ClickUp и Todoist: кой инструмент за продуктивност е по-добър?

Всеки любител на продуктивността се е сблъсквал с това. Крайният сблъсък между любимите ви инструменти за управление на задачите. Това е като да избирате между палачинки и вафли. И двете са страхотни, но едната просто е по-добра.

Този път сравняваме ClickUp и Todoist. И двата инструмента обещават да ви помогнат да управлявате задачите, да опростите сътрудничеството, да персонализирате работните процеси и да поддържате всичко на едно място.

Но с толкова много опции, предлагащи структурирани задачи, напомняния и табла, лесно е да се изправите пред парализа на вземането на решения.

Но не се притеснявайте!

Ние сме направили кликването, проследяването и цветовото кодиране за вас. Независимо дали сте фрийлансър, който работи самостоятелно, или отдалечен екип, който се опитва да остане синхронизиран, тази статия ще ви помогне да изберете подходящия инструмент.

Спойлер: Може би не е нужно да търсите по-далеч от ClickUp !

ClickUp и Todoist с един поглед

Функция ClickUp Todoist Персонализирано управление на задачите Задачи, подзадачи, списъци за проверка, приоритети, персонализирани полета, персонализирани статуси, шаблони Задачи, подзадачи, приоритети, етикети, прости шаблони Сътрудничество Вграден чат, коментари, бели дъски, документи и др. Коментари към задачите и основно сътрудничество в екипа Множество опции за преглед Над 15 персонализируеми изгледа като Списък, Канбан, Гант и други Само изглед на списък, табло и календар Интеграция с календар Вграден календар, синхронизиран с Outlook и Google Calendar, ви позволява да се включвате директно в разговори Наличен календар, интегрира се с външни календари AI помощ ClickUp Brain, контекстно-ориентирана изкуствена интелигентност за документи, задачи, обобщения и въпроси Todoist Assist, изкуствен интелект за подзадачи, филтри и предложения Интеграции с трети страни Над 1000 интеграции (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook и др.) Интегрира се с основните приложения чрез Zapier и IFTTT. Цени Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 2,50 $ на месец на потребител.

Какво е ClickUp?

ClickUp е всеобхватно средство за управление на задачи и AI управление на проекти, създадено да замести мозайката от приложения, които повечето екипи използват.

👀 Знаете ли, че... Професионалистите превключват между приложения и уебсайтове около 1200 пъти на ден, губейки над две секунди всеки път. Това са почти четири часа на седмица или пет работни седмици на година, прекарани само в пренасочване на вниманието.

Вместо да превключвате между приложение за списък със задачи, Slack, Google Docs и още една електронна таблица, ClickUp съхранява всичко на едно място. Това ви спестява разсейване и повишава продуктивността на екипа.

ClickUp е най-известен с високо персонализираните си функции, интуитивния си интерфейс, персонализираните табла и най-голямото си предимство – асистентът, задвижван от изкуствен интелект. Богатият набор от функции го прави изключително гъвкав.

Независимо дали работите самостоятелно или управлявате екип, ClickUp се адаптира към вашия работен процес и ви помага да останете фокусирани, докато всичко е автоматизирано за вас. Ето защо се нарича приложението за всичко в работата!

Функции на ClickUp

ClickUp е повече от просто инструмент за управление на задачи. Той е в състояние да оптимизира целия ви работен процес с оглед на ефективност и автоматизация. Разполага с много вградени функции, които ви помагат да поддържате проектите си в ред и задачите си организирани.

Ето някои от основните функции, които правят ClickUp неустоим.

Характеристика № 1: Персонализирано управление на задачите

Разпределяйте, организирайте и проследявайте задачите в различните отдели на едно място с ClickUp Tasks.

Когато работите с ClickUp, задачите в ClickUp са градивните елементи на вашия работен процес. Можете да разделите големите цели на по-малки задачи и да добавите описания, прикачени файлове, крайни срокове и няколко изпълнители към всяка от тях.

Искате да маркирате нещо като спешно? Просто добавете приоритети като „Спешно“ или „Ниско“. А с персонализираните статуси на задачите можете да излезете извън скучния цикъл „Задачи – В процес – Изпълнени“.

Вместо това можете да следите задачите със статуси като „Преглед в процес“, „Обратна връзка от клиента“, „В очакване на дизайн“ или каквото друго подхожда на вашия стил.

Разделете сложните задачи на изпълними стъпки и никога повече не пропускайте детайли с ClickUp Task Checklists.

Искате да планирате предварително? Вмъкнете подзадачи в задачите и след това ги разделите на списъци със задачи в ClickUp. По този начин вие и вашият екип имате достъп до всичко необходимо за изпълнението на задачата, точно там, където е възложена.

💡 Професионален съвет: Достъп до обширната библиотека с шаблони на ClickUp и изберете шаблон за управление на задачи. Това ще ви помогне да спестите време за настройка и да осигурите последователност при подобни инициативи.

Функция № 2: Вградени опции за сътрудничество в екип

Поддържайте работните си разговори там, където се извършва работата, с ClickUp Chat.

Помните ли онази важна актуализация, която забравихте да съобщите на колегата си, защото работехте с друг софтуер? Мислехте, че ще превключите раздела и ще му кажете по-късно, но... забравихте. ClickUp гарантира, че това няма да се повтори.

ClickUp Chat е интегриран директно в работното ви пространство. Това означава, че можете да създавате специални канали за чат за всеки екип, проект или тема и да провеждате дискусии в реално време, без да напускате приложението. И, разбира се, да превръщате тези чатове в задачи, докато работите.

Можете също да използвате гласов асистент, за да изпратите съобщение и да го превърнете в задача. Не е ли удобно? И това не е всичко.

С ClickUp Comments можете да оставяте обратна връзка директно върху задачите, да @споменавате колеги, да възлагате задачи и дори да добавяте линкове към документи или табла. Всичко това се случва, докато всичко остава свързано и лесно за проследяване.

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте задачи съвместно в реално време с ClickUp Whiteboards.

Ако харесвате визуалното планиране, ClickUp Whiteboards ви позволява да обменяте идеи, да излагате концепции и да създавате работни процеси съвместно в реално време.

Можете да поставяте лепящи се бележки, да рисувате връзки и да превръщате всичко в задача, когато сте готови да преминете от идеята към изпълнението.

Всички тези връзки с задачите ви помагат да избегнете неудобни разговори като: „О, не! Забравих да ти възложа задачата.“

Функция № 3: Преглед на задачите и интеграция с календара

Визуализирайте задачите, крайните срокове и графиците с гъвкава функция за плъзгане и пускане с ClickUp Calendar.

Някои хора обожават Kanban таблата. Други залагат на календарите. ClickUp го разбира, затова предлага над 15 изгледа, подходящи за всеки работен процес.

Kanban таблото на ClickUp е идеално за преместване на задачи между етапите (отлично за гъвкави екипи), докато изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp ви помага да проследявате зависимостите между задачите.

Това, което прави проследяването на задачите още по-лесно, е календарът на ClickUp, който ви дава обща представа за графика ви. Настройте го, за да виждате ежедневните, седмичните и месечните задачи и да следите всички задачи и срещи (можете да се включите в разговорите си директно оттук!).

Той също така се синхронизира директно с календарите ви в Google и Outlook, така че никога няма да имате двойни резервации или да пропуснете краен срок.

Функция № 4: Автоматизация на работния процес

Автоматизирайте рутинната работа и спестете часове всяка седмица с ClickUp Automations.

Не сте се регистрирали за продуктивност, за да прекарвате деня си в разпределяне на задачи и актуализиране на статуси, нали? За това е ClickUp Automations.

С стотици вградени шаблони за автоматизация можете да зададете правила като „Когато задачата премине в „В процес на преглед“, възложете я на Алекс и публикувайте коментар.“ Или „Ако крайният срок се промени, уведомете проектния мениджър.“

Автоматизациите могат да актуализират полета, да преместват задачи, да добавят наблюдатели и дори да се интегрират с външни инструменти. Това гарантира, че вашите работни процеси остават гладки и последователни, без да е необходимо микроуправление.

Той ви помага да постигнете по-интелигентен работен процес, така че да можете да се съсредоточите върху създаването на реална стойност.

📮 ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния си ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като последващи имейли 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се елиминира тази рутина. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още повече) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, който използва ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

Функция № 5: Подпомагане с изкуствен интелект

Получавайте незабавен достъп до знания, създавайте документи и получавайте AI-базирани анализи, без да напускате работното си място с ClickUp Brain.

Тук нещата стават футуристични. ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент и не служи само за генериране на уводни части за блогове или редактиране на текстове (въпреки че напълно може да прави и това).

Brain ви помага да пишете документация, да обобщавате низове от задачи и дори да транскрибирате вашите срещи с точност. Благодарение на интеграцията му с инструменти като ChatGPT, Claude и други, получавате качеството и прецизността, които търсите.

Но знаете ли какво го прави толкова важен за вашия работен процес? Той може да сканира вашите разговори, задачи и дори ClickUp Docs, за да отговори на въпроси, свързани с конкретни проекти.

Чудите се какво е просрочено или върху какво работи вашият колега? Просто попитайте. Той разбира контекста от вашето работно място и ви дава бързи и точни отговори.

Функция № 6: Интеграции с трети страни

Свържете любимите си инструменти и създайте унифициран работен процес с ClickUp Integrations.

Вече използвате други инструменти в работния си процес? Няма проблем. ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, включително Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox и други.

Можете да изпращате актуализации на Slack канала на екипа си, да синхронизирате срещи с Google Calendar или да проследявате напредъка на разработката директно от GitHub.

Независимо дали искате да продължите да използвате любимите си приложения или постепенно да прехвърлите всичко в екосистемата на ClickUp, интеграцията е стабилна и гъвкава. Не е нужно да изхвърляте всичко. Просто получавате по-умно решение, с което да обедините всичко.

Цени на ClickUp

Какво е Todoist?

Todoist е приложение за списъци със задачи и мениджър на задачи, проектирано за простота. Използва се от индивидуални потребители и малки екипи, които искат изчистен и лесен за използване интерфейс. В Todoist създавате проекти, за да групирате задачи, след което добавяте задачи с крайни срокове, етикети и флагове за приоритет.

Todoist се фокусира върху основните функции за задачи, без да ви претоварва с излишни екстри. Този минимализъм означава, че можете да започнете да организирате задачите си веднага, без да се налага да се ровите в сложни настройки.

🧠 Интересен факт! Средният работен ден сега е с 36 минути по-къс отколкото през 2022 г., но продуктивното време всъщност е нараснало с 2%. Това е доказателство, че по-умните инструменти позволяват да се свърши повече за по-малко време.

Функции на Todoist

Todoist е един от фаворитите сред ентусиастите на продуктивността и това е с основание. Чистият му интерфейс, интуитивните функции и мощните възможности правят управлението на задачите по-малко като домашно задължение и повече като организиран процес.

Нека разгледаме някои от основните му функции.

Функция № 1: Бързо добавяне и естествен език

чрез Todoist

Добавянето на задача в Todoist е изключително лесно. Функцията „Бързо добавяне“ ви позволява да добавяте задачи с прост клавишен комбинация (натискане на „Q“). Но това, което наистина го отличава, е неговата способност за обработка на естествен език.

Можете да въведете нещо като „Изпращане на доклад всеки петък в 15:00 ч. #Работа p1“ и Todoist автоматично ще зададе повтарящи се крайни срокове, ще го присвои на проекта „Работа“ и ще го маркира като най-важен приоритет.

Този интуитивен метод на въвеждане намалява трудностите при въвеждането на задачи, като ви позволява да записвате задачите, веднага щом ви хрумнат.

Можете да видите тези задачи като списък, календар или табло, в зависимост от вашите предпочитания. Например, изгледът „Предстоящи“ показва как изглежда графика ви за следващата седмица или месец.

Функция № 2: Повтарящи се задачи и напомняния

чрез Todoist

С функцията за повтарящи се задачи на Todoist е лесно да следите повтарящите се задачи. Независимо дали става дума за „Поливане на растенията всяка събота“ или „Преглед на бюджета на 1-во число на месеца“, можете да настроите задачите да се повтарят на интервали, които отговарят на графика ви.

Освен това можете да настроите напомняния, които да ви уведомяват в определени часове или дори въз основа на местоположението ви, за да не пропуснете нищо важно. Например, можете да настроите напомняне да „се обадите на Райън“ в 10 ч. сутринта, и Todoist ще ви уведоми съответно.

Характеристика № 3: Организация на проекти

чрез Todoist

Todoist ви помага да организирате задачите чрез проекти, секции и етикети. Можете да създавате проекти за различни области от живота си, като „Работа“, „Лично“ или „Фитнес“, и да ги разделяте на секции като „Спешно“, „В очакване“ или „Завършено“.

Етикетите позволяват маркиране на задачи в различни проекти, което ви дава възможност да филтрирате и преглеждате задачи въз основа на контексти като „@email“ или „@calls“. Тази йерархична структура гарантира, че списъкът ви със задачи остава организиран и лесен за управление.

Характеристика № 4: Сътрудничество и споделяне

чрез Todoist

Todoist е мощен инструмент за управление на лични задачи, но се отличава и в сътрудничеството. Можете да споделяте проекти с колеги, приятели или членове на семейството. Сътрудниците могат да си възлагат задачи и да добавят коментари към тях (отлично за обратна връзка).

Това прави координирането на общи цели, като планиране на пътуване или управление на екипен проект, лесно и ефективно. Възможността да делегирате задачи и да следите напредъка в рамките на една и съща платформа повишава продуктивността на екипа.

Характеристика № 5: Интелигентна AI продуктивност

чрез Todoist

Todoist също разполага със собствен AI асистент, Todoist Assist. Той е проектиран да направи управлението на задачите ви по-умно и по-бързо. Може да раздели сложни задачи на подзадачи, да извлича задачи от дълги имейли, да предлага филтри и дори да изготвя отговори.

Просто пишете естествено, а Assist ще се погрижи за останалото. Достъпен е в уеб, macOS и iOS, а вашите данни остават конфиденциални. Независимо дали организирате деня си или планирате проект, Todoist Assist добавя интелигентен слой към вашата продуктивност.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Предимства: 2,5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

ClickUp и Todoist: сравнение на функциите

След като разгледахме функциите на ClickUp и Todoist, става ясно, че и двата инструмента за управление на проекти имат своите предимства.

Но преди да сравните функциите една по една, ето един обзор на това, което отличава всеки от тях.

Категория ClickUp Todoist Управление на проекти Цялостно създаване и проследяване на задачи с прикачени файлове и множество изгледи Интуитивно управление на задачите с изчистен и лесен за използване интерфейс Персонализиране Разширени възможности за персонализиране с потребителски полета, статуси и работни процеси Минимална персонализация, но оптимизиран за простота Планиране Разширено планиране с начални/крайни дати, зависимости и интеграция с календари Повтарящите се задачи и напомняния са лесни за настройка. Сътрудничество Сътрудничество в екип в реално време чрез чат, коментари, бели дъски, документи Лесно споделяне и коментиране за малки екипи AI функции ClickUp Brain за управление на задачи и автоматизация на работния процес, задвижвани от изкуствен интелект AI предложения за подзадачи, филтри и съвети за продуктивност Оценки на клиенти G2: 4,7/5 (над 10 200 отзива)Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива) G2: 4,4/5 (над 800 рецензии)Capterra: 4,6/5 (над 2500 рецензии)

1. Ефективност на управлението на проекти

В този ъгъл ClickUp се представя с мощни функции, предназначени за управление на проекти от начало до край. В другия ъгъл Todoist предлага по-опростено проследяване на задачите. Да видим кой ще спечели короната!

ClickUp предлага сериозни възможности за управление на проекти. Той ви позволява да задавате цели, да получавате достъп до необходимите шаблони за управление на проекти, да проследявате напредъка с таблата на ClickUp и да автоматизирате повтарящи се задачи, за да спестите време. Можете да управлявате всичко – от ежедневни задачи до многоетапни проекти – на едно място, което е идеално за екипи, които се справят с комплексни задачи.

Todoist прави нещата прости и бързи. Можете да организирате задачите в проекти, да задавате крайни срокове и да използвате планиране чрез плъзгане и пускане. Той е минималистичен, лесен за използване и подходящ за постигане на лични или малки екипни цели без отвличане на вниманието.

🏆 Победител: ClickUp. Todoist е чудесен за малки проекти и проследяване на прости задачи, но не предлага същата дълбочина на инструменти за планиране, от която се нуждаят професионалните екипи. Ако се нуждаете от инструмент, който е подходящ както за индивидуални лица, така и за сложни екипи, гъвкавостта на ClickUp му дава предимство.

2. Персонализиране

Сега, за втори рунд, нека видим кой се адаптира по-добре към вашите нужди по отношение на работния процес.

ClickUp предлага почти неограничени настройки, включително персонализирани статуси, различни типове задачи и подробни работни процеси. Можете да оформяте пространства, списъци и табла, за да се адаптират към всеки стил на проект, което го прави идеален за екипи с уникални процеси.

Todoist поддържа нещата минималистични с нива на приоритет, етикети и филтри. Лесен е за настройка, но не предлага дълбока персонализация, което някои потребители харесват заради неговата простота.

🏆 Победител: Равенство. Ако персонализацията е важна, ClickUp печели. Големите екипи или проекти, които се нуждаят от специализирани полета и табла, ще оценят гъвкавостта на ClickUp. Todoist обаче печели точки за тези, които искат бърза настройка без излишни екстри.

3. Планиране на задачи и повтарящи се задачи

Планирането и повтарящите се задачи са ваши ежедневни необходимости. Кой е способен да поддържа календара ви под контрол?

ClickUp обработва сложни повторения и предлага начални и крайни дати. С диаграми на Гант и синхронизация с Google Calendar, той предоставя визуален, интегриран график за проекти от всякакъв мащаб.

Todoist се отличава с бързо въвеждане на задачи и напомняния на естествен език. Повтарящите се задачи са лесни за настройка, въпреки че липсват изгледи на времевата линия или подробна интеграция с календара.

🏆 Победител: Равенство. И двата инструмента се справят с повтарящи се задачи, но по различен начин. Todoist печели с бързо и естествено въвеждане на задачи и напомняния, което е чудесно за лична употреба. ClickUp печели титлата за напреднало визуално планиране и синхронизиране между платформи.

4. Сътрудничество в екип

Комуникацията може да определи успеха или провала на един проект. Кой е истинският отборен играч?

ClickUp интегрира чат, коментари към задачи, бели дъски и документи на едно място, като поддържа разговорите пряко свързани с работата. Можете да създавате задачи, докато си сътрудничите, което гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Todoist предлага коментари към задачите и основни функции за споделяне, но няма чат или усъвършенствани инструменти за сътрудничество. Екипите често се нуждаят от отделни приложения за комуникация в реално време.

🏆 Победител: ClickUp печели с всеобхватния си комуникационен център. Интегрираната система за чат и коментари позволява разговорите и работата да се извършват едновременно.

5. AI автоматизация

Да видим кой инструмент предлага най-умния асистент.

ClickUp Brain е нещо повече от просто писане. Той обобщава задачите, транскрибира срещите и отговаря на въпроси, свързани с конкретни проекти, като сканира цялото ви работно пространство благодарение на интеграции като ChatGPT. Това е интелигентен AI асистент, който наистина познава вашите проекти.

AI асистентът на Todoist предлага подзадачи, помага ви да извличате действия от имейли и предлага филтри. Той е полезен за ускоряване на въвеждането на задачи, но му липсват по-задълбочени функции за автоматизация.

🏆 Победител: ClickUp поема водачеството с мощния си AI Brain, който разбира цялото ви работно пространство и работния ви процес. Асистентът на Todoist е полезен за управление на задачи, но не е толкова всеобхватен и не разпознава контекста.

📮ClickUp insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на изкуствен интелект за управление на задачите и организацията. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до конкретни приложения като календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същата изкуствена интелигентност управлява вашата електронна поща или други комуникационни работни потоци, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“. ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви покаже точно какво имате за вършене, според спешността и важността. По този начин ClickUp обединява над 5 приложения в едно супер приложение!

6. Цени

Нека си признаем. Цената е важна! И ClickUp, и Todoist предлагат различни ценови модели, така че коя от двете ви дава най-добрата възвръщаемост на инвестицията?

ClickUp предлага безплатен план с богати функции, идеален за индивидуални потребители или малки екипи. Платените планове започват от достъпни цени и се разширяват с по-напреднали функции и капацитет за съхранение.

Todoist също предлага безплатен план, който е чудесен за основно управление на задачи. Премиум планът му отключва функции като AI помощ и етикети на разумна месечна цена.

🏆 Победител: Равенство. Ако искате разширени функции като AI помощ с възможност за разширение, цените на ClickUp и безплатният план предлагат по-голяма стойност. Но ако предпочитате минимален и ясен път за ъпгрейд, цените на Todoist са лесни за разбиране и бюджетни.

💡 Професионален съвет: Преди да преминете към някой от инструментите, опитайте безплатните им функции за управление на проекти. Това ще ви спести време и пари, които бихте похарчили за преминаване към друг инструмент. Когато решите да преминете, започнете бавно и проучете функциите една по една, за да избегнете претоварване.

ClickUp и Todoist в Reddit

Искате да чуете мнението на реални потребители, които са изпробвали тези инструменти? Ние сме тук, за да ви помогнем. Прегледахме Reddit, за да видим коя платформа потребителите наистина предпочитат.

Първо, ето какво сподели актуалифтингс, потребител на Reddit, за ClickUp в r/clickup:

…ClickUp позволява на различните екипи в организацията да работят по какъвто работен процес предпочитат, но извън централизирана информационна структура. При правилна структура, той елиминира информационните силози между отделите. Така че, когато информацията се актуализира и/или променя в един отдел, тъй като всички други отдели черпят информация от едно и също място, техните данни се актуализират едновременно, въпреки че може да гледат на данните по съвсем различен начин. ClickUp е абсолютно невероятна система. По отношение на цена, мощност и лекота на използване, никога не съм виждал нещо друго, което да се доближава до нея.

…ClickUp позволява на различните екипи в организацията да работят по какъвто работен процес предпочитат, но извън централизирана информационна структура. При правилна структура, той елиминира информационните силози между отделите. Така че, когато информацията се актуализира и/или променя в един отдел, тъй като всички други отдели черпят информация от едно и също място, техните данни се актуализират едновременно, въпреки че може да гледат на данните по съвсем различен начин. ClickUp е абсолютно невероятна система. По отношение на цена, мощност и лекота на използване, никога не съм виждал нищо друго, което да се доближава до нея.

Сега нека разберем какво мисли потребител 822825 за Todoist в r/todoist,

ХаресвамОбработка на естествен езикКрасив дизайнПоддръжка за блокиране на времеНадеждностНе харесвам:Бавни актуализации (предполагам, че това е компромис с надеждността, но все пак е бавно в сравнение с основните конкуренти)Ограничени функции, особено за календарния изглед (тъй като това е новодобавена функция)Ограничена възможност за персонализиране (ако опитате TickTick, ще разберете какво имам предвид)Изпробвах Todoist и TickTick и в крайна сметка избрах Todoist поради изброените по-горе предимства.

ХаресвамОбработка на естествен езикКрасив дизайнПоддръжка за блокиране на времеНадеждностНе харесвам:Бавни актуализации (предполагам, че това е компромис с надеждността, но все пак е бавно в сравнение с основните конкуренти)Ограничени функции, особено за календарния изглед (тъй като това е новодобавена функция)Ограничена възможност за персонализиране (ако опитате TickTick, ще разберете какво имам предвид)Изпробвах Todoist и TickTick и в крайна сметка избрах Todoist поради изброените по-горе предимства.

Искате да чуете мнението на някой, който е сменил инструмента? Ето какво казва потребителят jthansen5072 в Reddit за избора на ClickUp като алтернатива на Todoist:

Наскоро преминах от Todoist към ClickUp и съм много доволен от промяната... С безплатния план на ClickUp получавам всичко, от което се нуждая, и много повече функции, отколкото имах с платен план на Todoist (с изключение на 2 функции, които вероятно скоро ще бъдат добавени в ClickUp и без които мога да се справя). ClickUp изисква малко учене, но след като го овладеете, програмата (по моя опит) става много лесна, бърза и интуитивна. Аз съм много доволен потребител на ClickUp и го препоръчвам горещо за управление на лични задачи...

Наскоро преминах от Todoist към ClickUp и съм много доволен от промяната... С безплатния план на ClickUp получавам всичко, от което се нуждая, и много повече функции, отколкото имах с платен план на Todoist (с изключение на 2 функции, които вероятно скоро ще бъдат добавени в ClickUp и без които мога да се справя). ClickUp изисква малко учене, но след като го овладеете, програмата (по моя опит) става много лесна, бърза и интуитивна. Аз съм много доволен потребител на ClickUp и го препоръчвам за управление на лични задачи...

Ето го. Реални потребители споделят честни мнения, за да ви помогнат да прецените кой софтуер за управление на задачи отговаря най-добре на вашите нужди.

Кой инструмент за управление на задачи е най-добър?

След епична битка, кой софтуер за управление на задачи спечели?

Е, ClickUp определено печели шампионската титла.

Защо? Защото предлага разширени функции за управление на задачи, автоматизация, управление на натоварването, проследяване на времето, компетентна AI поддръжка и гъвкави цени, всичко на едно място. Независимо дали управлявате екип или се занимавате с лични цели, гъвкавостта и дълбочината на ClickUp му дават предимство.

Това не означава, че Todoist не е достоен конкурент. Той блести с изчистения си дизайн и въвеждане на естествен език, подходящ за тези, които искат пряка продуктивност без претоварване.

Но за тези, които търсят инструмент с пълна функционалност, който да расте заедно с вашите нужди, ClickUp печели с нокаут всеки път. Искате ли да го опитате сами? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!