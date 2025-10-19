13 най-добри инструмента за непрекъсната интеграция за разработчици (2025)

Вашият пайплайн току-що се провали за трети път днес. Същата грешка, същото решение, същото усещане, че трябва да има по-добър начин да се направи това.

Инструментите за непрекъсната интеграция в този списък са създадени от хора, които разбират, че времето ви е по-добре прекарано в писане на код, отколкото в борба с процесите на внедряване.

Кой от тях ще сложи край на кошмарите ви с CI? Да разберем! 🤔

Това са най-добрите инструменти за непрекъсната интеграция за преодоляване на предизвикателствата при разработката на софтуер. 💁

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Цялостно управление на софтуерни проекти и прозрачност на DevOpsРазмер на екипа: Идеален за индивидуални лица, стартиращи компании и предприятия Проследяване на спринтове, синхронизация с GitHub/GitLab, задачи, свързани с CI, автоматизация и генерирани от AI бележки за версиите за вашия гъвкав цикъл на разработка на софтуер. Безплатни завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия GitLab Пълен цикъл на разработка на софтуер от потвърждаване до внедряване Размер на екипа: Идеален за екипи, които търсят цялостно изпълнение в един инструмент Обединяване на заявки, регистър на контейнери, шаблони за тръбопроводи, внедряване на Kubernetes, наблюдаемост Безплатни; Платените планове започват от 29 $/месец Jenkins Персонализирани CI/CD пипалини с гъвкавост на базата на плъгиниРазмер на екипа: Идеален за големи екипи с комплексни работни процеси Над 1800 плъгина, Groovy скриптове, REST API, планирани компилации, архитектура master-agent Безплатно Travis CI Опростени GitHub-базирани сборки за отворени и малки проектиРазмер на екипа: Идеален за екипи, които работят предимно с GitHub Мулти-OS билдове, YAML настройка, кеширане на билдове, откриване на език и разгръщане на платформи Въз основа на употребата: Започва от 15 $/месец CircleCI Docker-native builds с многократно използваеми орби и визуализации на работния процесРазмер на екипа: Идеален за екипи за разработка и операции, базирани на контейнери и бързо мащабиране Кеширане на Docker, орби, матрични сборки, тригери на работния процес, подробна информация за задачите Безплатни; Платените планове започват от 15 $/месец Azure DevOps CI/CD, съобразено с Microsoft, за приложения и средиРазмер на екипа: Идеално за екипи за разработка на софтуер, базирани на Visual Studio и Azure Табла + тръбопроводи, многоетапни внедрявания, отчитане, интеграция с Azure Безплатно; Персонализирано ценообразуване Bamboo Автоматизация на внедряването за работни процеси, базирани на AtlassianРазмер на екипа: Идеален за потребители на Jira + Bitbucket с поетапни версии Свързани проблеми в Jira, проекти за внедряване, отдалечени агенти, аудиторски регистри Безплатна пробна версия; Центърът за данни започва от 1200 долара на година. Buddy Настройка на тръбопровода с плъзгане и пускане за визуална конфигурацияРазмер на екипа: Идеален за малки екипи и хора, които не са програмисти Над 100 действия, връщане назад, логове в реално време, паралелни изпълнения, прегледи на внедряването Безплатни; Платените планове започват от 29 $/месец TeamCity Изпълнение на сложна верига от изграждане и интеграция на инструменти JetBrainsРазмер на екипа: Идеален за корпоративни екипи от разработчици, които използват екосистемата IntelliJ Интелигентно кеширане, паралелни компилации, тригери за компилация, тестови анализи, DSL конфигурации Индивидуални цени Bitbucket Pipelines CI за репозитории, хоствани от Bitbucket, с простота на конфигурацията YAMLРазмер на екипа: Идеален за екипи, използващи Bitbucket + Jira YAML работни процеси, Docker builds, филтри за разклонения, Jira автоматизация Безплатни; Платените планове започват от 3,30 $ на месец на потребител. AWS CodePipeline Нативни CI/CD в инфраструктурата и инструментите на AWSРазмер на екипа: Идеален за инженерни екипи, които работят предимно с AWS Многоетапни потоци, Lambda тригери, CloudWatch метрики, CodeBuild/CodeDeploy интеграция Безплатно; Персонализирани цени за напреднали потребители Semaphore Бързи компилации с помощта на интелигентно кеширане и паралелизъм Размер на екипа: Идеален за екипи с висока производителност, които се нуждаят от бързо изпълнение Оптимизирани работни процеси, кеш-съобразени пипалини, интелигентна паралелност, отчитане Безплатни; Платените планове започват от 49 $/месец Spinnaker Мулти-клауд внедрявания с контроли на корпоративно ниво Размер на екипа: Идеален за мащабни организации, работещи в облака Канари версии, връщане назад, поддръжка на GCP/AWS/Azure, табла с показатели Безплатно

Изборът на подходящ инструмент за непрекъсната интеграция на код може да оптимизира разработката и да намали рисковете при пускането на продукта. Ето какво да приоритизирате в своя инструмент за съвместна разработка на софтуер. ⛏️

Съвместимост с езици и платформи: Поддържа вашия технологичен стек без сложни решения.

VCS интеграция: Свързва се с GitHub, GitLab, Bitbucket или други системи за контрол на версиите.

Мащабируемост на производителността: Предлага паралелно тестване, кеширане на сборки и автоматично мащабиране за по-бързи Предлага паралелно тестване, кеширане на сборки и автоматично мащабиране за по-бързи DevOps пипалини.

Поддръжка на автоматизирано тестване: Интегрира се с тестови рамки, за да открива проблеми на ранен етап.

Контейнеризация и готовност за внедряване: Поддържа Docker и други контейнерни инструменти за надеждно внедряване.

Уведомления и интеграции: Свързва се с инструменти за електронна поща или управление на проекти, за да поддържа съгласуваността в екипите.

Ясни логове и проследяване на грешки: Опростява идентифицирането, отстраняването на грешки и връщането на неуспешни компилации.

Време е да се запознаете по-отблизо с най-добрите инструменти за непрекъсната интеграция, които улесняват живота на софтуерните разработчици. Започваме! 💪🏼

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на софтуерни проекти и сътрудничество в екип)

Създайте първата си задача в ClickUp Проследявайте и разпределяйте задачи с пълен контекст на издаването с помощта на софтуера за управление на проекти ClickUp Agile.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

В комбинация с софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp, това е идеалният инструмент за планиране на спринтове, проследяване на напредъка, управление на забавяния и по-бързо доставяне на софтуер.

Проследявайте и разрешавайте проблеми по-бързо

Започнете с ClickUp Tasks.

Да предположим, че в стадийната среда се появи регресия, свързана с неотдавнашна актуализация на checkout. Създавате задача, маркирате разработчика, който е обединил промяната, свързвате я с тестовия случай, в който е възникнала грешката, и добавяте коментар за QA, за да се направи повторно тестване, след като поправката бъде въведена.

Всичко остава в един поток в софтуера за управление на проекти ClickUp Software Team PM Software, от неуспешната стъпка до крайното решение.

Хванете препятствията, преди да се превърнат в лавина

Открийте забавената работа и поддържайте релийзите в движение с помощта на ClickUp Sprints

За да работите по-бързо, можете да използвате ClickUp Sprints, за да откриете пречките, преди те да нарушат графика ви.

В средата на седмицата забелязвате, че три задачи от бекенда не са се променили от понеделник. Всички те чакат тестови контейнер, който не е бил преизграден. Записвате нова задача за поправката, включвате я в текущия спринт и до края на деня останалите задачи са разблокирани.

Превърнете неуспешните компилации в задачи, които могат да бъдат изпълнени, с помощта на ClickUp Automation

Когато нещо се повреди, ClickUp Automation се занимава с проблема, още преди някой да го е сигнализирал.

Нощният пиплайн се проваля след като се потвърди счупена зависимост. ClickUp незабавно създава задача за отстраняване на грешката, свързва я с провалената задача, маркира отговорника и я добавя в списъка „За отстраняване“. Никой не трябва да сортира ръчно или да губи време с разпределяне на задачи – всичко вече е в ход.

Генерирайте бележки за версията за секунди

Създавайте чисти, удобни за разработчиците обобщения на версиите с помощта на ClickUp Brain

За да намалите ръчното отчитане, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на платформата, помага на вашия екип да генерира обобщения и съдържание, използвайки съществуващите данни за задачите.

Ако имате нужда от бележки за версията в края на седмицата, използвайте AI за разработка на софтуер, за да обобщите завършените билети, маркирани с „Release v2. 1” (на естествен език). И веднага ще получите ясен списък с доставени функции и поправки, готов за включване в списъка с промените.

Спрете да пишете „поправки на грешки“. Напишете бележки за версията, които хората действително четат. Научете как!

Продължавайте задачите с всяко потвърждение

Синхронизирайте GitHub с вашите задачи, използвайки ClickUp Integrations

През целия цикъл на разработка, ClickUp Integrations с GitHub и GitLab синхронизират новия код и статуса на задачите. Разработчикът свързва своето pull request с дадена задача. След като бъде обединено, задачата автоматично преминава в „Готов за QA“, а PR остава прикачено, така че тестерите знаят точно какво се е променило и къде да валидират.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте напредъка: Използвайте Използвайте ClickUp Dashboards , за да проследявате напредъка на внедряването, отворените бъгове, тестовото покритие, сроковете за доставка и други KPI за разработката на софтуер

Поправки в документи: Напишете и споделете бележки за версиите, обобщения на тестовете и стъпки за връщане назад, като използвате Напишете и споделете бележки за версиите, обобщения на тестовете и стъпки за връщане назад, като използвате ClickUp Docs за съвместна работа.

Оптимизирайте комуникацията: Пускайте коментари, решения и бързи актуализации директно в Пускайте коментари, решения и бързи актуализации директно в ClickUp Chat , който е свързан със самия контекст.

Открийте какво изостава: Филтрирайте задачите по статус, етикет или приоритет, за да откриете бързо какво се нуждае от ескалация.

Стандартизирайте работния си процес в екипите: Създавайте и използвайте повторно персонализирани Създавайте и използвайте повторно персонализирани шаблони за разработка на софтуер за сортиране на бъгове, цикли на бързи поправки или реакция при инциденти.

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение поради широките възможности за персонализиране

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Чуйте мнението на този доволен потребител в G2:

ClickUp обединява всичко, от което се нуждаем, на едно място – от управление на задачи до документи, автоматизация, проследяване на времето и дори проследяване на цели. Гъвкавостта при персонализиране на изгледите, използването на персонализирани полета и автоматизирането на повтарящи се действия ни спестява часове всяка седмица. Обичаме и това, че е мащабируемо: работи добре за отделни лица, но става още по-мощно с разрастването на екипа.

ClickUp обединява всичко, от което се нуждаем, на едно място – от управление на задачи до документи, автоматизация, проследяване на времето и дори проследяване на цели. Гъвкавостта при персонализиране на изгледите, използването на персонализирани полета и автоматизирането на повтарящи се действия ни спестява часове всяка седмица. Обичаме и това, че е мащабируемо: работи добре за отделни лица, но става още по-мощно с разрастването на екипа.

2. GitLab (Най-добър за цялостни DevOps работни процеси)

чрез GitLab

GitLab предоставя съгласувана производствена среда за планиране, разработване, внедряване и мониторинг на приложения. Вградените функции за проследяване на проблеми, обединени заявки и регистър на контейнери създават безпроблемен работен процес за управление на софтуерни проекти.

Инструментът за непрекъсната интеграция се справя както с прости задачи за автоматизация, така и със сложни внедрявания на корпоративно ниво, като същевременно поддържа видимост в целия процес на доставка на софтуера.

Най-добрите функции на GitLab

Изпълнявайте паралелни задачи на няколко изпълнителя, за да ускорите времето за изграждане.

Настройте автоматично мащабиращи се бегачи, които се задействат при поискване за по-голяма ефективност на разходите.

Разполагайте в Kubernetes кластери директно от конфигурацията на вашия пайплайн.

Наблюдавайте производителността и грешките на приложенията чрез интегрирани инструменти за наблюдение.

Ограничения на GitLab

Това става ресурсоемко за мащабни внедрявания.

Самостоятелно хостваните инстанции изискват значителни разходи за поддръжка.

Цени на GitLab

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GitLab

G2: 4,5/5 (830+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1195+ отзива)

Какво казват реалните потребители за GitLab?

Един потребител на Reddit сподели следното:

Да, доста е добър. Можете да използвате функции като регистър на пакети, регистър на контейнери, а също и да създавате пипалини.

Да, доста е добър. Можете да използвате функции като регистър на пакети, регистър на контейнери, а също и да създавате пипалини.

💡 Съвет от професионалист: Съхранявайте конфигурациите си за CI (като Jenkinsfiles или GitHub Actions YAMLs) в контрол на версиите, точно както кода на приложенията. Използвайте pull requests, за да прегледате промените и да тествате актуализациите преди сливането.

3. Jenkins (Най-добър за персонализирани автоматизирани процеси)

чрез Jenkins

Jenkins се отличава с гъвкавост, позволявайки на екипите да създават практически всеки възможен работен процес за автоматизация на DevOps чрез своята обширна екосистема от плъгини. Тази гъвкавост обаче е за сметка на сложността – ще трябва да инвестирате време в конфигурирането и поддържането на настройките си.

Инструментът се справя с всичко – от проста автоматизация на изграждането до сложни многоетапни внедрявания в хибридни облачни среди. Това го прави особено ценен за организации с разнообразни технологични стекове.

Най-добрите функции на Jenkins

Инсталирайте плъгини от над 1800 налични опции, за да разширите функционалността.

Създавайте персонализирани скриптове за пипалин, използвайки Groovy за сложна логика на автоматизация.

Интегрирайте се с практически всеки инструмент чрез REST API и уебхукове.

Планирайте изграждането на базата на време, промени в кода или външни тригери.

Ограничения на Jenkins

Проблемите със съвместимостта на плъгините могат да причинят нестабилност на системата.

Уязвимостите в сигурността на плъгините представляват постоянен риск

Цени на Jenkins

Безплатно

Оценки и рецензии за Jenkins

G2: 4. 4/5 (520+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 560 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jenkins?

Ето едно ревю на G2 за този инструмент:

Jenkins е чудесен инструмент в областта на непрекъснатата интеграция и непрекъснатата доставка. Той е гъвкав и мащабируем... Въпреки че Jenkins определено е полезен и адаптивен инструмент, има някои части, които намирам за проблематични. Най-значителният му недостатък е високата степен на сложност при инсталирането и конфигурирането. Новите потребители могат да се объркат от многобройните опции и приставки, които са налични в Jenkins.

Jenkins е чудесен инструмент в областта на непрекъснатата интеграция и непрекъснатата доставка. Той е гъвкав и мащабируем... Въпреки че Jenkins определено е полезен и адаптивен инструмент, има някои части, които намирам за проблематични. Най-значителният му недостатък е високата степен на сложност при инсталирането и конфигурирането. Новите потребители могат да се объркат от многобройните опции и приставки, които са налични в Jenkins.

4. Travis CI (Най-добър за лесна интеграция с GitHub)

чрез Travis CI

Travis CI изгради репутацията си, като обслужваше общността за отворен код, предлагайки безплатни билдове за публични хранилища в GitHub. Той се фокусира върху простотата: вие дефинирате своя процес на билд в YAML файл, а Travis CI се занимава с останалото. Този пряк подход го прави особено привлекателен за по-малки екипи или проекти, които не изискват обширна персонализация.

Travis CI автоматично открива програмни езици и предлага подходящи среди за изграждане, което намалява първоначалната тежест при настройката на нови проекти.

Най-добрите функции на Travis CI

Тествайте кода едновременно на различни операционни системи и езикови версии.

Разполагайте приложения на различни облачни платформи чрез вградени интеграции.

Следете състоянието на изграждането чрез подробни логове и известия.

Запаметявайте зависимостите между версиите, за да намалите времето за изпълнение

Ограничения на Travis CI

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-гъвкавите платформи

Времето за изграждане може да бъде по-бавно по време на пиковите периоди на използване.

Цени на Travis CI

На базата на употреба: 15 $/месец

Неограничен план: 78+ долара на месец

Сървър: 34 $/месец

Оценки и рецензии за Travis CI

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (120+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Да, автоматизирайте изграждането, интеграционните тестове и внедряването, но започнете с работните процеси с висок приоритет. Извършвайте единични тестове и тестове за пушене при всяко потвърждение и запазете по-дългите тестови набори за нощни или предрелизни версии.

5. CircleCI (Най-доброто за бързи Docker-базирани сборки)

чрез CircleCI

CircleCI революционизира производителността на CI/CD чрез своя подход „Docker-first“, който позволява на екипите да създават изолирани среди за изграждане за секунди, а не за минути. Функцията „orbs“ позволява на екипите да споделят фрагменти от конфигурации, които могат да се използват повторно, като по този начин се намалява дублирането между проектите.

Освен това визуализацията на работния процес на платформата помага на екипите да разберат сложните процеси на внедряване с един поглед. Инструментът за непрекъснато внедряване е особено полезен за екипи, които вече използват контейнеризирани приложения в производството.

Най-добрите функции на CircleCI

Използвайте орби за изпълнение на често срещани задачи като тестване, внедряване и известия.

Визуализирайте сложни работни процеси чрез интуитивен графичен интерфейс.

Кеширайте Docker образи, зависимости и артефакти от изграждането по интелигентен начин.

Задействайте работни процеси въз основа на конкретни промени във файловете или модели на разклонения.

Ограничения на CircleCI

Има крива на обучение за екипи, които не са запознати с концепциите на Docker.

Ограничена поддръжка на Windows в сравнение с Linux средите

Цени на CircleCI

Облак

Безплатно

Производителност: Цена от 15 USD/месец

Мащаб: Започва от 2000 $/месец

Сървър

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CircleCI

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

6. Azure DevOps (най-подходящ за интеграция в екосистемата на Microsoft)

чрез Azure DevOps

Azure DevOps предоставя цялостен набор от инструменти за разработка, които се интегрират безпроблемно с по-широката екосистема на Microsoft.

Екипите, които вече използват Visual Studio, Azure облачни услуги или Office 365, ще намерят за особено ценни унифицираната автентификация и споделените услуги на платформата. Тя комбинира традиционните CI/CD възможности с функции, които поддържат целия цикъл на тестване на софтуера.

Най-добрите функции на Azure DevOps

Управлявайте хранилища на код, изграждайте пипалини и пускайте версии в рамките на интерфейса.

Разполагайте приложения в Azure услуги, използвайки предварително конфигурирани шаблони.

Създавайте многоетапни пипалини с одобрителни портали и ръчни интервенции.

Генерирайте подробни отчети за производителността на изграждането и успеваемостта на внедряването.

Ограничения на Azure DevOps

Това може да се окаже прекалено сложно за екипи, които се нуждаят само от основни CI/CD функции.

Някои разширени функции изискват задълбочени познания за услугите на платформата Azure.

Цени на Azure DevOps

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Azure DevOps

G2: 4. 3/5 (585+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Azure DevOps?

Един потребител на Reddit сподели следното:

Azure DevOps е един от най-добрите набори от инструменти на пазара. Единствената причина да не го използвате е, ако не създавате нищо, свързано с Microsoft, или ако имате персонал, който е квалифициран в други технологии и искате да се възползвате от техния опит и знания.

Azure DevOps е един от най-добрите набори от инструменти на пазара. Единствената причина да не го използвате е, ако не създавате нищо, свързано с Microsoft, или ако имате персонал, който е квалифициран в други технологии и искате да се възползвате от техния опит и знания.

7. Bamboo (най-подходящ за интеграция с инструменти на Atlassian)

чрез Bamboo

Bamboo обслужва екипи, които вече са инвестирали в екосистемата на Atlassian, като предлага тясна интеграция с Jira, Bitbucket и Confluence. Тази интеграция създава свързан процес на разработка на софтуер, при който проблемите, прегледите на кода и внедряванията се свързват и проследяват автоматично.

Агентната архитектура на инструмента позволява гъвкаво разпределение на ресурсите в цялата ви инфраструктура. Силата на Bamboo се крие в способността му да създава сложни пипалини за внедряване, които изискват одобрение от човек и усъвършенствани механизми за връщане назад.

Най-добрите функции на Bamboo

Връзката се създава автоматично към Jira проблеми и Bitbucket потвърждения

Създавайте проекти за внедряване, за да управлявате версиите в различни среди.

Използвайте отдалечени агенти, за да разпределяте сборки в цялата си инфраструктура.

Генерирайте изчерпателни отчети за показателите за изграждане и внедряване.

Ограничения на Bamboo

Инструментът изисква лиценз от Atlassian, който може да бъде скъп.

Сложността на конфигурацията се увеличава значително при напреднали случаи на употреба.

Цени на Bamboo

Безплатна пробна версия

Център за данни: 1200 долара (неограничен брой задачи, един отдалечен агент)

Оценки и рецензии за Bamboo

G2: 4. 1/5 (60+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Bamboo?

Едно ревю в G2 го обобщи по следния начин:

Това е много полезен инструмент за автоматизиране на задачите, който спестява време на разработчиците/тестерите. Можете да го интегрирате с вашето хранилище и да добавите скриптове или етапи, които да се изпълняват при потвърждаване. Той ще ви помогне при проектирането на код като flake8, black, да следвате някои най-добри практики, да извършвате много операции чрез писане на скриптове и да създавате сборки от кода.

Това е много полезен инструмент за автоматизиране на задачите, който спестява време на разработчиците/тестерите. Можете да го интегрирате с вашето хранилище и да добавите скриптове или етапи, които да се изпълняват при потвърждаване. Той ще ви помогне при проектирането на код като flake8, black, да следвате някои най-добри практики, да извършвате много операции чрез писане на скриптове и да създавате сборки от кода.

8. Buddy (Най-добър за визуално създаване на пипалини)

чрез Buddy

Buddy преобразува CI/CD конфигурацията от скриптове, базирани на код, във визуални работни процеси, които всеки може да разбере и модифицира. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” го прави особено привлекателен за екипи с различен технически опит.

А най-хубавото? Подходът на Buddy, базиран на действията, разбива сложните внедрявания на управляеми стъпки, всяка от които с ясни входни и изходни данни.

Най-добрите функции на Buddy

Изберете от над 100 предварително създадени действия за често срещани задачи по внедряване.

Разгърнете в множество среди с условна логика и портали за одобрение.

Наблюдавайте внедряването в реално време с подробни логове за изпълнение

Върнете назад внедряванията незабавно, когато бъдат открити проблеми.

Ограничения на Buddy

Има по-малко интеграции с нишови инструменти и услуги.

Подходът на инструмента може да се стори ограничаващ за екипи, които предпочитат конфигурация на базата на код.

Цени за приятели

Безплатно

Pro: 29 $/месец за двама потребители

Hyper: 99 $/месец за пет потребители

Оценки и рецензии на приятели

G2: 4,7/5 (205+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (175+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Buddy?

Едно от ревютата в G2 го описва по следния начин:

Потребителският интерфейс е страхотен и лесен за навигация. Той е бърз и прави това, което трябва. Преминаването към buddy.works е лесно, работи веднага... Промяната на собствеността на проекта може да бъде малко трудна

Потребителският интерфейс е страхотен и лесен за навигация. Той е бърз и прави това, което трябва. Преминаването към buddy.works е лесно, работи веднага... Промяната на собствеността на проекта може да бъде малко трудна

9. TeamCity (Най-подходящ за сложни корпоративни проекти)

чрез TeamCity

TeamCity се справя с най-взискателните сценарии за изграждане, които биха претоварили по-опростените CI инструменти. JetBrains е проектирал платформата за управление на големи кодови бази, сложни вериги от зависимости и сложни изисквания за тестване, които често се изискват от корпоративните приложения.

Архитектурата на изградената мрежа разпределя натоварването между няколко агента, като същевременно поддържа централизирано управление и видимост. Дълбоката интеграция на TeamCity с IntelliJ IDEA и други инструменти на JetBrains създава безпроблемно разработване за екипи, които вече използват тези среди за разработка.

Най-добрите функции на TeamCity

Разпределяйте сборките между няколко агента с интелигентно балансиране на натоварването

Анализирайте производителността на изграждането и идентифицирайте пречките чрез подробни отчети.

Създайте вериги за изграждане, които автоматично задействат зависими изграждания.

Ограничения на TeamCity

Документацията на API се счита за слаба, особено за сложни, небазови интеграции.

Административният панел често се описва като претрупан и объркващ.

Цени на TeamCity

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за TeamCity

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (45+ отзива)

10. Bitbucket Pipelines (най-подходящ за работни процеси с Git, хоствани от Atlassian)

чрез Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines се появява директно от вашето Git хранилище, елиминирайки необходимостта от конфигуриране на външни CI/CD услуги или управление на автентификацията между системите. Тази тясна интеграция означава, че вашата конфигурация за изграждане съществува заедно с вашия код.

Контейнерният подход на инструмента гарантира, че сборките се изпълняват в изолирани среди, като същевременно се използва облачната инфраструктура на Atlassian за мащабиране. Той е особено полезен за екипи, които вече използват Bitbucket за контрол на изходния код и искат да добавят CI/CD възможности.

Най-добрите функции на Bitbucket Pipelines

Конфигурирайте сборките, използвайки YAML файлове, съхранени директно във вашето хранилище.

Изпълнявайте компилации в Docker контейнери за последователни, възпроизводими среди.

Създайте персонализирани образи, съобразени с вашия конкретен технологичен стек.

Следете състоянието на изграждането и логовете чрез интегрирания интерфейс на Bitbucket.

Ограничения на Bitbucket Pipelines

Времето за изграждане може да бъде изразходвано бързо за проекти, изискващи много ресурси.

Възможностите за отстраняване на грешки са по-малко усъвършенствани от специализираните инструменти.

Цени на Bitbucket Pipelines

Безплатно

Стандартен: 3,30 $/месец на потребител

Премиум: 6,60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bitbucket Pipelines

G2: 4. 4/5 (945+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (1350+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Bitbucket Pipelines?

Директно от рецензия в G2:

Това, което ми хареса много в Bitbucket, е интеграцията с Jira. За нас е задължително да имаме възможност за автоматично актуализиране на билетите само с потвърждаване в хранилището... Имам опит и с GitHub, и Bitbucket определено изостава в сравнение с GitHub Actions и Pipelines.

Това, което ми хареса много в Bitbucket, е интеграцията с Jira. За нас е задължително да имаме възможност за автоматично актуализиране на билетите само с потвърждаване в хранилището... Имам опит и с GitHub, и Bitbucket определено изостава в сравнение с GitHub Actions и Pipelines.

11. AWS CodePipeline (най-подходящ за AWS-нативни внедрявания)

чрез AWS CodePipeline

AWS CodePipeline координира целия процес на пускане на софтуер в облачната екосистема на Amazon, като осигурява безпроблемна интеграция с други AWS услуги, като Lambda, ECS и S3.

Безсервърната архитектура на платформата означава, че плащате само за активни пипалини, а не за поддържане на специална инфраструктура. Нейната сила се крие в способността й да създава сложни работни процеси за пускане на версии, които използват обширния каталог от услуги на AWS, от автоматизирано тестване с CodeBuild до синьо-зелени внедрявания с CodeDeploy.

Най-добрите функции на AWS CodePipeline

Задействайте автоматично процесите въз основа на кодови коммити или външни събития.

Наблюдавайте изпълнението на процеса чрез показателите и алармите на CloudWatch.

Ускорете сложните процеси на непрекъснато внедряване с паралелно изпълнение

Ограничения на AWS CodePipeline

Изисква задълбочени познания за AWS услугите за напреднали конфигурации.

Зависимостта от един доставчик затруднява миграцията към други доставчици на облачни услуги.

Цени на AWS CodePipeline

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за AWS CodePipeline

G2: 4. 3/5 (65+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AWS CodePipeline?

Този потребител на Reddit обяснява какво работи (и какво не):

Аз лично харесвам работата с AWS CodePipeline и бих го препоръчал за среди, които използват CDK като IaC. Особено с новата библиотека CDK Pipelines… Разбирам, че хората се оплакват от зависимостта от доставчика, но в същото време не можете да се възползвате от най-доброто на AWS, ако не се опитате да използвате максимално нативните инструменти.

Аз лично харесвам работата с AWS CodePipeline и бих го препоръчал за среди, които използват CDK като IaC. Особено с новата библиотека CDK Pipelines… Разбирам, че хората се оплакват от зависимостта от един доставчик, но в същото време не можете да се възползвате максимално от AWS, ако не се опитате да използвате колкото се може повече нативните инструменти.

12. Semaphore (Най-добър за CI/CD, фокусиран върху производителността)

чрез Semaphore

Semaphore дава приоритет на скоростта пред всичко останало, като използва усъвършенствани стратегии за кеширане и паралелно изпълнение, за да сведе до минимум времето за изграждане. Архитектурата на платформата автоматично оптимизира разпределението на ресурсите въз основа на специфичните изисквания на вашия проект, като гарантира, че изграждането се извършва възможно най-бързо.

Кеширането на зависимости е особено усъвършенствано, като идентифицира и съхранява често използвани библиотеки, Docker образи и артефакти, за да се избегнат излишни изтегляния.

Най-добрите функции на Semaphore

Изпълнявайте тестове паралелно на няколко машини автоматично

Мащабирайте капацитета за изграждане нагоре или надолу в зависимост от текущите изисквания на работната натовареност.

Създавайте сложни работни процеси с условна логика и ръчни контроли

Ограничения на Semaphore

Конфигурацията на YAML изглежда сложна, въпреки добавения графичен редактор.

Потребителите съобщават за чести прекъсвания

Цени на Semaphore

Безплатно

Pro: 49 $/месец

Enterprise: 20 000 $/година (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на Semaphore

G2: 4,7/5 (185+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Semaphore?

Кратък откъс от коментар на реален потребител:

Достъпността и гъвкавостта при конфигурирането на нашите Semaphore инстанции ни помогнаха да намалим CI/CD пипалините до средно под 10 минути... Понякога има проблеми с бавната реакция на агентите и спорадични прекъсвания, но те обикновено се решават много бързо от екипа.

Достъпността и гъвкавостта при конфигурирането на нашите Semaphore инстанции ни помогнаха да намалим CI/CD пипалините до средно под 10 минути... Понякога има проблеми с бавната реакция на агентите и спорадични прекъсвания, но те обикновено се решават много бързо от екипа.

💡Съвет от професионалист: Преди кодът да достигне до основния ви клон, използвайте pull request pipelines, за да изпълните lint проверки, единични тестове и статичен анализ. Блокирайте сливанията, ако нещо се провали; това поддържа основния клон стабилен и готов за производство по всяко време.

13. Spinnaker (Най-добър за мулти-клауд разгръщания)

чрез Spinnaker

Spinnaker се справя със сложността на разгръщането на приложения в множество облачни доставчици и среди. Netflix и Google първоначално разработиха платформата за управление на разгръщания в мащабни мащаби и тя запазва този фокус върху корпоративния сектор и днес.

Инструментът за непрекъсната интеграция предлага канарски версии, синьо-зелени разгръщания и текущи актуализации, като всеки от тях разполага с автоматизирани възможности за връщане назад при откриване на проблеми.

Най-добрите функции на Spinnaker

Разполагайте приложения едновременно в AWS, Google Cloud, Azure и Kubernetes.

Внедрете канарски разгръщания с автоматизирано пренасочване на трафика и връщане назад.

Наблюдавайте състоянието на внедряването чрез интегрирани показатели и сигнали

Управлявайте конфигурациите на приложенията в различни среди централизирано

Ограничения на Spinnaker

Модулната архитектура на микроуслугите (Clouddriver, Orca, Deck и др.) води до високи оперативни разходи.

Ограничена документация за софтуерния дизайн и поддръжка от общността в сравнение с по-опростените инструменти за непрекъсната интеграция.

Цени на Spinnaker

Безплатно

Оценки и рецензии за Spinnaker

G2: 3,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Spinnaker?

Един рецензент на G2 сподели следното:

Потребителският интерфейс е добър, а функцията за канарско разгръщане е най-добрата в сравнение с други инструменти на пазара. Въпреки че Jenkins е силен конкурент, Spinnaker е също толкова добър... Сложността на структурата на тръбопровода, минималното използване на ресурси и не толкова добрият потребителски интерфейс биха могли да бъдат подобрени. Освен това, повече добавки и плъгини за персонализиран режим биха били добро подобрение.

Потребителският интерфейс е добър, а функцията за канарско разгръщане е най-добрата в сравнение с други инструменти на пазара. Въпреки че Jenkins се представя добре в конкуренцията, Spinnaker е също толкова добър... Сложността на структурата на тръбопровода и минималното използване на ресурси, както и не толкова добрият потребителски интерфейс, биха могли да бъдат подобрени. Освен това, повече добавки и плъгини за персонализиран режим биха били добро подобрение.

