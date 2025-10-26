10 безплатни алтернативи на Visio за Mac, които си заслужава да използвате през 2025 г.

С диаграми, организационни диаграми, мрежови диаграми и други визуални елементи, Microsoft Visio е предпочитан инструмент за създаване на диаграми от инженери, дизайнери и проектни мениджъри. Той е мощен, гъвкав и идеален за превръщане на сложни идеи в ясни визуални елементи.

Но има един основен недостатък – Visio не е създаден за macOS. Ако сте потребител на Mac, за да го използвате, ще трябва да се борите с временни решения като настройки за двойно зареждане, отдалечени работни плотове или външни плъгини. Не е идеално.

Какво може да направи потребител на Mac? Много безплатни алтернативи на Visio за Mac предлагат сходни (или по-добри) функции. В тази публикация сме събрали най-добрите алтернативи на Visio за Mac за създаване на диаграми, отваряне на Visio файлове и безпроблемна работа.

Независимо дали проектирате сложна системна архитектура или просто създавате диаграма на екипа, тук има алтернатива на Visio за Mac, която отговаря на вашия работен процес (не се изискват допълнителни инсталации).

10-те най-добри алтернативи на Visio за Mac на един поглед

Ето кратък поглед върху цените, функциите и структурите на най-добрите алтернативи на Visio за Mac:

Инструменти Най-подходящи за Основни функции Цени* ClickUp Всички екипи, независимо от големината им, се нуждаят от AI-базирани съвместни бели дъски, мисловни карти и шаблони за диаграми на едно място. Бели дъски, мисловни карти, шаблони за дизайн и прототипи, вграден AI с ClickUp Brain и Brain Max Безплатни планове, персонализиране за предприятия OmniGraffle Предприятия, които се нуждаят от бързо прототипиране и автоматизирани работни процеси Редактиране на векторна графика, персонализирани шаблони, автоматизация на работния процес, бързо прототипиране Безплатна пробна версия; Цена от 149,99 долара. Diagrams.net Средни и големи софтуерни компании, които търсят уеб-базирани инструменти за създаване на диаграми с функции за съвместна работа Инструменти за сътрудничество, дизайнерски шаблони за UML диаграми, мрежови диаграми и организационни диаграми Безплатни; Платени от 37 $/месец ConceptDraw DIAGRAM Големи софтуерни компании, които се нуждаят от сложни инструменти за визуализация Динамични конектори, сложни визуализации и интеграции с инструментите на ConceptDraw Office. Безплатна пробна версия; Платени планове от 199 долара Lucidchart Предприятия, които се нуждаят от технически диаграми и визуализация на инфраструктурата Създаване на AI диаграми и мисловни карти, сътрудничество в реално време и визуализация на инфраструктурата Безплатни; Платени от 10 $/потребител LibreOffice Draw Фрийлансъри и малки фирми, които работят с технически чертежи и подробни схеми 3D илюстрации, сътрудничество между платформи, конектори и функции за наслагване Безплатни завинаги Edraw Max Дизайнерски екипи и стартиращи компании, работещи върху научни илюстрации SWOT анализ, анализ на диаграми, диаграми и създаване на мисловни карти Цена от 45,99 долара. MindNode Частни лица и малки и средни предприятия, които се нуждаят от сложни мисловни карти и съвместни мозъчни атаки. Визуални етикети, сгъваеми клонове и режим на фокусиране Наличен е безплатен план; Платен от 2,99 $/месец Creately Маркетингови и креативни агенции, които използват работни процеси без кодиране за визуализиране на множество маркетингови кампании Автоматизация на работния процес без кодиране, персонализирани правила и формули и интелигентна организация с панели с папки. Наличен е безплатен план; Платен от 8 $/потребител на месец Flying Logic Автомобилни и машиностроителни компании, които се нуждаят от усъвършенствани разсъждения и прототипи Моделиране на причинно-следствени връзки, динамични симулации на системи и вградени логически вентили и оператори Платени от 24 $/месец

Какво да търсите в алтернатива на Visio за Mac?

Изборът на алтернатива на Visio за Mac не се свежда само до съвместимост с macOS – вие се нуждаете от инструмент, който отговаря на всички изисквания за функционалност, лекота на използване и сътрудничество.

Ето функциите, които трябва да има вашият инструмент за създаване на диаграми, за да отговаря на вашите изисквания:

Интуитивен, лесен за използване интерфейс : Потърсете алтернатива на Visio за Mac с изчистен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който улеснява създаването на диаграми, блок-схеми и организационни диаграми – не се изисква наръчник или ИТ образование.

Богата библиотека с шаблони и примери за диаграми: Вградените шаблони и готовите Вградените шаблони и готовите примери за диаграми (като блок-схеми, мисловни карти, организационни диаграми и мрежови диаграми) ви помагат да започнете по-бързо и да поддържате визуалните си елементи последователни.

Пълна съвместимост с Visio файлове : Уверете се, че вашият инструмент поддържа форматите .vsd и .vdx, за да можете да отваряте, редактирате и експортирате Visio файлове без никакви странни проблеми с форматирането.

Функции за сътрудничество в реално време : Изберете платформа, на която няколко потребители могат да коментират, редактират съвместно и актуализират диаграми заедно – идеална за отдалечени екипи и моменти, в които „току-що ви пингаха“.

Интелигентни функции за визуализация : Потърсете инструменти, които предлагат прилепващи решетки, автоматично подравняване и интелигентни водачи – тези помощници за форматиране поддържат всичко подредено и готово за представяне.

Надеждна сигурност и контрол на достъпа : Вашата алтернатива на Visio за Mac трябва да включва криптирано споделяне, потребителски разрешения и съответствие със стандартите за поверителност като GDPR, особено ако работите с чувствителна информация.

Щедър безплатен план: Намерете безплатна версия с основни функции като неограничен брой диаграми, инструменти за експортиране и ключови опции за дизайн, за да можете да създавате и споделяте, без да се налага да плащате.

👀 Знаете ли, че... 30% от служителите смятат, че дистанционното сътрудничество е по-добро от личното, докато 50% не виждат разлика. Тази промяна показва колко мощни са цифровите инструменти, които правят местоположението по-малко важно и позволяват на екипите да комуникират и управляват визуални задачи като картографиране на процеси еднакво ефективно отвсякъде.

Най-добрите алтернативи на Visio за Mac

Добре, сега нека разгледаме функциите, ограниченията и всичко останало, за да ви помогнем да изберете подходящата алтернатива на Visio за Mac. Не забравяйте основните качества, които посочихме по-рано!

1. ClickUp (най-доброто за управление на проекти и съвместно създаване на диаграми)

Обсъждайте и визуализирайте идеите си чрез диаграми и мисловни карти с ClickUp.

Търсите алтернатива на Visio за Mac потребители, която съчетава мощни инструменти за създаване на диаграми с изчерпателни функции за управление на проекти?

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, ви помага да създавате мисловни карти от идеи, да диаграмирате работните си процеси, да създавате точни блок-схеми и прототипи на процеси в удобна за ползване среда за съвместна работа.

Вместо да преминавате от едно приложение в друго, можете да обсъждате идеи, да създавате и да изпълнявате задачи точно там, където работи останалата част от екипа ви.

Те са бързи, визуални и създадени да се адаптират към вашите нужди, независимо дали проектирате сложна система или скицирате следващата си голяма идея.

Обсъждайте идеи с ClickUp Whiteboard

Представете си, че имате дигитално платно, което можете да персонализирате, проектирате, планирате и върху което можете да работите съвместно в реално време. Това е ClickUp Whiteboards за вас.

Използвайте Whiteboards, за да създавате от нулата диаграми, организационни диаграми, системни карти и мисловни карти, или използвайте готови фигури и шаблони. Лесно премествайте, пускайте и свързвайте елементи, за да очертаете процеси, скицирате идеи или планирате прототипи визуално.

🎥 Вижте как да използвате Whiteboards за сътрудничество с вашия екип:

За разлика от Visio, който е статичен и изолиран, ClickUp Whiteboards ви позволява да свържете елементи от бялата дъска с задачите в ClickUp, превръщайки сесиите за мозъчна атака директно в действие.

👉 Да предположим, че планирате нов процес на въвеждане. Просто отворете ClickUp Whiteboard и начертайте всяка стъпка, използвайки фигури от блок-схема. Добавете лепящи се бележки за обратна връзка от екипа и свържете стъпките с стрелки, за да покажете работния процес. Можете дори да превърнете всяка стъпка в задача и да я възложите на екипа си.

Организирайте и рисувайте връзки с Mind Maps

След като приключите с мозъчната атака на Whiteboard, можете да продължите с ClickUp Mind Maps, за да организирате и усъвършенствате идеите си.

За разлика от инертните диаграми на Visio, тези карти са динамични, интерактивни и напълно интегрирани във вашия работен процес.

Картографирайте работни процеси и концепции с ClickUp Mind Maps

Можете да започнете с празна мисловна карта, за да обмислите свободно идеите си, или да използвате режим, базиран на задачи, за да визуализирате съществуващите си проекти. Идеален е за картографиране на продуктови функции, планиране на работни потоци за съдържание, създаване на прототипи и очертаване на цялостни фази на проекти.

Плъзгайте и свързвайте възли, добавяйте зависимости и дори преобразувайте клонове директно в изпълними задачи.

Шаблон за диаграма на мрежата на проекта ClickUp

Ако не знаете откъде да започнете да визуализирате идеите и плановете си, ClickUp предлага безплатни шаблони, които можете да персонализирате.

Например, шаблона за диаграма на мрежата на проекта ClickUp ви позволява да начертаете връзки, идеи и зависимости за работния процес на проекта.

Получете безплатен шаблон Идентифицирайте зависимости и връзки в дизайнерските задачи с диаграмата на мрежата на проекта ClickUp.

Можете да визуализирате взаимозависими задачи на едно място, да следите сроковете и напредъка и да разпределяте ресурсите съответно. С функциите за сътрудничество на ClickUp можете лесно да споделяте и актуализирате диаграмата на мрежата си в реално време.

Опитайте ClickUp AI, за да създавате идеи и да генерирате диаграми.

Освен това можете да създавате диаграми директно с ClickUp Brain.

Можете да преобразувате прости данни, взаимоотношения или описания на процеси в професионални диаграми, като блок-схеми, мрежови диаграми и мисловни карти, което ви спестява часове ръчна работа по проектирането и гарантира точност и последователност.

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате мисловни карти, докато сте в движение.

Те могат също да идентифицират пропуски във вашите прототипи, да обобщават напредъка по задачите и да предлагат автоматични standups, генератори на подзадачи и контекстуални въпроси и отговори. Страхотно, нали?

Сега големият въпрос е: можете ли да използвате ClickUp на вашия MacBook в цялата му слава?

Да!

Можете да изтеглите ClickUp на Mac или на всяко iOS или Windows устройство и да имате достъп до работата си отвсякъде. Използвайте го на мобилно устройство или настолен компютър, добавете го като разширение за Chrome или добавка за имейл. Независимо как искате да го използвате, функциите на ClickUp ще бъдат също толкова гладки и гъвкави.

💡 Бонус: Ако искате да: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет, за диаграми, проектни файлове или документация за процеси.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, да диктувате бележки и да управлявате работния си процес с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Използвайте десетки независими AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено, контекстуално, готово за корпоративно използване решение за визуална съвместна работа и продуктивност. Опитайте ClickUp Brain MAX — контекстуалното AI супер приложение за Mac, което наистина разбира вашата работа, защото е вградено в работното ви пространство. Кажете сбогом на жонглирането с множество AI инструменти: използвайте гласа си, за да обмисляте идеи за диаграми, да генерирате карти на процеси, да създавате документация, да възлагате задачи и много други — всичко на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Разделете големите проекти на управляеми части, визуализирайте зависимостите и организирайте мислите си йерархично.

Изберете от различни диаграми, елементи с функция „плъзгане и пускане” и инструменти за рисуване на ръка, за да създадете диаграми, съобразени с вашите нужди.

Работете в реално време с екипа си, добавяйте бележки към проектите, оставяйте коментари и възлагайте задачи директно от диаграмите или бели дъски.

Интегрирайте ги с инструменти като Figma и Canva за оптимизиран работен процес при проектирането.

Свържете диаграмите със задачи, ClickUp Docs и други елементи от проекта за безпроблемно управление на работния процес.

Визуализирайте графиците, зависимостите и напредъка на проектите с помощта на интерактивни диаграми на Гант, които помагат при планирането на проектите и разпределянето на ресурсите.

Сътрудничество с екипа ви в ClickUp Chat , за да превърнете разговорите в задачи, да обобщите дискусиите с AI и да се информирате за актуализациите по проекта, без да напускате работното си пространство за диаграми или картиране на процеси.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да сметнат, че богатите функции са малко прекалени.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните клиенти за ClickUp?

Едно ревю в TrustRadius казва:

От големи дизайнерски проекти до прости списъци със задачи, ние използваме ClickUp, за да свършим работата си. Той се използва в цялата компания и решава проблема с управлението на задачите, като показва напредъка и текущите задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

От големи дизайнерски проекти до прости списъци със задачи, ние използваме ClickUp, за да свършим работата си. Той се използва в цялата компания и решава проблема с управлението на задачите, като показва напредъка и текущите задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

💡 Професионален съвет: Добавете описание на всяка задача, в което обяснявате точно какво трябва да се направи, за да бъде изпълнена. Въведете наклонена черта (/) в полето за описание на задачата и изберете таблици, банери, шаблони и други, за да очертаете бързо инструкциите.

2. OmniGraffle (най-доброто за бързо прототипиране)

чрез OmniGraffle

Нуждаете се от бързо прототипиране за спешно пускане на пазара? Създаден изключително за потребители на Apple, OmniGraffle е еквивалент на Visio и мощен софтуер за създаване на диаграми , който ви позволява да проектирате блок-схеми, wireframes, диаграми на потока на данни и мисловни карти с пълен творчески контрол.

Можете да създавате перфектни пикселни оформления, да персонализирате шаблони за прототипи и да имате достъп до библиотеки с фигури за бързо създаване на диаграми. Този софтуер за диаграми за Mac включва и разширени функции като векторно редактиране, комбинации от фигури и автоматизация на работния процес със скриптове.

Най-добрите функции на OmniGraffle

Автоматизирайте задачите по проектиране чрез AppleScript и JavaScript

Достъп до последните документи, както и до цялата ви колекция от шаблони и шаблони

Плъзгайте и пускайте елементи с лекота, използвайки интуитивен интерфейс, който поддържа интелигентни водачи, прилепване и подреждане за чисти диаграми.

Редактирайте векторни графики, свързващи елементи и слоеве с усъвършенствани инструменти като криви на Безие, комбинации от фигури и редактиране на точки.

Използвайте ги като инструмент за мисловно картографиране с възли, свързващи елементи и пластови платна, които можете да премествате с плъзгане и пускане.

Ограничения на OmniGraffle

Потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото другите алтернативи на Visio.

Инструментът за създаване на диаграми поддържа само Mac, което може да бъде проблем, ако по-късно преминете към Windows.

Цени на OmniGraffle

v7 Стандартна лицензия: 149,99 $

v7 Pro лиценз: 249,99 $

Оценки и рецензии за OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (100+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (40+ отзива)

Какво казват реалните клиенти за OmniGraffle?

Един рецензент на Capterra казва:

Има отличен контрол върху типографията, а обектно-ориентираното диаграмиране е изключително мощно за създаване на различни версии на една и съща диаграма за различни ситуации. Има и добри опции за импортиране и експортиране и е отлично за работа на Mac, iPhone и iPad. OmniGraffle е мощен инструмент за диаграмиране, но има някои забележими недостатъци за напреднали работни процеси. Не поддържа източници на данни в реално време, а възможностите му за създаване на графики са доста слаби. Освен това, той няма възможност за импортиране и експортиране на йерархични или релационни структури от данни, което може да бъде сериозно ограничение за сложна работа с информация.

Има отличен контрол върху типографията, а обектно-ориентираното диаграмиране е изключително мощно за създаване на различни версии на една и съща диаграма за различни ситуации. Има и добри опции за импорт и експорт и е отлично за работа на Mac, iPhone и iPad. OmniGraffle е мощен инструмент за диаграмиране, но има някои забележими недостатъци за напреднали работни процеси. Не поддържа източници на данни в реално време, а възможностите му за създаване на графики са доста слаби. Освен това, той няма възможност за импортиране и експортиране на йерархични или релационни структури от данни, което може да бъде сериозно ограничение за сложна работа с информация.

🧠 Интересен факт: Съвременният MacBook е над един милион пъти по-бърз от компютъра Apollo Guidance Computer, който е бил използван при кацането на Луната! Докато компютърът Apollo е работил на 0,043 MHz с едва 4 KB RAM, днешните Mac компютри разполагат с многоядрени процесори с тактова честота над 3 GHz и до 128 GB RAM, което ги прави достатъчно мощни, за да изпълняват AI модели, 3D симулации или дори да рендират цели филми.

3. Diagrams.net (най-доброто за уеб-базирани диаграми)

Докато Visio се интегрира безпроблемно с технологичния стек на Microsoft, синхронизирането му с други инструменти като Google Workspace е трудно. Необходими са разширения и добавки, което обезсмисля цялото удобство.

Diagrams.net (по-рано Draw.io) поддържа почти всички видове диаграми и графики, които можете да си представите. Можете да изберете да запазите файловете в облака или да ги изтеглите директно на вашето устройство и да ги споделите външно.

Той е изключително лек и работи директно в браузъра ви. Можете също да го изтеглите на вашия Mac.

Най-добрите функции на Diagrams.net

Създавайте голямо разнообразие от типове диаграми , включително блок-схеми, UML диаграми, мрежови диаграми и организационни диаграми.

Достъпвайте диаграмите си отвсякъде с опции за съхранение в облака, които се интегрират безпроблемно с платформи като Google Drive, OneDrive, Dropbox и GitHub.

Проектирайте организационни диаграми ефективно, използвайки интуитивната функция „плъзгане и пускане”, допълнена с персонализирани форми и свързващи елементи.

Обсъждайте идеи ефективно с функции за мисловно картографиране и други инструменти за визуализация на данни , за да очертаете концепции и техните взаимовръзки.

Сътрудничество с колеги по блок-схеми и дизайни чрез споделени курсори

Ограничения на Diagrams.net

Този заместител на MS Visio не разполага с достатъчно символи, които са необходими за изчертаване на EER диаграма.

Потребителският интерфейс е по-тромав от този на други софтуери за създаване на диаграми.

Цени на Diagrams.net

Облак: Стандартен: Безплатен Разширен: 37 $/месец

Стандартен: Безплатен

Разширено: 37 $/месец

Център за данни: До 500 потребители: 6250 $ До 1000 потребители: 9500 $ До 2000 потребители: 13 000 $ До 3000 потребители: 13 500 $ До 4000 потребители: 13 750 $

До 500 потребители: 6250 долара

До 1000 потребители: 9500 долара

До 2000 потребители: 13 000 долара

До 3000 потребители: 13 500 долара

До 4000 потребители: 13 750 долара

Стандартен: Безплатен

Разширено: 37 $/месец

До 500 потребители: 6250 долара

До 1000 потребители: 9500 долара

До 2000 потребители: 13 000 долара

До 3000 потребители: 13 500 долара

До 4000 потребители: 13 750 долара

Diagrams. net оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Какво казват реалните клиенти за Diagrams.net?

Едно ревю в G2 казва:

Аз го използвам като преносимо средство за създаване на прототипи на всякакъв софтуер. Това е най-лесното средство с много полезни функции, което не се нуждае от инсталиране. Ето защо за мен е лесно за употреба и много полезно. Обичам неговото предназначение и предимства.

Аз го използвам като преносимо средство за създаване на прототипи на всякакъв софтуер. Това е най-лесното средство с много полезни функции, което не се нуждае от инсталиране. Ето защо за мен е лесно за употреба и много полезно. Обичам неговата цел и предимства.

4. ConceptDraw DIAGRAM (Най-подходящ за софтуерни разработчици и ИТ екипи)

чрез ConceptDraw DIAGRAM

Около 71% от ИТ проектите се провалят, не поради лош код, а защото екипите не могат да оценят точно сроковете или да предвидят препятствията.

Надежден инструмент за създаване на диаграми и мисловни карти като ConceptDraw ви помага да планирате фазите на разработване, да създавате диаграми на работния процес и да откривате потенциални проблеми на ранен етап.

Те са създадени специално за ИТ специалисти, които се нуждаят от нещо повече от обикновени визуализации. С инструменти за мрежови диаграми, софтуерна архитектура и системни работни потоци, те се интегрират директно с пакета ConceptDraw Office, обединявайки диаграми, мисловни карти и планиране на проекти на едно място.

Работи безпроблемно на macOS и Windows, което го прави предпочитана алтернатива на Mac Visio за мултиплатформени технически екипи.

Най-добрите функции на ConceptDraw DIAGRAM

Проектирайте сложни визуализации като блок-схеми, мрежови диаграми и инженерни схеми с прецизен контрол.

Експортирайте и импортирайте Visio файлове и други формати като PDF, SVG и изображения за безпроблемна съвместимост.

Интегрирайте ги с инструментите на ConceptDraw Office (MINDMAP и PROJECT) за унифициран работен процес при мозъчна атака, планиране и изпълнение.

Персонализирайте диаграмите с разширени опции за стилизиране, динамични свързващи елементи, слоеве и интелигентни обекти за яснота и визуален ефект.

Ограничения на ConceptDraw DIAGRAM

Не всеки шаблон позволява изображения с пресичане или подпресичане.

Софтуерът не е базиран в облака или в уеб, така че трябва да го изтеглите на вашето устройство.

Цени на ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: 499 долара

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 долара

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 долара

ConceptDraw PROJECT 15: 299 долара

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 долара

Оценки и рецензии за ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните клиенти за ConceptDraw DIAGRAM?

В рецензия на Capterra се казва:

Имам алтернатива на Visio за Mac, с която мога да създавам хубави диаграми, както и планове на етажи и други графики. Някои части от интерфейса не са толкова интуитивни, колкото тези, с които бях свикнал в Visio. Освен това продуктът изисква ъпгрейд с всяка нова версия на Mac OS.

Имам алтернатива на Visio за Mac, с която мога да създавам хубави диаграми, както и планове на етажи и други графики. Някои части от интерфейса не са толкова интуитивни, колкото тези, с които бях свикнал в Visio. Освен това продуктът изисква ъпгрейд с всяка нова версия на Mac OS.

👀 Знаете ли, че... 64% от служителите губят поне три часа седмично поради лошо сътрудничество, а за 1 от 5 този брой скача до шест часа! Въпреки че Visio се интегрира с Microsoft Teams, неговите ограничени функции за сътрудничество често не са достатъчни, когато става въпрос за динамични, творчески проекти, които изискват вход в реално време и гъвкавост.

5. Lucidchart (Най-доброто за технически диаграми и визуализация на инфраструктура)

чрез Lucidchart

33% от хората предпочитат macOS за професионална работа като разработване на продукти и други технически проекти, благодарение на неговата скорост и архитектура, базирана на Unix. Lucidchart ви предлага точно това, като работи добре както с Windows, така и с Apple устройства.

Получавате сътрудничество в реално време на всяко устройство, безпроблемна интеграция с инструменти като AWS, Azure, Jira и Google Workspace, както и възможност за импортиране и редактиране на диаграми на Visio без никакви затруднения.

Освен това, генерирането на диаграми с изкуствен интелект и огромната библиотека с шаблони на Lucidchart го правят идеалната платформа както за технически експерти, така и за визуални мислители.

Най-добрите функции на Lucidchart

Създавайте диаграми с AI подсказки, като създавате бързи блок-схеми, диаграми на последователности, диаграми на класове и диаграми на взаимоотношения между обекти.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа чрез едновременно редактиране, коментиране и споделяне, за да подобрите производителността и работата в екип.

Преглеждайте Visio файлове и ги интегрирайте безпроблемно с популярни платформи като Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub и Slack, като по този начин осигурявате гладък работен процес между различните инструменти.

Създавайте карти на работната сила и диаграми в Excel и ги импортирайте в софтуера.

Импортирайте и експортирайте файлове от различни източници, включително Microsoft Visio, draw.io, Gliffy и OmniGraffle, което улеснява прехода и сътрудничеството между различни инструменти за създаване на диаграми.

Персонализирайте диаграмите с обширна библиотека от фигури и шаблони за блок-схеми, мрежови диаграми, UML диаграми и организационни диаграми.

Ограничения на Lucidchart

Инструментите за бързи действия понякога затрудняват малко преместването на обектите.

С тази алтернатива на Microsoft Visio не можете да създавате профили на работни процеси с брандиране.

Цени на Lucidchart

Безплатни

Индивидуален: 9 долара

Екип : 10 $/потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните клиенти за Lucidchart?

Едно ревю в G2 казва:

Оценявам интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, широката гама от шаблони и безпроблемните функции за сътрудничество в реално време – това улеснява мозъчната атака и проектирането на системи, дори и при разпределени екипи. Интеграцията с инструменти като Google Drive, Jira и Microsoft 365 също значително оптимизира работните процеси.

Оценявам интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, широката гама от шаблони и безпроблемните функции за сътрудничество в реално време – това улеснява мозъчната атака и проектирането на системи, дори и при разпределени екипи. Интеграцията с инструменти като Google Drive, Jira и Microsoft 365 също значително оптимизира работните процеси.

6. LibreOffice Draw (Най-подходящ за графични дизайнери на свободна практика и малки предприятия)

чрез LibreOffice Draw

Това, което отличава LibreOffice Draw от Visio, е, че е напълно безплатен и с отворен код, но все пак поддържа широк спектър от формати, включително VSD файлове, и работи нативно на macOS, Windows и Linux.

С инструменти за 3D обекти, свързващи елементи, слоеве и персонализирани форми, Draw се представя много по-добре от очакваното за инструмент, който не струва нищо. Ако сте студент, фрийлансър или някой, който се нуждае от основни до средни възможности за създаване на диаграми, без да се обвързвате с патентована екосистема, това е идеалният инструмент, който да замести Visio.

Най-добрите функции на LibreOffice Draw

Създавайте всичко – от бързи скици до сложни диаграми, използвайки интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, подходящ за технически чертежи и подробни схеми.

Проектирайте блок-схеми, организационни диаграми и 3D илюстрации, използвайки вградени фигури, свързващи елементи и функции за наслагване.

Импортирайте и експортирайте дизайни в различни формати, включително файлове от Microsoft Visio и други приложения, за безпроблемно сътрудничество между различни платформи.

Редактирайте елементи с прецизност с инструменти за промяна на размера, групиране, настройка на криви и създаване на персонализирани обекти.

Ограничения на LibreOffice Draw

Интерфейсът е тромав и малко старомоден.

Инструментите за създаване на диаграми не предлагат много предварително дефинирани форми.

Цени на LibreOffice Draw

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за LibreOffice Draw

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните клиенти за LibreOffice Draw?

Едно ревю в G2 казва:

Това е безплатен софтуер за рисуване с отворен код, който може да се изтегли и използва безплатно. Той е съвместим с други формати на файлове за рисуване, което улеснява сътрудничеството и обмена на информация. Включва голям брой ефективни инструменти за рисуване, за създаване на графики, диаграми, блок-схеми и други изображения. Той е част от пакета за продуктивност LibreOffice и се интегрира лесно с други програми от пакета, като Writer и Calc. Това е достъпен и лесен за използване софтуер с интуитивен интерфейс и голям брой ресурси и уроци, достъпни онлайн.

Това е безплатен софтуер за рисуване с отворен код, който може да се изтегли и използва безплатно. Той е съвместим с други формати на файлове за рисуване, което улеснява сътрудничеството и обмена на информация. Включва голям брой ефективни инструменти за рисуване, за създаване на графики, диаграми, блок-схеми и други изображения. Той е част от пакета за продуктивност LibreOffice и се интегрира лесно с други програми от пакета, като Writer и Calc. Това е достъпен и лесен за използване софтуер с интуитивен интерфейс и голям брой ресурси и уроци, достъпни онлайн.

🧠 Интересен факт: Много преди Visio, Apple представи MacPaint и HyperCard през 80-те години, което позволи на потребителите да създават и организират визуално съдържание. Тези инструменти положиха основите на много от днешните приложения за създаване на диаграми.

7. Edraw Max (Най-подходящ за дизайнерски проекти и научни илюстрации)

чрез Edraw Max

Освен несъвместимостта си с Mac, Visio е ограничен по отношение на разнообразието от шаблони и лекотата на използване. Edraw Max предлага диаграми, базирани на изкуствен интелект, забавен и интуитивен интерфейс и безпроблемна поддръжка за macOS и Windows.

AI инструментите на този софтуер за диаграми на работния процес помагат за автоматичното генериране на структури, извличане на текст и дори предлагат оформление, което спестява часове ръчна работа. Получавате достъп до широка гама от готови за употреба шаблони и символи, което улеснява стартирането, независимо от вашата индустрия.

Най-добрите функции на Edraw Max

Създавайте диаграми и мисловни карти без усилие с AI-базирани инструменти, които могат да анализират графики и да извличат текст.

Извършвайте SWOT анализ и създавайте графици на проекти с инструменти за визуализация и диаграми на Гант.

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа в облачно работно пространство, което позволява безпроблемна работа в екип и съвместно създаване на безкраен платно

Импортирайте и експортирайте файлове в различни формати, включително VSDX, PDF, Word, Excel и други, като гарантирате съвместимост и лесно споделяне.

Достъп до различни шаблони и символи за създаване на бързи и професионални диаграми

Ограничения на Edraw Max

Диаграмите с връзки стават объркващи и се налага ръчно да ги коригирате, когато имате работа със сложни зависимости.

Цени на Edraw Max

Индивидуален полугодишен план: 79 долара

Индивидуален безсрочен план: 245 долара

План за безсрочен пакет: 390 долара

За екипи: 119 $/година на потребител (фактурира се ежегодно)

За бизнеса: Персонализирани цени

За студенти: Цени от 68 долара

За преподаватели: Персонализирани цени

Edraw Максимални оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

📮 ClickUp Insight: Само 10% от мениджърите използват матрица на уменията, за да разпределят работата, но 44% казват, че се опитват да съобразят задачите с силните страни и целите. Без подходящите инструменти, които да ги подкрепят, повечето мениджъри са принудени да вземат тези решения въз основа на непосредствения контекст, а не на данни. Точно тук се нуждаете от интелигентен асистент! ClickUp Brain може да препоръча задачи за възлагане, като анализира исторически данни за работата, маркирани умения и дори учебни цели. С негова помощ можете да откриете скрити силни страни и да намерите най-подходящия човек за работата, а не просто най-наличния. 💫 Реални резултати: Atrato отбеляза 30% по-бързо темпо на разработване на продукти и 20% намаление на преумората на разработчиците благодарение на управлението на натоварването на ClickUp.

8. MindNode (Най-доброто за мозъчна атака и планиране на маршрути)

чрез MindNode

Microsoft Visio е създаден за структуриране. Но ако се нуждаете от гъвкав инструмент, който поддържа както творческа работа, така и лично планиране, MindNode е идеалната алтернатива за вас. Това е по-гъвкава, интуитивна алтернатива, създадена да ви помогне да записвате и свързвате идеи за сесии за мозъчна атака, планиране на проекти и дори маршрути за пътувания.

Можете да превърнете свободното мислене в структурирани планове с помощта на функцията „плъзгане и пускане“, да използвате режим „Фокус“, за да елиминирате разсейващите фактори, и дори да синхронизирате задачите с Apple Reminders.

Най-добрите функции на MindNode

Превърнете мислите си в действия, като добавяте задачи, приоритети и напомняния директно в мисловните си карти.

Запечатвайте идеите си визуално с интуитивно мисловно картографиране и мозъчна атака, организирайте и усъвършенствайте мислите си съвместно.

Използвайте визуални етикети, за да категоризирате и добавите повече контекст към вашите мисли.

Скрийте части от вашата мисловна карта, когато структурата стане прекалено сложна.

Персонализирайте работния си процес с теми, стикери и сгъваеми клонове.

Ограничения на MindNode Draw

Не можете да задавате свои собствени бързи клавиши, а наличните бързи клавиши са доста ограничени.

Възлите могат да се добавят само хоризонтално.

Цени на MindNode Draw

Безплатни

MindNode Plus: 2,99 $/месец

MindNode Draw оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните клиенти за MindNode?

Едно ревю в G2 казва:

Изразяването на мислите и идеите ми е лесно, а благодарение на пълната интеграция с iCloud мога да имам достъп и да преглеждам идеите си на всяко от личните си устройства, за да поддържам непрекъснатост. Визуалното представяне на MindNode е минималистично и ми харесва, че не претрупва екрана, като предлага визуални шаблони, които подобряват структурирането на идеите.

Изразяването на мислите и идеите ми е лесно, а благодарение на пълната интеграция с iCloud мога да имам достъп и да преглеждам идеите си на всяко от личните си устройства, за да поддържам непрекъснатост. Визуалното представяне на MindNode е минималистично и ми харесва, че не претрупва екрана, като предлага визуални шаблони, които подобряват структурирането на идеите.

9. Creately (Най-подходящ за изготвяне на маркетингови и други творчески кампании)

чрез Creately

Creately е създаден за безпроблемна работа в екип. За разлика от Visio, който работи само на Windows, Creately работи безпроблемно на Mac, Windows и във всеки браузър. Поддържа импортиране и експортиране на Visio файлове, което улеснява сътрудничеството с колеги, които все още използват Microsoft Visio.

Освен мощни функции за създаване на диаграми и сътрудничество, можете също да персонализирате базата си данни, да генерирате контекстно-специфични визуализации и да получите достъп до клиентски специфични изгледи. Функциите за сътрудничество в реално време и безплатният Visio viewer го правят универсална алтернатива на Mac Visio.

Най-добрите функции на Creately

Настройте автоматизация на работния процес без кодиране, за да опростите сложни процеси без програмиране.

Използвайте шаблони за сложни и основни блок-схеми, мисловни карти, организационни диаграми и др.

Персонализирайте правила и формули за множество работни потоци, OKR, съгласуване на цели и достъп въз основа на роли.

Насладете се на интелигентна организация с панели с папки и лесно поставяне на съединители за ясни, професионални диаграми.

Интегрирайте Slack, Google Drive, Confluence и приложения за продуктивност за Mac

Ограничения на Creately

Макар Creately да може да се справи с комплексни проекти, скоростта на обработка го забавя.

Потребителите съобщават, че интерфейсът не е добре оптимизиран за телефони.

Цени на Creately

Безплатни

Лично: 8 $/месец на потребител

Екип: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Creately

G2: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните клиенти за Creately?

Един рецензент на Capterra пише:

Интерфейсът на Creately е интуитивен, което улеснява създаването на диаграми и визуално съдържание дори за начинаещи. Обичам многобройните шаблони, които Creately предоставя, което ми спестява много време. Друго нещо, което ми харесва, е интеграцията с различни инструменти. Въпреки че са налични много шаблони, за всеки от тях са възможни само някои персонализации, което считам за сериозен проблем. Понякога имах и леко забавяне, което може да се дължи и на моята мрежа.

Интерфейсът на Creately е интуитивен, което улеснява създаването на диаграми и визуално съдържание дори за начинаещи. Обичам многобройните шаблони, които Creately предоставя, което ми спестява много време. Друго нещо, което ми харесва, е интеграцията с различни инструменти. Въпреки че са налични много шаблони, за всеки от тях са възможни само някои персонализации, което считам за сериозен проблем. Понякога имах и леко забавяне, което може да се дължи и на моята мрежа.

10. Flying Logic (Най-доброто за механично прототипиране)

чрез Flying Logic

Visio не е достатъчно добър, когато става въпрос за механично прототипиране. Липсва му способността да моделира логика в реално време, да симулира причинно-следствени връзки или да адаптира диаграмите динамично, докато идеите се развиват. За такива случаи Flying Logic е по-добрата алтернатива.

Те ви помагат да моделирате процеси, да анализирате резултати и да симулирате визуално ефекта на решенията в реално време. Освен безпроблемната поддръжка за macOS, уникалният подход към каузални и базирани на зависимости диаграми ги прави идеални за решаване на сложни проблеми, планиране и анализ на основните причини.

Най-добрите функции на Flying Logic

Моделирайте причинно-следствени връзки с помощта на логически диаграми, които се адаптират по време на създаването им.

Симулирайте динамични системи с актуализации в реално време, визуално преизчисляване на потока и възможност за интерактивно тестване на идеи.

Поддържайте разширено разсъждение и планиране за задачи като анализ на основните причини, планиране на проекти и механично прототипиране.

Експортирайте диаграми във формати като PDF, PNG и OPML за лесно споделяне и документиране.

Използвайте вградени логически вентили и оператори, за да създадете структурирани, базирани на решения работни потоци.

Интегрирайте ги с методологии за планиране като теорията на ограниченията и управлението на проекти по метода на критичната верига.

Ограничения на Flying Logic

Платформата има по-стръмна крива на обучение поради своя логически подход.

Интерфейсът изглежда остарял в сравнение с модерните, визуално изпипани инструменти.

Цени на Flying Logic

Индивидуален: 10 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Flying Logic

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните клиенти за Flying Logic?

Един рецензент в Reddit казва:

Много харесвам Flying Logic за Mac (не съм сигурен дали има версия за PC). Той разбира CRT и другите инструменти за мислене. Никога не се налага да губя време да премествам всичко ръчно, така че всичко има смисъл.

Много харесвам Flying Logic за Mac (не съм сигурен дали има версия за PC). Той разбира CRT и другите инструменти за мислене. Никога не се налага да губя време да премествам всичко ръчно, така че всичко има смисъл.

Заменете хаотичните диаграми и твърдите работни процеси, визуализирайте по-добре с ClickUp

Въпреки че всички алтернативи на Visio, които сме разгледали, предлагат мощни функции за създаване на диаграми на Mac, всяка от тях има своите предимства и недостатъци. Някои са чудесни за блок-схеми, но не са толкова добри при интегрирането на задачи. Други се отличават при създаването на мисловни карти, но не предлагат гъвкавост при съвместната работа. Няколко предлагат солидни шаблони, но не се адаптират добре към нуждите на екипа.

Ако искате мощно решение за създаване на диаграми, което е бързо, гъвкаво и дълбоко свързано с вашия работен процес, изберете ClickUp.

От мозъчна атака на бяла дъска до организиране на идеи с мисловни карти и превръщане на визуализациите в изпълними задачи, ClickUp ви предлага всичко на едно място.

Можете да изготвяте сложни системи, да планирате прототипи, да изпълнявате задачи и да сътрудничите в реално време, без да сменяте инструментите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и реализирайте идеите си с по-интелигентна и по-опростена визуална работа.