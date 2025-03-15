Топ 11 алтернативи и конкуренти на Tactiq

Срещите са от съществено значение за хибридната и дистанционната работа, като помагат на екипите да си сътрудничат, да вземат решения и да напредват с проектите. Но нека бъдем честни – прекалено многото срещи могат да бъдат изтощителни и често водят до значителна загуба на производителност!

⏳ Проучвания показват, че служителите прекарват средно 31 часа на месец в непродуктивни срещи! Представете си колко повече би могло да се постигне с управление на срещи, базирано на изкуствен интелект!

Тук на помощ идват инструменти за транскрипция на срещи като Tactiq. Те помагат за оптимизиране на воденето на бележки и обобщенията от срещи, но Tactiq не е единствената опция на пазара. Има широка гама от AI инструменти за транскрипция, всеки от които предлага уникални функции за водене на бележки, обобщения и сътрудничество.

Прочетете нататък, за да разгледате 11-те най-добри алтернативи на Tactiq, които могат да ви помогнат да спестите време, да повишите производителността и да направите срещите по-ефективни!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Tactiq?

Изборът на подходящите алтернативи на Tactiq зависи от нуждите на вашия екип – дали става въпрос за транскрипция в реално време, обобщения на срещи, базирани на изкуствен интелект, или по-добро сътрудничество при последващите задачи.

Ето някои ключови точки, които трябва да имате предвид:

Точност на транскрипцията : Потърсете AI инструменти, които осигуряват високоточна транскрипция на срещи в реално време.

Съвместимост с различни платформи : Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с вашия : Уверете се, че инструментът работи безпроблемно с вашия софтуер за управление на срещи , независимо дали това е Zoom, Google Meet, Microsoft Teams или друга платформа.

Резюмета и анализи с изкуствен интелект : Освен бележки от срещи, инструментът трябва да може да генерира кратки резюмета и анализи с изкуствен интелект, за да ви даде обща представа за всяка среща.

Идентификация на говорителя : Избраната алтернатива на Tactiq трябва да разграничава точно различните говорители в разговорите, за да знаете точно кой какво е казал.

Бележки, които могат да се търсят и споделят : Изберете софтуер, който позволява лесно търсене, маркиране и споделяне на бележки от срещи.

Персонализиране и форматиране : Намерете инструменти, които ви позволяват да редактирате, маркирате и форматирате AI транскрипциите на срещите според нуждите си, за да съответстват на формата за водене на бележки във вашата организация.

Сигурност: Тъй като срещите във вашия офис често включват поверителна информация, уверете се, че платформата предлага високи стандарти за криптиране и съответствие с регулаторните изисквания като GDPR или HIPAA.

➡️ Прочетете също: Как да подобрите сътрудничеството на работното място

11-те най-добри алтернативи на Tactiq, които да проучите

Макар Tactiq да се отличава с предоставянето на транскрипции на живо по време на срещи и обобщения, базирани на изкуствен интелект, той не е единственият инструмент, който може да ви помогне да максимизирате продуктивността на срещите.

Най-добрите алтернативи надхвърлят основната транскрипция, като предлагат AI-базирани анализи за проектни срещи, безпроблемна интеграция с Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, както и специализирани функции, пригодени за различни екипи. 🎯

Ето 11-те най-добри алтернативи на Tactiq, всяка от които е избрана заради уникалните си функции и способността си да повиши производителността по начини, по които Tactiq не може:

1. ClickUp (Най-добрите AI-базирани обобщения на срещи, управление на задачи и сътрудничество)

Получете подробна информация за всички ваши срещи, включително дневен ред, бележки, участници, възложени задачи и др. в таблото за срещи на ClickUp

Като универсално приложение за работа, ClickUp не се ограничава само до обобщаване на срещите – то оптимизира целия процес на провеждане на срещи. От планиране и сътрудничество в реално време до генерирани от AI бележки от срещи и автоматизирани последващи действия, ClickUp гарантира, че всяка среща е продуктивна и дава възможност за действие.

Започнете с ClickUp Meetings, което ви позволява да документирате цялата документация от срещите си, от дневен ред и теми за обсъждане до последващи действия, на едно място. Използвайте го, за да записвате всички ключови теми за обсъждане в ClickUp Docs, чрез богати функции за редактиране, списъци за проверка и команди /slash за бързи действия.

След като подготвите дневния ред, добавете AI Meeting Notetaker на ClickUp към календарната си покана! Той ще присъства на срещите с вас и ще събира цялата ключова информация от срещите, включително обобщения, бележки от срещите, задачи за изпълнение и акценти от срещите, в частен документ. Точно така – можете да се съсредоточите върху самата среща, вместо да се мъчите да си водите бележки.

След срещата можете лесно да споделите обобщението с екипа си и след това да редактирате и изясните съвместно конкретни точки, като използвате ClickUp Docs за откриване на сътрудничество в реално време.

Когато имате солиден набор от задачи за изпълнение, използвайте ClickUp Brain, за да:

Създавайте задачи за действие от бележките от срещите и приоритизирайте задачите без ръчно усилие.

Задавайте конкретни въпроси относно срещата или задачите и получавайте подробна информация чрез всички relevante документи и действия.

Използвайте силата на AI писането, за да усъвършенствате бележките си от срещи, да съставяте чернови на имейли, да проверявате граматиката и дори да пишете подробни доклади с помощта на няколко прости команди.

Записвайте лесно бележки и дискусии от всяка среща с ClickUp Brain

Той ви помага да визуализирате продажбения процес, да проследявате сделки, да възлагате задачи, да задействате действия въз основа на събития чрез автоматизация и да управлявате всичките си действия по срещите на една платформа. Това го прави идеалният избор за екипи по продажбите, проектни мениджъри и екипи за обслужване на клиенти, тъй като ви позволява да повишите ефективността и да обедините всичките си продажбени дейности на една платформа.

Можете също да използвате готовите шаблони на ClickUp, за да стандартизирате документацията и лесно да водите бележки от срещи. Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е идеален за структуриране и съхранение на важни подробности от срещи, решения и задачи на едно място. Този шаблон гарантира, че всички ключови точки, обсъдени по време на срещите, са документирани ясно и последователно, което улеснява последващите действия и подобрява отчетността на екипа.

Получете безплатен шаблон Напишете подробни протоколи от срещи с единен формат, като използвате шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

С този персонализируем шаблон можете да:

Организирайте цялата информация за срещите си на едно място, като например информация за участниците, дневен ред, задачи за изпълнение, следващи стъпки и др.

Проследявайте ключовите изводи от срещата и създавайте точни обобщения за всички заинтересовани страни.

Разпределяйте задачи на конкретни членове на екипа и дори проследявайте напредъка, за да сте сигурни, че вашите срещи винаги са продуктивни.

Освен това, шаблонът за бележки от срещи на ClickUp поддържа всички дискусии структурирани и достъпни за търсене, за да можете лесно да ги прегледате. Този шаблон е идеален за екипи по продажбите, които се нуждаят от централизирано място, където да записват разговорите с клиенти, да проследяват напредъка на сделките и да се уверят, че няма да загубят важни информации.

Записвайте екрана си и споделяйте подробна информация с екипите си, използвайки ClickUp Clips

Освен това, ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте екранни презентации, което намалява ненужните срещи. Вместо да провеждате подробни екипни срещи, можете лесно да запишете екранно видео за конкретна функция или презентация на продукт и да го споделите с екипите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да представлява предизвикателство за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

С AI-базираните си функции за срещи и безпроблемни инструменти за сътрудничество, ClickUp е впечатлил екипи от различни индустрии. Един потребител споделя в своето ревю:

Това е нашият всеобхватен ресурс за информация за проекти, сътрудничество и управление на членовете на екипа. Той ни позволява да съхраняваме всичко на едно място, включително комуникациите, свързани с конкретни проекти.

Това е нашият всеобхватен ресурс за информация за проекти, сътрудничество и управление на членовете на екипа. Той ни позволява да съхраняваме всичко на едно място, включително комуникациите, свързани с конкретни проекти.

➡️ Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време и автоматизирани бележки от срещи)

Otter. ai е водещ инструмент за транскрипция на срещи, базиран на изкуствен интелект, признат за своята бързина и точност. Той се отличава с улавяне на разговори в реално време, което го прави безценен за генериране на незабавни бележки от срещи и транскрипти с възможност за търсене.

С Otter. ai потребителите могат да сътрудничат по бележките в реално време, да подчертават ключови моменти, да добавят коментари и да споделят идеи директно с екипа си. Резюметата, създадени с помощта на изкуствен интелект, автоматично извличат ключови решения, действия и важни изводи, като гарантират, че нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на Otter. ai

Транскрибирайте срещи и аудио разговори в реално време с висока точност.

Използвайте обобщенията от срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект, за да извлечете ключови идеи, действия и решения.

Разпознавайте различни говорители и ги различавайте дори в шумна среда за точна транскрипция при групови срещи.

Интегрирайте ги с платформи като Google Meet, MS Teams, Dropbox и Zoom за безпроблемен достъп до записите от срещите.

Ограничения на Otter. ai

Разширените функции, като анализ на настроенията, изискват платен абонамент.

За пълни функции за транскрипция и съхранение на срещи са необходими премиум планове.

Цени на Otter. ai

Basic: Безплатно завинаги

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Otter. ai е придобил популярност благодарение на точната си транскрипция в реално време и обобщенията, базирани на изкуствен интелект, като един от потребителите казва:

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипция.

3. Fireflies. ai (Най-доброто за AI-базирана интелигентност на разговорите)

Fireflies. ai е една от популярните алтернативи на Tactiq. Тя помага на екипите да автоматизират воденето на бележки по време на срещи, особено за екипите по продажби и успех на клиентите. Нейната основна сила е AI-задвижваният асистент за срещи, който записва ключови разговори, извлича действия и създава бележки от срещи, които могат да се търсят за по-късно справка.

Той надхвърля основната транскрипция, като предлага функции като интелигентност на разговорите и CRM интеграции, което го прави мощен инструмент за екипите по продажби и маркетинг, които искат да подобрят производителността си. Това ви помага да получите ценна информация от взаимодействията с клиентите, да идентифицирате ключови тенденции и ефективно да обучавате екипите си.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Записвайте автоматично ключовите действия от срещите с клиенти и разговорите с клиенти, което улеснява изпращането на последващи имейли или предприемането на следващите стъпки.

Транскрибирайте разговори с висока точност, дори с няколко говорители, като използвате функции за разпознаване на реч.

Анализирайте разговорите с помощта на AI, за да разберете проблемите и да подобрите производителността.

Интегрирайте с над 20+ популярни платформи, включително Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce и други.

Ограничения на Fireflies. ai

Цената може да бъде пречка за по-малките екипи или индивидуалните потребители, което ги прави по-малко достъпни за професионалистите с ограничен бюджет.

Липсват вградени функции за управление на проекти, което означава, че не предлага възможности за проследяване на задачи и изисква допълнителни инструменти за управление на работния процес.

Цени на Fireflies. ai

Безплатни завинаги

Pro : 18 $/месец на потребител

Бизнес : 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво споделя един потребител за този инструмент:

Обичам факта, че Fireflies ми дава свобода да бъда активен слушател и участник в срещите, които записва и транскрибира. Вече не съм обвързан с химикалката и бележника си. Харесва ми и това, че ако пропусна среща, мога да прочета обобщението и транскрипцията, за да разбера какво наистина се е случило.

Обичам факта, че Fireflies ми дава свобода да бъда активен слушател и участник в срещите, които записва и транскрибира. Вече не съм обвързан с химикалката и бележника си. Харесва ми и това, че ако пропусна среща, мога да прочета обобщението и транскрипцията, за да разбера какво наистина се е случило.

4. Rev (Най-доброто за високоточна транскрипция от хора и AI)

чрез Rev

Rev е утвърден играч в индустрията за транскрипция, предлагащ както транскрипции, базирани на изкуствен интелект, така и опция за транскрипции, редактирани от хора. Тази комбинация балансира скоростта и точността, отговаряйки на нуждите на тези, които се нуждаят от надеждни бележки от срещи, без да се жертва качеството.

Макар AI транскрипциите да са бързи и икономични, услугата за редактиране от човек гарантира най-високо ниво на точност за важни срещи. Rev е особено полезен за индустрии, в които прецизността е от ключово значение, като правния, медицинския и финансовия сектор.

Най-добрите функции на Rev

Използвайте транскрипция, задвижвана от AI, за онлайн срещи с бързи и ефективни резултати.

Възползвайте се от услугите за транскрипция, редактирани от хора, за важни срещи или лични срещи, за да гарантирате точност.

Получете поддръжка за над 15 езика, с възможност за идентификация на няколко говорители и преводачески услуги, които също са налични при поискване.

Ограничения на Rev

AI обобщенията и транскрипцията може да не са толкова точни, колкото транскрипциите, редактирани от хора, при сложни срещи или в шумна среда.

Цени на Rev

Безплатни завинаги

Базов пакет: 14,99 $/месец на потребител

Pro: 34,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

5. Sonix (най-добър за транскрипция и преводи на няколко езика)

чрез Sonix

Sonix е една от най-добрите алтернативи на Tactiq, тъй като е специализирана в многоезична транскрипция и превод, което я прави идеално решение за компании, които оперират в глобален контекст.

Известен с точността и скоростта си, той използва AI транскрипция, за да превърне записите от вашите срещи в добре структурирани транскрипти. Той също така предлага набор от мощни функции за редактиране, които позволяват на потребителите да прецизират транскриптите, да коригират грешки и лесно да подчертават ключови моменти.

Най-добрите функции на Sonix

Транскрибирайте аудио и видео срещи на над 53 езика, което ги прави идеални за вашите глобални екипи.

Получете лесни опции за търсене, за да намирате бързо бележки от срещи, използвайки важни ключови думи и фрази.

Интегрирайте с популярни инструменти като Dropbox, Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Защитете вашите чувствителни данни с криптирани качвания и управление на файлове.

Ограничения на Sonix

Макар че многоезичната поддръжка е предимство, точността може да варира в зависимост от избрания език.

Цени на Sonix

Стандартен : 0 $/месец

Премиум : 16,50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 130 рецензии)

💡 Бонус съвет: Планирате да използвате AI за водене на бележки от срещи? Следвайте тези стъпки, за да го направите ефективно: 🎙 Гарантирайте ясно качество на звука за точна транскрипция и минимални грешки. 📌 Маркирайте ключовите моменти и задачите за изпълнение, за да улесните последващите действия. 📤 Споделяйте и организирайте бележки в централно работно пространство за безпроблемна съвместна работа в екип.

6. Fathom AI (Най-доброто за екипи по продажби и успех на клиентите)

чрез Fathom AI

Fathom AI е AI инструмент за транскрипция, който отива отвъд простото водене на бележки, като предлага на бизнеса инструмент за извличане на ключови изводи и полезни идеи. Този инструмент е специално проектиран да подпомага виртуалните и търговските екипи , които трябва да гарантират, че важните детайли от срещите се записват точно, без ръчна намеса.

Този AI асистент е добре известен с лесния си за използване интерфейс, който позволява бърза настройка и лесна интеграция в съществуващите работни процеси. Той е една от най-добрите алтернативи на Tactiq, с функции като маркиране на бележки, сътрудничество в реално време и практични напомняния , за да се гарантира, че екипите остават съгласувани.

Най-добрите функции на Fathom AI

Използвайте обобщения на срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект, за да извлечете ключова информация и задачи за действие от всяка среща.

Разделете бележките с интелигентна система за маркиране и етикетиране, за да категоризирате лесно дискусията си въз основа на темата, мотива или други категории.

Експортирайте обобщения на срещи в различни формати, като PDF или CSV.

Ограничения на Fathom AI

Ограничен брой езици за транскрипция, което може да бъде проблем при многоезични срещи.

Интеграция само с Zoom, което ограничава използването му до екипи, които разчитат на други платформи за срещи.

Цени на Fathom AI

Безплатно завинаги

Премиум : 19 $/месец на потребител

Team Edition : 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fathom AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 5/5 (над 600 отзива)

🍭 Бонус съвет: Чудите се как да проведете продуктивни срещи? Ето няколко съвета, които да следвате: ✅ Определете ясна дневен ред, за да поддържате дискусиите фокусирани и ефективни. ⏳ Експериментирайте с по-кратки формати на срещите, за да избегнете ненужното губене на време. 🤝 Насърчавайте активното участие чрез анкети или интерактивни елементи, за да се уверите, че гласът на всеки е чут.

7. Fellow (Най-доброто за структурирани дневен ред на срещи и съвместни бележки)

чрез Fellow

Fellow е AI асистент, предназначен за екипи, които дават приоритет на съвместните бележки от срещи и ефективното създаване на дневен ред. Този инструмент оптимизира планирането и организирането на срещи, като позволява на потребителите да създават споделен дневен ред преди срещите и да правят съвместни бележки.

Основната сила на инструмента е в фокуса му върху екипната работа, като предлага всички функции, които помагат на екипите да следят действията, взетите решения и отворените въпроси. Той е особено полезен за проектни мениджъри, екипи по продажбите и екипи за успех на клиентите, които трябва да гарантират, че всеки член на екипа е съгласен и наясно с следващите стъпки.

Най-добрите функции на Fellow

Създавайте съвместни протоколи от срещи с дневен ред, позволяващи на множество участници да допринасят в реално време.

Създайте обща дневен ред преди срещите, което ще ви помогне да организирате ефективни онлайн срещи.

Интегрирайте се безпроблемно с основни платформи като Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack и други.

Следете лесно обратната връзка и последващите действия след срещите, за да се уверите, че действията от минали срещи се проследяват.

Ограничения на Fellow

Безплатният план има няколко ограничения за функциите за AI записване на бележки, с ограничения за транскрипция, записване и записване на бележки от максимум 5 срещи на потребител.

Фокусирани предимно върху работните процеси по време на срещи; ограничени възможности за управление на проекти извън действията, които трябва да бъдат предприети.

Цени на Fellow

Безплатни завинаги

Екип : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 15 $/месец на потребител

Enterprise: 25 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на потребители

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Един потребител споменава в своето ревю :

Fellow значително подобри организацията и производителността ми по време на срещи. Благодарение на него всеки ден съм невероятно подготвен, което ми позволява да бъда по-съсредоточен и внимателен по време на сесиите. А когато не мога да присъствам на среща, записите и транскрипциите, генерирани от изкуствения интелект на Fellow, са по-добри от тези на всяка друга платформа, която съм използвал.

Fellow значително подобри организацията и производителността ми по време на срещи. Благодарение на него всеки ден съм невероятно подготвен, което ми позволява да бъда по-съсредоточен и внимателен по време на сесиите. А когато не мога да присъствам на среща, записите и транскрипциите, генерирани от изкуствения интелект на Fellow, са по-добри от тези на всяка друга платформа, която съм използвал.

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

8. Descript (Най-добър за транскрипция на подкасти и видео с AI редактиране)

чрез Descript

Descript е инструмент за транскрипция на аудио и видео, който се отличава със своите възможности за редактиране. Той е особено популярен сред тези, които се нуждаят от транскрипция на подкасти, онлайн срещи, видеозаписи или друго аудио съдържание, като същевременно трябва да редактират или произвеждат медийни файлове.

Докато много алтернативи на Tactiq предлагат основна транскрипция, уникалната текстова редакция и изчерпателният набор от функции на Descript го отличават от останалите. Това означава, че можете да интегрирате транскрипцията и редакцията в един работен процес, без да се налага да използвате отделен софтуер за редактиране на видео.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте аудио и видео файлове директно от транскрипциите, което улеснява изрязването, съединяването или редактирането на вашите медийни файлове.

Използвайте опцията за запис на екрана, за да записвате онлайн срещи или презентации заедно с транскрипция в реално време.

Автоматизирайте процеса на редактиране на видео и аудио, като използвате AI-базирани функции за редактиране, за да премахнете думи като „ъм“ или „ъъ“ както в аудио, така и във видео файлове.

Ограничения на Descript

Безплатният план има ограничени функции за AI бележки от срещи или акценти от срещи в сравнение с други алтернативи на Tactiq.

За нови потребители, които не са запознати с инструментите за редактиране на видео или аудио, той е труден за усвояване.

Цени на Descript

Безплатни завинаги

Хобби : 19 $/месец на потребител

Създател : 35 $/месец на потребител

Бизнес : 50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🔎 Знаете ли? Изследване на Harvard Business Research установи, че 70% от служителите се оплакват, че честите срещи им пречат да изпълнят задачите си навреме. Определено има място за подобрение!

9. tl;dv (Най-доброто за видеоконференции с AI транскрипция)

tl;dv (съкращение от Too Long; Didn’t View) е уникален AI инструмент за транскрипция, предназначен за тези, които специално искат да спестят време и да получат ключовите изводи от виртуалните срещи. Този AI асистент за срещи автоматично обобщава ключовите точки от срещата и предоставя на потребителите кратки обобщения, подчертаващи практическите изводи.

Това го прави идеален за проектни мениджъри, търговски екипи и мениджъри по успеха на клиентите, които се нуждаят от инструмент за транскрипция в реално време, за да подчертават ключовите моменти и да усвояват бързо информацията.

tl;dv най-добри функции

Получавайте незабавни обобщения на срещите, които улавят най-важните детайли от всяка виртуална среща.

Използвайте персонализирани шаблони за бележки от срещи за различни случаи, като актуализации на проекти, срещи по продажби или сесии за мозъчна атака.

Възможност да подчертавате ключови моменти от срещите във вашата CRM система или да прехвърляте съответните задачи в Jira, Slack или всеки друг инструмент, който използвате.

Ограничения на tl;dv

Липсват му разширени функции като редактиране на бележки или персонализиране на бележки от срещи в определен формат.

Някои потребители съобщават, че инструментът често се затруднява с срещи, в които има много говорители или много бързи и сложни дискусии.

tl;dv ценообразуване

Безплатни завинаги

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес : 98 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: NA

Потребителите харесват tl;dv заради способността му да транскрибира многоезични срещи, като един потребител казва:

Използвам tl;dv от известно време, след като оцених много опции. Тъй като работя в областта на пазарните проучвания, той е изключително полезен за събиране на информация от интервюта и подробен анализ на транскрипциите, които са безупречни – дори на различни езици (тествах го на испански, английски, английски с хора от Близкия изток и английски с хора от Индия). Така че бих казал, че е почти безупречен.

Използвам tl;dv от известно време, след като оцених много опции. Тъй като работя в областта на пазарните проучвания, той е изключително полезен за събиране на информация от интервюта и подробен анализ на транскрипциите, които са безупречни – дори на различни езици (тествал съм го на испански, английски, английски с хора от Близкия изток и английски с хора от Индия). Така че бих казал, че е почти безупречен.

10. Avoma (Най-доброто за AI-базирани анализи и екипно сътрудничество)

чрез Avoma

Avoma е AI асистент за срещи, който се фокусира върху това да бъде единствената платформа за управление на вътрешни и външни взаимодействия.

Той транскрибира срещите и ги анализира, за да генерира обобщения, прозрения и действия, което позволява на екипите да се съсредоточат върху последващите задачи, вместо да пресяват цели разговори. С автоматично откриване на теми, анализ на настроенията и информация за сделките можете да извличате полезни прозрения от разговорите си и да подобрите процеса на вземане на решения.

Най-добрите функции на Avoma

Записвайте и транскрибирайте автоматично разговори с клиенти и срещи, използвайки усъвършенствани AI-базирани функции за транскрипция.

Анализирайте разговори и подробности от срещи с AI-базирани функции за анализ на разговори.

Идентифицирайте ключови теми и тенденции в взаимодействията с клиенти с висока точност.

Оценявайте настроенията на клиентите, ключовите точки от дискусиите и нивата на ангажираност в анализите си след срещите.

Ограничения на Avoma

Неговите функции могат да бъдат прекалено сложни за потребители, които търсят по-основно решение за автоматично водене на бележки.

Цените за разширени функции и по-задълбочени анализи на срещите са високи в сравнение с други алтернативи на Tactiq.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant : 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Conversation Intelligence : 69 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Revenue Intelligence: 99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Потребителите харесват функциите на Avoma, които са комбинация от инструменти за транскрипция на срещи и инструменти за анализ на приходите. Един потребител казва:

За мен най-полезната част от Avoma е обратната връзка след разговорите ми. Например колко съм говорил аз и колко е говорил клиентът по време на разговорите. Имам склонност да говоря прекалено много по време на някои разговори, така че това ми позволява да ги прегледам и да видя колко често го правя. Друга функция, която използвам за всеки разговор, е функцията за оценка. Само това ми помогна да повиша качеството на разговорите си.

За мен най-полезната част от Avoma е обратната връзка след разговорите ми. Например колко съм говорил аз и колко е говорил клиентът по време на разговорите. Имам склонност да говоря прекалено много по време на някои разговори, така че това ми позволява да ги прегледам и да видя колко често го правя. Друга функция, която използвам за всеки разговор, е функцията за оценка. Само това ми помогна да повиша качеството на разговорите си.

➡️ Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за обобщаване на срещи

11. MeetGeek (Най-добър за автоматизирано управление на срещи и последващи действия)

чрез MeetGeek

MeetGeek е AI-базиран асистент за срещи, който автоматизира процеса на записване, транскрипция и обобщаване на срещи. Инструментът е идеален за проследяване на резултатите от бизнес срещи, особено в областите продажби, успех на клиентите и управление на проекти.

Инструментът използва AI, за да намали административните разходи, свързани с срещите, като гарантира, че участниците могат да се съсредоточат върху дискусията. Това го прави чудесен избор за екипи, които искат да минимизират задачите след срещата и да осигурят последователно проследяване.

Най-добрите функции на MeetGeek

Записвайте и транскрибирайте срещи автоматично с висока точност, използвайки AI-базираните функции за транскрипция на срещи.

Генерирайте автоматизирани обобщения на дискусиите от срещите с ключови изводи и действия, които трябва да се предприемат.

Маркирайте допълнителни задачи и задавайте автоматично последващи действия след срещите.

Интегрирайте с други платформи за видеоконферентна връзка като Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и други.

Ограничения на MeetGeek

Макар да автоматизира транскрипциите на срещите и последващите действия, той не предлага задълбочен анализ или функции за интелигентен разговор, каквито предлагат другите алтернативи на Tactiq.

Цени на MeetGeek

Основно: Безплатно завинаги

Pro : 19 $/месец на потребител

Бизнес : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за MeetGeek

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Потребителите харесват начина, по който този AI-базиран асистент за срещи помага при транскрибирането на срещи, като един от потребителите казва:

Обичам факта, че не е нужно да си водя бележки, да си записвам или дори да се опитвам да разбера какво съм пропуснал, защото дори и да не присъствам на срещата, MeekGeek ще присъства на нея вместо мен и ще обобщи всичко в малки подробности! Помага ви да сте организирани и винаги да сте една крачка напред!

Обичам факта, че не ми се налага да си водя бележки, да си записвам или дори да се опитвам да разбера какво съм пропуснал, защото дори и да не присъствам на срещата, MeekGeek ще присъства на нея вместо мен и ще обобщи всичко в малки подробности! Помага ви да сте организирани и винаги да сте една крачка напред!

Допълнителни AI инструменти за срещи, които да проучите Освен популярните алтернативи на Tactiq, които сме разгледали, ето и някои по-малко известни, но мощни AI-базирани асистенти за срещи, които си заслужава да проучите: Jamworks : Интелигентен асистент за срещи, предназначен за студенти и професионалисти, който им позволява да записват, транскрибират и подчертават ключови дискусии.

Sembly AI : Усъвършенстван AI-базиран асистент, който транскрибира, обобщава и извлича ключови идеи от срещи, като се интегрира със Slack и Trello.

Supernormal : Лек AI инструмент за водене на бележки, който записва и организира дискусиите от срещите в реално време с автоматични обобщения.

Поемете контрола над вашите срещи с ClickUp

Подходящият инструмент за транскрипция на срещи може да промени начина, по който вашият екип работи заедно, и да повиши производителността. Макар Tactiq да е добър избор, алтернативите, които разгледахме, предлагат уникални функции, които може би по-добре отговарят на вашите нужди.

Това е мястото, където ClickUp се отличава. С AI-базирана транскрипция на срещи, автоматизирани задачи за действие и безпроблемни инструменти за сътрудничество, ClickUp гарантира, че всяка среща е продуктивна и приложима – независимо дали се занимавате с продажби, успех на клиенти или управление на проекти.

Започнете да използвате ClickUp още днес и се насладете на по-интелигентен начин за управление на срещи, проследяване на напредъка и постигане на резултати! 🚀