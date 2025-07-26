16 безплатни шаблона за портфолио за UX проучвания за дизайнери

„Как да направя това да има смисъл?”

Ако някога сте се взирали в празен документ и купчина интервюта, знаете какво е това чувство.

Трудното не е само да направите проучването, а да го превърнете в ясна и убедителна история. Едно добро UX портфолио прави точно това – представя вашия процес, стратегия и структура в действие.

Добрата новина? Не е нужно да започвате от нулата.

Ние сме подбрали 16 безплатни шаблона за портфолио за UX проучвания, които ще ви помогнат да превърнете работата си в ясни, стратегически истории – идеални за търсене на работа, свободна практика или личен брандинг.

Да започнем! ⚓

Какво е шаблон за портфолио за UX изследвания?

Шаблонът за портфолио за UX изследвания е структурирана рамка, обикновено под формата на документ, презентация или уебсайт, предназначена да насочва изследователите при съставянето и представянето на тяхната работа.

Той включва предварително дефинирани раздели за обзор на проекта, методи на изследване, подробности за участниците, заключения, въздействие и въпроси от проучването за потребителското преживяване, като гарантира, че всички необходими елементи са документирани последователно.

Какво прави един добър шаблон за портфолио за UX проучвания?

Животът на UX дизайнера се върти около вземането на обмислени решения, основани на проучвания и сътрудничество. Добре структуриран шаблон с последователен формат, който е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към различни видове проучвания и обхват на проекти, улеснява това.

Ето какво да търсите. 👇

Определена структура на проекта: Включва предварително създадени раздели за цели, Включва предварително създадени раздели за цели, методи за проучване на потребителите , заключения, резултати и размисли.

Потребителски полета и етикети: позволяват ви да организирате проучванията по тип, група потребители, ниво на въздействие или етап на проектиране.

Проследяване на статуса: Помага за управлението на текущата работа с етикети като „Чернова“, „В процес на преглед“ или „Завършено“.

Свързани казуси и резултати: Свързва всеки изследователски проект с промени в дизайна, прототипи или подобрения в използваемостта.

Подходящ за съвместна работа дизайн: Поддържа редактиране в реално време, коментари и принос от членовете на екипа.

Професионално форматиране: Поддържа портфолиото ви подредено, лесно за преглед и лесно за актуализиране за множество проекти.

16 шаблона за портфолио за UX проучвания

Портфолиата за UX често се съхраняват в различни инструменти, което затруднява представянето на цялостна картина или мащабирането на процеса на проучване в различните екипи.

ClickUp решава този проблем с шаблони, които интегрират обобщения на проучвания, документация, графици и обратна връзка в едно унифицирано работно пространство.

Но това не е всичко.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp Design подобрява целия ви работен процес в областта на проучванията, като ви помага да картографирате пътувания и прозрения, да улавяте всеки детайл и да проследявате напредъка в реално време в различните екипи.

Да започнем! 🛠️

1. Шаблон за портфолио за дизайн на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте портфолиа, фокусирани върху изследвания, с шаблона за дизайнерско портфолио на ClickUp.

Ако организирането на вашите проекти ви се струва хаотично, шаблонът за портфолио на ClickUp Design ви предоставя структурирано пространство, в което да отразите творческия си път.

Ето как да създадете портфолио за дизайн с този шаблон:

Преглед от клиент, Вътрешен преглед, За одобрение и Завършено , за да проследявате напредъка на проекта. Използвайте персонализирани статуси на ClickUp като, за да проследявате напредъка на проекта.

Краен резултат, Категория на дизайна и Етап на дизайна , за да записвате ключовите решения. Добавете персонализирани полета на ClickUp , като, за да записвате ключовите решения.

Навигирайте в множество персонализирани изгледи като „Започнете оттук“, „Проекти“ и „По етапи на проектиране“, за да структурирате визуално своето повествование.

📌 Идеален за: Студенти по UX дизайн, които създават портфолио, подкрепено с изследвания.

2. Шаблон за дизайн на бяла дъска на ClickUp

Получете безплатен шаблон Очертайте целите на проекта с шаблона за бяла дъска на ClickUp Design Brief.

Когато всеки има различна версия на брифинга, ви е необходим шаблона за бяла дъска за дизайн брифинг на ClickUp, който внася яснота в хаоса. Създаден за съгласуване в ранния етап, той предоставя споделено визуално пространство за очертаване на целите на проекта, картографиране на очакванията на клиентите и съгласуване на творческата посока с бизнес нуждите.

Ето как да го използвате:

Използвайте предварително създадени секции като Акценти на марката, Цели, Целеви пазар и Маркетингова насока , за да консолидирате входящата информация.

Добавете лепящи се бележки, препратки и бележки по цялата площ, за да направите място за творческо мислене.

Превърнете лепящите се бележки в задачи в ClickUp директно от бялата дъска, за да запазите контекста.

📌 Идеален за: Амбициозни UX изследователи, които работят съвместно по проекти в ранен етап и се нуждаят от визуално работно пространство.

🔍 Знаете ли, че... Дон Норман е известен като „бащата на потребителското преживяване“. Той е автор на термина „потребителско преживяване“ (UX), който дефинира така: „Потребителското преживяване обхваща всички аспекти на взаимодействието на крайния потребител с компанията, нейните услуги и продукти.“

3. Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на UX дизайн с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp е готов за употреба документ, създаден да помогне на продуктовите екипи да планират, организират и изпълнят ефективно проучване на потребителите. Той ви води през определянето на целите на проучването, очертаването на методологията и идентифицирането на ключовите критерии за участниците.

Ето как ви помага:

Започнете с предварително форматиран документ, който ви води през определянето на цели, потребителски сегменти, методологии и графици.

Управлявайте етапи като Планиране , В процес и Завършено с персонализирани статуси.

Приложете етикети за типа изследване и целевите групи потребители за по-добра организация.

📌 Идеален за: Екипи, които подготвят структурирани планове за изследвания, за да демонстрират яснота.

4. Шаблон за евристичен преглед на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете фокусирана система за преглед с шаблона за евристичен преглед на ClickUp.

Шаблонът за евристичен преглед на ClickUp ви предоставя повтаряем работен процес, с който да организирате всичките си открития на едно място.

Ето как шаблонът ви помага да извършвате по-чисти и по-бързи прегледи:

Оценявайте всеки елемент на потребителския интерфейс спрямо принципите за използваемост едновременно с помощта на специалния Heuristic Review View .

Записвайте проблемите като задачи и ги маркирайте с полета като сериозност или категория, за да ги приоритизирате по-лесно в маркетинговото си портфолио

Следвайте вградения Наръчник за начало, за да включите екипа си и да съгласувате критериите за преглед.

📌 Идеален за: Средно ниво UX професионалисти, които провеждат индивидуални или екипни одити, за да покажат своите умения за оценка и изследване.

5. Шаблон за дизайн на казус от ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте информативни казуси с шаблона за дизайн на казуси на ClickUp.

Шаблонът за дизайн на казуси на ClickUp ви помага да създадете подкрепени с данни разкази, които представят вашето влияние по начина, по който ви е необходим.

Вижте как ви помага да се концентрирате:

Проследявайте напредъка на казусите от начало до край със статусите Ново свидетелство, В процес на преглед и Нуждае се от ревизия .

Подчертайте въздействието на данните с полета, които маркират всеки казус по име на клиент, резултат, тип проект или отрасъл.

Преминавайте между изгледи като Въпросник за казус, Табло на клиента и Статус на казуса, за да събирате информация, да назначавате рецензенти и да наблюдавате цялостния работен процес.

📌 Идеален за: Кандидати за работа в областта на UX, които изготвят подробни, измерими казуси, за да представят дизайнерски решения, подкрепени с данни за потребителите.

💡 Професионален съвет: Бялото (или отрицателното) пространство помага да се насочи погледът на потребителя и прави съдържанието по-лесно за възприемане, създавайки усещане за чистота и подреденост; уверете се, че го включвате в правилния баланс.

6. Шаблон за пътна карта за UX от ClickUp

Получете безплатен шаблон Въведете яснота в стратегията за UX с шаблона за пътна карта за UX на ClickUp.

Шаблонът ClickUp UX Roadmap ви предоставя споделена визуална времева линия, която контекстуализира вашите UX инициативи. Създаден в ClickUp Whiteboards, този шаблон ви помага да разделите работата с прецизност:

Организирайте инициативите в категориите Сега, Следващо и Бъдеще , за да може екипът ви да се съсредоточи върху предстоящите задачи.

Използвайте дефинирани блокове, за да заснемете Тема, Цел, Кой и Какво, Обобщение и Зависимости за всеки проект.

Подчертайте фазите на изследването, приоритетите в дизайна и етапите на внедряване, като използвате инструменти за UX дизайн , лепящи се бележки и маркери, базирани на легенди.

📌 Идеален за: UX изследователи, които планират да комуникират своята дългосрочна стратегия и дизайнерски решения.

💡 Съвет от професионалист: Добрите UX портфолиа започват с добре документирани проекти. Това видео ви показва как да управлявате творческата и дизайнерската си работа в ClickUp, за да можете да покажете не само резултатите, но и целия процес.

7. Шаблон за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте системи за повтаряеми тестове с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Тестът за използваемост оценява как реалните потребители взаимодействат с вашия продукт, за да открие точките на триене и да подобри цялостното преживяване. Шаблонът за тестване на използваемостта на ClickUp гарантира, че тези прозрения се записват ясно и се прилагат ефективно.

Ето как ви помага шаблона за тестване на използваемостта:

Използвайте вградения Whiteboard layout, за да начертаете целите, потока от задачи и подробностите за участниците, преди да започне тестът.

Добавете персонализирани полета, за да проследявате проблемите на потребителите, успеваемостта на задачите и качествената обратна връзка в контекста.

Премествайте елементи между персонализирани статуси като Планирано, В тестване или Анализирано, за да поддържате всички в синхрон.

📌 Идеален за: Създатели на портфолио, които искат да включат пълни цикли на тестване на използваемостта.

📮 ClickUp Insight: Повече от половината от служителите се затрудняват да намерят необходимата им информация на работното място. Докато само 27% казват, че това е лесно, останалите се сблъскват с някаква степен на затруднение, като 23% го намират за много трудно. Когато знанията са разпръснати в имейли, чатове и инструменти, загубеното време се натрупва бързо. С ClickUp можете да превърнете имейлите в проследими задачи, да свържете чатовете със задачите, да получите отговори от AI и още много други неща в едно работно пространство. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

8. Шаблон за план за тестване на използваемостта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте тестови сесии с шаблона за тестване на използваемостта на ClickUp.

Шаблонът за план за тестване на използваемостта на ClickUp е предварително създадена структура, която води екипа ви през всяка фаза на тестване на използваемостта, от набирането на участници до отчитането. Той осигурява работния процес с определени полета, подзадачи и проследяване на напредъка, за да гарантира последователно изпълнение.

Можете да:

Използвайте Име на проекта, Описание на проекта, Ръководител на теста и Метод на тестване Потребителски полета, за да запознаете екипа с обхвата и логистиката.

Разделете работата на седем ясни подзадачи, като Планиране на тестове, Набиране на участници, Подготовка на материали, Настройка на средата, Извършване на тестове, Анализ на данни и Отчитане на тестове с „Списък със задачи“.

Визуализирайте напредъка в реално време с лентата Test Progress (Напредък на теста) на живо.

📌 Идеален за: Изследователи, които управляват множество сесии за тестване на използваемостта и се нуждаят от единен формат.

💡 Професионален съвет: Включете забавни елементи, като анимации, игриви текстове и геймификация, за да повишите ангажираността и лоялността на потребителите и дори да облекчите неудовлетвореността им. Например, приложения като TikTok и Fitbit използват забавни функции като тези, за да привличат потребителите да се връщат.

9. Шаблон за задачи за портфолио за дизайн на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте портфолиото си в добра форма с шаблона за задачи на ClickUp Design Portfolio.

Шаблонът за задачи на ClickUp Design Portfolio е създаден за дизайнери, които се нуждаят от нещо повече от обща представа. Тази версия на шаблона за UX дизайн портфолио, фокусирана върху задачите, се впуска в детайлите на изпълнението, проследявайки с прецизност всеки етап от дизайна, всеки ресурс и всеки краен срок.

Ето как да го използвате за ежедневната си работа:

Разделете работата си по дизайн с полета като Етап на дизайна, Категория на дизайна и Краен резултат .

Следете напредъка с крайни срокове, приоритети на задачите и отговорни лица , за да наблюдавате напредъка чрез завършване на ниво задача.

Навигирайте в подстраниците в прикачените ClickUp Docs за целите на проекта, брифинги, UX стратегия и показатели за успех.

📌 Идеален за: Младши дизайнери, които документират индивидуални задачи по проекти, дизайнерски ресурси и итерации.

10. Шаблон за изпълнително резюме на ClickUp UI Designers

Получете безплатен шаблон Запечатайте ценностите си в дизайна с шаблона за изпълнително резюме на ClickUp UI Designers.

Когато заинтересованите страни поискат бърз преглед на работата ви по UI, шаблонът за изпълнително резюме на ClickUp UI Designers ще ви бъде от полза. Можете да го използвате, за да изразите как вашите решения по UI съответстват на нуждите на потребителите и бизнес целите.

За да го управлявате оптимално, опитайте:

Добавете полета като Име на проекта, Име на клиента и Тип дизайн , за да документирате върху какво работите и за кого.

Организирайте проектите си, като използвате раздели като Очакваща обратна връзка, В процес на изпълнение или Завършено , за да могат сътрудниците и рецензентите да знаят какво е направено и какво предстои.

Превключвайте между списък, табло или календар , за да управлявате резултатите или да се подготвите за срещи със заинтересованите страни.

📌 Идеален за: Кандидати, фокусирани върху UI, които създават ясен преглед на визуалната си работа.

🔍 Знаете ли? Основната разлика между клиентското преживяване и потребителското преживяване е, че клиентското преживяване обхваща цялостната връзка с дадена марка, докато потребителското преживяване се фокусира върху взаимодействията с продукта.

11. Шаблон за крайни резултати на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разделете работата на управляеми части с шаблона за резултати на ClickUp.

Шаблонът за крайни продукти на ClickUp поддържа видимост върху множество крайни продукти, като същевременно избягва пропуснати срокове.

Ето как той ви помага да запазите контрол:

Проследявайте напредъка в реално време със статуси като Завърши, В процес, За одобрение и Завършено , така че всеки етап от изпълнението да е кристално ясен.

Запишете подробностите за доставката, като използвате полета като Одобряващ, Статус RAG, Фаза на проекта и Статус на завършване , за да премахнете неяснотите и да отбележите препятствията на ранен етап.

Управлявайте цялостната картина с предварително създадени изгледи като Статус на екипа, График и Табло със статуси, за да можете да следите сроковете, натоварването и зависимостите.

📌 Идеален за: UX изследователи, които управляват множество проекти и искат да проследяват резултатите.

12. Шаблон за портфолио на проект, подобрен с AI от ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете винаги една крачка напред с интелигентните предложения на шаблона за портфолио на проекти с AI на ClickUp.

Ако вашето портфолио с проекти ви се струва като черна кутия с пропуснати актуализации и скрити рискове, шаблоните за портфолио с проекти с подобрени AI функции на ClickUp ви предлагат по-интелигентен начин да управлявате и мащабирате цялата си дейност.

Поддържан от ClickUp Brain, този шаблон показва в реално време информация, рискове и предложения за ресурси – без да се налага да преминавате от един табло към друг.

Ето как работи:

Вижте незабавно статуса на проектите, собствениците, крайните срокове и препятствията във всички работни потоци с Portfolio Dashboard .

Използвайте Progress Insights (AI) , за да откриете просрочени задачи, забавени инициативи и общото състояние.

Отбележете рисковите проекти и препоръчайте коригиращи действия с Automated Risk Tracker .

Използвайте Таблото за разпределение на ресурсите, за да разберете капацитета на екипа, да идентифицирате колегите с недостатъчно или прекалено много задачи и да използвате предложенията на AI, за да преразпределите задачите.

📌 Идеален за: Опитни UX професионалисти, които представят междупроектни прозрения с обобщения, генерирани от изкуствен интелект.

13. Шаблон за медиен комплект на ClickUp

Получете безплатен шаблон Представете вашата марка с професионализъм с шаблона ClickUp Media Kit.

Шаблонът ClickUp Media Kit е централизирано работно пространство за организиране и споделяне на вашите бранд активи, фирмена информация и материали за пресата в един изтънчен, леснодостъпен формат. Той е перфектно допълнение към вашата система за привличане на клиенти, като създава изтънчен комплект, който разказва историята на вашия бранд и я дублира за различни клиенти.

Можете да структурирате:

Какво правите и защо е важно в раздела „За мен и ключови показатели“

Качете логото, снимките на продуктите или профилните снимки директно в документа.

Избройте ясно офертите и цените, за да избегнете разменени съобщения в раздела Таблица с услуги .

Уверете се, че медиите достигат бързо до правилния човек, като използвате раздела „Контактни данни“.

📌 Идеален за: Свободни UX дизайнери, които създават медиен комплект с propria марка, включващ услуги, показатели и примери за работа.

14. Шаблон на ClickUp за проектен план за проучване

Получете безплатен шаблон Провеждайте съвместни проучвания с шаблона за проектен план за проучвания на ClickUp.

Шаблонът за проектен план за проучвания на ClickUp ви предоставя рамка за организиране на всеки етап от проучването, от определянето на целите до представянето на резултатите.

Ето как той ви помага да управлявате сложността:

Заложете основите на проекта, като използвате вградените полета за Цели, Обхват, График и Роли в екипа .

Разделете работните потоци на ясни, проследими задачи с персонализирани статуси като Планиране, Събиране на данни, Анализ и Завършено .

Определете фази като преглед на литературата, събиране на данни и анализ с Изглед на списък, групиран по етапи на проекта.

📌 Идеален за: Изследователи, които провеждат цялостни проучвания на потребителското преживяване и се нуждаят от структуриран начин за очертаване на фазите.

📖 Прочетете също: Конференции и събития за UX дизайн за професионалисти

15. Шаблон за бяла дъска за проучвания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте централизиран източник на информация с шаблона ClickUp Research Whiteboard Template.

Не всеки проект за проучване на потребителското преживяване започва със списък със задачи; понякога е необходимо да мислите на глас, да начертаете идеите си и да си сътрудничите визуално. Тук на помощ идва шаблона за бяла дъска за проучвания на ClickUp. Той е създаден за свободно обсъждане, сътрудничество и начертаване на идеи.

Използвайте този шаблон, за да:

Събирайте необработени резултати от проучвания, като използвате цифрови лепящи се бележки, групирани по категория или тема.

Откривайте тенденциите по-бързо с визуален канвас, който подчертава моделите и проблемните точки.

Сътрудничество с колегите на живо – добавяйте, редактирайте и коментирайте директно върху споделените проучвания.

Преминете от мозъчна атака към действие, като превърнете бележките в проследими задачи.

📌 Идеален за: Изследователи в начален етап, които предпочитат да представят визуално своите заключения, преди да ги превърнат в структурирани прозрения.

16. Шаблон за изследователски доклад на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте данните от проучванията с шаблона за проучвателен доклад на ClickUp.

Вече сте направили проучването, сега идва трудната част: да го превърнете в ясен доклад, който може да се сподели. Шаблонът за проучвателен доклад на ClickUp е предназначен за документиране на потребителското преживяване и представяне на вашите заключения в професионален формат, готов за споделяне.

С този шаблон можете:

Използвайте предварително форматирани раздели за Изпълнително резюме, Методология, Резултати, Дискусия и Приложения .

Проследявайте приносите и редакциите с полета като Автор на доклада и Съавтор

Прилагайте статуси като Чернова, В процес на преглед или Одобрено, за да управлявате напредъка.

📌 Идеален за: Професионалисти, които превръщат суровите данни в казуси за UX проучвания.

Не сте сигурни за тези шаблони за портфолио за UX проучвания? Чуйте мнението на този реален потребител:

Използвам ClickUp периодично, за да управлявам няколко UX проекта едновременно. Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да преглеждам всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая.

Използвам ClickUp периодично, за да управлявам няколко UX проекта едновременно. Основната причина, поради която харесвам ClickUp, е, че мога да разделя цялата си работа на проекти и екипи, а след това да преглеждам всичко на толкова високо или подробно ниво, колкото желая.

Получете необходимата ви клик-процентна ставка

Вашите проучвания са задълбочени и вашето портфолио трябва да отразява това.

Независимо дали усъвършенствате представянето си пред мениджърите по наемане на персонал или просто въвеждате ред в творческия хаос, опциите за шаблони за портфолио за UX проучвания на ClickUp са вашето предимство.

Те са снабдени с ClickUp Brain за автоматично обобщаване на информация, Whiteboards за картографиране на пътувания в контекст и гъвкави изгледи за организиране на всичко – от планове за изследвания до резултати от тестове за използваемост.

Готови ли сте да подобрите портфолиото си за UX проучвания?