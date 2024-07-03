ClickUp срещу Miro: коя бяла дъска да изберете през 2025 г.?

Ако все още записвате идеите си на физическа бяла дъска, пропускате удобството и лекотата на виртуалните.

Старомодните бели дъски са полезни, но имат ограничено пространство. Лесно е да загубите идеите си на дъските, когато правите мозъчна атака. Освен това, те не работят, когато имате отдалечени служители. Виртуалните бели дъски решават тези проблеми и предлагат повече функции. Те помагат на вас и вашия екип да си сътрудничите, да обменяте идеи и ви позволяват да представите мислите си визуално.

Но с толкова много инструменти за бяла дъска на пазара, е доста трудно да изберете идеалния инструмент, който отговаря (или надхвърля) вашите нужди и очаквания. Именно тук можем да ви помогнем!

В този блог ще разгледаме два популярни инструмента за бяла дъска: ClickUp срещу Miro. Ще подчертаем техните характеристики, разлики, цени и други подробности, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

Какво е ClickUp?

Заменете множество приложения с ClickUp – универсален инструмент за продуктивност и сътрудничество

ClickUp е универсална платформа за продуктивност, създадена да улеснява сътрудничеството в екипа и да управлява лесно множество проекти.

Той ви помага да оптимизирате работните процеси, като предоставя централизирано пространство за всички дейности и ресурси, свързани с проекта, като обмен на идеи, създаване на задачи, документи и презентации, проследяване на напредъка на проекта, управление на целите на проекта и др.

Свързаното работно пространство на ClickUp опростява сложните проектни планове, като позволява на екипите да си сътрудничат в реално време, да поддържат видимостта на проекта и да синхронизират всички с целите на проекта.

Освен функции за сътрудничество и управление на работния процес, ClickUp предоставя готови за употреба шаблони за бяла дъска за планиране и генериране на идеи, които ви позволяват да започнете веднага. Тези и други функции го правят идеален инструмент за мозъчна атака, сътрудничество и много други.

Прочетете по-нататък за подробно описание на функциите на ClickUp, които го правят перфектен инструмент за бяла дъска и солиден софтуер за управление на проекти.

Функции на ClickUp

ClickUp, като софтуер за визуално сътрудничество с възможности за управление на проекти, е подходящ за много организации с различни размери на екипи и нужди. Ето някои от най-добрите му функции.

Характеристика № 1: Визуализация

Визуализирайте идеите си за проекти, работните процеси и процедурите с помощта на ClickUp Mind Maps. Създавайте поетапни процеси, свързвайте задачи и ги управлявайте лесно чрез интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, без да преминавате към други изгледи.

Създавайте персонализирани мисловни карти с ClickUp, за да планирате идеи и да организирате работните процеси

Можете също да споделяте мисловните си карти с екипите в работното си пространство и да ги свържете с конкретни коментари и документи, за да разберете по-добре задачите.

Характеристика № 2: Брейнсторминг и сътрудничество

ClickUp Whiteboards улеснява превръщането на идеите в действия. Те предоставят на потребителите идеалната платформа за сътрудничество и генериране на идеи в реално време, добавяне на бележки, изображения и връзки, свързване на множество елементи, създаване на пътни карти, работни процеси и др., за да визуализират концепции и да стимулират творчеството.

Планирайте и реализирайте идеите си с ClickUp Whiteboards

Освен за генериране на идеи и планиране, можете бързо да реализирате идеите си, като създавате задачи от белите дъски. Добавяйте документи, връзки и изображения към задачите, за да предоставите на екипа си повече контекст.

Характеристика № 3: Ефективност и креативност

ClickUp предлага богата библиотека с над 1000 шаблона, които ще ви помогнат да работите по-бързо и по-ефективно. Има няколко категории шаблони в ClickUp, като маркетинг, управление на проекти, операции, творчество и дизайн и др., от които можете да избирате. Освен това можете да създавате персонализирани шаблони за неща, които правите често, за да не се налага да създавате всичко от нулата в следващия си проект.

Изтеглете този шаблон Обсъждайте и записвайте идеи от различни екипи в единна визия с шаблона за обсъждане на ClickUp Sprint Retrospective.

Например, шаблонът за ретроспективен мозъчен штурм на ClickUp улеснява прегледа и анализа на спринтовете на вашия проект, за да се уверите, че всичко върви по план. Този шаблон за бяла дъска ви помага да генерирате идеи за подобряване на резултатите от спринтовете, да идентифицирате тенденциите в представянето през няколко спринта и да проследявате напредъка, за да гарантирате продуктивността на екипа. Можете също да откриете проблеми, които влияят на представянето на екипа, и да ги разрешите незабавно. Опитайте го за следващия си ретроспективен мозъчен штурм!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Какво е Miro?

чрез Miro

Miro е цифрова бяла дъска за управление на проекти, която позволява на екипите да обменят идеи и да си сътрудничат визуално. Тя предоставя работно пространство, където екипите могат да планират и разработват стратегии за проекти, да определят цели и зависимости, да визуализират данни и да създават работни процеси.

Платформата предоставя различни инструменти и визуални елементи, с които можете да създавате блок-схеми, мисловни карти и диаграми за вашите сесии за мозъчна атака. Miro работи безпроблемно и с ClickUp, което ви позволява да превърнете вашите блок-схеми и диаграми от Miro в задачи в ClickUp, като по този начин всичко остава организирано и достъпно на едно място.

Функции на Miro

Miro е платформа за дигитално сътрудничество, която позволява на екипите да обменят идеи, да проектират и да планират проекти заедно. Miro предлага няколко функции в различните си ценови планове. Ето някои от тях.

Характеристика № 1: Брейнсторминг и сътрудничество

Онлайн бяла дъска чрез Miro

Miro предоставя споделено пространство за екипите да си сътрудничат и визуализират сложни идеи, използвайки лепящи се бележки, интерактивни дисплеи, диаграми, изображения, GIF файлове, електронни таблици и документи. Таблото на Miro е безкрайно платно, което позволява на екипите да си сътрудничат без ограничения в пространството. Освен това Miro преобразува физическите бели дъски и ръчно написаните лепящи се бележки в онлайн Jira карти или CSV таблици.

Характеристика № 2: Визуализация

Мисловна карта чрез Miro

Инструментът за създаване на мисловни карти и wireframe на Miro позволява на екипите да начертаят идеите си с помощта на диаграми и изображения и да създават прототипи за екрани на продукти и уебсайтове. Записвайте идеите си на лепящи се бележки, начертайте потоците на потребителите и сътрудничете с екипите, за да създадете wireframes и мисловни карти. Можете да ги споделите със заинтересованите страни и да ги усъвършенствате въз основа на обратната връзка.

Характеристика № 3: Ефективност и креативност

Miro предлага библиотека с готови шаблони за стандартизиране на процесите и подпомагане на екипите да работят ефективно заедно. От мисловни карти и диаграми до Kanban рамка и шаблони за екипни срещи, Miro предлага над 500 шаблона в различни категории. Можете също да създавате персонализирани шаблони и да имате достъп до шаблоните на общността на Miro в Miroverse. Miroverse е огромно хранилище на шаблони, създадени от потребители, които отговарят на специфични индустрии и типове проекти.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво : 8 $/месец на член

Бизнес : 16 $/месец на член

Предприятие: Персонализирани цени

ClickUp срещу Miro: сравнение на функциите

Основната разлика между ClickUp и Miro е, че Miro предоставя цифрова бяла дъска, на която екипите могат да проектират и създават продукти. От друга страна, ClickUp е инструмент за продуктивност с функция за бяла дъска. Той помага на няколко души да си сътрудничат на една платформа, за да създават идеи и да изпълняват сложни проекти.

Персонализирани бели дъски

ClickUp

Белият борд на ClickUp ви позволява да рисувате диаграми, схеми и дори скици на безкраен платно. Можете също да използвате фигури и да преобразувате текстове и лепящи се бележки в задачи. Това е един от най-добрите софтуери за бели дъски, който предлага също управление на задачи и работни процеси, поставяне на цели, отчети и анализи и т.н., преодолявайки различията между брайсторминг и реализация на идеи. Накратко, ClickUp е алтернатива на Miro, която замества разединените приложения с една единствена платформа.

Miro

Miro е онлайн софтуер за бяла дъска и сътрудничество с функции като видеоконферентна връзка и wireframing, подходящ за сесии за брайнсторминг. Той ви позволява да съхранявате идеите си, използвайки лепящи се бележки, рисунки, фигури, инструменти за диаграми и др. в централизирано пространство, което може да се персонализира.

Miro не предлага управление на задачи, но можете да експортирате таблото на Miro с помощта на инструменти като ClickUp, Jira и Trello, за да създадете задачи.

Победител в първия рунд на ClickUp срещу Miro ClickUp е ясен победител, защото ви позволява да реализирате идеите си директно от бялата дъска, като създавате задачи. Можете да организирате идеите си на бялата дъска и да създавате задачи/подзадачи и работни процеси.

Сътрудничество в реално време

Създавайте индивидуални и групови чатове с колеги, споделяйте прикачени файлове и контекстуализирайте разговорите с ClickUp Chat View.

ClickUp

Мощните функции за сътрудничество на ClickUp са съсредоточени върху мозъчна атака, планиране и управление на идеи с помощта на Kanban табла, диаграми на Гант, подзадачи, календарни изгледи, персонализирани табла и други визуални инструменти за управление на проекти. Платформата предлага по-широк набор от функции, като вграден чат, редактор на документи, споделяне и записване на екрана, проследяване на времето и много други, за да улесни сътрудничеството в реално време.

Miro

Miro набляга на сътрудничеството в реално време, генерирането на идеи и иновациите. Той предлага инструменти като споделени курсори, чат, видеоразговори в приложението, споделяне на екрана, анотации, интерактивни презентации и др., за да подобри сътрудничеството и обратната връзка.

Ето един пример за Miro срещу ClickUp. Да предположим, че вашият екип работи по маркетингова кампания. С ClickUp те могат да си сътрудничат, за да обменят идеи, планират, управляват и проследяват проекта, като използват бели дъски, пътни карти, диаграми на Гант, задачи, документи, формуляри за обратна връзка, табла, AI-базирани прозрения и др. С софтуера Miro те могат да използват цифровото платно, за да реализират идеите си и да си сътрудничат при мозъчна атака, планиране и итерации. Накратко, ClickUp може да бъде алтернатива на Miro, но Miro не може да прави това, което ClickUp може.

Победител в ClickUp срещу Miro, кръг 2 ClickUp е победител тук, защото предлага по-разширени функции за сътрудничество от Miro. Докато Miro се фокусира върху визуалното сътрудничество, ClickUp ви позволява да сътрудничите по задачи по проекти, обратна връзка, пътни карти и други.

Мисловни карти

ClickUp

Мисловите карти на ClickUp ви помагат да организирате, визуализирате, разбивате идеи, свързвате задачи и давате солидна структура на вашата визия. Те позволяват добавяне на текст, фигури, икони, изображения, връзки и прикачени файлове с лесна за употреба функция за плъзгане и пускане. Интегрирането на мисловите карти с целия пакет за управление на проекти прави ClickUp най-добрият софтуер за мисловни карти. Можете също да ги споделяте в документи, коментари и задачи, което ги прави лесно достъпни в работната среда.

Miro

Мисловите карти на Miro улесняват мозъчната атака. Въпреки че предлагат сходни функции, мисловите карти не са алтернатива на мисловите карти на ClickUp. Те се интегрират с ограничени функции на Miro, като шаблони и бели дъски. Можете да споделяте мисловите карти чрез множество уебсайтове и инструменти, като Notion, Teams и Confluence.

Победител в третия рунд между ClickUp и Miro ClickUp печели тук, защото мисловите карти на ClickUp се интегрират с всички функции на пакета ClickUp, за разлика от Miro с ограничени интеграции.

Ретроспективи

Управлявайте лесно продуктови пътни карти, забавяния, спринтове, UX дизайн и други с ClickUp.

ClickUp

ClickUp предоставя специално място за ретроспективи на спринтове, където екипите могат да добавят коментари и бележки, да обсъждат действия и да ги възлагат на членовете на екипа чрез функции за управление на задачите. Платформата предлага и персонализирани шаблони и примери за ретроспективи на спринтове, които позволяват на екипите да си сътрудничат, да мислят критично и да подобряват спринтовете за по-добри резултати. Освен това можете да генерирате отчети за ретроспективи на спринтове с ClickUp Brain, интегрирания AI асистент, за да предотвратите повтарянето на грешки.

Miro

Ретроспективите на Miro са по-визуални. Можете да провеждате ретроспективи с шаблони на Miro, за да идентифицирате какво е проработило и какво не. Използвайте бели дъски, за да създавате ретроспективни идеи и групи от теми, като категоризирате проблеми или задачи по ключови думи, етикети, цветове и т.н., и ги споделяйте с екипите за по-добри иновации. Miro предоставя и инструменти като таймери и подсказки, които да ви насочват в ретроспективния процес.

Победител в кръг 4 на ClickUp срещу Miro Специализираните ретроспективи на ClickUp печелят тук, защото позволяват на екипите да си сътрудничат, да обсъждат, да споделят и да изпълняват задачи, за разлика от Miro, който предлага по-визуални ретроспективи.

Асистент, задвижван от изкуствен интелект

Използвайте ClickUp Brain, за да се погрижите за всички свои задачи, свързани с изкуствен интелект, от писане до административна работа.

ClickUp

ClickUp Brain се интегрира чрез платформата и можете да го стартирате навсякъде. Използвайте AI чат, за да получите отговори на вашите въпроси, свързани със задачи, документи или проекти. Автоматизирайте работата като обобщаване на задачи, извличане на основни теми от имейл кореспонденция, намиране на ключови идеи от дълги документи, генериране на актуализации за екипа и т.н. Можете също да създадете персонализирана автоматизация, като опишете какви процеси искате да бъдат на автопилот.

Miro

Miro Assist, нова AI функция в бета версия, работи с съществуващото съдържание на вашата дъска. Нейната AI може да извлича информация от ретро резултати, да обобщава лепящи се бележки, да открива тенденции и да групира лепящи се бележки в клъстери. Тя може също да автоматизира генерирането на мисловни карти, диаграми на последователности, презентации и списъци с действия.

Победител в кръг 5 на ClickUp срещу Miro ClickUp Brain е ясен победител тук, тъй като предлага повече функции от Miro Assist. Можете да го използвате навсякъде в ClickUp, за да автоматизирате процеси, да пишете документи за проекти и да задавате въпроси, свързани с проекти. ClickUp Brain е всестранен AI асистент за всички функции на ClickUp, докато Miro AI е ограничен до мозъчна атака и визуално сътрудничество в рамките на самия Miro.

Цени

Ценови планове ClickUp Miro Безплатно завинаги 0 $ 0 $ Неограничен 7 $/месец на потребител 8 $/месец на потребител Бизнес 12 $/месец на потребител 16 $/месец на потребител Предприятие Свържете се с нас за цени Персонализирани цени ClickUp Brain Добавете към всеки платен план за 7 $ работна среда на член на месец —

Оценки и отзиви на клиенти

ClickUp

G2 : 4,7 от 5 (9500+ рецензии)

Capterra: 4,6 от 5 (над 4000 рецензии)

Miro

G2 : 4,8 от 5 (над 5600 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 1500 рецензии)

Свързани сравнения

Освен това сравнение между Miro и ClickUp, ние сравнихме Miro и с няколко други популярни платформи за визуално сътрудничество. Нека разберем как Miro се представя в сравнение с всяка от тях:

Miro срещу Mural: И Miro, и Mural се фокусират върху подобряването на сътрудничеството в екипа. Те имат много общи черти и само няколко разлики. Ако сте начинаещ в използването на инструменти за визуално сътрудничество, изборът между Miro и Mural може да ви се стори малко сложен.

Miro срещу Notion: Ако искате да проведете сесия за мозъчна атака с екипа си, Miro е визуалният инструмент за сътрудничество, от който се нуждаете. Notion е универсален инструмент за водене на бележки с визуално сътрудничество, управление на бази данни и задачи, както и споделен платно за лични и бизнес нужди.

Miro срещу Milanote: За творчески проекти визуалните и настроени табла на Milanote са най-подходящи за генериране на идеи и визуално сътрудничество. Miro е централизирано работно пространство за интеграция, сътрудничество и управление на работата.

Miro срещу Jira: Miro е по-добрият избор, ако искате да проведете ефективни сесии за мозъчна атака с вашите екипи, които работят съвместно по идеи. Jira е пълноценен инструмент за управление на проекти с мощни възможности за управление на задачи.

Miro срещу Jamboard: Докато Miro предлага всеобхватни функции и повече интеграции с инструменти за продуктивност, силата на Jamboard е в интеграцията му с Google Workspace. Въпреки това, след като Google прекрати Jamboard, той вече не е реален избор.

Miro срещу Lucidchart: Miro е инструмент за дигитална бяла дъска, предлагащ функции за сътрудничество, а Lucidchart е преди всичко инструмент за създаване на диаграми. С Lucidchart можете да свържете визуализациите си с данни в реално време – функция, която липсва в Miro. Но Miro предлага вградена видеоконферентна функция, която липсва в Lucidchart.

ClickUp срещу Miro в Reddit

Разгледахме темите в Reddit, за да разберем какво мислят потребителите за Miro и ClickUp, и открихме, че потребителите използват и двете платформи за конкретни цели. Много потребители са съгласни, че ClickUp предлага по-надеждни функции:

ClickUp е идеален за управление на задачи, централизиране на задачи, проследяване на времето и отчети за времето.

ClickUp е идеален за управление на задачи, централизиране на задачи, проследяване на времето и отчети за времето.

Други потребители са съгласни, че таблата на Miro са най-подходящи за визуализиране на идеи и задачи:

Miro е там, за да визуализира как се съчетават задачите от спринта.

Miro е там, за да визуализира как се съчетават задачите от спринта.

Като цяло, платформите Miro и ClickUp са известни сред потребителите с функциите си за визуализация и управление на задачи. Докато Miro е изборът за бели дъски, ClickUp предлага както функции за бели дъски, така и за управление на задачи, което елиминира нуждата от различни инструменти.

Кой инструмент за бяла дъска е най-добър?

Проучихме два инструмента и открихме този, който побеждава всички останали – това е ClickUp!

В битката между ClickUp и Miro, ClickUp е идеалният избор, защото предлага повече от просто бели дъски на една платформа.

Макар Miro да предлага интуитивни и лесни за употреба бели дъски с няколко творчески функции, той не отговаря на изискванията за управление на проекти. Той помага на потребителите само да визуализират и организират идеите си. Така че, макар потребителите да могат да структурират идеите си в Miro, те се нуждаят от инструменти като ClickUp, за да ги планират и изпълнят перфектно.

ClickUp ви предлага едно единствено решение, с което екипите могат да обменят идеи, да визуализират и структурират идеи, да планират проекти, да ги изпълняват и да ги проследяват до крайния резултат. Инструментът за продуктивност на ClickUp с вграден изкуствен интелект разполага с всичко необходимо, за да работите ефективно и да ускорите изпълнението на задачите. Инструментът има възможности за мащабиране, които могат да се адаптират към променящите се нужди на вашия бизнес.

Искате да знаете как? Регистрирайте се в ClickUp още днес!