13 най-добри алтернативи на Poe AI през 2025 г.

Всяко средство има праг, при който спирате и си мислите: „Това все още ми е от полза ли?“

Не защото е лошо или нещо е пошло накриво. Просто вашите нужди са се променили и вашият работен процес е еволюирал. И това, което някога ви е изглеждало вълнуващо, сега ви се струва просто окей.

Това е мястото, където се озовават много от потребителите на Poe AI. Poe все още е отличен избор за мнозина. Но ако започвате да чувствате, че сте достигнали границите му, било то с напреднали функции, гъвкавост или пригодност, не сте сами.

Някои потребители искат по-голям контрол над резултатите. Други търсят инструменти, които поддържат различни модели или просто предлагат най-добрите алтернативи с по-гладки работни процеси.

Каквато и да е причината, добрата новина е, че има много мощни алтернативи, които могат да се справят с това. Ние събрахме най-добрите алтернативи на Poe AI, всяка от които има свои силни страни, уникални характеристики и примери за употреба.

Защо да търсите алтернатива на Poe AI?

Poe AI е бърз и гъвкав, но не е съвършен. Ако го използвате от известно време, вероятно сте се сблъсквали с тези често срещани проблеми 👇

Ограничени интеграции : Poe не се свързва по подразбиране с инструменти като Slack или Zapier, което затруднява приспособяването му към ежедневните ви работни процеси. За екипи, които дават приоритет на : Poe не се свързва по подразбиране с инструменти като Slack или Zapier, което затруднява приспособяването му към ежедневните ви работни процеси. За екипи, които дават приоритет на AI на работното място , тази липса на интеграция се превръща в сериозен проблем.

Без екипно сътрудничество : Не можете да редактирате съвместно, да споделяте теми в реално време или да коментирате с екипа си, което го прави по-подходящ за самостоятелна употреба.

Липса на персонализация : Няма възможност да се адаптират отговорите към конкретни отрасли като правната, медицинската или финансовата. Няма шаблони, няма вертикална настройка, което се отразява на удовлетвореността на потребителите.

Неорганизирано управление на чатовете : Чатовете не могат да бъдат организирани или маркирани, а няма начин да се търси в дългите истории или да се запазват важни теми.

Липсващи разширени работни процеси : Poe не поддържа създатели на работни процеси, тригери за задачи или автоматизирани действия, които много инструменти за продуктивност предлагат в момента.

Ограничени опции за експортиране : Не можете да експортирате във формати като PDF, Word или Markdown, нито да прехвърляте резултатите в CMS или документи.

Без задълбочени анализи: Poe не показва статистики за използването, анализи на ниво разговор или показатели за ангажираността на екипа, които помагат за оптимизиране на производителността.

Най-добрите алтернативи на Poe AI на един поглед

Име на инструмента Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp Вграден AI за работа, централизирано управление на работата, сътрудничество в реално време, автоматизация, над 1000 интеграции Индивидуални лица, малки екипи, предприятия, които се нуждаят от AI-базирано, персонализирано управление на задачи и проекти. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 долара. ChatGPT Мултимодален GPT-4o (текст, глас, изображения), плъгини, памет, персонализирани GPT Универсален AI асистент Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. HuggingChat Множество модели с отворен код (LLaMA, Mixtral), уеб търсене, генериране на изображения, качване на PDF файлове Изследване на различни AI модели Наличен е безплатен план; налични са и планове Pro. Perplexity Търсене в интернет в реално време с цитати, кратки резюмета, усъвършенствани модели за разсъждение Изследвания и проверка на факти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. Claude Висококачествено генериране на текст, помощ при кодиране, анализ на изображения (Claude Vision) Безопасни и изразителни разговори Наличен е безплатен план; платените планове започват от 17 $/месец. You. com AI чат търсене, персонализирани AI агенти, интегрирани приложения, генериране на изображения Уеб търсене, задвижвано от AI, с обобщени отговори Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. DeepSeek Разум на ниво GPT-4 (модел R1), безплатен достъп, ефективна работа Безплатен, мощен AI чат Наличен е безплатен план; цените на API се определят въз основа на използването. Microsoft Copilot Интеграция с приложенията на Microsoft 365, заявки на естествен език, инструменти за продуктивност AI асистент в екосистемата на Microsoft Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. Google Gemini Отговори в разговорна форма, интеграция с приложенията на Google, усъвършенстван модел Gemini AI чат и продуктивност, задвижвани от Google Наличен е безплатен план; платените планове започват от 19,99 $/месец. Pi Емпатичен стил на разговор, запомня минали взаимодействия, мултиплатформен Личен AI спътник Наличен е безплатен план YesChat. ai Множество AI модели, AI генериране на музика/видео, GPT, създадени от общността Всеобхватен AI център за създаване на съдържание Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 долара на месец. Llama Chat Чат с LLaMA моделите на Meta, офлайн/самостоятелно хоствани, персонализирани Частен чат с отворен код, базиран на изкуствен интелект Наличен е безплатен план; Платени планове на базата на използване на токени (от 0,19 $/1 млн. токени) Replika Персонализирано взаимодействие, емоционална подкрепа, AR опит, видео разговори Емпатичен AI приятел/спътник Персонализирани цени

13 най-добри алтернативи на Poe AI

1. ClickUp Brain и Brain Max (най-подходящи за интегрирани работни процеси и обединяване на няколко AI приложения в едно)

Ако търсите AI чатбот, който отива далеч отвъд обикновения разговор, ClickUp Brain е вашият всеобхватен спътник за продуктивност. За разлика от инструментите, предназначени само за чат, като Poe, ClickUp Brain безпроблемно съчетава усъвършенствана AI с вградени функции за продуктивност – като незабавно генериране на задачи, обобщаване на документи и автоматизация на работния процес – всичко това директно във вашето работно пространство.

ClickUp Brain е идеален за екипи и индивидуални потребители, които искат идеите им да се превърнат в действие, а не просто да останат в чат прозореца.

С Brain получавате AI асистент, който винаги е готов да ви помогне: задавайте въпроси и получавайте незабавни отговори от работното си място, възлагайте задачи чрез ClickUp Tasks, планирайте спринтове, пишете съдържание или следете дискусиите по проектите чрез ClickUp Chat и коментарите. Той може да обобщава цели теми по проекти, да превръща бележки от срещи в задачи за изпълнение и дори да предлага подобрения в писането ви.

Освен това, ClickUp ви дава достъп до множество водещи AI модели – като ChatGPT-4o, Claude и Gemini – така че винаги можете да изберете подходящия инструмент за вашия работен процес, без да напускате ClickUp.

Но това, което наистина отличава ClickUp като най-добрата алтернатива на Poe, е Brain MAX. Докато ClickUp Brain вече е мощен вграден асистент, Brain MAX пренася нещата на съвсем ново ниво като самостоятелно приложение за настолен компютър!

Brain MAX е първото контекстуално AI супер приложение, което свързва целия ви работен контекст – не само в ClickUp, но и в Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и дори в интернет. То обединява търсенето, автоматизацията и гласовата продуктивност в едно единствено, родно приложение за настолни компютри.

С Brain MAX можете да намирате всичко мигновено, да автоматизирате задачи, да чатите с няколко LLM чрез един интерфейс и дори да управлявате работата си с глас, докато Brain MAX разбира вашите проекти, екипа ви и уникалния ви работен процес. Няма повече превключване между несвързани AI инструменти или загуба на контекст – само един AI, който познава работата ви и ви помага да я свършите.

Накратко, ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент за по-умна и по-бърза работа в ClickUp, докато Brain MAX е революционното подобрение, което елиминира разрастването на AI и внася истинска контекстуална интелигентност в цялото ви цифрово работно пространство.

Ако искате AI, която не само чати, но и наистина разбира и ускорява работата ви, ClickUp – с Brain и Brain MAX – е алтернативата на Poe, която сте чакали.

Най-добрите функции на ClickUp

Контекстуална AI, която разбира вашите задачи, проекти, срещи и динамиката на екипа

Унифицирано търсене в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и уеб

Достъп до множество топ AI модели (ChatGPT-4o, Claude, Gemini и други) в една платформа.

Генериране на задачи с помощта на AI от бележки, чатове и резюмета от срещи

Незабавно обобщаване на документи и теми за бързи и практични прозрения

Производителност с гласово управление с Talk to Text за команди без използване на ръце и създаване на съдържание

Сътрудничество в реално време и незабавни отговори в ClickUp Chat

Сигурност на корпоративно ниво с нулево задържане на данни и без AI обучение на работното ви място.

Ограничения на ClickUp

Поради богатия набор от функции, новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Както сподели един рецензент на G2:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя чернови на документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

2. ChatGPT (Най-доброто за ежедневно писане, мозъчна атака и задачи по кодиране)

чрез ChatGPT

Задвижван от GPT-4o на OpenAI, ChatGPT е солидна алтернатива на Poe, която поддържа въвеждане на текст, глас и изображения, така че можете да взаимодействате както желаете. Функцията Canvas позволява сътрудничество в реално време при писане и кодиране, което улеснява съвместното редактиране и получаването на незабавна обратна връзка.

Платформата предлага и опции за персонализиране чрез инструменти като персонализирани инструкции и персонализирани GPT, които ви позволяват да адаптирате отговорите според вашия стил, предпочитания или случай на употреба. С функцията „Задачи“ можете да задавате напомняния и повтарящи се задачи директно в приложението.

Освен това, с плановете за екип получавате достъп до повече функции, като споделена история на чата, генериране на изображения с DALL-E, съвместни работни пространства и подобрени административни контроли.

Най-добрите функции на ChatGPT

Качете CSV файлове или електронни таблици и оставете ChatGPT да ги превърне в анализи, резюмета или дори визуални диаграми.

Съхранявайте, редактирайте и управлявайте визуализации, генерирани от AI, с помощта на библиотеката с изображения.

Използвайте паметта, за да помогнете на ChatGPT да си спомни имена, предпочитания или работни навици, така че разговорите да стават по-естествени и персонализирани с течение на времето.

Ограничения на ChatGPT

Понякога може да „халюцинира“ или да дава грешни факти, особено при сложни или нишови запитвания.

Цени на ChatGPT

Безплатно завинаги

Плюс : 20 $/месец

Pro : 200 $/месец

Екип : 30 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно) или 30 $ на потребител/месец (фактурира се ежемесечно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за ChatGPT?

Както сподели един рецензент в G2:

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е, че се чувствам като с надежден приятел, който винаги е готов да ми помогне, денем или нощем. Независимо дали правя проучвания, кандидатствам за работа или просто се нуждая от бърза информация, той ми дава интелигентни, добре структурирани отговори за секунди.

Това, което най-много ми харесва в ChatGPT, е, че се чувствам като с надежден приятел, който винаги е готов да ми помогне, денем и нощем. Независимо дали правя проучвания, кандидатствам за работа или просто се нуждая от бърза информация, той ми дава интелигентни, добре структурирани отговори за секунди.

3. HuggingChat (Най-доброто за тестване и превключване между няколко AI модели с отворен код)

чрез HuggingChat

HuggingChat (от Hugging Face) е безплатен чатбот с отворен код, идеален за потребители, които ценят персонализацията и достъпа до множество LLM като LLaMA, Mistral и Cohere.

Той действа по-скоро като приятелско място за срещи, специално за модели с отворен код – тези, които са създадени от общността и често са прозрачни по отношение на начина си на работа.

Така че, ако сте човек, който обича да изследва какво предлага света на отворения код и може би дори иска да надникне малко под капака, Hugging Chat е фантастична алтернатива, която ви дава директен достъп до някои наистина мощни, управлявани от общността AI, често без никакви разходи, докато Poe ви предлага по-широк избор както от известните патентовани, така и от някои отворени кодови съкровища, понякога с допълнителни екстри.

Най-добрите функции на HuggingChat

Създавайте и споделяйте персонализирани чатботове с уникални имена, аватари и системни подсказки.

Изберете от водещи отворени модели като Llama 3. 3 на Meta, Command R+ на Cohere или Mistral, в зависимост от вашите нужди и изисквания за производителност.

Свържете се с инструменти като уеб търсене, генериране на изображения или анализиране на PDF файлове за по-интелигентно и интерактивно AI преживяване.

Ограничения на HuggingChat

Персонализираните енкодери не работят правилно, освен ако не добавите специфичен флаг, което прави нещата объркващи и ненадеждни.

Цени на HuggingChat

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за HuggingChat

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Perplexity (Най-доброто за бързо и надеждно проучване с цитати в реално време от интернет)

чрез Perplexity

Perplexity AI е всеобхватен асистент за разговорно търсене и изследвания, който съчетава отговори, базирани на изкуствен интелект, с цитати от интернет в реално време. Той разполага и с функция Pro Search, която извлича целенасочени резултати от подбрани академични статии, блогове и надеждни публикации.

Той включва и режим Focus, който ви позволява да филтрирате отговорите по тип съдържание, като Reddit, YouTube или академични списания, за да получите резултати, съобразени с вашите нужди.

Най-добрите функции на Perplexity

Изпълнявайте сложни, многокомпонентни заявки със структурирани и логични отговори.

Организирайте теми, страници и файлове на едно място и изберете от кои сайтове Perplexity да извлича информация.

Превърнете проучванията си в изпипано, споделяемо съдържание, което се чете като добре структурирана блог публикация с включени цитати.

Ограничения на Perplexity

Липсват предварително създадени работни процеси и шаблони, пригодени за конкретни индустрии или случаи на употреба.

Цени на Perplexity

Безплатно

Pro: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Enterprise: 40 $/месец

Оценки и рецензии за Perplexity

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Perplexity?

Както сподели един рецензент на G2:

Обичам скоростта и гъвкавостта, които предлага Perplexity Pro. То работи чудесно, използвайки контекста, който му предоставям, и външните си уеб търсения. Скоростта на иновациите им е зашеметяваща.

Обичам скоростта и гъвкавостта, които Perplexity Pro предлага. То работи чудесно, използвайки контекста, който му предоставям, и външните си уеб търсения. Скоростта на иновациите им е зашеметяваща.

5. Claude (Най-добър за безопасни, изразителни разговори и помощ при писане/кодиране)

чрез Claude

Claude AI ви позволява да създавате специални работни пространства за проекти, където чатовете, документите и идеите остават организирани, което го прави идеален за екипи и дългосрочни задачи. С вградените опции за персонализация можете да адаптирате тона, поведението и предпочитанията на Claude, за да съответстват на вашия работен процес.

Режимът „Изследване“ позволява на Claude да извършва многоетапни уеб търсения и да предоставя добре цитирани отговори, докато инструментът „Анализ“ позволява изпълнение на JavaScript код директно в чата за получаване на данни в реално време.

Проектиран с помощта на конституционната AI рамка на Anthropic, той гарантира, че отговорите остават полезни, честни и безопасни, което го прави надеждна алтернатива на POE за творческа и техническа работа.

Най-добрите функции на Claude

Активирайте режим за по-задълбочен анализ за по-точни отговори при задачи като отстраняване на грешки, сложна математика или логически сложни запитвания.

Създавайте, редактирайте и организирайте документи, код и съдържание в интерактивен страничен панел, докато чатите.

Задавайте въпроси директно за качините документи, а Claude отговаря контекстуално, което улеснява извличането и обобщаването на информация.

Ограничения на Claude

Claude AI често не следва инструкциите добре, изпълнява само част от задачата, след което спира, за да попита дали да продължи, което отнема допълнителни съобщения.

Цени на Claude

Безплатно завинаги

Pro: 20 $/месец

Максимум: 100 $/месец

Екипи: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Claude

G2: 4. 4/5 (50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Claude?

Ето едно ревю от G2:

Claude се справя отлично с таблици и диаграми – той наистина дава смисъл на данните и извлича ключовите моменти, без да ми коства много усилия.

Claude се справя отлично с таблици и диаграми – той наистина дава смисъл на данните и извлича ключовите моменти, без да ми коства много усилия.

6. You. com (Най-доброто за AI-базирано търсене в интернет с обобщени отговори, подкрепени с източници)

You. com е унифицирана AI платформа, която поддържа множество AI модели, като GPT-4, Claude и Gemini Pro, което ви позволява да изберете подходящия инструмент за вашата задача. Тя разполага с AI агенти, персонализирани асистенти, създадени за задачи като обобщаване на документи, създаване на изображения, кодиране или писане на имейли. Можете дори да създадете свои собствени агенти, да зададете конкретни инструкции и да ги споделите с други.

За създателите на съдържание YouWrite помага за генерирането на всичко – от блог публикации до имейли, докато YouImagine ви позволява да създавате изображения, генерирани от AI, използвайки модели като DALLE-3 и Stable Diffusion.

You. com най-добри функции

Изберете между задълбочено разсъждение и бързи отговори в зависимост от сложността на задачата си.

Проследявайте тенденциите в използването, поведението при търсене и ангажираността, за да оптимизирате взаимодействието на екипите с AI.

Настройте източниците, от които AI черпи информация, като Reddit, Wikipedia или arXiv, за по-целенасочени резултати.

Ограничения на You.com

Някои потребители казват, че понякога предоставя несвързани връзки.

You. com ценообразуване

Безплатно завинаги

Налични са платени планове

You. com оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за You.com?

Както сподели един рецензент на G2:

AI Chat Search предоставя кратка информация и най-новия уебсайт с качествени резултати, за разлика от конкурентите. Аз го използвам като надеждна търсачка за конкретни теми, за да намирам статии, като например най-новите научни статии, и да получавам резюмета на параграфи.

AI Chat Search предоставя кратка информация и най-новия уебсайт с качествени резултати, за разлика от конкурентите. Аз го използвам като надеждна търсачка за конкретни теми, за да намирам статии, като например най-новите научни статии, и да получавам резюмета на параграфи.

7. DeepSeek (Най-доброто безплатно и мощно AI чат приложение с GPT-4 ниво на разсъждение)

чрез Deepseek

DeepSeek AI е високопроизводителен езиков модел с отворен код, проектиран да се справя с комплексни задачи за разсъждение, като кодиране, логика и математика, с яснота стъпка по стъпка. Обучен чрез подсилващо обучение, той показва на потребителите точно как стига до всеки отговор.

Той предлага няколко специализирани модела за различни случаи на използване на AI. Моделът DeepSeek-VL се справя както с езикови, така и с визуални задачи, докато DeepSeek Coder е обучен основно на код и се отличава в завършването на код, попълването и поддръжката на отстраняване на грешки.

Най-добрите функции на Deepseek

Поддръжка на огромна дължина на контекста от 128K токена и използване на прогнозиране с множество токени.

Пишете и отстранявайте грешки в кода по-бързо с специализиран модел, създаден за разработчици и програмисти.

Напълно достъпни под лиценз MIT и оптимизирани да работят ефективно, без да изискват скъпа инфраструктура.

Ограничения на Deepseek

Често цензурира отговорите по непредсказуем начин, преминавайки в средата на отговора към „Съжалявам, това е извън моята компетентност“ без ясна причина.

Цени на Deepseek

Безплатно завинаги (цените на API се базират на използването на токени)

Deepseek оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Microsoft Copilot (най-доброто решение за AI-базирана помощ в приложенията на Microsoft 365 за повишена продуктивност)

чрез Microsoft

Microsoft Copilot е вграден в инструментите на Microsoft, които вашият екип вече използва, като Word, Excel, Outlook и Teams. Той използва GPT-4 и Microsoft Graph, за да предоставя персонализирана помощ в реално време за вашите файлове, чатове и календар.

Ако се занимавате с проучвания, режимът Deep Research извлича информация от вашите документи и надеждни източници. Той включва и функции като Copilot Actions, които помагат за организиране на имейли или насрочване на срещи, без да се налага ръчна работа.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Преобразувайте отговорите, генерирани от AI, в редактируеми документи, които можете да споделяте в Microsoft 365 Copilot Chat.

Организирайте и контекстуализирайте данните по проектите с помощта на Notebooks, които действат като интерактивни платна за управление на задачи и информация.

Създавайте и внедрявайте персонализирани AI асистенти, съобразени с конкретните нужди на вашата организация.

Ограничения на Microsoft Copilot

Някои потребители считат, че чатът на Copilot е ограничаващ, тъй като разговорите имат определена дължина и след достигане на лимита, за да се върнете към по-ранни съобщения, е необходимо да превключвате панели.

Цени на Microsoft Copilot

Безплатно завинаги

Microsoft Copilot Pro: 20 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Microsoft Copilot?

Както сподели един рецензент на G2:

Това е чудесен и лесен инструмент за редактиране и създаване на оформление на документи. Той също така помага за създаването на копия с точното количество информация.

Това е чудесен и лесен инструмент за редактиране и генериране на оформление на документи. Той също така помага за генериране на копия с точното количество входни данни.

9. Google Gemini (Най-доброто за мултимодална AI помощ, интегрирана в екосистемата на Google)

чрез Google Gemini

Google Gemini е усъвършенстван AI асистент, интегриран в цялата екосистема на Google – от Търсене и Gmail до Docs и Android устройства. Мултимодалните му възможности му позволяват да разбира и да отговаря на текст, изображения, аудио, видео и дори код, всичко в един и същи разговор.

Можете да използвате Gemini безпроблемно на различни устройства. Той обработва гласови команди на Android Auto, управлява напомняния и съобщения на Wear OS и поддържа създаване и редактиране на изображения за творчески проекти.

Най-добрите функции на Google Gemini

Участвайте в разговори в реално време и получавайте незабавна обратна връзка, като споделяте екрана или камерата си.

Управлявайте функциите на устройството като аларми, възпроизвеждане на медии и стартиране на приложения директно чрез Gemini.

Организирайте и контекстуализирайте данни за конкретни проекти, подобрявайки управлението на задачите и извличането на информация.

Ограничения на Google Gemini

Някои потребители предупреждават, че кодът, генериран от Gemini, може да бъде ненадежден – често е бъгав и може да доведе до уязвимости в сигурността, ако не бъде внимателно проверен.

Цени на Google Gemini

Безплатно завинаги

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 18,99 $/месец

Gemini Advanced за студенти: Безплатно до края на 2026 г. (включва Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk и 2 TB пространство за съхранение)

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Google Gemini?

Както сподели един рецензент на G2:

Той е като удобен помощник за ежедневните задачи, може да ви помогне при писане, обобщаване и дори обясняване на сложни теми с прости думи и поддържа потока, без да прави нещата да изглеждат роботизирани или сковани.

Той е като удобен помощник за ежедневните задачи, може да ви помогне при писане, обобщаване и дори обясняване на сложни теми с прости думи и поддържа потока, без да прави нещата да изглеждат роботизирани или сковани.

10. Pi (Най-доброто за емпатични и подкрепящи разговори)

чрез Pi

Pi, създаден от Inflection AI, е личен AI спътник, ориентиран към човека, проектиран за емоционално интелигентни, човекоподобни разговори. Достъпен чрез уеб, мобилни приложения и платформи като WhatsApp, Instagram и Messenger, Pi остава с вас, където и да сте.

Асистентът подпомага и творчеството и концентрацията, като помага на потребителите да пишат поезия, да генерират идеи или да обсъждат трудни решения. Можете дори да разгледате различни теми чрез раздела „Открий“. С течение на времето Pi се адаптира към вашия тон, нужди и навици, като предоставя по-умни и по-релевантни предложения, колкото повече го използвате.

Най-добрите функции на Pi

Участва в разговори с емпатия, като предоставя подкрепа и разбиране, които надхвърлят простото предоставяне на информация.

Учи се от взаимодействията с потребителите, за да адаптира отговорите, създавайки по-персонализирано преживяване с течение на времето.

Предлага естествени гласови разговори с множество гласови опции, подобрявайки ангажираността на потребителите и достъпността.

Ограничения на Pi

Някои потребители отбелязват, че Pi има ограничено разбиране за чувствителни, емоционални теми, което го прави по-малко ефективен за по-деликатни разговори.

Цени на Pi

Безплатно завинаги

Налични са платени планове

Оценки и рецензии за Pi

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Pi?

Както сподели един рецензент на G2:

Определено лекотата на употреба, разбирането на естествения език и емоционалната интелигентност, което е рядкост при AI чатботовете. Освен това, фактът, че е достъпен на всички устройства и на множество платформи, го прави лесно достъпен.

Определено лекотата на употреба, разбирането на естествения език и емоционалната интелигентност, което е рядкост при AI чатботовете. Освен това, фактът, че е достъпен на всички устройства и на множество платформи, го прави лесно достъпен.

11. YesChat. ai (Най-доброто за лесно създаване и управление на разнообразно съдържание)

YesChat. ai е всеобхватна AI платформа, която интегрира множество AI модели, включително GPT-4o, Claude 3 Opus и DALL·E 3. Потребителите могат да превключват между моделите за задачи като писане, кодиране или генериране на изображения. Платформата поддържа и качване на файлове, което позволява на потребителите да взаимодействат с документи като PDF файлове и дори да разгледат библиотека с над 200 000 специализирани GPT.

Той включва и AI Writing Assistant за подобряване на граматиката и яснотата, AI Humanizer, за да направи текста, генериран от AI, да звучи по-естествено, и инструменти като AI Detector за идентифициране на съдържание, генерирано от AI.

Най-добрите функции на Yeschat. ai

Превърнете текстови подсказки във визуални елементи с помощта на инструменти като AI Picture Generator и AI Human Generator.

Създавайте персонализирани музикални парчета, като въвеждате текстови описания или текстове на песни, с опции за различни стилове и настроения.

Превърнете писменото съдържание в увлекателни видеоклипове, подходящи за презентации или социални медии.

Ограничения на Yeschat. ai

Безплатната функция Document Fusion AI не работи, дори когато изискванията за размер на файла са изпълнени.

Цени на Yeschat. ai

Безплатно завинаги

Професионален план: 8 $/месец (фактурира се ежегодно)

Ултра план: 16 $/месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен план: 40 $/месец (фактурира се ежегодно)

Yeschat. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Llama Chat (Най-доброто за персонализирани AI чат преживявания, фокусирани върху поверителността)

чрез Llama

Llama Chat, базиран на моделите Llama 3. 2 на Meta, е AI асистент с отворен код и разширена дължина на контекста до 128K токена. Той може ефективно да се справя и със сложни и продължителни разговори.

Една от основните му предимства е адаптивността. От корпоративна поддръжка на клиенти до академични изследвания, потребителите могат да персонализират Llama Chat с отворен код и да го настроят за конкретни индустрии. Освен това, интеграцията с платформите на Meta, като WhatsApp и Instagram, го прави познат и безпроблемен за много потребители.

Най-добрите функции на Llama Chat

Подобрете функционалността чрез интегриране на външни инструменти и API за разширени случаи на употреба.

Следете времето за отговор и използването на токени за прозрачност и оптимизация.

Адаптирайте модели за специализирани области, като здравеопазването, за да предоставяте точни и уместни отговори.

Ограничения на Llama Chat

Някои потребители съобщават, че резултатите от Llama Chat понякога могат да бъдат неточни, генерираните изображения може да не са достатъчно ясни (особено с текст), а функцията за анимация на снимки не винаги работи гладко.

Цени на Llama Chat

Безплатно завинаги

Цена за 1 милион входни и изходни токена (3:1 смесени): 0,19 – 0,49 долара

Оценки и рецензии за Llama Chat

G2 : 4,3/5 (над 140 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Llama Chat?

Както сподели един рецензент на G2:

Аз го използвах като евтин спътник на моделите OpenAI и Anthropic, особено за конкретни, тесни задачи. Той е лесно достъпен и се откроява като силна алтернатива с отворен код.

Аз го използвах като евтин спътник на моделите OpenAI и Anthropic, особено за конкретни, тесни задачи. Той е лесно достъпен и се откроява като силна алтернатива с отворен код.

13. Replika (Най-доброто за изграждане на емоционална връзка с персонализиран AI спътник)

чрез Replika

Replika е AI спътник, който използва машинно обучение на базата на чат, за да формира продължителна емоционална връзка с вас. Една от основните характеристики на Replika е паметта за разговори, която запомня подробности от минали чатове, за да ги използва по-късно.

Той предлага също проследяване на настроението, водене на дневник и ролеви сценарии, които насърчават личностното развитие и емоционалното благополучие. Персонализираните аватари и динамиката на взаимоотношенията позволяват на потребителите да приспособят своя AI спътник според своите предпочитания, като по този начин се засилва чувството за дружба.

Най-добрите функции на Replika

Потребителите могат да включат фонова музика във виртуалната стая на Replika, за да създадат успокояваща, по-персонализирана среда за чат.

Спечелете валута в приложението, за да отключите нови функции, облекла и дейности, които насърчават ангажираността и изследването.

Персонализирайте личността на Replika чрез отключващи се характеристики като „любознателен“ или „подкрепящ“ и открийте общи интереси с течение на времето.

Ограничения на Replika

Потребителите казват, че той не е специализиран в базата от знания или търсенето, така че няма да реши проблеми с кодирането или да извлича информация от интернет.

Цени на Replika

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Replika

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

