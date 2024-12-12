WhatsApp срещу Google Messages: коя чат приложение е по-добро?

WhatsApp е световен гигант в областта на личните чатове и комуникации. Но знаете ли какво? Google тихо и незабележимо е вкарал своята платформа за съобщения в джоба ви и вероятно я използвате, без дори да го осъзнавате.

Запознайте се с Google Messages, надеждната стандартна приложение на повечето Android телефони, което тихо съхранява всички текстови съобщения, от еднократни пароли (OTP) до промо кода, който вероятно ще забравите да използвате.

Какво отличава WhatsApp и Google Messages? Въпреки че изглеждат подобни, тези приложения за съобщения имат някои малки, но значителни разлики, които могат да бъдат от решаващо значение за вашите лични и бизнес комуникации.

В тази статия ще направим подробно сравнение между WhatsApp и Google Messages и ще ви помогнем да решите коя платформа наистина заслужава място на началния ви екран.

Какво е WhatsApp?

Първо имахме текстови съобщения, после се появи Facebook Messenger, а след това WhatsApp стана стандартното приложение за текстови съобщения в света с 2 милиарда активни потребители, които оттогава не са погледнали назад.

WhatsApp е майстор в свързването на хора, като ви позволява да изпращате съобщения и да получавате почти всичко – текстове, снимки, видеоклипове, документи, местоположения и дори пари в определени региони. Нека разгледаме някои от най-популярните му функции.

Функции на WhatsApp

И така, какво прави WhatsApp толкова популярно за лични и професионални съобщения?

За начало, то задоволява почти всички комуникационни нужди, което го прави предпочитано приложение за лична и бизнес употреба.

Ето по-подробен поглед върху седем от най-важните му функции:

Характеристика № 1: Криптиране от край до край и контрол на поверителността

Криптирането от край до край на WhatsApp гарантира, че само вие и човекът, с когото си пишете, можете да виждате чатовете ви – това важи и за обажданията, гласовите бележки и споделянето на файлове.

Освен това, контролите за поверителност като „Chat Lock“ ви позволяват да защитите личните си разговори с парола или биометрична блокировка, добавяйки още едно ниво на защита.

Функция № 2: Гласови и видео разговори с споделяне на екрана

чрез WhatsApp

Гласовите и видео разговорите в WhatsApp ви позволяват да се свържете с всеки по целия свят – безплатно. Груповите разговори могат да включват до 32 участници, а с новата опция за споделяне на екрана можете лесно да работите с колегите си, докато сте в движение.

Естествено, WhatsApp се превърна в солиден избор за разговори в движение.

Функцията „Статус“ на WhatsApp позволява на потребителите да публикуват снимки, видеоклипове или текстови актуализации, които остават достъпни в продължение на 24 часа. През 2023 г. приложението добави „Канали“ – инструмент за излъчване, с който марки, творци и публични личности могат да достигнат до широка аудитория, което дава на WhatsApp социално предимство.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Списъци за разпространение“ на WhatsApp, за да изпращате актуализации или промоции на няколко контакта едновременно, без да създавате групов чат. По този начин можете да запазите по-личен характер на съобщенията и да сте сигурни, че само получателите виждат съобщението си.

Функция № 4: Споделяне на файлове и преглед на документи

С ограничение за споделяне на файлове до 2 GB, WhatsApp улеснява изпращането на големи документи и медийни файлове.

Освен това, предварителният преглед на документите позволява бързо преглеждане преди изтегляне – особено полезно за заетите екипи, които работят съвместно.

Функция № 5: Групови чатове и управление на общности

Груповите чатове в WhatsApp вече поддържат до 1024 участници, което е идеално за общности, семейни срещи и екипни чатове.

Администраторите получават и инструменти за управление на общността, които улесняват свързването на свързани групи, публикуването на съобщения и поддържането на организирани дискусии.

Функция № 6: Редактиране на съобщения и стикери, генерирани от изкуствен интелект

чрез Meta

Случавало ли ви се е да изпратите съобщение и секунда по-късно да забележите правописна грешка?

Сега WhatsApp ви позволява да редактирате съобщенията в рамките на 15 минути след изпращането им. А за да добавите малко творчество, можете да създавате персонализирани стикери с AI – просто опишете какво искате и оставете приложението да се погрижи за останалото.

Тази нова функция ви позволява да споменете до пет души на частно в актуализациите на статуса си. Само споменатите контакти ще получат известие, което я прави идеална за целеви актуализации.

💡 Съвет от професионалист: Ако сте свободен художник, можете да използвате тази функция, за да споменете конкретни клиенти в актуализациите на статуса, показващи изображения на работа в процес, като по този начин се уверявате, че те ще ги видят първи, без да е необходимо да им изпращате директно съобщение.

Функция № 8: Каталози на WhatsApp Business

чрез WhatsApp

Функцията WhatsApp Business catalog позволява на фирмите да създадат дигитален магазин директно в приложението, където да представят продуктите или услугите си на потенциални клиенти, без да се налага да имат цялостен уебсайт.

Собствениците на фирми могат да публикуват продукти с фотографии, описания, цени и линкове, достъпни от екрана на чата.

📌 Пример: Бутик за дрехи може да използва функцията „Каталог“ на WhatsApp Business, за да покаже най-новите си колекции. Клиентите могат да разглеждат артикулите, цените и описанията в чата, което улеснява разглеждането на новите постъпления или сезонните разпродажби. Когато клиентът види нещо, което му харесва, може да изпрати съобщение директно на магазина, за да получи повече подробности или да направи поръчка.

Цени на WhatsApp

WhatsApp Personal : Безплатно

WhatsApp Business App : Безплатно

WhatsApp Business API: Персонализирани цени

Какво е Google Messages?

Google Messages е версията на Google на iMessage, приложение за съобщения, което съчетава традиционните текстови съобщения с модерните RCS (Rich Communication Services).

Чакайте, какво е RCS?

RCS, или Rich Communication Services, е като текстови съобщения на стероиди. Докато последните са ограничени до основен текст и съобщения от 160 знака, RCS предлага модерно преживяване при изпращане на съобщения с висококачествено споделяне на медии, потвърждения за прочитане, индикатори за писане и дори криптиране от край до край в поддържаните мрежи.

За потребителите на Android телефони, RCS превръща обикновените текстови съобщения в нещо по-скоро като незабавни съобщения.

Тя ви позволява да останете свързани чрез Wi-Fi или мобилни данни, да споделяте големи снимки и видеоклипове и да се наслаждавате на интерактивни функции, които правят съобщенията по-интересни.

Освен това, тъй като все повече оператори и страни поддържат RCS, то се превръща в универсален стандарт за съобщения.

Функции на Google Messages

След като достигна 1 милиард RCS потребители през 2023 г., приложението Google Messages пусна няколко вълнуващи нови функции.

Нека ги разгледаме едно по едно:

Функция № 1: Автоматично изтриване на OTP (еднократни пароли)

Едно от най-големите предизвикателства на Google Messages беше, че всички OTP се появяват там.

Но вече можете да се сбогувате с препълнените съобщения с OTP, като активирате функцията „Автоматично изтриване на OTP след 24 часа“ в Настройки > Организация на съобщенията. По този начин всяка еднократна парола ще изчезне след 24 часа.

🧠 Знаете ли, че: Google Messages непрекъснато подобрява възможностите си за откриване на измами, за да защити потребителите от фалшиви съобщения, свързани с доставка на пакети и работа. Чрез използване на машинно обучение на устройството, приложението може да идентифицира и автоматично да премества подозрителни текстове в папката ви за спам или да издаде предупреждение.

Функция № 2: Планиране на текстови съобщения за изпращане по-късно

чрез Google

Няма проблем, ако имате затруднения да запомните рождени дни.

С Google Messages можете да планирате текстови съобщения предварително – просто напишете съобщението, задръжте бутона за изпращане и изберете час.

То е идеално за следене на напомняния или за да впечатлите някого с (привидно) перфектното си чувство за време.

Функция № 3: Добавяне на реакции към текстово съобщение

чрез Google

Мислите, че емоджи реакциите са само за iMessage? Помислете отново!

Google Messages ви позволява да реагирате на текстове, като натиснете продължително върху съобщението и изберете емотикон.

Потребителите на Android получават реакцията директно в чата, докато потребителите на iPhone получават отделно съобщение с текст „[емотикон] към [съобщение]“. Забавно, нали?

Функция № 4: Закачане на разговори в горната част

Ако чатите с много хора, списъкът ви с разговори може да изглежда хаотичен.

За щастие, Google Messages ви позволява да закачите до пет разговора в горната част на списъка с чатове.

Просто натиснете и задръжте разговора, докоснете иконата с щифт и никога повече няма да изгубите любимите си разговори.

Функция № 5: Прослушване на текстови съобщения

Искате да имате свободни ръце? Google Assistant може да ви прочете съобщенията на глас, когато кажете: „Прочети ми съобщенията“.

Това работи с всяко приложение за съобщения, стига съобщението да е в панела с известия, и можете дори да отговаряте с глас.

💡 Съвет от професионалист: Преди да сменяте телефона си, направете резервно копие на съобщенията си в Google Drive, за да ги възстановите лесно на новото си устройство. Просто отидете в Настройки > Система > Резервно копие, включете Резервно копие в Google Drive и натиснете Резервно копие сега. По този начин всички ваши текстови съобщения са в безопасност и готови за прехвърляне!

Функция № 6: Споделяне на местоположението ви в текстово съобщение

Точно като в WhatsApp, можете да избегнете съобщенията „Къде си?“ в Google Messages, като споделите местоположението си директно в Google Messages.

Натиснете бутона плюс, изберете „Местоположение“ и изпратете линк чрез Google Maps – това е бързо, точно и спестява на всички няколко съобщения.

Функция № 7: Photomoji

С Photomoji можете да създавате персонализирани реакции от любимите си снимки, използвайки Google AI.

Превърнете снимка на вас или вашия домашен любимец в реакция, запазете я и позволете на приятелите си да я използват и в групови чатове – защото кой не би искал да има своя собствена библиотека с реакции?

Функция № 8: Ефекти на екрана

За да добавите малко блясък, Screen Effects ви позволява да изпращате анимирани отговори с конкретни думи като „важи сняг“ или „честито“.

Изпратете тези ключови думи и екранът ще се изпълни с анимация. Това е забавно търсене на великденски яйца, за да откриете всичките над 15 скрити ефекта.

Цени на Google Messages

Безплатно

RCS Business Messaging: Безплатно (телекомуникационните оператори и техните филиали могат да налагат такси)

WhatsApp срещу Google Messages: сравнение на функциите

И WhatsApp, и Google Messages предлагат множество функции, които правят чата по-интелигентен, по-бърз и много по-забавен.

WhatsApp запазва класическия си стил с някои сериозни мерки за защита на личните данни и лекота на използване. Междувременно Google Messages, поддържано от RCS, се стреми да върне скромното текстово съобщение в 2020-те години.

Ето едно пряко сравнение между WhatsApp и Google Messages, за да видите коя приложение се представя по-добре в ключови области:

Характеристика № 1: Криптиране от край до край

🏆 Победител: WhatsApp

WhatsApp отдавна е шампион в криптирането от край до край, като по подразбиране осигурява сигурност на всичко – от текстови съобщения до разговори и споделяне на файлове. Не е изненадващо, че в този кръг от сравнението между WhatsApp и Google Messages победител е приложението на Meta.

Google Messages също предлага криптиране от край до край за чатове с RCS, но не всички оператори или региони поддържат RCS, което прави WhatsApp по-надеждният избор за тези, които искат пълна конфиденциалност.

Функция № 2: Гласови и видео разговори

🏆 Победител: WhatsApp

Когато става въпрос за гласови и видео разговори, WhatsApp е на първо място. С поддръжка за до 32 души в групови телефонни разговори и безплатни международни разговори, WhatsApp прилича на приложение за мини-конференции.

Google Messages, от друга страна, разчита на интеграцията с Google Meet за видеоразговори – чудесно, ако вече сте потребител на Meet, но не е толкова безпроблемно, колкото вградената функция за разговори на WhatsApp.

Характеристика № 3: Персонализиране и реакции

🏆 Победител: Google Messages

Google Messages ви позволява да изразите себе си. С опции като персонализирани цветове на балоните, Photomoji за персонализирани реакции и анимирани ефекти на екрана, Google Messages придава индивидуалност на вашите чатове.

WhatsApp предлага основни реакции и персонализирани тапети, но ефектите на Google, базирани на изкуствен интелект, добавят забавен и модерен акцент за тези, които обичат персонализацията.

Функция № 4: Споделяне на файлове и медийни файлове

🏆 Победител: Равенство. Google Messages (за качество на медиите), WhatsApp (за гъвкавост)

Google Messages с RCS позволява на потребителите да изпращат изображения и видеоклипове с висока разделителна способност – сбогом, пикселизирани меми.

WhatsApp обаче поддържа по-широк спектър от медийни типове и файлове с размер до 2 GB, което го прави по-гъвкав за споделяне на големи файлове или различни формати.

Функция № 5: Реакции към съобщения

🏆 Победител: Google Messages

Google Messages подобрява реакциите, като позволява на потребителите да отговарят с емоджи по свой избор и добавя анимирани ефекти като Reaction Effects.

Функция № 6: Достъп от настолен компютър и уеб

🏆 Победител: WhatsApp

И двете приложения поддържат чат на настолен компютър, но WhatsApp Web изглежда по-установено и не изисква RCS за пълна функционалност.

Google Messages предлага и уеб версия, но тя е ограничена от RCS съвместимостта, което прави WhatsApp предпочитаната услуга за безпроблемно чатиране между различни устройства.

Функция № 7: Споделяне на местоположение

🏆 Победител: WhatsApp

WhatsApp улеснява споделянето на местоположението ви в реално време, като ви позволява да споделяте актуализации за определени периоди от време (15 минути, 1 час или 8 часа).

От друга страна, Google Messages предлага споделяне на местоположението чрез Google Maps, но е малко по-основно. За пътувания, срещи или актуализации на местоположението, гъвкавостта на WhatsApp е очевидна.

Функция № 8: Защита от спам

🏆 Победител: Google Messages

В последния кръг от сблъсъка между WhatsApp и Google Messages победител е второто приложение.

Google Messages използва машинно обучение на устройството, за да блокира потенциалния спам, като автоматично маркира подозрителните съобщения, без да нарушава поверителността.

WhatsApp също предлага възможност за сигнализиране на спам, но способността на Google за проактивно откриване на измами му дава предимство за тези, които получават много съобщения от неизвестни изпращачи.

WhatsApp срещу Google Messages в Reddit

Когато става въпрос за WhatsApp и Google Messages, потребителите на Reddit са разделени.

Потребителите на Reddit посочват, че предимството на WhatsApp се крие в неговите усъвършенствани функции като гласови и видео разговори, високи лимити за участници в групови разговори и надеждна синхронизация между устройства.

Например, един потребител споменава, че простотата и интеграцията на WhatsApp го правят „приложение, без което не мога да си представя да живея“.

От друга страна, феновете на Google Messages твърдят, че RCS (Rich Communication Services) функцията на приложението го прави подобно на iMessage за Android, като предлага потвърждения за прочитане, споделяне на медийни файлове с висока резолюция и уникални опции за персонализиране, като цветни теми и анимирани емотикони.

Един потребител на Reddit сподели опита си с Google Messages на Galaxy устройство, като похвали чистия, адаптивен интерфейс на приложението и реакциите „tap-back”.

Въпреки това, някои потребители все още са разочаровани от липсата на RCS поддръжка от Google за всички оператори, като един потребител се оплаква: „Обичам го, но RCS все още не е надеждно навсякъде. “

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на WhatsApp и Google Messages

Нека си признаем – чатовете по работа в WhatsApp или Google Messages могат да станат доста объркващи.

WhatsApp, макар и популярно, не е създадено специално за професионална употреба и въпреки че обещава защита на личните данни, трудно е да се пренебрегнат предишните проблеми на Meta в тази област.

Освен това, чат приложенията като WhatsApp и Google Messages могат да бъдат изключително разсейващи, с постоянни известия от различни източници.

И така, каква е добрата алтернатива на Google Messages, която може да замести и WhatsApp?

Запознайте се с ClickUp — тя се явява истинското „приложение за всичко“ за работа, комбиниращо инструменти за продуктивност и чатове за сътрудничество в един изчистен пакет.

ClickUp е номер 1: ClickUp Chat

Представете си, че никога не се налага да превключвате между приложения, за да намерите подробности за проект или да създадете задачи въз основа на чат.

ClickUp Chat предлага този лукс, като обединява разговори, задачи и проекти на едно място.

ClickUp Chat елиминира и „тогъл такса“ – загубеното време и производителност поради преминаването между платформи.

Защо ClickUp Chat е важно

Синхронизиран контекст : Всички разговори, задачи и проекти са събрани на едно място, така че не е необходимо да копирате и поставяте подробности от чата в задачата – всичко остава свързано. С Synced Threads свързаните чатове остават синхронизирани със задачите и осигуряват безпроблемно проследяване на цялата времева линия на проекта ви.

Създаване на задачи с AI : Създавайте задачи незабавно от чат съобщения, с контекст и крайни срокове, без ръчно въвеждане. ClickUp Brain ви позволява да създадете централен център за знания, където всеки може да има достъп до ключови идеи, мозъчни бури и често задавани въпроси.

Фокусирана комуникация: Персонализираните известия и FollowUps™ ви държат в течение само с важните разговори, като премахват излишната информация, за да се фокусирате върху това, което наистина има значение. Можете също да закачите важни чатове, да създавате раздели за организирани разговори и да използвате директни съобщения за частни или индивидуални дискусии.

📌 Пример: Вашият екип обсъжда пускането на продукт в ClickUp Chat и някой предлага: „Имаме нужда от кампания в социалните медии.“ С едно кликване тази идея се превръща в задача, която може да се изпълни, с крайни срокове и подробности – без да са необходими допълнителни усилия. Всяка задача остава свързана с разговора, в който е възникнала, така че всички да имат предвид контекста и целите.

Допълнителни функции за сътрудничество в ClickUp Chat

SyncUps за разговори : Провеждайте аудио и видео разговори с до 200 участници директно от чата, което улеснява обсъждането на проекти в реално време, без да са необходими приложения на трети страни.

Автоматизация : Автоматизирайте повтарящи се действия в чатовете, като настройка на напомняния, планиране на съобщения или автоматично задаване на задачи, което спестява на екипа ви време за ръчно проследяване.

AI CatchUp и Summarize: AI предоставя бързо резюме на пропуснатите съобщения, а функцията Summarize обобщава дългите дискусии в ключови точки, което ви помага да се ориентирате по-бързо, без да преглеждате цялата история на чата.

Предимство на ClickUp № 2: ClickUp Clips

Всички сме били в тази ситуация – загубени в безкрайни коментари, опитващи се да обясним нещо, само за да създадем още по-голяма бъркотия.

Подредете видеоклиповете си с Clips Hub на ClickUp

С ClickUp Clips тези главоболия са вече в миналото. Сега, вместо да пишете дълги обяснения, можете да споделите запис на екрана за секунди, като по този начин екипът ви вижда точно това, което виждате вие.

Освен това можете да вграждате клипове директно в задачите, да оставите AI на ClickUp Brain да извлича ключови информации и да поддържате всичко организирано в Clips Hub.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips, за да записвате сложни работни процеси или стъпки за отстраняване на проблеми и да ги запазвате в Clips Hub за бъдеща справка. По този начин вашият екип винаги ще има бърз достъп до ръководства или обяснения, което ще спести време и ще намали повтарящите се въпроси.

Делегирането е трудно. Понякога възлагате задача, а вашите инструкции изчезват в нищото.

Управлението на разговори, свързани с задачи, може да бъде предизвикателство – коментари се пропускат, подробности се изпускат и преди да се усетите, нещата се разпадат.

В такива ситуации трябва да поемете дълбоко дъх и да оставите функцията „Assigned Comments“ на ClickUp да се справи с проблема.

Тази функция ви позволява да възлагате задачи на конкретни членове на екипа директно в нишката с задачи.

Нуждаете се от бърз отговор или последващи действия? Няма проблем. Членовете на екипа могат да отговорят, да разрешат или да преразпределят коментарите на място.

Предимство на ClickUp № 4: ClickUp Whiteboards

Обсъждайте идеи, споделяйте мнения и работете заедно без усилие с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards пренася магията на физическата бяла дъска в дигиталното пространство.

Резултатът е интерактивно визуално преживяване, което променя сътрудничеството в екипа в реално време.

Това включва обсъждане на идеи, планиране на сложни работни процеси или проектиране на комуникационни потоци. Визуалната комуникация премахва шума, което улеснява предаването на сложни идеи без безкрайни обяснения.

Освен това, ClickUp Whiteboards се интегрира директно с управлението на задачите, като служи и като софтуер за сътрудничество при управлението на проекти — така можете да възлагате и актуализирате задачи в реално време.

ClickUp помогна на нашия екип да комуникира в отдалечен екип в различни часови зони и да знае какво се случва в проекта, без да се налага да провеждаме ненужни срещи или да искаме информация от хората по имейл или Slack. Функцията „бяла дъска“ ни помага да обсъждаме процеси и работни потоци и да разпределяме задачи в реално време.

ClickUp помогна на нашия екип да комуникира в отдалечен екип в различни часови зони и да знае какво се случва в проекта, без да се налага да провеждаме ненужни срещи или да питаме хората за информация по имейл или Slack. Функцията „бяла дъска“ ни помага да обсъждаме процесите и работните потоци и да разпределяме задачите в реално време.

ClickUp едно нагоре #5: ClickUp Collaboration Detection

Функцията Collaboration Detection на ClickUp ви позволява да проследявате вашите колеги в реално време.

Независимо дали редактирате документи, актуализирате задачи или оставяте кратък коментар, ClickUp поддържа всички в синхрон, без да се пречат един на друг.

Представете си: повече няма да има загадъчни редакции или случайно презаписване. Ще знаете кой гледа, пише или прави промени в момента.

Ето как работи:

Вижте на живо какво пишат и редактират другите : Вижте какво пишат и редактират вашите колеги в реално време, за да не пропускате нищо.

Незабавна обратна връзка на всяка платформа : Всички актуализации – коментари, промени в статуса, редакции на задачи – се обновяват незабавно, независимо дали използвате настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър.

Лесно споделяне: Споделяйте документ чрез URL и редактирайте без припокриване с помощта на : Споделяйте документ чрез URL и редактирайте без припокриване с помощта на ClickUp Docs.

ClickUp едно нагоре #6: ClickUp Brain

Автоматизирайте актуализациите на задачите, генерирайте отчети за състоянието и спестете ценно време с ClickUp AI

ClickUp Brain е AI асистентът, за който не сте знаели, че се нуждаете, но след като го опитате, няма връщане назад.

Просто попитайте Филип Куинлан, ръководител на отдела за оперативни иновации в Университетския колеж в Дъблин!

ClickUp Brain революционизира нашия работен процес... неговият инструмент за обобщаване на чата ефективно резюмира дискусиите за по-голяма яснота и действие.

ClickUp Brain революционизира нашия работен процес... неговият инструмент за обобщаване на чата ефективно резюмира дискусиите за по-голяма яснота и действие.

И така, какво прави ClickUp Brain най-добрият помощник?

Пишете по-умно : Имате нужда да съставите перфектно изречение в Docs? ClickUp Brain предлага предложения, които ще направят думите ви да блестят.

Автоматизирайте работните процеси : Избягвайте повтарящите се задачи – ClickUp Brain може автоматично да създава задачи, да определя крайни срокове и да разпределя членовете на екипа, всичко това въз основа на вашите команди.

Преодолейте информационното претоварване: от дълги документи до обобщения на чатове, ClickUp Brain бързо обобщава всичко, което трябва да знаете.

Инсталирайте, регистрирайте се, сътрудничейте: комуникацията е толкова лесна с ClickUp

Розана Хунгрия, проектен мениджър, е съгласна, че замяната на други приложения за съобщения с ClickUp може да промени продуктивността на екипа.

Както тя сама казва: „ClickUp премести всички комуникации от различни канали като имейли, чатове и WhatsApp на едно място. Така знаете къде да отидете, за да намерите нужната ви информация.“

За разлика от чата с едно предназначение на WhatsApp или ограничените възможности за персонализиране на Google Messages, ClickUp интегрира всички ваши съобщения с инструменти за сътрудничество, обобщения, базирани на изкуствен интелект, и безпроблемни известия, което намалява разсейването.

С ClickUp нито едно съобщение или задача не се губи, а всяка актуализация се обновява в реално време на всички устройства.

Готови ли сте да станете по-продуктивни? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!