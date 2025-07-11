8 най-добри алтернативи на Baserow за персонализирани бази данни през 2025 г.

Чувствали ли сте някога, че вашият инструмент за бази данни без код ви пречи, вместо да ви помага да напредвате? Baserow може да предложи изчистен интерфейс и проста настройка. Все пак, с нарастването на вашите данни, започват да се появяват проблеми – забавено сътрудничество, ограничена автоматизация и прекалено много ръчна работа.

Независимо дали създавате вътрешни инструменти, управлявате работни процеси в няколко екипа или проследявате големи обеми данни, ви е необходим нещо повече от обикновен конструктор. Нуждаете се от мащабируемост, интелигентна автоматизация и сътрудничество в реално време.

Ето защо сме събрали най-добрите алтернативи на Baserow. Всяка една от тях е създадена, за да се справя с комплексни проекти, да автоматизира скучните задачи и да поддържа синхронизация в екипа ви (без да ви докарва до лудост). Нека ви помогнем да подобрите работния си процес, една задача (и таблица) по една.

Защо да изберете алтернативи на Baserow?

Baserow е добър избор, когато правите първите си стъпки в света без код. Но ето как стоят нещата: съвременните екипи се нуждаят от нещо повече от шаблон за електронна таблица с обновен дизайн.

Ето защо много хора предпочитат по-добър софтуер за бази данни за задачи и проекти пред Baserow:

По-ефективно управление на задачи и проекти: Достъп до усъвършенствани инструменти за възлагане на задачи, проследяване на напредъка и лесно организиране на сложни проекти.

Сътрудничество в реално време: Получавайте незабавни актуализации и координирайте работата на няколко екипа с функции за сътрудничество в реално време.

Мащабирайте базите си данни с увереност: справяйте се с нарастващите нужди от данни с платформи, които поддържат по-големи и по-мащабируеми бази данни.

Лесно автоматизиране на работните процеси: Оптимизирайте операциите и елиминирайте ръчната работа с възможностите за автоматизация на работните процеси.

Пълно персонализиране на работните пространства: Адаптирайте изгледите, базите данни и формулярите, за да отговарят на нуждите на вашия екип, с по-задълбочени опции за персонализиране.

Комуникация без проблеми: Използвайте вградения чат, коментари, известия и интеграции, за да подобрите комуникацията и продуктивността на екипа.

Интегрирайте се безпроблемно с вашия технологичен стек: Свържете се с любимите си инструменти и приложения чрез по-широка екосистема за интеграция.

👀 Знаете ли, че... Едгар Ф. „Тед“ Код, английски компютърен учен и математик, е признат за разработчик на фундаменталната теория на съвременното управление на бази данни, по-специално на релационния модел.

Най-добрите алтернативи на Baserow на един поглед

Искате кратка версия? Ето вашият списък с полезни съвети, преди да се впуснем в интересните подробности. Тези инструменти ще ви предложат нови начини за управление на проекти, сътрудничество в реално време и автоматизиране на повтарящи се задачи.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Частни лица, малки фирми, средни компании и предприятия, които се нуждаят от цялостно управление на проекти и данни. Потребителски полета, изгледи на таблици и списъци, автоматизация Налични са безплатни планове, както и персонализирани решения за предприятия. Airtable Малки и средни екипи и проектни мениджъри, които се нуждаят от визуални бази данни с прост потребителски интерфейс. Изглед на таблица, блокове, автоматизация Безплатно; платените планове започват от 24 $/потребител Quickbase Предприятия и големи екипи, управляващи сложни работни процеси и приложения от корпоративно ниво Нискокодов конструктор, автоматизация, отчети Безплатен пробен период от 30 дни, започва от 35 $/потребител Coda Мултифункционални екипи и отдели, които се нуждаят от хибридна система от документи и бази данни Страници, таблици, пакети Безплатно; платените планове започват от 12 $/потребител Tadabase Малки предприятия и оперативни екипи, които създават персонализирани бизнес приложения Драг-енд-дроп конструктор, достъп въз основа на роли Цена от 50 $/потребител Knack Малки предприятия и нестопански организации, които се нуждаят от прости онлайн бази данни и автоматизация на работния процес Онлайн бази данни, автоматизация на работния процес Цена от 59 $/потребител NocoDB Разработчици и технически екипи, търсещи алтернатива на Airtable с отворен код за съвместни бази данни Потребителски интерфейс, подобен на електронна таблица, API интеграция Безплатно; платените планове започват от 15 $/потребител Caspio Предприятия и регулирани индустрии, които се нуждаят от създаване на приложения без кодиране с усъвършенствана сигурност Конструктор с посочване и кликване, интеграции Цена от 100 $/потребител

Най-добрите алтернативи на Baserow, които можете да използвате

Добре, да запретнем ръкави и да се впуснем в тежките удари. Това не са просто клонинги на Excel бази данни, а алтернативи на Baserow, които със сигурност ще се превърнат във вашия следващ предпочитан инструмент, независимо дали търсите простота или мощност на корпоративно ниво.

1. ClickUp (Цялостно управление на проекти и данни)

Опитайте ClickUp безплатно Създавайте таблици и мощни визуални бази данни без да използвате код с ClickUp.

Ако някога сте си пожелавали универсално приложение за работа, което работи толкова усърдно, колкото и вие, ClickUp ще се превърне във вашия нов най-добър приятел.

Той комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно. Освен задачите, ClickUp трансформира целия ви работен процес, обединявайки управлението на проекти, документи, бази данни и сътрудничество в реално време в един цялостен пакет.

ClickUp Views

Една от най-мощните (и популярни) функции е Custom Views. Тя ви позволява да виждате задачите и отчетите си по свой начин – без да е необходимо кодиране.

Например, ClickUp Table View показва всяка задача като ред и полетата като колони. Представете си задачите и данните от вашия проект, показани като електронна таблица, но по-интелигентни – напълно интерактивни, персонализирани и директно свързани с вашите работни процеси.

Създайте над 15 вида персонализирани полета с помощта на ClickUp Table View.

Можете да превключвате между изгледите „Таблица“ и „Списък“ за различни перспективи – „Таблица“ за работа с големи обеми данни, „Списък“ за проследяване на прости задачи. Тези изгледи ви позволяват също да опростите масовите действия и да използвате клавишни комбинации, за да ускорите повтарящите се актуализации.

Baserow предлага таблици с бази данни, но изгледът „Таблица“ на ClickUp е безпроблемно свързан с управлението на проекти и задачи, така че можете да възлагате задачи, да проследявате напредъка и да актуализирате данните по проекта, без да преминавате от един инструмент в друг.

ClickUp Потребителски полета

Потребителските полета на ClickUp са тясно интегрирани с функциите за управление на задачи и проекти, което ви позволява да управлявате както структурирани данни, така и изпълними работни елементи на едно място.

Добавете персонализирани полета за данни към задачите и проектите си, за да адаптирате работния си процес.

Можете да добавяте персонализирани полета към списъци, папки, пространства или цялото си работно пространство и да проследявате всяка точка от данните, която е от значение за вашия екип, като например подробности за клиенти, етапи на проекти или бюджетни цифри.

Това добавя контекст към задачите, което прави отчетите по-информативни. Можете също така да упражнявате контрол върху видимостта и разрешенията в полетата, като по този начин гарантирате защитата на чувствителните данни.

Освен това можете да използвате формулни полета за автоматични изчисления без кодиране, за да намалите ръчните грешки.

ClickUp Automations

Искате да автоматизирате нещо повече от цифри? Опитайте ClickUp Automations, което автоматично се занимава с всички повтарящи се задачи. Например: възлагане на задачи на членовете на екипа, актуализиране на статуси или изпращане на напомняния.

Бъдете проактивни, като настроите ClickUp Automations, за да намалите необходимостта от ръчни задачи.

Той ви позволява да създавате правила, които задействат действия въз основа на статуса на задачите, промени в отговорните лица и крайни срокове. Те могат да бъдат настроени на ниво пространство, папка или списък.

Baserow се фокусира върху управлението на бази данни и не разполага с вградена автоматизация на работния процес за задачи и проекти. Но автоматизациите на ClickUp са създадени за управление на проекти, което улеснява прилагането на работните процеси и поддържа екипите в правилната посока.

ClickUp Docs

Освен това, ClickUp Docs централизира всички данни, задачи и документи по проектите за лесен достъп.

Сътрудничество между няколко екипа с ClickUp Docs

Членовете на екипа могат да коментират, да маркират колеги, да прикачват файлове и дори да създават документи за съвместна работа в рамките на задачите. Поддържа работата на няколко екипа по сложни проекти с помощта на детайлни разрешения.

Можете също така да организирате вашите документи като професионалист, като използвате страници и подстраници, за да създадете ясна йерархия на съдържанието. Лесно ги пренареждайте с плъзгане и пускане и групирайте свързани страници за по-добра структура.

ClickUp Dashboards

За по-голяма визуална яснота, опитайте да използвате ClickUp Dashboards. То ви позволява бързо да видите и измерите личния си напредък, отследеното време на вашия екип и ефективността на проекта.

Проследявайте и анализирайте целите си в детайли или с един поглед, използвайки таблата за управление на ClickUp.

Таблото за управление обединява всички данни по вашите проекти – задачи, графици, напредък и показатели за ефективност – в единен, персонализируем интерфейс, което елиминира необходимостта да превключвате между различни инструменти или таблици.

Можете да персонализирате таблата с широка гама от джаджи, като диаграми, списъци със задачи, календари, проследяване на времето и проследяване на цели, за да покажете точно информацията, от която се нуждае вашият екип.

За разлика от Baserow, който е предимно инструмент за бази данни, ClickUp комбинира визуализация на данни, управление на проекти и задачи и сътрудничество, като предлага по-задълбочена персонализация и автоматизация на работния процес на една платформа.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте зависимости между задачите и критични пътища, за да управлявате сложни проектни графици.

Използвайте ClickUp Mind Maps ClickUp Whiteboards , за да обменяте идеи и да свързвате визуално идеите си.

Използвайте вградените функции за проследяване на времето и преглед на натоварването, за да оптимизирате разпределението на ресурсите.

Елиминирайте необходимостта да изграждате структури от нулата и намалете времето за въвеждане с шаблоните на ClickUp.

Намалете разпространението на инструменти и увеличете производителността на екипите, които управляват както данни, така и работни потоци чрез сътрудничество в реално време, коментари и @споменавания.

Ограничения на ClickUp

Лесно усвояване за начинаещи потребители

Случайно забавяне на производителността при много големи работни пространства

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. Той ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам с други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. Той ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам с други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

Бонус: Запознайте се с ClickUp Brain Max , контекстуална изкуствена интелигентност, която се вписва идеално във вашето работно пространство. Ето как: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, уеб и др.

Използвайте Talk to Text, за да задавате въпроси, диктувате и давате команди на работата си с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

Brain MAX замества десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Perplexity с едно единствено, LLM-независимо решение

Познава вашите проекти, екипа ви, крайните срокове и историята на вашата работа, за да получите отговори и автоматизация, които наистина имат смисъл

2. Airtable (Най-доброто за визуални бази данни с прост потребителски интерфейс)

чрез Airtable

Ако Baserow ви се струва малко прекалено опростен, Airtable може да бъде по-добро решение. Той съчетава елегантен, лесен за използване интерфейс с гъвкавостта, от която се нуждаят напредналите потребители.

Искате визуализации? Airtable ви предлага Blocks, с които можете да създавате персонализирани табла, диаграми и други визуални елементи без познания по програмиране.

Airtable добавя ново измерение към автоматизацията. Можете да настроите работни процеси, които се занимават с повтарящи се задачи като актуализиране на записи или изпращане на имейли. С множество интеграции, които синхронизират вашите приложения и данни, Airtable ви позволява да работите по-умно, без да се налага да владеете програмиране.

Най-добрите функции на Airtable

Организирайте задачи и проекти без усилие с интуитивен изглед на таблица.

Разширете функционалността с модулни блокове за диаграми, карти и времеви линии.

Автоматизирайте работните процеси и се свържете безпроблемно с популярни приложения на трети страни.

Достъп до огромна библиотека с шаблони на Airtable , за да започнете по-бързо

Сътрудничество в реално време с коментари, прикачени файлове и напомняния

Ограничения на Airtable

Цената може да се повиши с разрастването на екипа ви.

Ограничени инструменти за отчитане в сравнение с някои платформи, насочени към предприятия

Цени на Airtable

Безплатно

Екип : 24 $/месец на потребител

Бизнес : 54 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

Едно ревю в G2 казва:

Airtables е чудесно за проследяване и записване на данни и има страхотен потребителски интерфейс. То е просто и лесно за научаване, автоматизацията му е мощна и може да направи много. Най-много ми харесва свързването на таблици, защото позволява търсене на полета, което помага за сегментиране на данните.

Airtables е чудесно за проследяване и записване на данни и има страхотен потребителски интерфейс. То е просто и лесно за научаване, автоматизацията му е мощна и може да направи много. Най-много ми харесва свързването на таблици, защото позволява търсене на полета, което помага за сегментиране на данните.

💡 Професионален съвет: Разгледайте вградените шаблони, преди да започнете от нулата. Много от тези инструменти предлагат готови настройки за неща като проследяване на проекти или CRM, което ви помага да спестите време и да не се налага да изобретявате колелото отначало.

📖 Прочетете също: Как да експортирате данни от Airtable в други приложения

3. Quickbase (Най-подходящ за сложни работни процеси и приложения от корпоративно ниво)

чрез Quickbase

Quickbase е платформа без код, създадена за по-сложни работни процеси – като одобрения, съответствие и многоетапни процеси, които изискват строга координация. Тя често се използва от по-големи екипи, които искат да създават персонализирани приложения, да автоматизират повтарящи се задачи и да поддържат потока на данни между отделите.

В сравнение с Baserow, той е по-скоро насочен към „тежките“ задачи. Получавате и солидни инструменти за отчитане и силни функции за сигурност, което го прави подходящ за индустрии с строги изисквания за съответствие.

Най-добрите функции на Quickbase

Създавайте персонализирани приложения с визуален конструктор с малко код

Създавайте многоетапни вериги за одобрение с условна логика за сложни работни процеси.

Генерирайте отчети и анализи в реално време за по-добро вземане на решения.

Свържете се безпроблемно със съществуващите системи и инструменти на трети страни.

Осигурете надеждна сигурност и съответствие с изискванията във всичките си проекти.

Ограничения на Quickbase

По-високата цена го прави по-подходящ за бюджетите на големите предприятия.

Крива на обучение за напреднали персонализации

Цени на Quickbase

Безплатен пробен период за 30 дни

Екип : Започва от 35 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес : Започва от 55 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Quickbase

G2 : 4,4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (300+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Quickbase?

В рецензия на Capterra се казва:

Quick Base предлага персонализирани приложения за бази данни, бързо разработване, достъпност в облака, мащабируемост, възможности за интеграция, сигурност и автоматизация, подобряващи организационната ефективност. .

Quick Base предлага персонализирани приложения за бази данни, бързо разработване, достъпност в облака, мащабируемост, възможности за интеграция, сигурност и автоматизация, подобряващи организационната ефективност. .

4. Coda (Най-доброто за хибридни документи + бази данни)

чрез Coda

Coda съчетава усещането за документ с мощността на база данни, предоставяйки на екипите гъвкаво пространство за създаване на персонализирани работни процеси, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг. Той комбинира текст, таблици и функции, подобни на тези в приложенията, на едно място, така че можете да пишете, организирате и автоматизирате, без да напускате страницата.

Coda превъзхожда Baserow по своята гъвкавост. Вместо да се занимавате с отделни инструменти за документи, задачи и таблици, можете да обедините всичко в един динамичен документ. Страниците и таблиците работят ръка за ръка, което ви позволява да създавате интерактивни бази данни заедно с писмени планове или бележки от срещи.

С пакети и бутони можете да се свържете с инструменти за сътрудничество като Slack, Jira или Google Calendar и да задействате действия, без да напускате документа си. Ако проучвате алтернативи на Airtable, но искате нещо по-цялостно, Coda си заслужава да бъде взета под внимание.

Най-добрите функции на Coda

Комбинирайте документи, бази данни и приложения в едно съвместно работно пространство.

Създавайте интерактивни таблици с релационни данни и формули

Автоматизирайте работните процеси с помощта на бутони, пакети и интеграции.

Персонализирайте страниците, за да отговарят точно на вашия процес и стил.

Споделяйте актуализации в реално време на страниците на екипа с синхронизирани промени в документите.

Ограничения на Coda

В началото може да ви се стори прекалено сложно поради неговата гъвкавост.

Разширените функции изискват известно време за усвояване.

Цени на Coda

Наличен е безплатен план

Pro : 12 $/месец за Doc Maker

Екип : 36 $/месец за Doc Maker

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Coda

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Coda?

В едно ревю в G2 се казва:

Има безброй възможности. Можете да пишете документация, да създавате (сложни) таблици, да създавате страници вътре в страници, да споменавате хора и страници, да интегрирате с miro, google sheets/docs/etc, да вмъквате изображения, линкове... Мисля, че това е най-пълният инструмент, който съм използвал. [Но] Някои функции и възможности не са много ясни и интуитивни. Въпреки че интерфейсът е много лесен за използване, трябва да разберете как да използвате определени функции.

Има безброй възможности. Можете да пишете документация, да създавате (сложни) таблици, да създавате страници вътре в страници, да споменавате хора и страници, да интегрирате с miro, google sheets/docs/etc, да вмъквате изображения, линкове... Мисля, че това е най-пълният инструмент, който съм използвал. [Но] Някои функции и възможности не са много ясни и интуитивни. Въпреки че интерфейсът е много лесен за използване, трябва да разберете как да използвате определени функции.

5. Tadabase (Най-доброто за персонализирани бизнес приложения)

чрез Tadabase

Tadabase е като площадка без код за бизнес строители, които искат да реализират идеите си за приложения бързо. Тя се отказва от сложността в полза на интуитивен интерфейс с плъзгане и пускане, което улеснява пускането на всичко, от клиентски портали до вътрешни системи за проследяване, без никакви проблеми с кодирането.

Tadabase превъзхожда Baserow с възможностите си за дълбока персонализация и контрол. Можете да настроите точно какво вижда всеки потребител, като използвате достъп на базата на роли, да създавате елегантни формуляри и отчети и да проектирате приложения, които изглеждат добре на всички устройства. То е създадено за екипи, които искат напълно функционално приложение, което отразява работния им процес до най-малкия детайл.

Функциите за автоматизация също така гарантират по-малко ръчна работа и повече време, прекарано в дейности, които действително развиват вашия бизнес.

Най-добрите функции на Tadabase

Настройте разширени контроли за разрешения на потребителите, за да персонализирате достъпа по сигурен начин.

Проектирайте изпипани, отзивчиви за мобилни устройства приложения, комплектовани с формуляри, диаграми и отчети.

Автоматизирайте работните процеси и предупрежденията, за да поддържате гладкото функциониране на нещата зад кулисите.

Създавайте портали за клиенти с брандирани входове и отзивчив потребителски интерфейс.

Ограничения на Tadabase

Отнема време да се овладеят напредналите функции

Опциите за интеграция са по-ограничени в сравнение с някои конкуренти.

Цени на Tadabase

За екипи и индивидуални потребители

Стартово ниво : 50 $/месец

Растеж : 125 $/месец

Професионална : 250 $/месец

Elite: 450 $/месец

За агенции и дистрибутори

Essentials : 500 $/месец

Разширена : 750 $/месец

Elite: 1000 $/месец

Оценки и рецензии за Tadabase

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (25+ отзива)

6. Knack (Най-подходящ за малки предприятия и нестопански организации)

чрез Knack

Knack поддържа нещата освежаващо прости, като същевременно предлага сериозна мощност под капака. Той е проектиран за малки предприятия и нестопански организации, които се нуждаят от лесен начин за създаване на онлайн бази данни и оптимизиране на работните процеси без технически главоболия.

Това, което отличава Knack от Baserow, е фокусът върху използваемостта и широката гама от шаблони, които улесняват стартирането.

Knack ви позволява да създавате всичко – от директории и системи за инвентаризация до регистрации за събития и CRM, без да са ви необходими познания по програмиране. Автоматизацията на работния процес гарантира, че повтарящите се задачи като одобрения или известия се обработват зад кулисите, а персонализираните роли на потребителите ви позволяват да контролирате точно кой какво вижда.

Най-добрите функции на Knack

Създавайте онлайн бази данни с интуитивен конструктор

Автоматизирайте задачите и улеснете одобряването

Персонализирайте ролите и разрешенията на потребителите за сигурен достъп.

Стартирайте CRM, директории или инструменти за инвентаризация от специфични за индустрията стартови комплекти.

Насладете се на оптимизирани за мобилни устройства оформления за безпроблемно преживяване.

Ограничения на Knack

Ограничени инструменти за разширени анализи и отчети

Може да стане скъпо с добавки за разширени функции

Цени на Knack

Стартово ниво : 59 $/месец

Pro : 119 $/месец

Корпоративна : 269 $/месец

Плюс: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Knack

G2 : 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Knack?

Едно ревю в G2 казва:

Knack е достатъчно прост, за да може всеки да създава много полезни приложения за бази данни. В същото време обаче е изключително стабилен, което позволява много висока функционалност за потребители с малко повече опит. Възможностите за по-добро форматиране и оформление на страниците в подробните отчети и формуляри са донякъде ограничени.

Knack е достатъчно прост, за да може всеки да създава много полезни приложения за бази данни. В същото време обаче е изключително стабилен, което позволява много висока функционалност за потребители с малко повече опит. Възможностите за по-добро форматиране и оформление на страниците в подробните отчети и формуляри са донякъде ограничени.

🧠 Интересен факт: Думата „база данни“ всъщност се появява за първи път във военния свят около 1964 г. Тогава тя не се отнасяше за приложения или уебсайтове, а за споделени системи за данни за компютри с времево споделяне, използвани в отбраната!

7. NocoDB (Най-добрата алтернатива на Airtable с отворен код)

чрез NocoDB

NocoDB е добър вариант, ако искате гъвкавостта на Airtable, но и свободата на инструментите с отворен код. Той превръща всяка SQL база данни в интелигентен, сътруднически потребителски интерфейс за електронни таблици, който ви позволява да управлявате данните визуално, без да се отказвате от контрола над вашия бекенд.

Това, което прави NocoDB по-добър от Baserow, е неговият отворен код и дизайн, ориентиран към API. Получавате пълна прозрачност, възможност за самостоятелно хостинг и платформа, която разработчиците обичат заради нейната адаптивност. Интерфейсът, подобен на електронна таблица, е познат и лесен за използване, но е създаден така, че да се мащабира и интегрира безпроблемно с вашите съществуващи системи.

Най-добрите функции на NocoDB

Свържете се незабавно със съществуващи релационни бази данни и ги превърнете в интелигентен интерфейс за електронни таблици.

Сътрудничество с екипите чрез познати и интуитивни изгледи на таблици, галерии, канбан и формуляри.

Създайте връзки между таблици с мощни полета за връзки за моделиране на релационни данни.

Автоматизирайте процесите чрез интегриране със софтуер за управление на работния процес като Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, Email и други API-та на трети страни чрез вградения магазин за приложения.

Споделяйте бази или изгледи публично или частно, с опции за защита с парола.

Ограничения на NocoDB

Изисква технически познания, за да се използва пълноценно.

По-малко изпипана потребителска среда в сравнение с платените платформи

Цени на NocoDB

Облак

Безплатно

Екип : 15 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Самостоятелно хостинг

Безплатно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за NocoDB

G2 : Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

8. Caspio (Най-доброто решение за създаване на приложения без кодиране за предприятия)

чрез Caspio

Caspio е създаден специално за предприятия. Той ви предоставя пълноценна среда за създаване на приложения, в която можете да проектирате, внедрявате и управлявате персонализирани бизнес приложения, без да пишете нито една реда код. Ако работите с чувствителни данни или сложни работни процеси, Caspio е създаден, за да се справи с тях – и дори повече.

Caspio превъзхожда Baserow по отношение на сигурността, мащабируемостта и стабилните опции за интеграция на корпоративно ниво. Интерфейсът му от типа „посочи и кликни“ улеснява създаването на приложения, които отговарят точно на вашите изисквания, а вградените функции за съответствие (като поддръжка на HIPAA и GDPR) го правят надежден избор за индустрии със строги регулации за данните.

Най-добрите функции на Caspio

Разгърнете корпоративни приложения по-бързо с помощта на шаблони с указания и инструменти за импортиране на данни.

Вградени инструменти за съответствие за регулирани индустрии

Мащабируема инфраструктура за подкрепа на нарастващите нужди от данни

Широки възможности за интеграция с популярни бизнес инструменти

Контрол на сигурността и управлението на ниво предприятие

Ограничения на Caspio

Цените са по-високи.

Интерфейсът може да изглежда остарял в сравнение с по-новите платформи.

Цени на Caspio

Lite : 100 $/месец

Плюс : 300 $/месец

Бизнес : 600 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Caspio

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Вашата идеална база данни ви очаква в ClickUp

Независимо дали търсите простота, свобода на отворения код или мощност на корпоративно ниво, тези алтернативи на Baserow си заслужават да бъдат опитани.

Всеки инструмент тук е проектиран да запълни празнините, които Baserow оставя, като ви предоставя по-добра автоматизация, по-задълбочена персонализация и по-силно сътрудничество в реално време между техническите и нетехническите екипи.

Ключът е да изберете персонализирания инструмент за бази данни, който най-добре отговаря на вашия уникален работен процес и размер на екипа.

ClickUp е превъзходна алтернатива на Baserow за екипи, които търсят гъвкава, всеобхватна платформа, която съчетава персонализирани бази данни с мощно управление на проекти, автоматизация на работния процес и сътрудничество в реално време.

Функциите му са проектирани да ви помогнат да управлявате сложни проекти, да автоматизирате повтарящи се задачи и да поддържате синхронизация между няколко екипа – всичко това в едно интуитивно работно пространство.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който вашият екип сътрудничи и управлява мащабируеми бази данни.