10-те най-добри алтернативи на Martin AI за по-интелигентно планиране и лична продуктивност

Инструменти като Martin AI ви спестяват промени в графика в последния момент. Въпреки това, някои потребители намират предложенията за планиране за малко прекалено строги, което ги принуждава да променят ръчно събитията, за да се съобразят с реалните приоритети.

Други смятат, че интеграциите са ограничени, което затруднява свързването с всички инструменти, които използват ежедневно, така че в крайна сметка се налага да търсят информация и да свързват задачи от множество други инструменти, като губят ценно време за разширяване на работата.

Е, време е да потърсите алтернатива и да обмислите какво наистина е важно за вас в един инструмент за продуктивност. Независимо дали търсите по-строга сигурност на данните, интелигентни стъпки за проверка, за да избегнете изненади в последния момент, или интелигентно управление на задачите, ще намерите инструмент, който отговаря на вашите нужди.

В този блог ще разгледаме най-добрите алтернативи на Martin AI, които се адаптират към вашия начин на работа. 🚀

Защо да изберете алтернативи на Martin AI?

Въпреки че Martin AI е спечелил похвали за своята простота, той не отговаря на нуждите на напредналите потребители. Ето защо може да обмислите преминаване към алтернатива на Martin AI:

Ограничава сложната автоматизация: Работи най-добре с прости списъци със задачи и ясни задачи, като често не се справя с многослойни или логически сложни работни процеси.

Изглежда в ранен етап: Потребителите описват преживяването като по-близко до алфа или ранен бета версия, отколкото до инструмент, готов за производство.

Страда от бъгове: Основните функции могат да се държат непредсказуемо, да предизвикват грешки и да пречат на рутинното използване.

Проблеми с надеждността: Функции с голям потенциал, като AI обажданията, често не работят както се очаква, което ги прави ненадеждни за професионална употреба.

Силно зависи от обратната връзка от потребителите: Постоянното развитие зависи от ранните потребители, които съобщават за проблеми и определят посоката на продукта в реално време.

👀 Знаете ли, че... Между 1974 и 1980 г. областта на AI преживява първия си голям спад, известен като „AI зима“. Тогава се наблюдава драстичен спад в финансирането, обществения интерес и правителствената подкрепа поради неоправдани очаквания и незадоволителни резултати от ранните изследвания.

Алтернативи на Martin AI на един поглед

Преди да пристъпим към задълбочен анализ, нека сравним най-добрите алтернативи на Martin AI.

Най-добрите алтернативи на Martin AI, които можете да използвате

Martin AI предизвика значителен интерес поради своя потенциал. Ако обаче го намирате за твърде елементарен, има много надеждни алтернативи.

Нека разгледаме някои от тях.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на работата с AI-базирана автоматизация и сътрудничество)

Получете информация за задачите, напредъка на екипа и други с ClickUp AI Knowledge Management.

В епоха, в която екипите се справят с множество AI инструменти за писане, водене на бележки, планиране и мозъчна атака, ClickUp се отличава с предотвратяването на AI разрастването — фрагментацията, причинена от използването на прекалено много несвързани AI приложения.

Вместо да разчитате на отделни инструменти като Martin за мозъчна атака, Otter. ai за бележки от срещи и Google Calendar за планиране, ClickUp обединява всичко под един покрив.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Brain превръща работното ви пространство в напълно AI-подпомаган двигател. Той разбира контекста на вашата работа, целите, към които се стремите, проектите, които управлявате, и документите, на които разчитате.

Използвайте ClickUp Brain на естествен език, за да събирате информация от работното си пространство.

AI Knowledge Manager на Brain извлича информация от задачи, документи и чатове, за да ви даде незабавни и точни отговори с пълен контекст. Можете да го помолите да генерира обобщения, история на решенията или конкретни числа и да получите отговори за секунди.

Освен това, неговият AI Project Manager автоматично генерира графици, разпределя задачи, прогнозира рискове и обобщава актуализациите по проектите. Например, ако управлявате пускането на продукт на пазара, можете да го накарате да създаде маркетингов график, да разпредели задачи въз основа на наличността на екипа и да маркира рисковите крайни срокове.

Извличайте информация и обобщения за задачите от работното си пространство, дефинирайте сложни работни процеси и създавайте планове за проекти с ClickUp Brain.

За роли, свързани с много съдържание и комуникация, AI Writer може да създава първи чернови за блог публикации, резюмета или планове за кампании въз основа на няколко бележки. Този личен AI асистент се адаптира към вашата роля, така че всеки отговор е персонализиран.

Генерирайте идеи, създавайте съдържание и усъвършенствайте черновите с ClickUp Brain.

За да елиминирате повтарящата се работа, имате ClickUp Autopilot Agents. Можете да проектирате AI асистенти специално за вашия екип и неговите нужди. За разлика от предварително създадените агенти, Custom Agents ви позволяват да дефинирате свои собствени тригери, условия и действия в ClickUp.

Например, можете да създадете тригер, така че всеки път, когато разработчик маркира дадена функция като „Готова за тестване“, вашият персонализиран агент да я възложи на инженер по качеството и да актуализира статуса на задачата.

Конфигурирайте Autopilot Agents на ClickUp, за да следите активността и да действате според вашите инструкции – без да е необходим код.

Ако вашият екип използва и инструменти извън ClickUp, Brain MAX е AI десктоп приложението, което ги свързва всички.

Той ви позволява да търсите в цялото си работно пространство и интегрираните инструменти, да използвате премиум външни AI модели (като GPT, Gemini или Claude), а с Talk to Tex можете да задавате въпроси, да диктувате и да управлявате работата си с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Гледайте това видео, за да научите повече:

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители изпитват затруднения при усвояването на софтуера поради неговите обширни функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето как един потребител описа своя опит:

ClickUp е безспорно най-гъвкавият и мощен инструмент за управление на проекти, с който съм работил. Като основател на WRKSTN, помагам на агенции и творчески екипи да оптимизират операциите си – и ClickUp е от ключово значение за това. Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

ClickUp е безспорно най-гъвкавият и мощен инструмент за управление на проекти, с който съм работил. Като основател на WRKSTN, помагам на агенции и творчески екипи да оптимизират операциите си – и ClickUp е от ключово значение за това. Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

📮 ClickUp Insight: 29% от мениджърите казват, че пречките се откриват твърде късно, но само 12% използват автоматизирани отчети за състоянието, за да ги предотвратят. Това забавяне има своята цена. Когато дадена задача бъде маркирана, често тя вече блокира напредъка надолу по веригата. Истината? Затрудненията не започват като големи – те започват като невидими. ClickUp Brain може да ви помогне да проследявате проактивно зависимостите, да наблюдавате актуализациите и да сигнализирате рисковете в реално време. Използвайте го, за да генерирате незабавни отчети за състоянието и интелигентни предупреждения, когато задачите затихнат, крайните срокове се променят или натоварването се увеличи. 💫 Реални резултати: Finastra отбеляза 30% увеличение на сътрудничеството и 40% ръст в ефективността на GTM благодарение на унифицираното работно пространство на ClickUp.

2. Jasper (Най-доброто за маркетинг и създаване на съдържание, задвижвани от AI)

чрез Jasper

Докато Martin AI може да се справя с по-широки функции, подобни на тези на асистент, Jasper AI се фокусира върху това да ви помогне да отговорите на изискванията за писане и комуникация. Ключовите му инструменти, като Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor и шаблони за AI съдържание, ви позволяват да се освободите от задачите, в които Martin AI не е специализиран.

Jasper Chat може да генерира, преразглежда или разширява идеи, а Brand Voice гарантира последователност в тона и стила. Освен това Workflows помага за преминаването на черновите през определени етапи, без да се налага да се измислят подсказки всеки път, а Document Editor позволява съвместно писане, съвместно редактиране или усъвършенстване на текстове в различни формати.

Макар че не автоматизира срещи, последващи действия или сложни зависимости между задачи, той отговаря на повечето нужди за роли, свързани с голямо количество съдържание.

Най-добрите функции на Jasper

Стартирайте целеви кампании с Jasper Audiences , като прецизирате всяко съобщение.

Използвайте AI за автоматизиране на задачи с Jasper Studio и Canvas , включително създаване на дълги текстове и визуално организиране на идеи. , включително създаване на дълги текстове и визуално организиране на идеи.

Оптимизирайте за SEO с вградена интеграция на Surfer SEO за по-добра видимост.

Ограничения на Jasper

Създателят на изображения е основен, а инструментът, подобно на други AI инструменти, халюцинира факти и данни.

Цени на Jasper

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 1840 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper?

Едно ревю го описва по следния начин:

Пише рекламни текстове с висока конверсия В МОЯ ГЛАСОВ ТОН. Текстът наистина звучи като мен. Мога да пиша имейли, публикации в социалните мрежи и реклами за минути, докато преди се мъчех и отлагах с дни. Той върши цялата тежка работа за мен и не се налага да наема копирайтър.

Пише рекламни текстове с висока конверсия В МОЯ ГЛАСОВ ТОН. Текстът наистина звучи като мен. Мога да пиша имейли, публикации в социалните мрежи и реклами за минути, докато преди се мъчех и отлагах с дни. Той върши цялата тежка работа за мен и не се налага да наема копирайтър.

👀 Знаете ли, че... През 1956 г. Алън Нюъл, Хърбърт Саймън и Дж. К. Шоу създават Logic Theorist – първата програма за изкуствен интелект. Това бележи раждането на изкуствения интелект, тъй като те помогнаха за създаването на самия термин.

3. Microsoft Copilot Studio (най-подходящ за създаване на персонализирани copilots в екосистемата на Microsoft)

чрез Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio е платформа с ниско ниво на кодиране, която позволява на професионалистите да създават и внедряват AI-базирани агенти с минимални технически познания. Докато Martin AI се фокусира върху автономното изпълнение на задачи и интеграции, Copilot Studio добавя предимствата на екосистемата на Microsoft.

Получавате над 1500 предварително създадени конектора към вътрешни инструменти, директно заземяване на отговорите чрез Knowledge Sources и управление на корпоративно ниво чрез Microsoft Purview.

Той работи чрез подсказки на естествен език и визуални диалогови потоци, поддържани от компоненти като теми, попълване на слотове и обекти. Това означава, че хора, които не са разработчици, могат да създават структурирани, контекстно-ориентирани AI агенти, които могат да автоматизират работни потоци, да извличат данни и да участват в многоетапни разговори.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot Studio

Създайте агентни асистенти за обработка на многоетапни задачи, използвайки езикови модели, инструкции, знания, действия, входни данни и тригери.

Използвайте усъвършенствано управление на подсказки и плъгини, за да проектирате и тествате шаблони за генериране на AI подсказки.

Оптимизирайте работните процеси с над 1000 предварително създадени конектора към системи като SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow и други.

Ограничения на Microsoft Copilot Studio

Той дава неточни резултати в Excel, което кара потребителите да преформулират един и същ въпрос в няколко заявки.

Цени на Microsoft Copilot Studio

Опция за плащане по изразходване

Copilot Studio: 200,00 $ за 25 000 Copilot кредита/месец, плащани ежегодно

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot Studio

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot Studio?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Copilot ми спестява часове време и ми позволява да предоставя повече на клиентите си, отколкото преди, като ми помага с сложни задачи и анализи.

Copilot ми спестява часове време и ми позволява да предоставя повече на клиентите си, отколкото преди, като ми помага с сложни задачи и анализи.

4. Notion AI (Най-доброто за повишаване на производителността и документирането в Notion)

чрез Notion

За натоварените асинхронни екипи, които работят в работното пространство Notion, Notion AI е удобен за управление на ежедневните задачи. Той не е предназначен за управление на календара ви или автоматизиране на последващи имейли като Martin AI. Ако обаче най-голямото ви предизвикателство е да поддържате организация и да завършвате писмената си работа по-бързо, Notion AI може да ви помогне.

Той ви позволява да използвате AI за бележки от срещи и да превърнете разпръснатите сесии за мозъчна атака в кратки обобщения. А когато се затрудните с дълъг документ, можете просто да го подканите да извлече ключовите точки, като използвате командата /ask AI.

Той работи безпроблемно в редактора Notion, където можете да усъвършенствате тона, да поправите граматиката, да преведете съдържанието или да преформатирате разбърканите бележки, без да превключвате приложения. AI е контекстно-ориентиран в рамките на вашето работно пространство, така че при генерирането на резултати черпи директно от съществуващите ви страници и свързани документи.

Най-добрите функции на Notion AI

Категоризирайте съдържанието, създавайте често задавани въпроси и изграждайте бази от знания, които могат да се търсят.

Създавайте съдържание като блог публикации, имейли или описания на проекти с текстовия генератор на Notion AI.

Превеждайте текст между различни езици, като запазвате контекста непроменен.

Ограничения на Notion AI

Някои автоматизации работят непредсказуемо, като например създаването на повтарящи се страници не задейства автоматизации.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,7/5 (над 7000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Според един рецензент:

Notion AI е невероятно! Вече не се налага да преминавам от едно приложение в друго, за да правя мозъчна атака или да обобщавам бележки от срещи, да доусъвършенствам текстовете си или да променям тона на нещата, които пиша, тъй като AI го прави за вас и всичко е на едно място.

Notion AI е невероятно! Вече не се налага да преминавам от едно приложение в друго, за да правя мозъчна атака или да обобщавам бележки от срещи, да доусъвършенствам текстовете си или да променям тона на нещата, които пиша, тъй като AI го прави за вас и всичко е на едно място.

👀 Знаете ли, че... Генеративният AI е промяна за трилиони долари. Според McKinsey, приложенията на Gen AI могат да добавят до 4,4 трилиона долара към световната икономика всяка година.

5. NotebookLM (Най-доброто за AI-подпомагани изследвания и управление на знания)

чрез NotebookLM

NotebookLM е инструментът за проучване и обобщаване на Google, който бързо извлича информация от вашето собствено съдържание. Той работи изцяло с материалите, които качвате, като PDF файлове, стратегически документи, транскрипти от интервюта или презентации, и ви помага да разберете и организирате информацията.

След като документите ви са въведени, можете да задавате въпроси, да искате обобщения или да генерирате ново съдържание въз основа на това, което той вече „знае“. Освен това, той предлага вградени цитати, които препращат към изходния файл и местоположението на всички негови AI-генерирани прозрения.

Можете също да групирате свързани документи в бележници, за да управлявате съдържанието по екип, проект, спринтове или цели.

Докато Martin AI се фокусира върху автоматизирането на работните процеси, NotebookLM е специално създаден за работа с информация. Това го прави подходящ за изследователи, стратези и екипи, работещи с голямо количество съдържание, които се нуждаят от извличане на смисъл и връзки от своите данни.

Най-добрите функции на NotebookLM

Навигирайте в сложни теми и разгледайте връзките в бележниците с помощта на Mind Map .

Генерирайте резултати на над 50 езика, включително учебни ръководства, резюмета и отговори в чат.

Анализирайте PDF файлове и изображения с автоматични предложения за допълнителни източници, за да разширите знанията си.

Ограничения на NotebookLM

Понякога отговорите могат да изглеждат малко прекалено общи или повърхностни, особено когато материалът ви е технически.

Цени на NotebookLM

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за NotebookLM

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Celoxis (Най-доброто решение за управление на портфолио от проекти на корпоративно ниво)

чрез Celoxis

Celoxis е платформа за управление на проекти и портфейли за корпоративни фирми, които управляват многофазови инициативи. Използвайки диаграми на Гант с автоматично планиране, зависимости между проекти и анализ на критичния път, можете да управлявате ресурсите с вградено планиране на капацитета, филтриране въз основа на умения и балансиране на натоварването в реално време.

Докато Martin AI се фокусира основно върху автоматизацията, Celoxis предлага Lex, AI асистент за запитвания на естествен език. Подобно на Martin AI, можете да го помолите да открие рискове, да преразпредели ресурсите, да прогнозира графици или да създаде планове за персонала. Разликата е, че Lex се свързва директно с таблата на Celoxis, предоставяйки ви незабавни, контекстуални данни.

Платформата предлага и вградени функции за бюджетиране, прогнозиране на приходите, проследяване на маржовете и персонализирани отчети за KPI. Тази комбинация от усъвършенствано планиране, решения, базирани на AI, и финансов контрол я прави добър избор за мащабни проекти.

Най-добрите функции на Celoxis

Автоматизирайте приемането на проекти чрез уеб формуляри, имейли и електронни таблици с персонализирана логика за класиране, за да приоритизирате заявките.

Създавайте динамични планове за проекти с усъвършенствано планиране, което се адаптира към наличността на ресурси, зависимостите между задачите, закъсненията и приоритетите.

Управлявайте рисковете с помощта на визуални табла, които оценяват вероятността, въздействието и персонализираните параметри на риска.

Ограничения на Celoxis

Въпреки че има уеб интерфейс, оптимизиран за мобилни устройства, Celoxis не предлага родно мобилно приложение, което може да бъде ограничаващо за потребители, които се нуждаят от управление на задачите си в движение.

Цени на Celoxis

Основен пакет: 10 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Essential: 25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 45 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Celoxis

G2: 4,5/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (310+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Celoxis?

Един потребител на G2 сподели следния отзив:

Celoxis предлага цялостна среда за управление на проекти, която се занимава с всичко – от планиране на задачи и разпределение на ресурси до времеви графици и персонализирани отчети. Диаграмите на Гант са интуитивни, таблото за управление в реално време е огромно предимство за проследяване на KPI, а персонализираните работни процеси помагат за съгласуване на проектните процеси с дейността на компанията.

Celoxis предлага цялостна среда за управление на проекти, която се занимава с всичко – от планиране на задачи и разпределение на ресурси до времеви графици и персонализирани отчети. Диаграмите на Гант са интуитивни, таблото в реално време е огромно предимство за проследяване на KPI, а персонализираните работни потоци помагат за съгласуване на проектните процеси с дейността на компанията.

🧠 Интересен факт: През 1966 г. професорът от MIT Джоузеф Вайзенбаум създава Eliza, първия чатбот в света. В ролята на психотерапевт, Eliza имитира разговор, като прилага прости правила към въведените от потребителя данни. Кръстен на Eliza Doolittle от Pygmalion, ботът показва как езикът сам по себе си може да симулира интелигентност, дълго преди да се появят съвременните AI модели.

7. STAN AI (Най-доброто за табла за управление в реално време и AI анализи)

чрез STAN AI

Създаден специално за мениджъри на имоти и сдружения на собственици, STAN AI е нишова алтернатива на Martin AI. Вместо обща автоматизация на проекти, той се фокусира върху комуникацията с жителите и заявките за услуги.

Наличен като пакет от AI инструменти, Textbot, Email, Web Chat и Voice, AI инструментът отговаря незабавно на съобщенията на жителите, резервира удобства и обработва заявки за поддръжка без човешка намеса.

Виртуалният AI асистент се интегрира с вашия съществуващ софтуер за управление на имоти, като Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS и други. Жителите могат да проверяват информация за акаунта си, да планират резервации на съоръжения и да подават заявки за услуги директно, докато STAN ги препраща към вашата PMS система и информира жителите за статуса им.

Най-добрите функции на STAN AI

Конфигурирайте над 600 интеграции на работни потоци и автоматизирайте повтарящи се задачи, като отговаряне на Google Reviews с AI двигателя на STAN Turbo.

Персонализирайте външния вид на чатбота с опции за бял етикет, за да съответства на брандинга на вашата компания.

Достъп до функции като AI персони, емоджита, контекстуална интерпретация и многоканални комуникации.

Ограничения на STAN AI

Настройката отнема много време.

Цени на STAN AI

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за STAN AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за STAN AI?

Ето едно ревю от G2:

След като настроите STAN AI и запознаете жителите си с него, той може да бъде много полезен за намаляване на броя на телефонните обаждания и имейлите, които получавате ежедневно.

След като настроите STAN AI и запознаете жителите си с него, той може да бъде много полезен за намаляване на броя на телефонните обаждания и имейлите, които получавате ежедневно.

8. Zendesk AI (Най-доброто за автоматизация на обслужването на клиенти, базирано на AI)

чрез Zendesk

Zendesk AI, често наричан AI Copilot, е интегриран в платформата Zendesk Resolution. Подобно на Martin AI, той ускорява работните процеси с предложения в реално време и автоматизация. Но докато Martin е по-широкообхватен, Zendesk AI е специализиран за обслужване на клиенти.

Той анализира билетите за настроение, език и намерение и незабавно предлага отговори, действия или статии с полезна информация. Интелигентната функция за сортиране автоматично категоризира заявките и ги разпределя според спешността или темата, за да съкрати времето за отговор.

Ако изберете планове от по-висок клас, ще получите функции като обобщаване на билети, прогнозиране на настроения и макро предложения въз основа на минали тенденции.

Най-добрите функции на Zendesk AI

Предоставете на агентите AI-базирани предложения, включително изготвяне на отговори, преформулиране на отговори и коригиране на тона.

Подобрете самообслужването на клиентите с Generative AI Search и семантични възможности за търсене.

Използвайте анализи и информация в реално време, за да следите тенденциите при билетите и настроенията на клиентите и да оптимизирате работните процеси в обслужването.

Ограничения на Zendesk AI

Настройките за администратори могат да изглеждат малко сложни или неинтуитивни, особено при настройването на разширени работни процеси или правила за автоматизация.

Цени на Zendesk AI

Безплатна пробна версия

Оценки и рецензии за Zendesk AI

G2: 4,3/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (4060+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zendesk AI?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Zendesk е един от най-лесните за управление инструменти за управление на билети, с които съм работил досега. Навигацията между опциите, таблото, обажданията на партньори чрез интегрирани разширения и използването на AI за обобщение на билетите са изключително лесни и отнемат само минута, за да се разберат. В офис среда производителността е абсолютно добра, а средата е и сигурна.

Zendesk е един от най-лесните за управление инструменти за управление на билети, с които съм работил досега. Навигацията между опциите, таблото, обажданията към партньори чрез интегрирани разширения и използването на AI за обобщение на билетите са изключително лесни и отнемат само минута, за да се разберат. В офис среда производителността е абсолютно добра, а средата е и сигурна.

9. Qodo (Най-доброто за AI работни потоци и автоматизация без кодиране)

чрез Qodo

Подобно на Martin AI, Qodo AI използва автоматизация за ускоряване на работата, но се фокусира върху качеството на кода и каналите за доставка. Предлага Qodo Gen, Qodo Merge и Qodo Command за генериране на код, създаване на тестове и обратна връзка за pull-request, директно във вашата IDE или CI pipeline.

Рамката на агентите ви позволява да създавате многоетапни агенти за CI/CD, сортиране на проблеми или проследяване на технически дългове. Можете да стартирате агентите от терминала, чрез уебхукове или в уеб интерфейс. Това прави Qodo AI добър избор за екипи, които искат AI да бъде част от процеса на разработване на софтуер.

Най-добрите функции на Qodo

Сътрудничество безпроблемно, докато агентите на Qodo работят във вашата IDE, терминал или Git платформа.

Персонализирайте автоматизацията на AI работния процес с Qodo Command, който ви позволява да създавате и адаптирате агенти за уникална автоматизация на задачите.

Интегрирайте го с вашия съществуващ стек с неговите интеграции за популярни IDE (VSCode, JetBrains), Git платформи и други инструменти.

Ограничения на Qodo

Потребителите се оплакват, че трябва да правят многократни опити, за да накарат тестовите случаи да работят.

Цени на Qodo

Разработчик: Безплатно

Екипи: 38 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Qodo

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Qodo?

Ето едно ревю от G2:

Qodo интелигентно разбира контекста на моя код и разполага с нюанси, специфични за проекта, които могат да направят огромна разлика. Помага, като намалява времето, прекарано в разгадаване на синтаксиса или припомняне на имена на функции, подобрявайки както скоростта, така и качеството на кода.

Qodo интелигентно разбира контекста на моя код и разполага с нюанси, специфични за проекта, които могат да направят огромна разлика. Помага, като намалява времето, прекарано в разгадаване на синтаксиса или припомняне на имената на функциите, подобрявайки както скоростта, така и качеството на кода.

10. My AskAI (Най-доброто решение за създаване на персонализирани AI асистенти за въпроси и отговори от документи)

чрез My AskAI

My AskAI автоматизира обслужването на клиенти чрез SMS, чат, имейл, WhatsApp и инструменти като Intercom, Slack и Zendesk. Подобно на Martin AI, той може да бъде обучен на базата на вашето собствено съдържание, но AskAI се фокусира повече върху обхвата на всички канали.

Той се учи от вашата база от знания, статии за помощ и уебсайт, след което отговаря незабавно на въпросите. Когато е необходимо, AI инструментът за автоматизация предлага плавно прехвърляне към човешки агенти, така че да не жертвате надеждността.

Вграденият анализ на разговорите ви предоставя информация за често срещани проблеми, бъгове или актуални въпроси.

Най-добрите функции на My AskAI

Автоматизирайте отговорите на често задавани въпроси, като обучите инструмента с вашите документи, често задавани въпроси или бази от знания.

Търсете в множество източници на данни като PDF файлове, уеб страници, бази данни или облачно хранилище, за да намерите точна информация.

Споделяйте отговори с персонализирани контроли за достъп, за да гарантирате, че само оторизирани потребители виждат чувствителна информация.

Ограниченията на My AskAI

Потребителите се оплакват от проблеми, свързани с качването на вътрешни документи.

Цени на My AskAI

Безплатна пробна версия

Pro: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Моите оценки и рецензии за AskAI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за My AskAI?

Вижте какво казва този рецензент:

Работя с редица малки предприятия и това е бърз и лесен начин да подобрим процеса на въвеждане в работата. Те могат бързо да свържат цялата документация за въвеждане в работата, което позволява на новите членове на екипа да задават въпроси и да намират отговори, без да търсят в файлове.

Работя с редица малки предприятия и това е бърз и лесен начин да подобрим процеса на въвеждане в работата. Те могат бързо да свържат цялата документация за въвеждане в работата, което позволява на новите членове на екипа да задават въпроси и да намират отговори, без да търсят в файлове.

👀 Знаете ли, че... През 1981 г. Япония стартира амбициозна инициатива, наречена „Проект за компютри от пето поколение“, инвестирайки 850 милиона долара в разработването на компютри, способни на човешко мислене и разговор.

Направете ClickUp вашия AI партньор за продуктивност

Докато другите алтернативи на Martin AI се фокусират върху конкретни аспекти, като планиране, писане или напомняния, ClickUp интегрира всичко в едно приложение.

Проектният мениджър, задвижван от AI, актуализира задачите, задава напомняния и проследява напредъка, докато мениджърът на знания отговаря незабавно на въпросите.

Освен това AI Writer ви помага да създавате, редактирате и обобщавате съдържание на различни устройства. Комбинирайте това с Custom Agents и инструменти като Docs, Calendar, Reminder и Views и ще получите пълноценно работно пространство за вас и вашия екип.

