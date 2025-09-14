Най-добрите безплатни шаблони за диаграми на Гант в Lucidchart, които да използвате през 2025 г.

Lucidchart е популярен уеб-базиран инструмент, който улеснява създаването, сътрудничеството и споделянето на диаграми. От подробни блок-схеми до сложни карти на процеси, той ви дава гъвкавостта да визуализирате почти всичко и да реализирате идеите си.

Сред многото си функции Lucidchart е особено известен с готовите за употреба шаблони за диаграми на Гант.

Въпреки че изборът не е голям, диаграмите на Гант в Lucidchart са лесни за използване, изненадващо гъвкави и полезни за визуализиране на графиците на проектите с минимални усилия.

Днес ще разгледаме някои от най-добрите шаблони за диаграми на Гант в Lucidchart, както и няколко (по-добри) алтернативи!

Какво прави един добър шаблон за диаграма на Гант в Lucidchart?

Независимо дали е в Lucidchart или някъде другаде, ето няколко елемента, които правят шаблона за диаграма на Гант функционален:

Яснота: Потърсете Потърсете шаблон за диаграма на Гант , който разбива проекта на конкретни задачи и ги категоризира по фази, екипи и други подходящи критерии. Потърсете също йерархии или цветни кодове, които показват етапи, резултати и зависимости за безпроблемно определяне на приоритетите.

Точност: Изберете шаблон, който предлага диапазон от дати (дневен, седмичен или месечен), който съответства на мащаба на вашия проект. Уверете се, че всички времеви интервали са последователни и ясно обозначени.

Визуални елементи: Изберете основен шаблон за диаграма на Гант, който предоставя визуални инструменти, като стрелки и свързващи елементи, за лесно визуализиране на критичните пътища. Цветовото кодиране е друга необходимост за безпроблемно изпълнение, особено ако обхватът на проекта ви е голям.

Възможност за персонализиране: Изберете шаблон, който ви позволява да Изберете шаблон, който ви позволява да създавате диаграми на Гант и да редактирате основните им полета, включително имена на задачи, продължителност и собственици. Това гарантира, че диаграмата е подходящо адаптирана към уникалните изисквания на вашия проект.

Сътрудничество: Използвайте шаблон, който ви позволява да сътрудничите с членовете на екипа си чрез коментари, свързани бележки и допълнителни функции. Това помага за обмен на идеи и по-ефективно изпълнение на проектите.

7 шаблона за диаграми на Гант в Lucidchart

Няма да ви караме да чакате повече – разгледайте тези най-добри шаблони за диаграми на Гант, достъпни в Lucidchart:

1. Опростен шаблон за диаграма на Гант

Шаблонът „Опростен диаграма на Гант“ на Lucidchart е основен инструмент за организиране на множество проектни дейности за определен период (дневно, месечно или седмично). Той е доста лесен за работа и затова е идеален за начинаещи.

Освен за организиране на задачи, можете да го използвате и за възлагане на задачи на членовете на екипа си и за съвместна работа с тях при обсъждането на планове за проекти. Шаблонът е персонализируем, което ви позволява да променяте цветовете, времевите маркери, етапите и други ключови елементи на диаграмата.

🌟 Защо ще ви хареса:

Покажете задачите в ясна хоризонтална времева линия

Групирайте задачите в логически фази за по-лесно разбиране.

Съгласувайте датите на начало/край с последователна мрежа

🔑 Идеален за: Проектни мениджъри или ръководители на екипи, които търсят бърз и визуален начин за планиране и проследяване на малки и средни проекти.

2. Шаблон за диаграма на Гант с индикатор за напредъка

Търсите диаграма на Гант, пригодена за умерено напреднали изисквания за управление на проекти? Шаблонът „Диаграма на Гант с индикатор за напредък“ от Lucidchart предоставя ясна представа за всички задачи по проекта, заедно с съответните им зависимости.

Освен това, те предоставят ценна информация за напредъка на проекта. Комбинирани, те ви помагат да визуализирате точно времевата рамка на проекта, да идентифицирате критичния път и да предотвратите затрудненията на ранен етап.

🌟 Защо ще ви хареса:

Интегрирайте цветни наслагвания за напредъка в лентите с задачи

Маркирайте статуса на завършеност за незабавна визуална проверка

Покажете отговорниците за задачите или екипите до всяка лента

🔑 Идеален за: Екипи, които се нуждаят от визуално проследяване на изпълнението на задачите и наблюдение на текущия напредък в реално време в множество работни потоци.

3. Шаблон за диаграма на Гант за пускане на пазара

Пускате нов продукт? Шаблонът за диаграма на Гант „Go-to-Market“ от Lucidchart опростява целия процес от начало до край. С този шаблон можете да създавате задачи за пускане на продукта, да ги възлагате на членовете на екипа си и да проследявате напредъка на всяка от тях.

Той е пълен с разнообразни други полезни функции, включително свързване на данни и условно форматиране. Шаблонът е лесен за навигация и разполага с многобройни визуални елементи, които улесняват сътрудничеството с вашия екип и гарантират успешното пускане на продукта на пазара.

🌟 Защо ще ви хареса:

Очертайте ключовите фази като проучване на пазара, стартиране и последващи действия.

Подчертайте зависимостите между критичните стъпки за пускане на пазара

Маркирайте основните резултати или кампании

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи и екипи за пускане на продукти на пазара, които координират междуфункционални дейности по пускането на пазара със строги срокове и зависимости.

4. Шаблон за диаграма на Гант с етапи

Шаблонът за диаграма на Гант с етапи от Lucidchart е полезен, ако работите по проект с широк обхват.

Това ви позволява да разделите проекта на отделни фази и да извлечете изпълними елементи от всяка една от тях. Можете да зададете индивидуалната им продължителност, начални и крайни дати, собственици, зависимости и други подробности. Това помага за планиране на задачите, визуализиране на техните графици и проследяване на напредъка им за навременно приключване.

🌟 Защо ще ви хареса:

Маркирайте важните етапи с отличителни символи (например ромбове).

Отделете редовете с важни етапи за по-голяма визуална яснота

Свържете задачите и етапите с стрелки за зависимост

🔑 Идеален за: Екипи, които трябва да подчертаят важни крайни срокове или резултати в дългосрочни проекти, като разработване на продукти или внедряване при клиенти.

5. Шаблон за диаграма на Гант с тримесечия

Ако искате диаграма на Гант, която визуализира фазите на вашия проект в тримесечия, а не в дни, седмици или месеци, шаблонът „Диаграма на Гант с тримесечия“ на Lucidchart ще ви помогне. Той групира фазите на вашия проект в тримесечия и изброява всяка задача, която попада в тях.

Освен това, шаблонът ви показва и напредъка на всяка задача чрез визуални икони за индикатори на състоянието. Ако фазата на проекта се удължи в друго тримесечие, шаблонът също показва тази информация и подчертава зависимостите. Той предлага и плувни коридори, които ви помагат да организирате всяка задача без объркване.

🌟 Защо ще ви хареса:

Получете обща представа за дългосрочните планове

Поддържа групиране на задачите по тримесечия за стратегически фокус

Адаптирайте етикетите за начало/край към тримесечната продължителност

🔑 Идеален за: Стратегически екипи или ръководители на отдели, които планират инициативи на всяко тримесечие, за да се съобразят с фискалните или производствените цикли.

6. Основен шаблон за диаграма на Гант

Основният шаблон за диаграма на Гант от Lucidchart е съвместим с Lucidspark и работи най-добре за създаване на визуална пътна карта на проекта. За да го използвате, трябва да използвате Lucid карти, за да извлечете задачите за вашия проект и да ги плъзнете и пуснете върху избраната от вас времева линия.

Шаблонът предоставя ясна представа за статуса на всяка задача, отговорното лице и оценката на точките. Освен това можете да получите цялостен поглед върху целия си проект – от началото до края – за да управлявате времето, отчетността и изпълнението.

🌟 Защо ще ви хареса:

Избройте задачите в редове със съответните ленти за продължителност

Задайте начални и крайни дати в прост и изчистен формат.

Разрешете основно цветово кодиране за приоритизиране на задачите

🔑 Идеален за: Индивидуални лица или малки екипи, които управляват краткосрочни проекти и се нуждаят от проста визуална времева линия, за да поддържат организация.

7. Вертикален шаблон за PERT диаграма

Въпреки че не е типична диаграма на Гант, вертикалният шаблон PERT Chart Vertical Template на Lucidchart е друг полезен ресурс за планиране и график на проекти. Той се върти около три аспекта: ред на задачите, зависимости и времева рамка.

Базиран на техниката за оценка и преглед на програми (PERT), този шаблон ви позволява да визуализирате дейностите и графиците на даден проект, като организирате различните му части, процеси и зависимости. Освен това, той подчертава критичния път, което ви позволява да се съсредоточите върху най-важните задачи без забавяне.

🌟 Защо ще ви хареса:

Свържете задачите с помощта на стрелки, за да покажете зависимостите между тях.

Изчислете критичния път с информацията за най-ранния/най-късния старт

Покажете очакваната продължителност до всяка дейност

🔑 Идеален за: Проектни планирачи или анализатори, които трябва да картографират зависимостите и да определят критичния път в сложни проекти, при които времето е от съществено значение.

Ограничения на Lucidchart

Посочените по-горе шаблони за диаграми на Гант в Lucidchart са полезни. Въпреки това, те може да не са подходящи за всички видове екипи. Ето защо:

Основни функции: Тези шаблони ви позволяват да организирате задачите, да ги разпределяте между членовете на екипа и да подчертавате зависимостите между тях, както и други функции. Те обаче не разполагат с разширени възможности за управление на проекти, като проследяване в реално време, управление на ресурсите или балансиране на натоварването. Това ги прави неподходящи за сложни проекти.

Проблеми с производителността: Файловете с шаблони на Lucidchart с множество слоеве или елементи са склонни да забавят работата и да се сриват, особено на по-стари системи. Затова не можете да ги използвате за планиране на големи проекти.

Стръмна крива на обучение: Въпреки че шаблоните на Lucidchart предлагат разширени функции като условно форматиране, тяхното внедряване може да бъде предизвикателна задача. Освен ако не сте опитен професионалист, ще се сблъскате със стръмна крива на обучение при използването им.

Няма офлайн режим: Lucidchart, като платформа, изисква достъп до интернет за проектиране и редактиране на шаблони. Освен това, офлайн достъпът само за преглед е много ограничен. Това затруднява сътрудничеството и усложнява управлението на проектите.

Алтернативни шаблони за диаграми на Гант в Lucidchart за възлагане на задачи

Диаграмите на Гант са надеждни инструменти за визуализиране и управление на графиците на проектите. Но сами по себе си те не могат да подобрят усилията ви в управлението на проекти. Тук на помощ идва ClickUp!

Приложението за всичко за работа, ClickUp, предлага широка гама от предварително проектирани шаблони за диаграми на Гант, които могат да се персонализират, и набор от мощни функции, които надхвърлят планирането на проекти, за да подкрепят вашите цялостни инициативи за управление на проекти.

Готови ли сте да започнете? Разгледайте тези шаблони за диаграми на Гант от ClickUp:

1. Шаблон за диаграма на Гант за просто управление на проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте и управлявайте графиците на проектите си с шаблона за диаграма на Гант за просто управление на проекти в ClickUp.

Шаблонът за диаграма на Гант за просто управление на проекти на ClickUp е изцяло проектиран да подобри управлението на графика на проектите. Той се отличава с изчистен дизайн и интуитивен потребителски интерфейс.

Както при традиционната диаграма на Гант, хоризонталните ленти показват графиците на задачите, тяхната зависимост и етапите. Шаблонът е и много подходящ за съвместна работа. Освен да разглеждате графици, можете също да разпределяте задачи, да управлявате работния процес и да идентифицирате пречките, за да сведете до минимум вероятността от забавяния.

🌟 Защо ще го обикнете:

Активирайте пренареждане чрез плъзгане и пускане между периодите

Визуализирайте зависимостите с свързващи линии между задачите

Маркирайте просрочените или предстоящите крайни срокове в реално време

Поддръжка на групиране по фаза на проекта или екип

🔑 Идеален за: Общи проектни мениджъри или ръководители на екипи, които управляват стандартни бизнес проекти с ясни задачи и срокове.

Мнение на клиент: Ето какво казва Джъстин Космидес, главен изпълнителен директор на Vela Bikes, за използването на ClickUp:

Тъй като сме малък екип и имаме хиляди поръчки от цял свят, трябва да бъдем изключително ефективни, а диаграмите на Гант в ClickUp ни позволяват да проследяваме цялото производство и логистика на едно място, което направи нашия производствен екип с две трети по-ефективен.

2. Шаблон за диаграма на Гант за строителство в ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте лесно сложни строителни проекти с помощта на шаблона за диаграма на Гант за строителство на ClickUp.

Ако не искате този процент да се повиши, използвайте шаблона за диаграма на Гант за строителство на ClickUp и оптимизирайте управлението на вашите строителни проекти.

Този лесен за използване шаблон се фокусира върху повишаване на ефективността на три елемента от управлението на проекти: планиране, координация и комуникация. Той ви позволява да подчертаете конкретни задачи, да визуализирате техните графици, да зададете етапи и да ги коригирате според променящите се нужди.

Но това не е всичко – шаблонът ви позволява също да свържете задачите с съответните ресурси и да проследявате разходите, бюджета и труда за ефективно управление на зависимостите.

🌟 Защо ще го обикнете:

Организирайте фазите на проекта, като планиране, разрешителни, строителство и инспекция.

Разделете задачите на работни пакети, специфични за всеки подизпълнител.

Проследявайте важните етапи в диаграмата на Гант , като одобрения на разрешителни и дати на инспекции.

Актуализирайте автоматично, когато се промени статуса на задачата.

🔑 Идеален за: Строителни мениджъри, супервайзори на обекти или изпълнители, координиращи мащабни строителни проекти с последователни и взаимозависими задачи.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавяне на изпълнението. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, което позволява на вашия екип да действа бързо и да остане съгласуван.

3. Шаблон за диаграма на Гант за планиране на бизнес акаунт в ClickUp

Получете безплатен шаблон Подобрете преживяването на всеки клиент с вашия бизнес с шаблона за диаграма на Гант за планиране на бизнес акаунт в ClickUp.

Шаблонът за диаграма на Гант за планиране на бизнес акаунти в ClickUp показва състоянието на всеки от вашите клиентски акаунти, което ви позволява да планирате следващите стъпки за тяхното оптимизиране. Този шаблон е истинска наслада за окото. Той използва цветни кодове, за да покаже състоянието на акаунта, неговата стабилност и други ключови аспекти.

Освен това, той ви позволява да идентифицирате области за подобрение, да възлагате задачи на членовете на екипа и да проследявате напредъка, за да подобрите клиентското преживяване. По този начин ви помага да максимизирате потенциала на всеки клиентски акаунт, за да стимулирате растежа на бизнеса.

🌟 Защо ще го обикнете:

Разпределете членовете на екипа към конкретни задачи по акаунта

Добавете колони за проследяване на приходите и целите

Отбележете ключовите срещи с клиенти и крайните срокове за предложения

Филтрирайте по клиентски сегменти или статус на акаунта

🔑 Идеален за: Екипи по продажби или успех на клиенти, които управляват стратегически планове за клиенти с многофазови цикли на ангажираност, обхват и подновяване.

4. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Направете всяко пускане на продукт успешно с шаблона за списък за пускане на продукт на ClickUp.

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp е всеобхватен документ за оптимизиране на процеса на пускане на продукт. Докато шаблонът на Lucidchart е предназначен за основна употреба, този е много по-усъвършенстван и е проектиран да опрости сложните пускания.

Създайте бърз списък с всички задачи, свързани с пускането на продукт на пазара, за да ви помогне да визуализирате точно неговия график. Можете също да назначите членове на екипа и ресурси за ефективно изпълнение. Това ви позволява да си сътрудничите с други заинтересовани страни в реално време. Това се оказва полезно за комуникиране на неефективности, преодоляване на препятствия и поддържане на съгласуваност с напредъка на проекта.

🌟 Защо ще го обикнете:

Отбележете точките за вземане на решение „да/не“ като важни етапи

Актуализирайте динамично напредъка на задачите и крайните срокове

Интегрирайте с ClickUp Goals , за да съгласувате показателите за стартиране.

Покажете прозореца за стартиране и времевата линия за преглед след стартирането

🔑 Идеален за: Продуктови мениджъри и мултифункционални екипи, които планират пускането на продукти с подробно разпределение на задачите и строги срокове за пускане на пазара.

5. Шаблон за времева линия на ClickUp Gantt

Получете безплатен шаблон Работете едновременно с графиците на няколко проекта с шаблона за времева линия на ClickUp Gantt.

Шаблонът за времева линия на ClickUp Gantt предоставя на екипите цялостна система за планиране, която превръща разпръснатите задачи в единен визуален формат. Този шаблон очертава всяка фаза, етап и зависимост по гъвкава времева линия, което позволява на мениджърите да прогнозират натоварването и да предотвратяват конфликти в графиците.

Всяка лента с задачи показва напредъка в реално време, а персонализираните полета и статусите, обозначени с цветове, ви помагат да откриете незабавно пречките и приоритетните елементи. Независимо дали координирате маркетингови кампании или сложни инженерни проекти, този шаблон ви предоставя централизирана платформа за управление на напредъка, споделяне на актуализации и информиране на заинтересованите страни.

🌟 Защо ще го обикнете:

Експортирайте диаграми на Гант, за да споделяте актуализации с клиенти и ръководители.

Групирайте задачите по екип, отдел и фаза на проекта.

Активирайте сравнение на базовите линии с прогнозните и действителните дати.

Позволете на потребителите да филтрират по етапи, фази и отговорни лица.

🔑 Идеален за: Оперативни или програмни мениджъри, които се нуждаят от гъвкав, високо ниво на визуализация на времевата линия, за да координират усилията на различни отдели.

6. Шаблон за диаграма на Гант за създаване на уеб страници в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте уеб страници с лекота с шаблона за диаграма на Гант за създаване на уеб страници на ClickUp.

Създаването на уеб страница може бързо да се превърне в сложна задача, особено ако не разполагате с опитен екип или предварително дефиниран работен процес. За щастие, тук на помощ идва шаблона за диаграма на Гант за създаване на уеб страници на ClickUp.

От първоначалното проучване до итерациите на дизайна, спринтовете на разработката и окончателния контрол на качеството, всяка задача се показва по времева линия с отбелязани зависимости и етапи. Шаблонът ви позволява също да назначите собственици, да добавите прогнози и да свържете съответните документи.

Това ниво на прозрачност гарантира, че разработчиците, дизайнерите и заинтересованите страни споделят единна представа за напредъка на проекта.

🌟 Защо ще го обикнете:

Разделете уеб проектите на подробни фази със зависимости

Назначете отговорни лица и следете за отчетността за всеки резултат.

Проследявайте ключови етапи като одобрение на дизайна, стартиране и дата на пускане в експлоатация.

Актуализирайте автоматично времевата линия с напредъка на задачите

🔑 Идеален за: Екипи за уеб разработка, които планират и координират създаването на множество уебсайтове в рамките на работните процеси по дизайн, разработка и QA.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте стратегически цветовото кодиране. Присвойте цветове въз основа на екипи, статус на задачите или приоритет, за да подобрите четливостта на диаграмата с един поглед. 🎨

7. Шаблон за диаграма на Гант за управление на водопадни проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпълнявайте последователно големи проекти, като използвате шаблона за диаграма на Гант за управление на водопадни проекти в ClickUp.

Когато проектът ви изисква традиционен последователен работен процес, шаблонът за диаграма на Гант за управление на водопадния модел на ClickUp улеснява планирането. Всяка фаза – от откриването до доставката – е подредена по ред, като зависимостите са дефинирани, за да не се пристъпва преждевременно към следващата фаза.

Лентичките за задачи включват вградено проследяване на напредъка и персонализирани полета за бележки или актуализации на статуса. Вградените джаджи за отчитане и опциите за експортиране ви позволяват да представяте статуса на проекта пред заинтересованите страни или клиенти с увереност.

🌟 Защо ще го обикнете:

Начертайте всяка фаза на водопада с ясни дати за начало и край

Задайте зависимости, за да не могат екипите да пропускат важни стъпки.

Използвайте вградените функции за отчитане, за да следите напредъка и разпределението на ресурсите.

Проследявайте завършването на фазата, преди да започне следващата

🔑 Идеален за: Екипи, които работят в структурирани, последователни проектни рамки, като разработка на софтуер, съответствие или правителствени проекти.

8. Шаблон за диаграма на Гант за IT пътна карта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Елиминирайте неефективността от всичките си ИТ проекти с шаблона за диаграма на Гант за ИТ пътна карта на ClickUp.

Шаблонът за диаграма на Гант за IT пътна карта на ClickUp помага на технологичните лидери да визуализират всичко – от ъпгрейди на инфраструктурата до внедряване на софтуер в дългосрочен план. Задачите могат да бъдат групирани по тримесечия, свързани по зависимости и възложени на мултифункционални екипи, за да отразят реалните сложности.

Инструментите за прогнозиране на ресурсите показват предстоящи затруднения в натоварването, а маркерите за важни събития помагат да проследявате критични стартирания. С развитието на вашите планове интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” улеснява корекциите в графика.

🌟 Защо ще го обикнете:

Прогнозирайте нуждите от ресурси и коригирайте графиците динамично.

Споделяйте актуализации с ръководството, използвайки ясни визуализации.

Групирайте елементите по домейн, като инфраструктура, сигурност и приложения.

Задайте зависимости между свързани ИТ проекти

🔑 Идеален за: ИТ мениджъри и технологични лидери, които планират дългосрочни инфраструктурни, сигурностни или приложни внедрявания и ъпгрейди.

9. Шаблон за диаграма на Гант за управление на блог в ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте публикациите в блога с шаблона за диаграма на Гант за управление на блога ClickUp.

Специално проектиран за блогъри и мениджъри на съдържание, шаблонът за диаграма на Гант за управление на блог в ClickUp предоставя решение за вашия хаотичен процес на публикуване на съдържание. От мозъчна атака за идеи, изготвяне на чернови, редактиране и публикуване, всяка стъпка е нанесена върху времевата линия с определени отговорни лица и крайни срокове.

Можете да организирате и подобрите съдържанието на блога, да проследявате и планирате публикациите и т.н. Освен това, той ви позволява да задавате крайни срокове и да координирате с други заинтересовани страни, като автори, редактори и издатели, за ефективно управление на блога.

🌟 Защо ще го обикнете:

Балансирайте натоварването на писателите и редакторите

Централизирано планиране на съдържанието за яснота и прозрачност

Задайте важни етапи за датите на публикуване

Включете персонализирани полета за заглавия, етикети и SEO информация.

🔑 Идеален за: Мениджъри на съдържание или редакционни екипи, които контролират графиците за създаване на блогове и управляват множество публикации в календарния цикъл.

10. Шаблон за диаграма на Гант за списък за тестване на приемането от потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Направете UAT процесите безпроблемни с шаблона за диаграма на Гант „Чеклист за тестване на приемането от потребителите“ на ClickUp.

Тестването за приемане от потребителите (UAT) често е последната и най-важна стъпка в разработването на софтуер. Шаблонът за диаграма на Гант „Чеклист за тестване за приемане от потребителите“ на ClickUp има за цел да го оптимизира.

Това помага на екипите да планират и проследяват всяка стъпка от процеса на UAT с яснота и прецизност. Използвайки визуален формат на диаграма на Гант, можете да планирате разработването на тестови случаи, графици за изпълнение, цикли за обратна връзка и одобрения.

С вградени зависимости и задачи, той осигурява гладка координация между екипите за контрол на качеството, продукта и заинтересованите страни, което прави одобряването безпроблемно и организирано.

🌟 Защо ще го обикнете:

Проследявайте напредъка на тестовете и процента на завършеност

Покажете времева линия за отстраняване на бъгове и тестване за регресия

Включете персонализирани полета за идентификатори на тестови случаи, среди

Актуализирайте автоматично, когато тестовете преминават от „В очакване“ към „Завършени“

🔑 Идеален за: QA екипи, бизнес анализатори и заинтересовани страни, участващи в планирането и изпълнението на структурирани UAT преди пускането в експлоатация.

Преминете от Lucidchart към персонализираните шаблони за диаграми на Гант на ClickUp

Макар Lucidchart да е надежден инструмент за картографиране на идеи и създаване на диаграми, той не е създаден за цялостно управление на проекти. Това може бързо да се превърне в пречка за екипи, които се нуждаят от нещо повече от обикновена диаграма на Гант.

ClickUp, от друга страна, съчетава яснотата на диаграмата на Гант с функционалността на всеобхватна система за управление на проекти. Всяка задача, краен срок и зависимост е в реално време, изпълнима и интегрирана с вашия работен процес.

Освен това, шаблоните за диаграми на Гант в ClickUp се адаптират към начина, по който работи вашият екип, а не обратното. От динамично препланиране до проследяване на напредъка и видимост между екипите, те са проектирани да ви помогнат да свършите работата, а не само да я диаграмирате.

Направете вашите графици по-умни, по-бързи и напълно приложими с персонализираните диаграми на Гант на ClickUp. Опитайте ги още днес – регистрирайте се тук за безплатен пробен период!