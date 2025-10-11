13 най-добри алтернативи на Timetap за лесно планиране на срещи

Неотдавна планирането на срещи означаваше безкрайни имейли, заети телефонни линии и бележки, нахвърляни на лепящи се бележници. Тази система отнемаше много време и често водеше до объркване.

След това се появиха инструменти като TimeTap, които опростиха процеса на планиране с автоматизация и лесно онлайн резервиране. За много малки предприятия и доставчици на услуги той замени хаоса с яснота.

Но с еволюцията на очакванията на клиентите се промени и необходимостта от по-гъвкави решения с повече функции. Макар TimeTap да остава надежден, той има своите ограничения, като например ограничени възможности за персонализиране и липса на разширени функции за управление на работата.

Ако търсите по-гладко и по-интелигентно планиране, този списък с алтернативи на TimeTap ще ви помогне да намерите платформа, която перфектно пасва на работния процес във вашия бизнес.

13 алтернативи на TimeTap на един поглед

Нека да разгледаме накратко всеки инструмент, за да видим защо си заслужава да ги имате предвид.

Име на инструмента Основни функции Най-доброто за Цени* ClickUp Автоматизирани работни процеси, интегрирано управление на задачи и проекти, сътрудничество в реално време, напомняния, споделени календари Екипи от всякакъв размер, които търсят всеобхватно приложение за управление на работата и планиране с AI агенти и автоматизации. Наличен е безплатен план; персонализирани цени за предприятия. Calendly Автоматизирано планиране, интеграция с календари, типове срещи (единични, групови, колективни, поредни) Фрийлансъри и малки екипи, които искат да опростят планирането на срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец. Acuity Scheduling Персонализирани страници за резервации, автоматизирани напомняния и проследяване, формуляри за регистрация, управление на клиенти Бизнеси, базирани на услуги, които търсят приложение за резервации, удобно за клиентите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Setmore Страница за онлайн резервации, планиране на часове и групи, автоматични потвърждения, управление на календара на персонала, интеграции с Zoom Малки предприятия и стартиращи фирми, предлагащи курсове или услуги, които се нуждаят от просто и безплатно решение за планиране. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 $/месец. SimplyBook. me Персонализиран уебсайт за резервации, управление на членства и пакети, онлайн плащания, напомняния чрез SMS/имейл Фирми, които искат брандирана система за резервации с опции за персонализиране, насочена към клиентите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,90 $/месец. TidyCal Опростени линкове за срещи, синхронизиране на календара, еднократни и повтарящи се резервации, интегрирани плащания Самостоятелни предприемачи и малки екипи, които търсят ефективен инструмент за организиране на календара Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 долара. Doodle Групово планиране, анкети, страници за индивидуални резервации, интеграция с календари Екипи и професионалисти, които се нуждаят от ефективна координация на срещи или събития Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,95 $/месец. Square Appointments Интегрирана POS система, онлайн резервации, автоматични напомняния, планиране на графика на персонала Салони, спа центрове и доставчици на услуги, които се нуждаят от функции за планиране с вградени плащания Налични са безплатни планове; платените планове започват от 29 $/месец. vCita Планиране на срещи, CRM за клиенти, фактуриране и плащания, автоматични напомняния Малки предприятия и консултанти, които искат планиране в комбинация с инструменти за управление на клиенти Платените планове започват от 35 $/месец. Vagaro Планиране на срещи, POS и обработка на плащания, маркетингови инструменти, управление на клиенти Салони, спа центрове, фитнес студиа и специалисти в областта на уелнеса, които търсят платформа за резервации Наличен е безплатен план; платените планове започват от 23,99 $/месец. Mindbody Онлайн резервации, управление на клиенти, планиране на часове, членства, автоматизация на маркетинга Здраве, фитнес и уелнес бизнеси, които управляват класове, членства и повтарящи се срещи Персонализирани цени Вход Планиране Автоматични SMS/имейл напомняния, страница за онлайн резервации, управление на клиенти, планиране на екипа Екипи и организации, които се нуждаят от надеждно планиране с ефективна комуникация и управление на присъствието Наличен е безплатен план; платените планове започват от 600 $/сайт (фактурират се ежегодно) YouCanBookMe Персонализирани страници за резервации, синхронизиране на календара, откриване на часови пояс, автоматични известия Професионалисти и отдалечени екипи, които планират срещи в различни часови зони Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/месец.

Защо да изберете алтернативи на TimeTap?

Чудите се дали е време да потърсите нещо различно от TimeTap? Ето няколко честни и реални причини да обмислите промяна, които ще ви помогнат бързо да идентифицирате къде ограниченията могат да повлияят на вашия работен процес.

Изисква допълнително време и усилия за настройка, тъй като е по- ресурсоемко .

Позволява ви да персонализирате формуляри, работни процеси и правила за планиране в дълбочина, но тази гъвкавост може да означава стръмна крива на обучение .

Мобилното изживяване е бавно и тромаво , което прави управлението на срещите в движение по-малко ефективно.

Интеграцията е недостатъчна , ако вашата настройка зависи от нишови платформи или усъвършенствани автоматизирани работни процеси.

Ограничава пренасрочването ; има малко място за нюансирани политики, които се адаптират към специфичните нужди на клиента или бизнеса.

Трудности при проследяването на натовареността на персонала, ефективността на различните видове срещи или моделите на приходите

Извършва ежечасни резервни копия, но те не винаги са достъпни за потребителите. Без солиден ръчен процес за резервно копиране, вие рискувате да има пропуски в възстановяването на данните .

Липсва дълбочина за сложни нужди от планиране като многостепенни клиентски йерархии, разширено маркиране или интеграция с CRM системи.

Най-добрите алтернативи на TimeTap

Сега нека разгледаме по-отблизо функциите, ограниченията и потребителските отзиви за всеки инструмент.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (най-доброто решение за високо персонализирани работни процеси за срещи)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, намалява разрастването на работата, като комбинира формулярите за попълване, резервациите, календарите на екипа, управлението на натоварването и автоматизираните напомняния в един лесен за използване интерфейс.

Персонализирайте процеса на приемане с помощта на мощните функции на ClickUp Forms.

Чрез ClickUp Forms можете да получите подробна информация като име, контактни данни, предпочитана дата и час, тип услуга, местоположение на клона и др. Оформлението, цветовете, темите, полетата и бутоните на формуляра са напълно персонализирани, за да отговарят на нуждите на вашите професионални услуги.

Освен това отговорите във формуляра могат да бъдат превърнати в индивидуални задачи в ClickUp Tasks, за да се гарантира, че цялата информация се съхранява във вашата система без ръчно въвеждане.

Планирайте перфектния график въз основа на вашите резервации и наличността на екипа с календара на ClickUp.

ClickUp Calendar позволява на вашия екип да вижда резервациите в ежедневни, седмични и месечни изгледи с цветни кодове. С изгледа един до друг на графиците на всеки член, става лесно да разпределяте срещите равномерно и бързо да идентифицирате свободни слотове за нови.

Можете да зададете времето, в което сте на разположение, да блокирате неработните часове и след това да споделите линка към календара с клиентите, за да им помогнете да намерят подходящ час.

ClickUp Brain, който е напълно интегриран с календара, препоръчва оптимални времеви слотове, автоматизира блокирането на време, разпределя резервациите между членовете на екипа и гарантира, че графикът ви остава балансиран – без повече двойни резервации или пропуснати срещи.

За да се намалят случаите на неявяване, ClickUp Reminders уведомява клиентите и членовете на екипа в определено време преди резервацията.

Използвайте напомнянията на ClickUp, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете среща или екипна среща.

Например, можете да зададете напомняне 30 минути преди консултация или 1 час преди среща на екипа. Тези напомняния могат да бъдат персонализирани, за да включват конкретни съобщения, прикачени файлове или връзки, за да се гарантира, че цялата информация, свързана с срещата, е предадена.

Имате нужда от бързи отговори за графика си, без да се налага да проверявате календара си? Просто попитайте ClickUp Brain или предварително създадения си Answers Agent.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

За новите потребители настройката и процеса на регистрация може да отнеме време, преди всичко да започне да работи гладко.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е колко е гъвкав и лесен за персонализиране. Мога да го настроя точно както искам, независимо дали става дума за прости списъци със задачи или за създаване на подробни работни процеси с автоматизации, зависимости и табла. Всичко е на едно място – проекти, документи, комуникация и дори отчитане на времето – така че не ми се налага да преминавам от един инструмент на друг. Оценявам също интуитивния интерфейс и постоянните актуализации, които добавят нови функции, без да усложняват нещата. Той е достатъчно мощен за сложни проекти, но все пак е лесен за използване от моя екип.

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е колко е гъвкав и лесен за персонализиране. Мога да го настроя точно както искам, независимо дали става дума за прости списъци със задачи или за създаване на подробни работни процеси с автоматизации, зависимости и табла. Всичко е на едно място – проекти, документи, комуникация и дори отчитане на времето – така че не ми се налага да преминавам от един инструмент на друг. Оценявам също интуитивния интерфейс и постоянните актуализации, които добавят нови функции, без да усложняват нещата. Той е достатъчно мощен за сложни проекти, но все пак е лесен за използване от моя екип.

2. Calendly (Най-доброто решение за лесно планиране чрез линкове)

чрез Calendly

Calendly е платформа за планиране, която ви позволява да определите точно кога и как хората могат да резервират време с вас. Вие избирате часовете си, определяте продължителността на всяка среща и дори създавате буферни зони. Преди да покаже наличността, платформата проверява всичките ви свързани календари – Google, Outlook, iCloud и Exchange.

Можете да настроите различни видове срещи, като например бърза 15-минутна регистрация, 45-минутен разговор с клиент или стратегическа сесия с екипа. Планирате да организирате групово събитие? Calendly се занимава с регистрациите и ограничава броя на участниците.

Инструментът ви позволява да създавате различни графици за различни видове събития, като например обаждания на клиенти през делничните дни и екипни срещи само сутрин. С вградената автоматизация можете да изпращате напомняния (по имейл или SMS) преди срещата и да изпращате благодарствени бележки или искания за обратна връзка след нея.

Най-добрите функции на Calendly

Използвайте „Анкети за срещи“, за да дадете възможност на участниците да гласуват за предпочитаните от тях часови интервали, преди да потвърдите.

Интегрирайте „Calendly Routing“, за да пренасочвате посетителите към конкретни страници въз основа на отговорите във формуляра или изходните линкове.

Достъп до инструмента отвсякъде с помощта на разширението за браузър Calendly.

Обединете наличността на екипа си, за да предложите повече опции за резервации.

Управлявайте графика си и коригирайте наличността си в движение с помощта на специално приложение за мобилни устройства.

Ограничения на Calendly

Изисква инструмент на трета страна за самата среща, тъй като няма вградена функция за конференции.

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 12 $/месец на потребител

Екипи: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Calendly?

Ето едно ревю от G2:

Той е изключително лесен за използване, което улеснява настройването и управлението на графика ви. Можете да персонализирате своята наличност, видовете срещи и дори да добавите буферно време между срещите.

Той е изключително лесен за използване, което улеснява настройването и управлението на графика ви. Можете да персонализирате своята наличност, видовете срещи и дори да добавите буферно време между срещите.

3. Acuity Scheduling (Най-подходящ за услуги, свързани с комплексни нужди от резервации)

чрез Acuity Scheduling

Когато става въпрос за управление на резервации, Acuity Scheduling ви позволява да настроите наличността на много подробно ниво, като коригирате часовите зони, присвоявате сесии на конкретни членове на персонала или блокирате време за определени видове срещи.

Освен добавянето на наличност по тип среща, можете също да зададете контроли за това колко предварително клиентите могат да резервират или колко късно могат да отменят/пренасрочат.

За бизнеса в сектора на здравеопазването и уелнеса, планирането в съответствие с HIPAA гарантира сигурна обработка на чувствителна информация. Персонализираните формуляри за регистрация на клиенти ви позволяват да съберете точно това, от което се нуждаете, от медицинска история до въпроси, преди началото на сесията.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Позволете на клиентите да резервират няколко сесии в един процес на плащане.

Вградете уиджет за резервации директно във вашия уебсайт или Facebook страница.

Приемайте плащания в момента на резервацията с интеграции на Stripe, Square или PayPal.

Създавайте подробни отчети за приходите и графиците за проследяване на ефективността.

Управлявайте клиенти, следете календара си и приемайте плащания с мобилно приложение.

Ограничения на Acuity Scheduling

Въпреки че съществуват стандартни процеси за резервации и отчети за приходите, липсват усъвършенствани анализи като проследяване на кохорти или подробни показатели за конверсия.

Цени на Acuity Scheduling

Безплатен пробен период

Стартово ниво: 20 $/месец

Стандартен: 34 $/месец

Премиум: 61 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Acuity Scheduling?

Ето едно ревю от G2:

Интерфейсът за клиенти е лесен за използване, за да могат клиентите да избират сами времето за срещите си. Харесва ми възможността Acuity да групира срещите. Това ни позволява да зададем, че искаме само определен брой срещи от даден тип през дадена седмица (например не повече от 4 консултации с нови клиенти на седмица).

Интерфейсът за клиенти е лесен за използване, за да могат клиентите да избират сами времето за срещите си. Харесва ми възможността Acuity да групира срещите. Това ни позволява да зададем, че искаме само определен брой срещи от даден тип през дадена седмица (например не повече от 4 консултации с нови клиенти на седмица).

4. Setmore (Най-подходящ за малки фирми, които искат вградена система за обработка на плащания)

чрез Setmore

Setmore ви предлага интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, с който можете да организирате сесиите си, да ги групирате в подредени категории и да ги пренареждате, когато има промени. Всеки член на екипа получава свой собствен календар и линк за резервации, където може да изброи всички свои услуги с подробности като продължителност, цена и др.

За да улесните онлайн резервациите, можете да добавите бутон „Резервирай сега“ към страниците си в социалните медии или да генерирате QR кодове за листовки, плакати или разписки.

Инструментът може да се използва в различни бизнес среди: обучителните институции могат да планират групови занятия и семинари, а частните консултанти могат да резервират индивидуални онлайн или лични сесии.

Най-добрите функции на Setmore

Провеждайте видеоконференции незабавно, като се свържете с Zoom, Teleport или Google Meet.

Продавайте онлайн курсове и семинари с поддръжка за групови резервации за няколко участници.

Получете поддръжка за няколко местоположения за франчайзи или бизнеси с няколко клона.

Приемайте онлайн плащания чрез интеграции с Square, Stripe и PayPal.

Синхронизирайте с Google Calendar, за да получавате актуализации в реално време на мобилното си устройство.

Ограничения на Setmore

Разпределянето на персонал и ресурси към конкретни клонове може да отнеме много време на по-големите организации.

Цени на Setmore

Безплатно

Pro: 12 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Setmore

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 950 отзива)

Какво казват реалните потребители за Setmore?

Ето едно ревю от Capterra:

Харесва ми, че мога да изпратя лесен линк на клиентите си, за да направят резервация, той запазва всичките им данни за мен и изпраща на мен и на клиентите ми напомняния за планиране. Цените на Setmore са много разумни за собственик на малък бизнес.

Харесва ми, че мога да изпратя лесен линк на клиентите си, за да направят резервация, той запазва всичките им данни за мен и изпраща на мен и на клиентите ми напомняния за графика. Цените на Setmore са много разумни за собственик на малък бизнес.

📮 ClickUp Insight: 45% от участниците в нашето проучване запазват време за концентрация предварително. Това показва нарастващото осъзнаване, че дълбоката работа трябва да се планира, а не просто да се включва, когато е удобно. AI инструментите могат да ви помогнат да изберете оптимални моменти в графика си, в които да се концентрирате без никакви прекъсвания. Просто помолете ClickUp Brain да блокира време; той автоматично ще анализира деня ви и ще включи тази сесия за концентрация. 📆

С SimplyBook.me можете да създадете свой собствен уебсайт за резервации, оптимизиран за мобилни устройства, или да вградите джаджи за резервации в съществуващия си сайт.

Има вградени маркетингови инструменти, които помагат за задържането на клиенти и увеличаването на приходите отвъд обикновените срещи с купони, подаръчни карти, членства и системи за лоялност.

Получавате и удобна функция „Одобрение на резервация“, която ви дава възможност ръчно да прегледате и одобрите резервациите, преди да ги потвърдите. Когато дадена услуга изисква оборудване, персонал и помещения, тя потвърждава срещите само когато всички необходими ресурси са налични.

Най-добрите функции на SimplyBook.me

Автоматизирайте имейли, SMS напомняния, съобщения за отмяна и пренасрочване, за да намалите броя на неявките.

Приемайте онлайн плащания и депозити, за да гарантирате резервациите.

Получете вградена интеграция с счетоводни инструменти като QuickBooks, FreshBooks и Xero за синхронизиране на транзакциите.

Активирайте групови резервации (класове или събития), при които няколко клиента могат да резервират едно и също време, с контрол на капацитета.

Ограничения на SimplyBook.me

Липсва вградена интеграция с инструменти за онлайн конференции, което може да бъде недостатък за компании, които се нуждаят от възможности за виртуални срещи.

Цени на SimplyBook.me

Безплатно

Базов план: 11,5 $/месец на потребител

Стандартен: 34,75 $/месец на потребител

Премиум: 69,60 $ на месец на потребител

(Цените са превърнати от евро в щатски долари)

SimplyBook. me оценки и отзиви

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Какво казват реалните потребители за SimplyBook.me?

Ето едно ревю от Capterra:

Много съм доволен от Simplybook.me. Това е проста платформа за резервации и точно това, което търсех. Тя разполага и с повечето функции, които исках.

Много съм доволен от Simplybook.me. Това е проста платформа за резервации и точно това, което търсех. Тя разполага и с повечето функции, които исках.

🌟 Бонус: Talk to Text на ClickUp Brain MAX ви позволява да диктувате подробностите за срещите директно в календара, задачите и документите на ClickUp. Само с гласово въвеждане, AI автоматично пренарежда срещите ви, задава напомняния, коригира приоритетите и разпределя задачите. Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (Най-доброто решение за бюджетно планиране с достъп за цял живот)

чрез TidyCal

Ако търсите софтуер за онлайн планиране с лесен за използване дизайн, който улеснява нещата, без да ви претоварва с ненужни функции, TidyCal може да бъде добър избор.

Идеята е проста: задайте своята наличност, споделете линка си и оставете клиентите или колегите да изберат подходящо време. Тази платформа може да свърже до 10 календара (Google, Outlook, Apple). Гъвкавостта ѝ ви позволява да създавате различни типове срещи, като бързи проверки или по-дълги консултации, и да им задавате персонализирана продължителност.

Можете също да генерирате линкове за срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Ако работите с клиенти от цял свят, интелигентната функция за откриване на часови зони на TidyCal ще ви бъде от полза.

Най-добрите функции на TidyCal

Добавете буфери между срещите и задайте дневни лимити за резервации, за да избегнете претоварване.

Използвайте метода „round-robin“, за да разпределяте автоматично входящите срещи между търговските представители или агентите за поддръжка.

Създайте отделни типове събития (15-минутна консултация, 1-часова стратегическа разговор), всяко с propria продължителност, буферно време, ограничения и т.н.

Предлагайте различни опции за място на срещата според типа на резервацията.

Експортирайте данните за резервациите в CSV файлове, за да ги използвате в другите си инструменти.

Ограничения на TidyCal

Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизирането на календара, особено когато събитията се припокриват.

Цени на TidyCal

Безплатно

Индивидуален план: 29 $ (еднократно плащане)

Агенционен план: 79 $ (еднократно плащане)

Оценки и отзиви за TidyCal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за TidyCal?

Ето едно ревю от Capterra:

TidyCal беше лесен за настройка. Също така беше много лесно да интегрирам платежен процесор, за да мога да приемам платени срещи. Като цяло е страхотен инструмент.

TidyCal беше лесен за настройка. Също така беше много лесно да интегрирам платежен процесор, за да мога да приемам платени срещи. Като цяло е страхотен инструмент.

📚 Прочетете още: Чести проблеми при планирането и как да ги решите

7. Doodle (Най-доброто за координиране на групови срещи и анкети)

чрез Doodle

Doodle помага за координирането на срещи, от бързи индивидуални разговори до по-големи групови сесии. Платформата ви позволява да зададете своята наличност и да споделите прост линк, така че поканените да могат да изберат подходящо за тях време.

Този онлайн инструмент за срещи синхронизира календара ви, така че след като даден час бъде резервиран, вашата наличност се актуализира автоматично. Помага да се избегнат конфликти и обърквания дори при повтарящи се срещи или натоварени организации в различни часови зони.

Има и функция „Резервирай от името на“, която позволява на асистентите и рекрутерите да планират срещи за други хора, без да чакат тяхното потвърждение.

Най-добрите функции на Doodle

Настройвайте автоматично времето за участниците в различни часови зони, като елиминирате грешките при ръчното преобразуване.

Добавете персонализирано брандиране, като лого, фон, цветове и др., за вашите страници за резервации и анкети.

Синхронизирайте с Google Calendar, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud и др., за да поддържате точна информация за наличността и да избегнете двойни резервации.

Опростете груповото планиране, като позволите на участниците да гласуват за предпочитаните от тях часове за срещи.

Ограничения на Doodle

Няма вграден CRM или дълбока автоматизация на работния процес в сравнение с някои от алтернативите на Doodle.

Цени на Doodle

Безплатно

Pro: 14,95 $/месец на потребител

Екип: 19,95 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Doodle?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми, че Doodle позволява на много хора да си сътрудничат и да се събират заедно, независимо от различните си графици.

Харесва ми, че Doodle позволява на много хора да си сътрудничат и да се събират заедно, независимо от различните си графици.

💡 Съвет от професионалист: AI агентите на ClickUp могат да подобрят процесите ви по планиране на срещи и управление на клиенти. Автоматизирано планиране и напомняния: Персонализирани агенти следят заявките за срещи и автоматично изпращат потвърждения, напомняния или последващи съобщения на клиентите, което намалява ръчната работа и свежда до минимум случаите на неявяване.

Дневни/седмични обобщения: Предварително създадените агенти публикуват дневни или седмични отчети в канала или списъка на вашия екип, обобщавайки предстоящите срещи, приключените сесии и предстоящите последващи действия.

Незабавни отговори за клиенти и екипи: Отговори Агентите в чат каналите отговарят незабавно на често задавани въпроси, като търсят задачи, документи и чатове във вашето работно пространство.

Персонализирана автоматизация на работния процес : Персонализираните агенти задействат действия въз основа на конкретни условия, като ескалиране на спешни заявки, възлагане на задачи или автоматично актуализиране на статуса на срещите.

Разпределяне и приоритизиране на задачи с помощта на изкуствен интелект: Autopilot Agents автоматично разпределя новите срещи на наличните членове на екипа и приоритизира спешните резервации.

8. Square Appointments (Най-подходящо за фирми, които се нуждаят и от POS интеграция)

чрез Square Appointments

Square Appointments е софтуер за планиране, предназначен за фирми, които искат прост и надежден инструмент за управление на дейността си. Платформата синхронизира календарите, графиците на персонала и информацията за клиентите. Всеки служител получава свой календар, но всичко се синхронизира автоматично.

Освен това получавате ясна представа за вашите клиенти, така че винаги знаете кой идва и какви услуги е ползвал, което улеснява планирането на персонала, цените и промоциите.

Когато някой отмени или пропусне среща, можете да създадете списъци с чакащи, за да запълните бързо свободното място.

Най-добрите функции на Square Appointments

Комбинирайте планирането с обработката на плащания, за да управлявате срещите и транзакциите на едно място.

Позволете на клиентите да правят резервации директно от вашия уебсайт с помощта на приложение за резервации.

Автоматизирайте напомнянията по имейл и SMS, за да намалите броя на пропуснатите срещи и да подобрите спазването на графика.

Задайте конкретни разрешения за членовете на персонала, за да разрешите/ограничите достъпа до функции и информация в платформата.

Управлявайте графици в различни местоположения, календари и часови зони.

Ограничения на Square Appointments

Макар Square Appointments да се интегрира добре с други услуги на Square, интеграцията му с приложения на трети страни извън екосистемата на Square може да бъде ограничена.

Цени на Square Appointments

Безплатно

Плюс: 49 $/месец на локация

Премиум: 149 $/месец на локация

Pro: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Square Appointments

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

Какво казват реалните потребители за Square Appointments?

Ето едно ревю от Capterra:

Цялостното ми преживяване с Square Appointments беше много приятно, защото клиентите ми можеха лесно да си запазват час директно в Google. Ако сте нов бизнес собственик, използвайте Square Appointments, за да си улесните живота.

Цялостното ми преживяване с Square Appointments беше много приятно, защото клиентите ми лесно можеха да си запазват час директно в Google. Ако сте нов бизнес собственик, използвайте Square Appointments, за да си улесните живота.

9. vCita (Най-доброто решение за комбиниране на планиране с управление на клиенти)

чрез vcita

Ако разчитате на редовна комуникация с клиентите, vcita ви помага да централизирате комуникацията с клиентите, срещите, документите и историята на плащанията.

Този софтуер за малки предприятия може да автоматизира потвържденията на срещи, напомнянията, последващите действия, както и напомнянията за плащане на неплатени фактури. Също така е лесно да се настроят автоматизации на базата на тригери (например, оферти за рождени дни), за да се ангажират клиентите и да се насърчат повторни покупки.

Вградените аналитични инструменти предлагат повече от основните отчети за планиране. Можете да видите кои услуги се резервират най-често, кои клиенти се връщат и как се променя приходите във времето.

За бизнеса в регулирани индустрии, инструментът предлага HIPAA съответствие и Business Associate Agreements (BAA), които са от критично значение за поверителността и спазването на законите.

Най-добрите функции на vcita

Създавайте списъци с чакащи за пълни графици и използвайте функциите за потвърждение на участие за събития с голямо търсене.

Добавете уиджета за онлайн планиране към вашия уебсайт за лесно запазване на срещи и плащания.

Качвайте и споделяйте файлове, договори, въпросници или документи с клиенти чрез клиентския портал.

Създайте няколко акаунта за персонала, всеки с собствен график, срещи, съобщения и разрешения.

Записвайте потенциални клиенти директно от Facebook Messenger и ги интегрирайте в CRM системата си.

Ограничения на vcita

Липсват разширени функции за управление на календара за сложни графици

Цени на vcita

Базов план: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Платина: 110 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за vcita

G2: 4,6/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 270 отзива)

Какво казват реалните потребители за vcita?

Ето едно ревю от G2:

Като човек, който носи много шапки в управлението на бизнеса си, за мен е изключително полезно да имам инструменти за планиране, управление на клиенти, фактуриране и маркетинг на едно място. Новите AI функции ме изненадаха с това колко интуитивни са. Обичам начина, по който предлагат отговори и ми помагат бързо да пиша привлекателно маркетингово съдържание.

Като човек, който носи много шапки в управлението на бизнеса си, за мен е изключително полезно да имам инструменти за планиране, управление на клиенти, фактуриране и маркетинг на едно място. Новите AI функции ме изненадаха с това колко интуитивни са. Обичам начина, по който предлагат отговори и ми помагат бързо да пиша привлекателно маркетингово съдържание.

10. Vagaro (Най-доброто за бизнеса в областта на красотата, уелнеса и фитнеса)

чрез Vagaro

Vagaro е платформа за управление на бизнеса, която комбинира резервации, управление на календара, клиентски бази данни, плащания, проследяване на запасите и маркетинг в един интерфейс.

За бизнеса с множество обекти, данните за клиентите, членствата, подаръчните карти и пакетите могат да се споделят между различните локации, за да се осигури безпроблемно обслужване на клиентите. Собствениците могат също така лесно да проследяват представянето на персонала, комисионните и графиците в различните клонове.

Инструментът разполага и с вграден POS за приемане на плащания и инфраструктура за плащане, която поддържа опции за разсрочено плащане и „купи сега, плати по-късно“.

Най-добрите функции на Vagaro

Получете достъп до маркетингови инструменти като автоматизирани имейл и SMS кампании, персонализирани промоции, ежедневни оферти, кодове за отстъпка и др.

Вградете джаджи за резервации директно във вашите уебсайтове или страници в социалните медии за онлайн планиране.

Интегрирайте с QuickBooks, Xero и Gusto, за да улесните счетоводството и управлението на заплатите.

Изпращайте напомняния на екипа си и клиентите си, за да намалите броя на неявките.

Ограничения на Vagaro

Инструментът не предлага многоезична поддръжка, а потребителският интерфейс може да бъде доста объркващ за начинаещите.

Цени на Vagaro

Безплатно

Едно местоположение: 23,99 $/месец на потребител

Няколко местоположения: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Vagaro

G2: 4,6/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vagaro?

Ето едно ревю от G2:

Обичам начина, по който Vagaro съчетава функционалност и плавност – съхранява графици, SOAP бележки и записи за клиенти на едно място, без да изглежда тромаво.

Обичам начина, по който Vagaro съчетава функционалност и плавност – съхранява графици, бележки SOAP и записи за клиенти на едно място, без да изглежда тромаво.

11. Mindbody (Най-доброто решение за управление на курсове и членства)

чрез Mindbody

Създаден специално за услуги в областта на уелнеса, фитнеса и красотата, Mindbody се занимава с всичко – от голям брой срещи до сложни графици на занятия, членства, семинари и събития.

Той също така помага на вашия бизнес да бъде открит чрез приложението Mindbody, уебсайт джаджи, ClassPass и партньорски мрежи като Google и социални медии, така че новите клиенти да могат лесно да ви намерят.

AI-базираният асистент на инструмента обработва пропуснати обаждания, заявки за срещи и запитвания от клиенти 24/7. Това гарантира, че нито една потенциална резервация или потенциален клиент няма да бъдат пропуснати, дори извън работното време.

Най-добрите функции на Mindbody

Качете сигурни, предварително записани сесии за уелнес и ги споделете директно с клиентите си, използвайки инструментите за виртуален уелнес на Mindbody.

Активирайте резервации за класове по реда на постъпване с Pick-a-Spot, като позволите на клиентите да избират любимото си място в груповите фитнес сесии.

Автоматизирайте маркетинга с текстови съобщения и масови имейли

Получете контрол от типа на франчайз за бизнеса, който оперира на няколко места.

Получете по-добра представа за вашия бизнес с изчерпателни отчети и анализи.

Ограничения на Mindbody

Ограничени възможности за персонализиране на резервациите за клиенти без разширена поддръжка от разработчици

Цени на Mindbody

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Mindbody

G2: 3,6/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4/5 (над 2900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mindbody?

Ето едно ревю от G2:

Всичко е организирано и е много лесно да се правят актуализации бързо и ефективно. Лесно е да се добавят нови клиенти и да се актуализират графиците им според нуждите. Просто много ефективен инструмент за мен и нуждите на моите клиенти.

Всичко е организирано и е много лесно да се правят актуализации бързо и ефективно. Лесно е да се добавят нови клиенти и да се актуализират графиците им според нуждите. Просто много ефективен инструмент за мен и нуждите на моите клиенти.

12. Sign In App (Най-доброто решение за намаляване на пропуските с автоматични напомняния)

чрез Sign In App

За фирми, които искат цялостен софтуер за планиране на срещи, за да автоматизират резервациите и да подобрят комуникацията с клиентите, Sign In App е добър избор.

Smart Messaging, поддържано от AI в стила на ChatGPT, може автоматично да отговаря на въпроси на клиенти, да изпраща линкове за презаписване и дори да обработва отмени.

Платформата също така дава приоритет на достъпността; страниците за резервации отговарят на стандартите WCAG, поддържат екранни четци и включват автоматизирана система за гласови резервации, което улеснява всички клиенти при планирането на срещи.

Персонализираните отчети ви позволяват да проследявате популярните услуги, наличността на персонала и ефективността на местоположението, за да можете да вземете информирани решения относно планирането и назначаването на персонал.

Влезте в приложението Най-добри функции

Създайте персонализирани страници за резервации, съобразени с вашите нужди.

Получете ценна информация за тенденциите при срещите, за да вземете решения, основани на данни.

Внедрете работни процеси за срещи с условна логика, като изпращане на различни известия в зависимост от типа на срещата или статуса на клиента.

Предлагайте API достъп за разработчици, за да създават персонализирани интеграции или да автоматизират процеси извън стандартните опции.

Влезте Ограничения на приложението

Изисква интеграция с трети страни за виртуални срещи, тъй като няма вградени инструменти за видеоконферентна връзка.

Вход Цени на приложението

Безплатно

Основна цена: 600 $/сайт (фактурира се ежегодно)

Разширена версия: 1200 $/сайт (фактурира се ежегодно)

Pro: 1800 $/сайт (фактурира се ежегодно)

Вход Оценки и отзиви за приложението

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sign In App?

Ето едно ревю от G2:

Обичам да използвам системата, защото е много лесна за работа и прави бизнеса лесен и приятен. Мога да се концентрирам върху други важни задачи, знаейки, че моите нужди от планиране и срещи са точно удовлетворени всеки път!

Обичам да използвам системата, защото е много лесна за работа и прави бизнеса лесен и приятен. Мога да се концентрирам върху други важни задачи, знаейки, че моите нужди от планиране и срещи са точно удовлетворени всеки път!

13. YouCanBookMe (Най-доброто за интегриране с календарите на Google и Microsoft)

чрез YouCanBookMe

С лесен за използване интерфейс и разширени функционалности, YouCanBookMe ви предоставя необходимата информация, за да вземете интелигентни решения за това как да разпределите времето и ресурсите си.

Функцията Динамична наличност на платформата ви позволява да зададете различни часове за всеки тип услуга, така че клиентите винаги да виждат точни опции. Подобреният аналитичен панел предоставя информация за вашите резервации, което ви позволява да проследявате тенденциите и да измервате ефективността на вашите сесии във времето.

Клиентското преживяване може да се персонализира с персонализирани съобщения за офлайн режим и крайна дата, така че всеки, който посещава страницата ви за резервации, да знае защо даден час не е наличен.

Най-добрите функции на YouCanBookMe

Задайте минимален и максимален срок за уведомление, за да контролирате кога клиентите могат да резервират срещи.

Вградете сайта си за резервации директно в уебсайта си, като използвате опцията за вграждане в текста.

Създавайте регулируеми графици и резервации с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Добавете плаващ бутон „Запазете час“, който остава видим, докато клиентите разглеждат сайта ви.

Интегрирайте с хиляди инструменти чрез Zapier, за да автоматизирате работните си процеси.

Ограничения на YouCanBookMe

Липсва възможност за различно обозначаване на срещите, като „Втора среща“ или „Лична среща“, за да се подпомогне точният анализ на данните.

Цени на YouCanBookMe

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец на потребител

Професионална версия: 13 $/месец на потребител

Екипи: 18 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за YouCanBookMe?

Ето едно ревю от G2:

Страницата за резервации е изключително адаптивна и разполага с лесен за използване интерфейс за промяна на наличността. Също така, известията по имейл за нови срещи са много удобни.

Страницата за резервации е силно персонализирана и има лесен за използване интерфейс за промяна на времето за наличност. Също така, известието по имейл за нови срещи е доста удобно.

💡 Професионален съвет: Добавянето на статус „Успешна проверка, чакане на потвърждение“ позволява на клиентите ви да знаят, че резервацията им е приета и скоро ще бъде потвърдена, което изгражда доверие в процеса ви.

Опростете планирането с ClickUp

Изборът на инструмент за планиране всъщност се състои в създаването на работен процес, който улеснява управлението на срещите. Имате нужда от инструмент, който намалява комуникацията и ви помага да се концентрирате върху работата с клиенти, вместо върху административни задачи. Но когато планирането на срещи е отделено от другите ви работни инструменти, лесно е да загубите представа за задачите и сроковете.

ClickUp не е просто програма за планиране на срещи – това е цялостна платформа за управление на работата. От персонализирани формуляри и планиране с изкуствен интелект до автоматизирани работни процеси и дълбока интеграция с календара, ClickUp ви дава възможност да управлявате срещи, клиенти и проекти в едно конвергентно AI работно пространство.

От резервацията до последващите действия и документацията – всеки детайл остава организиран и достъпен.

Регистрирайте се в ClickUp и вижте колко лесно може да бъде планирането.