Бизнес и лични гласови съобщения, потребители на Google Workspace Безплатно, започва от: 10 $/месец Apple iMessage Вградени гласови бележки, автоматично изтриване, реакции с емотикони, 2x възпроизвеждане, криптиране, синхронизация между устройства на Apple Потребители на iPhone/iOS, бързи лични съобщения Безплатно (вградено в iOS устройства) Signal Криптиране от край до край, изчезващи съобщения, блокиране на екранни снимки, без реклами/тракери, проверка на изпращача, контрол на поверителността Потребители, заинтересовани от поверителността, конфиденциални разговори Безплатно Voxer Push-to-talk (уоки-токи), възпроизвеждане на живо или от запаметени записи, групови чатове, транскрипция (платена), криптиране, отмяна/изтриване Преобразуване на текст в глас, достъпност и аудио обучение Безплатно, започва от 3,99 $/месец на потребител Speechify Преобразуване на текст в реч, над 200 гласа, над 60 езика, маркиране на текст, импортиране от документи/уеб, скорост на възпроизвеждане, контрол на височината/тона Преобразуване на текст в глас, достъпност, аудио обучение Ограничено: Безплатно, започва от 29 $/месец на потребител Microsoft Teams Гласови бележки в чатове/канали, автоматична транскрипция, корпоративна сигурност, фиксиране/филтриране на съобщения, интеграция с Outlook, междуустройствена Сътрудничество в предприятието, потребители на Microsoft 365 Безплатно, започва от 4 $/месец на потребител

Аудиосъобщенията спестяват време, помагат за изясняване на подробни доклади и дори допринасят за удовлетвореността на клиентите. Ето какво да търсите, когато избирате инструмент за гласови съобщения:

Качество на звука : Търсете инструменти с намаляване на шума и ясно възпроизвеждане, за да избегнете изкривяване на звука.

Леснота на използване : Прост интерфейс с опции за бързо записване и възпроизвеждане гарантира ефективност

Поддръжка на различни платформи : Най-добрите инструменти работят на различни устройства, от мобилни до настолни

Интеграции : Ако използвате Slack, WhatsApp или приложения за управление на проекти, безпроблемната интеграция може да повиши производителността

Функции за транскрипция : транскрипциите, задвижвани от изкуствен интелект, помагат за преобразуването на гласови бележки в текст за лесно справяне и : транскрипциите, задвижвани от изкуствен интелект, помагат за преобразуването на гласови бележки в текст за лесно справяне и ефективна комуникация , когато е необходимо

Контроли за възпроизвеждане : Функции като регулиране на скоростта, превъртане назад и добавяне на отметки правят слушането по-гъвкаво

Поверителност и сигурност : Криптирането от край до край гарантира, че чувствителните съобщения остават защитени

Съхранение и синхронизация в облака : Възможността да запазвате и да имате достъп до съобщенията си на различни устройства е от решаващо значение за дългосрочната употреба

Инструменти за сътрудничество: За екипите опции като споделени гласови бележки, маркиране и възлагане на задачи подобряват работния процес

💡 Съвет от професионалист: За да подобрите яснотата на вашите гласови съобщения, обмислете използването на приложения с функции за потискане на шума. Например, SyncUps на ClickUp ви позволява да получите достъп до подобрено потискане на шума по време на разговори и гласови съобщения.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Ето 11 инструмента за гласови съобщения, които можете да имате предвид:

1. ClickUp (Най-доброто за екипна работа с гласови бележки)

Нека разговорите ви се водят там, където е работата ви, с ClickUp Chat

Slack революционизира комуникацията чрез уникалния си стил на канали и низове. Разпределените екипи работеха по-бързо, като същевременно си сътрудничеха по-добре. Десетилетие по-късно обаче стилът на комуникация се превърна в допълнително препятствие, вместо в предимство.

Чатът остава прекъснат, а важният контекст се губи в Threads.

За щастие, има ClickUp, универсалното приложение за работа, което интегрира чат и аудио съобщения директно в платформата си, правейки комуникацията по-бърза и по-богата на контекст.

💜ClickUp Chat

ClickUp Chat ви позволява да записвате и изпращате гласови съобщения, вместо да пишете дълги обяснения. С функцията за гласови бележки директно в платформата, екипите могат да комуникират ефективно, без да превключват между различни инструменти.

Освен това, разговорите, свързани с работата ви, се провеждат успоредно с действителната ви работа, което ви помага да поемате задачи, информация и да възлагате действия от прозореца на чата – без да се налага да превключвате между раздели.

Можете също да се възползвате от предложенията, базирани на изкуствен интелект, за да обобщавате разговори, да генерирате отговори, да преобразувате говоримия език в текст или да преформулирате съобщенията в движение.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Syncups за безпроблемна комуникация в екипа

Добавете SyncUps – кратки, целенасочени проверки директно в чата – и ще получите всеобхватно пространство за сътрудничество в реално време. Резултатът? По-ясни намерения, по-малко погрешни тълкувания и 20% повишение на ефективността на комуникацията в екипа.

💜 ClickUp Docs

А ClickUp не спира до чата. Можете да добавяте гласови съобщения под формата на гласови клипове, за да документирате коментари в ClickUp Docs.

Добавете гласови клипове към коментарите в ClickUp Docs за по-добър контекст

Това улеснява споделянето на подробни актуализации или инструкции. Можете също да използвате аудио съобщения в ClickUp Tasks, които могат да бъдат транскрибирани, ако ClickUp AI е активиран, като предоставя писмена документация заедно с аудио файловете.

С ClickUp Assign Comments можете да присвоите аудио съобщението си на член от екипа. Това го превръща в действие, а не просто част от дискусия. Тези съобщения генерират известия и могат да бъдат проследявани, превръщайки случайни разговори в ясни последващи действия.

Можете също така да отговаряте на коментари директно в Tasks или Docs, като по този начин гарантирате, че обратната връзка остава ефективна и организирана. За екипите това означава, че вече няма да има гадаене и безкрайни разяснения.

💜 ClickUp Clips

Записвайте и споделяйте видеоклипове от екрана, за да обясните идеите си по-бързо и ясно с ClickUp Clips

Имате нужда от нещо още по-подробно? ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана си с гласово озвучаване – и това не е само за уроци. Можете да го използвате и за бързо споделяне на записани гласови съобщения директно в задачи или чатове.

Независимо дали въвеждате нов колега, обсъждате обхвата на проект или изяснявате обратна връзка, Clips ви помага да комуникирате ясно, без да се налага да насрочвате друга среща.

И тъй като всичко остава документирано и богато на контекст, вашият екип може да се позовава на него по всяко време, като поддържа сътрудничеството асинхронно, ефективно и съгласувано.

Най-добрите функции на ClickUp

Оставяйте гласови бележки директно в ClickUp Chat, за да комуникирате по-бързо, без да пишете

Възможност за асинхронно сътрудничество, като позволявате на колегите да слушат и отговарят, когато им е удобно

Намалете броя на срещите, като използвате гласови бележки за актуализации, инструкции и разяснения

Синхронизирайте гласовите съобщения между устройствата, за да имате достъп до тях от настолния си компютър или мобилния си телефон

Възстановявайте лесно стари гласови съобщения, без да губите контекста

Контролирайте кой има достъп и може да отговаря на гласови съобщения с персонализирани разрешения

Ограничения на ClickUp

Платформата с много функции изисква леко учене

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Shaymah A., потребител на ClickUp, казва:

Обичам интегрираните функции в ClickUp! Мога да работя директно върху вградени таблици чрез ClickUp; мога да карам клиентите си да качват договори, гласови записи от срещи с доставчици и т.н. Мога дори да изпращам имейли директно чрез ClickUp. Процесът е безпроблемен и всичко е на едно място!

Обичам интегрираните функции в ClickUp! Мога да работя директно върху вградени таблици чрез ClickUp; мога да карам клиентите си да качват договори, гласови записи от срещи с доставчици и т.н. Мога дори да изпращам имейли директно чрез ClickUp. Процесът е безпроблемен и всичко е на едно място!

🧠 Интересен факт: Говоренето е до 3 пъти по-бързо от писането. Проучване на Станфордския университет установи, че хората достигат 161 думи в минута, когато говорят, в сравнение с едва 53, когато пишат на клавиатура на английски език. Това не е само скорост – това е сериозна икономия на време в срещи, актуализации и ежедневна комуникация!

2. Slack (Най-добър за комуникация на работното място с гласови съобщения)

чрез Slack

Бързите проверки, актуализации на проекти и дискусии в екипа не винаги изискват дълги текстови съобщения. Гласовите съобщения в Slack предлагат по-естествен начин за комуникация, позволявайки на потребителите да обясняват сложни идеи по-бързо.

Функцията Huddles улеснява комуникацията на работното място и се превърна в бърз начин за заместване на ненужни срещи. Вместо да се занимават с безкрайни Slack низове, екипите могат да оставят бързи гласови съобщения и да поддържат темпото.

С интеграции за управление на проекти, споделяне на документи и автоматизация, Slack работи добре за екипи, които се нуждаят от нещо повече от гласови съобщения. Той поддържа всичко свързано, от ежедневни срещи и списъци с контакти до спешни актуализации на проекти.

Най-добрите функции на Slack

Изпращайте гласови съобщения, които се транскрибират автоматично и могат да се търсят

Отговаряйте на гласовите съобщения с емотикони, вместо да отговаряте

Споделяйте гласови съобщения в различни канали и директни съобщения

Интегрирайте с приложения на трети страни за усъвършенствана гласова автоматизация

Ограничения на Slack

Без вградена транскрипция или редактиране на гласови съобщения

Срещите могат да прекъснат концентрираната работа, ако се използват прекалено често

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/месец на потребител

Business+ : 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 34 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

В рецензия на G2 се казва:

Той е изключително полезен и се справя с всичко ефективно. Пряките пътища и напомнянията са страхотни. Освен това, интеграциите и API функцията също са много полезни.

Той е изключително полезен и се справя ефективно с всичко. Пряките пътища и напомнянията са страхотни. Освен това, интеграциите и API функцията също са много полезни.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте приложения за гласови съобщения с функции за транскрипция, за да преобразувате бързо изречените думи в текст, което улеснява справянето и търсенето.

3. WhatsApp (Най-доброто за лични и бизнес гласови съобщения)

чрез WhatsAp p

Гласовите съобщения в WhatsApp са добра алтернатива на имейлите. Те позволяват на потребителите да изпращат бързи актуализации, дълги обяснения или дори емоционални реакции, без да се налага да се занимават с клавиатурата.

Контролите за скоростта на възпроизвеждане улесняват възприемането на дълги съобщения, а криптирането от край до край на приложението гарантира поверителност.

За бизнеса WhatsApp Business добавя инструменти за взаимодействие с клиенти, включително автоматизирани отговори и CRM интеграции. Поддръжката на meerdere устройства означава, че съобщенията остават достъпни на мобилни телефони и настолни компютри, което елиминира неудобството от превключването между устройства.

Най-добрите функции на WhatsApp

Изтрийте изпратените гласови съобщения за всички

Слушайте гласови съобщения с 1,5x или 2x скорост

Прегледайте гласовите съобщения преди да ги изпратите

Записвайте без да държите бутона натиснат

Препращайте гласови съобщения без загуба на качество

Ограничения на WhatsApp

Няма вградена транскрипция за преобразуване на глас в текст

Големите гласови съобщения заемат място за съхранение

Цени на WhatsApp

Безплатно

WhatsApp Business API: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2: 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 16 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за WhatsApp?

В едно ревю в G2 се чете:

Можете да осъществявате бързи гласови и текстови връзки с други хора за бизнес и лична употреба, както и за отлично обслужване на клиенти. Това е добър начин за ежедневна комуникация и е много лесен за работа.

Можете да осъществявате бързи гласови и текстови връзки с други хора за бизнес и лична употреба, както и за отлично обслужване на клиенти. Това е добър начин за ежедневна комуникация и е много лесен за работа.

👀 Знаете ли, че... 30% от американците използват гласови бележки всяка седмица.

4. Telegram (най-добър за сигурни и мащабни гласови съобщения)

чрез Telegram

Дългите гласови съобщения често запълват паметта на телефона, но Telegram решава този проблем, като ги съхранява в облака.

Това улеснява достъпа до гласови съобщения от всяко устройство, без да се притеснявате, че ще ви свърши мястото. За групови дискусии гласовите чатове в Telegram функционират като аудио форум на живо, където участниците могат да се включват и изключват, без да започват официален разговор.

Платформата е популярна сред тези, които търсят алтернатива на основните приложения за съобщения, особено за по-големи общности и публични дискусии.

Най-добрите функции на Telegram

Планирайте гласови съобщения с помощта на ботове

Редактирайте изпратени гласови съобщения с ботове за преобразуване на глас в текст

Изпращайте самоунищожаващи се гласови съобщения в тайни чатове

Спрете и възобновите записването на глас преди изпращане

Възпроизвеждайте гласови съобщения извън чата с плаващо възпроизвеждане

Сигурни съобщения с криптирани тайни чатове

Ограничения на Telegram

По-малко популярен за бизнес комуникация

Няма вградена транскрипция за гласови съобщения

Цени на Telegram

Безплатно

Telegram Premium: Персонализирана цена (в зависимост от местоположението)

Оценки и рецензии за Telegram

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Telegram?

В рецензия на Capterra се чете:

Леснота на използване! Много лесно се изтегля и започва да се използва. Подобно на други приложения за съобщения, но можете да имате групи само за гледане и да намирате групи, към които да се присъедините, което ми хареса много. Това е хубаво и сигурно приложение и ми харесват функциите като споделяне на видео/снимки, гласови бележки, реакции към съобщения и споделяне на файлове.

Леснота на използване! Много е лесно да се изтегли и да се започне да се използва. Подобно на други приложения за съобщения, но можете да имате групи само за преглед и да намирате групи, към които да се присъедините, което ми хареса много. Това е хубаво и сигурно приложение и ми харесват функциите като споделяне на видео/снимки, гласови бележки, реакции към съобщения и споделяне на файлове.

5. Discord (Най-добър за общности и гласови съобщения при игри)

чрез Discord

Не всеки разговор трябва да започва с телефонно обаждане. Гласовите канали на Discord позволяват на потребителите да се включват и изключват от дискусиите, използвайки гласови съобщения без звънене.

Това е полезно за общности, групи за игри и учебни сесии, като прави комуникацията по-естествена и без прекъсвания. За бързи актуализации гласовите съобщения в директните съобщения предлагат лесен начин да споделяте мисли, без да пишете. Функцията „натисни, за да говориш“ помага да се филтрира фоновият шум, като поддържа разговорите ясни дори в шумна среда.

Най-добрите функции на Discord

Присъединявайте се към гласови канали по всяко време, без да се налага да провеждате официален разговор

Изпращайте гласови съобщения в директни съобщения за бързи, асинхронни актуализации по работа

Стриймвайте висококачествени аудио файлове с минимална латентност

Преминавайте лесно от режим „натисни, за да говориш“ към режим „отворен микрофон“

Записвайте дискусиите в гласовите канали с ботове

Активирайте потискането на шума, за да намалите фоновите звуци

Ограничения на Discord

Липсват функции, подходящи за бизнес, като структурирано управление на задачите

Без транскрипция на гласовите съобщения

Цени на Discord

Безплатно

Nitro Basic: 2,99 $/месец

Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,7/5 (490+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Discord?

Потребител на Capterra казва:

Харесвам всичко в Discord. Най-привлекателните му функции са безпроблемната комуникация с хора от цял свят, както и споделянето и съхранението на медийни файлове на различни устройства.

Харесвам всичко в Discord. Най-привлекателните му функции са безпроблемната комуникация с хора от цял свят и споделянето и съхранението на медийни файлове на различни устройства.

🧠 Интересен факт: ФБР препоръчва използването на криптирани приложения за съобщения за разговори и текстови съобщения, за да се защитите от кибер заплахи, като подчертава, че „криптирането е ваш приятел“ при защитата на личните комуникации.

6. Google Voice (Най-доброто за транскрипция на бизнес и лични гласови съобщения)

чрез Google Voice

Управлението на няколко телефонни номера може да бъде изнервящо, особено когато се налага да балансирате между служебни и лични разговори. Google Voice опростява нещата, като предоставя единен номер, който работи на всички устройства.

Това е повече от просто приложение за разговори, което предлага транскрипция на гласови съобщения. Това гарантира, че съобщенията се преобразуват незабавно в текст, което улеснява прегледа им, докато сте в движение.

За бизнеса, той се интегрира с Google Workspace, което го прави практичен вариант за екипи, които вече използват Gmail, Calendar и Drive. Филтрирането на спам също помага да се предотвратят нежелани автоматизирани обаждания, а пренасочването на обаждания гарантира, че важните съобщения се доставят.

Най-добрите функции на Google Voice

Препращайте гласови съобщения на вашия имейл

Синхронизирайте гласовите съобщения на различни устройства

Обаждайте се на международни номера на по-ниски тарифи директно от приложението

Изпращайте гласови съобщения без звънене

Достъп до гласови съобщения от всяко устройство с облачно съхранение

Ограничения на Google Voice

Налично само в избрани държави

Необходим е акаунт в Google за пълна функционалност

Цени на Google Voice

Безплатно

Стартово ниво : 10 $/месец (до 10 потребители)

Стандартен: 20 $/месец (неограничен брой потребители)

Premier: 30 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и рецензии за Google Voice

G2: 4. 1/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Voice?

В едно ревю в G2 се казва:

Улеснява международните разговори. Обичам да имам място, където да получавам SMS съобщения и транскрибирани гласови съобщения.

Улеснява международните разговори. Обичам да имам място, където да получавам SMS съобщения и транскрибирани гласови съобщения.

🧠 Полезен съвет: Гласовите бележки могат да създадат усещане за близост и връзка между хората. За разлика от текстовите съобщения, гласът на човек може да предаде емоции и нюанси, което прави взаимодействията по-лични и искрени.

7. Apple iMessage (най-доброто за потребители на iPhone с вградени гласови съобщения)

чрез Apple iMessage

Да натискате екрана не винаги е удобно, затова функцията за гласови съобщения на Apple в iMessage е подходяща за бързи разговори. Приложението позволява на потребителите да записват и изпращат гласови бележки директно в чата, без да преминават към друго приложение. Съобщенията се изтриват автоматично след определено време, което поддържа пощенската кутия подредена.

Строгата екосистема на Apple означава, че гласовите съобщения се синхронизират безпроблемно между iPhone, iPad и Mac. Тъй като гласовите съобщения са ограничени до устройствата на Apple, потребителите на Android не могат да получават гласови съобщения в същия формат, което ги прави по-малко подходящи за комуникация между различни платформи.

Най-добрите функции на Apple iMessage

Изпращайте съобщения незабавно на работа без допълнителни приложения

Криптирайте съобщенията за по-голяма поверителност

Възпроизвеждайте гласови съобщения с 2x скорост

Докоснете гласовите съобщения с бързи реакции с емоджи

Изтривайте гласовите съобщения след определено време за защита на личните данни

Записвайте гласови съобщения, без да се налага да използвате клавиатурата

Ограничения на Apple iMessage

Работи само в екосистемата на Apple

Без транскрипция на гласовите съобщения

Цени на Apple iMessage

Безплатно (вградено в iOS устройства)

Оценки и рецензии за Apple iMessage

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

📖 Прочетете също: Най-добрият софтуер за преобразуване на реч в текст

8. Signal (Най-добър за гласови съобщения с фокус върху поверителността)

чрез Signal

За тези, които вземат на сериозно поверителността, Signal предлага едно от най-сигурните преживявания при изпращане на съобщения. Всяко съобщение, включително гласовите бележки, е криптирано от край до край, което гарантира, че само изпращачът и получателят имат достъп до него. За разлика от основните приложения, Signal не съхранява метаданни, което го прави най-добрият избор за потребители, които искат да намалят своя дигитален отпечатък.

Отвореният код на приложението означава, че експерти по сигурността могат непрекъснато да проверяват кода му, което засилва репутацията му за защита на личните данни. Въпреки че може да му липсва част от изтънчеността на комерсиалните приложения, то остава надежден избор за потребители, които дават приоритет на конфиденциалността.

Най-добрите функции на Signal

Автоматично изтриване на съобщения с настройки за изчезващ чат

Блокирайте екранните снимки в частните чатове за допълнителна сигурност

Останете без реклами, без проследяващи устройства и без събиране на данни

Проверете самоличността на изпращача с номера за сигурност

Деактивирайте потвържденията за прочитане на гласовите съобщения

Блокирайте нежелани гласови съобщения с едно докосване

Ограничения на Signal

Липсва резервно копие в облака, което затруднява възстановяването на данни

Ограничени интеграции в сравнение с основните приложения

Цени на Signal

Безплатно

Оценки и рецензии за Signal

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Signal?

В рецензия на G2 се казва:

Signal е чудесно приложение за провеждане на сигурни разговори с нашите потенциални клиенти. Приложението изисква PIN код при всяко влизане, което ни помага да запазим конфиденциалността си. То разполага и с функция за изтриване на чатове, която изтрива чата веднага след като бъде видян. Като цяло това е чудесен инструмент за комуникация.

Signal е чудесно приложение за провеждане на сигурни разговори с нашите потенциални клиенти. Приложението изисква PIN код при всяко влизане, което ни помага да запазим конфиденциалността си. То разполага и с функция за изтриване на чатове, която изтрива чата веднага след като бъде видян. Като цяло това е чудесен инструмент за комуникация.

9. Voxer (най-добър за гласови съобщения в стил уоки-токи)

чрез Voxer

Искате разговорите да се чувстват по-реални, без да се налага да провеждате телефонни разговори? Voxer преодолява тази разлика, като предлага гласови съобщения от типа „натисни и говори“, имитирайки работата на уоки-токи.

Това го прави полезен за екипи на терен, като строителни екипи, координатори на събития или логистични екипи, които се нуждаят от бърза комуникация.

За разлика от традиционните гласови съобщения, съобщенията на Voxer могат да се възпроизвеждат на живо или да се запазват за по-късно, като предлагат гъвкавост в зависимост от спешността. Приложението осигурява и криптирана комуникация в екипа за фирми, които работят с чувствителна информация.

Най-добрите функции на Voxer

Преобразувайте гласовите съобщения в текст с платен план

Създавайте низове от гласови съобщения за групови разговори

Изтривайте и възстановявайте изпратени гласови съобщения

Предавайте висококачествени гласови съобщения дори при бавни връзки

Ограничения на Voxer

Безплатната версия включва реклами

По-малко ефективни за структурирана, текстова комуникация

Цени на Voxer

Лично: Безплатно

Pro: 3,99 $/месец на потребител

Бизнес: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Voxer

G2: 4. 3/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Voxer?

В едно ревю в G2 се казва:

Харесва ми лекотата, с която мога да създавам гласови бележки, а след това екипът на Vox преобразува гласовото ми съобщение в текст. Тази функция улеснява хората, които се движат на терен и трябва да обръщат внимание на посоката, в която вървят, като по този начин се избягват проблеми, свързани с безопасността.

Харесва ми лекотата, с която мога да създавам гласови бележки, а след това екипът на Vox преобразува гласовото ми съобщение в текст. Тази функция улеснява хората, които се движат на терен и трябва да обръщат внимание на посоката, в която вървят, като по този начин се избягват проблеми, свързани с безопасността.

👀 Знаете ли? Популярното приложение за уоки-токи Voxer е вдъхновено от нуждите на военните комуникации. Съоснователят Том Катис, бивш сержант по комуникациите в специалните сили на американската армия, разработи Voxer, след като се сблъска с комуникационни предизвикателства по време на службата си.

10. Speechify (Най-добър за преобразуване на текст в гласови съобщения)

чрез Speechify

Слушането вместо четенето може да бъде добра промяна, особено за хората с натоварени графици. Speechify превръща писмения текст в естествено звучащ аудио файл, което улеснява консумирането на дълги документи, имейли или бележки като гласови съобщения. Независимо дали се използва за достъпност или удобство, той помага на потребителите да усвояват съдържанието без да използват ръцете си.

Приложението поддържа няколко езика и позволява персонализиране на скоростта на възпроизвеждане, което го прави идеално за професионалисти, студенти и всеки, който предпочита аудио обучение.

Въпреки че е проектиран предимно като един от най-добрите софтуери за преобразуване на текст в реч, потребителите могат също да създават и споделят гласови записи за подробни отчети.

Най-добрите функции на Speechify

Маркирайте текст, докато четете на глас, за по-добро разбиране

Използвайте над 200 естествени, човекоподобни гласа на над 60 езика

Интегрирайте с PDF файлове, уеб страници и имейли за безпроблемно преобразуване на аудио

Настройте височината и тона, за да персонализирате слушането

Импортирайте текст от уеб страници, документи и приложения

Ограничения на Speechify

По-висококачествените гласове изискват платен план

Случайни грешки в произношението на сложни думи

Цени на Speechify

Ограничено : Безплатно

Премиум: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Speechify

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮 ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 42% от екипите използват записани клипове (21%) или инструменти за управление на проекти (21%) за асинхронна работа. Но тези инструменти често изискват допълнителни инструменти, отделни абонаменти, влизания в системата и период на обучение. Като универсално приложение за работа, ClickUp улеснява асинхронната комуникация. Достъп до видеоклипове, гласови съобщения, работни процеси по проекти, документи за съвместна работа и вграден AI бележник – всичко това в едно работно пространство. Защо да управлявате множество абонаменти и разпръснати информации, когато едно единствено решение може да оптимизира целия ви работен процес? 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

11. Microsoft Teams (Най-доброто за гласови съобщения и сътрудничество в предприятията)

чрез Microsoft Teams

Да следите разговорите на работното място може да бъде предизвикателство, особено в големи екипи. Microsoft Teams предлага вградени гласови съобщения, които позволяват на потребителите да изпращат и получават гласови бележки в различни канали за комуникация.

Това помага да се намалят дългите текстови съобщения и осигурява по-бърза комуникация, без да е необходимо да се използва отделно приложение.

Тъй като Teams е дълбоко интегриран с Microsoft 365, гласовите съобщения могат да се споделят заедно с документи, бележки от срещи и задачи, като всичко се съхранява на едно място.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Достъп до гласови бележки на настолен компютър и мобилно устройство за гъвкавост

Използвайте сигурност от корпоративно ниво за криптирана комуникация

Преписвайте гласовите съобщения автоматично в чатовете на екипа

Закачете важни гласови съобщения за бърз достъп

Филтрирайте гласовите съобщения въз основа на ключови думи в транскрипциите

Свържете се с Outlook, за да изпращате гласови бележки по имейл

Ограничения на Microsoft Teams

Може да се почувствате претоварени от броя на функциите

Необходима е Microsoft акаунт за пълна функционалност

Цени на Microsoft Teams

Безплатно

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

Улеснете сътрудничеството и гласовите съобщения с ClickUp!

Подходящият инструмент за гласови съобщения зависи от това как (и къде) мозъкът ви се справя с всичко. Ако координирате проекти, чатите с отдалечен екип и се опитвате да избегнете поредната хаотична пощенска кутия, ClickUp е вашият мултитаскинг инструмент.

Той обединява гласови бележки, клипове и управление на задачи в едно интелигентно работно пространство – вече не е нужно да преминавате от едно приложение в друго или да търсите изгубени съобщения. Можете да записвате актуализации, да давате обратна връзка или просто да обсъждате нещата в задачи, документи или коментари.

ClickUp Clips прави записването, обясняването и продължаването на работата изключително лесно. Независимо дали работите на живо или по-късно, гласът ви остава там, където се извършва работата – организиран, приложим и наистина полезен.

Регистрирайте се безплатно сега и общувайте по-добре с екипа си.