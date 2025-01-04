15-те най-добри AI писатели на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

AI променя създаването на съдържание, като го прави по-бързо и по-ефективно от всякога. Но в основата си, доброто съдържание все още се нуждае от човешко докосване – емпатия, креативност и личност, които резонират с читателите.

Тук на помощ идват AI инструментите. Проектирани да работят с вас, а не да ви заменят, те се заемат с тежките задачи, като автоматизиране на повтарящи се дейности, за да можете да се съсредоточите върху най-важното: създаване на съдържание, което свързва и превръща.

Маркетолозите, които използват AI като част от процеса си, отбелязват до 70% увеличение на възвръщаемостта на инвестициите. С подходящите инструменти AI не е само ефективна, но и дава нови възможности.

чрез Semrush

След като се запознах подробно с AI инструментите за писане, съставих списък с най-добрите си избори – инструменти, които сякаш разбираха какво искам, вместо да изплюват прекалено фантазийни глупости. Да се впуснем в списъка!

⏰ 60-секундно резюме Търсете AI писатели на съдържание, които генерират висококачествено, фактологично точно съдържание, позволяват ви да персонализирате резултата и са лесни за използване. Ето нашият списък с 15-те най-добри AI писатели на съдържание, които са налични днес: ClickUp : Най-доброто за създаване на AI съдържание и автоматизация на работните процеси

Copy. ai : Най-доброто решение за лесно създаване на съдържание в голям мащаб

Rytr : Най-добър за гъвкаво създаване на съдържание в различни формати

Grammarly : Най-доброто за редактиране на вашето съдържание

Frase : Най-доброто за създаване и оптимизиране на съдържание, насочено към SEO

Jasper. ai : Най-добър за създаване на AI съдържание, фокусирано върху маркетинга

Anyword : Най-доброто за създаване на съдържание на базата на данни

Writesonic : Най-добър за създаване на съдържание с изкуствен интелект и SEO оптимизация

ChatGPT : Най-доброто за бързо и гъвкаво писане на съдържание с помощта на изкуствен интелект

Wordtune : Най-добър за бързи корекции на тона и лесно пренаписване

Sudowrite : Най-доброто за писатели на художествена литература, търсещи творческа помощ, базирана на изкуствен интелект.

Article Forge : Най-доброто за автоматизирано създаване на дълги текстове

Quillbot : Най-добър за усъвършенстване на съдържанието и повишаване на яснотата

Hypotenuse AI : Най-доброто решение за брандове в електронната търговия, които разширяват създаването на съдържание

Hemingway App: Най-доброто за любителите на краткото и ясно писане

Какво трябва да търсите в един AI автор на съдържание?

След като експериментирах с почти всеки AI писател на съдържание, който успях да намеря, при петия опит вече имах кристално ясна представа за това, което отличава най-добрите AI писатели на съдържание. Ето обобщението:

Качество на изхода на съдържанието : Не всички AI инструменти за писане са еднакви – винаги търсете инструменти, които балансират креативността с яснотата.

Леснота на използване : Най-добрите AI инструменти за писане са интуитивни, дори и за хора, които не са технически подготвени. Изберете инструмент, за чието използване не е необходима докторска степен по AI.

Възможност за персонализация : Добрите AI инструменти позволяват персонализиране на съдържанието според вашата целева аудитория за вашите маркетингови кампании (или рекламни кампании в Google Ads) – персонализацията е ключът към поддържането на гласа на вашата марка.

Фактическа точност на съдържанието: AI генераторите за писане могат да бъдат креативни, понякога дори прекалено креативни. Търсете инструменти, които дават приоритет на точността – вашата SEO стратегия и достоверност зависят от това.

💡 Съвет от професионалист: Самият вие да предоставите данните е най-добрият начин да се уверите, че съдържанието, генерирано от AI, е фактически точно. Потърсете надеждни статистики или цифри, предоставете ги на вашите AI асистенти за писане и ги помолете да ги вплетат в съдържанието по подходящ и ценен начин.

Цени : Страхотното съдържание не трябва да струва цяло състояние. Намерете инструмент, който предлага гъвкави цени и достатъчно ползи за парите ви.

Ограничения за броя думи : Помислете колко съдържание ще ви е необходимо. Много AI платформи предлагат както ограничени, така и неограничени планове, така че изберете такъв, който отговаря на вашите нужди.

Предлагани шаблони: Шаблоните са тайната съставка. Уверете се, че инструментът разполага с разнообразие от готови за употреба формати, които отговарят на вашите нужди в областта на съдържателния маркетинг.

15-те най-добри AI писатели на съдържание

Това е моментът, който сте чакали – най-добрият списък с AI писатели на съдържание, които доставят първокласни резултати. Да се заемаме!

1. ClickUp (Най-добър за създаване на AI съдържание и автоматизация на работните процеси)

Редактирайте документи в реално време, проследявайте промените и се уверете, че всички са на една и съща страница с ClickUp Docs

ClickUp има всичко, което търсех в инструмент за писане с изкуствен интелект – и дори повече.

Разбира се, той е пълен с шаблони за всяка задача и тип съдържание, за които можете да се сетите, и е перфектният софтуер за управление на проекти, с който да следите сроковете, предстоящите проекти и показателите за ефективност. Но това, което наистина ми харесва, е неговата брилянтна AI.

ClickUp Brain е като да имате професионален редактор на бързо набиране. Той не само помага за усъвършенстване на съдържанието, но и предлага смислени подобрения.

А най-хубавото? Всичко – буквално всичко – може да се превърне в задача.

Можете да назначите заинтересовани страни, да записвате комуникацията и дори да вграждате задачи в ClickUp Docs за редактиране в реално време. Моите редактори и аз можем да работим заедно, да виждаме промените в момента, в който се случват, и да избегнем драмата „Кой редактира какво?“.

Получавайте интелигентни предложения за подобряване на яснотата, последователността и цялостното качество с ClickUp

Нека ви обясня по-подробно:

Генерирайте идеи и брифинги : Търсите вдъхновение? ClickUp Brain използва своите AI суперсили, за да създава идеи за съдържание и подробни брифинги, които са перфектно съобразени с вашата целева аудитория.

Създавайте автоматизирани публикации в социалните медии : От мозъчна атака до планиране, ClickUp Brain ви подкрепя. Той гарантира, че вашите публикации в социалните медии остават последователни на всички платформи, без да се налага ръчно качване.

Преодолейте блокадата на писателя: Гледате празна страница? ClickUp Brain генерира висококачествени чернови за минути, спестявайки време и стимулирайки креативността.

Сътрудничество в реално време : ClickUp Docs е спасител, когато имам нужда от обратна връзка или редакции. Той е като Google Docs, но по-умен, с редактиране на живо и интеграция на задачи.

Автоматизирайте работните процеси: ClickUp Automations свързва всички ваши инструменти и процеси, за да не пропуснете нищо. По-малко имейли, повече писане

Най-добрите функции на ClickUp:

360-градусова гледка : Предлага над 15 персонализирани изгледа за управление на задачи и проекти.

AI асистент за писане : Предоставя над 100 инструмента, базирани на изследвания, за висококачествено съдържание.

Инструменти за сътрудничество : Възможност за работа в екип с Whiteboards, ClickUp Docs и : Възможност за работа в екип с Whiteboards, ClickUp Docs и ClickUp Mind Maps

Табла в реално време : Проследяване на напредъка с един поглед чрез : Проследяване на напредъка с един поглед чрез таблата на ClickUp

Персонализирана автоматизация : Извършване на повтарящи се задачи, за да спестите време

Интеграция на приложения : свързване с над 1000 приложения за : свързване с над 1000 приложения за оптимизирана автоматизация на работния процес

Библиотека с шаблони: Достъп до над 1000 персонализирани шаблона за всички екипи

Ограничения на ClickUp

Премиум достъп : Безплатният план и гостите нямат достъп до AI функциите.

Крива на обучение: Разширените функции могат да се окажат прекалено сложни за начинаещи

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец

Бизнес: 12 долара на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии:

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

✨ Идеален за: Екипи, които търсят универсален инструмент за управление на проекти и създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

📌 Консенсус в Reddit: Как ClickUp AI предефинира продуктивносттаClickUp AI помага на екипите да разширяват границите, като потребителите използват функции като обобщения на задачи, персонализирани полета и вградени AI инструменти, за да подобрят работните процеси. Една забележителна история подчертава 3D производствена работилница, където AI се използва не само за организиране на производствени задачи, но и за създаване на безпроблемна комуникация с клиенти и обучение на служители директно в ClickUp.

От интегрирането на SOP ръководства с OpenAI до генерирането на интелигентни актуализации за заинтересованите страни, ClickUp AI не само управлява работните процеси, но и ги централизира и подобрява. Екипите вече не се налага да жонглират с инструменти, а работят по-умно, по-бързо и по-съвместно.

✨ Извод: Многофункционалността на ClickUp AI го прави незаменим инструмент за екипи, които търсят иновации в ежедневните работни процеси.

2. Copy. ai (Най-доброто за лесно създаване на съдържание в голям мащаб)

Ако някога сте седели и сте зяпали празния екран, надявайки се подходящите думи да се появят като по магия, знам какво е това чувство – и точно тук Copy.ai блести.

Задвижван от впечатляващия GPT-3 двигател, този AI асистент за писане ви помага да генерирате идеи, да изготвяте подробни доклади или да създавате подходящи слогани.

Бях впечатлен от това колко лесно беше да създавам работни процеси, да запазвам чатове като проекти и да изработвам последователен бранд глас.

А най-хубавото? Толкова е интуитивно, че ще прекарвате по-малко време в разгадаването му и повече време в самото създаване.

Copy. ai най-добри функции

Създаване на висококачествено съдържание : Създава SEO-оптимизирано съдържание, от блогове до рекламни текстове, за секунди.

Последователност на гласа на марката : Персонализира съдържанието, за да отразява вашия уникален тон и послания.

Ефективни работни процеси : Автоматизира задачи като обобщаване на уебинари или генериране на доклади за анализ на конкурентите.

Функции за сътрудничество : Осигурява пространства за екипа за споделена видимост и оптимизирано създаване на съдържание.

Универсалност: Работи с различни видове съдържание, включително надписи, имейли и творческо писане.

Ограничения на Copy.ai

Ограничени възможности за дълги текстове : Безплатният план не поддържа създаването на дълги текстове.

Забавяния в работния процес : Създаването на сложни работни процеси може да отнеме повече време от очакваното.

Загриженост относно цената: Платените планове могат да се окажат скъпи за малки екипи или свободни професионалисти.

Цени на Copy.ai

Безплатно

Стартово ниво : 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Copy. ai оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: ChatGPT, но по-добър – това казват потребителите. Copy. ai привлече вниманието в Reddit, защото отговаря на недоволството от ограниченията в използването на GPT-4. Потребителите оценяват факта, че Copy. ai използва GPT-4 без същите ограничения, като предлага неограничен достъп, заедно с набор от шаблони и функции, които подобряват неговата функционалност за създаване на съдържание. Докато някои намериха пробната версия за ограничаваща, други отбелязаха потенциалната стойност за тези, които разчитат силно на инструменти като ChatGPT, но се нуждаят от повече гъвкавост. Да обобщим:

чрез Reddit

✨ Идеално за: Бизнеси и маркетинг специалисти, които се нуждаят от лесно създаване на съдържание в голям мащаб, като същевременно поддържат последователността на марката.

3. Rytr (Най-добър за генериране на разнообразно съдържание в различни формати)

чрез Rytr

Ако търсите интуитивен и гъвкав инструмент за писане с изкуствен интелект, Rytr е отличен избор. За разлика от инструментите, насочени изцяло към бизнеса, той е предназначен за създатели на съдържание, свободни професионалисти и маркетолози, които дават предимство на разказването на истории и ангажираността пред техническите сложности.

Това, което отличава Rytr, е неговата простота. Независимо дали трябва да преформулирате, съкратите или разширите изречение, това е толкова лесно, колкото да изберете типа съдържание, да предоставите контекст и да оставите AI да се погрижи за останалото.

🍪 Бонус: Rytr включва SEO инструменти като SERP анализатор и генератор на ключови думи, за да гарантира доброто класиране на вашето съдържание.

Най-добрите функции на Rytr

Гъвкавост на AI писането : Генерира блог публикации, рекламни текстове, конспекти и други в над 40 типа съдържание.

Инструменти за усъвършенстване на съдържанието : автоматично преформулира, съкращава или разширява съдържанието за по-голяма яснота.

SEO оптимизация : Включва SERP анализатор и инструмент за проучване на ключови думи, за да подобрите класирането в търсачките.

Проверка за плагиатство : Гарантира, че всяко съдържание е оригинално и уникално.

Сътрудничество в екип : Предлага функции за видимост на екипа и споделяне на проекти.

Разширение за Chrome: Позволява безпроблемно създаване на съдържание директно в браузъра ви.

Ограничения на Rytr

Ограничена безплатна версия : Безплатният план има ограничение от 10 000 символа на месец.

Точност на фактите : Както повечето AI, понякога създава съдържание с неточности.

Повтарящи се резултати: Понякога генерираното съдържание може да изглежда повтарящо се.

Цени на Rytr:

Безплатно

Неограничен : 7,50 $/месец

Премиум: 24,16 $ на месец

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

✨ Идеален за: Фрийлансъри и създатели на съдържание, които се нуждаят от гъвкаво съдържание, генерирано от AI, с SEO поддръжка.

🧠 Знаете ли, че: Блогърите, които използват AI инструменти, спестяват приблизително 30% от времето, което обикновено биха отделили за създаването на блог публикация. Това е като да спечелите допълнителна почивка за кафе или сесия за мозъчна атака за всяка статия.

Прочетете също: 10 софтуера за работни процеси за създаване на съдържание за маркетингови екипи

4. Grammarly (най-доброто за редактиране на съдържанието ви)

чрез Grammarly

Grammarly Premium е задължително за всеки, който иска да усъвършенства и полира своето писане. За разлика от други AI инструменти, които се фокусират върху генерирането на съдържание, Grammarly се отличава в оптимизирането на вече написаното от вас.

Независимо дали сте човек, който полира черновите си, или потребител на AI-генерирано съдържание, който иска да усъвършенства резултатите си, Grammarly подобрява работата ви.

Ето обаче какво ми харесва най-много: Grammarly се интегрира безпроблемно с платформи като Google Docs. Можете да го използвате, когато имате нужда от допълнителна помощ, подобно на GrammarlyGo, но с добавената мощност на водещия в бранша граматичен проверчик на Grammarly.

Най-добрите функции на Grammarly

Проверка на граматиката и правописа : Идентифицира и коригира граматически грешки с водеща в бранша прецизност.

Настройки на тона : Анализира и настройва тона ви, за да отговаря на целевата аудитория и целта.

Генериране на AI подсказки : Предоставя до 2000 подсказки в плана Pro, за да ви помогне да разширите темите и да преодолеете блокажа на писателя.

Пренаписване на изречения : Предлага решения с едно кликване за преформулиране и подобряване на яснотата и плавността.

Откриване на плагиатство : Открива дублирано съдържание и текст, генериран от AI, за допълнителна сигурност.

Интеграция с Google Docs: Работи директно в Google Docs за безпроблемно редактиране.

Ограничения на Grammarly

Ограничена мобилна функционалност : Не винаги работи добре на мобилни устройства, с периодични проблеми.

Забавяне при дълги текстове : Големи количества съдържание могат да забавят работата.

Прекалено усърдни корекции: Понякога предлага корекции, преди изречението да е завършено, което може да наруши потока.

Цени на Grammarly

Безплатно : 0 $/месец

Pro : 30 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 9700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: Grammarly често се препоръчва за начинаещи, особено за откриване на неудобни формулировки и подобряване на краткостта на изреченията. Много потребители смятат, че е полезно да го използвате няколко месеца, за да научите стила си на писане и често срещаните грешки, но някои потребители на Reddit смятат, че той не е достатъчно добър в сравнение с по-усъвършенствани опции, особено ако разполагате с ограничен бюджет.

чрез Reddit

✨ Идеално за: Автори, които искат да усъвършенстват черновите си с подобрения в граматиката, тона и стила.

5. Frase (Най-добър за създаване и оптимизиране на съдържание, насочено към SEO)

чрез Frase

Представете си инструмент, който не само ви помага да пишете, но и ви помага да мислите.

Това е мощен инструмент за проучване и оптимизация на съдържанието, насочено към SEO. Проектиран да ускори ранните етапи на създаването на съдържание, Frase се отличава в превръщането на SERP данни и информация за конкурентите в практически брифинги за съдържание, спестявайки време и усилия.

Най-забележителната му характеристика? Инструментите Wikipedia Concept Map и Topic Planner помагат за визуализиране на идеи и създаване на тематични групи – идеални за планиране на дългосрочна стратегия за съдържание.

Най-добрите функции на Frase

Изследване и планиране на съдържание: Анализирайте данните от SERP и създавайте подробни резюмета на съдържанието за секунди, спестявайки часове ръчна работа.

Създател на конспекти: Създавайте подробни конспекти, като извличате данни от най-добре класираните конкуренти и интегрирате въпросите на потребителите.

Инструменти за писане, задвижвани от AI: Използвайте над 36 AI инструмента за създаване на блог публикации, списъци и други – всичко това на над 20 езика.

Оптимизация на съдържанието: Подобрете SEO на съдържанието си с интеграцията на Frase с Google Search Console и анализа на ключови думи.

Работно пространство за сътрудничество: Организирайте проектите си с папки, възлагайте задачи и проследявайте напредъка за сътрудничество в екип.

Ограничения на Frase

Допълнителни разходи: Въпреки че основните планове са достъпни, някои функции, като неограничен брой AI думи и анализ на обема на ключовите думи, изискват допълнителни такси.

Случайни проблеми: Проблемите с автоматичното обновяване могат да нарушат работния ви процес, ако не сте запазили напредъка си.

Крива на обучение: С толкова много функции, на начинаещите може да им отнеме време да се ориентират ефективно във всичко.

Цени на Frase

Безплатна пробна версия

Solo: 15 $/месец

Основен: 45 $/месец

Екип: 115 $/месец

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,8/5 (над 290 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 330 отзива)

📌 Консенсус в Reddit: Frase е високо ценен за потенциала си да улеснява проучванията и създаването на съдържание, особено за независими журналисти, блогъри и маркетинг специалисти. Потребителите хвалят вътрешната му търсачка и AI асистента за проучвания, който обхожда уебсайтове въз основа на заявки, създава библиографии и обобщения на източниците в реално време.

чрез Reddit

✨ Идеален за: Маркетинг специалисти по съдържание и SEO специалисти, които търсят инструменти за проучване, резюмета на съдържание и оптимизация.

6. Jasper. ai (Най-добър за създаване на AI съдържание, фокусирано върху маркетинга)

Jasper е специално създаден за маркетолози и това личи.

От създаването на SEO-оптимизирани блог публикации до генерирането на Instagram надписи, които повишават ангажираността, този инструмент е проектиран да помага на маркетинговите екипи от всякакъв размер да мащабират усилията си, без да губят творческата си искра.

Това, което отличава Jasper, е способността му да адаптира съдържанието към тона и стила на вашата марка.

Функции като „Обясни ми го като на петокласник“ променят правилата на играта, като опростяват сложни теми и правят техническото или нишовото съдържание по-достъпно и привлекателно за по-широка аудитория – ценен актив за маркетолозите, които се насочват към различни демографски групи.

Най-добрите функции на Jasper. ai

Маркетинг редактор : Създавайте и усъвършенствайте съдържание с единствения AI редактор, обучен в най-добрите практики в маркетинга.

Персонализиране на гласа на марката : Уверете се, че всяко съдържание е в съответствие с тона и стила на вашата марка.

Библиотека с AI приложения : Достъп до над 80 приложения, пригодени за различни маркетингови нужди, от блог публикации до поредици от имейли.

SEO режим : Оптимизирайте съдържанието си за търсачките, без да се нуждаете от отделен инструмент.

Създаване и редактиране на изображения: Създавайте визуални елементи, които да допълват текста ви.

Ограничения на Jasper. ai

Притеснения относно модела на абонамент : Ценообразуването се основава на броя думи, което може да се усеща като ограничение за потребители, които създават големи обеми съдържание.

Трудности с нишови теми : Въпреки че се отличава в създаването на общо маркетингово съдържание, понякога се затруднява с високоспециализирани или технически теми.

Необходима проверка на фактите: Както повечето AI инструменти, Jasper изисква човешки редактор, който да провери точността на информацията.

Цени на Jasper. ai

План Creator : 39 $/месец

Професионален план : 59 $/месец

Бизнес план: Персонализирани цени

Jasper. ai оценки и рецензии:

G2 : 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

✨ Идеален за: Маркетинг екипи, фокусирани върху създаването на специфично за марката, SEO-съобразно съдържание в голям мащаб.

7. Anyword (Най-добър за създаване на съдържание на базата на данни)

чрез Anyword

Представете си следното: току-що сте завършили писането на реклама за Facebook. Смятате, че тя е остроумна, привлекателна и точно това, от което се нуждае вашата целева аудитория, за да кликне върху лъскавия бутон „Купи сега“.

Проблемът? Няма да разберете дали работи, докато не го пуснете в действие – което означава безсънни нощи и безкрайни A/B тестове.

Тук на помощ идва Anyword. Този инструмент за създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект, не само генерира текст, но и предсказва колко добре ще се представи той.

🦸‍♂️ Представете си, че имате помощник, който ви казва: „Ей, този заглавен надпис ще доведе до 20% по-добри резултати“, преди да натиснете „Публикувай“.

Ако сте като мен и искате да спрете да гадаете и да започнете да създавате съдържание, което работи, нека се впуснем в това, което прави Anyword мечтата на всеки маркетолог.

Най-добрите функции на Anyword

Прогнозна оценка на ефективността : Вижте как вероятно ще се представят вашите съдържания преди публикуването им, което ще ви спести време за A/B тестове.

Blog Wizard : Създавайте по-бързо SEO-оптимизирани блог публикации с предложени структури, уводи и оптимизирани секции.

Библиотека с персонализирани ключови думи : Създайте хранилище с често използвани термини, за да поддържате последователност в съобщенията и да подобрите възможностите за търсене.

Създаване на реклами с помощта на AI : Генерирайте рекламни текстове с помощта на AI за платформи като Facebook, LinkedIn и Google с шаблони, пригодени за ангажираност.

Анализ на ефективността: Проследявайте и сравнявайте вариантите на съдържанието в различните канали, за да откриете кое работи най-добре.

Ограничения на Anyword

Фокусирайте се върху кратко съдържание : Не е идеално за дълги проекти без значителна ръчна редакция.

Скъпи за разширени функции : Плановете Data-Driven и Business могат да бъдат скъпи за по-малки екипи.

Ограничени интеграции: Разчита на API, а не на plug-and-play връзки.

Цени на Anyword

Стартови план : 49 $/месец

План, базиран на данни : 99 $/месец

Бизнес план : 499 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2 : 4,8 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,8 (390+ отзива)

✨ Идеален за: Маркетинг специалисти, фокусирани върху резултатите, които търсят предсказуеми анализи за оптимизиране на текстовете си.

8. Writesonic (Най-добър за създаване на съдържание с изкуствен интелект и SEO оптимизация)

чрез Writesonic

Writesonic е AI инструмент за писане, който обещава да спести време и енергия чрез създаването на разнообразно съдържание – от блог публикации до реклами и целеви страници.

Можете да очаквате функции като проверка на факти, персонализиране на гласа на марката и често задавани въпроси, генерирани от AI.

Това, което привлече вниманието ми, беше вградената SEO оптимизация и възможността за генериране на съдържание на над 20 езика. Това прави инструмента универсален избор за блогъри, маркетинг специалисти и собственици на малки бизнеси.

Нека разгледаме най-добрите му функции и няколко особености, които забелязах по време на тестването.

Най-добрите функции на Writesonic:

AI автор на статии : Създава фактически точни и SEO-оптимизирани статии с дължина до 5000 думи.

Персонализиране на гласа на марката : Настройва тона и стила на съдържанието, за да отразява вашия уникален глас.

SEO проверка и оптимизация : Незабавно предоставя информация и оптимизации за SEO на страницата.

Шаблони за съдържание : Предлага над 80 шаблона за блогове, публикации в социални медии, описания на продукти и др.

Многоезична поддръжка: генерира съдържание на над 20 езика, за да разширите обхвата на аудиторията си.

Ограничения на Writesonic:

Крива на обучение : Някои функции, като напредналите шаблони, може да отнемат време, за да бъдат усвоени.

Случайни неточности : Проверката на фактите е от съществено значение за статиите, изискващи задълбочени проучвания.

Пропуски в наръчниците: По-подробни ръководства биха улеснили въвеждането в работата.

Цени на Writesonic:

Безплатен план

Индивидуален : 20 $/месец

Стандартен : 99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Writesonic:

G2 : 4,7/5 (над 1980 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: Writesonic се цени за способността си да генерира бързо качествено съдържание, което го прави предпочитан избор за автори, които се борят с творчески блокаж или имат специфични нужди от съдържание. Потребителите често сравняват резултатите му благоприятно с други инструменти като Copymatic, отбелязвайки по-високото качество на съдържанието.

чрез Reddit

✨ Идеално за: Маркетинг специалисти и собственици на малки фирми, които искат AI-базирано съдържание с вградени SEO функции.

9. ChatGPT (Най-доброто за бързо и гъвкаво писане на съдържание с помощта на изкуствен интелект)

чрез ChatGPT

Една четвърт от компаниите са отчели спестявания между 50 000 и 70 000 долара чрез използването на ChatGPT.

Ето защо не е изненадващо, че маркетолозите се обръщат към този инструмент, за да автоматизират процеса на създаване на съдържание.

Честно казано, виждам предимствата – спестява време, намалява разходите и произвежда висококачествено съдържание в голям мащаб.

Независимо дали създавате блог публикации и описания на продукти или обмисляте надписи за социални медии, ChatGPT върши работата бързо и ефективно.

Най-добрите функции на ChatGPT

Ефективност, спестяваща време : генерира съдържание за секунди, помагайки на бизнеса да спазва кратките срокове.

Гъвкавост в типовете съдържание : Лесно се справя с блогове, публикации в социални медии, описания на продукти и др.

Помощ в реално време : предоставя човекоподобни отговори на подсказки, което намалява блокирането на писателя.

Икономичност : Предлага достъпни планове в сравнение с наемането на писатели на пълен работен ден.

Персонализирани GPT: Позволяват ви да създавате персонализирани AI модели, които отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес.

Ограничения на ChatGPT

Липса на оригиналност : Може да създава повтарящо се или производни съдържание без внимателно подсказване.

Необходима редакция : Съдържанието често се нуждае от фина настройка, за да съответства на гласа на марката и да гарантира фактическа точност.

Зависи от подсказките: Качеството на резултата зависи в голяма степен от яснотата и подробността на въведената информация.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс : 20 $/месец

Про: 200 $/месец

Екип : 25 $/на потребител/месец или 30 $/на потребител/месец в зависимост от плана

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2 : 4,7/5 (над 630 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: ChatGPT е изминал дълъг път, като GPT-4 предлага значителни подобрения в сравнение с по-ранните версии. Въпреки че все още му липсва индивидуалност и изисква внимателни подсказки, потребителите са съгласни, че може да създава прилично съдържание за определени статии, особено когато се комбинира с човешка редакция, за да се подобри потока и да се добави разнообразие.

чрез Reddit

✨ Идеален за: Професионалисти и фирми, които търсят бързо и гъвкаво създаване на съдържание в различни формати.

Прочетете също: Безплатни шаблони за календар с съдържание за социални медии в Excel и Sheets

10. Wordtune (Най-добър за бързи корекции на тона и прости пренаписвания)

чрез Wordtune

Когато за първи път изпробвах Wordtune, бях заинтригуван от фокуса му върху пренаписването и коригирането на тона.

Това не е инструментът с най-много функции, но върши солидна работа, като ви помага да подобрите текста си по отношение на яснота, тон и стил. Ако някога сте се колебали дали имейлът ви трябва да звучи неформално или формално, Wordtune ще ви бъде надежден помощник.

Този AI-базиран асистент предлага пренаписване, подобрява формулировките и дори помага със синоними – идеален за бързи редакции, но не е подходящ за тежки писателски задачи или съвместни проекти.

Най-добрите функции на Wordtune

Гъвкавост на тона : Много ми хареса възможността да превключвам между неформален и формален тон с едно кликване.

Предложения за пренаписване : Маркирането на едно изречение ми даде възможност да избирам измежду няколко варианта – някои по-добри от други, но като цяло полезни.

Интелигентни синоними : Удобен инструмент, който предлага алтернативи, особено когато повтаряте една и съща дума прекалено често.

Инструмент за обобщаване : Полезен за съкращаване на дълги параграфи в лесноразбираеми обобщения.

Опции за интеграция: Работи добре като разширение за браузъра в Google Chrome и дори се включва в Microsoft Word.

Ограничения на Wordtune

Ограничения на безплатната версия : 10-те пренаписвания на ден ми се сториха ограничаващи – изчерпах ги прекалено бързо.

Случайни пропуски: Някои предложения не бяха точни, като или губеха контекста, или звучаха странно.

Цени на Wordtune

Безплатно : 10 пренаписвания на ден

Разширен план : 4,19 $/месец

Неограничен план: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Wordtune

G2 : 4,6 (над 170 рецензии)

Capterra: 4. 4 (75+ отзива)

✨ Идеален за: Професионалисти, които се нуждаят от бързо пренаписване и коригиране на тона за изтънчена комуникация.

11. Sudowrite (Най-доброто за писатели на художествена литература, търсещи творческа помощ, базирана на изкуствен интелект)

чрез Sudowrite

Когато се натъкнах на Sudowrite, бях любопитен как един AI инструмент може да бъде специално предназначен за писатели на художествена литература.

Той се предлага на пазара като асистент за писане, който може да ви помогне да създадете цели романи или сценарии, докато обмисляте нови идеи.

От моя опит, това е като да имаш съавтор, който никога не се уморява – макар че понякога липсва човешкото докосване, което прави историите наистина живи.

Най-добрите функции на Sudowrite

Story Engine : Ви води през процеса на създаване на герои, сюжети и дори цели глави. Чудесно е за започване на чернова.

Пренаписване и разширяване : Предлага преформулирани или разширени версии, за да поддържате плавността на историята.

Магията на мозъчната атака : генерира имена, обрати в сюжета и свежи идеи, които да стимулират креативността.

Инструмент за визуализация : Позволява ви да генерирате визуализации на герои и изкуство за изграждане на свят – чудесно за поддържане на вдъхновението.

Предложения за обрат: Помага да внесете свежи обрати в сюжета, когато разказът ви изглежда предсказуем.

Ограничения на Sudowrite

Неавтентичен глас : Въпреки че се учи от вашия стил, понякога все пак се отклонява, което прави редактирането задължително.

Идеи на повърхностно ниво : Някои генерирани съдържания липсват емоционалната дълбочина и нюансите, които само човек може да предостави.

Цени за интензивно ползване: Често пишещите автори може да установят, че месечната стойност на кредитите бързо се натрупва.

Цени на Sudowrite

План за хоби и студенти : 10 $/месец

Професионален план : 22 $/месец

Максимален план: 44 $/месец

Оценки и рецензии за Sudowrite:

G2: 4,7/5 (над 1990 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: Sudowrite е получил смесени, но като цяло положителни отзиви от потребителите в Reddit, особено за способността си да помага за преодоляване на творческата блокада и да подпомага процеса на редактиране. Писателите са похвалили функцията „Write“, която предоставя полезни подсказки и идеи, за да поддържа творческия процес. Функцията „Generate Chapter“ обаче първоначално беше критикувана за повтарящите се резултати.

чрез Reddit

✨ Идеално за: Автори на художествена литература, които търсят AI помощ при мозъчна атака, написване на чернови и редактиране на творчески произведения.

12. Article Forge (Най-доброто за автоматизирано създаване на дълги текстове)

чрез Article Forge

Докато разглеждах Article Forge, бях впечатлен от твърдението, че с едно кликване може да се създава дългоформатно, оптимизирано за SEO съдържание.

Идеята за създаване на висококачествени статии с над 1500 думи за по-малко от минута звучеше почти прекалено добра, за да е истина.

С функции като създаване на статии в големи количества и интеграция с WordPress, Article Forge е насочен към потребители, които искат да опростят производството на съдържание, без да жертват качеството.

Най-добрите функции на Article Forge

Автоматизирано дългоформатно съдържание: Генерира статии с над 1500 думи само за 60 секунди въз основа на въведените от вас ключови думи и инструкции.

SEO оптимизация: Пише съдържание, като има предвид алгоритмите за класиране на Google, включително използването на ключови думи и релевантността на темите.

Създаване на статии в големи количества: Позволява ви да генерирате няколко статии едновременно, което е идеално за мащабиране на Позволява ви да генерирате няколко статии едновременно, което е идеално за мащабиране на усилията за маркетинг на съдържание с помощта на AI

Интеграция с WordPress: Публикува статии директно във вашия WordPress блог, спестявайки време за качване и форматиране.

Преминаване на AI детекция: Включва функция за намаляване на вероятността съдържанието да бъде маркирано като генерирано от AI, въпреки че резултатите варират.

Ограничения на Article Forge

Повърхностно съдържание: Статиите често изискват ръчни корекции, за да съответстват на гласа на марката и да гарантират уникалност.

Проблеми с форматирането: Генерираното съдържание не разполага с разширено форматиране като точки, заглавия или удебелен текст за най-добри практики в SEO.

Граматически неточности: Честите дребни грешки могат да направят съдържанието да изглежда недовършено без допълнителна редакция.

Цени на Article Forge

Стандартен план: 27 $/месец

Бизнес план: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Article Forge

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

✨ Идеален за: Фирми, които търсят автоматизирано дългоформатно, SEO-оптимизирано съдържание за разширяване на стратегията си.

13. Quillbot (Най-добър за усъвършенстване на съдържанието и повишаване на яснотата)

чрез Quillbot

Когато за първи път опитах Quillbot, не бях напълно сигурен какво да очаквам. Това е инструмент за перифразиране и подобряване на текста, но бях любопитен дали ще оправдае очакванията. След като тествах функциите му, разбрах защо е любим сред студенти, изследователи и писатели.

Режимите за перифразиране, граматическият проверчик и обобщителят на Quillbot са интуитивни и дават добри резултати. Макар да не е инструмент, на който бих разчитал изцяло за създаване на изпипано съдържание, той е безспорно полезен за бързи поправки и преодоляване на писателския блок.

Въпреки това, резултатът често се нуждае от доработване, за да звучи естествено.

Най-добрите функции на Quillbot

Режими на перифразиране : Хареса ми как можете да превключвате между режими като „Стандартен“ и „Плавни“, в зависимост от целта си – дали искате да запазите простотата или да звучите по-професионално.

Проверка на граматиката : Изненадващо ефективна при откриването на грешки, макар и не толкова усъвършенствана като други инструменти, които съм използвал.

Summarizer : Полезен за съкращаване на дълги текстове до лесноразбираеми резюмета, което ми спести време при преглеждане на научни статии.

Генератор на цитати: Спасител, ако се занимавате с академична работа, улесняващ правилното форматиране на препратките.

Ограничения на Quillbot

Необходима е фина настройка : Парафразираният текст понякога изглеждаше малко механичен и се нуждаеше от човешко докосване, за да се изгладят нещата.

Ограничена креативност : Функционален е за пренаписване, но няма да ви помогне много, ако целите оригинално, емоционално ангажиращо съдържание.

Премиум цени: Безплатната версия е ограничена, а премиум планът може да се стори малко скъп за случайни потребители.

Цени на Quillbot

Месечен план: 9,95 $/месец

Полугодишен план : 6,66 $/месец

Годишен план: 4,17 $/месец

Оценки и рецензии за Quillbot

G2 : 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

✨ Идеален за: Студенти и писатели, които се нуждаят от бързи инструменти за преразказване, граматична проверка и обобщаване.

14. Hypotenuse AI (Най-доброто за е-търговски марки, които разширяват създаването на съдържание)

чрез Hypotenuse AI

Hypotenuse AI е платформа „всичко в едно“ за генериране на продуктови описания, блог публикации и маркетингови материали.

Моят опит? Той е впечатляващ за масивни задачи и SEO-ориентирано съдържание, но най-забележителното е способността му да поддържа последователен тон при груповото генериране на продуктови описания – спасител за всеки, който управлява големи каталози.

🌻 Едно нещо, което бих добавил към платформата: Инструментът би могъл да се възползва от по-разнообразни шаблони за уникални нужди от съдържание.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Масово създаване на съдържание : Създавайте без усилие оптимизирани за SEO описания на продукти, надписи за Instagram и други с инструментите за масови работни процеси.

HypoChat за проучване и усъвършенстване на съдържанието : Сътрудничество с AI за проверка на фактите в съдържанието или творчески мозъчен штурм, което рационализира процеса.

HypoArt за генериране на изображения : Генерирайте изображения със студийно качество или подобрете снимките на продуктите с инструменти, задвижвани от AI.

Локализирано съдържание : Превеждайте и адаптирайте съдържание за глобална аудитория на над 30 езика.

Последователност на гласа на марката: Прилагайте : Прилагайте специфични за марката насоки , за да се уверите, че цялото генерирано съдържание е в съответствие с вашия тон.

Ограничения на Hypotenuse AI

Ограничения на безплатната пробна версия : Ограничените кредити затрудняват пълното проучване на потенциала на платформата, без да се ангажирате с план.

Разнообразие на шаблоните: Въпреки че е стабилна за електронната търговия, библиотеката с шаблони би могла да предлага повече опции за различни индустрии и типове съдържание.

Цени на Hypotenuse AI

Вход : 19 $/месец

Необходимо : 56 $/месец

Blog Pro : От 150 $/месец

Е-търговия Basic: 150 $/месец

Оценки и рецензии на Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (над 60 рецензии)

✨ Идеален за: Електронни търговски марки, които разширяват производството си на съдържание с функции за SEO и масово генериране.

15. Hemingway App (Най-подходящо за любителите на краткото и ясно писане)

чрез Hemingway App

Бях чувал много за приложението Hemingway – може ли един прост инструмент за редактиране да бъде на висотата на името на легендарния писател?

След като прекарах известно време с минималистичния му интерфейс, открих, че той е изненадващо ефективен за усъвършенстване на писането ми.

Независимо дали сте склонни да използвате дълги изречения или просто искате думите ви да имат по-голяма сила, Hemingway действа като треньор, който подчертава областите, които могат да бъдат подобрени, с ясни, обозначени с цветове предложения.

Най-добрите функции на приложението Hemingway

Яснота с цветно кодиране : Подчертава наречия, пасивен залог и сложни изречения, за да ви помогне да стегнете прозата си.

Оценка за четимост : Предоставя оценка на ниво, за да гарантира, че вашите текстове са достъпни.

Режими за редактиране и писане : Позволява ви да превключвате между писане без разсейване и задълбочено редактиране.

Достъпна версия за настолни компютри : Еднократната такса от 19,99 долара за платеното приложение е истинска изгодна сделка за офлайн функционалност.

Опции за експортиране: Запазете работата си във формати като Word, PDF и Markdown.

Ограничения на приложението Hemingway

Без граматична проверка : Пропуска много граматически грешки в сравнение с инструменти като Grammarly.

Онлайн версията не предлага възможност за запазване : Безплатните потребители не могат да запазват или експортират работата си.

Ограничени функции за дълги проекти: Не е идеален за ръкописи с дължина на книга или тежка редакция.

Цени на приложението Hemingway

Безплатна версия

Платена версия за настолни компютри: 19,99 $ еднократна такса

Оценки и рецензии за приложението Hemingway

G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)

📌 Консенсус в Reddit: Приложението Hemingway е намерило своето място сред креативните агенции и писатели, които искат да оптимизират съдържанието си, особено при кратки срокове. Потребителите на Reddit подчертават неговата стойност в обучението на функционална краткост, умение, което е полезно както за търговското, така и за художественото писане.

чрез Reddit

✨ Идеален за: Автори, които искат кратка, ясна проза и подобрения в четимостта на работата си.

Безпроблемното създаване на съдържание е на един клик разстояние с ClickUp

Дебатът относно AI в създаването на съдържание е толкова противоречив, колкото и ананасът върху пицата: ефективен или повтарящ се? Едно е ясно – AI демократизира писането, като го прави достъпно за всички.

Но за да се откроят в морето от AI съдържание, бизнеса се нуждае от нещо повече от привлекателни заглавия. Читателите жадуват за съдържание, което решава проблеми, отговаря на въпроси и изгражда връзки. Автентичното, оригинално знание е ключовият фактор за различаване.

ClickUp улеснява нещата.

От генериране на идеи с ClickUp Brain до сътрудничество в реално време, той оптимизира създаването на съдържание с функции като персонализирани шаблони, автоматизирани публикации в социалните мрежи и редактиране в реално време.

Защо да не направите тази крачка? Регистрирайте се в ClickUp и наблюдавайте как създаването на съдържание достига ново ниво, задача по задача.