ClickUp и Amplenote: кой инструмент за продуктивност е подходящ за вас?

Представете си следното: на екрана ви са отворени три различни приложения, всяко от които съдържа част от един и същ проект. Мозъкът ви поддържа ментална карта на местоположението на всичко, но тази карта става все по-объркана с всеки изминал ден.

Решението изглежда просто: съберете всичко на едно място.

Но ClickUp и Amplenote правят това по много различен начин. Единият ви позволява да създадете идеалното работно пространство с всички инструменти, от които се нуждаете, докато другият наблюдава как работите и ви помага да свържете точките.

Изборът между ClickUp и Amplenote се свежда до следното: искате ли контекстуална работна AI система, която разбира как работите, или усъвършенствано приложение за водене на бележки за списъци със задачи? 🧰

ClickUp и Amplenote с един поглед

Критерии ClickUp Amplenote Основна цел Всеобхватно работно пространство с изкуствен интелект за задачи, документи, цели и чат, записване на бележки с глас, търсене и външни модели с изкуствен интелект. Приложение за водене на бележки с интегрирани списъци със задачи и график Управление на задачи Разширено управление на задачите със статуси, приоритети, зависимости, автоматизация и проследяване на времето Основно управление на задачите в бележките, с крайни срокове, приоритети и напомняния. Вземане на бележки Документи с богато форматиране, съвместно редактиране и шаблони за водене на бележки Мощни функции за водене на бележки с обратни връзки, двупосочни връзки и форматиране Интеграция с календар Календар, задвижван от изкуствен интелект, с планиране на задачи чрез плъзгане и пускане и блокиране на време, който се синхронизира с Google и Outlook Calendar. Вграден календар, който се синхронизира със задачите и бележките Ежедневно планиране и продуктивност Изглед „Начало“ за персонализирано планиране, цели, напомняния и джаджи за дневен ред Дневният планирач комбинира проследяване на задачи и водене на бележки в едно пространство. Сътрудничество Създаден за екипи: възлагайте задачи, коментирайте, чатете, споделяйте документи и задавайте разрешения. Основно споделяне на бележки и задачи; не е идеално за големи екипи. Функции за управление на проекти Множество изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, времева линия), цели, изглед на натоварването, спринтове Не е предназначен за управление на задачи в рамките на проект или екип. Автоматизация и работни процеси Персонализирани и предварително създадени шаблони за автоматизация за различни работни процеси Без поддръжка на автоматизация Шаблони Голяма библиотека с шаблони за документи, задачи и работни процеси Няма вградени шаблони Търсене и навигация Глобално търсене, филтри, етикети и йерархична структура (Пространство > Папки > Списъци > Задачи) Силна връзка и организация на базата на етикети, по-опростена като цяло Цени* Безплатен план завинаги; персонализиране за предприятия Безплатен план; Платените планове започват от 5,84 $/месец/потребител.

Какво е ClickUp?

Създайте работното пространство на вашия екип в ClickUp

За много от нас нашите проекти, знания, бележки и комуникация са разпръснати в различни, несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем с първото в света конвергентно AI работно пространство, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

С високо персонализираните си работни процеси, той отговаря на широк спектър от нужди в управлението на проекти. Но това не е всичко. Той е проектиран да управлява задачи, документи, цели и сътрудничество на едно място, под един покрив, за да се избегне постоянното превключване на контекста и претоварването с инструменти, известно още като Work Sprawl.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме по-отблизо какво предлага ClickUp.

Характеристика № 1: AI възможности, които работят като магия

ClickUp Brain е напълно интегриран, съобразен с ролите двигател за продуктивност, вграден в ClickUp.

Получавайте незабавни актуализации за работното си пространство с ClickUp Brain

Да речем, че искате бързо да намерите статуса на спринт, бележки за най-новите маркетингови дейности или дори задачата на колега от миналото тримесечие. Вместо да се мъчите, просто попитайте ClickUp Brain и той ще ви даде контекстно-ориентирани отговори за секунди.

ClickUp Brain MAX е десктоп AI спътник, който разполага с пълния контекст на вашата работна екосистема и свързаните приложения. Използвайте функцията Talk to Text, за да записвате изказаните от вас идеи и да ги превръщате в задачи, да разпределяте членове на екипа и др.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършвайте нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

AI Knowledge Manager свързва точките между вашите бележки, документи, задачи и хора. Трябва да си припомните какво беше решено на срещата за пътната карта от миналия месец? ClickUp Brain знае къде да потърси и може да ви обобщи най-важното.

Помолете ClickUp Brain да обобщи задачите и проектите за вас

Поддръжка на срещи

Сега нека поговорим за срещите, които продължават дълго и водят до непълни бележки.

ClickUp AI Notetaker улеснява срещите, като автоматизира целия процес на водене на бележки. Той записва и транскрибира всичко в реално време, като запазва транскрипт, видео и резюме, които могат да се търсят, в частен документ. Така че дори и да сте се разсеяли или да сте пропуснали разговора, все пак получавате пълна картина.

Нека ClickUp AI Notetaker превърне вашите срещи в действие

Но това не се ограничава само до транскрипция. AI инструментът за срещи открива задачи за действие и автоматично ги превръща в зададени задачи, веднага след като срещата ви приключи.

Тъй като е напълно интегриран в екосистемата на ClickUp, бележките могат да бъдат свързани с проекти, маркирани в чата и показвани в документи – всичко това става безпроблемно.

Получете безплатен шаблон Записвайте дневния ред на срещите, бележките и задачите за изпълнение с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Говорейки за срещи, ако искате готов шаблон за ръчно водене на бележки, опитайте шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Шаблонът е всеобхватно, ориентирано към действие работно пространство в софтуера за протоколи от срещи, което помага за записване и управление на дискусиите в екипа. Лявата странична лента показва добре организирана структура на папки като Насоки за срещи и Седмични срещи на екипа с бележки с дата и специално място за Ежедневни събрания/синхронизация.

👀 Знаете ли? Петте най-популярни метода за водене на бележки са: Методът на Корнел , който разделя вашите бележки на категории , който разделя вашите бележки на категории

Mindmapping , при което започвате с централна идея в средата на страницата и разклонявате с под-идеи, категории и връзки като дърво. , при което започвате с централна идея в средата на страницата и разклонявате с под-идеи, категории и връзки като дърво.

Zettelkasten , където вашите бележки са свързани чрез връзки и етикети, създавайки разрастваща се мрежа от знания. , където вашите бележки са свързани чрез връзки и етикети, създавайки разрастваща се мрежа от знания.

Методът на конспектиране , класическа йерархична структура, подобна на , класическа йерархична структура, подобна на родословно дърво за идеи

Методът на диаграмите , при който разделяте страницата си на колони за категории и попълвате редовете, докато събирате информация. , при който разделяте страницата си на колони за категории и попълвате редовете, докато събирате информация.

Характеристика № 2: Документационна рамка, задвижвана от изкуствен интелект

ClickUp Docs е динамична платформа за документиране, създадена за екипи, които се нуждаят от структура и бързина. Ако създавате база от знания, библиотека с SOP, проектни брифинги или наръчник за клиенти, това е идеалният инструмент за вас.

Пишете и сътрудничете по-добре с екипа си и клиентите си с ClickUp Docs

Можете да организирате съдържанието в вложени страници, да добавяте таблици, да вграждате изгледи и дори да създавате преки връзки към задачи и работни потоци.

Например, екипът по продукти може да създаде „Наръчник за пускане на функции“ с подстраници за списъци за проверка на качеството, графици за пускане и маркетингови брифинги, всичко в един споделен документ за съвместна работа. И тъй като всеки документ се намира във вашето работно пространство, можете да го свържете със задачи, да проследявате актуализациите и да се уверите, че никога не е извън синхрон с изпълнението на проекта.

Помолете ClickUp Brain да генерира всичко, от обобщение на всичките ви предишни отзиви за даден проект, публикация в блог, до кратко описание на продукта, в рамките на ClickUp Docs

Това, което прави софтуера за съвместна работа с документи още по-мощен, е AI Writer на ClickUp Brain. Можете да го накарате да изготви резюме на свързана задача, да пренапише дълъг параграф в точки или дори да генерира документация от нулата. Просто въведете команда със слэш или кликнете върху иконата AI, за да започнете.

Функция № 3: Управление на проекти

Функционалността за управление на проекти на ClickUp започва с ClickUp Tasks. Те са гъвкави, дълбоко персонализирани и проектирани да се адаптират към всеки работен процес.

Създавайте задачи в ClickUp с подробна информация, отговорни лица и приоритетни флагове

Всяка задача действа като интелигентен контейнер за информация като крайни срокове, възложители, подзадачи, проследяване на времето, файлове и разговори.

Платформата блести с детайлите си: можете да настроите зависимостите на задачите в ClickUp, за да контролирате последователността, например „Не започвайте, докато дизайнът не бъде одобрен“, да добавите персонализирани статуси на задачите, за да съответстват точно на вашия процес, и да превключвате между изгледите на ClickUp, като списък, табло и календар.

Той включва и AI Project Manager, който създава автоматични обобщения на проекти, актуализации на екипа и дори поддържа генерирането на съдържание с AI Writer.

📌 Примерна подсказка: Обобщете ключовите актуализации и пречки за този спринт въз основа на изпълнените задачи и коментарите от последните две седмици.

А когато задачите започнат да се натрупват, ClickUp Reminders идва на помощ.

Задавайте напомняния в ClickUp с прикачени файлове, дати и повтарящи се графици

Можете да зададете лични напомняния за всичко, като последващи действия, крайни срокове или случайни идеи, и да ги прикачите към задачи, документи или дори чат. Те се синхронизират между мобилни устройства и настолни компютри, така че няма значение дали сте на бюрото си или в движение; платформата ви помага да останете фокусирани с навременни напомняния.

Цени на ClickUp

Какво е Amplenote?

чрез Amplenote

Amplenote е многофункционален инструмент за водене на бележки и продуктивност, който помага на потребителите да записват идеи, да организират информация и да управляват задачи.

Бележките са гъвкави: можете да добавяте форматиране, да прикачвате файлове и да свързвате свързани страници, за да изградите свързана мрежа от информация. Те са надеждни, ако обичате да организирате мислите си на слоеве или да преразглеждате по-стари идеи.

Платформата взема на сериозно и поверителността. Всичко е криптирано от край до край, което е успокояващо, ако съхранявате лични или чувствителни данни. Макар че е проектирана предимно за индивидуална употреба, тя разполага и с функции за споделяне и сътрудничество.

Функции на Amplenote

Ето някои функции на Amplenote, които ви помагат да изпробвате различни методи за водене на бележки.

Функция № 1: Възможности за водене на бележки

Добавете допълнителни бележки към знанията си за контекста с Amplenote

Amplenote е създаден преди всичко за солидно водене на бележки без отвличане на вниманието. Редакторът ви предоставя всичко необходимо: удебелен шрифт, заглавия, подчертавания, списъци, цитати, блокове с код и таблици.

Можете също да вграждате изображения и видеоклипове и дори да поставяте връзки към други бележки в рамките на една бележка, за да поддържате връзката между идеите си.

Едно от най-забележителните неща тук е Rich Footnotes. Можете да скриете допълнителен текст, изображения или връзки зад всяка дума или фраза, което поддържа бележките ви организирани с подробности, скрити под тях. Това е полезно, когато пишете нещо, което се нуждае от контекст.

Характеристика № 2: Организация и свързване

Свържете знанията си с функциите за обратни връзки в Amplenote

Двупосочните връзки на Amplenote ви позволяват да препращате от една бележка към друга и автоматично да създавате обратна връзка. С течение на времето това изгражда мини мрежа от знания, която улеснява търсенето на минали мисли.

Той също така използва гъвкава система за маркиране, която поддържа вграждане, така че ако сте свикнали с папки или йерархии, можете да пресъздадете нещо подобно, използвайки етикети.

Търсенето е бързо и работи за всичко, дори за прикачени файлове, така че не губите време в търсене на неща, които сте написали миналия месец.

Запазете информация директно от браузъра си с Amplenote

Amplenote включва малки, но добре обмислени инструменти, които поддържат работата. Quick Task Bar ви помага да запишете нещо, без да преминавате през менюта. Amplecap web clipper ви позволява да запазвате линкове, изображения или цитати директно от браузъра си в бележките си.

Офлайн достъпът означава, че можете да продължите да работите без Wi-Fi, а всичко се синхронизира, когато се върнете онлайн. Има и история на версиите, така че ако някога изтриете нещо важно, можете да се върнете назад и да го възстановите.

Цени на Amplenote

Безплатно

Предимства: 5,84 $/месец+ на потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 10 $/месец+ на потребител (фактурира се ежегодно)

Основател: 20 $/месец+ на потребител (фактурира се ежегодно)

ClickUp и Amplenote: сравнение на функциите

ClickUp и Amplenote имат за цел да повишат продуктивността, но го правят по различни начини.

Нека разгледаме как се сравняват по основни функции, за да можете да изберете софтуера за управление на проекти, който най-добре отговаря на вашия работен процес. ⚒️

Функция № 1: Управление на задачи и проекти

Нека видим как всеки инструмент ви помага да организирате работата си и да управлявате проектите си ефективно.

ClickUp

ClickUp дава всичко от себе си, когато става въпрос за управление на проекти и задачи. Можете да създавате задачи с подробни персонализирани полета, да задавате приоритети, да създавате повтарящи се списъци със задачи и да свързвате подзадачи или зависимости, за да планирате работата си. Този инструмент също така предлага визуални инструменти като Kanban табла, диаграми на Гант, календари и времеви линии. Платформата се отличава с възможностите си за свързване и автоматизиране на работата ви.

Amplenote

Amplenote е много прост. Задачите се съхраняват във вашите бележки, което прави планирането много естествено. Можете да маркирате приоритетите, използвайки интелигентна система за оценяване, базирана на матрицата на Айзенхауер, и да задавате повтарящи се напомняния. Но тук няма да намерите сложни изгледи на проекти като табла или диаграми на Гант.

🏆 Победител: ClickUp за неговите стабилни, мащабируеми функционалности, които ви помагат да управлявате множество проекти, хора и дългосрочни графици.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствения интелект за ежедневни задачи

Характеристика № 2: Сътрудничество и комуникация

Ето как двата инструмента подпомагат работата в екип и поддържат връзката между разговорите и работата ви.

ClickUp

ClickUp е платформа, ориентирана към екипната работа, където можете да коментирате задачи, да чатите с колеги, да присвоявате коментари и да си сътрудничите, използвайки Docs, Chat и Whiteboards с възможност за редактиране в реално време.

Добавете разрешения за гости, известия и интеграции с инструменти на трети страни или имейл и ще получите пълен списък за управление на проекти за екипи.

Amplenote

Amplenote разполага с основни комуникационни функции.

Можете да споделяте бележки, да сътрудничите по списъци със задачи и да публикувате бележки в интернет. Подходящ е за леко сътрудничество или за индивидуални потребители, които споделят съдържание с няколко души. Но няма редактиране в реално време или съобщения за екипа.

🏆 Победител: ClickUp е по-подходящ за сътрудничество в реално време, особено с екипи или клиенти.

Функция № 3: Вземане на бележки и управление на знанията

ClickUp

Документите в ClickUp са чудесни за водене на бележки в екип.

Можете да сътрудничите в реално време, да свързвате задачи, да възлагате действия и да организирате страници с папки или вложени йерархии. Инструментите за форматиране вършат работа, а вие можете да създавате шаблони за повтарящо се съдържание. Това е подходящо решение, ако вашите бележки са свързани с работни задачи или документация.

Amplenote

Amplenote е създаден за дълбоко, свързано мислене. Той предлага богато форматиране, Markdown, двупосочни връзки, сгъваеми контури и бележки под линия, които скриват допълнителни подробности зад изчистен интерфейс.

Той е подходящ и за създаване на лична графика на знанията и свързване на вашите идеи във времето.

🏆 Победител: Равенство! ClickUp е отличен избор, ако искате да превърнете бележките си в действия незабавно. Amplenote е подходящият избор, ако търсите място, където да записвате идеи и дискусии от срещи.

ClickUp срещу Amplenote в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да разберем какви са мненията на реалните потребители по отношение на дебата ClickUp срещу Amplenote. Ето какво открихме:

Един потребител на Reddit го обобщи точно, като посочи, че най-добрият инструмент зависи от вашата цел, водене на бележки срещу планиране и изпълнение:

Каква ще бъде основната ви употреба? Ако основната му функция е да прави бележки, да запазва уеб връзки, да запомня неща и да прави връзки между тях, тогава Amplenote. Ако става въпрос за изпълнение на задачи и записване на отнетото време, дългосрочно планиране и гъвкавост при избора на подходящ изглед и интеграции с други услуги в зависимост от нуждите, тогава изберете Clickup. (Вероятно вече сте забелязали, че работата с документи изисква подход, който може би не е интуитивен. )

Каква ще бъде основната ви употреба?

Ако основната му функция е да прави бележки, да запазва уеб връзки, да запомня неща и да прави връзки между тях, тогава Amplenote.

Ако става въпрос за изпълнение на задачи и записване на отнетото време, дългосрочно планиране и гъвкавост при избора на подходящ изглед и интеграции с други услуги в зависимост от нуждите, тогава изберете Clickup. (Вероятно вече сте забелязали, че работата с документи изисква подход, който може би не е интуитивен. )

Друг потребител, който е изпробвал и двете платформи, сподели как всеки инструмент е изпълнил различна функция в работния му процес:

До този момент обаче имах много ясна представа за това какви функции ми трябват и как ще ги използвам, така че Clickup беше идеалният избор – за планиране. Ще кажа, че независимо как решите да започнете да използвате Clickup, ако се опитате да използвате всички функции още на първия ден, това може да ви претовари. В основата му е управлението на задачи, така че по-голямата част от останалото – където се крие силата му – са изгледите на задачите. Наскоро се запознах с Amplenote (след като изпробвах други услуги, които уж предлагат трансклюзия на бележки). За мен той задоволява различни нужди от Clickup – записване на бележки, записване и маркиране на мисли и дори свързване на всички тях.

До този момент обаче имах много ясна представа за това какви функции ми трябват и как ще ги използвам, така че Clickup беше идеалният избор – за планиране. Ще кажа, че независимо как решите да започнете да използвате Clickup, ако се опитате да използвате всички функции още на първия ден, това може да ви претовари. В основата му е управлението на задачи, така че по-голямата част от останалото – където се крие силата му – са изгледите на задачите.

Наскоро се запознах с Amplenote (след като изпробвах други услуги, които уж предлагат трансклюзия на бележки). За мен той задоволява различни нужди от Clickup – записване на бележки, записване и маркиране на мисли и дори свързване на всички тях.

Накрая, един самостоятелен консултант се включи с мнението си за използването на ClickUp за управление на едноличен бизнес и защо го предпочита:

Аз съм от екипа на Clickup. Ръководя едноличен консултантски бизнес, в който една задача е структурно подобна на следващата. Отне ми известно време да разбера как да настроя шаблона си; дали да използвам папки или не, кои полета да използвам и т.н. По мое мнение, усилията, които положих, за да се науча, си струваха. Що се отнася до Android, бих имал много информация, която да премествам на малък екран. Използвам телефона си предимно за преглед на информация, а манипулирам информацията предимно на устройство с голям екран. Можете да управлявате дейността си от телефона, но ми се струва малко пресилено. Разбира се, като уеб базирана платформа, настройката на Clickup не зависи от това какво устройство с голям екран използвате.

Аз съм от екипа на Clickup. Ръководя едноличен консултантски бизнес, в който една задача е структурно подобна на следващата. Отне ми известно време да разбера как да настроя шаблона си; дали да използвам папки или не, кои полета да използвам и т.н. По мое мнение, усилията, които положих, за да се науча, си струваха. Що се отнася до Android, бих имал много информация, която да премествам на малък екран. Използвам телефона си предимно за преглед на информация, а манипулирам информацията предимно на устройство с голям екран. Можете да управлявате дейността си от телефона, но ми се струва прекалено. Разбира се, като уеб базирана платформа, настройката на Clickup не зависи от това какво устройство с голям екран използвате.

Кой инструмент за продуктивност е най-добър?

Финалният сблъсък е тук и изборът е доста ясен!

Това е ClickUp! 👑

Amplenote е солиден конкурент, ако се фокусирате върху воденето на бележки, свързването на идеи и запазването на конфиденциалност и лекота.

Но когато става въпрос за гъвкавост, изпълнение на проекти и сътрудничество в екип, ClickUp излиза начело, особено ако координирате работата между екипи.

Той обединява всичко – документи, чат, цели, календар и AI помощ – в една платформа. Платформата се адаптира към вас без строги работни процеси.

