Над 50 въпроса от анкетата за потребителското преживяване (UX), за да получите полезна информация

Въпросите от анкетата за потребителското преживяване ви помагат да видите продукта си през очите на потребителите.

Вместо да гадаете какво е лесно и какво предизвиква неудовлетворение, правилните въпроси от анкетата за потребителското преживяване ви дават ясни отговори, въз основа на които можете да действате. С няколко умни промени можете да превърнете обратната връзка в по-добри дизайни, по-гладки работни процеси и по-добро цялостно преживяване.

Това ръководство съдържа над 50 въпроса за проучване на потребителското преживяване, които можете да използвате, за да съберете полезна обратна връзка и да вземете уверени решения за следващото си проучване.

Ще разгледаме и как да проведете проучване за удовлетвореността на потребителите, да съберете качествени данни, да проведете проучвания за потребителското преживяване и да използвате ефективно шаблони за проучвания за потребителското преживяване.

Какво представляват анкетите за потребителското преживяване (UX)?

Анкетите за потребителско преживяване ви помагат да съберете пряка обратна връзка за това как потребителите взаимодействат с вашия продукт, уебсайт или услуга. Те разкриват лекотата на използване, нивата на удовлетвореност, предпочитанията за функции и потенциалните проблеми, които оказват влияние върху цялостното преживяване.

Едно добро проучване за потребителското преживяване съчетава въпроси за използваемостта, оценки за удовлетвореността и отворени въпроси, за да събере както качествени, така и количествени данни. Вместо да се основава на предположения, то предоставя ясни прозрения, които помагат да се приоритизират подобренията и да се създадат преживявания, които потребителите наистина искат.

Как да използвате изкуствен интелект, за да създадете по-целенасочени въпроси за проучването AI може да ви помогне да създадете въпроси за проучването, които са по-ясни, по-релевантни за вашата аудитория и съобразени с вашите изследователски цели, като спестявате време и подобрявате качеството на отговорите. Как да приложите това: ✅ Помолете AI да променя типовете въпроси: Поискайте комбинация от отворени въпроси, въпроси с няколко възможни отговора и въпроси по скалата на Ликерт, за да насърчите разнообразни отговори и по-богати данни. ✅ Определете първо целта си: Преди да активирате AI, очертайте какви прозрения търсите (например, удовлетвореност на клиентите, обратна връзка за продукта, пазарни тенденции). Това гарантира, че AI ще генерира целенасочени и конкретни въпроси. ✅ Подскажете на AI контекста на аудиторията: За да адаптирате въпросите ефективно, включете подробности като коя е вашата аудитория, доколко е запозната с темата и какъв тон искате да използвате (например професионален или неформален). Използвайте ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, за да ви помогне да създадете интересни въпроси.

Най-добрите въпроси за проучване на потребителското преживяване, които да зададете

Подходящите въпроси от анкетата за потребителското преживяване ви помагат да разберете как потребителите действително взаимодействат с вашия продукт. Различните въпроси разкриват различни аспекти от потребителското преживяване, от първите впечатления до конкретни неудовлетворености от функциите.

За да ви улесним, групирахме тези над 50 въпроса в четири категории: общо преживяване, обратна връзка за конкретен продукт, удовлетвореност и лоялност, както и отворени въпроси.

Използвайте тези примери, за да създадете по-целенасочено и ефективно проучване за потребителското преживяване.

1. Общи въпроси за потребителското преживяване

Общите въпроси за потребителското преживяване ви помагат да оцените дали потребителите могат лесно да навигират в продукта ви, да намерят нужната информация и да изпълнят задачите си без затруднения. Силното първо впечатление и интуитивните процеси често предсказват общата удовлетвореност и лоялност.

☂️ Основни области, които се разглеждат:

Лесност на навигация

Първоначално потребителско преживяване

Увереност при изпълнението на задачите

❗️Въпроси за анкетата, които да зададете:

Колко лесно беше да намерите основното действие, което трябваше да извършите? Колко ясно бяха обозначени менютата за навигация и категориите? Колко уверени се почувствахте, когато разгледахте продукта за първи път? Колко бързо успяхте да намерите конкретни функции или информация? Срещали ли сте някаква неяснота при преминаването между различните раздели? Как бихте оценили яснотата на структурата и йерархията на страницата? Бяха ли полезни подсказките, инструкциите или ръководствата за започване при първото ви използване? Колко интуитивно ви се стори оформлението, без да се налага да потърсите външна помощ? Колко лесно беше да се възстановите, ако сте допуснали грешка или сте направили погрешна стъпка? Как бихте описали общата лекота на изпълнение на задача без помощ?

☕️ Защо тези въпроси са важни: Ранното откриване на основни проблеми с навигацията или потока може да ви помогне да избегнете сериозни проблеми с използваемостта по-късно. Подобряването на общото потребителско преживяване може също да повиши доверието на потребителите и да намали конфликтите по време на ключови взаимодействия.

👀 Знаете ли, че... Някои изследователи на потребителското преживяване използват „ Kidstorming“, при което интерпретират детски рисунки с пастели, за да се вдъхновят за иновативни дизайнерски идеи. 🎨 Този творчески подход се възползва от нефилтрираната креативност на младите умове, за да открие нови перспективи.

2. Въпроси за обратна връзка, специфични за продукта

Разбирането на това как потребителите взаимодействат с отделните функции разкрива много повече от общите оценки за удовлетвореност. То подчертава реалните точки на объркване, неочакваното поведение на потребителите и възможностите за по-дълбоко ангажиране.

Въпросите от анкетата за потребителското преживяване, специфични за продукта, ви помагат да проследите дали функциите изпълняват обещанията си и къде потребителите се колебаят. Те също така разкриват как да приоритизирате подобренията въз основа на реалния опит, а не на вътрешни предположения.

☂️ Основни области, които се разглеждат:

Откриване на функции и впечатления от първото използване

Яснота на функциите, очаквания и крива на обучение

Интеграция на работния процес, прекъсвания и пропуснати възможности

❗️Въпроси за анкетата, които да зададете:

Когато за първи път открихте [конкретна функция], какво ви стана ясно или неясно относно нейното използване? Имаше ли нещо в [конкретна функция], което беше по-трудно за разбиране, отколкото очаквахте? При първия си опит да използвате [конкретна функция], кои конкретни стъпки ви се сториха объркващи или прекалено сложни? Доколко добре [конкретна функция] се вписа в съществуващия ви работен процес, без да се налагат значителни промени? Имало ли е моменти, в които сте избягвали да използвате [конкретна функция], защото ви се е струвала твърде сложна или отнемаща време? Какво би направило [конкретна функция] по-лесна за откриване или по-бързо начало на използването? Били ли сте някога принудени да се откажете от [конкретна функция] по средата, защото се чувствахте затруднени или несигурни? Колко интуитивно беше да се възстановите от грешка или пропуск при използването на [конкретна функция]? Имаше ли неочаквани ограничения в [конкретна функция], които ви попречиха да постигнете целта си? Колко уверени бихте се почувствали, ако препоръчате [конкретна функция] на колега или сътрудник? Какви подобрения биха направили [конкретна функция] по-ценна или по-малко разочароваща за вашите ежедневни задачи? Гледайки назад, какво ви изненада най-много, положително или отрицателно, във вашето преживяване с [конкретна функция]?

☕️ Защо тези въпроси са важни: Конкретната обратна връзка за използването на функциите разкрива проблемни точки, които по-общите проучвания често пропускат. Като разкриете къде потребителите се колебаят, чувстват несигурни или се отказват от ключови процеси, можете да проектирате функции, които се усещат естествени, подкрепящи и наистина полезни, като по този начин повишите удовлетворението и дългосрочното приемане.

Въведете данните си в ClickUp Brain и получите информация по-бързо.

3. Въпроси, свързани с удовлетвореността и NPS

Истинското удовлетворение на потребителите е свързано с емоциите, доверието и това дали вашият продукт помага на потребителите да постигнат това, което е важно за тях. Тези въпроси разкриват сигнали за лоялност, моменти на колебание и по-дълбоката история зад потребителското преживяване, далеч отвъд обикновената оценка.

☂️ Основни области, които се разглеждат:

Емоционална реакция към взаимодействията с продукта

Увереност в задачите и надеждност на резултатите

Индикатори за лоялност и поведение при споделяне

❗️Въпроси за анкетата, които да зададете:

Можете ли да си спомните момент, в който използването на този продукт е направило работата ви по-лесна или по-малко стресираща? Коя част от вашето преживяване ви накара да се почувствате най-уверени или най-неуверени? След като завършихте задачата, колко удовлетворени се почувствахте от резултата? Когато нещата не вървят както очаквате, доколко се чувствате подкрепени при разрешаването на проблема? Ако трябваше да обясните този продукт на приятел, как бихте описали ползата от него? В какви ситуации имате най-голямо доверие в този продукт и кога се колебаете? Колко често смятате, че този продукт изпълнява обещанията си? Какво би ви накарало да се чувствате по-уверени при ежедневната употреба на този продукт? На скала от 0 до 10, колко вероятно е да препоръчате този продукт на някой като вас? Кое е основното преживяване, което е повлияло на оценката ви по-горе?

☕️ Защо тези въпроси са важни: Повърхностните оценки за удовлетвореност не разкриват какво чувстват потребителите след завършване на реални задачи. Когато задавате въпроси за ключови моменти, емоционални промени и лично доверие, вие разкривате какво изгражда лоялността или тихо я подкопава.

👀 Знаете ли? „Тестът с кафето “ е нестандартен метод за проучване на потребителското преживяване, при който предлагате на непознат човек кафе в замяна на пет минути откровена обратна връзка за вашия продукт. ☕ Този спонтанен подход често дава нефилтрирана информация, която структурираните тестове могат да пропуснат.

4. Отворени въпроси

Отворените въпроси дават на потребителите свободата да опишат своя опит със свои думи, без да бъдат ограничавани от предварително зададени отговори. Тези отговори често разкриват неща, за които не сте се сетили да попитате: изненадващи неудовлетворености, временни решения, неудовлетворени нужди или идеи, които могат да вдъхновят следващото ви голямо подобрение.

В тази част от анкетата за потребителското преживяване се раждат качествените прозрения. Така разбирате това, което цифрите не могат да обяснят.

☂️ Основни области, които се разглеждат:

Причини за неудовлетвореност и неоправдани очаквания

Идеи за подобрения и пропуски във функциите

Емоционален тон, глас на потребителя и езикови модели

❗️Въпроси за анкетата, които да зададете:

Какво бихте искали да се подобри в този продукт? Можете ли да опишете скорошен момент, в който сте се почувствали затруднени или разочаровани при използването на този продукт? Ако можехте да премахнете едно препятствие в работния си процес при използването на този продукт, кое би било то? Какво ви изненада най-много, положително или отрицателно, по време на използването на продукта? Когато нещата не вървят както очаквате, как обикновено се справяте с това? Коя част от продукта ви се струва най-интуитивна и коя част ви се струва най-малко очевидна? Има ли функции или инструменти, които избягвате да използвате? Защо? Кое е едно подобрение, което би направило този продукт да изглежда създаден специално за вас? Ако имахте 30 секунди, за да кажете на нашия екип как да подобри този продукт, какво бихте казали? Има ли нещо друго, което бихте искали да споделите за вашето преживяване?

☕️ Защо тези въпроси са важни: Отворените въпроси за обратна връзка улавят нюанси, които не можете да предвидите. Формулировката, емоцията и контекстът в отговора на потребителя могат да разкрият реалното въздействие на вашите дизайнерски решения и да посочат директно какво трябва да се поправи, опрости или подобри.

5. Въпроси за използваемостта, специфични за задачите

Понякога потребителите харесват продукта ви като цяло, но все пак се затрудняват с определени задачи. Въпросите, свързани с конкретни задачи, се фокусират върху действителните действия, които потребителите се опитват да изпълнят, от запознаването с продукта до попълването на доклад или редактирането на работния процес. Тези въпроси ви помагат да определите точно къде се появяват усилия, объркване или отпадане в реални сценарии.

☂️ Основни области, които се разглеждат:

Яснота и поток при изпълнението на задачите

Когнитивно натоварване и сложност на взаимодействието

Препятствия при въвеждането, конфигурирането или повторното използване

❗️Въпроси за анкетата, които да зададете:

Каква задача се опитвахте да изпълните, когато за последен път използвахте продукта, и успяхте ли да я завършите? Имаше ли стъпки по време на тази задача, при които трябваше да спрете и да помислите какво да направите след това? В кой момент от процеса се почувствахте несигурни или се наложи да проверите отново стъпките си? Разчитахте ли на проби и грешки, за да изпълните някоя част от задачата? Ако да, коя? Колко ясна беше крайната цел на задачата, върху която работехте? Кои инструкции или подсказки ви помогнаха най-много при изпълнението на последната ви задача? Имаше ли нещо, което ви забави или разсея, докато изпълнявахте многоетапен процес? Ако задачата включваше няколко инструмента или изгледа, колко лесно беше да превключвате между тях? Чувствахте ли се уверени да повторите същата задача при следващото си посещение? Защо или защо не? Ако нещо прекъсне работния ви процес, колко лесно е да продължите оттам, откъдето сте спрели?

☕️ Защо тези въпроси са важни: Информацията на ниво задачи разкрива разликата между „потребителите харесват продукта” и „потребителите успяват с продукта”. Тези въпроси ви помагат да проектирате процеси, които са гладки, предвидими и без стрес от начало до край.

ClickUp за проучвания на потребителското преживяване и управление на обратната връзка

Анкетите са нещо повече от просто набор от въпроси – те са отправна точка за по-умни решения, по-добри продукти и по-щастливи екипи. Но твърде често работните процеси по анкетите са разпръснати в различни, несвързани инструменти, което затруднява превръщането на обратната връзка в реални действия.

Влезте в ClickUp: вашата унифицирана платформа за създаване, провеждане и реагиране на проучвания – всичко на едно място.

1. Създавайте въпроси без усилие с ClickUp Brain

Създавайте незабавно въпроси за проучвания с ClickUp Brain.

Забравете за взиране в празна страница. С ClickUp Brain можете незабавно да генерирате, усъвършенствате и персонализирате въпроси за проучвания, съобразени с вашите цели. Независимо дали събирате обратна връзка за продукти или измервате удовлетвореността на екипа, изкуственият интелект на ClickUp ви помага да създадете ясни и ефективни въпроси, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно: да получите отговори.

Използвайте го, за да:

Създавайте незабавно въпроси за проучвания, съобразени с вашите цели – просто опишете вашата аудитория или цел.

Уточнете и преформулирайте въпросите за по-голяма яснота, тон и професионализъм.

Сътрудничейте с екипа си в реално време: редактирайте, коментирайте и повтаряйте директно в ClickUp Docs или задачите.

Запазете шаблони с въпроси за бъдеща употреба, за да можете да стартирате нови проучвания още по-бързо.

2. Интегрирайте информацията директно в работния си процес с ClickUp Forms

Създавайте описателни формуляри с условно форматиране, като използвате ClickUp Forms, и превърнете информацията в практически задачи.

Формулярите на ClickUp не са просто поредният инструмент за проучвания, а са безпроблемно разширение на вашия работен процес. Можете да създавате въпроси директно от Forms Hub в страничната лента. Той включва:

Добавете логото, цветовете на марката и персонализирани теми за изтънчен, съобразен с марката опит.

Персонализирайте протичането на анкетата, като показвате или скривате въпроси въз основа на предишни отговори.

Използвайте падащи менюта, оценки, отметки, качване на файлове и други, за да събирате всякакъв вид обратна връзка.

Превърнете незабавно попълнените формуляри в задачи, които могат да бъдат изпълнени, определете отговорници и задайте приоритети.

Споделяйте формуляри чрез публичен линк, вградете ги в уебсайта си или ограничете достъпа за вътрешни проучвания.

Преглеждайте, филтрирайте и управлявайте всички отговори на едно място – без да се налага да ровите в таблици.

3. Преминавайте от информация към действие – без да пропускате нищо

Създавайте и възлагайте задачи за проучвания с ClickUp Tasks.

Обратната връзка е ценна само ако действате въз основа на нея. С ClickUp Tasks отговорите от анкетите се превръщат в задачи, които могат да бъдат изпълнени с едно кликване. Назначавайте отговорници, определяйте приоритети и проследявайте напредъка – всичко това, без да напускате работното си място.

Ето как би могъл да изглежда вашият работен процес след проучването:

Автоматично преобразувайте отговорите от анкетата в задачи или подзадачи, заедно с отговорните лица, крайните срокове и приоритетите.

Използвайте автоматизации, за да задействате работни процеси, като ескалиране на спешни отзиви или уведомяване на подходящите членове на екипа.

Свържете свързани задачи, документи и коментари за пълен контекст.

Проследявайте напредъка и гарантирайте отчетността, така че всяка обратна връзка да получи вниманието, което заслужава.

4. Вижте цялостната картина с таблата на ClickUp

Лесно създавайте табла без кодиране чрез ClickUp, за да визуализирате данните си.

Не се задоволявайте само със събирането на данни – разберете ги. Таблото за управление на ClickUp превръща резултатите от анкетите във визуална информация, която можете да използвате. Открийте тенденции, следете удовлетвореността и споделяйте отчети в реално време със заинтересованите страни. С всичко на едно място, вашият екип може да взема по-бързи решения, основани на данни.

Ето как:

Създавайте персонализирани табла с джаджи за диаграми, таблици и показатели

Проследявайте ключови показатели като оценки за удовлетвореност, процент на отговорите или повтарящи се проблеми.

Филтрирайте и сегментирайте данните, за да откриете тенденции по екип, продукт или клиентски сегмент.

Споделяйте табла с заинтересованите страни, за да поддържате всички информирани и в синхрон.

5. Записвайте и споделяйте наученото в документи за съвместна работа

Дръжте вашите заключения – и вашия екип – на една и съща страница. ClickUp Docs ви позволява да документирате процеса на проучването, да обобщите резултатите и да очертаете следващите стъпки. Сътрудничество в реално време, свързване на свързани задачи и изграждане на база от знания, която расте с всяко проучване.

Добавяйте коментари директно в ClickUp Docs, за да отбележите проблеми и да контекстуализирате работата си.

Docs ви помага да:

Обобщете целите на проучването, резултатите и плановете за действие.

Сътрудничество в реално време: коментирайте, редактирайте и маркирайте колеги за обратна връзка или одобрение.

Свържете анкетни формуляри, задачи и табла директно във вашите документи за безпроблемна навигация.

Създайте жива база от знания от минали проучвания, научени уроци и най-добри практики.

Вземете шаблони, за да свършите тежка работа

Нямате време за губене? Ние имаме шаблоните! За да превърнете обратната връзка в целенасочени актуализации на продукта, ша блонът ClickUp UX Roadmap Template ви помага да приоритизирате действията в рамките на дизайн спринтовете и пускането на нови функции. Ако следващите ви стъпки включват картографиране на нови пътувания, шаблонът ClickUp User Flow Template улеснява визуализирането на пътеките и идентифицирането на точките на триене.

За повтарящи се проучвания или дългосрочно проследяване на обратната връзка, шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp е създаден с цел последователност и информация. Той ви помага да:

Събирайте стандартизирани отговори от различни точки на контакт

Открийте тенденциите в удовлетвореността във времето

Препратете резултатите директно към работния процес на вашия екип, за да предприемете действия.

Получете безплатен шаблон Измервайте лесно удовлетвореността на клиентите с шаблона за резултати от проучването за удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

С ClickUp for Design на ваша страна, анкетите не са просто отметка в списък – те са катализатор за непрекъснато усъвършенстване. От въпроси за мозъчна атака до проследяване на резултатите, ClickUp обединява всички етапи от анкетата, така че вашият екип може да премине от обратна връзка към действие, без да сменя инструментите.

Превърнете обратната връзка от потребителите в реални предимства за продукта с ClickUp

Един добре обмислен процес на проучване може да разкрие съобщения за грешки, да подчертае пропуски в използваемостта и да ви помогне да идентифицирате проблемите, с които потребителите се сблъскват ежедневно. А когато тези прозрения се съчетаят с подходящия инструмент за проучване, можете да обедините обратната връзка от клиентите, да проведете по-задълбочен анализ на данните и да превърнете мненията в ценни прозрения, които да водят до вземането на решения.

Приложение като ClickUp може да ви помогне да се уверите, че информацията от проучвания на потребителите, тестове на потребители и съществуващи клиенти отразява нуждите на вашата целева аудитория. Когато вашите въпроси са целенасочени и вашите последващи действия са структурирани, обратната връзка се превръща в мощен лост за по-интелигентен дизайн и по-добри резултати.

Опитайте ClickUp още днес, за да управлявате анкетите си за потребителско преживяване, да организирате отговорите и да превърнете обратната връзка в измерими резултати.