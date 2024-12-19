Топ 13 приложения за сигурно съобщаване

С толкова много на карта в нашите цифрови разговори, нуждата от приложения за сигурна комуникация никога не е била по-очевидна.

Тези инструменти предлагат повече от просто функция за чат – те са създадени, за да защитят вашата поверителност, като заключват данните, така че само вие и предназначеният получател да имате достъп до тях.

Нека разгледаме най-добрите приложения за сигурно съобщаване, които ви връщат контрола в ръцете. 🛡️

🕰️ 60-секундно резюме ClickUp (Най-добрият инструмент за сътрудничество „всичко в едно“) WhatsApp (Най-доброто безплатно приложение за съобщения) Threema (Най-доброто за анонимни съобщения) Signal (най-доброто за отворена защита на личните данни) Telegram (най-подходящо за големи групи и канали) Messenger (най-подходящо за потребители на Facebook) Wire (Най-доброто за бизнес сътрудничество) Session (Най-доброто за децентрализирана поверителност) Line (Най-доброто за социална интеграция) iMessage (най-доброто за потребителите на Apple) Dust (Най-доброто за краткотрайни съобщения) Briar (Най-доброто за офлайн съобщения) Google Messages (най-доброто за RCS интеграция)

Какво трябва да търсите в приложенията за сигурно съобщаване?

Когато избирате сигурна платформа за чат, търсете следните функции, за да гарантирате, че вашите комуникации са сигурни и лични:

Криптиране от край до край: Потърсете приложения, които предлагат криптиране от край до край, за да сте сигурни, че само вие и получателят можете да четете всички ваши съобщения.

Двуфакторна автентификация: Дайте предимство на приложенията с двуфакторна автентификация (2FA), за да добавите допълнително ниво на сигурност и да предотвратите неоторизиран достъп.

Самоунищожаващи се съобщения: Изберете приложения, които ви позволяват да изпращате съобщения, които изчезват след определено време, като по този начин гарантирате, че няма да останат следи от вашите разговори.

Без записване на данни: Потърсете приложения, които не записват вашите съобщения и не съхраняват вашите данни, за да сте спокойни за вашата поверителност.

Поддръжка на различни платформи: Уверете се, че приложението работи безпроблемно на мобилни и настолни устройства, като същевременно поддържа силни функции за сигурност.

Удобен интерфейс: Изберете приложения за сигурна комуникация, които предлагат прост и интуитивен интерфейс, улесняващ навигацията, като същевременно поставят сигурността на първо място.

13-те най-добри приложения за сигурно съобщаване

С толкова много приложения за съобщения на пазара, намирането на подходящото за сигурна и лична комуникация може да се окаже трудна задача.

Независимо дали става дума за поверителна бизнес информация или просто искате да сте спокойни за комуникацията в екипа, изборът на подходящото приложение е от решаващо значение.

Нека се запознаем с 13-те най-добри приложения за сигурно съобщаване. 👇

ClickUp е повече от просто инструмент за съобщения – това е вашето цялостно решение за безпроблемна комуникация и управление на проекти.

За разлика от самостоятелните приложения за бизнес съобщения, ClickUp съчетава цялостна платформа за продуктивност и работа с инструмент за комуникация и сътрудничество — ClickUp Chat.

Дните на превключване между приложения, загуба на контекст или копиране и поставяне на информация са вече минало.

С ClickUp Chat разговорите протичат успоредно с работата ви, като всичко остава синхронизирано и се намалява неефективността, а в същото време съобщенията ви са сигурни и защитени.

Да поддържате връзка с екипа си никога не е било по-лесно. Независимо дали става дума за бърза актуализация или задълбочено вникване в детайлите, съобщенията в реално време поддържат разговора. А благодарение на разговорите в низове, е лесно да следите всяка тема, без да губите контекста.

Какво го прави още по-добър? Можете да превърнете чатовете в действие веднага. Свържете съобщенията със задачи, създавайте нови задачи директно от разговор и се уверете, че всяка добра идея води до резултати – всичко това, без да напускате ClickUp.

Централизираните известия ви държат в течение, а AI функциите като автоматично създаване на задачи и обобщения на съобщения ви помагат да работите по-умно и по-бързо.

Чатът предлага и гъвкавост да направите чатовете публични или частни, като по този начин гарантирате, че вашите разговори остават достъпни само за подходящите хора.

🤝 Напомняне: В ClickUp, когато направите чата частен, автоматично се настройва и свързаното с него пространство, папка или списък като частни, което гарантира последователни разрешения за достъп в цялото ви работно пространство.

ClickUp Assign Comments преодолява различията между дискусиите и изпълнението, като превръща коментарите в изпълними задачи. Вместо да разчитате на последващи действия или отделни напомняния, можете да присвоявате коментари директно на членовете на екипа, като по този начин гарантирате яснота и отчетност.

Прикачете клипове от ClickUp към конкретни задачи, за да сте сигурни, че вашето съобщение е свързано с правилния контекст.

ClickUp Clips е мощен софтуер за споделяне на екрана. Той ви позволява да записвате и споделяте аудио и видео клипове директно в работното си пространство, което прави комуникацията по-бърза и по-динамична.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте комуникацията: съхранявайте всички разговори на едно място – интегрирайте чатове, задачи и проекти за лесен достъп и контекст.

Интегрирайте със задачи: Свържете задачите директно с разговорите, като елиминирате необходимостта от копиране и поставяне.

Персонализирайте известията: Настройте известията, за да сведете до минимум разсейването и да останете фокусирани върху важните разговори и актуализации.

Използвайте актуализации, базирани на изкуствен интелект: Бъдете информирани с генерирани от изкуствен интелект обобщения на важни разговори, които може да сте пропуснали.

Предоставяйте интересна обратна връзка: Записвайте и споделяйте аудио или видео клипове в работното си пространство, за да обясните идеи, да дадете обратна връзка или да споделите актуална информация по по-динамичен и кратък начин.

Дайте приоритет на задачите за действие: Филтрирайте зададените съобщения в FollowUps, за да останете фокусирани върху задачите, които изискват вашето внимание, и да не изгубите от поглед ключовите решения.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение за нови потребители поради богатите си функции.

Мобилното приложение е по-малко отзивчиво от десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. WhatsApp (Най-доброто безплатно приложение за съобщения)

чрез ResearchGate

WhatsApp е световно признато приложение за съобщения, което поддържа текстови съобщения, споделяне на мултимедия, гласови и видео разговори. То осигурява безпроблемно преживяване на мобилни и настолни платформи, позволявайки на потребителите да синхронизират чатовете си без усилие.

Добавете към това лекотата на употреба и огромната база от потребители и лесно ще разберете защо това криптирано приложение за съобщения е предпочитано както за лични чатове, така и за разговори, свързани с работата.

Най-добрите функции на WhatsApp

Създавайте групови чатове, за да улесните комуникацията с множество участници.

Задайте актуализации на статуса, които изчезват след 24 часа, за да споделяте моменти с контактите си.

Криптирайте съобщенията си с помощта на криптиране от край до край за сигурна комуникация.

Активирайте двустепенна проверка за допълнителна сигурност.

Контролирайте настройките за поверителност, за да управлявате видимостта на профилната си снимка, статуса си и информацията за последното ви посещение.

Ограничения на WhatsApp

Размерът на качваните файлове е ограничен до 100 MB, което ограничава споделянето на по-големи файлове.

Не може да се използва едновременно на няколко телефона

Груповите чатове имат ограничение за броя на участниците, което може да не отговаря на нуждите на големи общности.

Цени на WhatsApp

WhatsApp: Безплатно

WhatsApp Business: Безплатно

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (15 865+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Спазвайте етикета за чат на работното място, като поддържате всичките си съобщения професионални, кратки и уважителни. Избягвайте прекомерната употреба на емотикони или неформален език, освен ако това не е подходящо за културата на вашия екип.

3. Threema (най-доброто приложение за анонимни съобщения)

чрез Threema

Threema е приложение за съобщения, което поставя на първо място поверителността и е предназначено за потребители, които ценят анонимността. За да създадете акаунт, не се изискват лични данни като телефонен номер или имейл адрес, а се използва уникален Threema ID.

С криптиране от край до край и без зависимост от облачни услуги, Threema гарантира сигурни и частни незабавни съобщения на работното място.

Най-добрите функции на Threema

Шифровайте съобщенията, за да запазите поверителността и конфиденциалността

Проверявайте самоличността на контактите чрез сканиране на QR кодове

Контролирайте достъпа до адресната книга, синхронизирайте контактите само ако желаете

Съхранявайте данните локално на вашето устройство, без да разчитате на облака.

Активирайте частни групови чатове, защитени с надеждни стандарти за криптиране.

Ограничения на Threema

Изисква еднократно плащане, за разлика от безплатните конкуренти.

По-малка база от потребители в сравнение с популярните приложения за съобщения

Цени на Threema

Threema Work

Essential: 2,00 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Разширено: 2,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 3,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Threema Broadcast

Broadcast 15: 6,00 $/месец (15 получатели)

Broadcast 50: 11,00 $/месец (50 получатели)

Broadcast 100: 19,00 $/месец (100 получатели)

Broadcast 500: 91,00 $/месец (500 получатели)

Broadcast 1000: 170,00 $/месец (1000 получатели)

Broadcast Unlimited: 285,00 $/месец

Оценки и рецензии за Threema

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Редовно следете активността на вашия акаунт, за да забележите всякакви признаци за неоторизиран достъп или необичайни съобщения.

4. Signal (Най-доброто за отворена защита на личните данни)

чрез Snap Store

Signal е инструмент за комуникация на работното място, проектиран с оглед на поверителността. Той използва усъвършенствани протоколи за криптиране, за да осигури сигурността на комуникациите, и запазва минимално количество метаданни, гарантирайки анонимността на потребителите.

Този инструмент е популярен сред ентусиастите на поверителността заради отворения си код и ангажимента си към прозрачността.

Най-добрите функции на Signal

Криптирайте съобщения, гласови и видео разговори за сигурна комуникация.

Проверявайте контактите чрез уникални номера за сигурност

Добавете творчески акцент към разговорите си, като създавате и споделяте персонализирани, криптирани стикери.

Използвайте изчезващи съобщения за по-голяма конфиденциалност

Споделяйте отворен код, за да позволите независими одити

Ограничения на Signal

Няма вградена функция за архивиране или лесен метод за прехвърляне на историята на съобщенията между устройства

Не може да се използва на няколко устройства едновременно.

Ограничена популярност в сравнение с основните приложения, което може да ограничи комуникацията с другите

Цени на Signal

Безплатно

Оценки и рецензии за Signal

G2: 4. 4/5 (440+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Деактивирайте прегледа на съобщенията на екрана за заключване, за да запазите поверителността си, особено на обществени места или когато устройството ви е отключено.

5. Telegram (най-подходящо за големи групи и канали)

чрез The Windows Club

Telegram е облачно приложение за съобщения, което предлага разширени функции както за лична, така и за професионална употреба. Поддържа масивни групови чатове, криптиране от край до край за тайни чатове и разнообразни опции за персонализиране.

Надеждните инструменти за поверителност и достъпността на приложението от различни устройства го правят чудесен избор за потребители, които се нуждаят от гъвкавост и сигурност.

Най-добрите функции на Telegram

Организирайте групови чатове с до 200 000 участници

Използвайте тайни чатове със самоунищожаващи се съобщения за допълнителна сигурност.

Заключете приложението с ПИН код или биометрична автентификация.

Свържете се чрез прокси сървъри, за да подобрите анонимността си.

Ограничения на Telegram

Самоунищожаващите се съобщения са ограничени само до тайни чатове.

Създаването на акаунт не изисква потвърждение, което може да доведе до фалшиви акаунти.

Някои разширени функции не разполагат с официална поддръжка, което ги прави по-трудни за използване.

Цени на Telegram

Безплатно

Оценки и рецензии за Telegram

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (6315+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Използвайте разговорите край машината за вода, за да изградите добри отношения, като обсъждате леки, включващи всички теми като хобита, актуални събития или планове за уикенда. Избягвайте чувствителни или противоречиви теми, за да поддържате положителна и приветлива атмосфера.

6. Messenger (най-подходящо за потребители на Facebook)

чрез TechCrunch

Messenger, разработено от Meta, е многофункционално приложение за съобщения, което предлага текстова, гласова и видео комуникация. То се интегрира безпроблемно с Facebook и Instagram, позволявайки на потребителите да се свързват между платформите.

Макар Messenger да предлага функции като изчезващи съобщения и интерактивни инструменти, рекламите и претрупаният интерфейс могат да понижат качеството на преживяването.

Най-добрите функции на Messenger

Скрийте потвържденията за прочитане и преглеждайте съобщенията, без да уведомявате изпращача.

Осъществявайте сигурни, криптирани от край до край гласови и видео разговори

Използвайте изчезващи съобщения за лични разговори

Настройте известия за неразпознати влизания, за да подобрите сигурността на акаунта си.

Редактирайте изпратени съобщения в рамките на 15 минути

Ограничения на Messenger

Проблеми с доставката се съобщават след актуализации на криптирането

Функциите за групов чат и видеоразговори може да не са подходящи за по-големи екипи.

Цени на Messenger

Безплатно

Оценки и рецензии за приложения за съобщения

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Планирайте редовни срещи и използвайте инструменти за сътрудничество, като споделени табла със задачи или приложения за съобщения, за да се уверите, че всички са на една вълна и информирани. Ясните очаквания и отвореният диалог могат ефективно да преодолеят комуникационните бариери на работното място.

7. Wire (Най-доброто за бизнес сътрудничество)

чрез Wire

Wire е приложение за сигурна комуникация, пригодено както за лична, така и за корпоративна употреба. Това приложение за частни съобщения събира минимално количество потребителски данни, строго необходими за функционалността му.

Методите му за криптиране, протоколът за сигурен транспорт в реално време (SRTP) и сигурността на транспортния слой на датаграмите (DTLS) го правят надежден избор за професионални екипи, които дават приоритет на сигурността и сътрудничеството.

Най-добрите функции на Wire

Шифровайте всички съобщения, разговори и файлове с помощта на протокола Proteus.

Присвойте уникални ключове за криптиране на всяко съобщение за допълнителна сигурност.

Организирайте групови разговори с до 25 участници с висококачествено криптиране.

Самоунищожаващи се съобщения, за да се гарантира, че чувствителната информация не се съхранява трайно

Проверете сигурността на приложението чрез публични одити на неговия отворен код.

Ограничения на кабелната връзка

Липсва 2FA, което е стандартна функция в повечето сигурни приложения.

Често се съобщава за проблеми с производителността, особено на Android.

Проектирано предимно за бизнеса, което го прави по-малко удобно за ежедневна употреба.

Цени на телеграфните преводи

Безплатно за лична употреба

Wire за предприятия: 9,45 $/месец на потребител

Wire on-premises: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 65 отзива)

8. Session (Най-доброто за децентрализирана поверителност)

Session е приложение за съобщения, фокусирано върху поверителността, изградено върху децентрализирана мрежа, което елиминира централните сървъри, които биха могли да компрометират данните на потребителите.

Защитата на вашата анонимност е лесна с уникални идентификатори на сесии, които заменят телефонния номер и имейл адреса. Това го прави чудесен избор за тези, които ценят поверителността, особено в среди с ниска свързаност или ограничени условия.

Най-добрите функции на сесията

Повишете анонимността си чрез криптирани, многовъзлови предаватели на съобщения с onion routing.

Създавайте акаунти, без да споделяте телефонни номера или имейли

Изпращайте сигурни гласови съобщения, когато текстът не е достатъчен

Работете в децентрализирана мрежа, за да сведете до минимум рисковете от нарушения или сривове на сървъра.

Предотвратете проследяването на метаданни и геолокация за пълна поверителност

Ограничения на сесията

Бавната доставка на съобщения може да попречи на комуникацията в реално време.

Не поддържа видеоразговори или разширени мултимедийни функции.

Цени за сесия

Безплатно

Оценки и рецензии на сесиите

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Настройте персонализирани звуци за уведомления за чувствителни чатове, за да разпознавате дискретно съобщенията, без да разкривате съдържанието им на хората около вас.

9. Line (Най-доброто за социална интеграция)

чрез Line

Line е богато на функции приложение за съобщения, широко използвано в Япония и други азиатски пазари.

Освен съобщения, Line интегрира социални, пазаруване и развлекателни функции, което го прави практичен за ежедневието. Поддържа криптирани съобщения и висококачествени групови разговори, което го прави подходящ както за ежедневна, така и за професионална употреба.

Най-добрите функции на Line

Използвайте криптиране с Letter Sealing, за да гарантирате сигурността на съобщенията и разговорите си.

Организирайте групови чатове с до 500 участници с лекота

Активирайте безплатни неограничени гласови и видео разговори, дори за големи групи

Персонализирайте настройките за поверителност, за да блокирате неизвестни потребители или да ограничите достъпа до профила си.

Защитете чатовете си с функции за заключване на приложения, като пароли.

Ограничения на линията

Не поддържа миграция на историята на чата между устройства с iOS и Android.

Критикувано е за цензуриране на съдържание в определени региони.

Потребителите съобщават за спорадични бъгове, които влияят на използваемостта

Цени на линията

Безплатно

Оценки и рецензии за Line

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. iMessage (най-доброто за потребителите на Apple)

чрез Apple

iMessage е собствено приложение за съобщения на Apple, достъпно за iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. То се интегрира безпроблемно с SMS, позволявайки на потребителите да комуникират с устройства, които не са iOS.

С елегантния си интерфейс и криптиране от край до край, iMessage е идеален за потребители в екосистемата на Apple.

Най-добрите функции на iMessage

Редактирайте наскоро изпратени съобщения, за да поправите грешки

Изпращайте ръчно написани съобщения, за да придадете личен характер на текстовете си.

Достъп до информация за проследяване на полети или пратки директно в чатовете

Използвайте групови чатове с потвърждения за доставка и прочитане за безпроблемна координация.

Защитете съобщенията с уникални ключове за криптиране за всяко устройство.

Ограничения на iMessage

Ексклузивно за устройства на Apple, което ограничава комуникацията с потребители, които не използват iOS.

Липсват опции за персонализиране, като например теми

Цени на iMessage

Безплатно

Оценки и рецензии за iMessage

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. Dust (Най-доброто за краткотрайни съобщения)

чрез Dust

Dust е приложение за съобщения, фокусирано върху поверителността, което набляга на защитата на данните, като автоматично изтрива съобщенията малко след като бъдат прочетени.

Той предотвратява правенето на екранни снимки и уведомява потребителите за всякакви опити за записване на разговори, което го прави изключително сигурен за чувствителни дискусии.

Най-добрите функции на Dust

Автоматично изтривайте съобщенията след като са прочетени, обикновено в рамките на 100 секунди.

Уведомявайте потребителите, ако някой се опита да направи екранна снимка на разговор

Изпращайте съобщения на няколко контакта едновременно

Свържете се с приятели по сигурен начин, без да разкривате контактните си данни.

Персонализирайте профилите си с биографии и изображения, за да персонализирате вашето преживяване.

Ограничения на праха

Не поддържа гласови или видео разговори.

Ограничената база от потребители може да ограничи комуникацията с контактите

Цени на Dust

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

⚡ Архив с шаблони: Създаването на план за комуникация може да изглежда трудна задача, но не е задължително да е така. Опитайте шаблоните за план за комуникация, създадени да опростят процеса.

12. Briar (Най-доброто за офлайн съобщения)

чрез Briar

Briar е сигурно приложение за съобщения от тип „peer-to-peer“, предназначено за активисти, журналисти и потребители в региони с ниска свързаност.

Той не разчита на централни сървъри, а синхронизира криптирани съобщения чрез Bluetooth, Wi-Fi или Tor. Тази децентрализирана структура гарантира частна комуникация дори без достъп до интернет.

Най-добрите функции на Briar

Елиминирайте рисковете, свързани с пробиви в сървърите, като гарантирате, че данните остават децентрализирани.

Шифровайте и съхранявайте съобщенията локално на устройствата на потребителите за допълнителна сигурност.

Предотвратете фалшифицирането на самоличността, като изисквате ръчно добавяне на контакти чрез QR кодове или линкове.

Активирайте сигурни групови чатове и публични форуми за съвместни дискусии.

Работете безпроблемно в райони с ограничен или без достъп до интернет

Ограничения на Briar

Не поддържа архивиране на данни или миграция между устройства.

Комуникацията между равнопоставени потребители може да изтощи батерията по-бързо от централизираните приложения.

Понастоящем приложението е достъпно само за Android, като няма планове за поддръжка на iOS.

Цени на Briar

Безплатно

Оценки и рецензии на Briar

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

📖 Прочетете също: Топ 10 алтернативи на Google Chat за подобряване на сътрудничеството в екипа

13. Google Messages (най-доброто за RCS интеграция)

чрез Yahoo

Google Messages е приложението за съобщения по подразбиране за повечето телефони с Android, което предлага интеграция на SMS, MMS и богати комуникационни услуги (RCS) за подобрени функции. То включва интелигентни отговори, споделяне на медийни файлове и интеграция с услуги на Google като Календар и Снимки, което го прави изключително гъвкаво средство за комуникация.

Най-добрите функции на Google Messages

Транскрибирайте гласовите съобщения, за да ги четете по-лесно и да не пропускате разговорите.

Планирайте съобщенията, за да ги изпратите по-късно, като по този начин гарантирате навременна комуникация за напомняния или актуализации.

Споделяйте връзки и създавайте събития чрез безпроблемна интеграция с Google Calendar.

Изпращайте съобщения от компютър, като използвате уеб версията на приложението.

Ограничения на Google Messages

Ограничени възможности за обмен на съобщения между различни платформи с потребители на iPhone

Функциите могат да зависят от мобилния оператор, което се отразява на доставката и размера на груповите чатове.

Цени на Google Messages

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Messages

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Съвет от професионалист: Когато инсталирате ново приложение за съобщения, прегледайте исканите от него разрешения и дайте достъп само до това, което е необходимо за неговата функционалност.

Опростете комуникацията и сътрудничеството с ClickUp

Изборът на подходящото приложение за сигурна комуникация може да направи голяма разлика в защитата на вашите лични и професионални разговори. При толкова много налични опции е важно да изберете инструмент, който пази вашите чатове сигурни и отговаря на вашите уникални нужди.

Ако търсите нещо повече от просто приложение за съобщения, ClickUp е идеалният избор. То съчетава сигурни съобщения в реално време с надеждни функции за управление на проекти, като гарантира, че вашият екип може да комуникира и да си сътрудничи безпроблемно.

С ClickUp Chat можете да обсъждате задачи, да споделяте актуализации и да съхранявате всички разговори, свързани с проекти, на една сигурна платформа. Вместо да превключвате между други приложения за съобщения, централизирайте работния си поток в Chat, като поддържате ефективна комуникация и организирани проекти.

Защо да се задоволявате с по-малко, когато можете да бъдете в безопасност с ClickUp? Регистрирайте се в ClickUp още днес!